Abbiamo testato il miglior software CRM in Canada

Se quest'anno in Canada il tasso di abbandono dei clienti è più alto del normale rispetto all'anno precedente, non siete i soli.

Infatti, il Rapporto ServiceNow sulla voce dei consumatori 2024 afferma che "il 74% dei canadesi è meno fedele ai marchi rispetto a due anni fa"

Molte aziende canadesi stanno concentrando i loro sforzi sul Customer Relationship Management (CRM) per tracciare il comportamento dei clienti, personalizzarne le interazioni, analizzarne i feedback e migliorarne il valore di vita.

Uno dei migliori Strategie di CRM per migliorare i tassi di acquisizione e di fidelizzazione dei clienti, consiste nell'integrare un efficace sistema di Software CRM .

In questo blog, esamineremo i 10 migliori software CRM in Canada. Condivideremo anche le loro migliori caratteristiche e limitazioni per aiutarvi a scegliere il software migliore per le vostre esigenze.

Cosa si deve cercare in un software CRM in Canada?

I clienti moderni richiedono una qualità eccezionale. Pertanto, è necessario trovare un software che vi aiuti a fornire un servizio clienti eccellente e ad acquisire più clienti. Ecco i funzionalità chiave da ricercare nel CRM in Canada:

Collaborazione: Un CRM deve consentire ai membri del team di comunicare e condividere facilmente le informazioni sui clienti. Questo facilita un'esperienza eccellente per il cliente e garantisce che il team abbia informazioni aggiornateinformazioni aggiornate sul flusso di lavoro

Integrazioni: Il software CRM deve integrarsi perfettamente con il vostro stack tecnologico in modo da poter raccogliere i dati dei clienti da più fonti

Il software CRM deve integrarsi perfettamente con il vostro stack tecnologico in modo da poter raccogliere i dati dei clienti da più fonti Accesso mobile: Il vostro team deve essere in grado di accedere alle offerte e ai dettagli dei clienti da qualsiasi dispositivo. Assicuratevi che il vostro software CRM abbia applicazioni per iPhone e Android facili da usare e che mantengano le caratteristiche del desktop

Il vostro team deve essere in grado di accedere alle offerte e ai dettagli dei clienti da qualsiasi dispositivo. Assicuratevi che il vostro software CRM abbia applicazioni per iPhone e Android facili da usare e che mantengano le caratteristiche del desktop Rapporti personalizzati: Scegliete un software CRM che supporti rapporti personalizzati e fornisca analisi dettagliate sulla generazione di lead, sulle prestazioni di vendita, ecc.

Scegliete un software CRM che supporti rapporti personalizzati e fornisca analisi dettagliate sulla generazione di lead, sulle prestazioni di vendita, ecc. Scalabilità: Il miglior software CRM deve essere facilmente scalabile. Dovrebbe essere in grado di memorizzare facilmente grandi volumi di dati sui clienti, inviare e-mail automatiche in massa ed eseguire report avanzati anche quando il database cresce

Il miglior software CRM deve essere facilmente scalabile. Dovrebbe essere in grado di memorizzare facilmente grandi volumi di dati sui clienti, inviare e-mail automatiche in massa ed eseguire report avanzati anche quando il database cresce Prezzi: Selezionare un software CRM che offra piani tariffari personalizzati in base alle esigenze aziendali

I 10 migliori software CRM in Canada nel 2024

1. ClickUp (il migliore per la gestione dell'imbuto di vendita)

gestite la pipeline di vendita e aumentate il coinvolgimento dei clienti con il software CRM di ClickUp

Il mio consiglio per il software CRM in Canada è ClickUp Software CRM ClickUp posso visualizzare tutte le relazioni con i miei clienti in un unico posto e la mia pipeline di vendita.

ClickUp CRM semplifica anche le attività di contatto con i clienti. È possibile collegare le e-mail a ClickUp per semplificare la comunicazione, chiudere le trattative, inviare aggiornamenti sui progetti e avviare i clienti.

Una delle caratteristiche più promettenti del software ClickUp CRM è il Cruscotti ClickUp che visualizza tutti i dati dei clienti in un unico posto. La sua dashboard intuitiva (con oltre 50 widget) offre informazioni dettagliate sui clienti. È possibile monitorare il valore di vita del cliente, le dimensioni medie delle transazioni, gli obiettivi di vendita e le attività di vendita e marketing.

Inoltre, ClickUp mi aiuta a semplificare sia il CRM che la gestione dei progetti, aiutando il mio team a fornire valore ai nostri clienti. Con le sue oltre 15 visualizzazioni flessibili, tra cui Kanban Board e Table view, è possibile tenere traccia e gestire facilmente i conti dei clienti.

Con il Modello ClickUp CRM clickUp CRM è un'applicazione che consente di semplificare la gestione della pipeline di vendita e la comunicazione tra i team in un unico luogo. Vi aiuta a concentrarvi sulle aree chiave della relazione con il cliente per migliorare l'esperienza del cliente e attirare più clienti.

Utilizzate il modello CRM di ClickUp per gestire i vostri contatti, coltivare le relazioni con i clienti e ottimizzare la vostra pipeline di vendita.

Scarica questo modello

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Base dati centralizzata dei clienti: Gestite la vostra base dati dei clienti conSoftware CRM ClickUp eModelli CRM. Vi aiutano a tenere traccia dei contatti e a organizzare le informazioni in un unico database centrale

Gestite la vostra base dati dei clienti conSoftware CRM ClickUp eModelli CRM. Vi aiutano a tenere traccia dei contatti e a organizzare le informazioni in un unico database centrale Funzione di comunicazione integrata: Comunica in tempo reale con il tuo team utilizzando @menzioni eAssegnazione di commenti inClickUp Chat. Ciò consente una collaborazione interfunzionale senza soluzione di continuità e contribuisce a migliorare l'esperienza del cliente

Comunica in tempo reale con il tuo team utilizzando @menzioni eAssegnazione di commenti inClickUp Chat. Ciò consente una collaborazione interfunzionale senza soluzione di continuità e contribuisce a migliorare l'esperienza del cliente Analisi CRM guidata dall'IA: Acquisizione di informazioni approfondite sul comportamento dei clienti, previsione del loro abbandono e previsione delle vendite conClickUp Braine migliorare il processo decisionale. È possibile utilizzare pickI suggerimenti dell'intelligenza artificiale per il CRM dalla libreria di prompt di ClickUp

generate sondaggi e moduli personalizzati con ClickUp Brain e valutate la qualità del vostro servizio clienti

Facile personalizzazione: Migliora le attività del CRM e la gestione dei dati dei clienti con visualizzazioni personalizzabili, tra cui Schede Kanban, Elenco, Tabella e Gantt

Migliora le attività del CRM e la gestione dei dati dei clienti con visualizzazioni personalizzabili, tra cui Schede Kanban, Elenco, Tabella e Gantt Automatizzare il contatto con i clienti: Semplificare il contatto con i clienti integrando le e-mail con il servizio di assistenza clientiClickUp Email Project Management soluzione. È possibile inviare automaticamente e-mail di follow-up o aggiornamenti ai clienti

Semplificare il contatto con i clienti integrando le e-mail con il servizio di assistenza clientiClickUp Email Project Management soluzione. È possibile inviare automaticamente e-mail di follow-up o aggiornamenti ai clienti Migliorare il servizio clienti: Migliorare l'assistenza ai clienti e fidelizzarli conClickUp CRM Software per il servizio clienti. Semplifica l'inserimento dei clienti, la gestione dei ticket e dei feedback

utilizzare ClickUp CRM per le interazioni con il servizio clienti

Costruire un viaggio del cliente senza intoppi: Visualizzare il viaggio del cliente conLavagne ClickUp. Questo vi aiuta a identificare i colli di bottiglia nel percorso del cliente e a rimuovere gli attriti

visualizzare un viaggio del cliente senza intoppi con ClickUp Whiteboard

Analisi e reportistica dettagliate: Ottenete report dettagliati sulle dimensioni medie delle transazioni e sul valore di vita del cliente conCruscotti ClickUp

ottenete una visione chiara dell'avanzamento dei progetti per il vostro team e la vostra azienda, tenete traccia delle scadenze, gestite le attività e vedete chi sta lavorando su cosa in tempo reale in ClickUp Dashboards_

Limitazioni di ClickUp

È necessario un po' di tempo per comprendere tutte le funzionalità e i casi d'uso di ClickUp CRM

Prezzi di ClickUp

Gratuito: Per sempre

Per sempre Impossibile : $7/utente/mese

: $7/utente/mese Azienda: $12/utente/mese

$12/utente/mese Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per ogni membro del Workspace.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.100+ recensioni)

2. Salesforce (il migliore per l'automazione e l'analisi dei dati)

via Salesforce Salesforce è uno dei principali sistemi CRM utilizzati da molte aziende in Canada. Il suo software CRM integrato, Einstein 1, è grande per l'automazione e l'analisi, in quanto la sua intelligenza artificiale può creare contenuti per i team di vendita, marketing, commercio e assistenza clienti.

Si integra con più di 3.000 strumenti, il che lo rende una scelta eccellente per chi ha bisogno di combinare diverse soluzioni.

È inoltre possibile utilizzare Salesforce per eseguire sondaggi di feedback dei clienti. Adoro questa funzione perché raccoglie preziose informazioni sui clienti e li fa sentire ascoltati.

Salesforce è inoltre conforme alla legge canadese sulla protezione delle informazioni personali e dei documenti elettronici ( PIPEDA ), consentendovi di raccogliere e archiviare in modo sicuro i dati dei clienti.

Le migliori caratteristiche di Salesforce

Automatizzare l'accesso ai dati sociali dei clienti per una migliore comprensione del loro comportamento e delle loro preferenze specifiche

Confrontare i dettagli critici della timeline del cliente con quelli della concorrenza commerciale

Utilizzare l'analisi AI di Einstein per ottenere informazioni complesse sulle vendite e sull'assistenza

Limitazioni di Salesforce

È possibile che si verifichi un ritardo del software quando si integra questo strumento con integrazioni di terze parti

Alcune funzionalità del desktop potrebbero non essere completamente accessibili sui dispositivi mobili, come il numero massimo di righe visualizzate nei report

Prezzi di Salesforce

**Gratuito: 30 giorni di prova

Starter Suite : $25/utente/mese

: $25/utente/mese Professionale : $80/utente/mese

: $80/utente/mese Enterprise : $165/utente/mese

: $165/utente/mese Unlimited : $330/utente/mese

: $330/utente/mese Vendite Einstein 1: $500/utente/mese

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,3/5 (19.000+ recensioni)

4,3/5 (19.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (18.000+ recensioni)

3. HubSpot (il migliore per automatizzare le comunicazioni e il servizio clienti)

via HubSpot HubSpot è uno dei più noti cRM collaborativo applicazioni software in Canada. Fornisce gli strumenti giusti per accelerare la crescita dei clienti. Mi piace il fatto che HubSpot abbia soluzioni CRM personalizzate per i leader delle vendite, i professionisti delle vendite, i marketer, i team del servizio clienti, i responsabili operativi e i proprietari di aziende.

Mi permette di accedere rapidamente a rapporti dettagliati e di monitorare le prestazioni del mio team di vendita. Fornisce anche un programmatore di riunioni gratuito che i potenziali clienti possono utilizzare per prenotare le chiamate di scoperta. I team possono utilizzarlo per creare attività, impostare scadenze e ricevere promemoria automatici.

Offre un database CRM centralizzato che consente ai team di vendita di condividere e accedere ai dati dei prospect e dei lead da qualsiasi luogo. In questo modo è possibile tenere traccia delle relazioni con i clienti e gestire le attività di vendita in modo semplice.

HubSpot è inoltre conforme alla normativa vigente Leggi federali e provinciali canadesi relative al trattamento dei dati dei clienti (come le normative provinciali, come il Bill 64 del Quebec), in modo che le informazioni riservate dei vostri clienti rimangano al sicuro.

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Monitoraggio dell'intera pipeline di vendita in tempo reale su una dashboard visiva

Utilizzate moduli gratuiti, landing page e strumenti di gestione degli annunci per convertire i lead in clienti qualificati

Controllate i vostri dati impostando i report e le dashboard come pubblici, privati o ad accesso limitato

Abilitate le funzioni di ticketing e live chat per fornire un'assistenza rapida e migliorare l'esperienza del cliente

Tracciare l'attività del sito web e identificare nuovi lead per la vostra azienda

Salvataggio di un numero illimitato di dati sui clienti e fino a 1.000.000 di contatti, senza limiti di tempo

Utilizzare HubSpot Payments per gestire facilmente i pagamenti all'interno della piattaforma senza dover ricorrere a fornitori di pagamenti terzi come Stripe o PayPal

Limitazioni di HubSpot

Molte funzioni del CRM di HubSpot non sono personalizzabili

Include molti add-on a pagamento, che possono aumentare i costi

Prezzi di HubSpot

Gratuito: Per sempre

Per sempre Marketing Hub Starter: $20/utente/mese

$20/utente/mese Piattaforma clienti starter: $20/utente/mese

$20/utente/mese Marketing Hub Professional: $890/3 utenti/mese

$890/3 utenti/mese Marketing Hub Enterprise: $3600/5 utenti/mese

Per le aziende canadesi, le tariffe di Hubspot sono al netto di GST (Goods and Services Tax), PST (Provincial Sales Tax) e HST (Harmonized Sales Tax).

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (11.000+ recensioni)

4,4/5 (11.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 4000 recensioni)

4. Rame (Il migliore per costruire relazioni con i clienti)

via Il rame Copper ha reso la creazione di relazioni con i clienti molto più semplice per il mio team. Mi permette di visualizzare i punti di interazione end-to-end con ciascun cliente, in modo da non perdere alcun dettaglio rilevante.

Copper si è distinto per la sua semplice interfaccia utente. È possibile integrare facilmente Copper nel proprio spazio di lavoro Google e gestire tutte le e-mail e i file dei clienti.

Semplifica la mappatura del customer journey, invia automaticamente e-mail personalizzate ai clienti e tiene traccia del loro coinvolgimento.

Le migliori caratteristiche di Copper

Automatizza le attività ricorrenti e invia messaggi importanti per essere sempre in contatto con i vostri contatti più importanti

Accesso a report precostituiti per una supervisione di alto livello su vendite, marketing e successo dei clienti, per un coordinamento assoluto degli account

Sincronizzazione di allegati e documenti Google da GMail e Google Calendar per centralizzare i dati dei clienti

Scegliere più valute e lingue quando si ha a che fare con operazioni internazionali o con regioni prevalentemente francofone in Canada

Limitazioni di rame

Non è flessibile al di fuori di Google Workspace, il che lo rende meno interessante per le aziende che non hanno dimestichezza con i prodotti di Google

Prezzi di Copper

Gratuito : 14 giorni di prova

: 14 giorni di prova Starter: $9/utente/mese, fatturati annualmente

$9/utente/mese, fatturati annualmente Basic: $23/utente/mese, con fatturazione annuale

$23/utente/mese, con fatturazione annuale Professional: $59/utente/mese, con fatturazione annuale

$59/utente/mese, con fatturazione annuale Business: $99/utente/mese, con fatturazione annuale

Copper valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (1.100+ recensioni)

: 4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 500 recensioni)

5. TheFishTank (Il migliore per l'analisi dei dati dei clienti)

via TheFishTank TheFishTank è una soluzione aziendale per le piccole imprese in Canada. Sebbene non disponga di una soluzione CRM nativa, è in grado di integrarsi perfettamente con Salesforce CRM e le soluzioni Microsoft 365 Dynamics nelle operazioni CRM.

TheFishTank è un partner ufficiale di Sitecore che offre una perfetta integrazione con Salesforce. Vi aiuta a ottenere una visione a 360 gradi e omnicanale dei vostri clienti. È possibile mappare i percorsi dettagliati dei clienti su più canali, aiutandovi a chiudere i contatti più velocemente.

Con TheFishTank, potete anche integrare Coveo, una soluzione per i clienti SAP potenziata dall'intelligenza artificiale, nel vostro stack tecnologico.

Le migliori caratteristiche di TheFishTank

Integrazione di soluzioni CRM, come Salesforce, nella vostra soluzione aziendale

Ottenere analisi CRM avanzate con Sitecore per migliorare il processo decisionale

Creare dati CRM personalizzati con Sitecore

Limitazioni di TheFishTank

Manca di molte funzionalità CRM come la gestione dei feedback dei clienti, la generazione di lead e l'automazione delle vendite

Prezzi di TheFishTank

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni dell'azienda e al settore

Valutazioni e recensioni su TheFishTank

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. CentrixOne (migliore per l'assistenza ai clienti)

via CentrixOne CentrixOne è un software CRM nativo per le piccole e medie imprese in Canada. Tutti i suoi servizi sono disponibili in inglese e francese.

È uno strumento potente per ottenere una visione globale della pipeline di vendita. Consente di tracciare e aggiornare facilmente le attività di vendita con una semplice funzionalità drag-and-drop.

Mi piace il modo in cui organizza più account, lead, e-mail e contatti in un unico posto. Questo può aiutare i team di vendita e di marketing a risparmiare tempo durante la gestione dei lead.

Mi ha colpito la sua funzione di segmentazione dei lead. Classifica e filtra i lead in modo da sapere a quali dare priorità. Il software invia anche comunicazioni personalizzate ai potenziali clienti, facilitando il mio lavoro.

Si può anche usare per programmare rapidamente le azioni per rispondere ai contatti subito dopo il contatto e assegnarli immediatamente a un rappresentante.

Le migliori caratteristiche di CentrixOne

Automatizzare il marketing personalizzato eCampagne CRM.

Previsione della pipeline di vendita in tempo reale

Creazione di e-mail d'impatto con una semplice modifica drag-and-drop e filtraggio delle liste di e-mail per indirizzare un pubblico specifico

Raccogliere e tracciare automaticamente i dati dei visitatori del sito web e identificare i lead

Limitazioni di CentrixOne

È possibile inviare e-mail automatiche a un massimo di 1500 contatti in una sola volta per evitare di essere segnalati come spam

Prezzi di CentrixOne

Gratuito : 14 giorni di prova

: 14 giorni di prova Essenziale: $26,50/utente/mese

$26,50/utente/mese Pro: $47,50/utente/mese

$47,50/utente/mese Crescita: $79,50/utente/mese

$79,50/utente/mese Enterprise: $105,50/utente/mese

CentrixOne valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

7. Pipedrive (il migliore per la gestione dei lead)

via Pipedrive Pipedrive è un'ottima piattaforma per la gestione completa delle vendite. Automatizza il processo di vendita e facilita il monitoraggio delle pipeline di vendita e la gestione dei lead.

Fornisce inoltre report dettagliati sulle prestazioni dei lead e sul monitoraggio delle trattative. Ciò che mi piace di Pipedrive è il tracciamento avanzato delle metriche di vendita. Con Pipedrive posso fissare obiettivi di vendita, fare previsioni di vendita e gestire le prestazioni del team.

È anche possibile sincronizzare la posta elettronica con Pipedrive e gestire la casella di posta dall'interno del software.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive

Utilizzate l'integrazione dell'intelligenza artificiale di Pipedrive per identificare gli affari ad alto potenziale

Automatizzare i calcoli di vendita con formule intelligenti

Calcolate il tasso di conversione medio per determinare il numero di nuovi lead necessari per raggiungere i vostri obiettivi

Utilizzare il componente aggiuntivo per i visitatori web per tracciare i lead

Attivate le firme elettroniche per consentire ai vostri clienti di firmare documenti importanti senza scaricarli. Questo può aiutare a chiudere le trattative più velocemente

Supporta operazioni multilingue e multivaluta per soddisfare meglio le esigenze dei clienti canadesi

Limitazioni di Pipedrive

Molte funzionalità avanzate sono disponibili come componenti aggiuntivi a costi aggiuntivi

Prezzi di Pipedrive

Gratuito : 14 giorni di prova

: 14 giorni di prova Essenziale: $14/utente/mese

$14/utente/mese Avanzato: $29/utente/mese

$29/utente/mese Professionale: $59/utente/mese

$59/utente/mese Power: $69/utente/mese

$69/utente/mese Enterprise: $99/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (1.800+ recensioni)

4,3/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)

8. Freshsales (Il migliore per la gestione dei clienti)

via Freshsales Se avete problemi a gestire i vostri clienti potenziali, dovreste provare Freshsales. Si tratta di un CRM per le vendite alimentato dall'intelligenza artificiale che vi aiuta ad automatizzare campagne di vendita intelligenti e a incrementare le entrate.

È inoltre possibile visualizzare l'intera pipeline di vendita su un pannello Kanban.

FreddyAI, l'integrazione dell'intelligenza artificiale di Freshsales, fornisce il punteggio dell'intenzione per ogni lead e consente di concentrarsi sui lead di valore. Ciò può contribuire in modo significativo ad aumentare la conversione dei lead.

È anche possibile utilizzarla per semplificare le campagne di email marketing importando facilmente informazioni di contatto come CSV/Excel, Google Contact o Outlook Contact.

Le migliori caratteristiche di Freshsales

Utilizzate il suo assistente AI per rimanere informati sulle offerte in corso, evidenziando quelle che richiedono un'attenzione immediata

Ottenere raccomandazioni sulle trattative e approfondimenti sui clienti per facilitare decisioni più incisive e basate sui dati

Analizzare meglio il comportamento dei clienti con una visione a 360° dei dati dei clienti e fornire un'esperienza personalizzata ai clienti

Automatizzare i flussi di lavoro del CRM con modelli personalizzabili

Offre un supporto multilingue per le regioni francofone del Canada.

Limitazioni di Freshsales

Il sistema di valutazione degli affari a volte può mostrare alcune incongruenze

Ha capacità limitate di generazione di report

Prezzi di Freshsales

Gratuito : Per sempre

: Per sempre Crescita: $9/utente/mese

$9/utente/mese Pro: $39/utente/mese

$39/utente/mese Impresa: $59/utente/mese

Freshsales valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (1.100+ recensioni)

: 4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

9. 1CRM (Il migliore per il CRM e la gestione degli ordini)

via 1crm 1CRM è un software CRM multifunzionale che aiuta a gestire le attività quotidiane, le vendite e le opportunità, il servizio clienti e la gestione dei progetti. Semplifica la collaborazione dell'intero team in un unico luogo e riduce la necessità di utilizzare diverse applicazioni.

la funzione di gestione degli ordini di 1CRM lo distingue da altri software CRM in Canada. Questa funzione consente di gestire preventivi, fatture, cataloghi e ordini di acquisto.

Le migliori caratteristiche di 1CRM

Traccia i movimenti dell'inventario in più magazzini

Ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle fatture scadute e sul saldo corrente da pagare

Utilizzare le ore prenotate per ottenere informazioni sul tempo trascorso su diversi progetti e casi di clienti

Automatizzare l'acquisizione di lead, personalizzare le email di follow-up e creare newletter con l'editor drag-and-drop

Gestire la rete di partner e automatizzare le commissioni di vendita

Collegate i profili dei social media dei vostri clienti per ottenere le loro ultime notizie e inviare campagne personalizzate

Limitazioni di 1CRM

La sua soluzione di gestione dei progetti non è facile da usare

Non ha l'integrazione della chat dal vivo, il che può rendere difficile la comunicazione tra i team

Prezzi di 1CRM

**Gratuito: 30 giorni di prova

Startup: $15/utente/mese, con fatturazione mensile

$15/utente/mese, con fatturazione mensile Startup +: $23/utente/mese, con fatturazione mensile

$23/utente/mese, con fatturazione mensile Professional: $33/utente/mese, con fatturazione mensile

$33/utente/mese, con fatturazione mensile Enterprise: $39/utente/mese, con fatturazione mensile

1CRM valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (50+ recensioni)

10. Act! (Il migliore per l'automazione del marketing)

via Act! Act! è una piattaforma di CRM e marketing workflow automation completamente personalizzabile che offre una visione a 360 gradi di tutte le attività, le interazioni e le vendite dei clienti. È ideale per costruire strategie di gestione dei clienti e gestire le pipeline.

È possibile valutare la pipeline di vendita per prodotto, territorio, fase di vendita, agente e regione, il che è utile quando si lavora in tutte le province canadesi. Oltre al CRM, potete usare Act! per automatizzare le campagne di marketing con modelli personalizzabili e automatizzare i flussi di lavoro definendo le strategie di contatto.

Mi piace particolarmente la sua funzione di messaggistica di testo integrata, SMS4Act!, per inviare messaggi di testo in modo rapido e semplice direttamente da Act! Inoltre, registra automaticamente le risposte per il follow-up e la consultazione, rendendo il mio lavoro facile e veloce.

Le migliori caratteristiche di Act!

Accesso immediato ai dati dei clienti e alle attività del CRM con la funzione di ricerca

Visibilità in tempo reale delle prestazioni aziendali con una visione completa del ciclo di vendita

Consolidate i dati dai fogli di calcolo e ottenete nuovi approfondimenti attraverso l'analisi con la funzione Tabelle personalizzate

Automatizzare la cattura dei lead con landing page e moduli web ad alta conversione

Limitazioni di Act!

Offre modelli di e-mail limitati per le campagne di marketing

Ha limitate capacità di integrazione, che lo rendono inadatto alle aziende in rapida crescita o che gestiscono grandi volumi di dati dei clienti

Prezzi di Act!

**Gratuito: 30 giorni di prova

Basato su cloud: $30/utente/mese, con fatturazione annuale

$30/utente/mese, con fatturazione annuale On-Premises: $37,50/utente/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Act!

G2: 3,9/5 (oltre 400 recensioni)

3,9/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 3.8/5 (700+ recensioni)

Elevare l'esperienza del cliente con il CRM di ClickUp

Poiché la centralità del cliente sta diventando la priorità assoluta per le aziende di tutti i settori canadesi, è necessario implementare un software CRM efficace con diverse funzionalità.

Con il ClickUp CRM la piattaforma ClickUp CRM consente di utilizzare viste personalizzabili come Tabella, Scheda, Calendario, Elenco e Modulo per adattare l'area di lavoro del CRM alle esigenze specifiche.

Dalle potenti dashboard alle funzioni di outreach potenziate dall'intelligenza artificiale di ClickUp Brain, ClickUp CRM è in grado di gestire qualsiasi attività di gestione degli account. E non dimenticate i solidi modelli che supportano attività che vanno dalla lead generation alla gestione degli influencer. Iscriviti a ClickUp gratuitamente oggi stesso!