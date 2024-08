10 suggerimenti CRM per gestire i clienti nel 2024

Il titolare di un bar locale conosce ogni cliente abituale per nome. Conosce anche il loro ordine a memoria e l'orario in cui i clienti si recano abitualmente al bar. E questo fa sentire i clienti speciali. Non c'è da stupirsi che siano clienti abituali!

Per coltivare le relazioni con i clienti occorrono cura, attenzione e lavoro richiesto. Dopo tutto, i clienti sono la linfa vitale della vostra azienda.

I sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) esistono proprio per questo! Aiutano le aziende a raggiungere questo livello di connessione personalizzata su scala. Inoltre, consentono alle organizzazioni di fornire interazioni personalizzate con i clienti che ne rafforzano la fedeltà e favoriscono una crescita sostenibile.

Ma la presenza di un sistema CRM non è la soluzione a tutti i problemi di gestione dei clienti. Dovete sapere come usarlo in modo che ogni interazione con i clienti contribuisca al ROI del marketing e del commerciale.

In questo articolo vi forniamo suggerimenti e trucchi collaudati per aumentare la produttività commerciale e di marketing con il vostro CRM.

Cos'è un CRM?

Un CRM è un insieme di sistemi, processi e strategie di cui le organizzazioni hanno bisogno per gestire, monitorare e migliorare le relazioni con i clienti. Come suggerisce il nome, si tratta di un metodo di gestione dei clienti per assicurarne la fidelizzazione.

I sistemi e i processi del CRM sono importanti per i team commerciali per sapere esattamente di cosa ha bisogno un cliente, quali sono le sue preferenze e i suoi punti dolenti, come interagisce con la vostra organizzazione, ecc. Queste informazioni sono fondamentali per elaborare strategie di marketing, commerciali e di supporto personalizzate, per garantire che i clienti rimangano soddisfatti e contenti.

Si potrebbe obiettare che anche un foglio di calcolo può aiutare a gestire tutto questo.

Non siamo d'accordo!

Un foglio Excel o qualsiasi altro foglio di calcolo può memorizzare solo le informazioni che vi si inseriscono. È una banca dati statica che può essere difficile da gestire e tenere sotto controllo manualmente.

Un sistema CRM va ben oltre la semplice voce e la registrazione dei dati. È un sistema dinamico e automatizzato che vi permette di:

gestire più account

snellire i flussi di lavoro delle chiamate ai clienti esistenti

valutare i lead, convertire i contatti regolari in lead caldi

di triggerare le email di mantenimento per i contatti

promemoria per i clienti che mostrano interesse

rendere la gestione dei clienti più efficiente dal punto di vista del tempo

Che si tratti di un'organizzazione B2B o B2C, di un'azienda di servizi, di un'impresa o di una società startup che utilizza il CRM è necessario questo software per monitorare tutte le comunicazioni con i clienti e fornire il miglior servizio.

Vantaggi di un CRM

Un CRM offre numerosi vantaggi a tutti i tipi di aziende grandi e piccole, indipendentemente dalla loro dimensione, dal mercato di riferimento o dal settore:

centralizza i dati dei clienti , rendendo più facile l'accesso alle interazioni, alle preferenze e alla cronologia degli acquisti

, rendendo più facile l'accesso alle interazioni, alle preferenze e alla cronologia degli acquisti Migliora la comprensione dei clienti, consentendo comunicazioni personalizzate e campagne di marketing personalizzate

streamizza i processi , migliorando la produttività dei dipendenti e la collaborazione tra i team

, migliorando la produttività dei dipendenti e la collaborazione tra i team aumenta l'efficienza e riduce il carico di lavoro manuale con l'ausilio di flussi di lavoro automatizzati e la gestione delle attività

e con l'ausilio di flussi di lavoro automatizzati e la gestione delle attività Fornisce validi insight sui clienti attraverso gli analytics, consentendo di prendere decisioni basate sui dati per le strategie commerciali e di marketing

Tutti questi elementi, combinati insieme, portano a un aumento delle vendite commerciali, a una maggiore soddisfazione dei clienti e a una fedeltà a lungo termine da parte di clienti soddisfatti.

10 Suggerimenti e trucchi per il CRM

Abbiamo stilato un elenco dei 10 principali suggerimenti e trucchi CRM per ottimizzare i processi CRM e incrementare i profitti.

Suggerimento #1: Mappare il viaggio del cliente

In qualità di manager del CRM, è fondamentale comprendere ogni passaggio del viaggio del cliente con il vostro marchio. Ogni cliente avrà un percorso diverso.

Per istanza, se siete un'azienda di e-commerce, il percorso tipico del cliente prevede l'atterraggio sul vostro sito web o sulla vostra app, la navigazione tra i prodotti, l'aggiunta di elementi al carrello, l'inserimento dei preferiti, l'ordine, la ricezione della conferma d'ordine e il controllo dello stato dell'ordine. Alcuni potenziali clienti potrebbero trovare un post o un annuncio sui social media e poi raggiungere il vostro sito web. Software CRM vi aiuta a mappare questo viaggio e vi permette di identificare i punti di contatto e le opportunità di coinvolgimento con l'acquirente. Visualizzando l'esperienza del cliente dalla consapevolezza alla fedeltà, è possibile personalizzare le strategie commerciali del CRM per soddisfare le sue esigenze in ogni fase.

Suggerimento #2: capire gli obiettivi del CRM dell'organizzazione

Prima di implementare le strategie di CRM, è essenziale allinearle agli obiettivi generali dell'organizzazione.

Che si tratti di aumentare le vendite, migliorare la soddisfazione dei clienti o migliorare l'imbuto commerciale e la fedeltà al marchio, la comprensione di questi obiettivi assicura che i lavori richiesti dal CRM siano mirati e d'impatto e portino a risultati misurabili per l'azienda.

Immaginate di lavorare per un'azienda di software per aumentare i ricavi ricorrenti annuali. Costruirete strategie di CRM in grado di supportare questo obiettivo: attività che favoriscano l'upselling, i rinnovi e le segnalazioni dei clienti, invece di investire pesantemente in una semplice campagna di brand awareness sui social media.

Suggerimento #3: Mantenere i processi semplici e automatizzare il resto

Grazie alla tecnologia, le opportunità di gestire e migliorare le relazioni con i clienti sono infinite. È facile lasciarsi influenzare dalle possibilità.

Cercate di mantenere i processi semplici e di automatizzare le attività ripetitive o che richiedono molto tempo, come le email di benvenuto, le email post-acquisto e i sondaggi. **All'interno del vostro CRM, troverete molte opportunità per creare automazioni personalizzate per la registrazione degli aggiornamenti, la modifica dello stato dell'affare, l'avvio dei passaggi di consegne, ecc

Automazione di passaggi di consegne, aggiornamenti di stato e riorganizzazione delle priorità con le Automazioni di ClickUp

Utilizzare Automazioni ClickUp per assegnare automaticamente attività per ogni fase della pipeline, triggerare gli aggiornamenti sullo stato delle trattative in base alle ultime attività e cambiare le priorità per avvisare il team su dove concentrarsi. La parte migliore? Non è necessario avere competenze di programmazione. Un costruttore visuale di automazioni vi aiuterà a fare tutto questo in pochissimo tempo.

Eliminate le incombenze e ottimizzate i flussi di lavoro con ClickUp Automazioni

Se questo non fa per voi, provate ClickUp Brain iA per creare automazioni personalizzate utilizzando il linguaggio naturale. Ad esempio, si può ordinare a ClickUp Brain di "cambiare l'assegnatario in John quando una trattativa passa da SQL a Demo/Meeting"

Costruite automazioni personalizzate utilizzando l'inglese semplice con ClickUp Brain

Potete anche utilizzare Assistenti di IA per la presa di note che registrano e trascrivono le chiamate commerciali e riepilogano in modo intelligente le intuizioni in note da consultare. Questo vi permetterà di liberare il vostro tempo per concentrarvi su attività ad alto valore, come la strategia e la crescita.

clickUp Brain può aiutarvi a riepilogare/riassumere anche le note delle riunioni!

Un software CRM robusto vi aiuterà anche a monitorare le risposte e ad assegnare automaticamente i punteggi ai contatti.

Per istanza, Il software CRM di ClickUp per il project management è uno strumento che vi aiuta ad automatizzare i passaggi di consegne, a triggerare gli stati dei contatti in base alle loro interazioni e a cambiare le priorità per avvisare il team degli account critici.

Semplificate i processi e i flussi di lavoro del CRM con il software CRM Project Management di ClickUp

Vi aiuta a gestire tutto, dalle pipeline di vendita e dal coinvolgimento dei clienti alle iniziative, ai lead commerciali e agli ordini in una soluzione all-in-one. Visualizzate i dati dei vostri clienti in un unico posto in 15+ personalizzati Visualizzazioni ClickUp personalizzate come Kanban, Calendario, Bacheca ed Elenco.

Vista Elenco: Fornisce una panoramica di alto livello di tutti i dati del CRM, compresi lead, affari, account, contatti e altro ancora. È possibile ordinare e filtrare facilmente questo elenco per concentrarsi su segmenti di clienti specifici o fasi della pipeline commerciale

Gestite le pipeline commerciali, il coinvolgimento dei clienti e gli ordini con le oltre 15 visualizzazioni flessibili di ClickUp

Vista Bacheca : Presenta i clienti su un tabellone in stile Kanban, con attività raggruppate verticalmente in base al loro stato. In questo modo si ottiene una rappresentazione visiva della pipeline commerciale, consentendo di vedere lo stato delle trattative dal contatto iniziale alla chiusura

: Presenta i clienti su un tabellone in stile Kanban, con attività raggruppate verticalmente in base al loro stato. In questo modo si ottiene una rappresentazione visiva della pipeline commerciale, consentendo di vedere lo stato delle trattative dal contatto iniziale alla chiusura Visualizzazione del calendario : Monitoraggio di tutte le riunioni con i client e delle date importanti in un formato calendario. In questo modo, non perderete mai più una chiamata programmata o un follow-up con un cliente. La visualizzazione delle riunioni insieme alle altre attività aiuta a pianificare il tempo in modo efficace e a dare priorità alle interazioni con i clienti

: Monitoraggio di tutte le riunioni con i client e delle date importanti in un formato calendario. In questo modo, non perderete mai più una chiamata programmata o un follow-up con un cliente. La visualizzazione delle riunioni insieme alle altre attività aiuta a pianificare il tempo in modo efficace e a dare priorità alle interazioni con i clienti Vista Tabella: Organizza tutte le informazioni sui clienti in un formato simile a un foglio di calcolo con colonne verticali. Ogni colonna può rappresentare un dato diverso, come i dettagli del contatto, la dimensione dell'affare o la fase del ciclo di vita del cliente. Ciò consente di confrontare e analizzare i dati dei clienti in modo efficiente e di identificare tendenze o modelli

Altre visualizzazioni, come la vista Gantt e la vista Carico di lavoro, sono utili per la gestione delle dipendenze e delle capacità, soprattutto per progetti complessi. Insieme, queste visualizzazioni possono aiutare a capire rapidamente lo stato di salute generale del CRM e a identificare le aree che richiedono attenzione.

Monitorate le metriche più importanti dei vostri clienti in un unico posto con un pannello personalizzato ClickUp Dashboard Gli oltre 50 widget della dashboard di ClickUp vi aiutano a monitorare ulteriormente il valore della vita del cliente, le dimensioni medie delle transazioni, i punteggi NPS, l'ultima interazione e altre metriche importanti.

Suggerimento: È possibile anche creare il vostro CRM personalizzato in ClickUp che pensa e lavora come voi!

Suggerimento #4: Mantenete aggiornato il vostro sistema CRM

Un sistema CRM può fare bene il suo lavoro solo se le informazioni sui clienti sono accurate e aggiornate. Aggiornate regolarmente il vostro sistema CRM con informazioni sui clienti, quali indirizzo, email, interazioni, storia degli acquisti, punti dolenti e preferenze, man mano che ricevete nuovi aggiornamenti su ciascun cliente.

Mantenendo aggiornato il vostro database CRM, potrete offrire esperienze personalizzate che risuonino con i vostri clienti e prendere decisioni informate e affidabili sul loro mantenimento.

E indovinate un po'! Modello semplice di CRM di ClickUp è costruito proprio per questo. Questo modello è un framework facile da usare per i team commerciali e di marketing per gestire i dati dei clienti e mantenerli aggiornati e unificati in un unico luogo.

Aggiungete stati personalizzati e campi personalizzati per tenere traccia di tutte le informazioni sui vostri contatti in un unico posto. Utilizzate 8 diversi attributi personalizzati come Indirizzo email, Azienda, Motivo di squalifica, Fase e Motivo di smarrimento per salvare informazioni critiche sui clienti e visualizzare facilmente i dati dei clienti.

Questo Modello CRM aiuta a visualizzare una visione completa di ogni interazione con il cliente, consentendo al team di prendere decisioni migliori e basate sui dati.

Suggerimento #5: Usare il cellulare

Viviamo in un mondo digitale, dove tutto deve essere accessibile sui dispositivi mobili. Ecco perché il vostro sistema CRM deve essere accessibile anche in mobilità.

Attivate l'accesso mobile alla vostra piattaforma CRM. In questo modo il vostro team potrà monitorare, aggiornare e gestire le relazioni con i clienti e accedere ai dati critici in qualsiasi momento e ovunque.

Il CRM mobile consente al team di rimanere in connessione e reattivo, anche quando è in viaggio. Offre esperienze uniche a dipendenti e clienti.

Suggerimento #6: Assumere manager dell'esito positivo per i clienti

Per distinguersi dalla concorrenza, è necessario fornire un supporto e un servizio personalizzato ai clienti, comprendendo le loro esigenze e i loro punti dolenti. Una strategia CRM ben progettata con manager dedicati al successo dei clienti vi aiuterà a monitorare le interazioni con i clienti e a gestire meglio i vostri account chiave.

Un customer success manager è responsabile di rimanere in contatto con i vostri account chiave, di tenere traccia delle attività cardine dei clienti, di effettuare revisioni di periodo e di mappare i loro impegni futuri con la vostra azienda o il vostro marchio Questo porterà alla fidelizzazione dei clienti, all'aumento dei ricavi e alla fedeltà al marchio.

Suggerimento #7: Gamificare il CRM

Gran parte del lavoro di un venditore e di un account include l'invio di email di follower, l'aggiornamento di schede tecniche o sistemi CRM e la condivisione di documenti, reportistica e materiale di marketing. Tutto questo può diventare rapidamente noioso e influire sulla produttività e sui livelli di coinvolgimento dei dipendenti.

Per motivare i vostri rappresentanti commerciali e i vostri team di account a impegnarsi meglio con i vostri clienti, potete giocare con le attività banali o ripetitive del loro lavoro. Dando badge e ricompense per il raggiungimento degli obiettivi e assegnando punteggi per mantenere una sana competizione, potete incentivare e motivare il vostro team commerciale a completare attività noiose. La gamification aiuta a rendere le attività ripetitive più piacevoli per il vostro team.

Suggerimento #8: Gestire la ridondanza dei dati

Una delle maggiori sfide che le organizzazioni devono affrontare nel mantenere i dati dei clienti è la replica. Conservare i dati dei clienti in più luoghi rende difficile l'analisi e l'ottenimento di informazioni precise sul comportamento, le preferenze e i modelli dei clienti.

Un solido software CRM è in grado di eliminare automaticamente le voci duplicate e di eseguire report accurati a partire da dati interfunzionali raccolti da più fonti Assicurarsi regolarmente che gli elenchi dei clienti siano a prova di ridondanza.

Suggerimento #9: integrare il CRM

Immaginate di poter monitorare tutti i vostri processi aziendali, dalla generazione di lead, al marketing, all'onboarding, al finanziamento, alla gestione delle persone e degli account da un unico sistema. Quanto sarebbe bello?

**Un sistema CRM potente dispone di funzionalità di integrazione e automazione con altri strumenti, come ERP, software di contabilità e piattaforme di automazione del marketing, per creare una visualizzazione unificata delle informazioni sui clienti.

È quindi necessario investire in Software di marketing CRM per costruire relazioni durature con i clienti.

Suggerimento #10: Raccogliere feedback

Raccogliete e analizzate i feedback dei clienti esistenti attraverso vari canali, come moduli di feedback, sistemi di valutazione, sondaggi email o social listening. In questo modo si possono ottenere informazioni preziose sulle loro preferenze, aspettative e livelli di soddisfazione.

Potenziate la vostra strategia CRM raccogliendo i feedback dei clienti e trasformandoli in attività di ClickUp Form La visualizzazione dei moduli di ClickUp può essere uno strumento potente per raccogliere e analizzare il feedback dei clienti attraverso vari canali. Ecco come può essere utile:

Creare moduli di feedback personalizzati : Progettate moduli per catturare i feedback specifici di cui avete bisogno. Utilizzate vari tipi di campo come scelta multipla, menu a discesa, caselle di testo e scale di valutazione. Moduli su misura per sondaggi email, feedback dopo interazioni con il supporto o recensioni di prodotti. Approfondite e migliorate la qualità delle risposte con la logica delle condizioni

: Progettate moduli per catturare i feedback specifici di cui avete bisogno. Utilizzate vari tipi di campo come scelta multipla, menu a discesa, caselle di testo e scale di valutazione. Moduli su misura per sondaggi email, feedback dopo interazioni con il supporto o recensioni di prodotti. Approfondite e migliorate la qualità delle risposte con la logica delle condizioni Centralizzare la raccolta dei feedback : Incorporate i moduli ClickUp direttamente sul vostro sito web, condivideteli tramite collegamenti nelle email o integrateli con le piattaforme dei social media. In questo modo i provider possono fornire comodamente il loro feedback attraverso il canale che preferiscono, consolidando tutte le risposte in un'unica posizione centrale all'interno di ClickUp

: Incorporate i moduli ClickUp direttamente sul vostro sito web, condivideteli tramite collegamenti nelle email o integrateli con le piattaforme dei social media. In questo modo i provider possono fornire comodamente il loro feedback attraverso il canale che preferiscono, consolidando tutte le risposte in un'unica posizione centrale all'interno di ClickUp Analisi dei feedback : Analizzare le risposte con le funzionalità/funzione di reportistica integrate. Potete vedere le tendenze di domande specifiche, identificare temi comuni e dare priorità ai problemi in base alla frequenza o alla gravità

: Analizzare le risposte con le funzionalità/funzione di reportistica integrate. Potete vedere le tendenze di domande specifiche, identificare temi comuni e dare priorità ai problemi in base alla frequenza o alla gravità Assegnare e monitorare gli elementi di azione del feedback: Trasformare i feedback in azioni tracciabiliAttività di ClickUp e assegnarli ai membri del team interessati per il follower. Monitorare lo stato di avanzamento con aggiornamenti nei thread di discussione delle attività di ClickUp, assicurandosi che il feedback porti ad azioni e miglioramenti concreti

Utilizzate questo feedback per migliorare la produttività, i servizi e l'esperienza complessiva dei clienti. In questo modo dimostrerete ai vostri clienti che vi impegnate ad ascoltare e ad adattarvi. Potete anche utilizzare questo feedback per personalizzare le interazioni con i clienti.

Elevate le vostre capacità CRM con ClickUp

Una gestione efficace delle relazioni con i clienti è essenziale per la prosperità delle aziende. Dalla mappatura del percorso del cliente all'automazione dei processi, questo blog post fornisce 10 suggerimenti CRM utili per elevare la qualità delle relazioni con i clienti.

L'implementazione di queste strategie e l'utilizzo di software come ClickUp possono aiutarvi a centralizzare i dati, semplificare i flussi di lavoro e migliorare le relazioni con i clienti.

ClickUp è più di uno strumento CRM: è una soluzione dinamica che consente ai team CRM di gestire facilmente le relazioni con i clienti.

Siete pronti a rivoluzionare il vostro approccio CRM e a promuovere una crescita sostenibile per la vostra azienda? Iscrivetevi a ClickUp per migliorare la soddisfazione dei clienti e diventare i loro preferiti!