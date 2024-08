I 10 migliori software per le risorse umane in Malesia

La gestione di un'azienda di qualsiasi dimensione richiede una pletora di attività, come la gestione dei dipendenti, l'elaborazione delle buste paga, la gestione delle prestazioni e la gestione della conformità. Non è facile gestire queste attività manualmente. Tuttavia, l'utilizzo di un software per le risorse umane per gestire queste attività riduce al minimo gli errori, fa risparmiare tempo e consente di concentrarsi sugli obiettivi aziendali.

Ho dedicato molto tempo a studiare le varie opzioni di software per le risorse umane offerte in Malesia per ottimizzare le nostre operazioni HR. Condividete con me le mie esperienze personali, le mie osservazioni e le mie valutazioni dei migliori fornitori di software per le risorse umane in Malesia, per aiutarvi a identificare la migliore opzione di software per le risorse umane per la vostra azienda.

Cosa cercare nel software per le risorse umane in Malesia?

Quando si sceglie un software per le risorse umane in Malesia, è essenziale considerare diversi fattori chiave per garantire che sia in linea con le esigenze della vostra organizzazione e con i requisiti normativi.

Conformità normativa : Assicurarsi che il software soddisfi le esigenze di conformità al diritto del lavoro malese in termini di contratti di lavoro, buste paga, tasse e altri requisiti legali. Ad esempio, verificate se il software prevede disposizioni per la deduzione fiscale mensile (MTD) e altre deduzioni legali come l'EPF (Employees' Provident Fund), la SOCSO (Social Security) e l'EIS (Employee Insurance System)

: Assicurarsi che il software soddisfi le esigenze di conformità al diritto del lavoro malese in termini di contratti di lavoro, buste paga, tasse e altri requisiti legali. Ad esempio, verificate se il software prevede disposizioni per la deduzione fiscale mensile (MTD) e altre deduzioni legali come l'EPF (Employees' Provident Fund), la SOCSO (Social Security) e l'EIS (Employee Insurance System) Capacità di integrazione : Scegliete un software per le risorse umane che si integri facilmente con altre applicazioni aziendali, software di contabilità, strumenti di rilevazione delle ore e altri sistemi, per evitare i silos di dati e aumentare la produttività

: Scegliete un software per le risorse umane che si integri facilmente con altre applicazioni aziendali, software di contabilità, strumenti di rilevazione delle ore e altri sistemi, per evitare i silos di dati e aumentare la produttività Misure di sicurezza : Assicurarsi che il software disponga di solide funzioni di sicurezza dei dati per salvaguardare i dati riservati dei dipendenti da violazioni o accessi indesiderati

: Assicurarsi che il software disponga di solide funzioni di sicurezza dei dati per salvaguardare i dati riservati dei dipendenti da violazioni o accessi indesiderati Costi e ritorno sull'investimento : Scegliete un software per le risorse umane che rientri nelle vostre capacità finanziarie e prendete in considerazione il potenziale ritorno sull'investimento. Nel valutare il ritorno sull'investimento di un software per le risorse umane, considerate elementi quali la riduzione dei tempi, l'aumento della produttività, la riduzione delle spese amministrative e la maggiore fidelizzazione dei dipendenti

: Scegliete un software per le risorse umane che rientri nelle vostre capacità finanziarie e prendete in considerazione il potenziale ritorno sull'investimento. Nel valutare il ritorno sull'investimento di un software per le risorse umane, considerate elementi quali la riduzione dei tempi, l'aumento della produttività, la riduzione delle spese amministrative e la maggiore fidelizzazione dei dipendenti Interfaccia utente : Cercate un'interfaccia utente intuitiva, insieme a un'ampia formazione e a materiali di supporto che ne favoriscano l'adozione e aiutino i team a utilizzarlo in modo efficiente. Verificate se i materiali di supporto e di formazione sono forniti in bahasa malese

: Cercate un'interfaccia utente intuitiva, insieme a un'ampia formazione e a materiali di supporto che ne favoriscano l'adozione e aiutino i team a utilizzarlo in modo efficiente. Verificate se i materiali di supporto e di formazione sono forniti in bahasa malese Scalabilità : Scegliete un software HR che abbia il potenziale per espandersi con i requisiti della vostra azienda. Che si tratti di una startup o di un'azienda consolidata, il software deve essere adattabile per soddisfare le vostre esigenze in continua evoluzione

: Scegliete un software HR che abbia il potenziale per espandersi con i requisiti della vostra azienda. Che si tratti di una startup o di un'azienda consolidata, il software deve essere adattabile per soddisfare le vostre esigenze in continua evoluzione Versatile e adattabile: Scegliete un software HR personalizzabile che possa essere facilmente modificato per soddisfare le specifiche della vostra azienda

10 Migliori software HR in Malesia da utilizzare nel 2024

Ecco la mia valutazione completa e l'analisi approfondita dei migliori software HR in Malesia. Vi guiderò attraverso i vantaggi, le limitazioni, le caratteristiche principali e i prezzi di ogni strumento per aiutarvi a decidere quale sia il più adatto alle esigenze della vostra azienda.

1. ClickUp (Migliore per la gestione dei progetti HR)

semplificate l'assunzione, l'inserimento e la crescita dei dipendenti con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di gestione delle risorse umane leader in Malesia che fornisce soluzioni HR end-to-end. Principalmente uno strumento di gestione dei progetti, offre una solida suite di gestione delle risorse umane che semplifica l'assunzione, l'onboarding e il monitoraggio dei dipendenti. Con più di 1.000 integrazioni con applicazioni aziendali famose e 100+ funzioni HR personalizzabili, ClickUp rende più efficiente la gestione delle operazioni per un'espansione aziendale senza soluzione di continuità. ClickUp per il team HR semplifica le attività quotidiane delle risorse umane. Migliora il processo di assunzione dei dipendenti grazie a moduli personalizzabili in tempo reale, al monitoraggio delle prestazioni e alla gestione degli orari. Inoltre, i responsabili delle risorse umane possono tenere sotto controllo i programmi dei colloqui di lavoro grazie a ClickUp Calendar View .

controlla le attività di ClickUp e avvia le riunioni direttamente dalla vista Calendario grazie alla sincronizzazione bidirezionale Rilevamento della collaborazione ClickUp consente di progettare il flusso di lavoro ideale per voi e per la vostra organizzazione, organizzando, monitorando e collaborando a qualsiasi progetto. È possibile modificare i documenti in tempo reale con i membri del team e ricevere un feedback immediato.

Inoltre, le sofisticate funzionalità di ClickUp per il lavoro di squadra e la comunicazione consentono ai team di qualsiasi dimensione di collaborare in tempo reale, centralizzando tutte le comunicazioni e i dipendenti gestione delle prestazioni all'interno di un'unica piattaforma, e favorire la responsabilizzazione del team. Inoltre, ClickUp fornisce modelli pronti all'uso, per cui non è necessario creare strutture da zero.

Organizzate le informazioni sui vostri dipendenti e molto altro ancora con il modello dell'Elenco dei dipendenti di Clickup

Prendiamo ad esempio, il modello dell'elenco dei dipendenti di ClickUp che facilita l'inserimento dei dipendenti, crea fogli di calcolo personalizzati e consente di inviare promemoria automatici. Questo modello funge da hub centrale per tutte le informazioni sui dipendenti, facilitando l'accesso rapido a qualsiasi informazione. Scarica questo modello

Accedete facilmente alle politiche HR essenziali con il template HR Knowledge Base di ClickUp

Semplificate tutte le procedure HR fondamentali, come pianificazione delle risorse elaborazione delle buste paga, valutazioni, manutenzione dei database e incontri individuali con i dipendenti Modello della Knowledge Base HR di ClickUp. Fornisce una piattaforma di facile utilizzo per gestire e archiviare tutte le informazioni sulle risorse umane. Centralizza tutto ciò di cui il vostro team ha bisogno, rendendo gli aggiornamenti, la gestione dei dati dei dipendenti e l'accesso un gioco da ragazzi. Scarica questo modello Ciò che distingue ClickUp è la sua suite di strumenti di intelligenza artificiale Il cervello di ClickUp che risponde alle richieste e collega progetti, documenti, persone e conoscenze aziendali. È possibile ridurre al minimo il tempo dedicato alla ricerca di dati rilevanti. Automatizzando gli aggiornamenti e le panoramiche dei progetti, l'AI Project Manager libera il tempo per concentrarsi sui progetti HR importanti piuttosto che sulle notifiche banali.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Gestite gli approfondimenti e i dati sulle risorse umane, come i piani di assunzione, le offerte di lavoro e la produttività dei team, grazie all'uso di oltre 50 widget conCruscotti ClickUp Raccogliete le richieste di assunzione, i contributi dei dipendenti o le valutazioni conModuli Clickup Aumentate l'efficienza grazie all'integrazione con una serie di app e servizi di terze parti, come i servizi di archiviazione file come Dropbox e Google Drive e le piattaforme di messaggistica come Slack e Microsoft Teams conIntegrazioni ClickUp* Redigere istantaneamente modelli di e-mail, SOP e molto altro con l'AI Writer di ClickUp Brain

Tracciate il tempo, fate proiezioni, annotate il vostro tempo misurato e controllate i rapporti sul tempo trascorso praticamente da qualsiasi luogo conClickUp Project Time Tracking

programmate indagini, sondaggi e valutazioni con moduli personalizzati. Monitorate i dati di risposta dei dipendenti per prendere decisioni informate_

Limitazioni di ClickUp

I principianti possono avere difficoltà a navigare tra le funzioni più complesse

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

2. PayrollPanda (Miglior software per le buste paga)

via PayrollPanda PayrollPanda è un software online per la gestione delle risorse umane e delle buste paga che assiste dirigenti e responsabili delle assunzioni. Grazie a funzioni efficaci come la generazione di buste paga, il monitoraggio delle retribuzioni, l'eLeave e le integrazioni API, è utilizzato da numerose PMI in Malesia.

PayrollPanda è rivendicabile al 100% in HRDF, il che rappresenta un'attrattiva significativa per le aziende malesi. Il prodotto viene continuamente migliorato, con versioni aggiornate rilasciate ogni due settimane. Offre un'interfaccia facile da usare e non richiede formazione.

Le migliori caratteristiche di PayrollPanda

Automatizza l'elaborazione delle buste paga, il calcolo delle imposte e dei contributi obbligatori con uno strumento per le denunce LHDN

Aggiornare i dati personali, richiedere permessi e visualizzare i dettagli della busta paga con una facile accessibilità attraverso gli strumenti self-service

Ridurre il costo del lavoro semplificando i processi di pagamento delle retribuzioni, delle imposte e della forza lavoro

Semplificare le operazioni finanziarie grazie all'integrazione con il software di contabilità e il monitoraggio delle spese

Offrire aggiornamenti regolari per migliorare in modo proattivo le funzionalità e soddisfare i requisiti dei clienti

Fornire un accesso multipiattaforma ai dipendenti su laptop, tablet o dispositivi mobili

Limitazioni di PayrollPanda

Difficoltà nell'elaborazione di flussi retributivi complessi

Mancanza di integrazione con alcuni software di contabilità

Prezzi di PayrollPanda

32,50 MYR/mese più 6,80 MYR/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di PayrollPanda

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

3. AgileHRMS (Miglior HRMS per le aziende)

via AgileHRMS AgileHRMS è un sistema completo per i diversi aspetti della gestione delle risorse umane. È destinato a ottimizzare le procedure HR per le aziende. Include diversi moduli, come l'elaborazione delle paghe, il monitoraggio dei permessi, la gestione delle presenze, la gestione delle informazioni sui dipendenti e la valutazione delle prestazioni.

Il software mira ad aumentare la produttività e l'efficienza operativa, a migliorare l'esperienza dei dipendenti e ad automatizzare le attività manuali e ripetitive delle risorse umane. Grazie a funzionalità quali flussi di lavoro personalizzabili, portali self-service e strumenti di reporting, AgileHRMS migliora efficacemente la qualità del lavoro vita di un responsabile delle risorse umane .

Le migliori caratteristiche di AgileHRMS

Mantenere un ampiomanuale dei dipendentitenere traccia di informazioni aggiuntive e configurare campi personalizzati utilizzando il sistema HRMS

Gestire le presenze con i dati di entrata e uscita da un dispositivo biometrico/RFID

Impostare diversi turni distinti per i membri del personale e registrare le presenze, comprese le partenze anticipate e i conteggi in ritardo

Monitorare gli orari delle interviste, i colloqui, le offerte di lavoro e il processo di inserimento dei nuovi dipendenti da un'unica piattaforma integrata

Limitazioni di AgileHRMS

Mancanza di funzionalità avanzate come la modellazione predittiva

Complessità nell'implementazione

Prezzi di AgileHRMS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AgileHRMS

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: 4.3/5 (20+ recensioni)

4. Swingvy (Miglior software online per le risorse umane e la gestione)

via Swingvy Piattaforma software HR basata su cloud e presente in tutto il sud-est asiatico, Swingvy offre alle aziende una soluzione completa per un'efficace gestione della forza lavoro.

Le funzionalità di Swingvy, come l'elaborazione delle buste paga, il monitoraggio degli orari e delle presenze, la gestione delle spese e l'amministrazione del personale, semplificano il flusso di lavoro e riducono al minimo le attività amministrative.

Inoltre, il portale self-service di Swingvy consente ai membri del personale di assumere direttamente il controllo delle proprie responsabilità in materia di risorse umane. Possono accedere ai propri dati personali, visualizzare le buste paga, richiedere permessi e modificare le proprie informazioni.

Swingvy è efficace per aziende di tutte le dimensioni e offre una piattaforma HR affidabile e intuitiva per gestire in modo efficiente le funzioni e le procedure HR.

Le migliori caratteristiche di Swingvy

Stabilire una perfetta integrazione con applicazioni aziendali ben note come Apple Calendar e Google Calendar, oltre ad altri strumenti aziendali fondamentali

Garantire procedure di busta paga tempestive e accurate, conformi alle normative legali della Malesia

Consentire ai membri del personale di gestire in modo indipendente la propria identità online, una componente cruciale per le piccole imprese che cercano di essere efficaci

Semplificare i processi di rimborso, garantendo una gestione finanziaria efficiente

Facilitare le pratiche burocratiche dei dipendenti e le revisioni delle prestazioni in tempo utile per raggiungere l'obiettivo prefissatoObiettivi HR Limiti di oscillazione

Nessuna chat live o assistenza telefonica

Gli utenti hanno segnalato carenze nell'implementazione

Tempi di attesa prolungati per la conversione delle buste paga

L'assegnazione delle buste paga non è automatizzata

Prezzi stracciati

Premium: 14,70 MYR/mese per utente

14,70 MYR/mese per utente Payroll: 14,70 MYR/mese per utente

14,70 MYR/mese per utente Tempo: 8,8 MYR/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Swingvy

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. HREasily (il migliore semplice da usare basato su cloud HRMS)

via {\an8}Semplicemente HREasily è un sistema di gestione delle risorse umane (HRMS) basato su cloud per la gestione automatizzata dei dipendenti, il calcolo delle buste paga e le procedure HR. Questa piattaforma aiuta le aziende del sud-est asiatico a concentrarsi sulle loro attività principali, gestendo al contempo i vari dati sulle risorse umane e le informazioni sulle buste paga.

È la soluzione perfetta per le aziende di ogni dimensione e settore, perché è semplice da usare e ha un prezzo ragionevole. Inoltre, è approvata dalla LHDN, quindi potete implementarla con fiducia.

Il portale self-service per i dipendenti è un componente fondamentale che consente ai membri del personale di visualizzare e modificare le buste paga, richiedere permessi e accedere alle informazioni personali da qualsiasi luogo. In questo modo si favorisce la trasparenza e si dà ai lavoratori la possibilità di gestire le proprie esigenze specifiche in materia di risorse umane.

Le migliori caratteristiche

Automatizzare il monitoraggio dei candidati, la gestione dei congedi e l'elaborazione delle buste paga per risparmiare tempo e ridurre al minimo gli errori

Ridurre la possibilità di multe per mancata conformità con strumenti di conformità di prim'ordine

Gestire le buste paga di più Paesi e adeguarsi ai diversi requisiti di legge nelle varie giurisdizioni, tutto da un'unica piattaforma

Integrazione con altri software aziendali come Quickbooks e miglioramento della connettività tra i vari dipartimenti

Promuovere l'accessibilità con l'interfaccia dell'app mobile

Limitazioni immediate

Non offre funzionalità avanzate per aree come la gestione delle prestazioni, l'acquisizione dei talenti o il coinvolgimento dei dipendenti

Prezzi immediati

Suite completa: MYR 112/mese (7 utenti)

Valutazioni e recensioni immediate

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non disponibile

6. EasyWork (Migliore applicazione mobile del sistema HR)

via EasyWork L'applicazione EasyWork è uno strumento flessibile per la produttività delle risorse umane creato per migliorare il lavoro di squadra e accelerare la gestione dei compiti. Aiuta gli utenti a gestire efficacemente il flusso di lavoro con strumenti per la gestione delle prestazioni, la creazione, l'assegnazione e il monitoraggio dei compiti.

Lo strumento di gestione delle buste paga è conforme alla normativa LHDN e consente di gestire tutte le detrazioni di legge in un'unica piattaforma.

Recentemente è stato aggiunto un nuovo modulo per gestire i premi e i riconoscimenti dei dipendenti sulla stessa piattaforma. I membri del team collaborano più facilmente grazie all'accesso alle funzioni di comunicazione in tempo reale e di condivisione dei file. L'applicazione assicura che i compiti e i progetti siano completati in tempo grazie alle funzioni di monitoraggio del tempo e di tracciamento delle scadenze.

EasyWork offre strumenti di analisi e di reporting per fornire informazioni sulla produttività del team e sull'avanzamento dei progetti.

Le migliori caratteristiche di EasyWork

Supervisione e monitoraggio di ampi processi di approvvigionamento con la funzione EasyWork Procurement Pro

Gestione dei pagamenti in RM, in quanto il software supporta la valuta malese

Automatizzare efficacemente la gestione delle buste paga secondo le leggi malesi

Semplificare la collaborazione consentendo una comunicazione fluida grazie alle funzioni integrate di condivisione dei file e di chat

Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con un modulo di premi e riconoscimenti

Tracciare le prestazioni dei dipendenti con i rapporti di presenza, le ore di lavoro registrate e la tecnologia di riconoscimento facciale

Limitazioni di EasyWork

Inadeguatezza dell'integrazione con le altre app, che porta alla formazione di silos di dati

Gli utenti hanno riscontrato un'anomalia nella funzione di riconoscimento facciale

Prezzi di EasyWork

piano EasyReward: 292,50 MYR/mese per utente

292,50 MYR/mese per utente piano EnterpriseReward: 702 MYR/mese per utente

Valutazioni e recensioni di EasyWork

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Apploye (Miglior software di monitoraggio del tempo)

via {\an8}Applicazione Apploye è un software per le risorse umane in Malesia, famoso per le sue funzionalità di monitoraggio del tempo e dei dipendenti per i team remoti e i freelance. È noto per la sua precisione e semplicità d'uso e fornisce alle piccole imprese e alle grandi organizzazioni una solida piattaforma per gestire e massimizzare le proprie risorse umane in modo efficiente.

È l'opzione perfetta per le aziende che cercano un approccio integrato al monitoraggio dei dipendenti, grazie alle sue numerose funzionalità, che includono fogli di presenza online, fatturazione e screenshot periodici.

**Le migliori caratteristiche dell'applicazione

Accesso a turni e dati di presenza dei dipendenti organizzati in modo chiaro, prestazioni giornaliere e riepiloghi annuali codificati a colori in un unico posto

Visualizzazione delle informazioni cumulative dei record mensili di coinvolgimento, turni saltati e turni lavorati in un'unica posizione

Esportazione di report sulle presenze giornaliere, mensili e annuali in formato PDF e CSV per una conservazione dei dati senza soluzione di continuità

Applicare le normative e consentire il monitoraggio adattivo del tempo e delle presenze sul posto di lavoro utilizzando il monitoraggio della posizione GPS e la georeferenziazione

Visualizzazione di budget, ore utilizzate, fondi rimanenti e importo totale speso in un'unica posizione per una gestione efficace dei progetti

Consente di ottenere informazioni chiare e organizzate sui progetti utilizzando schede diverse per i progetti "Attivi", "Archivi" e "Preventivi"

Limitazioni dell'applicazione

Ha una curva di apprendimento più ripida, che la rende impegnativa per i nuovi utenti

Mancanza di integrazione con alcune applicazioni essenziali

Gli utenti hanno trovato i report e i cruscotti poco convincenti

Prezzi di Apploye

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Elite: $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Apploye

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

8. PeopleHum (Soluzioni HR accessibili basate su cloud)

via Crozdesk PeopleHum è un software di gestione del capitale umano basato su cloud che ha ottenuto riconoscimenti per le sue capacità intuitive ed economiche.

PeopleHum aiuta il reparto HR dell'organizzazione a rimanere aggiornato centralizzando i dati e automatizzando le attività di routine di reclutamento, onboarding e gestione delle risorse umane gestione dei talenti operazioni.

Utilizza l'intelligenza artificiale e l'automazione per semplificare i vari processi di gestione delle persone e generare informazioni ricche di dati per i manager, in modo da comprendere le tendenze e i sentimenti dei dipendenti. Lo strumento può anche eseguire sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti. Semplifica inoltre la gestione delle presenze con la biometria e il self-check-in.

Le migliori caratteristiche di PeopleHum

Automatizzare l'onboarding, le pratiche burocratiche e l'orientamento dei nuovi assunti attraverso un solido sistema di gestione delle assunzioni

Semplificare le assunzioni con un sistema di tracciamento delle candidature che aiuta a gestire le domande, a vagliare i candidati utilizzando modelli di descrizione del lavoro e a fissare i colloqui

Fornire programmi di formazione, valutazioni delle competenze e percorsi di apprendimento personalizzati per supportare lo sviluppo del personale

Offrire una nuova prospettiva sull'efficienza dei dipendenti con sessioni di revisione automatizzate, input a 360 gradi e modelli di revisione personalizzabili e prontamente disponibili

Scoprire i modelli della forza lavoro e implementare scelte basate sui dati con l'analisi delle risorse umane basata sull'intelligenza artificiale

Sincronizzare i dati e automatizzare i flussi di lavoro con altri sistemi aziendali, tra cui l'ERP e le buste paga

Limitazioni di PeopleHum

Mancanza di possibilità di personalizzazione per adattarsi alle esigenze dell'organizzazione

Non c'è flessibilità; i modelli predefiniti potrebbero non adattarsi alle specifiche sfumature culturali dell'azienda

Prezzi di PeopleHum

Prezzi personalizzati in base ai moduli selezionati

Valutazioni e recensioni di PeopleHum

G2: 4.6/5 (23+ recensioni)

4.6/5 (23+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (23+ recensioni)

9. GreatDay HR (Software HRIS completo per ogni HR)

via Google Play Store GreatDay HR è un software per le risorse umane in Malesia completamente integrato e basato sul cloud che consente ai dipendenti di gestire senza problemi ogni aspetto del ciclo di vita, compresi i processi di busta paga e il calcolo delle imposte, il monitoraggio delle presenze, le richieste di ferie e i pagamenti. Il Sistema HRIS offre funzioni di conformità fiscale multipaese per accelerare i calcoli delle retribuzioni e risparmiare tempo.

L'interfaccia utente basata su app e le caratteristiche di facile integrazione rendono GreatDay HR una scelta popolare tra i professionisti delle risorse umane per un sistema di gestione delle paghe e dell'apprendimento.

Le migliori caratteristiche di GreatDay

Offre dati completi sulle presenze completamente integrati in un unico sistema e collegati direttamente al modulo paghe. Sono incluse le timbrature e le posizioni sulla mappa GPS con la funzione Geotags

Motivare i dipendenti con l'autorizzazione immediata delle richieste

Tenere traccia delle attività fiscali, della compilazione delle imposte e delle rimesse fiscali per i diversi gruppi di dipendenti e fornitori

Facilitare l'ingresso e l'uscita dal lavoro grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale

Automatizzare l'integrazione del quadro presenze e la distribuzione delle buste paga per un calcolo rapido e accurato delle retribuzioni

Tracciare le ore di lavoro dei dipendenti, le attività e il tempo dedicato a compiti specifici con una funzione di timesheet

Limitazioni di GreatDay

Opzioni di personalizzazione limitate

Problemi di scalabilità, come la gestione di un aumento dei dati

Mancanza di possibilità di espansione per supportare l'evoluzione dei requisiti

Prezzi GreatDay

Pacchetti esclusivi: 5,62 MYR/mese per utente

Valutazioni e recensioni di GreatDay

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. BrioHR (Miglior software HRMS end-to-end)

via BrioHR BrioHR è un fornitore di tecnologia HR che si concentra sui sistemi HRMS. Si tratta di un sistema di gestione delle risorse umane facile da usare, economico e flessibile, che offre funzionalità complete per la digitalizzazione e lo snellimento di tutti i sistemi e le procedure HR. I team possono utilizzarlo per gestire le buste paga e i registri dei dipendenti, monitorare le prestazioni, semplificare l'onboarding, la gestione dei congedi, il reclutamento e altro ancora.

Il gruppo di esperti di BrioHR fornisce ai team HR un'assistenza in tempo reale per personalizzare e impostare l'applicazione in modo da soddisfare facilmente i loro requisiti specifici.

Le migliori caratteristiche di BrioHR

Mantenere i registri del personale, il background professionale, i progetti, i materiali di formazione, gli apparati e le pratiche con il modulo Reporting di BrioHR

Fornisce reportistica personalizzabile, impostazione delle ore di lavoro, procedure di approvazione personalizzate,strumenti di feedback per i dipendentie revisioni approfondite degli incarichi in corso

Offrite percorsi di onboarding personalizzati e date ai nuovi assunti permessi specifici per l'inserimento di informazioni riservate, il caricamento di file e l'utilizzo di risorse aziendali con il New Joiner Onboarding tool di BrioHR

di BrioHR Facilitare la valutazione dei candidati e il feedback dei colloqui, accelerando il processo di assunzione

Tenere traccia e valutare il tempo dedicato a incarichi e attività con la funzione di timesheet

Fornisce reportistica personalizzabile, impostazioni delle ore di lavoro, procedure di approvazione personalizzate, strumenti di gestione dei progetti e revisioni approfondite degli incarichi in corso

Gestire all'interno della piattaforma tutte le deduzioni previste dalla legge per le buste paga della Malesia

‍Limitazioni di BrioHR

Problemi di integrazione con alcune applicazioni

La versione dell'app mobile è più lenta della versione desktop

La funzione di gestione delle buste paga è disponibile in un numero limitato di Paesi

Prezzi di BrioHR

Bundle essenziale : A partire da $3,50/mese/utente

: A partire da $3,50/mese/utente Pacchetto Premium: A partire da $5/mese/utente

Valutazioni e recensioni di BrioHR

G2: 4.8/5 (26+ recensioni)

4.8/5 (26+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (57+ recensioni)

**Aggiorna le tue soluzioni HR con ClickUp!

Se state cercando il modo migliore per supervisionare i processi HR nella vostra azienda, il nostro elenco completo delle dieci migliori opzioni di software HR in Malesia vi aiuterà sicuramente. Tuttavia, l'utilizzo di un software per le risorse umane all-in-one come ClickUp vi offre un vantaggio competitivo nelle operazioni HR con piani di prezzo accessibili!

ClickUp è un'unica soluzione per semplificare le procedure delle risorse umane con centinaia di funzioni gratuite Modelli di risorse umane . Potete utilizzare questi schemi pre-strutturati e personalizzabili per costruire i vostri flussi di lavoro iniziali. ClickUp vi offre tutto, dalla definizione degli obiettivi ai processi di assunzione e fidelizzazione, dalle indagini sui dipendenti alla gestione delle prestazioni e molto altro ancora. Per scoprire come la piattaforma serve in modo efficiente il vostro team HR, registratevi gratuitamente su ClickUp subito!