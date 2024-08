i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per le note di riunione nel 2024

C'è stato un tempo, non molto lontano, in cui la gestione di una riunione richiedeva un notevole multi-tasking. Tra tenere traccia dell'ordine del giorno della riunione, gestire la conversazione e prendere appunti manualmente da zero, qualcosa era destinato a cadere nel dimenticatoio. Fortunatamente, con l'avvento degli strumenti di intelligenza artificiale per le note di riunione, quei giorni sono finiti. 🙌 Software di intelligenza artificiale (AI) ha cambiato il nostro modo di lavorare. L'intelligenza artificiale per le riunioni semplifica l'acquisizione della conversazione e la sua elaborazione e organizzazione. In questo modo si è più liberi di concentrarsi su ciò che sta accadendo, sapendo di poter rivedere le note della riunione AI nel proprio tempo libero per prendere decisioni ed estrarre dati per la propria azienda relazione sullo stato del progetto .

Quindi con tutte le Strumenti per prendere appunti con l'intelligenza artificiale quale sarebbe il migliore per la vostra azienda? Passiamo in rassegna le caratteristiche e le funzionalità principali da ricercare e vi illustriamo i migliori strumenti di intelligenza artificiale per appunti di riunioni disponibili quest'anno. ✨

Cosa cercare negli strumenti di IA per le note di riunione?

Un assistente di riunione AI aumenta la produttività, migliora l'accuratezza e supporta la trasparenza del progetto . Inoltre, consente di condividere facilmente gli appunti delle riunioni. Gli strumenti di intelligenza artificiale vi fanno risparmiare tempo, in modo che possiate raggiungere più facilmente i vostri obiettivi entro i limiti del vostro vincoli del progetto . 🛠️

Una buona AI che prende appunti sarà in grado di svolgere una combinazione di questi compiti:

Integrare conpiattaforme di videoconferenza come Teams o Zoom

Registrare la riunione e salvare la registrazione

Fornire una trascrizione in tempo reale in modo che tutti i partecipanti alla riunione possano seguire facilmente lo svolgimento della riunione

Facilitare la presa di appunti collaborativa tra più membri del team

Utilizza funzioni avanzate di intelligenza artificiale per riassumere i punti chiave, facilitando l'identificazione dei punti principali da prendere in considerazione

Contribuire alla creazione di verbali di riunione a partire dagli appunti

Identificareelementi di azione e automatizzare ildelega dei compiti dalle note di riunione online

Offrono un'esperienza utente eccellente che ottimizza il flusso di lavoro

Offre la sicurezza dei dati in modo da proteggere le conversazioni riservate

I 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per le note di riunione da utilizzare nel 2024

Abbiamo stilato un elenco dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per le riunioni, dalle app per prendere appunti alle app di trascrizione e altro ancora. Vediamo cosa può fare la tecnologia AI per rendere le vostre riunioni più produttive a tutti i livelli.

Riassumere le note di riunione in pochi secondi con ClickUp AI

ClickUp è una delle migliori strumenti di intelligenza artificiale per le startup e le piccole imprese oggi disponibili. È un'applicazione di gestione dei progetti all-in-one che vi aiuta a gestire ogni aspetto della vostra attività, semplificando i flussi di lavoro, aumentando la produttività e consentendo la collaborazione. E poiché è completamente personalizzabile, potete adattarla alle vostre esigenze specifiche.

Questo strumento di intelligenza artificiale per gli appunti delle riunioni offre una serie di funzionalità per migliorare l'efficienza dei processi e stimolare la creatività. Risparmiate tempo fin dall'inizio utilizzando uno degli strumenti di modelli di ordine del giorno per riunioni per stabilire aspettative chiare e mettere tutti d'accordo. Create un coinvolgimento immediato utilizzando Prompt ChatGPT di ClickUp per le riunioni di gruppo per avviare il processo di brainstorming e generare punti di discussione.

Riassumi istantanei di lunghe discussioni di commenti con un clic di un pulsante grazie a ClickUp AI

Prendere appunti per le riunioni utilizzando il Modello di stile per le note di riunione oppure utilizzare un ClickUp Doc per catturare i momenti chiave e gli spunti. È anche possibile annotare appunti veloci o liste di controllo sul Blocco note ClickUp . 📝

Sia il Blocco Note che Docs sono dotati di Cervello ClickUp per scrivere appunti in modo più rapido, conciso e creativo. Grazie all'assistente AI di ClickUp Brain, è possibile ottimizzare il flusso di lavoro e migliorare la produttività delle riunioni in diversi modi:

Creazione di verbali di riunione: Invece di affannarsi ad annotare ogni parola durante le riunioni, lasciate che l'AI Writer vi assista. Può aiutare a redigere verbali chiari e strutturati che catturano l'essenza della discussione, assicurando che nulla di importante vada perso

Invece di affannarsi ad annotare ogni parola durante le riunioni, lasciate che l'AI Writer vi assista. Può aiutare a redigere verbali chiari e strutturati che catturano l'essenza della discussione, assicurando che nulla di importante vada perso Riassumere gli appunti: Dopo una lunga sessione di brainstorming o di ricerca, potreste ritrovarvi con pagine e pagine di appunti. AI Writer può condensare queste informazioni in riassunti concisi nei vostri documenti, rendendo più facile la revisione e la condivisione dei punti principali

Poi, poiché i documenti sono collegati ai flussi di lavoro, è possibile trasformare rapidamente e facilmente i compiti in azioni e assegnarli ai membri del team.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

ClickUp archivia tutti i documenti delle riunioni in un unico luogo per facilitarne l'accesso e la ricerca

È possibile modificare i documenti in tempo reale con il team, migliorando notevolmente la collaborazione

Per i team multilingue, è possibile tradurre i documenti di riunione dall'inglese allo spagnolo, al francese o al giapponese, oltre ad altre lingue

Le visualizzazioni personalizzate consentono di visualizzare tutte le attività, i flussi di lavoro e i progetti nel modo più adatto alle vostre esigenze

È possibile accedere a ClickUp da un browser web, da un'app per desktop, da un'app per dispositivi mobili iOS o Android, oppure da unEstensione di Chrome* ClickUp si integra con oltre 1.000 applicazioni di lavoro, tra cui Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot e Salesforce per semplificare il flusso di lavoro

Limitazioni di ClickUp

L'applicazione mobile non offre ancora tutte le visualizzazioni che offre quella desktop

Sebbene l'interfaccia utente sia molto intuitiva, a causa dell'elevato numero di funzioni, può essere necessario un po' di tempo per abituarsi a tutte 👀

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Lontra.ai

via Lontra.ai Otter.ai è uno strumento di trascrizione di riunioni in grado di convertire in testo le conversazioni vocali di riunioni video o file audio. Può identificare gli oratori, etichettare il testo con il nome dell'oratore e catturare le diapositive condivise.

La funzione di chat dal vivo consente al team di chattare o porre domande durante la riunione, e chiunque può aggiungere commenti alla trascrizione dal vivo o evidenziare un punto chiave. E nel caso in cui ci si distragga o si arrivi in ritardo, viene creato un riepilogo in tempo reale dalle note dell'intelligenza artificiale, in modo da poter sempre recuperare ciò che si è perso.

Le migliori caratteristiche di Otter.ai

Otter.ai è in grado di identificare parole e frasi chiave in modo da poterle cercare in una lunga trascrizione

Se lo collegate al vostro calendario Microsoft o Google, registrerà automaticamente le vostre riunioni Zoom, Google Meet o Microsoft Teams

Ogni pacchetto successivo consente di trascrivere più minuti al mese e per conversazione e di caricare più file

Otter.ai è disponibile su piattaforme web e mobili, quindi può essere utilizzato anche in mobilità 📱

Limitazioni di Otter.ai

L'intelligenza artificiale a volte si confonde quando ci sono più interlocutori

Funziona solo per trascrivere le riunioni e non consente di prendere appunti personali nell'app

Prezzi di Otter.ai

Basic: Gratuito

Gratuito Pro : $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $20/mese per utente

$20/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Otter.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (100+ recensioni)

4.0/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

3. Laxis

via Laxis Laxis è stato progettato per supportare i team di vendita, di content marketing, di prodotto e di ricerca di mercato, nonché tutti coloro che parlano con clienti o prospect. Prende appunti durante le riunioni virtuali e cattura le parole di ogni partecipante, in modo da poter rimanere concentrati sulla conversazione.

In seguito, questo strumento di intelligenza artificiale per gli appunti delle riunioni genera automaticamente dei riassunti, estraendo le intuizioni e identificando i requisiti del cliente. Estrae tutti gli elementi di azione o i passi successivi necessari e può anche inviare automaticamente un'e-mail di follow-up per chiudere il cerchio. 📤

Le migliori caratteristiche di Laxis

Aiuta a ordinare e categorizzare gli argomenti delle note di riunione

Le trascrizioni sono facili e veloci da scaricare e condividere

È possibile porre a Laxis domande basate su conversazioni precedenti

Si integra con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Cisco Webex

Limitazioni di Laxis

Mentre con il piano gratuito è possibile trascrivere fino a 300 minuti al mese, l'AI writer, che genera contenuti di follow-up, è disponibile solo a partire dal piano Premium

Non c'è ancora l'integrazione con il CRM, anche se è prevista

Prezzi di Laxis

Basic: Gratuito

Gratuito Premium: $13,33/mese

$13,33/mese Business: $24,99/mese

$24,99/mese Enterprise: Contattare per i prezzi

Laxis valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

4.9/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (16 recensioni)

4. Scarabocchio

via Scarabocchio Prima di creare appunti per le riunioni, è necessario coordinare i calendari dei partecipanti per farli arrivare alla riunione. È qui che entra in gioco Doodle. È possibile programmare riunioni individuali e di gruppo in modo semplice e veloce.

Impostate la vostra disponibilità, quindi condividetela inviando un link ai vostri invitati. Questi ultimi possono scegliere l'orario che preferiscono e bloccarlo nel vostro calendario, in modo da non avere mai più una doppia prenotazione. E se avete più invitati, potete trovare facilmente l'orario più adatto per tutti.

Inoltre, Doodle si integra con piattaforme di riunione come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. 🗓️

Le migliori caratteristiche di Doodle

Il sistema invia promemoria per le riunioni programmate, in modo da evitare la mancata presentazione

Il marchio personalizzabile consente di allineare il sistema al marchio della vostra azienda

È possibile utilizzare Doodle anche per raccogliere dati attraverso un sondaggio o un'indagine

Doodle funziona anche sui dispositivi mobili, in modo da poter programmare le riunioni mentre si è in giro

Limitazioni di Doodle

Alcuni utenti ritengono che la programmazione di eventi multipli per gruppi numerosi di persone richieda più tempo del dovuto

Può essere difficile da usare quando si lavora con persone invitate da diversi fusi orari

Prezzi di Doodle

Gratuito: $0

$0 Pro : $6,95/mese per utente

$6,95/mese per utente Team: $8,95/mese per utente

$8,95/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Doodle valutazioni e recensioni

G2: 3.7/5 (13 recensioni)

3.7/5 (13 recensioni) Capterra: Ancora nessuna recensione

5. Lucciole.ai

via Lucciole.ai Fireflies.ai può eseguire la trascrizione in tempo reale durante una chiamata audio o video o trascrivere dalla registrazione di una riunione. Quindi può riassumere i punti chiave, le decisioni e i punti di azione emersi dalla riunione. ✍️

Se si desidera riascoltare una parte della riunione, è possibile cercare parole chiave e poi eseguire la riproduzione a velocità normale o fino al doppio. Gli strumenti di collaborazione consentono al team di commentare, appuntare o reagire alle conversazioni, oppure di estrarre frammenti per creare brani audio.

Il piano Free consente di memorizzare fino a 800 minuti, il piano Pro fino a 8.000, mentre i piani Business ed Enterprise offrono spazio illimitato.

Le migliori caratteristiche di Fireflies.ai

Fireflies.ai funziona in oltre 40 lingue, gestendo accenti e dialetti diversi

È in grado di rilevare ed etichettare le voci di diversi oratori

Si integra con diverse piattaforme di riunione, tra cui Microsoft Teams, Zoom, Skype e Google Meet

È possibile condividere le note delle riunioni su altre piattaforme come Asana, Slack o Notion

Limitazioni di Fireflies.ai

Se la traccia audio non è di buona qualità, può influire sull'accuratezza della trascrizione

Le integrazioni CRM, Zapier e Slack sono disponibili solo a partire dal piano Pro

Prezzi di Fireflies.ai

Gratuito: Gratuito

Gratuito Pro : $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $19/mese per utente

$19/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Fireflies.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (5 recensioni)

6. Note di Dubber

via Note di Dubber Precedentemente noto come Notiv, Notes by Dubber sostiene di aiutarvi a "fare riunioni più intelligenti, non più difficili" Si sincronizza con il calendario di Outlook o Google, unendosi automaticamente alle chiamate programmate e registrandole. Una volta in riunione, crea una trascrizione e, successivamente, genera un riassunto che può essere condiviso.

Lo strumento di intelligenza artificiale estrae anche gli elementi di azione per il follow-up e crea automaticamente attività per ogni partecipante. Le integrazioni con app come Asana e Slack contribuiscono a snellire il flusso di lavoro e a facilitare il follow-up dei compiti assegnati. ✅

Notes by Dubber Caratteristiche migliori

È possibile caricare e trascrivere un file audio o video registrato

Questo strumento di intelligenza artificiale per gli appunti delle riunioni è scalabile e si allinea ai canali di vendita abituali

È disponibile in tutto il mondo su oltre 170 reti mobili e su provider di video, voce e chat

È possibile condividere registrazioni, trascrizioni o appunti tramite il CRM o altri strumenti di collaborazione

Notes by Dubber limitazioni

Questo strumento di intelligenza artificiale supporta solo l'inglese, quindi non è adatto a chi vuole incontrarsi in un'altra lingua

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente un po' confusa da navigare

Prezzi di Notes by Dubber

Contatto per i prezzi

Note di Dubber valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: Ancora nessuna recensione

7. Timz.Flowers

via Timz.Fiori Timz.Flowers è una piattaforma di conferenza ibrida progettata per i team distribuiti, che combina videochiamate e collaborazione asincrona.

È in grado di registrare le riunioni dal vivo e di generare un riassunto testuale o video e un verbale di riunione facile da condividere con chi non ha potuto partecipare alla riunione. Per le riunioni asincrone, i partecipanti possono contribuire con messaggi video registrati. 🙋‍♀️

Il sistema invia automaticamente un'e-mail di riepilogo dopo ogni riunione. E se si vuole tornare a una sezione specifica, il chatbot AI aiuta a trovarla rapidamente.

Le migliori caratteristiche di Timz.Flowers

Il diagramma di flusso basato sui fiori fornisce un'utile visualizzazione di tutti i feedback e le domande

Anche se una riunione si svolge in modo asincrono, il sistema crea la sensazione di una conversazione dal vivo

Offre trascrizioni con l'indicazione dell'ora, in modo da sapere sempre a che punto della riunione ci si trova

Sebbene sia disponibile un'opzione gratuita, i pacchetti Pro e Business offrono più ore di registrazione e i dati vengono salvati più a lungo

Limitazioni di Timz.Flowers

Alcuni utenti ritengono che la configurazione iniziale richieda molto tempo

Non tutti i browser sono ancora supportati, quindi potreste dover usare un browser che non è la vostra prima scelta

Prezzi di Timz.Flowers

Basic: Gratis

Gratis Pro : €6,99/mese per squadra

€6,99/mese per squadra Business: €13,99/mese per squadra

Timz.Flowers valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (13 recensioni)

4.5/5 (13 recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

8. Sembly AI

via Sembly AI Come strumento di intelligenza artificiale per gli appunti delle riunioni, Sembly AI registra le riunioni e le trascrive. Quindi crea riassunti e verbali delle riunioni, evidenziando i punti chiave della discussione. E se non potete partecipare a una riunione, potete inviare Sembly al suo posto, per poi rivedere le note della riunione in un secondo momento. 🧑‍💻

I compiti vengono identificati e descritti automaticamente e poi assegnati a un membro del team. Le integrazioni con strumenti come Slack e Trello consentono di trasmettere le attività, insieme alle note, direttamente a questi spazi di lavoro.

Le migliori caratteristiche di Sembly AI

Gli appunti delle riunioni vengono salvati nel sistema e si può sempre tornare ad essi per cercare parole chiave o partecipanti

Sembly AI funziona in più di 35 lingue

È disponibile per le applicazioni Android e iOS e per il web

Limitazioni di Sembly AI

Occasionalmente non riesce a unirsi o a registrare una riunione

Il sentimento della riunione non riflette sempre l'intera riunione, ma si concentra solo su una parte di essa

Prezzi di Sembly AI

Personale: Gratuito

Gratuito Professionale: $10/mese per utente

$10/mese per utente Team: $20/mese per utente

$20/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Sembly AI valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (11 recensioni)

4.3/5 (11 recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

9. Fathom

via Fathom Fathom è uno strumento di intelligenza artificiale per le note di riunione che registra, trascrive e riassume le riunioni. Sia la registrazione che la trascrizione sono immediatamente disponibili al termine della riunione. È quindi possibile copiare e incollare i riepiloghi e le azioni in Gmail, Google Docs o in uno strumento di gestione delle attività.

Le note della chiamata vengono sincronizzate automaticamente con il vostro CRM, in modo da avere sempre una registrazione delle vostre interazioni con chiunque sia presente nel vostro database. È anche possibile trasformare i punti salienti della riunione in una playlist e condividerla con altre parti interessate.

Le migliori caratteristiche di Fathom

Funziona con Microsoft Teams, Zoom e Google Meetings

Quando si evidenzia una parte della telefonata, Fathom la riassume per voi

Il sistema supporta sette lingue, tra cui inglese, spagnolo e francese

L'edizione Team a pagamento offre funzioni aggiuntive ed è progettata per l'implementazione in tutta l'organizzazione 🏢

Limitazioni di Fathom

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia un po' scura e vorrebbero un'opzione più chiara tra cui scegliere

Sebbene funzioni bene per le riunioni programmate, attualmente non supporta alcune riunioni improvvisate, in particolare su Microsoft Teams

Prezzi di Fathom

**Gratuito

Edizione Team: $19/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (1.300+ recensioni)

5/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (8 recensioni)

10. Superpotente

via Superpotenziato Superpowered trascrive le riunioni, ma senza registrarle o utilizzare bot: funziona direttamente dall'audio del dispositivo. Le trascrizioni vengono archiviate per sette giorni, per darvi il tempo di prendere appunti prima di essere cancellate.

Questo strumento di intelligenza artificiale per gli appunti delle riunioni riassume automaticamente la conversazione e identifica i punti di azione per voi.

Inoltre, consente di tenere sotto controllo il calendario. I promemoria per le riunioni imminenti vengono visualizzati nella barra dei menu e da lì è possibile fare clic direttamente sulla riunione. 🖱️

Le migliori caratteristiche di Superpowered

Funziona con tutte le piattaforme per riunioni

Superpowered identifica e documenta anche le emozioni durante la riunione

Il team di sviluppo è molto aperto e sensibile a feedback e suggerimenti

Limitazioni di Superpowered

La versione gratuita si integra solo con l'e-mail e Slack, quindi se si desidera utilizzarlo con Google Drive o Salesforce, ad esempio, è necessario scegliere un piano a pagamento

I dispositivi mobili e Linux non sono ancora supportati

Prezzi di Superpowered

**Gratuito

Basic: $30/mese

$30/mese Pro : $90/mese

$90/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Superpowered valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Risparmiare tempo e aumentare la produttività con gli strumenti di intelligenza artificiale per le note delle riunioni

L'intelligenza artificiale per le riunioni può aiutare in ogni aspetto delle interazioni con il team, i clienti o i potenziali clienti. La migliore IA per le riunioni possono semplificare la programmazione, registrare e trascrivere le note delle riunioni o fornire modelli con l'intelligenza artificiale strumenti di scrittura per aiutarvi a prendere appunti.

Gli strumenti di intelligenza artificiale possono anche aiutarvi a riassumere tutti gli appunti delle riunioni, evidenziando le parti più importanti della conversazione e identificando i compiti e i passi successivi. Possono anche integrarsi con gli strumenti di gestione delle attività, facendovi risparmiare più tempo e ottimizzando il vostro flusso di lavoro in ogni momento. 🪄

Per quanto riguarda lo snellimento del flusso di lavoro, ClickUp è un'ottima soluzione, non solo per le riunioni, ma anche per la gestione della vostra azienda o di un team. Con modelli e strumenti di gestione dei progetti che coprono ogni aspetto della vostra attività e integrazioni che vi fanno risparmiare tempo e fatica, è un negozio unico per tutte le vostre esigenze aziendali. 🤩 Iscriviti gratuitamente e iniziate a usare ClickUp per semplificare la vostra attività e la vostra vita.