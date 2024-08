Abbiamo testato il miglior software CRM in Indonesia

Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: da fare L'Indonesia è al quarto posto tra i Paesi con la più grande popolazione digitale a livello mondiale? Vanta oltre 200 milioni di utenti di Internet e il numero è destinato a salire. A ciò si aggiunge la rapida espansione di del commercio elettronico e della vendita al dettaglio online nel paese. Questo si traduce in un'enorme opportunità per la vostra azienda!

E sapete cosa vi sarà utile per gestire così tanti personalizzati? Un software per la gestione delle relazioni con i clienti che li renda felici, organizzati e che li faccia tornare ancora!

Per aiutarvi a trovare la piattaforma CRM perfetta per le aziende indonesiane, il mio team e io abbiamo valutato 10 software CRM. Potete sceglierne uno dall'elenco in base alle vostre esigenze aziendali. Ma prima di questo, dovreste sapere quali sono le funzionalità/funzione chiave da cercare e a cui dare priorità in questo software CRM.

Cosa si deve cercare in un software CRM?

Quando ho esaminato questi sistemi CRM, mi sono concentrato sui seguenti aspetti componenti chiave del CRM che incidono direttamente sulle prestazioni quotidiane dei rappresentanti commerciali e sulla soddisfazione dei clienti e funzionalità/funzione specifiche per l'Indonesia, come le opzioni per i data center e la conformità alle normative indonesiane sulla privacy dei dati, come l'UU ITE.

Ecco alcuni aspetti che ho cercato:

Efficienza nella gestione dei lead: Ho iniziato valutando le capacità di gestione dei lead dello strumento CRM, come lo scoring, la qualificazione e il nurturing, poiché la conversione dei lead è una parte fondamentale del lavoro di un rappresentante commerciale

Automazioni commerciali: Un'altra area di attenzione è stata quella delle funzionalità/funzione di automazione, in particolare la capacità di creare sequenze di email automatiche per il lead nurturing e di automatizzare le attività di inserimento dati come la registrazione delle chiamate e l'aggiornamento delle informazioni di contatto

Collaborazione : Con un numero così elevato di persone coinvolte nella chiusura delle trattative, soprattutto nel caso delle aziende, le funzionalità di collaborazione sono indispensabili. Alcunifunzionalità/funzione del CRM collaborativo che ho trovato interessanti sono i lead in comproprietà, i dashboard dei team e la chat

Reportistica : Gli strumenti CRM devono andare oltre la reportistica di base: dashboard personalizzabili, previsioni e approfondimenti basati sui dati

App mobile : Non si sa mai quando un lead torna da voi. Un'app mobile che vi permetta di tenere sotto controllo le vostre offerte, monitorando l'attività dei lead e dando loro un seguito, può essere utile

Intelligenza artificiale : Con l'aumento dell'IA, ho testato anche gli strumenti di CRM per le funzionalità/funzione dell'IA, in particolare la visualizzazione dei dati e l'analisi predittiva, in quanto possono essere di grande aiuto nel processo commerciale

Centri dati: Ho dato priorità agli strumenti CRM che hanno opzioni di residenza dei dati nella regione APAC per conformarsi alle normative indonesiane sulla privacy dei dati

Per avere una prospettiva a tutto tondo, ho anche letto i commenti degli utenti su piattaforme di recensioni indipendenti per scoprire la posizione di ciascuna piattaforma CRM e identificarne i punti di forza, le debolezze e le funzionalità/funzione.

Ora vi presento i 10 migliori software CRM di cui l'Indonesia e le aziende indonesiane possono beneficiare.

I 10 migliori software CRM da utilizzare nel 2024

Dalla qualificazione dei lead e la gestione della pipeline all'esecuzione di campagne personalizzate su scala e alla promozione della crescita grazie a informazioni utili, questi 10 software CRM sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze delle aziende indonesiane Soluzioni software CRM possono aiutarvi a gestire le operazioni commerciali in modo più efficiente.

1. ClickUp: Il miglior sistema CRM all-in-one per il project management

Utilizzate ClickUp Views per organizzare la vostra pipeline e segmentare i contatti

ClickUp è una piattaforma di gestione del lavoro all-in-one con molte funzionalità che includono project management, automazione e assistenza IA, rendendo più semplice la gestione di tutti i processi aziendali da un unico luogo.

Il ClickUp CRM è una soluzione nota soprattutto per la gestione del database, le funzionalità di automazione e la reportistica.

Esploriamole in dettaglio.

Creare un database centrale dei clienti

Inserite tutti i dettagli dei vostri clienti in un sistema CRM, in modo che diventi la vostra unica fonte di verità. Consentite ai rappresentanti commerciali di creare cartelle, sottocartelle ed elenchi per creare gerarchie e organizzare meglio gli account dei clienti.

Organizza le informazioni sui personalizzati in cartelle e sottocartelle diverse per una facile classificazione

Una volta create cartelle per i diversi clienti, è possibile sfruttare tag, stati, filtri e posizioni geografiche per classificarli. Questo può aiutare:

I team commerciali tracciare le pipeline, dare priorità ai contatti e gestire facilmente gli ordini

tracciare le pipeline, dare priorità ai contatti e gestire facilmente gli ordini I team di marketing a creare campagne CRM mirate e ad impostare automazioni di marketing segmentate

Aggiungete l'indirizzo del cliente al sistema CRM e utilizzate la vista Mappa di ClickUp per pianificare i percorsi di follow-up di persona

È inoltre possibile utilizzare la funzione Modello ClickUp CRM per organizzare tutti i dettagli e le attività degli account e migliorare i processi commerciali. Con il modello è possibile:

Strutturare il database dei clienti con stati, tag e campi personalizzati e ottenere una panoramica completa dei vostri account

con stati, tag e campi personalizzati e ottenere una panoramica completa dei vostri account Filtrare gli account in base alla dimensione dell'affare, allo stato, al settore o a qualsiasi altro criterio rilevante per dare priorità agli affari ad alto potenziale

o a qualsiasi altro criterio rilevante per dare priorità agli affari ad alto potenziale Creare un playbook commerciale con diverse risorse, come i piani tariffari e i modelli di preventivo, per renderlo facilmente accessibile al team commerciale

con diverse risorse, come i piani tariffari e i modelli di preventivo, per renderlo facilmente accessibile al team commerciale Utilizzate la visualizzazione del calendario di ClickUp per avere una panoramica di tutte le vostre riunioni

Scarica questo modello

Automazioni dei processi commerciali

Impostare l'automazione commerciale per gestire attività di routine come l'assegnazione dei contatti e l'aggiornamento dello stato

ClickUp dispone di un costruttore di automazioni if/then facile da usare che consente di eseguire automazioni basate su diversi trigger e azioni. Ad esempio, potete triggerare un'email quando un lead passa da una fase all'altra o notificare a un BDR quando un nuovo lead entra nella pipeline.

Ecco altre idee di automazione:

Cambiare lo stato di un lead da caldo a tiepido o freddo se non risponde per un periodo prestabilito

Trigger gli aggiornamenti di stato in base alle azioni del lead

Impostare flussi di lavoro commerciali personalizzati per diverse pipeline in base ai dettagli e alle attività dei clienti

Impostazione di dashboard personalizzati

Incorpora widget, crea grafici e utilizza filtri per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni commerciali

Con oltre 50 widget personalizzabili, ClickUp CRM consente di personalizzare le dashboard per concentrarsi sulle metriche più importanti. Analizzate la salute della pipeline commerciale, monitorate le interazioni con i clienti e identificate le tendenze, il tutto con una comoda interfaccia drag-and-drop.

Ma ancora meglio è la stretta integrazione di ClickUp Brain con il vostro sistema CRM. ClickUp Brain è il copilota dell'IA di ClickUp, che agisce come assistente virtuale del vostro team commerciale, aiutandolo a estrarre informazioni utili e a trovare rapidamente le informazioni.

Trovate informazioni, riepilogate/riassumete i record delle riunioni e ottenete informazioni utili con ClickUp Brain

Da riepilogare/riassumere dashboard a rispondere a domande basate sui dati storici dei clienti, fino a redigere email personalizzate in base a tali dati, ClickUp Brain può essere un incredibile servizio a valore aggiunto.

Inoltre, ClickUp - attraverso AWS - consente alle aziende di ospitare i propri dati in qualsiasi parte del mondo e i clienti indonesiani possono conservare i dati dei clienti in Australia o a Singapore.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Centralizza i dati dei clienti : Creare un database clienti unificato con cartelle, sottocartelle ed elenchi per evitare i silos di dati

: Creare un database clienti unificato con cartelle, sottocartelle ed elenchi per evitare i silos di dati Utilizzare funzionalità/funzione quali tag, filtri e stati personalizzati per creare pipeline personalizzate ed eseguirlecampagne CRM personalizzate* Ridurre il lavoro impegnativo: Impostare l'automazione per i lavori ripetitivi come la sincronizzazione dei dati da altre fonti, l'assegnazione dei contatti e la gestione di altri processi commerciali come i follower

Ridurre il lavoro impegnativo: Impostare l'automazione per i lavori ripetitivi come la sincronizzazione dei dati da altre fonti, l'assegnazione dei contatti e la gestione di altri processi commerciali come i follower Automazioni per i follower : Utilizzate la funzione email integrata di ClickUp per attivare le email in base a diversi trigger, come l'invio di moduli, la modifica dello stato dei lead o delle priorità, le date

: Utilizzate la funzione email integrata di ClickUp per attivare le email in base a diversi trigger, come l'invio di moduli, la modifica dello stato dei lead o delle priorità, le date Collaborare con il team : Avete un feedback o avete bisogno di un aggiornamento? UtilizzateLa visualizzazione della chat di ClickUp e le funzioni di commento per porre domande contestuali e fornire provider

: Avete un feedback o avete bisogno di un aggiornamento? UtilizzateLa visualizzazione della chat di ClickUp e le funzioni di commento per porre domande contestuali e fornire provider Ottenere informazioni utili: Creare report e grafici commerciali personalizzati e utilizzare ClickUp Brain per estrarre informazioni significative da tali report

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain è una funzionalità a pagamento, quindi è necessario abbonarsi a uno dei loro piani per accedervi

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento ripida a causa del numero di soluzioni e personalizzazioni offerte dalla piattaforma

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/utente/mese

: $7/utente/mese Business : $12/utente/mese

: $12/utente/mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 [9500+ recensioni]

: 4.7/5 [9500+ recensioni] Capterra: 4.6/5 [4000+ recensioni]

2. Salesforce: Il migliore per i team commerciali delle aziende

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-417-1400x928.png Salesforce /$$$img/

via Forza vendita Salesforce non ha bisogno di presentazioni: è una delle più antiche soluzioni software CRM con una vasta base di utenti e un ampio ecosistema di partner e integrazioni. Un CRM altamente scalabile, Salesforce è noto per le sue capacità personalizzate e analitiche, che lo rendono un CRM popolare per la maggior parte delle aziende di livello enterprise.

Una cosa che mi è piaciuta particolarmente di Salesforce CRM è il modo in cui riunisce le soluzioni di gestione commerciale, delle entrate e dei partner in un'unica piattaforma.

Per istanza, sono stato in grado di monitorare il percorso di acquisto di un cliente specifico, compreso il contatto iniziale attraverso una campagna di marketing gestita all'interno di Salesforce, fino alla vendita finale, che prevedeva uno sconto offerto da un'azienda partner, all'interno della stessa interfaccia.

Ciò significa che non solo si può conoscere la storia di un cliente e la sua connessione con le entrate, ma anche come i vari canali, come i partner e gli affiliati, contribuiscono alle vendite e alle entrate.

Salesforce sta iniziando a diventare un provider tecnologico chiave nella regione indonesiana e di recente ha stretto una partnership con KOMINFO per fornire formazione CRM agli indonesiani. L'obiettivo è formare 100.000 studenti in 3 anni.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Valutare le prestazioni commerciali a livello individuale, di team e di territorio per avere un'idea di come i diversi fattori influenzino la strategia go-to-market

Utilizzare il calendario degli impegni di Salesforce, alimentato dall'IA, per eseguire scenari "what-if" e capire in che modo la pipeline può contribuire agli obiettivi di fatturato

Creare "programmi commerciali" per i nuovi rappresentanti di sviluppo aziendale, fornendo loro i modelli e le risorse necessarie per vendere meglio

Limiti di Salesforce

L'implementazione e la migrazione da Salesforce sono processi che richiedono tempo

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente non sia intuitiva, in quanto comporta un processo di onboarding più lungo, difficoltà nel trovare le funzionalità/funzione e nell'impostazione delle personalizzazioni

Prezzi di Salesforce

Starter Suite : $24/utente al mese

: $24/utente al mese Professionale : $80/utente al mese

: $80/utente al mese Azienda : $165/utente al mese

: $165/utente al mese Unlimited : $330/utente al mese

: $330/utente al mese Einstein 1 commerciale: $500/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4.3/5.0 [19.800+ recensioni]

4.3/5.0 [19.800+ recensioni] Capterra: 4.4/5.0 [18.300+ recensioni]

3. HubSpot: Il miglior software CRM per le startup in fase di avviamento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Hubspot-Dashboard-Image-1400x892.png HubSpot CRM /$$$img/

via HubSpot HubSpot è una piattaforma CRM estremamente user-friendly e dall'aspetto moderno, che la rende un'ottima scelta per le piccole aziende che hanno appena iniziato i loro programmi commerciali.

L'ho constatato di persona durante i test. L'interfaccia è intuitiva e pulita, e l'impostazione della gestione dei contatti di base e delle pipeline di vendita richiede poco tempo.

Il piano Free supporta fino a cinque utenti e offre funzionalità/funzione quali bot di conversazione, messaggi in scatola e chat. Questo aiuta le nuove aziende a fare molto anche prima di diventare abbonati.

Poiché HubSpot è nata come piattaforma di marketing, è dotata di alcuni dei più robusti flussi di lavoro per la gestione delle campagne, tra cui test A/B e modelli email, che ho visto nei CRM per aiutare a migliorare il coinvolgimento dei clienti.

Questa stretta integrazione tra strumenti commerciali e di marketing è stata particolarmente utile e ho capito come potrebbe essere vantaggiosa per le piccole aziende con risorse limitate.

Inoltre, se state iniziando a usare un software CRM o avete flussi di lavoro complicati, potete avvalervi dell'esperienza di agenzie partner locali autorizzate da HubSpot che possono aiutarvi a impostare rapidamente la vostra attività.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Coinvolgete i vostri contatti con flussi di lavoro di prospezione personalizzati e campagne email automatizzate

Registrare e registrare le chiamate direttamente dal browser per tenere traccia delle conversazioni con i clienti

Migliorate il vostro ciclo commerciale con lo strumento dei preventivi di HubSpot, che supporta sia la firma digitale che i collegamenti di pagamento incorporabili

Eseguire campagne ABM con funzionalità/funzione quali lo scoring aziendale e modelli pronti all'uso

Limiti di HubSpot

Si concentra maggiormente sulle campagne email e sulle sequenze piuttosto che sulla gestione dei lead

Limitate opzioni di reportistica e automazione commerciale

Prezzi di HubSpot

**Gratuito

Sales Hub Professional : $90/utente al mese

: $90/utente al mese Sales Hub Enterprise: $150/utente al mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4.4/5.0 [11.200+ recensioni]

4.4/5.0 [11.200+ recensioni] Capterra: 4.5/5.0 [4000+ recensioni]

4. Microsoft Dynamics 365: Il miglior software CRM + ERP con IA per le grandi imprese

via Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365, con la sua profonda integrazione con le funzionalità di Microsoft Copilot, è un'ottima opzione per i team commerciali delle aziende incentrati sulla produttività.

Mentre componevo un'email a un cliente, Copilot mi ha suggerito contenuti personalizzati basati sulle interazioni passate del cliente e ha segnalato automaticamente le informazioni sul consenso potenzialmente mancanti. Questo mi ha aiutato a garantire un messaggio più pertinente e la conformità al GDPR.

L'automazione alimentata dall'IA di Copilot può anche aiutarvi a redigere email, automatizzare i follower, generare riepiloghi/riassunti delle chiamate e ottenere suggerimenti per i passaggi successivi.

Un'altra funzionalità/funzione che mi ha colpito è l'aggiornamento automatico dei dati di consenso Questa funzionalità/funzione aggiorna automaticamente i dati di consenso dell'utente nel vostro sito web database personalizzato risparmiando tempo prezioso ai rappresentanti commerciali e garantendo l'accuratezza dei dati.

Inoltre, Microsoft Dynamics 365 è uno dei pochi CRM con un sistema di Pacchetto lingua bahasa indonesiano in modo da poter localizzare la piattaforma e migliorare l'UX per i vostri team locali.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics 365

Assegnazione di priorità ai lead e focalizzazione delle trattative ad alto valore con il lead-scoring basato sull'IA

Impostazione di indicatori chiave di prestazione (KPI) per ogni team e monitoraggio dello stato con grafici incorporabili

Generare una Sequenza delle interazioni con i clienti con Microsoft Copilot

Risparmiare tempo e migliorare l'efficienza del team con flussi di lavoro commerciali automatizzati

Limiti di Microsoft Dynamics 365

La maggior parte delle funzionalità/funzione avanzate ha un costo aggiuntivo, che lo rende costoso per le aziende di fascia media

Poiché Microsoft Dynamics adotta un approccio al CRM basato sui dipartimenti, può silenziare i dati dei clienti e ostacolare la comunicazione tra i team, rendendo difficile l'esecuzione di attività interdipartimentaliStrategie CRM interdipartimentali Prezzi di Microsoft Dynamics 365

Professionista commerciale : $65/utente al mese

: $65/utente al mese Azienda commerciale : $95/utente al mese

: $95/utente al mese Vendite Premium : $135/utente al mese

: $135/utente al mese Microsoft Relazioni Commerciali: $162/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365

G2: 3.8/5.0 [1500+ recensioni]

3.8/5.0 [1500+ recensioni] Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Zoho CRM: La migliore piattaforma CRM economica per le PMI

via Zoho CRM Se siete una piccola o media impresa alla ricerca di un CRM conveniente, potete provare Zoho CRM. Il suo piano Enterprise non solo è più conveniente di molti altri strumenti di CRM presenti in questo elenco, ma include anche funzionalità avanzate di IA e automazione.

Le Automazioni intelligenti di Zoho mi hanno davvero colpito. Mi ha aiutato a semplificare le attività di lead nurturing inviando automaticamente sequenze di email personalizzate in base a trigger predefiniti. Inoltre, Zoho CRM ha anche una robusta funzionalità di integrazione con WhatsApp Business, particolarmente utile per un Paese come l'Indonesia, che ha oltre 86.9 milioni di utenti attivi di WhatsApp .

La parte migliore è il suo "Developer Hub", che offre libertà di personalizzazione. È possibile costruire integrazioni, avvisi personalizzati e app specifiche per ruolo per i team di vendita, assistenza sul campo e customer success. Pur non essendo io stesso uno sviluppatore, vedo il potenziale di questa funzionalità/funzione per le aziende che hanno bisogno di una soluzione CRM altamente personalizzata.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Creazione di flussi di lavoro personalizzati per i clienti con mappe di viaggio drag-and-drop

Personalizzate l'aspetto dell'interfaccia del vostro CRM con il Canvas Studio di Zoho

Gamificate le vostre iniziative commerciali con premi, badge e classifiche

Limiti di Zoho CRM

Alcuni utenti hanno segnalato che l'interfaccia utente non è intuitiva e presenta dei problemi

L'impostazione delle automazioni in Zoho CRM può risultare macchinosa

Prezzi di Zoho CRM

Standard : $20/utente al mese

: $20/utente al mese Professionale : $35/utente al mese

: $35/utente al mese Azienda : $50/utente al mese

: $50/utente al mese Ultimate: $65/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4.1/5.0 [2600+ recensioni]

4.1/5.0 [2600+ recensioni] Capterra: Recensioni non disponibili

6. Monday CRM: Il migliore per le PMI che necessitano di semplici funzionalità/funzione di gestione dei contatti

via Monday CRM Monday CRM è originariamente un software di project management personalizzato per la gestione dei contatti e di altre attività di base azioni personalizzate di gestione dei clienti . È uno strumento ricercato da freelance e piccole aziende che preferiscono un lead tracker o uno strumento di project management.

Ho testato questa funzione e l'ho trovata sorprendentemente intuitiva. **La costruzione di una pipeline commerciale di base con fasi personalizzabili ha richiesto solo pochi minuti

Un'altra funzionalità/funzione che i piccoli team apprezzeranno è l'assistente di scrittura IA. Può aiutarvi a gestire le comunicazioni e le attività legate ai lead, come i follower (creazione di formule e generazione di attività).

Un altro vantaggio di Monday CRM è che consente di archiviare i dati dei clienti nella regione APAC, anche se la vostra azienda è registrata in un altro Paese.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday CRM

Gestite i processi dei vostri lead con stati, colonne e tabelle personalizzate

Automazioni come l'assegnazione delle date di scadenza e l'impostazione di promemoria

Redazione di email e formule di flusso di lavoro con Monday IA

Limiti del CRM Monday

Dashboard e reportistica limitata rispetto ad altri CRM

Non fornisce una funzione di annullamento, quindi se si modificano accidentalmente alcuni dettagli, non è possibile recuperare i vecchi dati

Prezzi di Monday CRM

CRM di base : $15/postazione al mese

: $15/postazione al mese CRM standard : $20/postazione al mese

: $20/postazione al mese Pro CRM : $33/postazione al mese

: $33/postazione al mese CRM aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday CRM

G2: 4.6/5.0 [700+ recensioni]

4.6/5.0 [700+ recensioni] Capterra: 4.7/5.0 [300+ recensioni]

7. Pipedrive: Il migliore per la gestione di lead e pipeline

via CRM Pipedrive Pipedrive CRM è un altro CRM incentrato sulle PMI, noto per le sue capacità di gestione delle pipeline. Supporta anche 22 lingue, tra cui il bahasa indonesiano, in modo che il vostro team locale possa essere rapidamente integrato.

A me è sembrato più uno strumento di project management e automazione commerciale.

Permette di creare pipeline personalizzate, di utilizzare tag e stati per monitorare il loro stato e persino di ricevere promemoria quando un lead non è passato da una fase all'altra per un lungo periodo [un fenomeno noto come "deal rotting"].

Ho trovato particolarmente utile l'interfaccia visiva della pipeline. Mi ha aiutato a individuare rapidamente le trattative bloccate in una particolare fase e a dare priorità ai follower

Inoltre, poiché Pipedrive è dotato di funzionalità integrate di gestione delle campagne email e di intelligenza artificiale (IA), è possibile gestire la maggior parte dei processi chiave del CRM in un'unica dashboard.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Aggiungete i contatti provenienti dalle campagne email a pipeline personalizzate e seguiteli con flussi di lavoro personalizzati

Aggiungere chatbot e widget per la chat dal vivo ai siti web e alle app per fornire un supporto tempestivo

Utilizzate il componente aggiuntivo per i visitatori web di Pipedrive per monitorare il traffico del sito web e sapere chi visita la vostra azienda

Limiti di Pipedrive

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia utente dell'app per dispositivi mobili non intuitiva e difficile da usare

La migrazione dei dati della pipeline da altri CRM a Pipedrive può essere un processo che richiede molto tempo

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $14/postazione al mese

: $14/postazione al mese Avanzato : $29/postazione al mese

: $29/postazione al mese Professionale : $59/postazione al mese

: $59/postazione al mese Power : $69/postazione al mese

: $69/postazione al mese Azienda: $99/seduta al mese

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4.3/5.0 [1800+ recensioni]

4.3/5.0 [1800+ recensioni] Capterra: 4.5/5.0 [2900+ recensioni]

8. Freshsales: Ideale per i piccoli team commerciali che necessitano di un rapido onboarding

via Vendite fresche Freshsales è un player relativamente vecchio, ma ciò che lo distingue è la sua attenzione alla creazione di un'interfaccia utente moderna che riduce il disordine visivo. Anche se Freshsales è ricco di funzionalità/funzione avanzate e di reportistica, la navigazione nell'interfaccia è risultata intuitiva e priva di disordine.

Freshworks dispone anche di un assistente IA, noto come Freddy, che è in grado di analizzare le email e i dati storici, fornendo indicazioni utili per i passaggi successivi. Se avete un piano a pagamento, potete anche acquistare i loro chatbot con IA come componente aggiuntivo. Inoltre, Freshsales supporta la lingua indonesiana e consente di archiviare i dati nella regione APAC. Due per due, giusto?

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales

Utilizzate diverse viste, come Kanban ed Elenco, per visualizzare la vostra pipeline a volo d'uccello

Ottenere informazioni sul modo in cui i clienti entrano nell'imbuto commerciale, sui canali che preferiscono e così via, in modo da poterli raggiungere sul posto

Utilizzare i modelli di flusso di lavoro del CRM di Freshsales per automatizzare le attività, impostare i follower e ridurre il carico di lavoro

Limiti di Freshsales

Le pipeline di lead non possono essere raggruppate per team, il che rende difficile per i gestori visualizzare il carico di lavoro cumulativo del proprio team

I moduli possono essere utilizzati solo per raccogliere le informazioni iniziali. Tutte le nuove informazioni devono essere raccolte con un sondaggio di terze parti e sincronizzate con Freshsales tramite API esterne

Prezzi di Freshsales

**Gratis

Crescita : $11/utente al mese

: $11/utente al mese Pro : $47/utente al mese

: $47/utente al mese Azienda: $71/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4.5/5.0 [1100+ recensioni]

4.5/5.0 [1100+ recensioni] Capterra: 4.5/5.0 [600+ recensioni]

9. Oracle CRM: La migliore suite completa di customer experience per le aziende

via CRM Oracle Oracle CRM è un'altra scelta per le grandi aziende avverse al rischio che preferiscono utilizzare un unico fornitore di software per più funzioni: CRM, ERP e altre funzioni di customer experience.

Ho avuto l'opportunità di esplorare Oracle CRM durante questo processo di revisione e, sebbene un'implementazione completa vada al di là dello scopo di questo test, è stato chiaro che la sicurezza è un aspetto fondamentale.

Oracle CRM, come altre soluzioni cloud di Oracle, è dotato di funzionalità/funzione di sicurezza quali sistemi di auto-riparazione e database autonomi, che lo rendono uno dei CRM basati su cloud più sicuri. Esiste anche l'opzione di una soluzione on-premise, che consente di scegliere il modello di implementazione più adatto alle specifiche esigenze di sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Oracle CRM

Creazione di profili approfonditi dei clienti integrando i dati esistenti con quelli provenienti da terze parti e con l'analisi dei dati basata sull'IA

Sincronizzazione con i sistemi ERP e HR per creare pacchetti di retribuzione commerciale accurati per i BDR

Connessione di Oracle CRM con Oracle Commerce Cloud per ottenere reportistica accurata sulla salute finanziaria dell'azienda

Limiti di Oracle CRM

Trattandosi di una soluzione legacy, presenta una UX obsoleta che può essere difficile da navigare

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di colonne mancanti quando si caricano dati in blocco

Non fornisce funzionalità di IA o di chatbot

Prezzi di Oracle CRM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle CRM

G2: 3.7/5.0 [90+ recensioni]

3.7/5.0 [90+ recensioni] Capterra: 4.4/5.0 [30+ recensioni]

10. SugarCRM: La migliore soluzione CRM on-premise

via ZuccheroCRM SugarCRM è uno dei pochi provider di software che offre una soluzione on-premise altrettanto valida della sua soluzione cloud. Potrei capire come potrebbe interessare alle aziende con esigenze di sicurezza dei dati più rigide.

Il suo CRM on-premise non solo è uno dei CRM più sicuri, ma offre anche accesso gratis a tutte le API.

Una funzionalità particolarmente utile è SugarBPM™, un costruttore di flussi di lavoro CRM drag-and-drop che consente di creare automazione per l'approvazione dei preventivi, l'instradamento dei lead e il pre-popolamento di modelli di email in base alle dimensioni e al settore dell'azienda.

Ho trovato questo costruttore sorprendentemente intuitivo, anche per chi non ha un background di codifica. In pochi minuti ho creato un flusso di lavoro automatizzato per inviare email di benvenuto personalizzate ai nuovi contatti in base al loro settore.

Le migliori funzionalità/funzione di SugarCRM

Redigere proposte, creare email convincenti e utilizzare script di chiamata già pronti, tutto grazie all'IA

Creazione di reportistica personalizzata sulle entrate e utilizzo dello strumento di analisi commerciale IA per individuare i potenziali e i colli di bottiglia delle entrate

Raggruppate i record nello stesso quartiere e date al vostro team commerciale sul campo suggerimenti per la guida

Limiti di SugarCRM

È necessario controllare ed eliminare manualmente i lead duplicati

Alcuni utenti segnalano che il fileCreazione di flussi di lavoro CRM è piuttosto complicato e rende difficile l'impostazione di semplici flussi di lavoro commerciali

Prezzi di SugarCRM

Essenziale : $19/utente al mese

: $19/utente al mese Avanzato : $85/utente al mese

: $85/utente al mese Premium: $135/utente al mese

Valutazioni e recensioni su SugarCRM

G2: 3.9/5.0 [900+ recensioni]

3.9/5.0 [900+ recensioni] Capterra: 3.8/5.0 [400+ recensioni]

Automazioni nelle relazioni con i clienti con ClickUp CRM

Le piattaforme CRM sono tra gli strumenti più importanti nell'arsenale di un team commerciale o di customer experience. Per i rappresentanti commerciali, una piattaforma CRM significa ottenere una visibilità completa delle interazioni con i clienti, consentendo di raggiungere traguardi personalizzati e di semplificare la gestione delle trattative.

I team CRM, invece, possono beneficiare di una visualizzazione olistica del percorso del cliente. La piattaforma CRM consente loro di ottenere un contesto sulle attività passate dei clienti, aiutandoli a personalizzare le comunicazioni e a risolvere rapidamente le domande di supporto clienti.

Ma tutto questo dipende dalla soluzione CRM scelta. Per questo vi consiglio di provare ClickUp: i modelli gratuiti, le funzionalità di automazione e di IA contribuiscono a migliorare l'efficienza del team, mentre le funzionalità di reportistica, come obiettivi, dashboard personalizzati e grafici di tendenza, possono aiutarvi a prendere decisioni basate sui dati.

Siete pronti a ottimizzare i processi di gestione dei clienti? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e iniziate gratis.