Abbiamo testato il miglior software CRM in Malesia

Avendo trascorso anni nelle trincee delle vendite e del marketing, ho passato in rassegna la mia parte di Sistemi CRM . Dalla gestione di pipeline complesse al nurturing dei lead, un buon sistema CRM può fare la differenza.

Ma con così tante opzioni sul mercato, in particolare in Malesia, la scelta di quello giusto può essere travolgente. Questo blog si fa largo tra i rumori per fornirvi le 10 migliori opzioni di software CRM in Malesia che dovrete prendere in considerazione nel 2024.

Cosa cercare nel software CRM in Malesia?

Quando si seleziona il software Software CRM per la vostra azienda in Malesia, considerate i seguenti fattori:

Localizzazione: È in grado di soddisfare il mercato malese, compreso il supporto Bahasa Malaysia e le opzioni di prezzo regionali?

Scalabilità: È in grado di crescere con la vostra azienda, adattandosi alle esigenze future?

Integrazioni: Si integra perfettamente con gli strumenti aziendali esistenti?

Funzionalità: Offre le funzionalità di cui avete bisogno, come la gestione della pipeline di vendita, il lead scoring e l'automazione del marketing?

Facilità d'uso: Ha un'interfaccia intuitiva per ridurre al minimo i tempi di formazione?

Assistenza clienti: Fornisce un'assistenza clienti affidabile e accessibile per risolvere rapidamente qualsiasi problema?

Personalizzazione: È possibile personalizzare il CRM per adattarlo alle specifiche esigenze aziendali?

Secondo PWC's Global Consumer Insights Pulse Survey 2023 oltre il 73% dei consumatori malesi è preoccupato per la privacy dei dati personali. Più della metà della popolazione intervistata non vuole condividere più dati personali del necessario. Per risolvere questo problema, è necessario un sistema CRM che permetta di impostare in modo granulare le modalità di raccolta, utilizzo e archiviazione dei dati.

I 10 migliori software CRM Malesia da utilizzare nel 2024

Ora esploriamo i migliori CRM per aiutarvi a ottimizzare le vostre attività di vendita e marketing:

1. ClickUp

ClickUp non è solo una soluzione per la gestione dei progetti, ma vanta anche una robusta Funzionalità CRM . L'approccio "all-in-one" contraddistingue ClickUp, che consente alle aziende di gestire progetti, attività e relazioni con i clienti all'interno di un'unica piattaforma.

trasformate le vostre attività aziendali con il sistema di gestione dei progetti CRM di ClickUp

Una delle caratteristiche principali di CRM di ClickUp è il suo elevato livello di personalizzazione. È possibile personalizzare gli strumenti del CRM per adattarli perfettamente ai propri processi aziendali. Dalla personalizzazione dei campi e degli stati alla creazione di flussi di lavoro unici, avete il controllo completo sul funzionamento del vostro CRM.

Utilizzo Viste ClickUp è inoltre possibile visualizzare lo stato di avanzamento dei lead dal contatto iniziale alla chiusura dell'affare. Il CRM di ClickUp consente di visualizzare lo stato di ciascun lead, ad esempio "in fase di prospezione" o "pronto per la chiusura".

ottimizzate il vostro flusso di lavoro e migliorate le relazioni con i clienti con il CRM all-in-one di ClickUp

Perché ClickUp è il miglior sistema CRM all-in-one per la gestione dei progetti in Malesia

Con ClickUp, la collaborazione tra i venditori è semplice . La piattaforma consente ai membri del team di vendita di comunicare nell'ambito di attività, condividere documenti e tenere tutti informati con aggiornamenti in tempo reale.

Per consentire una visione più approfondita del processo, ClickUp offre potenti strumenti di reporting e di analisi. È possibile generare report dettagliati sulle prestazioni di vendita, tenere traccia delle metriche chiave, estrarre i dati di vendita e ottenere informazioni sul comportamento dei clienti.

La piattaforma si integra inoltre con oltre 1.000 altri strumenti, tra cui Slack, Google Drive e Zoom. In questo modo è facile sincronizzare tutti i dati da diverse applicazioni alla piattaforma ClickUp CRM garantendo un flusso di lavoro senza soluzione di continuità.

La parte migliore? Non dovete costruire questo sistema da zero. ClickUp offre una versione gratuita Modello di CRM che contiene tutti i campi necessari per gestire i flussi di lavoro delle vendite.

Con Modello CRM di ClickUp è possibile:

Organizzare i contatti e i contatti in elenchi separati

Personalizzare l'intero ciclo di vendita. Se il vostro processo di vendita prevede fasi come "Chiamata di scoperta" e "Preventivo inviato", potete facilmente aggiungerle utilizzando i campi personalizzati

Assegnare compiti ai membri del team e allegare documenti pertinenti alle trattative e ai contatti

Semplificate il vostro flusso di lavoro con il modello CRM di ClickUp senza sforzo

Scarica questo modello Il bello del CRM di ClickUp è che è flessibile. È possibile aggiungere o rimuovere funzionalità dal modello per adattarlo alle proprie esigenze specifiche. Avete bisogno di una fase per "attendere il feedback dei clienti"? Facile! Volete un elenco separato di clienti passati? Nessun problema!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

**Consolidate tutte le informazioni di contatto, compresi nomi, e-mail, numeri di telefono e persino campi personalizzati, in un'unica posizione organizzata. Non dovrete più perdere tempo a spulciare fogli di calcolo sparsi alla ricerca di dettagli chiave

Gestite visivamente la vostra pipeline di vendita: Ottenete una chiara visibilità del percorso dei vostri lead attraverso la pipeline di vendita grazie a ClickUp Views con fasi personalizzabili. Trascinate e rilasciate i lead senza sforzo tra fasi come "Prospecting", "Qualification" e "Closing", in modo che tutto il vostro team sia sulla stessa pagina

Ottenete una chiara visibilità del percorso dei vostri lead attraverso la pipeline di vendita grazie a ClickUp Views con fasi personalizzabili. Trascinate e rilasciate i lead senza sforzo tra fasi come "Prospecting", "Qualification" e "Closing", in modo che tutto il vostro team sia sulla stessa pagina **Automatizzare le attività ripetitiveSemplificare i flussi di lavoro conL'automazione di ClickUpdi ClickUp. Impostate attività automatiche da attivare in base ad azioni specifiche, come l'invio di un'e-mail di follow-up quando un lead raggiunge una certa fase, facendo risparmiare tempo prezioso al vostro team e riducendo al minimo lo sforzo manuale

**Promuovete una migliore comunicazione e relazioni con i clienti grazie alle funzionalità integrate di chat ed e-mail. Discutete le proposte, rispondete alle domande e mantenete tutte le comunicazioni centralizzate all'interno del CRM, utilizzando le funzionalità di chat e di e-mailVista chat e i commenti in thread, eliminando la necessità di discussioni sparse via e-mail

**ClickUp ha ottenuto la conformità SOC 2 e possiede le certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, che garantiscono il rispetto di elevati standard internazionali di sicurezza, affidabilità e qualità

Limitazioni di ClickUp

Può essere eccessivo per i nuovi utenti a causa delle sue numerose funzioni

Funzioni di reporting limitate per esigenze complesse

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre quattro piani tariffari per adattarsi a tutti i team:

Gratuito: Per sempre

Per sempre Illimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

"Clickup aiuta me e il mio team a gestire ogni singolo ordine, dal cliente ai grandi affari, con tutti i clienti abituali e nuovi. Possiamo personalizzare qualsiasi campo adatto a qualsiasi modello di business e possiamo anche integrarci con app esterne all'interno di software di terze parti basati sul web utilizzando webhook. Mi piace molto utilizzarlo"

Zaim A, proprietario di una piccola impresa, Malesia

2. Forza vendite

via Forza vendita Salesforce è un gigante del CRM noto per la sua robustezza e scalabilità. È particolarmente adatto alle grandi aziende con processi di vendita complessi e un elevato volume di informazioni e interazioni con i clienti.

Una delle caratteristiche migliori è rappresentata dagli strumenti avanzati di reporting e analisi, che forniscono una visione approfondita delle prestazioni di vendita, della salute della pipeline e dei contributi dei singoli membri del team.

Mi piacciono anche le capacità di automazione, che semplificano le attività ripetitive come le e-mail di follow-up e gli aggiornamenti, liberando più tempo per la creazione di relazioni.

Le migliori caratteristiche di Salesforce

Utilizzare dashboard altamente personalizzabili per creare report interattivi e visualizzare le principali metriche di vendita

Sfruttare Einstein Analytics per ottenere previsioni di vendita, identificare i fattori di rischio delle trattative e decidere i passi successivi per lavorare in modo più intelligente e chiudere le trattative più velocemente

Automatizzare le attività di vendita più noiose con il potente motore di automazione e i flussi di lavoro di Salesforce

Utilizzate gli ambienti "sandbox" per testare le personalizzazioni e le integrazioni senza influenzare i vostri dati reali

Limitazioni di Salesforce

L'ampio set di funzionalità di Salesforce può risultare eccessivo per i nuovi utenti

Le funzionalità di personalizzazione di Salesforce possono richiedere competenze tecniche interne o il coinvolgimento di consulenti Salesforce

Salesforce può essere più costoso di alcuni concorrenti, soprattutto per le aziende più piccole

Prezzi di Salesforce

Salesforce offre prezzi suddivisi in varie categorie, quali piccole imprese, vendite, marketing e servizio cloud di vendita, ecc. I prezzi per le vendite sono:

Starter Suite: $24/mese per utente

$24/mese per utente Professionale : $80/mese per utente

: $80/mese per utente Enterprise : $165/mese per utente

: $165/mese per utente Unlimited: $330/mese per utente

$330/mese per utente Vendite Einstein 1: $500/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4.3/5 (15.000+ recensioni)

4.3/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (15.000+ recensioni)

Quando abbiamo intrapreso questo viaggio quattro anni fa, avevamo un numero significativo di processi manuali e ci voleva più tempo per fare le cose. Ci mancava anche la comprensione e la visibilità delle sfide e delle priorità dei clienti. Ci siamo evoluti in modo significativo e Salesforce è diventato fondamentale per aumentare l'intimità con i clienti e migliorare l'esperienza che i clienti ricevono da noi come fornitore di soluzioni. Grazie all'utilizzo di Salesforce per automatizzare i processi che prima venivano svolti manualmente, siamo in grado di concentrarci su ciò che conta di più, i nostri preziosi clienti", ha dichiarato Wan.

Wan Ahmad Kamal, EVP, Customer Advocacy & Strategic Engagements, TM ONE Malaysia

3.HubSpot

via HubSpot HubSpot si è ritagliato uno spazio come piattaforma CRM di facile utilizzo che si integra perfettamente con i suoi strumenti di automazione del marketing. È un'ottima opzione per le aziende che desiderano coltivare i lead, automatizzare le attività di marketing e gestire le relazioni con i clienti da un'unica piattaforma.

Ciò che rende HubSpot davvero all'avanguardia è la gestione della pipeline. Posso visualizzare facilmente i progressi di ogni trattativa grazie a fasi personalizzabili e i dati in tempo reale mi danno un quadro chiaro della situazione. Questo mi permette di prevedere con precisione le opportunità e di dare priorità ai miei lead in modo più efficace.

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Memorizza i contatti, tiene traccia degli accordi e gestisce le attività, il tutto a costo zero. Questo lo rende un'opzione interessante per le startup e le piccole imprese

Creare sequenze di e-mail automatiche, coltivare i contatti con contenuti mirati e assegnare un punteggio ai contatti in base al loro impegno per qualificarli per le vendite

Progettare landing page ad alta conversione e creare efficaci moduli di acquisizione dei contatti direttamente all'interno di HubSpot

Programmare e pubblicare post sui social media direttamente da HubSpot e monitorare le loro prestazioni per ottenere preziose informazioni sul coinvolgimento sui social media

Limitazioni di HubSpot

Il livello CRM gratuito offre una reportistica di base, ma per ottenere analisi di vendita approfondite e report personalizzati è necessario passare a un piano a pagamento

Le funzionalità complete di marketing automation e di vendita di HubSpot richiedono abbonamenti di livello superiore, che possono diventare costosi per le aziende con esigenze complesse

Prezzi di HubSpot

Sales Hub Professional: $90/mese per utente

$90/mese per utente Sales Hub Enterprise: $150/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (9.000+ recensioni)

4,4/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

HubSpot consente ai nostri team di svolgere il proprio lavoro con maggiore produttività. Le attività amministrative sono più veloci e possono gestire autonomamente molte più cose, con una minore dipendenza dall'IT"

Jancis Yap, responsabile marketing di CardUp Malaysia

4. Salvia

via Sage Sage CRM offre ai potenziali clienti una solida soluzione CRM che si integra perfettamente con il software contabile Sage. Ciò la rende una scelta convincente per le aziende malesi che hanno già investito nell'ecosistema Sage.

Per me, Sage brilla come strumento con i suoi dashboard interattivi personalizzabili. Posso personalizzarli per visualizzare le metriche che mi interessano di più, come l'avanzamento delle trattative o le attività imminenti. Inoltre, Sage si integra perfettamente con il mio calendario, consentendomi di programmare riunioni e inviare inviti direttamente dalla piattaforma.

Le migliori caratteristiche di Sage

Sage è noto per la sua facilità d'uso, che lo rende una buona opzione per i team con un'esperienza limitata in materia di CRM

Pianificazione, monitoraggio e analisi delle campagne di marketing direttamente all'interno di Sage CRM. Misurale prestazioni della campagnagestire i budget di marketing e identificare le aree di miglioramento per ottimizzare i vostri sforzi di marketing

Accedere ai dati chiave del CRM e gestire le interazioni con i clienti con l'applicazione mobile di Sage CRM.

Sage offre versioni del suo CRM specifiche per l'industria, adatte alle esigenze di settori specifici come l'edilizia, la produzione e la distribuzione

Supporto multilingue per aiutare meglio le vostre operazioni in Malesia

Limitazioni di Sage

La scalabilità per le organizzazioni molto grandi con esigenze complesse può essere un problema

Sage CRM funziona solo con il software di contabilità Sage

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto a piattaforme CRM più aperte

Prezzi di Sage

Sage On Cloud: $45/mese per utente

$45/mese per utente Sage On-Premise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sage

G2: 3.7/5 (100+ recensioni)

3.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 3.5/5 (50+ recensioni)

Pro tip: Per le aziende che operano nel settore della vendita al dettaglio, Phygital è un concetto da tenere presente con i consumatori malesi. Sebbene il 43% della popolazione intervistata indichi una tendenza allo shopping online, molti vorrebbero ancora combinare il meglio dello shopping fisico e online, se possibile, utilizzando ad esempio i servizi di "click and collect".

5. Secondo CRM

via secondo CRM Second CRM, una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti sviluppata in Malesia, risponde alle esigenze delle aziende di medie e grandi dimensioni. Si concentra sull'automazione dei flussi di lavoro e sulla centralizzazione delle operazioni aziendali per aumentare l'efficienza.

Lo strumento si distingue per le sue ampie funzioni di e-mail e SMS marketing, tra cui modelli personalizzabili e opzioni di marketing di massa. Queste funzioni mi aiutano a contattare e seguire i miei clienti in modo più coinvolgente e a ottenere conversioni efficaci.

Le migliori caratteristiche di Second CRM

Consente l'automazione incrementale, automatizzando gradualmente le attività per ridurre al minimo le interruzioni e massimizzare l'adozione da parte degli utenti

Impostazione di trigger, notifiche e azioni automatiche per risparmiare tempo e garantire un'esecuzione coerente dei processi chiave

Gestire le interazioni con i clienti e accedere ai dati chiave del CRM anche quando si è offline con l'app mobile di Second CRM

Si estende all'automazione delle attività di tutti i reparti, compresi marketing, finanza e risorse umane, favorendo un approccio più olistico all'automazione aziendale

Limitazioni di Second CRM

Limitata notorietà del marchio al di fuori della Malesia

Meno integrazioni rispetto ai grandi player

Curva di apprendimento ripida per le automazioni complesse

Prezzi del secondo CRM

Second CRM Foundation: $4,25/mese per utente

Add-On opzionali per Second CRM

Vendite (per il team vendite) : $25,50/mese per utente

: $25,50/mese per utente Servizio (Per il team di assistenza): $25,50/mese per utente

Second CRM valutazioni e recensioni

G2: 3.5/5 (recensioni limitate perché si tratta di un player regionale)

3.5/5 (recensioni limitate perché si tratta di un player regionale) Capterra: Nessuna recensione

"Le nostre operazioni sono piuttosto complesse e Second CRM è stata in grado di fornire una soluzione olistica che è stata adattata a tutte le nostre esigenze. Un'assistenza rapida e un partner tecnologico affidabile"

Hudhaifa Ahmad, Fullrich Malaysia

6. Lunedì CRM

via {\an8}Lunedì CRM Monday CRM è noto per la sua interfaccia visiva unica e per l'attenzione alla collaborazione tra team. È un'ottima opzione per le aziende che cercano un software CRM di facile utilizzo che consenta una comunicazione chiara e semplifichi le complesse pipeline di vendita.

L'approccio visivo di Monday rende i progressi cristallini, permettendomi di vedere i colli di bottiglia a colpo d'occhio e di dare priorità alle attività in modo efficiente. Ma Monday non si ferma all'organizzazione delle informazioni. Grazie alle sue caratteristiche uniche, come la "scheda articolo", è possibile accedere a una grande panoramica di ogni affare, compresa la cronologia delle comunicazioni, le note e persino i file allegati nella visualizzazione a schede. In questo modo si elimina l'inutile passaggio da un contesto all'altro e si mantengono prontamente disponibili tutte le informazioni cruciali.

Le migliori caratteristiche del CRM del lunedì

Utilizza il layout di una lavagna Kanban, che aiuta a gestire le trattative nella pipeline di vendita con la facilità del drag-and-drop

Personalizzate le schede, aggiungete campi personalizzati e automatizzate i flussi di lavoro per adattare il CRM al vostro processo di vendita

Collegare il CRM di lunedì con gli strumenti aziendali più diffusi, come le piattaforme di marketing via e-mail, i software di contabilità e le applicazioni di gestione dei progetti

Collaborare direttamente alle trattative allegando documenti e condividendo note. Promuovere una migliore comunicazione tra i team eliminando i thread di e-mail dispersi

Limitazioni di Monday CRM

Curva di apprendimento più ripida per le automazioni complesse

Funzioni di reporting limitate rispetto ad altri software CRM

Eccelle nell'organizzazione visiva, ma alcuni utenti potrebbero desiderare visualizzazioni più dettagliate delle informazioni

Prezzi del CRM del lunedì

Basic: $12/mese per utente

$12/mese per utente Standard : $14/mese per utente

: $14/mese per utente Pro : $28/mese per utente

: $28/mese per utente Enterprise: Contattare per i prezzi

Monday CRM valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (10000+ recensioni)

4.7/5 (10000+ recensioni) Capterra: 4.6/5(4000+ recensioni)

La capacità di integrarsi con molte altre applicazioni, di estrarre dati da esse e di creare logiche di automazione per elaborare questi dati. Ad esempio, potrei estrarre i ticket dei clienti da Zendesk non appena arrivano, avviare un timer, inviare attività e scadenze predefinite ai reparti interessati a seconda del tipo di ticket e chiudere il ticket una volta terminato.

Daniel C, proprietario di una piccola impresa, Malesia

7. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive è un CRM incentrato sulle vendite, rinomato per la sua pipeline visiva intuitiva e per l'approccio alla gestione dei lead basato sulle attività. Si rivolge alle aziende che danno priorità a una visione chiara dei loro processi di vendita e si concentrano sull'avanzamento delle trattative.

La sua suite completa di funzioni di gestione delle attività mi aiuta a tenere sotto controllo il flusso di lavoro aggiungendo attività personalizzate come chiamate, e-mail o riunioni a un lead specifico, suggerendo attività di follow-up in base allo storico e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive

Trascinate le trattative da una fase all'altra, vedete i loro progressi a colpo d'occhio e identificate i colli di bottiglia per ottimizzare il vostro processo di vendita

Tracciamento di tutte le attività di vendita, definizione di obiettivi giornalieri e comprensione di quali attività sono correlate alla chiusura delle trattative

Registrare automaticamente le e-mail alle trattative pertinenti, programmare le e-mail direttamente dal CRM e mantenere un hub di comunicazione centralizzato per tutte le interazioni con i clienti.

Creare e condividere le best practice all'interno del team costruendo playbook di vendita personalizzabili

Generare previsioni basate sulla pipeline, sui dati delle attività e sulle tendenze storiche per ottenere preziose informazioni che aiutano a prevedere le prestazioni di vendita

Limitazioni di Pipedrive

Le funzionalità di automazione del marketing sono di base rispetto alle piattaforme CRM più complete

Non sono disponibili visualizzazioni dettagliate dei dati o funzioni di reporting avanzate.

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14/mese per utente

$14/mese per utente Avanzato : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Professionale : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Power: $69/mese per utente

$69/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4.3/5 (1500+ recensioni)

4.3/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.5/5(2500+ recensioni)

"Un CRM solido per le PMI. Molto facile da usare e da tenere sotto controllo. Facile da gestire e strutturare come manager, ma anche facile da accedere e utilizzare come rappresentante di vendita."

Paul V., Responsabile crescita e business intelligence, Malesia

8. Vendite fresche

via Vendite fresche Freshsales è un CRM che sfrutta l'intelligenza artificiale (AI) per aumentare l'efficienza delle vendite, personalizzare le interazioni con i clienti e automatizzare le attività ripetitive. È un'ottima opzione per le aziende che cercano un CRM che promuova un approccio conversazionale alle vendite e al coinvolgimento dei clienti.

Una delle cose con cui ho più difficoltà è la creazione di e-mail accattivanti. Con Freddy, l'assistente AI di Freshsales, il processo è più facile che mai. Può aiutarvi a creare rapidamente email personalizzate e accattivanti. È sufficiente fornire un tema chiave o il tono desiderato e Freddy genererà gli oggetti e il testo delle e-mail in base alle vostre preferenze.

Le migliori caratteristiche di Freshsales

Utilizza l'intelligenza artificiale per assegnare automaticamente un punteggio ai clienti in base al loro impegno e al loro comportamento online

Consolida tutti i canali di comunicazione con i clienti, tra cui e-mail, telefonate e messaggi sui social media, in un'unica casella di posta

Automatizzare le attività ripetitive e ottenere informazioni in tempo reale sulle vendite con Freddy, l'assistente AI di Freshsales. Freddy è in grado di suggerire le fasi successive delle trattative, identificare potenziali ostacoli e persino prevedere i risultati delle vendite

Freshsales offre un sistema telefonico integrato, eliminando la necessità di integrazioni VoIP separate

Incorporare un widget di traduzione all'interno di Freshsales utilizzando l'integrazione Freshworks Localize per un migliore supporto linguistico

Limitazioni di Freshsales

Scalabilità limitata per aziende molto grandi con esigenze complesse

Il punto di forza di Freshsales è costituito dalle sue funzioni e capacità di automazione basate sull'intelligenza artificiale. Le aziende che cercano un CRM più tradizionale con reportistica estesa o integrazioni profonde potrebbero preferire una soluzione alternativa

Prezzi di Freshsales

Versione gratuita (fino a 3 utenti)

(fino a 3 utenti) Crescita: $11/mese per utente

$11/mese per utente Pro: $47/mese per utente

$47/mese per utente Impresa: $71/mese per utente

Freshsales valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1000+ recensioni)

4.5/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.5/5(60+ recensioni)

9. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 si posiziona come soluzione all-in-one, offrendo una suite completa di strumenti per la comunicazione, vari sistemi **CRM, la gestione dei progetti e persino le funzionalità HR. Si rivolge alle aziende che cercano un'unica piattaforma per gestire molteplici aspetti delle loro attività. La piattaforma è inoltre predisposta per aiutare a scalare il processo di lead generation.

Per esempio, se volete aumentare la lead generation a livello internazionale, Bitrix24 può aiutarvi a noleggiare numeri verdi, locali e internazionali in 43 Paesi all'interno del vostro account Bitrix24. Questo è particolarmente utile per le aziende malesi che cercano di stabilire la propria attività negli Stati Uniti o in altri mercati globali.

Le migliori caratteristiche di Bitrix24

Bitrix24 vanta un piano gratuito con caratteristiche sorprendentemente solide. Include funzionalità CRM, strumenti di gestione delle attività, canali di comunicazione interna e persino uno spazio di archiviazione online limitato

Va oltre il CRM tradizionale incorporando funzioni di social intranet. Consente di coinvolgere i dipendenti con un feed sociale a livello aziendale, di creare gruppi di discussione e di promuovere un ambiente di lavoro più collaborativo

Offre funzionalità integrate di telefonia e videoconferenza

Gestisce le interazioni con i clienti e accede ai dati chiave del CRM con l'app mobile di Bitrix24

Limitazioni di Bitrix24

La vasta gamma di funzionalità di Bitrix24 potrebbe comportare una curva di apprendimento più ripida per alcuni utenti aziendali

Per i team più piccoli o per le aziende con esigenze più semplici, l'enorme numero di funzionalità offerte da Bitrix24 potrebbe essere eccessivo e rimanere sottoutilizzato

Prezzi di Bitrix24

**Piano gratuito

Basic : $49/mese

: $49/mese Standard : $99/mese

: $99/mese Professionale: $199/mese

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (500+ recensioni)

4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5(800+ recensioni)

10. Oracle NetSuite CRM

via Oracle NetSuite CRM Oracle NetSuite CRM si rivolge alle grandi imprese che sfruttano la più ampia suite di applicazioni aziendali cloud NetSuite (ERP, contabilità, gestione del magazzino). Si distingue per l'offerta di un software CRM aziendale integrato specificamente progettato per funzionare senza problemi all'interno dell'ecosistema NetSuite.

Ciò che mi piace di più di questo strumento è la sua funzione di riconoscimento dei ricavi. NetSuite può aiutarmi ad automatizzare l'intero processo di riconoscimento dei ricavi. Fornendo come input i termini del contratto, comprese le milestone e i piani di consegna, posso far calcolare al motore l'importo appropriato dei ricavi da riconoscere per ogni periodo contabile.

In questo modo si eliminano i calcoli manuali e si garantisce la conformità con gli standard di riconoscimento dei ricavi, come il Malaysian Financial Reporting Standard (MFRS) 15.

Le migliori caratteristiche di Oracle NetSuite CRM

Integrazione perfetta con l'ecosistema NetSuite

Offre funzionalità avanzate di gestione del riconoscimento dei ricavi. Permette alle aziende di automatizzare e snellire il complesso processo di riconoscimento dei ricavi secondo i principi contabili

Gestione degli ordini di vendita direttamente all'interno di NetSuite CRM. Preventiva i prodotti, genera gli ordini e tiene traccia dei processi di evasione senza soluzione di continuità, eliminando la necessità di passare da un sistema all'altro

Gestire le esigenze delle grandi aziende con elevati volumi di vendita e processi di vendita complessi

Limitazioni di Oracle NetSuite CRM

NetSuite CRM è noto per i suoi prezzi elevati, che lo rendono un'opzione meno adatta alle aziende più piccole o con budget limitati

Le ampie funzionalità e le opzioni di personalizzazione possono essere eccessive per gli utenti con competenze tecniche limitate

Il vero valore di NetSuite CRM risiede nella sua integrazione con le altre applicazioni NetSuite. Se non si utilizza la più ampia suite di applicazioni NetSuite, questo vantaggio di integrazione diventa irrilevante

Prezzi di Oracle NetSuite CRM

Contattare Oracle per i dettagli sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Oracle NetSuite CRM

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: 4.1/5(1500+ recensioni)

Inchioda il tuo CRM come un professionista con ClickUp

Il miglior CRM è quello che fa presa sul vostro team e vi aiuta a concludere più affari, in modo semplice e chiaro.

ClickUp si presenta come un forte concorrente per le aziende che cercano una soluzione CRM facile da usare e adattabile. Va oltre le tradizionali funzionalità CRM, consentendo di gestire attività, progetti, comunicazioni e, naturalmente, relazioni con i clienti, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Inoltre, l'interfaccia intuitiva e il prezzo ragionevole di ClickUp ne fanno un'opzione interessante per le aziende di tutte le dimensioni in Malesia. Iscriviti gratuitamente a ClickUp per provare il miglior software CRM in Malesia e chiudere più affari!