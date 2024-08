Abbiamo recensito le 10 migliori app di produttività per Mac nel 2024

State guardando l'elenco delle cose da fare accanto al vostro Mac e vi chiedete come fare a terminare tutto?

È ora di lavorare in modo più intelligente, non più difficile. Se avete difficoltà ad affrontare i vostri impegni, vi consigliamo di esplorare alcune delle migliori soluzioni per il vostro lavoro app per la produttività per il vostro Mac. Queste app per la produttività per Mac possono aiutarvi a sbrigare più velocemente le vostre faccende, organizzandovi, proteggendo i vostri dati e trasformando la vostra area di lavoro digitale in un paradiso dalle molteplici funzioni.

Nel 2024, provate queste dieci migliori app per la produttività per Mac se volete ottenere di più da fare in meno tempo quest'anno.

Cosa cercare nelle app per la produttività per Mac?

Ci sono molte app per la produttività per Mac che promettono di aiutarvi a fare di più e più velocemente. Ma alcune scelte ben note possono spesso essere più una distrazione che un incentivo alla produttività. Le migliori app per la produttività per Mac dovrebbero essere:

Le migliori app di produttività per Mac diventeranno parte integrante del vostro flusso di lavoro. Cercate strumenti intuitivi e che offrano un'interfaccia utente priva di disordine

Una soluzione ai vostri problemi di produttività: Spendete troppo tempo della vostra giornata nel monitoraggio del tempo? Lottate con l'organizzazione del project management? Non riuscite a ricordare tutte le vostre password? Esistono app per la produttività per Mac che possono aiutare a risolvere problemi specifici

Non tutte le app per la produttività funzionano su un Mac e non tutte le app per Mac sono state create per tutti i dispositivi Apple. Assicuratevi che le app per la produttività che avete scelto siano compatibili

Alcune delle migliori app per la produttività con una versione gratis sono disponibili su macOS. Altre possono richiedere un costo una tantum o una sottoscrizione mensile. Considerate il vostro budget e valutate i vantaggi dell'app rispetto al suo costo

Le migliori app per Mac avranno molte valutazioni e recensioni da leggere, che vi daranno la possibilità di imparare a conoscere l'app e cosa potete aspettarvi da essa

Esistono molte app per Mac di grande qualità, ma potrebbe essere necessario un po' di tempo per trovare le migliori app per la produttività per il vostro specifico flusso di lavoro. Da fare, però, possono essere delle vere e proprie novità di cui è impossibile fare a meno.

Le 10 migliori app per la produttività di macOS da usare nel 2024

Siete pronti a semplificare i flussi di lavoro e a ridurre il tempo dedicato agli amministratori? Iniziamo a esplorare le migliori app per la produttività del Mac.

1. ClickUp - Il migliore per il project management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png Vista Documento, Chattare e Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp è un programma all-in-one strumento di project management che diventa un hub centralizzato per Da fare. È una delle poche app di produttività per Mac in cui è possibile:

Creare, gestire e conservare tutti i documenti

Monitorare il tempo a disposizione

Collaborare con i colleghi

Pianificare il prossimo sprint

Potete usare la stessa app di produttività che conoscete e amate per il lavoro per gestire la vostra produttività personale, completata dal monitoraggio del tempo e dalla gestione delle attività. Gratuito Modello di produttività personale è un ottimo punto di partenza, in quanto vi fornisce spazio per fissare obiettivi creare elenchi Da fare monitorare lo stato di avanzamento e tenere un diario su tutto questo.

Da oggi ClickUp vi aiuta a terminare ancora di più con ClickUp AI . La nuova piattaforma Strumenti di IA possono aiutarvi a fare di tutto, dalla scrittura delle email al piano della prossima campagna di marketing.

Possono anche creare automaticamente attività per voi e per il vostro team. È come avere un assistente personale al vostro fianco, in grado di supportarvi in ogni passaggio della vostra attività piano di produttività .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Area di lavoro digitale tutto in uno che eliminail passaggio da un contesto all'altro in modo che possiate rimanere in zona e terminare il vostro lavoro

Strumenti di IA per Mac possono aiutarvi in tutto, dalla generazione di contenuti per le email al riepilogare/riassumere il vostro lavoronote di una riunione o la creazione di attività e di elenchi di cose da fare

L'interfaccia di facile utilizzo consente di trovare facilmente le funzionalità/funzione chiave che vi renderanno più produttivi

Creare facilmente flussi di lavoro personalizzati con molte opzioni di automazione per migliorare la produttività gestione del carico di lavorograzie alle integrazioni con molte altre app e strumenti, come i vostri preferiti app di scrittura per Mac Limiti di ClickUp

È possibile accedere agli strumenti di ClickUp AI solo nei piani a pagamento, quindi è necessario pagare per questa centrale di produttività

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Alfred - Il migliore per la creazione di flussi di lavoro

Via Alfred Alfred è una delle migliori app per la produttività per Mac semplicemente per il numero di cose che può aiutare a fare. Con Alfred è possibile utilizzare scorciatoie da tastiera personalizzabili o comandi di sistema per lanciare applicazioni, cercare tutti i file o eseguire attività ricorrenti.

È facile da usare, altamente personalizzabile e ricco di funzionalità/funzione chiave che gli utenti Mac apprezzeranno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Alfred

Alfred è in grado di indicizzare il Mac, quindi di cercare file, cartelle, applicazioni e persino il Web per trovare esattamente ciò che si sta cercando utilizzando il linguaggio naturale

Crea flussi di lavoro personalizzati e automatizza le attività che Da fare più spesso, come l'invio di email, la gestione del calendario o il controllo del conteggio delle parole

L'app gratuita offre straordinari strumenti di produttività, ma gli utenti Mac possono usufruire di un numero ancora maggiore di funzionalità/funzione chiave con la versione premium aggiornata

Limiti di Alfred

La curva di apprendimento per i nuovi utenti è molto ripida, quindi preparatevi a dedicare un po' di tempo alla scoperta di tutti gli strumenti disponibili

Prezzi di Alfred

Gratis

Powerpack Licenza singola: £34

£34 Powerpack Meta Assistenza: £59

Valutazioni e recensioni di Alfred

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 2.9/5 (10+ recensioni)

3. Trello - Il migliore per gli utenti di Kanban

Via Trello Trello è un'app per Mac ideale per gli utenti che seguono lo stile di project management Kanban. L'interfaccia è molto semplice e consente agli utenti Mac di spostare le schede tra gli elenchi e le bacheche utilizzando il drag-and-drop.

È anche una delle app di produttività più flessibili per Mac. Si può usare per organizzare progetti o come app per il brainstorming visivo. Trattatela come un'applicazione personale planner digitale .

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Le interessanti funzionalità di collaborazione consentono agli utenti Mac di assegnare attività, commentare le schede e condividere facilmente le informazioni con i team o con il resto della famiglia

La funzionalità multipiattaforma consente di accedere alla piattaforma sia sul web che sui dispositivi Android e Mac

Il generoso piano Free è ideale per i singoli e i piccoli team. Offre tutte le funzionalità/funzione chiave delle migliori app per la produttività come questa

Limiti di Trello

Non c'è la possibilità di chattare all'interno dell'app, il che può limitare la collaborazione se si ha bisogno di lavorare con un team

Prezzi di Trello

Free per un massimo di 10 bacheche per area di lavoro

Standard: $5 per utente al mese se fatturato annualmente

$5 per utente al mese se fatturato annualmente Premium: $10 per utente al mese con fatturazione annuale

$10 per utente al mese con fatturazione annuale Enterprise: $17,50 per utente al mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.300+ recensioni)

4,4/5 (13.300+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (23.000+ recensioni)

4. 1Password - Il migliore per la gestione delle password

via 1Password Scrivete ancora le vostre password su note adesive? Esistono app per la produttività. 1Password è uno strumento di gestione sicura delle password per Mac.

Vi aiuta a memorizzare, gestire e riempire automaticamente le vostre password su tutti i dispositivi. 1Password genera automaticamente password forti e uniche per i vostri account online, così potrete smettere di usare sempre la stessa password.

Le migliori funzionalità di 1Password

Memorizza in sicurezza le password, in modo che siano protette anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo Mac

Il gestore di password inserisce automaticamente le password nei siti web e nelle app su più dispositivi

Si integra con i browser web, i client email e altro ancora, in modo da non dover più cercare le password quando ne avete più bisogno

Limiti di 1Password

L'integrazione nel browser è un po' complicata, quindi è necessario effettuare più passaggi per visualizzare la password nei siti web

Non esiste un piano Free, quindi dovrete pagare per avere la comodità di dimenticare le vostre password

Prezzi di 1Password

Individuo: 2,99 dollari al mese, con fatturazione annuale

2,99 dollari al mese, con fatturazione annuale Famiglie: $4,99 al mese, con fatturazione annuale

$4,99 al mese, con fatturazione annuale Teams Starter Pack: $19,95 al mese

$19,95 al mese Aziende: $7,99 al mese, con fatturazione annuale

1Password valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 1.300 recensioni)

4,7/5 (oltre 1.300 recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

5. Evernote - Il migliore per prendere note

Via Evernote Evernote è una delle migliori app di produttività per prendere appunti. All'interno dell'app è possibile acquisire testi, immagini, audio, note scritte a mano o persino scansionare e conservare schede aziendali. Tag e filtri possono aiutarvi a trovare ciò che vi serve nelle vostre note anche in un secondo momento, in modo da non dover cercare un frammento specifico per ore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Prendete note a casa, al lavoro e in viaggio su più dispositivi e tutto si sincronizza senza problemi

Utilizzatelo per creare attività ed elenchi di cose da fare. Potete anche aggiungere date di scadenza, promemoria e note per tenervi in carreggiata

La potente barra di ricerca permette di cercare per parola chiave, tag, data e altro ancora, in modo da trovare esattamente ciò che vi serve

Limiti di Evernote

Il piano Free è limitato a soli 60 MB di upload mensili e a 25 MB di dimensione massima delle note su due dispositivi

Prezzi di Evernote

Free

Personale: $14,99/mese

$14,99/mese Professionale: $17,99/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 8.100 recensioni)

6. Fantastical - Il migliore per la gestione del calendario

Via Fantastico Fantastical è un'applicazione per la gestione del calendario e delle attività per Mac. Conosciuta per il suo bel design e le sue potenti funzionalità, è una delle migliori app per la produttività per Mac se volete tenere il vostro calendario più organizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fantastical

Supporta l'input in linguaggio naturale, in modo da poter creare eventi parlando o digitando in modo naturale

Crea automaticamente promemoria per eventi e attività, in modo da non perdere nulla

Si integra con altre app, come il client di posta elettronica o la piattaforma di project management, per aggiornare automaticamente eventi e attività

Limiti di Fantastical

È necessario pagare un piano premium per ottenere il massimo dall'app, ma molte delle funzionalità/funzione premium si trovano gratis in altre app

Prezzi di Fantastical

Per gli individui: 4,75 dollari al mese, con fatturazione annuale

4,75 dollari al mese, con fatturazione annuale **Per famiglie fino a 5 persone: 7,50 dollari al mese, con fatturazione annuale

**Per i team: $4,75 per utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Fantastical

G2: 4.4/5 (15+ recensioni)

4.4/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (15+ recensioni)

7. Google Workspace - Il meglio per gli utenti dell'area di lavoro di Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Updated-Hero-GCheatSheet-1024x768-1.jpg Area di lavoro Google: una suite completa di app per la produttività per Mac, tra cui Gmail, Google Documenti, Fogli, Slides, Calendar, Meet e Drive.

/%img/

Via Area di lavoro di Google L'area di lavoro Google è una suite completa di app per la produttività per Mac, che include Gmail, $$$a, Fogli, Slides, Calendar, Meet e Drive. Le app basate sul cloud memorizzano le informazioni sui server di Google, in modo da poter accedere alle informazioni ovunque ci sia una connessione a Internet.

È un'app per la produttività che può aiutarvi a rimanere organizzati, a collaborare con gli altri e a terminare di più. È una delle migliori app per la produttività se si è abituati a lavorare nell'ecosistema Google.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Progettata per la collaborazione, l'area di lavoro di Google consente di lavorare con altri su documenti, fogli di calcolo e presentazioni

Sicura e affidabile, l'area di lavoro di Google offre la crittografia dei dati e solide funzionalità/funzione di sicurezza

Si integra con gli altri prodotti Google, tra cui Drive e Foto, facilitando l'accesso e l'organizzazione dei dati in tutti i prodotti Google

Limiti dell'area di lavoro di Google

Non esiste un'app unica, quindi è necessario scaricare ogni client di Google (Gmail, Calendar, ecc.) sui propri dispositivi separatamente

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Free

Business Starter: $$$a per utente al mese con un commit di un anno

$$$a per utente al mese con un commit di un anno Business Standard: $12 per utente al mese con un impegno di un anno

$12 per utente al mese con un impegno di un anno Business Plus: $18 per utente al mese con un impegno di un anno

$18 per utente al mese con un impegno di un anno Enterprise: Contattate per informazioni sui prezzi personalizzati

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (42.400+ recensioni)

4,6/5 (42.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 15.200 recensioni)

8. MindNode - Il migliore per il brainstorming

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/MindNode-Product-Example-1400x920.png immagine di 'What is MindNode' che mostra Mindnode come leader tra le app di produttività per Mac. Sfruttate la sua versatilità creativa per il brainstorming, il piano di progetto e la presa di note con la sua interfaccia intuitiva e adattabile.

/%img/

Via Nodo mentale MindNode è un'app per il brainstorming visivo e la presa di note, ed è una delle migliori app per la produttività dei pensatori non lineari. È possibile utilizzare l'app per fare brainstorming di idee, pianificare progetti o prendere note in modo aperto, flessibile e creativo.

Aggiungete argomenti, sotto-argomenti e idee ramo per ramo. Quindi, riorganizzate le cose trascinando e rilasciando gli oggetti nell'interfaccia utente facile da navigare.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindNode

Utilizzate lo strumento per Mac da soli o in collaborazione con altri, trasformando l'app per prendere appunti in un'ottima app per il brainstorming con colleghi, client o amici

Si integra con altre app per la produttività per Mac, tra cui Evernote e Dropbox, in modo da poter accedere alle mappe mentali e condividerle con altri

Ricerca e filtraggio delle mappe mentali per trovare rapidamente le informazioni di cui avete bisogno

Limiti di MindNode

Non ci sono molti modi per collaborare, quindi preparatevi a usare questo strumento da soli

Prezzi di MindNode

Free

MindNode Plus: $2,99/mese o $19,99/anno

Valutazioni e recensioni di MindNode

G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (15+ recensioni)

9. Calamita - Ideale per la gestione delle vetrine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/magnet.crowdcafe-homepage-screenshot-1400x686.png Screenshot dalla homepage di Magnet con il testo "Gli angoli per i quarti, i lati Da fare a metà. Trascinate le finestre agli angoli e Magnet le incastra in quarti. Usate i bordi laterali per disporre le metà orizzontali e verticali"

/%img/

Via Magnete Magnet è un potente strumento di gestione delle finestre per Mac che consente di organizzare e riconfigurare le finestre aperte sullo schermo.

È possibile fissare in modo rapido e semplice più finestre in diverse aree dello schermo, organizzandole o tenendole lontane da altre attività. È ottimo per migliorare la concentrazione o snellire il flusso di lavoro.

funzionalità/funzione migliori di #### Magnet

Creazione di layout personalizzabili per attività o progetti specifici

Usate gli scorciatoi da tastiera per spostare e riorganizzare rapidamente le finestre aperte sullo schermo

Usate i gesti del trackpad per passare da una finestra all'altra, per spostare le finestre in aree diverse o per cambiare il layout

Limiti del magnete

Non lavora con tutte le applicazioni

Per alcuni utenti il ridimensionamento non è sufficiente sugli schermi più piccoli

Prezzi di Magnet

$4.99

Valutazioni e recensioni del magnete

Nessuna recensione disponibile

10. Backblaze - Il migliore per il backup dei dati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Backblaze-preferences-with-username-1400x1033.png Scoprite perché Backblaze si colloca ai primi posti tra le migliori app per la produttività per Mac con la sua funzione di backup automatico su cloud che salvaguarda i file da guasti hardware, minacce di malware e cancellazioni accidentali, garantendo una solida protezione dei dati.

/$$$img/

Via Backblaze

Backblaze è un servizio di backup nel cloud che esegue automaticamente il backup dei file nel cloud. È una delle migliori app per la produttività per Mac perché protegge i file da guasti hardware, attacchi di malware e cancellazioni accidentali. Non perderete mai più tempo a causa di file persi.

Le migliori funzionalità/funzione di Backblaze

La robusta crittografia e la ridondanza dei dati salvaguardano i vostri file, archiviandoli in più centri dati in tutto il mondo, in modo che possiate sempre accedervi quando ne avete bisogno

Monitora costantemente il Mac ed esegue automaticamente il backup dei nuovi file

L'interfaccia intuitiva e semplice consente di accedere facilmente alle funzionalità/funzioni chiave, tra cui l'impostazione, la gestione e il monitoraggio dei backup

Limiti di Backblaze

I file eliminati vengono conservati solo per 30 giorni, quindi non è possibile ripristinare nulla di più vecchio

Le notifiche sono inesistenti o facili da perdere, quindi è necessario controllare l'app per ricevere messaggi sullo stato aggiornato

Prezzi di Backblaze

9 dollari per computer al mese

99 dollari per computer all'anno

189 dollari per computer ogni due anni

Valutazioni e recensioni di Backblaze

G2: 4.6/5 (110+ recensioni)

4.6/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (130+ recensioni)

Aumenta la produttività con ClickUp

Le migliori app per la produttività per Mac miglioreranno il vostro flusso di lavoro, sia per il lavoro che per la vita privata. Trovate un'app per la produttività gestore di attività strumento di project management, gestore di password sicure e molto altro ancora per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di produttività. Potrete risparmiare tempo e da fare con le migliori app per la produttività.

ClickUp è pronta ad aiutarvi. Iscrivetevi a questa piattaforma di produttività all-in-one e sperimentate la potenza di lavorare in un'area di lavoro unificata.

Dite addio alla necessità di destreggiarsi tra più strumenti e date il benvenuto a un flusso di lavoro produttivo e senza interruzioni. Avviare un'area di lavoro di ClickUp gratuita oggi stesso!