10 alternative ad Alfred per aumentare la produttività

Mille schede aperte, caselle di posta traboccanti e un elenco di cose da fare senza fine: ecco cosa vedevo ogni volta che aprivo il mio Macbook. E sono sicuro che anche voi ci siete passati.

Ora non più. Applicazioni di produttività mi hanno fatto risparmiare ore ogni settimana. Invece di affannarmi nel mio sistema per portare a termine il lavoro, mantengo la mia concentrazione e porto a termine i miei compiti rapidamente!

Strumenti come Alfred agiscono come un hub centrale che mantiene il flusso di lavoro organizzato. Con una rapida scorciatoia da tastiera, Alfred trasforma il desktop in un punto di lancio per qualsiasi programma necessario.

Grazie alla sua potente funzione di ricerca, posso trovare facilmente i file nascosti e ottenere immediatamente le informazioni di cui ho bisogno. Inoltre, memorizza gli snippet utilizzati di frequente, pronti per essere inseriti con un semplice tocco del touchpad.

Ma Alfred non è adatto a tutti. Sebbene funzioni bene su macOS, gli utenti di Windows potrebbero sentirsi esclusi. La versione gratuita è adeguata, ma le funzioni avanzate richiedono un aggiornamento a pagamento. Alcuni utenti desiderano una maggiore personalizzazione rispetto all'interfaccia di Alfred.

Questo mi ha spinto a cercare alternative migliori ad Alfred. Dopo aver esaminato diverse app per la produttività, ho compilato un elenco delle 10 migliori alternative ad Alfred da provare nel 2024.

Alla fine abbiamo inserito anche una piattaforma AI che non potete perdervi!

Cosa cercare nelle alternative ad Alfred?

Le app di produttività sono applicazioni software che agiscono come assistenti intelligenti. Vi aiutano a utilizzare in modo efficiente il vostro tempo e a organizzare le risorse digitali, mantenendo le informazioni importanti a portata di mano.

Ma cosa costituisce una buona app di produttività? Vediamo gli elementi chiave da tenere in considerazione:

Gestione delle attività: Creare elenchi di cose da fare, stabilire priorità, suddividere grandi progetti in parti gestibili, fissare scadenze e promemoria per tenersi in carreggiata Organizzazione: Decluttering della vostra vita digitale. Funzionalità come l'etichettatura, la categorizzazione e l'organizzazionericerca universale consentono di trovare rapidamente ciò che serve, sia che si tratti di un file, di un messaggio, di una nota o di un'attività specifica Automazione: Automatizzate le attività ripetitive consoftware di automazione delle attivitàche consente di risparmiare tempo prezioso ed energia mentale Collaborazione: Utilizzate funzioni come progetti condivisi, delega dei compiti e comunicazione in tempo reale, soprattutto se lavorate in un team Tracciamento del tempo: Comprenderetecniche di gestione del tempo per migliorare la produttività. Alcune applicazioni tengono traccia del tempo dedicato alle attività, fornendo preziose informazioni sul flusso di lavoro e aiutando a identificare le aree di miglioramento Analisi e reportistica: Utilizzate queste funzioni per avere una visione d'insieme dei vostri progressi. Potete vedere quanto vi state attenendo ai vostri obiettivi, identificare i colli di bottiglia e prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare il vostro flusso di lavoro Accesso adocumentazione sul flusso di lavoro: L'applicazione deve essere in grado di attingere ai database e agli archivi dei documenti per trovare le informazioni che si stanno cercando Personalizzazione: Personalizzate la vostra esperienza regolando le impostazioni, scegliendo il modo in cui visualizzare le informazioni e integrandosi con gli altri strumenti utilizzati

Quando queste caratteristiche saranno soddisfatte, avrete trovato il vostro partner ideale!

Le 10 migliori alternative ad Alfred da usare nel 2024

Acquistare un'app per la produttività è un investimento una tantum per migliorare il vostro modo di lavorare. Dovete assicurarvi che il software scelto sia in linea con le vostre esigenze, il vostro budget e gli strumenti esistenti.

Esaminiamo le 10 migliori alternative ad Alfred disponibili sul mercato.

1. Wox

via Wox Wox è un programma di incremento della produttività progettato specificamente per gli utenti di Windows. Si tratta di un lanciatore di applicazioni, un sistema semplificato per avviare programmi e aprire documenti con pochi tasti.

Lasciate all'applicazione la ricerca nei menu e nelle cartelle: essa anticipa le vostre esigenze, suggerendovi l'applicazione o i file che state cercando non appena ne digitate il nome.

Wox sblocca il potenziale dei plugin, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione che consente di automatizzare le attività o estendere le funzionalità per portare a termine il lavoro.

Le migliori caratteristiche di Wox

Avvio rapido di programmi e file locali senza lasciare la tastiera

Ricerca sul Web con il prefisso di parole chiave, come "wiki", "g", ecc

Aggiungere le ricerche sul web nella finestra delle impostazioni, per rendere il lavoro più veloce

Creare il proprio plugin e condividerlo con altri, poiché supporta plugin scritti in CSharp, Python, NodeJS, Golang e così via

Personalizzate la console scegliendo colori, caratteri e dimensioni

Limitazioni di Wox

Non è compatibile con MacOS: i fedelissimi di Apple non avranno accesso a questa applicazione

Alcuni utenti ritengono che la quantità di personalizzazioni preconfezionate disponibili sia limitata

Prezzi di Wox

**Gratuito

Wox valutazioni e recensioni

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

2. Listato

via Listato Listary è un'altra applicazione di avvio per gli utenti di Windows che risolve due frustrazioni comuni: trovare i file e avviare i programmi. L'applicazione prioritizza i risultati in base alle vostre abitudini e vi aiuta a cercare nel vostro disco online.

Un'interfaccia utente elegante e intuitiva mantiene l'utente impegnato per tutto il tempo. Tuttavia, come Wox, Listary è disponibile solo per gli utenti Windows.

Le migliori caratteristiche di Listary

Salta immediatamente alla cartella che stai cercando con Quick Switch

Cerca nell'intera unità e ottieni immediatamente i risultati in un ordine automatico basato sulle tue abitudini di ricerca

Utilizzare filtri avanzati per individuare ciò che si sta cercando

Utilizzare metodi da riga di comando per lanciare comandi di sistema o applicazioni

Eseguire direttamente azioni sui risultati della ricerca, come ad esempio copiare, copiare il percorso e altro ancora

Limitazioni di Listary

Non è compatibile con MacOS

Le capacità di automazione di questa app sono limitate rispetto ad altre app di produttività

Prezzi di Listary

**Gratuito

Pro: $19,95 (pagamento una tantum)

Valutazioni e recensioni di Listary

G2: 4.2/5 (24+ recensioni)

4.2/5 (24+ recensioni) Capterra: Recensioni non disponibili

3. Cerebro

via Cerebro Cerebro è un lanciatore di applicazioni open-source che diventa un hub centrale per le vostre applicazioni: con Cerebro potete aprire qualsiasi programma con un'unica scorciatoia da tastiera.

Avete bisogno di un file dimenticato da tempo? Il robusto motore di ricerca di Cerebro entra in azione, individuando rapidamente ciò che cercate, anche se non riuscite a ricordare il nome esatto.

Per coloro che hanno bisogno di un maggiore livello di controllo, la sua natura open-source consente una profonda personalizzazione attraverso i plugin. Questa capacità lo rende uno strumento eccellente per adattare il proprio flusso di lavoro a sbloccare la vostra produttività .

La sua compatibilità multipiattaforma lo rende anche un'ottima alternativa ad Alfred.

Le migliori caratteristiche di Cerebro

Creare azioni personalizzate per automatizzare le attività ripetitive o adattare l'interfaccia di ricerca al proprio flusso di lavoro

Configurazione di scorciatoie da tastiera per qualsiasi programma, file o azione

Utilizzate Cerebro su più sistemi operativi, grazie al fatto che è un'applicazione open-source

Limitazioni di Cerebro

Le opzioni di personalizzazione avanzate, in particolare quelle che coinvolgono i plugin, potrebbero richiedere una certa conoscenza tecnica.

Alcuni utenti che cercano ampie capacità di automazione potrebbero trovare le opzioni limitate rispetto agli strumenti di automazione dedicati

Prezzi di Cerebro

Gratuito

Cerebro valutazioni e recensioni

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

4. Ueli

via Ueli Ueli ha una serie di utili funzioni disponibili sia per gli utenti Mac che per quelli Windows. È un lanciatore di tasti, il che significa che la vostra tastiera può diventare il vostro centro di comando per una serie di attività.

Alcune di queste attività includono:

Ricerca di applicazioni e strumenti nel sistema

Ricerca di segnalibri nel browser

Accesso rapido a calcolatrice, convertitore di valuta e traduttore di lingua

Ricerca intelligente di file e URL

Le migliori caratteristiche di Ueli

Configurazione delle scorciatoie da tastiera e possibilità di aggiungere motori di ricerca personalizzati (a seconda della versione)

Automatizzate semplici attività o avviate flussi di lavoro complessi con un solo tasto, risparmiando tempo e fatica

Specificare le cartelle in cui sono installate le applicazioni e l'estensione dei file da utilizzare per riconoscere un'applicazione

Limitazioni di Ueli

Le capacità di automazione sono limitate rispetto agli strumenti con ampie librerie di plugin

Prezzi di Ueli

Gratuito

Ueli valutazioni e recensioni

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

5. Raycast

via Raycast Questo è destinato esclusivamente agli utenti Apple tra voi. Raycast è un lanciatore di applicazioni multifunzionale per sistemi macOS. Offre una pletora di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per aumentare la produttività .

Considerate questa app di produttività come il vostro maggiordomo digitale e usatela per migliorare il vostro flusso di lavoro, al di là della semplice apertura dei programmi. La sua funzione principale può aiutarvi a lanciare qualsiasi programma sul vostro Mac con la massima rapidità utilizzando le scorciatoie da tastiera o la ricerca.

Le migliori caratteristiche di Raycast

Utilizzate il potente motore di ricerca per trovare in un attimo ciò che vi serve, anche se non riuscite a ricordare il nome esatto del file

Memorizzate gli snippet usati di frequente e inseriteli prontamente con un tocco per risparmiare tempo e fatica

Creare flussi di lavoro personalizzati, automatizzando azioni complesse con un solo clic o una scorciatoia da tastiera

Integrazione con una serie di mini-app direttamente all'interno della sua interfaccia per portare gran parte del flusso di lavoro abituale nell'applicazione

Limitazioni di Raycast

Attualmente Raycast funziona solo su macOS. Gli utenti di Windows dovranno cercare altre alternative ad Alfred e Raycast

Sfruttare appieno il suo potenziale con flussi di lavoro ed estensioni personalizzate potrebbe comportare una leggera curva di apprendimento per coloro che cercano un alto livello di automazione

Prezzi di Raycast

**Gratuito

Raycast Pro: $8 al mese

$8 al mese Team Pro: $12/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Raycast

G2: 4.6/5 (11+ recensioni)

4.6/5 (11+ recensioni) Capterra: Recensioni non disponibili

6. Argento vivo

via Quicksilver Quicksilver, il lanciatore di applicazioni gratuito, vi aiuta a cercare qualsiasi cosa sul vostro sistema in modo elegante ed efficiente in pochi secondi.

Questa capace applicazione di produttività per sistemi Mac consente di accedere e gestire rapidamente varie applicazioni, documenti, contatti, musica e altro ancora. È possibile sfogliare il file system del Mac utilizzando parole chiave e corrispondenza casuale. È inoltre possibile gestire i file tramite trascinamento o afferrando i contenuti selezionati e organizzandoli in gruppi.

le migliori caratteristiche di #### Quicksilver

Avvio di applicazioni e file con rapide scorciatoie da tastiera

Il motore di ricerca rivela file specifici all'istante, anche con parole chiave confuse

Memorizza gli snippet usati di frequente per inserirli rapidamente ed evitare la digitazione ripetitiva

Automatizzare flussi di lavoro complessi con azioni personalizzate, risparmiando clic e tempo

Integrazione con i servizi web per cercare definizioni o eseguire calcoli, il tutto all'interno di Quicksilver

Limitazioni di Quicksilver

Gli utenti di Windows non possono usare Quicksilver perché è stato progettato specificamente per macOS

Imparare a padroneggiare le sue funzioni richiede tempo rispetto ai launcher più semplici

Prezzi di Quicksilver

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Quicksilver

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

7. Clipy

via Clipy A differenza di altre alternative di Alfred, Clipy è una comoda estensione di Chrome che semplifica il processo di copia e incolla del testo. Essendo un gestore di appunti, memorizza e recupera le stringhe di testo utilizzate di frequente.

Clipy è uno strumento che fa risparmiare tempo e migliora il modo di lavorare. Che siate creatori di contenuti, sviluppatori o semplicemente persone che utilizzano spesso snippet di testo, può essere un'aggiunta preziosa al vostro browser Chrome.

Le migliori caratteristiche di Clipy

Memorizzate il testo e i link copiati e accedetevi senza problemi ogni volta che ne avete bisogno

Organizzare gli snippet e i link in categorie

La funzione di ricerca consente di trovare in un attimo ciò che si sta cercando, anche se non si ricorda la parola esatta

Accedere agli snippet e alla cronologia degli appunti su tutti i dispositivi, in modo da avere sempre pronti i blocchi di testo essenziali

Limitazioni di Clipy

Funziona come estensione di Chrome, quindi non funziona con altri browser web come Firefox, Safari o Edge

La memorizzazione di informazioni sensibili come le password in un gestore di appunti potrebbe sollevare problemi di sicurezza per alcuni utenti

Non dispone di strumenti basati sull'intelligenza artificiale e quindi manca di funzionalità avanzate, a differenza di altri strumenti di produttività

Prezzi di Clipy

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Clipy

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

8. AutoHotkey

via AutoHotkey Volete automatizzare le attività ripetitive, aumentare l'efficienza e personalizzare la vostra esperienza Windows? AutoHotkey potrebbe esservi d'aiuto.

Questo linguaggio di scripting gratuito e open-source consente di creare script da piccoli a complessi per vari scopi.

I comandi incorporati rendono facile la creazione di tasti di scelta rapida di base e l'automazione. Con poche righe di codice, è possibile automatizzare attività come la compilazione di moduli, automatizzare azioni ripetitive e impostare macro personalizzate.

Le migliori caratteristiche di AutoHotkey

Utilizza funzionalità di scripting complete per ottenere uno strumento robusto per la prototipazione rapida e la creazione di soluzioni di automazione complesse

Create sostituzioni di testo simili alla correzione automatica e personalizzate l'intero ambiente Windows per soddisfare le vostre esigenze specifiche

Eseguito senza problemi in background senza consumare eccessive risorse, è ideale per l'uso quotidiano

Limitazioni di AutoHotkey

Attualmente è un'esclusiva del sistema operativo Windows. Gli utenti di Mac o Linux dovranno esplorare strumenti di automazione alternativi

Come per qualsiasi linguaggio di scripting, gli script dannosi possono comportare rischi per la sicurezza

Prezzi di AutoHotkey

**Gratuito per sempre

Valutazioni e recensioni di AutoHotkey

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

9. Agente Ransack

via Agente Ransck-Mythicsoft Cercare un file perso sul PC o sulle unità di rete è facile con questa alternativa di Alfred. Questo strumento gratuito per la ricerca di file è stato un compagno fidato di molti per oltre 20 anni.

Ha anche una modalità Lite, che è gratuita sia per uso personale che commerciale, e una modalità Professional che include funzioni opzionali a pagamento. Attualmente è conosciuto con i nomi Agent Ransack e FileLocatorPro.

Le migliori caratteristiche di Agent Ransack

Ricerca nei file utilizzando il testo mostrato come parole chiave evidenziate, riducendo il tempo speso per aprire ogni file alla ricerca delle informazioni giuste

Combinare i termini di ricerca utilizzando i noti operatori booleani AND, OR, NO

Supporto per le espressioni regolari compatibili con Perl

Condivisione dei risultati con altri utenti tramite report, stampa ed esportazione

Limitazioni dell'agente Ransack

Manca di alcune opzioni di filtraggio avanzate che gli utenti più esperti desiderano

Sebbene sia generalmente veloce, alcuni utenti segnalano che Agent Ransack può avere difficoltà con dataset enormi o unità di rete complesse

Attualmente Agent Ransack è disponibile solo per gli utenti Windows. Gli utenti Mac che cercano una soluzione simile per la ricerca di file dovranno esplorare opzioni alternative

Prezzi di Agent Ransack

**Gratuito

Licenza standard: $69/utente al mese

$69/utente al mese Licenza tecnica: $124/utente al mese

$124/utente al mese Licenza fluttuante: $179/utente attivo al mese

Agente Ransack valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: Recensioni non disponibili

10. Algolia

via Algolia Sapevate che questa piattaforma alimenta ben 1,7 trilioni di ricerche all'anno?

La piattaforma di Algolia, basata sull'intelligenza artificiale, va oltre la semplice corrispondenza delle parole chiave per comprendere il vero intento che sta dietro alla query di un utente.

Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e la corrispondenza delle parole chiave per fornire risultati di ricerca rapidi e altamente pertinenti, il che la rende la scelta migliore per migliorare la produttività. La sua barra di ricerca intuitiva comprende l'intento dell'utente, dà priorità alla pertinenza e personalizza l'esperienza di ricerca.

Le migliori caratteristiche di Algolia

Ricerca veloce come la digitazione con la ricerca AI aziendale più rapida

Implementazione di API in pochi minuti e controllo semplice delle classifiche

Conformità e sicurezza con SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 e MACH Alliance

Indicizzate i vostri contenuti con client API o integrazioni di partner, perfezionate le vostre classifiche e lanciate con componenti UI

Progettate viaggi online che iniziano con la comprensione del pubblico e terminano con migliori risultati di business

Limitazioni di Algolia

Per i siti web più piccoli o le app con dati limitati, la configurazione e la manutenzione continua di Algolia possono risultare eccessivi rispetto a soluzioni di ricerca più semplici

Sfruttare appieno il potenziale delle funzioni di personalizzazione di questa piattaforma può comportare una curva di apprendimento

Prezzi di Algolia

Costruire: Gratuito

Gratuito Crescere: A pagamento

A pagamento Premium: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Elevare: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Algolia

G2: 4.5/5 (370+ recensioni)

4.5/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

Altri strumenti di produttività

Oltre alla ricerca di file e ai lanciatori di app, come tutte le alternative di Alfred che ho elencato, è bene che la vostra piattaforma di produttività vi aiuti con qualcosa di più delle semplici ricerche, dei comandi rapidi e dell'archiviazione degli snippet.

ClickUp è un centro di comando all-in-one per la gestione dei progetti, uno spazio di lavoro digitale che consente di organizzare il team, le attività, i documenti e le comunicazioni in un unico luogo.

ClickUp struttura i **progetti in una chiara gerarchia. Si creano spazi di lavoro per categorie ampie (come il marketing o l'ingegneria) e poi si suddividono in spazi per progetti specifici (come una campagna di social media o il lancio di un prodotto).

Come le buone alternative di Alfred che ho elencato, il programma ClickUp Universal Search consente di trovare qualsiasi cosa in qualsiasi punto dell'area di lavoro.

Ottenete risultati di ricerca più personalizzati e pertinenti con ClickUp Universal Search

Accedete alla Ricerca universale da qualsiasi punto di ClickUp, compreso il Centro di comando, la Barra delle azioni globali o il vostro desktop: è sempre a portata di clic.

E non è tutto!

Potenziate la ricerca con Il gestore di conoscenze AI di ClickUp Brain la prima rete neurale al mondo che collega attività, documenti, persone e la base di conoscenze dell'azienda con l'intelligenza artificiale.

Ottieni risposte istantanee e precise basate sul contesto da qualsiasi lavoro con ClickUp Brain ClickUp Brain va oltre la semplice ricerca di informazioni. Avete bisogno di conoscere lo stato di un'attività specifica o i dettagli di una politica menzionata in una discussione precedente? L'AI Knowledge Manager troverà la risposta e ve la presenterà in modo chiaro e conciso.

Avete trovato il documento, ma non volete leggere tutto il testo? Ci sono passato. Riassumete i punti chiave di lunghi documenti, discussioni su attività o aggiornamenti di progetti digitando un prompt su ClickUp Brain! In questo modo si risparmia tempo, cogliendo rapidamente l'essenza delle informazioni senza leggere tutto nel dettaglio.

Potete anche utilizzare Automazioni ClickUp per ridurre il lavoro manuale, liberando tempo per altre cose importanti.

Creare, tracciare e monitorare tutte le Automazioni ClickUp, sia quelle personalizzate che quelle precostituite

Le Automazioni ClickUp snelliscono il vostro flusso di lavoro automatizzando le attività ripetitive ed eliminando la necessità di cambiare contesto .

È possibile creare automazioni personalizzate o utilizzare quelle precostituite che reagiscono a specifici trigger ed eseguono azioni predefinite. Ad esempio, l'aggiornamento dello stato di un'attività può inviare automaticamente una notifica via e-mail, aggiornare un'attività dipendente o assegnarla al membro successivo del team.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Aggiungere più di 1000Integrazioni ClickUpcompresi tutti i più diffusi strumenti di gestione dei progetti e di produttività come GitHub, Asana, Slack, GSuite e altri ancora

Utilizzate ClickUp Brain come AI Knowledge ManagerTM per navigare rapidamente in qualsiasi punto di ClickUp o per automatizzare i riepiloghi dei progetti, generare idee, scrivere meglio, inviare aggiornamenti sul progetto e rapporti sullo stato di avanzamento e creare modelli per qualsiasi utilizzo

Condividete e ricevete feedback istantanei, chattate in tempo reale, inviate o condividete qualsiasi file o video conClickUp Chat View* Creare, modificare, monitorare e tenere tracciaDocumenti ClickUp in tempo reale con i membri del vostro team, con tanto di rilevamento della collaborazione e creazione di contenuti con intelligenza artificiale

Tracciate i tempi, impostate le stime, aggiungete note, visualizzate i report e assegnate il tempo al vostro team da qualsiasi luogo con la funzioneClickUp Time Tracking caratteristica

Limitazioni di ClickUp

La versione mobile manca di alcune funzioni disponibili nella versione desktop

I nuovi utenti possono trovare il numero di funzioni eccessivo

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattate il team di vendita per un piano personalizzato

: Contattate il team di vendita per un piano personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro per Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

Andare oltre le alternative di Alfred con ClickUp

Dagli avviatori di applicazioni veloci alle solide funzionalità di ricerca e all'intelligenza artificiale, Alfred e le sue alternative rendono l'esperienza di lavoro fluida.

Tuttavia, avevo bisogno di una soluzione completa che integrasse facilmente la gestione dei progetti, la comunicazione e l'automazione, e ClickUp è emerso come un potente concorrente.

Che siate freelance, piccole imprese o grandi aziende, ClickUp offre una soluzione scalabile e adattabile progettata per potenziare il vostro team e aumentare la vostra produttività. Registratevi per un account ClickUp gratuito per semplificare le vostre giornate di lavoro!