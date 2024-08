10 migliori modelli di foglio commissione da utilizzare nel 2024

Il team commerciale ha raggiunto gli obiettivi trimestrali ed è ora di festeggiare. Ma la vera sfida inizia ora, quando dovete calcolare le commissioni commerciali per ciascun membro del team. Dovete considerare le valutazioni a scaglioni, il tipo o la categoria di prodotto e i bonus per il superamento dei traguardi.

Ci sono anche molti se e molti ma: se due membri hanno incluso lo stesso account, come attribuirete il credito commerciale? Quale sarà la commissione in caso di resi o cancellazioni?

Se state facendo dei calcoli manuali, preparatevi ad avere il cervello in pappa. Con i modelli di foglio delle commissioni potete facilmente evitare questa seccatura e ottenere calcoli commerciali accurati.

In questo articolo esploreremo i migliori modelli di foglio commissioni, evidenziandone le funzionalità e i vantaggi per aiutarvi a trovare quello perfetto per le vostre esigenze aziendali.

Cosa sono i modelli di foglio commissioni?

I modelli di foglio provvigionale sono comodi strumenti per il marketing e per i team commerciali per semplificare il calcolo e il monitoraggio delle commissioni di vendita. Questi modelli aiutano a acquisire in modo accurato dettagli essenziali come i dati commerciali, le valutazioni delle commissioni e i pagamenti.

Sono inoltre disponibili sezioni per le informazioni sui venditori, i totali delle vendite, le percentuali di provvigione, le detrazioni e gli importi finali delle provvigioni.

I modelli di foglio delle provvigioni hanno formule integrate che calcolano automaticamente i valori delle provvigioni in base a regole definite, risparmiando tempo e risorse. Lavorano anche come ottimi strumenti di marketing di affiliazione che vi aiutano a monitorare tutte le vendite e le commissioni delle campagne di marketing di affiliazione e vi forniscono informazioni utili per aumentare i rendimenti.

I singoli individui possono utilizzare modelli di fogli di commissioni come strumenti di produttività per i freelance per registrare facilmente i dettagli dei client, i pagamenti delle commissioni e le date di pagamento.

Cosa rende un buon modello di foglio commissioni?

Un buon modello di foglio commissioni deve offrire almeno due cose fondamentali: un monitoraggio completo delle commissioni e calcoli accurati. Ecco le funzioni chiave da ricercare:

Struttura chiara: Un modello di foglio di calcolo delle commissioni deve avere titoli, colonne e righe chiare, con informazioni disposte in modo logico per una navigazione facile e veloce. Questo aiuta a prevenire errori durante l'inserimento o l'analisi dei dati

Un modello di foglio di calcolo delle commissioni deve avere titoli, colonne e righe chiare, con informazioni disposte in modo logico per una navigazione facile e veloce. Questo aiuta a prevenire errori durante l'inserimento o l'analisi dei dati Formule integrate: Deve avere formule precise che corrispondano alla struttura delle commissioni dell'azienda. Che si tratti di valutazioni a scaglioni o di quote, il modello di foglio commissioni deve gestire queste complessità senza problemi. In questo modo è più facile gestire le commissioni degli affiliati assicurando che tutti vengano pagati esattamente per quello che hanno guadagnato

Deve avere formule precise che corrispondano alla struttura delle commissioni dell'azienda. Che si tratti di valutazioni a scaglioni o di quote, il modello di foglio commissioni deve gestire queste complessità senza problemi. In questo modo è più facile gestire le commissioni degli affiliati assicurando che tutti vengano pagati esattamente per quello che hanno guadagnato **Un buon foglio commissioni dovrebbe offrire campi personalizzati per ottenere rapidamente informazioni dettagliate in base ai nomi degli agenti commerciali, al prodotto o servizio venduto, all'importo della vendita e al tasso di commissione. Anche l'aggiunta di campi extra per il monitoraggio di specifiche metriche o indicatori di performance può essere utile

**I modelli devono adattarsi alle diverse strutture di commissioni e alle esigenze aziendali. Devono essere personalizzabili, in modo da poter aggiornare facilmente le valutazioni delle commissioni, le linee di prodotti o i territori commerciali senza dover rifare l'intero modello

I 10 migliori modelli di foglio commissioni gratis

Siete pronti a classificare le vostre commissioni e a migliorare le prestazioni del team? Ecco 10 modelli di foglio commissioni gratis modelli per i liberi professionisti e aziendali per semplificare i pagamenti:

1. Modello di foglio commissioni ClickUp

Scarica questo modello

Siete stanchi di gestire più fogli di calcolo e di fare calcoli manuali per le commissioni commerciali? Provate Modello di foglio commissioni di ClickUp per semplificare il monitoraggio delle commissioni. Vi aiuta ad analizzare i risultati delle vendite individuali, a calcolare le commissioni e i bonus per ogni dipendente e a misurare le metriche commerciali come il ritorno sull'investimento (ROI) o il costo per vendita.

È possibile visualizzare le prestazioni individuali e dei team con ClickUp dashboard che facilitano l'identificazione delle tendenze commerciali, la ricerca di aree di miglioramento e l'esecuzione di previsioni e budget di vendita.

Con questo modello è possibile identificare i top performer, fissare obiettivi raggiungibili e prendere decisioni basate sui dati per far crescere l'azienda. Funge da analista virtuale per incrementare l'esito positivo del vostro team commerciale.

2. Modello di foglio commissione per il livello intermedio di ClickUp

Scarica questo modello Modello di foglio di commissione per il livello intermedio di ClickUp è stato progettato per gestire strutture di provvigioni più complesse senza perdere tempo. È possibile aggiungere campi personalizzati, come descrizioni dettagliate dei prodotti, prezzi per prodotto e numero di unità vendute per calcolare le commissioni totali.

Questo modello consente anche di aggiungere una lista di controllo per le attività cardine e le commissioni graduali, aiutandovi a gestire cicli commerciali complicati. È perfetto per i team commerciali in crescita che hanno più prodotti e agenti di vendita. È inoltre possibile monitorare le prestazioni individuali e del team per garantire il raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Inoltre, il modello include una sezione di monitoraggio delle attività in cui è possibile tenere sotto controllo le varie attività del progetto.

3. Modello per il monitoraggio delle commissioni ClickUp

Scarica questo modello

Volete monitorare le spese commerciali della vostra organizzazione? Modello per il monitoraggio delle commissioni di ClickUp può essere d'aiuto. Fornisce una visualizzazione dettagliata delle commissioni guadagnate dai diversi membri del team. È inoltre possibile monitorare lo stato degli obiettivi dei rappresentanti commerciali e visualizzare le loro prestazioni.

La parte migliore è che potete monitorare l'intero ciclo di vita commerciale di diversi account con stati personalizzati, tra cui "Nuovo lead", "Contratto d'acquisto inviato" e "In corso", e calcolare le commissioni in base alle attività cardine raggiunte.

I campi personalizzati aiutano a ottenere una rapida panoramica dello stato delle commissioni. È possibile scegliere tra 14 attributi per controllare il valore effettivo delle commissioni, le date di chiusura e i contatti. Una volta che i dati sono pronti, si può scegliere l'opzione Vista Tabella in ClickUp per costruire un foglio di calcolo personalizzato e una reportistica sulle commissioni.

4. Modello per le informazioni sulla commissione ClickUp

Scarica questo modello

Se vi state impegnando con agenzie/freelance per l'acquisizione di clienti o avete un team commerciale interno di grandi dimensioni, dovete fissare e comunicare chiaramente le politiche sulle commissioni. Modello di informazioni sulle commissioni di ClickUp aiuta a creare una struttura definita su come e quando verranno pagate le commissioni. Questo migliora la trasparenza e garantisce pagamenti tempestivi.

Il modello fornisce inoltre visibilità end-to-end dell'intero ciclo di vita di una commissione e consente di monitorare lo stato del team. È possibile monitorare il nome dell'attività, assegnare lo stato, aggiungere le date di scadenza del pagamento e calcolare la commissione in base alla dimensione dell'affare. Sia che stiate gestendo singoli venditori o un intero team, questo modello vi aiuta a rimanere organizzati e a massimizzare i vostri guadagni.

Utilizzate la visualizzazione Avanzamento per monitorare lo stato del progetto, la visualizzazione Progetti per organizzare e archiviare le informazioni sui progetti di provvigione e la visualizzazione Pagamenti in sospeso per tenere traccia delle provvigioni non pagate.

5. Modello di tracciatore commerciale ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di tracciatore commerciale ClickUp è uno strumento di facile utilizzo per impostare e rivedere i traguardi commerciali, identificare le tendenze e monitorare le prestazioni. Per le aziende, questo modello aiuta a calcolare il totale delle commissioni da inviare ai venditori. I privati possono usare questo modello per project management per freelance , il monitoraggio delle prestazioni degli obiettivi e il calcolo delle commissioni.

Il modello aiuta anche a visualizzare le prestazioni commerciali e a prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare la pipeline di vendita. È possibile monitorare rapidamente le prestazioni del team utilizzando funzionalità/funzione quali Attività cardine di ClickUp per indicare le vittorie significative di ciascun accordo. Funzionalità aggiuntive come Monitoraggio del tempo ClickUp e l'automazione assicurano anche un project management senza soluzione di continuità per i team commerciali.

6. Modello di KPI commerciale per ClickUp

Scarica questo modello

Il monitoraggio dei singoli KPI commerciali, come il fatturato, il volume delle vendite e il tasso di fidelizzazione dei clienti, è importante per calcolare le commissioni in modo oggettivo. Il Modello di KPI commerciali di ClickUp può aiutarvi in questo senso.

Potete fissare obiettivi e monitorare i KPI in tutte le fasi dell'imbuto commerciale, motivare il vostro team a raggiungere obiettivi comuni e migliorare la qualità delle vendite la gestione dei client .

Gli stati e i campi personalizzati di questo modello consentono di acquisire dati vitali, come "Tentativi di vendita", "Valore dei preventivi" e "Ricavi delle vendite ripetute" Inoltre, grazie a visualizzazioni personalizzate come Rapporto settimanale, Rapporto mensile e Entrate Bacheca per mese, è possibile organizzare facilmente tutte le informazioni necessarie.

Il modello aumenta la visibilità, promuove la trasparenza e accelera il processo decisionale visualizzando chiaramente le metriche commerciali.

7. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Scarica questo modello Modello di pipeline commerciale di ClickUp è lo strumento definitivo per gestire e ottimizzare ogni fase del processo commerciale. Consente di monitorare facilmente l'intero imbuto commerciale, di gestire i dati dei clienti con un'interfaccia drag-and-drop e di dare priorità ai contatti in base all'urgenza, al valore e al potenziale.

La visualizzazione SOP vendite di questo modello ottimizza il processo di vendita snellendo il flusso di lavoro e monitorando lo stato delle varie fasi commerciali. Utilizzate la Vista Riquadro per visualizzare la vostra pipeline commerciale e monitorare gli stati di avanzamento, classificando le attività in 30 stati distinti, come ad esempio "sfornato", "necessario attenzionare", "da rinnovare", "da seguire" e "prospetto qualificato".

È inoltre possibile inoltrare le informazioni rilevanti al team di marketing per ottimizzare le campagne e le strategie in base alle tendenze dei clienti.

8. Modello di foglio di commissione commerciale by TemplateLab

via TemplateLab Il Modello di scheda commissione commerciale di TemplateLab semplifica il calcolo e il monitoraggio delle commissioni per il team commerciale. Aggiungete informazioni essenziali come i nomi dei rappresentanti commerciali, gli importi delle vendite, le valutazioni delle commissioni e le detrazioni per calcolare facilmente i pagamenti finali delle commissioni.

È possibile personalizzare il modello per includere varie metriche, come i traguardi commerciali, le vendite realizzate, le valutazioni delle commissioni e le detrazioni. Con questo modello è possibile ridurre le congetture, avere visibilità sulle prestazioni e sui guadagni del team e prendere decisioni basate sui dati per incrementare le vendite.

9. Modello di scheda commissione prodotto di SlideTeam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image1-1.png

/$$$img/

via Slideteam

Il Modello di scheda di commissione di prodotto vi aiuta a presentare facilmente le informazioni trimestrali. Si tratta di un modello conciso ma comprensivo di una pagina di reportistica sulle commissioni e sulle vendite dei prodotti per i dirigenti.

È possibile creare un elenco dei prezzi per ogni prodotto e utilizzare grafici, diagrammi e imbuti per mostrare i prodotti con le maggiori vendite commerciali.

Questo modello di reportistica include un riepilogo del foglio commissioni, i dettagli dell'associato (nome, area, dati di inizio e fine), i prodotti più venduti, i dati di produttività (KPI), le statistiche commerciali regionali, le metriche dell'imbuto e un foglio commissioni prodotto dettagliato.

10. Modello di commissione commerciale a livelli per coefficiente

via {\an8}Coefficiente Le commissioni di vendita a livelli sono come il passaggio di livello in un video: più vendite si fanno, più si sale di livello, usufruendo di premi e bonus migliori. I rappresentanti commerciali guadagnano valutazioni più elevate man mano che raggiungono nuovi traguardi di vendita, motivandoli a continuare a raggiungere il livello successivo.

Questo Modello di commissione commerciale graduata consente di aggiungere diversi livelli in base agli obiettivi commerciali e la valutazione della commissione per ciascun livello. È sufficiente inserire i valori commerciali e il modello fornisce automaticamente il valore della commissione in base alla valutazione definita.

Il vantaggio? Semplifica il processo di calcolo delle commissioni, facendovi risparmiare tempo e riducendo gli errori.

Gestire le commissioni commerciali senza problemi con ClickUp

Il calcolo manuale delle commissioni commerciali richiede un notevole lavoro richiesto e potrebbe anche risultare errato. Risparmiatevi la fatica e passate ai modelli di provvigione semplici e intuitivi di ClickUp.

I modelli di foglio commissioni possono aiutarvi a monitorare tutte le commissioni in un unico posto, a filtrare le commissioni in base a categorie personalizzate, a migliorare la trasparenza e a incrementare le prestazioni del team.

Grazie alla visibilità dei dati in tempo reale, ai calcoli automatizzati e alla perfetta integrazione con i processi commerciali, ClickUp vi aiuta a rimanere organizzati e concentrati sul raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari. Iscriviti a ClickUp gratis per smistare le commissioni in modo da potersi concentrare sulla chiusura degli affari e sull'aumento dei ricavi.