Modelli di fattura gratuiti per Google Docs

Avete (erroneamente) inviato a un client una fattura piena di errori di battitura? Da fare: hanno impiegato più tempo per elaborarla?

Le fatture non corrette non solo causano ritardi nei pagamenti, ma mettono anche in dubbio la vostra professionalità.

Al contrario, le fatture standardizzate vi assicurano un'immagine impeccabile per i vostri clienti e vi pagano più velocemente.

In questo post condivideremo modelli di fattura gratis per Google Documenti che potete scaricare e utilizzare. (Potete anche usarli come modelli di fattura stampabili). Vi sveleremo anche altri modelli che potrete sincronizzare con la piattaforma di produttività ClickUp per gestire client e agenzie.

Questi modelli sono facilissimi da personalizzare e vi aiuteranno a tenere organizzati i vostri documenti. Siete pronti per iniziare a inviare fatture professionali?

Cosa rende un buon modello di fattura per Google Documenti?

Ecco cosa cercare:

Informazioni completate: Include il nome della vostra azienda, il marchio, il logo, i dettagli di contatto e le informazioni di fatturazione del cliente

Include il nome della vostra azienda, il marchio, il logo, i dettagli di contatto e le informazioni di fatturazione del cliente Identificazione chiara: Mostra un numero e una data di fattura unici per un facile monitoraggio

Mostra un numero e una data di fattura unici per un facile monitoraggio Ripartizione dettagliata: Elenca i servizi o i prodotti con descrizioni chiare, quantità e prezzi individuali

Elenca i servizi o i prodotti con descrizioni chiare, quantità e prezzi individuali Imposta e totale: Mostra tutte le imposte applicabili e calcola l'importo totale dovuto

Mostra tutte le imposte applicabili e calcola l'importo totale dovuto Termini di pagamento: Specifica la data di scadenza e l'importo da pagaremetodi/modalità di pagamento accettati (ad esempio, bonifico bancario, pagamento online)

Specifica la data di scadenza e l'importo da pagaremetodi/modalità di pagamento accettati (ad esempio, bonifico bancario, pagamento online) Aspetto professionale: Offre un layout pulito, una formattazione coerente e l'uso opzionale dei colori o del logo del vostro marchio

Offre un layout pulito, una formattazione coerente e l'uso opzionale dei colori o del logo del vostro marchio Personalizzazione: Si adatta ai diversi tipi di servizi o produttività offerti

Si adatta ai diversi tipi di servizi o produttività offerti Integrazione di formule: Dispone di formule precostituite in Fogli Google per calcoli automatici (opzionale, ma fa risparmiare tempo)

Dispone di formule precostituite in Fogli Google per calcoli automatici (opzionale, ma fa risparmiare tempo) Compatibilità con i gateway di pagamento: Si integra con i servizi di pagamento online per un'esperienza più fluida con i client (potrebbe richiedere componenti aggiuntivi)

Modelli di fattura in Google Documenti

Ora che sapete cosa cercare in un modello di fattura gratis per Documenti Google, passate in rassegna l'elenco delle nostre migliori scelte!

1. Modello di fattura per Google Documenti by Wave

La gestione di una piccola azienda o di un'attività di freelance è un turbine. Tra progetti e sogni, chi ha il tempo di creare le temute fatture di fine mese? Modello di fattura per Google Documenti di Wave vi toglie il peso dalle spalle. Non dovrete più cercare il formato giusto o sprecare ore per la progettazione.

Questo semplice modello è stato progettato per garantire una comunicazione chiara e professionale con i vostri client, e comprende:

Sezioni dell'indirizzo facili da compilare: Inserite l'indirizzo della vostra azienda e le informazioni di fatturazione del vostro cliente senza sforzo per una registrazione accurata

Inserite l'indirizzo della vostra azienda e le informazioni di fatturazione del vostro cliente senza sforzo per una registrazione accurata Sezioni di prezzo e quantità cristalline: Distinguete i vostri servizi con spazi dedicati per inserire descrizioni chiare, quantità e prezzi individuali

Distinguete i vostri servizi con spazi dedicati per inserire descrizioni chiare, quantità e prezzi individuali Calcoli fiscali predefiniti: Semplificate la vostra vita con campi di calcolo fiscale personalizzabili per inserire automaticamente l'imposta commerciale o l'IVA (a seconda della vostra posizione)

Semplificate la vostra vita con campi di calcolo fiscale personalizzabili per inserire automaticamente l'imposta commerciale o l'IVA (a seconda della vostra posizione) Tabella fatture intuitiva: Organizza i tuoi servizi in modo semplice. Aggiungete righe secondo le vostre necessità e guardate il modello calcolare automaticamente i totali, risparmiando tempo prezioso

Il modello è disponibile in diversi formati, tra cui Excel e Fogli Google.

2. Documenti Google Modello di Fattura Classica da Fattura Semplice

Se siete alla ricerca di un modello di fattura semplice e professionale che faccia il suo dovere in modo eccellente, date un'occhiata alla versione gratuita di Modello di fattura classica per Documenti Google di Invoice Simple .

Questo modello offre un layout chiaro e familiare, perfetto per chiunque si trovi a proprio agio con il formato classico della fattura. Include tutti gli elementi essenziali:

Elementi di branding importanti: Aggiungete il vostro logo e le informazioni sulla vostra azienda per creare una prima impressione professionale

Aggiungete il vostro logo e le informazioni sulla vostra azienda per creare una prima impressione professionale Dettagli del cliente: Mostrate le informazioni di contatto del vostro cliente per garantire una comunicazione senza intoppi

Mostrate le informazioni di contatto del vostro cliente per garantire una comunicazione senza intoppi Dettagli essenziali della fattura: Inserite la data, il numero della fattura e la data di scadenza in campi ordinati

Inserite la data, il numero della fattura e la data di scadenza in campi ordinati Disaggregazione per elementi: Elencate i vostri servizi o prodotti, le quantità e i singoli prezzi in un elenco ben organizzato tabella di ripartizione dei costi

Elencate i vostri servizi o prodotti, le quantità e i singoli prezzi in un elenco ben organizzato tabella di ripartizione dei costi Calcolo delle tasse e del totale: Utilizzate campi dedicati per le varie tasse e una chiara sezione per l'importo totale dovuto

Utilizzate campi dedicati per le varie tasse e una chiara sezione per l'importo totale dovuto Informazioni sul pagamento: Menzionare i metodi/modalità di pagamento accettati per un'esperienza senza soluzione di continuità da parte del client

3. Modello di fattura per appaltatore in Documenti Google di GooDocs

Vi siete mai chiesti come fare una fattura per conto terzi efficiente ed efficace? Potete utilizzare il programma gratuito Modello di fattura per appaltatori in Google Documenti . Questo pratico modello semplifica il processo, fa risparmiare tempo e vi fa apparire professionali.

Scopriamo cosa lo rende così facile da usare:

Intestazione flessibile delle fatture: Potete personalizzare il titolo in base alle vostre esigenze. È anche possibile aggiungere il proprio logo per un tocco personalizzato

Potete personalizzare il titolo in base alle vostre esigenze. È anche possibile aggiungere il proprio logo per un tocco personalizzato Informazioni di contatto organizzate: Inserite i vostri dati e quelli del vostro client in sezioni chiaramente identificate

Inserite i vostri dati e quelli del vostro client in sezioni chiaramente identificate Tabella delle fatture intelligenti: Elencate i servizi, la quantità e le valutazioni e il modello calcolerà automaticamente il prezzo totale

Elencate i servizi, la quantità e le valutazioni e il modello calcolerà automaticamente il prezzo totale Altri dettagli: Menzionate i dettagli del pagamento, come l'anticipo o la somma dovuta. Inoltre, elencate le condizioni per ottenere pagamenti puntuali o chiarite gli interessi da pagare, se applicabili

4. Documenti Google Modello di fattura creativa di GooDocs

Le fatture non dovrebbero avere l'aspetto di una

libro mastro

. Elevate l'immagine del vostro marchio e deliziate i vostri client con la versione gratuita di Modello di fattura creativa per Documenti Google !

Questo modello va oltre la funzione; rappresenta visivamente lo stile unico del vostro marchio. Dimenticate la sensazione di "numeri spaventosi" che la maggior parte delle fatture tende a generare in noi - $$$a questo modello aggiunge un tocco di creatività per rendere la fattura visivamente attraente.

Integrate la tipografia e i colori del vostro marchio all'interno di Google Documenti. Inoltre, **aggiungete immagini o grafiche distintive del marchio, in modo che quando il client vede la fattura sappia che siete voi!

Ecco cosa distingue questo modello:

**Il modello è semplice e si fa notare. Non sembra banale e noioso

Personalizzazione: Il modello offre la possibilità di personalizzare il colore del marchio, il font e altri elementi

Il modello offre la possibilità di personalizzare il colore del marchio, il font e altri elementi Altri dettagli: Funziona perfettamente come fattura se siete un'azienda creativa o un freelance. È possibile aggiungere un periodo di fatturazione, diversi elementi di descrizione, la data della fattura e altro ancora

Limiti dell'utilizzo di Documenti Google per la fatturazione

Sebbene Google Documenti offra un modo comodo e gratuito per creare fatture, ha i suoi limiti. Questo vale soprattutto per le aziende con esigenze di fatturazione complesse. Ecco alcuni inconvenienti:

Caratteristiche finanziarie e di inventario limitate: Google Documenti manca di funzionalità che possono semplificare il flusso di lavoro per i pagamenti e l'inventario, come ad esempio:

Calcoli automatizzati: Non è possibile eseguire calcoli automatici delle imposte e la generazione del totale della fattura Fatture ricorrenti: Non è possibile impostare fatture ricorrenti automatiche per servizi in sottoscrizione o contratti in corso Gestione dell'inventario: I livelli dell'inventario non possono essere monitorati utilizzando Documenti Google **Integrazione con l'elaborazione dei pagamenti: i gateway di pagamento online che consentono ai client di pagare direttamente attraverso la fattura raramente possono essere integrati con Google Documenti

Google Documenti manca di funzionalità che possono semplificare il flusso di lavoro per i pagamenti e l'inventario, come ad esempio: Personalizzazione: Sebbene Google Documenti offra alcune opzioni di personalizzazione con i modelli, è qui che si trova in difetto: Opzioni di design limitate: Raggiungere un aspetto veramente curato e di marca potrebbe essere difficile con un intervallo limitato di elementi di design e opzioni personalizzate **Integrazione con la gestione dei progetti: Google Documenti non può integrarsi con gli strumenti di project management, impedendo di collegare le fatture a progetti specifici per un monitoraggio e una reportistica più semplici **Integrazione con la gestione dei clienti: la gestione delle informazioni e delle comunicazioni dei clienti all'interno di Google Documenti può diventare complicata, soprattutto con una base di clienti molto ampia

Sebbene Google Documenti offra alcune opzioni di personalizzazione con i modelli, è qui che si trova in difetto: Sicurezza dei dati: Per le informazioni finanziarie altamente sensibili, Google Documenti potrebbe non essere l'opzione più sicura, soprattutto per le aziende con requisiti rigorosi di conformità dei dati

Per le informazioni finanziarie altamente sensibili, Google Documenti potrebbe non essere l'opzione più sicura, soprattutto per le aziende con requisiti rigorosi di conformità dei dati Scalabilità: Quando la vostra azienda cresce e le vostre esigenze di fatturazione diventano più complesse, Google Documenti potrebbe non essere in grado di gestire il volume necessario

Modelli alternativi di fattura per Google Documenti

Abbiamo delle ottime alternative ai modelli di fattura di Google Documenti e sono tutte gratis!

1. Modello di fattura ClickUp

Il modello Modello di fattura ClickUp semplifica il processo di fatturazione, permettendovi di generare fatture professionali e accurate in modo semplice e veloce!

Non dovrete più perdere tempo a recuperare i dettagli. **Creare attività dedicate in ClickUp per raccogliere senza sforzo tutte le informazioni pertinenti sul client e sul progetto prima di iniziare a redigere la fattura

Questo modello offre una tela flessibile per adattarsi all'identità del vostro marchio. Utilizzate la vista Bacheca per visualizzare il layout personalizzato, incorporare il vostro logo e assicurarvi che la fattura rifletta il vostro stile unico.

Potete anche usare la visualizzazione a tabella del modello per aggiungere senza sforzo i dettagli del client, i servizi dettagliati e i termini di pagamento chiari - tutto all'interno di un'interfaccia intuitiva.

Infine, utilizzate la funzione Email integrata per inviare la fattura direttamente al vostro client con pochi clic. Non c'è bisogno di strumenti esterni o di ingombranti allegati.

Questo modello di fatturazione consente di risparmiare tempo prezioso inviando promemoria per le fatture scadute e generando fatture ricorrenti. Siete pronti a espandere le vostre capacità di fatturazione con potenziali integrazioni con gateway di pagamento, account e altri strumenti di fatturazione? software di fatturazione ?

2. Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp

Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp è un potente modello di Elenco che vi fornisce tutti gli strumenti necessari per monitorare le vostre fatture.

Utilizzate stati personalizzati per contrassegnare distintamente ogni fattura come 'Aperta' o 'Completata', fornendo un'istantanea in tempo reale dello stato delle vostre fatture

Semplificate la gestione dei dati con campi personalizzati. Catturate i dettagli indispensabili delle fatture, come l'importo, le informazioni di contatto aziendali, gli indirizzi email, i tipi di pagamento e le tariffe - tutto in un'unica posizione centralizzata. Questo assicura un facile accesso alle informazioni vitali e incoraggia una chiara visualizzazione dei dati per un processo decisionale informato.

Sfruttate le varie visualizzazioni preconfigurate di ClickUp per organizzare le fatture in base alle vostre esigenze. **La scheda Tutte le fatture fornisce una panoramica succinta e aiuta a valutare criteri specifici come la Data di scadenza della fattura o la Fattura per cliente.

**Le funzionalità integrate di project management, come le funzionalità di monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e la funzionalità di email senza soluzione di continuità, consentono di collegare le fatture al contesto più ampio dei progetti

3. Modello di richiesta di preventivo ClickUp

Una richiesta di preventivo (RFQ) è un documento che un'azienda invia ai fornitori per sollecitare offerte per un progetto specifico. Utilizzare il modello Modello di richiesta di preventivo (RFQ) di ClickUp per assicurarsi il miglior prezzo e la migliore qualità per qualsiasi lavoro.

Prima di inviare una RFQ, assicuratevi che la chiarezza regni sovrana. **Questa vista Documento consente di delineare meticolosamente l'ambito del progetto, i servizi o le produttività necessarie, le scadenze e i vincoli di budget

È anche possibile combinare la vista Documento e utilizzarla insieme a un documento di Strumento di IA per la contabilità . Descrivete dettagliatamente il progetto, specificate la quantità e la qualità desiderate, delineate la Sequenza, condividete le informazioni aziendali rilevanti e definite chiaramente i termini di pagamento. In questo modo la vostra RFQ sarà libera da errori, lucida e concisa e attirerà il fornitore perfetto.

**Raccogliete in una posizione centralizzata le risorse provenienti da fiere, contatti di settore e elenchi online. Monitorate il loro stato e confrontate facilmente i preventivi per prendere decisioni informate.

Eliminate il fastidio della distribuzione manuale inviando la vostra RFQ meticolosamente realizzata a tutti i fornitori della vostra lista ristretta. In questo modo, potrete garantire una consegna tempestiva e iniziare a lavorare per ottenere il miglior preventivo possibile.

4. Modello di fattura per contraente indipendente ClickUp

Lavorare come freelance non dovrebbe significare lottare con fatture complesse. ClickUp Modello di fattura per contraente indipendente consente di creare rapidamente fatture professionali. Questo modello offre funzionalità/funzioni appositamente studiate per gli imprenditori indipendenti.

Usate stati personalizzati per segnare lo stato di ogni fattura Che sia "Inviata", "In attesa di approvazione" o "Pagata", avrete sempre un'istantanea in tempo reale del vostro flusso di fatture.

Provate i campi personalizzati per categorizzare e aggiungere attributi essenziali alle vostre fatture. Acquisite facilmente informazioni come i dettagli del progetto, le tariffe orarie, le spese e le tasse. Questa organizzazione meticolosa dei dati vi offrirà informazioni chiare.

Sfruttate la potenza delle visualizzazioni personalizzate per personalizzare il vostro flusso di lavoro e organizzare le fatture per ottimizzare la vostra efficienza. Potete scegliere tra Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora perché ClickUp si adatta senza problemi a tutte le vostre esigenze.

Connettete le fatture ai progetti, monitorate le comunicazioni con i clienti e automatizzate le attività ripetitive in modo da liberare tempo importante per concentrarvi sulla realizzazione di lavori eccellenti.

5. Modello di fattura per appaltatore ClickUp

Monitorare i dettagli, garantire l'accuratezza e mantenere un flusso di pagamenti regolare sono tutti aspetti cruciali quando si ha a che fare con gli appaltatori. Provate il

Modello di fattura per appaltatori ClickUp

per eliminare il processo di fatturazione.

Usate le dashboard per centralizzare tutte le informazioni rilevanti sull'appaltatore Usate la visualizzazione delle tabelle per progettare un foglio di calcolo personalizzato in base alle vostre esigenze di fatturazione. Quindi, strutturate la fattura per ottenere una chiarezza ottimale e assicuratevi che tutti i dati cruciali vengano acquisiti.

Eseguite l'inserimento dei dati con campi personalizzati. **Acquisite dettagli come le ore di lavoro, i costi dei materiali e altre informazioni rilevanti

Un'eccezionale funzionalità/funzione di ClickUp è la possibilità di creare e programmare un'attività per calcolare automaticamente l'importo totale dovuto a ciascun appaltatore

Una volta completata la fattura, ricordatevi di controllarla per verificarne l'accuratezza. Poi, sfruttate l'automazione di ClickUp per programmare attività ricorrenti, come le email mensili per le fatture.

**Integrazione con Microsoft Teams o GSuite per seguire gli appaltatori dopo l'invio delle fatture

Ecco cosa dice un cliente di ClickUp su come le sue funzionalità di automazione lo hanno aiutato con la fatturazione:

_Di recente abbiamo messo a punto una delle automazioni di ClickUp che preferisco. Se impostiamo uno stato per la fatturazione, ad esempio, il nostro contabile genererà automaticamente una fattura in QuickBooks e noi dovremo solo fare clic su Invia e le fatture saranno inviate. In questo modo abbiamo risparmiato ore e ore

Chaya Fischman, Presidente, Brand Right Marketing

6. Modello di fattura per freelance ClickUp

Essere un freelance significa indossare molti cappelli, ma il

Modello di fattura per freelance ClickUp

garantisce che il ruolo di "autore di fatture" non sia un peso per voi.

Questo modello elimina la necessità di dover cercare i dettagli. Mentre

fatturare a un client

creare campi personalizzati per catturare informazioni critiche, come le informazioni di contatto aziendali, i servizi forniti e i termini di pagamento.

Utilizzate l'intuitiva visualizzazione a tabella per inserire i dettagli del progetto, i servizi resi, gli sconti applicabili e le chiare condizioni di pagamento. Con pochi clic, create un'automazione per inviare la fattura direttamente dalla piattaforma e ricevere un avviso quando viene consegnata.

È possibile creare un'attività specifica per seguire il cliente in merito alla fattura. In questo modo si assicura che il cliente sia a conoscenza dei termini di pagamento e si evita qualsiasi malinteso.

7. Modello di fattura per la produzione video ClickUp

Il

Modello di fattura per la produzione di video ClickUp

assicura che le vostre fatture siano professionali e accurate, in modo che le vostre produzioni video funzionino come un orologio.

Usate ClickUp Docs per centralizzare i dati critici come le informazioni sul client, le specifiche del progetto e i costi del servizio Per creare un documento dall'aspetto professionale, sfruttate la vista Documento. Quindi, create un'intestazione chiara con le informazioni aziendali, seguita dai dettagli del cliente e da un numero di riferimento unico per la fattura. Credeteci, questo modello farà in modo che le vostre fatture facciano una prima impressione positiva sui vostri client.

Creare campi personalizzati per tracciare meticolosamente ogni servizio fornito e il relativo costo. La trasparenza è la chiave, e questo modello vi permette di esporre i vostri servizi e il loro valore per il cliente.

È inoltre possibile includere termini di pagamento chiari direttamente sulla fattura, come la data di scadenza o eventuali commissioni di mora o interessi.

Eliminate i tempi di consegna delle fatture utilizzando le integrazioni email per inviare le fatture direttamente dalla piattaforma. Una volta inviate, sfruttate le dashboard per monitorare i pagamenti ricevuti e gli eventuali saldi in sospeso. Mantenete un quadro finanziario chiaro con tutte le fatture di produzione video in un'unica posizione facilmente accessibile.

Creare e gestire le fatture con ClickUp

Ecco, quindi, come funziona! Documenti Google offre una matrice di modelli di fattura gratis per iniziare. Sono perfetti per i freelance, le piccole aziende o chiunque abbia bisogno di un modello di fattura semplice e completamente personalizzabile.

Ma se desiderate qualcosa di più di un modello semplice? Se volete un sistema di fatturazione che si integri perfettamente con il vostro flusso di lavoro, gestisca i progetti e renda felici i vostri client? È qui che entra in gioco una piattaforma di project management come ClickUp.

ClickUp non offre solo modelli di fattura gratis. Potete creare fatture professionali utilizzando la stessa piattaforma che usate per gestire i vostri progetti, con un lavoro richiesto minimo! La piattaforma semplifica il processo di creazione delle fatture, inserendo automaticamente nelle fatture i dettagli del progetto e le informazioni sui client.

Inoltre, vi aiuta a monitorare lo stato delle fatture e a inviare gentili promemoria ai client. Anche la collaborazione è un gioco da ragazzi. È possibile condividere facilmente le fatture con il proprio team e tenere tutti informati.

Siete pronti a lasciarvi alle spalle i problemi di fatturazione e a intraprendere un percorso più efficiente di gestione delle fatture?

Iscrivetevi su ClickUp oggi stesso!