le 20 migliori piante per l'ufficio

Vi è mai capitato di sentirvi fiacchi o poco ispirati al lavoro, soprattutto in un ufficio senza finestre? Le ricerche dimostrano che il motivo potrebbe essere l'ambiente d'ufficio monotono.

La buona notizia è che esiste una soluzione semplice e naturale: l'aggiunta di piante! 🌱

Le piante non sono solo decorative, ma sono potenti alleate nella creazione di un ambiente più sano e più produttivo dello spazio di lavoro . Possono migliorare la qualità dell'aria, ridurre lo stress e aumentare la produttività.

Esploriamo 20 delle migliori piante da ufficio per migliorare il vostro spazio di lavoro. Ogni pianta da ufficio qui elencata ha caratteristiche uniche che si adattano a diversi ambienti di lavoro.

Se siete alla ricerca di piante da ufficio a bassa manutenzione che purifichino l'aria, riducano la luce, aggiungano un tocco di colore o semplicemente portino un po' di natura all'interno, questo articolo vi guiderà alla scoperta delle migliori piante per gli uffici.

Benefici delle piante nello spazio di lavoro

Sappiamo che le piante ci fanno bene. Ma quanto fanno bene esattamente? Un recente studio pubblicato sulla rivista Società americana per le scienze orticole ha rilevato che le piante da ufficio possono ridurre significativamente i livelli di stress dei dipendenti.

Lo studio ha riportato una riduzione del 37% dell'ansia, del 44% dell'ostilità e del 58% della depressione negli uffici con piante. Questi sì che sono numeri seri!

A parte questo, ecco alcuni motivi fondamentali per cui è bene avere delle piante in ufficio:

Miglioramento della qualità dell'aria : Le piante assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno. Rinfrescano l'aria dell'ufficio, rendendola più sana da respirare. Alcune piante eliminano persino le tossine nocive dall'aria. Riducono l'inquinamento e migliorano la qualità generale dell'aria

: Le piante assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno. Rinfrescano l'aria dell'ufficio, rendendola più sana da respirare. Alcune piante eliminano persino le tossine nocive dall'aria. Riducono l'inquinamento e migliorano la qualità generale dell'aria Riduzione dello stress : Studi hanno dimostrato che la presenza di piante può ridurre lo stress e rilassare le persone

: Studi hanno dimostrato che la presenza di piante può ridurre lo stress e rilassare le persone Miglioramento dell'umore e del benessere: Il verde può migliorare l'umore e creare un'atmosfera più positiva. Questo può portare a una maggiore soddisfazione sul lavoro e a un ambiente di lavoro complessivamente migliore

Il verde fa bene!

Perché ci sentiamo più tranquilli in presenza di piante? È il nostro cervello. Magari lavoriamo in ufficio o davanti a un computer, ma i nostri riflessi cerebrali sono più adatti a cacciare nella savana piuttosto che a inviare un'e-mail.

La nostra funzione esecutiva può facilmente spegnersi in ambienti ad alta pressione, mettendoci in modalità "combatti o fuggi". Elementi come il verde o il canto degli uccelli sono spunti primitivi che segnalano al nostro cervello che "siamo al sicuro "

Il concetto di progettazione biofilica tiene conto di questa esigenza e crea spazi che incoraggiano una migliore connessione tra le persone e la natura. Ecco alcuni principi chiave di questo concetto:

Natura diretta: Questo comporta l'incorporazione di elementi viventi come piante, giochi d'acqua e luce naturale in uno spazio

Questo comporta l'incorporazione di elementi viventi come piante, giochi d'acqua e luce naturale in uno spazio Natura indiretta: prevede l'utilizzo di materiali naturali come il legno, la pietra e le fibre naturali, nonché l'incorporazione di motivi, trame e colori naturali

prevede l'utilizzo di materiali naturali come il legno, la pietra e le fibre naturali, nonché l'incorporazione di motivi, trame e colori naturali Condizioni dello spazio e del luogo: Si tratta di progettare spazi che evocano sensazioni di sicurezza e rifugio, che si possono trovare in natura

Il verde nello spazio di lavoro e i suoi benefici

Alcuni studi hanno dimostrato che dipendenti che lavorano in spazi con piante da interno sono più comodi, rilassati e soddisfatti del loro ambiente di lavoro.

Il verde crea un'atmosfera più atmosfera positiva e invitante che favorisce il benessere e riduce lo stress di tutti i membri dell'ufficio. Ciò è utile per i dipendenti che soffrono di ansia o che lavorano in ambienti ad alta pressione.

Inclusività delle piante nella progettazione dello spazio di lavoro

Incorporare le piante nella progettazione dello spazio di lavoro non significa solo aggiungere del verde, ma creare un ambiente più inclusivo e piacevole. Ecco come le piante contribuiscono alla progettazione di uno spazio di lavoro inclusivo:

Diversi tipi di piante aggiungono una varietà di colori, forme e consistenze all'ufficio, rendendo lo spazio visivamente più interessante e stimolante

all'ufficio, rendendo lo spazio visivamente più interessante e stimolante Permettere ai dipendenti di avere piante personali alla scrivania li aiuta a sentirsi più legati al loro spazio di lavoro. Dà loro un senso di appartenenza e di personalizzazione, che aumenta il morale e la soddisfazione sul lavoro

al loro spazio di lavoro. Dà loro un senso di appartenenza e di personalizzazione, che aumenta il morale e la soddisfazione sul lavoro Includere le piante nel design dell'ufficio dimostra che l'azienda ha a cuore la salute e il benessere dei suoi dipendenti. Questo migliora la fedeltà e il coinvolgimento dei dipendenti

e il benessere dei suoi dipendenti. Questo migliora la fedeltà e il coinvolgimento dei dipendenti Il principio del design biofilico si concentra sull'inserimento di elementi naturali nell'ambiente di lavoro. Questo aumenta la connessione tra i dipendenti e la natura, migliorando la salute mentale e il benessere

In generale, uno spazio di lavoro verde può promuovere un ambiente di lavoro più sano, più felice e più produttivo.

20 Migliori piante da ufficio

Incorporando piante e luce naturale nel design del vostro ufficio, potete creare uno spazio che sia bello da vedere e che promuova il benessere e la collaborazione.

Ecco un elenco di alcune delle migliori piante da ufficio da prendere in considerazione, classificate in base ai loro principali benefici:

Piante che purificano l'aria

1.Pianta serpente (Sansevieria)

Utilizzo: Purificazione dell'aria, bassa manutenzione

Purificazione dell'aria, bassa manutenzione Descrizione: Questa succulenta eretta è un'ottima pianta da ufficio nota per le sue foglie verdi appuntite e richiede un'irrigazione e una luce minime

Questa succulenta eretta è un'ottima pianta da ufficio nota per le sue foglie verdi appuntite e richiede un'irrigazione e una luce minime Manutenzione: Innaffia ogni 2-3 settimane, tollera la scarsa illuminazione

Innaffia ogni 2-3 settimane, tollera la scarsa illuminazione Dimensioni: Varia a seconda della varietà, da piccole piante da scrivania a grandi piante da terra

2. Pianta ZZ (Zamioculcas zamiifolia)

Scopo: Purificazione dell'aria, bassa manutenzione

Purificazione dell'aria, bassa manutenzione Descrizione: Questa pianta dal fogliame verde lucido prospera nell'incuria e tollera diverse condizioni di luce

Questa pianta dal fogliame verde lucido prospera nell'incuria e tollera diverse condizioni di luce Manutenzione: Innaffia solo quando il terreno è asciutto e tollera la scarsa illuminazione

Innaffia solo quando il terreno è asciutto e tollera la scarsa illuminazione Dimensioni: Cresce fino a raggiungere dimensioni medie, ideale per scrivanie o scaffali

3. Giglio della pace (Spathiphyllum wallisii)

Scopo: Purificazione dell'aria, aumento dell'umidità

Purificazione dell'aria, aumento dell'umidità Descrizione: Questa elegante pianta presenta fiori bianchi a forma di tromba e foglie verdi lucide. Contribuisce inoltre ad aumentare i livelli di umidità

Questa elegante pianta presenta fiori bianchi a forma di tromba e foglie verdi lucide. Contribuisce inoltre ad aumentare i livelli di umidità Manutenzione: Innaffia quando il terreno è asciutto e nebulizza di tanto in tanto; preferisce una luce indiretta di media intensità

Innaffia quando il terreno è asciutto e nebulizza di tanto in tanto; preferisce una luce indiretta di media intensità Dimensioni: Cresce fino a raggiungere dimensioni medie, adatte a scrivanie o tavoli

4. Felce di Boston (Nephrolepis exaltata)

Scopo: Aumento dell'umidità, purificazione dell'aria

Aumento dell'umidità, purificazione dell'aria Descrizione: Questa felce rigogliosa prospera in ambienti umidi e aggiunge un tocco tropicale al vostro ufficio

Questa felce rigogliosa prospera in ambienti umidi e aggiunge un tocco tropicale al vostro ufficio Manutenzione: Necessita di un'annaffiatura moderata e preferisce una luce media e indiretta con un'elevata umidità. Si consiglia di nebulizzare regolarmente

Necessita di un'annaffiatura moderata e preferisce una luce media e indiretta con un'elevata umidità. Si consiglia di nebulizzare regolarmente Dimensioni: Cresce fino a dimensioni medie o grandi, ideale per scrivanie o piantane

5. Pianta d'aria (Tillandsia spp.)

Scopo: Purificatore d'aria unico e a bassa manutenzione

Purificatore d'aria unico e a bassa manutenzione Descrizione: Queste affascinanti piante richiedono un terreno minimo e assorbono l'umidità dall'aria. Sono disponibili in una varietà di forme e dimensioni

Queste affascinanti piante richiedono un terreno minimo e assorbono l'umidità dall'aria. Sono disponibili in una varietà di forme e dimensioni Manutenzione: Immergere la pianta in acqua per qualche ora ogni 1-2 settimane; preferiscono una luce luminosa e indiretta

Immergere la pianta in acqua per qualche ora ogni 1-2 settimane; preferiscono una luce luminosa e indiretta Dimensioni: Variano a seconda della varietà, da piccole a medie

6. Edera inglese (Hedera helix)

Scopo: Purificazione dell'aria, vite rampicante

Purificazione dell'aria, vite rampicante Descrizione: Questo classico rampicante aggiunge un tocco di verde ed è noto per le sue proprietà di purificazione dell'aria

Questo classico rampicante aggiunge un tocco di verde ed è noto per le sue proprietà di purificazione dell'aria Manutenzione: Necessita di annaffiature regolari e preferisce una luce media e indiretta. Fate arrampicare la vite su un palo di muschio o a cascata da una mensola

Necessita di annaffiature regolari e preferisce una luce media e indiretta. Fate arrampicare la vite su un palo di muschio o a cascata da una mensola Dimensioni: Cresce fino a dimensioni medie o grandi, a seconda dell'addestramento

Piante a bassa manutenzione

7. Pothos (Epipremnum aureum)

Scopo: Vite rampicante di facile manutenzione

Vite rampicante di facile manutenzione Descrizione: Questa vite versatile presenta diverse variegature di foglie e può essere addestrata per arrampicarsi o a cascata

Questa vite versatile presenta diverse variegature di foglie e può essere addestrata per arrampicarsi o a cascata Manutenzione: Innaffia quando il primo centimetro di terreno si asciuga e tollera una luce medio-bassa

Innaffia quando il primo centimetro di terreno si asciuga e tollera una luce medio-bassa Dimensioni: Varia a seconda della varietà, rampicante o rampicante

8. Pianta ragno (Chlorophytum comosum)

Scopo: Facile da curare, produce sideriti

Facile da curare, produce sideriti Descrizione: Questa pianta adattabile ha foglie lunghe e arcuate e produce sideriti che possono essere propagati

Questa pianta adattabile ha foglie lunghe e arcuate e produce sideriti che possono essere propagati Manutenzione: Innaffia quando il primo centimetro di terreno si asciuga; preferisce una luce indiretta di media intensità

Innaffia quando il primo centimetro di terreno si asciuga; preferisce una luce indiretta di media intensità Dimensioni: Cresce fino a dimensioni medie, ideale per cesti appesi o scaffali

9. Pianta di ghisa (Aspidistra elatior)

Scopo: Estremamente tollerante, prospera nell'incuria

Estremamente tollerante, prospera nell'incuria Descrizione: Questa pianta dal fogliame verde scuro sopporta la scarsa illuminazione, le annaffiature poco frequenti e l'incuria

Questa pianta dal fogliame verde scuro sopporta la scarsa illuminazione, le annaffiature poco frequenti e l'incuria Manutenzione: Innaffia con parsimonia e tollera la scarsa illuminazione

Innaffia con parsimonia e tollera la scarsa illuminazione Dimensioni: Cresce fino a raggiungere dimensioni medie, perfette per scrivanie o angoli

10. Pianta dei soldi cinese (Pilea peperomioides)

Scopo: Facile da curare, fogliame unico

Facile da curare, fogliame unico Descrizione: Questa pianta di tendenza presenta foglie rotonde a forma di moneta ed è nota per la sua facilità di cura

Questa pianta di tendenza presenta foglie rotonde a forma di moneta ed è nota per la sua facilità di cura Manutenzione: Innaffia quando il primo centimetro di terreno si asciuga; preferisce una luce luminosa e indiretta

Innaffia quando il primo centimetro di terreno si asciuga; preferisce una luce luminosa e indiretta Dimensioni: Cresce fino a raggiungere una dimensione piccola o media, ideale per scrivanie o scaffali.

Piante che riducono lo stress

11. Lavanda (Lavandula angustifolia)

Scopo: Rilassamento, profumo calmante

Rilassamento, profumo calmante Descrizione: Questa erba profumata ha bellissimi fiori viola ed è nota per le sue proprietà calmanti

Questa erba profumata ha bellissimi fiori viola ed è nota per le sue proprietà calmanti Manutenzione: Necessita di annaffiature moderate e di luce solare luminosa e indiretta. Potare regolarmente per favorire la fioritura

Necessita di annaffiature moderate e di luce solare luminosa e indiretta. Potare regolarmente per favorire la fioritura Dimensioni: Cresce fino a una dimensione piccola o media, ideale per balconi o angoli del giardino

12. Bromeliade (famiglia delle Bromeliaceae)

Scopo: Purificazione dell'aria, colori vivaci

Purificazione dell'aria, colori vivaci Descrizione: Queste piante aeree sono disponibili in colori straordinari e richiedono un terreno minimo

Queste piante aeree sono disponibili in colori straordinari e richiedono un terreno minimo Manutenzione: Innaffiare immergendo la base della pianta per qualche minuto; preferisce una luce luminosa e indiretta

Innaffiare immergendo la base della pianta per qualche minuto; preferisce una luce luminosa e indiretta Dimensioni: Variano a seconda della varietà, da piccole a medie

Piante per migliorare la concentrazione

13. Rosmarino (Rosmarinus officinalis)

Scopo: Potenziamento della memoria, profumo rinvigorente

Potenziamento della memoria, profumo rinvigorente Descrizione: Questa erba profumata non solo migliora la qualità dell'aria, ma è anche nota per migliorare la memoria e la concentrazione

Questa erba profumata non solo migliora la qualità dell'aria, ma è anche nota per migliorare la memoria e la concentrazione Manutenzione: Necessita di un'annaffiatura moderata e di un terreno ben drenante, preferisce una luce solare luminosa e indiretta

Necessita di un'annaffiatura moderata e di un terreno ben drenante, preferisce una luce solare luminosa e indiretta Dimensioni: Cresce fino a raggiungere dimensioni medio-piccole, ideale per balconi o angoli di giardino

14. Basilico (Ocimum basilicum)

Scopo: Migliora la concentrazione, aggiunge un profumo fresco

Migliora la concentrazione, aggiunge un profumo fresco Descrizione: Questa erba culinaria ha un aroma delizioso e può aiutare a migliorare la concentrazione

Questa erba culinaria ha un aroma delizioso e può aiutare a migliorare la concentrazione Manutenzione: Necessita di annaffiature regolari e di molta luce solare diretta

Necessita di annaffiature regolari e di molta luce solare diretta Dimensioni: Cresce fino a una dimensione piccola o media, meglio se sui davanzali delle finestre

Piante da fiore

15. Violetta africana (Saintpaulia ionantha)

Scopo: Bellissime fioriture, aggiungono colore

Bellissime fioriture, aggiungono colore Descrizione: Questa pianta compatta produce vivaci fiori viola e prospera in ambienti umidi

Questa pianta compatta produce vivaci fiori viola e prospera in ambienti umidi Manutenzione: Innaffia direttamente il terreno, evitando di bagnare le foglie. Preferisce una luce media e indiretta e un'elevata umidità

Innaffia direttamente il terreno, evitando di bagnare le foglie. Preferisce una luce media e indiretta e un'elevata umidità Dimensioni: Cresce fino a raggiungere dimensioni ridotte, perfette per scrivanie o scaffali

16. Orchidea (famiglia delle Orchidaceae)

Scopo: Fioriture eleganti, bassa manutenzione

Fioriture eleganti, bassa manutenzione Descrizione: Queste eleganti piante sono disponibili in diversi colori e richiedono cure minime

Queste eleganti piante sono disponibili in diversi colori e richiedono cure minime Manutenzione: Innaffiare quando le radici diventano argentate; preferisce una luce media e indiretta con elevata umidità

Innaffiare quando le radici diventano argentate; preferisce una luce media e indiretta con elevata umidità Dimensione: Varia a seconda della varietà, da piccola a media

17. Pianta di giada (Crassula ovata)

Scopo: Decorativo, simbolico

Decorativo, simbolico Descrizione: Le piante di giada sono piante grasse con foglie spesse e lucide, spesso associate alla buona fortuna

Le piante di giada sono piante grasse con foglie spesse e lucide, spesso associate alla buona fortuna Manutenzione: Bassa. Necessita di luce intensa e annaffiature minime

Bassa. Necessita di luce intensa e annaffiature minime **Dimensioni: da piccole a medie, fino a un metro e mezzo

18. Croton (Codiaeum variegatum)

Scopo: Decorativo

Decorativo Descrizione: Il croton ha foglie vivaci e multicolori che aggiungono un tocco di colore a qualsiasi ufficio

Il croton ha foglie vivaci e multicolori che aggiungono un tocco di colore a qualsiasi ufficio Manutenzione: Alta. Necessita di luce intensa e annaffiature regolari

Alta. Necessita di luce intensa e annaffiature regolari Dimensione: Media, 3-6 piedi

19. Pianta ombrello (Schefflera)

Utilizzo: Decorativa, purificazione dell'aria

Decorativa, purificazione dell'aria Descrizione: Le piante a ombrello hanno foglie lucide e a forma di mano e sono facili da curare

Le piante a ombrello hanno foglie lucide e a forma di mano e sono facili da curare Manutenzione: Moderata. Preferisce luce indiretta e annaffiature regolari

Moderata. Preferisce luce indiretta e annaffiature regolari Dimensioni: Da medie a grandi, fino a 8 piedi

20. Felce nido d'uccello (Asplenium nidus)

Utilizzo: Purificazione dell'aria, decorativa

Purificazione dell'aria, decorativa Descrizione: Le felci a nido d'uccello hanno fronde larghe e ondulate che ricordano un nido d'uccello

Le felci a nido d'uccello hanno fronde larghe e ondulate che ricordano un nido d'uccello Manutenzione: Moderata. Preferisce luce indiretta e annaffiature regolari

Moderata. Preferisce luce indiretta e annaffiature regolari Dimensioni: Medie, 1-2 piedi

Altri modi per migliorare lo spazio dell'ufficio

Le piante sono un'aggiunta fantastica a qualsiasi ufficio, in quanto offrono una serie di benefici per il vostro ufficio benessere e produttività . Tuttavia, la creazione di uno spazio di lavoro veramente ottimizzato richiede molteplici approcci.

Ecco altri modi per trasformare in meglio l'ambiente dell'ufficio:

Avere una politica di scrivanie chiare

Una scrivania ingombra può essere una fonte di stress e distrazione. Dedicate un po' di tempo al giorno per eliminare gli oggetti inutili e organizzare il vostro spazio di lavoro.

Questo libererà spazio fisico e vi aiuterà a riordinare mentalmente, permettendovi di concentrarvi sul compito da svolgere. Per farlo nel vostro ufficio, tracciate alcune linee guida generali:

Definire cosa fare con gli oggetti personali nelle postazioni di lavoro

Stabilire un periodo di tempo in cui gli oggetti non essenziali possono essere lasciati alla scrivania

Incoraggiare una cultura dell'ordine per facilitare il mantenimento di pratiche di pulizia della scrivania

Trasforma il tuo ufficio in uno spazio di lavoro produttivo

Aggiungere piante al vostro ufficio è un modo semplice ma efficace per migliorare la qualità dell'aria, ridurre lo stress e aumentare la produttività.

Dalle meraviglie che purificano l'aria alle vibranti bellezze fiorite, ecco le migliori piante da ufficio per ogni ambiente. Perché non portare un tocco di natura in casa e creare uno spazio di lavoro più positivo e produttivo?

