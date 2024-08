Zapier vs. IFTTT: qual è il migliore nel 2024?

Pensate a tutte le attività di routine quotidiane: invio di e-mail, aggiornamento di fogli di calcolo, pubblicazione di aggiornamenti di stato o anche solo spostamento di dati da uno strumento all'altro.

È qui che l'automazione, come i flussi di lavoro personalizzati e le integrazioni in tempo reale, viene in aiuto. Una volta stabiliti, lasciateli lavorare instancabilmente in background, liberandovi dalla monotonia di compiti come l'invio di e-mail, l'aggiornamento di fogli di calcolo o lo spostamento di dati da uno strumento all'altro. In questo modo potrete concentrarvi su cose più importanti, sentendovi liberati dalla banalità.

Grazie ai numerosi strumenti di automazione no-code, anche le persone non tecniche, come i marketer e i team delle risorse umane, possono prendere in mano la situazione e creare i loro flussi di lavoro automatizzati. Questa responsabilizzazione permette loro di gestire in modo efficiente le attività più banali, sentendosi più padroni del proprio lavoro.

Ho provato due dei più popolari software di automazione del flusso di lavoro -Zapier e IFTTT per scoprire qual è il migliore per automatizzare le applicazioni aziendali e i dispositivi personali.

Che cos'è Zapier?

Zapier, fondata nel 2011, è una piattaforma basata sul web che consente agli utenti di automatizzare i flussi di lavoro e i dispositivi personali integrare più di 6000 applicazioni compresi i gadget. Ciò che mi piace di Zapier è il suo approccio all'automazione senza codice, che anche un non esperto di tecnologia come me può utilizzare per creare automazioni in più fasi e collegare più app.

Un'altra grande caratteristica di Zapier per le automazioni senza codice sono gli zaps precostituiti, flussi di lavoro pronti all'uso che possono automatizzare attività in diverse app.

via Hubspot

Caratteristiche di Zapier

Diamo un'occhiata alle caratteristiche principali di Zapier.

1. Automazioni

via Zapier I flussi di lavoro di automazione di Zapier, o zaps, sono tipicamente utilizzati per automatizzare attività ripetitive e specifiche per ruolo, come l'automazione del marketing o delle vendite.

È inoltre possibile utilizzare le automazioni di Zapier per creare e aggiornare database, approvare processi e altro ancora.

Zapier opera su un modello di trigger-azione. Tutto ciò che ho dovuto fare è stato impostare un trigger (e sono tutti pre-costruiti) in un'applicazione e impostare una azione o una conseguenza per questo in un'altra applicazione. Nel mio caso, si trattava di inviare un modulo da Webflow a Mailchimp.

2. Flessibilità e personalizzazioni

Zapier offre diverse integrazioni di app. In questo modo è facile collegare diverse app e automatizzare vari processi.

Ho creato una automazione in più fasi, in cui un singolo trigger può attivare una sequenza di azioni in diverse app. Ciò consente di creare flussi di lavoro complessi e di automatizzare interi processi con un solo evento di attivazione, come l'invio di un modulo Webflow sia al mio strumento di campagna e-mail (Mailchimp) che al CRM (Hubspot)

Ci sono anche altre opzioni per aggiungere filtri che posso usare per specificare i criteri per l'esecuzione di uno zap (automazione) o impostare pianificazioni per eseguire gli zap in momenti specifici.

3. Intelligenza artificiale

Zapier dispone anche di solide funzionalità di genAI che aiutano a creare flussi di lavoro complessi con una semplice richiesta.

Tutto ciò che dovete fare è digitare l'automazione che desiderate in parole povere e Zapier costruirà lo zap per voi. Inoltre, è possibile utilizzare modelli di prompt AI creati da altri utenti di Zapier per trarre ispirazione.

via Zapier Altre cose che potete fare con Zapier AI sono costruire chatbot, creare campi AI per le tabelle o persino chiedere all'AI di migliorare i vostri attuali zap e processi organizzativi.

Prezzi di Zapier

**Gratuito

Professionale: A partire da 750 attività per $19,90/mese (fatturati annualmente)

A partire da 750 attività per $19,90/mese (fatturati annualmente) Team: A partire da 2000 attività per $69/mese (fatturati annualmente)

A partire da 2000 attività per $69/mese (fatturati annualmente) Enterprise: Prezzi personalizzati

Cos'è IFTTT?

IFTTT, acronimo di "If This, Then That", consente di automatizzare le attività tra diversi servizi utilizzando applet, una combinazione di trigger e azioni. IFTTT supporta un vasto ecosistema, comprese le piattaforme dei social media, strumenti di produttività dispositivi domestici intelligenti e indossabili. Questo lo rende un ottimo strumento per automatizzare i processi digitali sia al lavoro che a casa.

Anche se collegare le mie luci Philips Hue al telefono è stato un po' più complicato che collegare le app aziendali, è stato molto più facile del previsto.

Un altro elemento chiave di IFTTT sono i canali, ovvero i singoli servizi disponibili su IFTTT. Attualmente sono supportati oltre 800 canali.

Caratteristiche di IFTTT

Vediamo come funzionano le principali funzioni di IFTTT.

1. Automazioni

Per quanto riguarda le automazioni, anche IFTTT utilizza il modello trigger/action. In questo caso, però, i flussi di lavoro creati sono chiamati applet. Ad esempio, se avete una casa completamente intelligente, potete fare tutto.

via IFTTT Ciascuno degli oltre 800 canali di IFTTT è dotato di una propria serie di trigger e azioni, che si possono utilizzare per creare applet personalizzate ed eseguire flussi di lavoro automatizzati. Per esempio, ecco me che collego il mio orologio Fitbit a Google Sheets.

via IFTTT Potete anche clonare e personalizzare le applet create da altri utenti di IFTTT e risparmiare tempo. Un'altra grande funzione è l'applet multi-azione, che consente di utilizzare il "trigger" di un'applicazione per attivare "azioni" in diverse applicazioni.

2. Flessibilità e personalizzazioni

IFTTT offre alcune limitate opzioni di filtraggio per personalizzare le applet. Ma la sua vera superpotenza è la piattaforma per gli sviluppatori. Con oltre 900 API, consente agli sviluppatori di creare facilmente filtri personalizzati e di integrazioni personalizzate con altre applicazioni .

È inoltre possibile condividere pubblicamente le proprie applet in modo che altri possano importarle e utilizzarle.

3. Intelligenza artificiale

Ho provato anche il costruttore di prompt IFTTT AI. Ecco il prompt che ho dato e il risultato:

via IFTTT

via IFTTT Bello, vero?

IFTTT ha anche alcune applet potenziate dall'intelligenza artificiale per le attività ordinarie, che possono essere ottime per i marketer e gli scrittori.

Al momento ci sono quattro strumenti basati sull'intelligenza artificiale:

AI content creator per aiutarvi a scrivere più velocemente generando idee e delineando i contenuti

per aiutarvi a scrivere più velocemente generando idee e delineando i contenuti AI prompt per redigere le risposte alle domande o ai suggerimenti richiesti dall'utente

per redigere le risposte alle domande o ai suggerimenti richiesti dall'utente AI social creator per creare automaticamente i tweet per i post del blog quando vengono pubblicati

per creare automaticamente i tweet per i post del blog quando vengono pubblicati AI summarizer per generare riassunti di blog, feed RSS e altro ancora

Potete anche utilizzare il plugin ChatGPT di IFTTT per trovare informazioni nel vostro account o eseguire azioni come l'invio di e-mail. Ma per accedere a questo plugin è necessario un abbonamento a ChatGPT Plus.

Prezzi IFTTT

Free: Gratuito per sempre (2 applet)

Gratuito per sempre (2 applet) Pro: $3,49 al mese (20 applet)

$3,49 al mese (20 applet) Pro+: $14,99 al mese (illimitate applet)

Zapier vs IFTTT: caratteristiche a confronto

Ora facciamo un confronto approfondito tra le varie funzionalità di automazione di IFTTT e Zapier.

1. Automazioni

Il primo criterio è senza dubbio quello delle funzionalità di automazione del flusso di lavoro di entrambi gli strumenti.

Zapier

Zapier è noto per il suo costruttore di automazione del flusso di lavoro tramite trascinamento. È facile da usare e consente agli utenti non tecnici di collegare più applicazioni senza scrivere codice.

Tuttavia, ho trovato alcune automazioni complicate su Zapier un po' difficili e ha funzionato meglio per collegare le app aziendali che i dispositivi per la casa intelligente.

IFTTT

IFTTT, invece, è noto per le sue automazioni semplici e condizionali. È estremamente facile da usare e la sua applicazione mobile consente agli utenti di creare ed eseguire applet direttamente dal telefono. Sono riuscito a creare automazioni sia per le app che per i dispositivi molto più velocemente.

Questo lo rende un'ottima scelta per gli utenti che cercano uno strumento che funzioni sia con le app aziendali che con i dispositivi domestici intelligenti.

Zapier vs. IFTTT: il migliore strumento di automazione senza codice

È stato un round combattuto, ma abbiamo un vincitore. È IFTTT!

IFTTT è in vantaggio su due fronti: è un'app mobile super conveniente e offre flussi di lavoro di automazione altrettanto validi per app e dispositivi.

2. Personalizzazioni

Il criterio successivo è la flessibilità di Zapier e IFTTT e il loro aiuto per i flussi di lavoro personalizzati.

Zapier

Per impostazione predefinita, Zapier offre molte opzioni di personalizzazione. Innanzitutto, è possibile creare zap complessi e a più fasi per collegare diverse app. Poi, ci sono le regole condizionali per personalizzare ulteriormente quando un'app deve essere eseguita.

Altre ottime funzioni di personalizzazione includono opzioni avanzate di filtraggio e programmazione. Inoltre, esiste una piattaforma per sviluppatori che dà accesso alle API di Zapier per aiutare le aziende a collegare gli strumenti interni con codice personalizzato.

IFTTT

A differenza di Zapier, IFTTT offre opzioni di personalizzazione limitate. La più importante è rappresentata dalle applet multi-azione, che utilizzano un singolo trigger per eseguire più azioni in diverse app. Per flussi di lavoro o filtri più complessi, è necessario utilizzare il codice e costruire flussi di lavoro sulla piattaforma per sviluppatori di IFTTT, il che la rende inaccessibile per i non addetti ai lavori come me.

Zapier vs. IFTTT: gli strumenti con più opzioni di personalizzazione

Questa è una vittoria ovvia per Zapier. Non solo offre più opzioni di personalizzazione, ma anche un maggior numero di integrazioni (più di 6000), mentre IFTTT ne offre solo 800 circa.

3. Intelligenza artificiale

Il criterio finale di questa battaglia è l'intelligenza artificiale (AI). È importante analizzare il comportamento di entrambi gli strumenti quando si tratta di accelerare il lavoro con l'intelligenza artificiale.

Zapier

Zapier utilizza le funzionalità di intelligenza artificiale per accelerare la creazione di flussi di lavoro. Ciò include la creazione di zap da zero con suggerimenti testuali e l'utilizzo dell'IA per rivedere e ottimizzare i processi esistenti .

Inoltre, il chatbot alimentato da GPT (ancora in beta) è un'ottima aggiunta al set di strumenti Zapier AI.

IFTTT

Il piano gratuito di IFTTT include il costruttore di prompt AI e altri quattro strumenti per aggiungere la potenza dell'AI alle vostre automazioni. Questi strumenti aiutano a svolgere attività come la stesura di contenuti, la sintesi di blog o la creazione di prompt all'interno delle app di lavoro.

Inoltre, gli utenti di ChatGPT Plus possono sfruttare le funzionalità genAI di IFTTT per ottimizzare il processo di creazione dei flussi di lavoro.

Zapier vs. IFTTT: quale delle due integrazioni con l'AI è più profonda?

Questo round va a IFTTT. Offre un maggior numero di opzioni di intelligenza artificiale e il costruttore di messaggi di intelligenza artificiale è gratuito, un indubbio vantaggio.

Inclusioni dei prezzi

Zapier vs. IFTTT: su Reddit

La mia opinione è esposta qui, ma non è sufficiente.

Diamo anche un'occhiata ad alcune opinioni imparziali su Internet, ovvero le recensioni su Reddit. A prima vista, sembra che molti utenti preferiscano IFTTT a Zapier, poiché quest'ultimo diventa costoso quando si eseguono più automazioni.

Come da rudiger_80 ,

È piuttosto costoso in confronto, credo. Li uso entrambi e i servizi hanno una certa sovrapposizione, ma credo che abbiano casi d'uso diversi. Uso Zapier con molta più parsimonia perché le esecuzioni diventano costose se si usano spesso. Se si esegue solo un numero molto limitato di automazioni, potrebbe andare bene. Dopo la cella dice ,

_Devo aver vissuto sotto una roccia perché ho appena scoperto Zapier tramite il plugin ChatGPT. Mi ricorda IFTTT Il costo è assurdo per una piccola azienda. È giustificato se lo si utilizza per molti scopi. Sono sicuro che per voi è già indispensabile, ma non posso fare un processo per cercare di trovare tutti i modi in cui può aiutarmi per giustificare il costo. Sono un'azienda individuale, quindi sarei l'unica persona ad utilizzarlo Bradwbowman dice ,

_Amo Zapier ma non amano più i loro clienti. Hanno aumentato il nostro prezzo mensile del 400% a 600 dollari e hanno ridotto le nostre attività da 75k a 50k al mese... la nostra azienda funziona letteralmente grazie a loro, ma stiamo lentamente spostando le attività da loro

Gli utenti sembrano amare i prezzi di IFTTT, soprattutto per le automazioni domestiche. A utente rmzy scrive,

_"Lo sto comprando da quando hanno iniziato. Ho fatto un buon affare, quindi probabilmente non lo lascerò. Tuttavia, utilizzo le applet in tutti i modi. Ho almeno 12 siti web in esecuzione e automazione. C'è un'alternativa là fuori, ma il prezzo di ifttt è imbattibile"

Sembra anche che le persone preferiscano usare IFTTT e Zapier per cose diverse:

IFTTT per le automazioni domestiche Yoshers16 è del parere :

Impedisce che le cartucce d'inchiostro della mia stampante si secchino. Ogni due settimane, invia un'e-mail alla mia stampante collegata al Web. L'e-mail viene stampata Quando supero un certo limite geografico, invia un messaggio al mio coniuge per informarlo che sono a X minuti da casa. Rende la cena più facile da pianificare.{\i} Registra quando arrivo o esco dal lavoro

Zapier per le integrazioni software

Un utente stati di tracciamento della scrivania ,

Zapier ha più di 1000 applicazioni integrate, che è molto più di qualsiasi altro "connettore" là fuori, compreso automate dot io che ha forse 100. Come usiamo Zapier: Aggiornare / creare dati nel nostro citofono Feed RSS per i post di Twitter e del blog Tracciamento delle conversioni/tracciamento degli eventi Automazioni per la fatturazione e per il pagamento delle bollette - Notifiche per vendite/conversioni/attivazioni

Per riassumere, sembra che IFTTT sia l'opzione più conveniente quando si scala, e sebbene simili, entrambi hanno punti di forza diversi. Per Zapier si tratta di integrazioni, per IFTTT di automazioni.

Meet ClickUp-La migliore alternativa a Zapier e IFTTT

Sebbene Zapier e IFTTT possano essere ottime risorse per le aziende che desiderano collegare diverse app di lavoro e automatizzare i processi, esiste un modo più semplice (e più economico) per farlo: scegliere una piattaforma di gestione dello spazio di lavoro all-in-one che disponga anche di integrazioni native con le app di lavoro più comuni può essere un'ottima alternativa a IFFTT o IFTTT Alternativa Zapier .

Sì, intendo ClickUp! Con ClickUp, non è necessaria alcuna esperienza di sviluppo per eseguire automazioni o connettersi con oltre 1.000 applicazioni aziendali e personali.

Gestite progetti, attività e comunicazioni da un'unica piattaforma con ClickUp

Inoltre, poiché ClickUp è una piattaforma per la produttività e la gestione dello spazio di lavoro che offre soluzioni integrate per tutto ciò che riguarda la gestione dei progetti e la creazione di documenti, la comunicazione interna e persino il CRM, non è necessario disporre di altri strumenti di produttività.

Negli ultimi mesi ho utilizzato ClickUp Docs come blocco note, pianificazione del budget e tracciamento delle abitudini. Sul fronte del lavoro, usiamo ClickUp per tutto, dai follow-up delle vendite e delle campagne di marketing alla pianificazione degli sprint.

Inoltre, offre integrazioni immediate con oltre 1.000 strumenti, in modo da non dover modificare gli strumenti di lavoro e inviare i dati con flussi di lavoro complicati.

Caratteristiche di ClickUp

Vediamo come ClickUp può aiutare le aziende di tutte le dimensioni a risparmiare tempo grazie a flussi di lavoro personalizzati, integrazioni e altro ancora.

1. Automazioni Automazioni di ClickUp può aiutarvi ad automatizzare in pochi minuti attività banali come i passaggi di consegne dei progetti, gli aggiornamenti di stato e altro ancora. Basato sul semplice concetto di quando e allora, consente di eseguire semplici flussi di lavoro in base a diverse condizioni.

Automatizzare il lavoro creando senza codice con ClickUp Automations

ClickUp è dotato di oltre 100 automazioni precostituite che potete attivare con pochi clic. E la parte migliore è che le automazioni di ClickUp funzionano anche con applicazioni esterne, in modo da poter portare tutte le attività o i dati in un flusso di lavoro condiviso.

2. Integrazioni ClickUp ha oltre 1000 integrazioni comprese le più diffuse applicazioni di lavoro come GitHub, Slack, Figma e Zendesk. La connessione perfetta di ClickUp con altri strumenti di lavoro consente di centralizzare le informazioni, collaborare in modo più efficace e ottenere una migliore visibilità sull'avanzamento del progetto.

Traccia e gestisci la tua attività su GitHub dall'interno di ClickUp Projects

Ad esempio, con l'integrazione ClickUp e l'integrazione con GitHub gli sviluppatori possono allegare automaticamente le attività di GitHub ai task di ClickUp, inviare attività di GitHub (come le richieste di pull) a ClickUp in tempo reale e persino aggiornare i task di ClickUp da GitHub stesso.

3. Ricerca universale

Un'altra utile funzione è La ricerca universale di ClickUp sono due: privata (in cui solo l'utente vede i risultati) e condivisa (in cui i risultati sono visibili a tutti i membri dello spazio di lavoro). Esistono due opzioni di ricerca universale: privata (in cui solo l'utente vede i risultati) e condivisa (in cui i risultati sono visibili a tutti i membri dell'area di lavoro).

Trova qualsiasi dato, immagine o file in pochi secondi con ClickUp Universal Search

Realizzato da ClickUp Brain grazie al suo motore genAI, Universal Search è in grado di trovare qualsiasi tipo di informazione, sia essa un file, un'attività, una chat o un frammento di informazione da un documento. Questo promuove la trasparenza e produttività del team all'interno dell'area di lavoro, consentendo a tutti i membri di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno senza dover chiedere ad altri o scavare in vecchi documenti.

4. Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $7 per membro per Workspace al mese

Evita i silos di dati e lavora in modo più intelligente con ClickUp

Sia Zapier che IFTTT sono ottimi strumenti per collegare le app di lavoro e, nel caso di IFTTT, anche l'hardware intelligente. Ma si tratta di un processo che richiede molto tempo e che può diventare costoso quando si iniziano a eseguire più automazioni.

Se siete un'azienda in rapida crescita e desiderate migliorare l'efficienza operativa, una piattaforma all-in-one come ClickUp potrebbe essere la soluzione migliore un'ottima alternativa a IFTTT e Zapier. Da un lato, ClickUp offre un'ampia gamma di integrazioni integrate. Questo riduce la necessità di affidarsi a integrazioni di terze parti o di creare connessioni attraverso più strumenti, semplificando il processo di integrazione.

Inoltre, le funzionalità di automazione integrate di ClickUp e le modelli di flusso di lavoro possono giovare sia ai singoli dipendenti che agli interi team, riducendo le attività ripetitive e concentrandosi sul lavoro strategico. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e scoprite come può aiutarvi a collegare meglio le vostre app e a semplificare i processi di lavoro.