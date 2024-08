Le 10 migliori integrazioni Zapier per ottimizzare il flusso di lavoro nel 2024

Nessuno può ridurre il proprio stack tecnologico a una sola piattaforma. Sia che si organizzino le riunioni con Google Calendar o che si gestisca un team di marketing per una PMI utilizzando HubSpot, la maggior parte di noi si affida a più programmi per rimanere organizzata e produttiva. È altrettanto importante condividere le informazioni su più piattaforme per trarre i benefici della somma delle parti.

Tuttavia, riscrivere manualmente le informazioni o incollare i dettagli da uno strumento software all'altro è criminale nell'era dell'IA. È qui che entra in gioco Zapier. Si tratta di uno strumento di automazione del flusso di lavoro che connette oltre 6.000 app per attivare azioni ed eventi specifici in base a trigger predeterminati.

Più riuscite a collegare tutte le app che vi piace usare, meglio potete costruire il vostro flusso di lavoro ideale per tutti i progetti e le routine della vostra vita (personale, professionale o altro).

Il trucco sta nel trovare le app che possono interagire dinamicamente con Zapier software di integrazione di Zapier e creare azioni ed eventi di cui fidarsi. Volete integrazioni Zapier robuste e sfaccettate per costruire il vostro flusso di lavoro e semplificare la vita.

Cosa cercare nelle integrazioni Zapier?

Il segno distintivo di una buona app per la produttività, di un'app per il calendario o di uno strumento aziendale è che facilita l'integrazione con altri strumenti. Dopotutto, nessuna app può fare tutto per tutti e le app che consentono connessioni con altre app hanno maggiori probabilità di entrare negli elenchi dei prodotti indispensabili.

Quindi, se state cercando nuove app da integrare nelle vostre routine e nei vostri flussi di lavoro per il 2024, non limitatevi a chiedere cosa può fare l'app da sola. Chiedete cosa può fare l'app da un'integrazione Zapier. Le migliori integrazioni Zapier devono soddisfare alcuni criteri:

**Quando l'elenco pubblico di Zapier include un'app, significa che gli sviluppatori dell'app si sono impegnati nelle sue integrazioni. Inoltre, è probabile che troverete un supporto più affidabile rispetto alle app non elencate o inserite in un elenco privato

Ci sono molte opzioni di trigger e azioni diverse: Alcune app hanno solo un'azione o un trigger singolo e sommario. Verificate che l'integrazione Zapier abbia più potenziali trigger, azioni ed endpoint. Ciò significa che potete fare e automatizzare molto di più

Alcune app hanno solo un'azione o un trigger singolo e sommario. Verificate che l'integrazione Zapier abbia più potenziali trigger, azioni ed endpoint. Ciò significa che potete fare e automatizzare molto di più Molti lo usano e ci sono molte risorse: Lo slancio sociale è reale, soprattutto quando si tratta di applicazioni. Data la dimensione della comunità di Zapier, più persone utilizzano un'app specifica, più è probabile che sia migliore. Orientatevi verso le app con centinaia di migliaia di utenti

Utilizzate la lista di controllo di cui sopra per assicurarvi che i vostri strumenti attuali siano adatti e continuate a usarla per valutare il valore di tutte le nuove app che volete esplorare. Ma se siete bloccati e avete bisogno di aiuto per capire a chi rivolgervi, iniziate con alcune integrazioni Zapier fondamentali per utenti personali e professionali.

Le 10 migliori integrazioni Zapier da utilizzare nel 2024

Combinate ClickUp Ricerca universale con Zapier Zaps per gestire tutti i vostri lavori in un'unica piattaforma e non perdere mai di vista le informazioni

Se le integrazioni Zapier sono i meccanismi che permettono di terminare il lavoro, il software di project management è la base. Tutti hanno bisogno di un hub per la gestione dei progetti e delle attività che contenga tutti i to-dos, i programmi, le risorse di conoscenza e le cose in corso. Questo hub è ClickUp.

ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one in cui utenti personali o team professionali possono organizzare i propri flussi di lavoro e le proprie routine. È possibile collaborare con i colleghi, monitorare progetti che coinvolgono più persone e gestire l'elenco delle attività giornaliere o continuative in un unico spazio. Inoltre, ClickUp dispone di una robusta automazione Zapier che controlla ogni elemento dell'elenco dalla sezione precedente che avete appena scrollato.

È possibile utilizzare decine di ClickUp-Zapier Zaps per gestire funzioni standard e catene di azioni. È possibile integrare ClickUp direttamente con i vostri strumenti preferiti, come Google Calendar e Slack, per flussi di lavoro più complessi. Ancora meglio, una volta che tutte le integrazioni, le connessioni e gli Zap di ClickUp sono stati realizzati, è possibile usare ClickUp Ricerca universale per trovare informazioni da qualsiasi strumento interconnesso.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp può essere l'hub centralizzato per la creazione di eventi, il completamento di attività e la ricerca di informazioni quando si connettono tutte le app utilizzate nella vita personale o professionale. Questeesempi di automazione dei processi aziendali potrebbero ispirarvi se volete costruire le vostre idee

È possibile impostare decine di trigger automatici per avere tutte le attività, gli eventi, le note e le conversazioni in un unico punto attraverso un sistema facile da usaresoftware per l'automazione delle attività* Spenderete meno tempo a copiare gli inviti alle riunioni o a invitare il vostro indirizzo email alle riunioni: se è in ClickUp, è in tutti gli altri strumenti zappati

L'ampio supporto di ClickUp, Zapier e gli utenti entusiasti rendono facile ottenere assistenza per tutte le vostre domande o trovare ispirazione per la creativitàautomazioni del flusso di lavoro Limiti di ClickUp

Gli utenti privati possono avere bisogno di immergersi nelle API, poiché la maggior parte degli Zap di ClickUp è orientata a casi d'uso professionali

Il passaggio a una nuova piattaforma di project management per accedere agli Zap può essere un'impresa non indifferente

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Campagna attiva

Via Campagna attiva ActiveCampaign è una piattaforma di automazione del marketing che consente ai piccoli team di fare di più. Offre strumenti di email marketing, automazione per l'invio e la personalizzazione delle email e la possibilità di inviare email in risposta alle vendite o ad altre interazioni.

Con ActiveCampaign è possibile impostare decine di automazioni personalizzate che inviano email diverse a persone diverse in momenti diversi, ma da dove dipende l'integrazione con Zapier?

Grazie a Zapier, potete assicurarvi che ogni interazione con un cliente o un potenziale cliente, attraverso diverse impostazioni, venga registrata correttamente in ActiveCampaign. Ad esempio, potete collegare ogni pagina di destinazione del vostro sito web a specifiche campagne email, in modo che i nuovi contatti ricevano automaticamente la comunicazione giusta.

Gli Zaps di ActiveCampaign possono anche aggiungere nuove attività al vostro elenco di cose da fare o riunioni di clienti al vostro calendario ogni volta che i destinatari interagiscono con i messaggi inviati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign

Guide dettagliate che guidano l'utente nell'impostazione degli Zap o suggeriscono flussi di lavoro discutendo gli Zap comunemente utilizzati

Automazioni per tutte le comunicazioni via email, per garantire che le campagne a goccia, le email stagionali e le email di ringraziamento per l'acquisto vengano inviate al momento giusto

Strumenti e opzioni per comunicare rapidamente con i clienti e i nuovi contatti

Limiti di ActiveCampaign

Alcune integrazioni richiedono il supporto clienti per la definizione dei dettagli

La piattaforma può essere noiosa da navigare

Prezzi di ActiveCampaign

Plus (pacchetto): $116/mese

Professionale (pacchetto): 386 dollari/mese

Azienda: 734 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (oltre 10.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.350 recensioni)

Controlla questi_

Alternative di ActiveCampaign_

!

3. Fogli Google

Via Google Fogli Google è l'alternativa più semplice, gratis e di facile utilizzo a Excel, con fogli di calcolo online che consentono la collaborazione. È possibile utilizzare modelli, registrare lavori, gestire elenchi e sviluppare file dettagliati per qualsiasi uso personale o professionale.

Un problema che molti hanno con i fogli di calcolo è che possono essere fastidiosi quando vi si inseriscono le informazioni. Il correttore ortografico non lavora nelle celle, la formattazione è fastidiosa e il flusso non è quello di un normale documento. Non è un problema di Fogli Google; è un problema di fogli di calcolo e l'automazione di Zapier può risolverlo.

Grazie alle centinaia di Zapier disponibili, è possibile inserire i nuovi contatti di Facebook e delle email in un unico elenco di lunga durata in Sheets. È possibile aggiungere transazioni, semplificare il monitoraggio delle spese e persino notare automaticamente quando si tiene una nuova riunione. Questi sono solo gli aspetti da tirare in ballo.

Per quanto riguarda il push-out, Sheets Zaps può inviare avvisi Slack o messaggi ClickUp, creare schede Trello sulle bacheche dei clienti e inserire nuovi iscritti nei record di Mailchimp. Nessuno del team dovrà più digitare fogli di calcolo.

Le migliori funzionalità/funzione di Fogli Google

Software gratuito basato sul cloud

Facile collaborazione, soprattutto perché gli utenti possono lasciare commenti o inviare notifiche via email dalle celle

Fogli Google è in grado di leggere e formattare praticamente qualsiasi tipo di dati, in modo da evitare errori di traduzione

Esistono centinaia di Zaps che consentono di creare decine di automazioni del flusso di lavoro,automazioni dei modulie backup di dati

Limiti di Fogli Google

Esiste un numero massimo di celle per i Fogli Google, quindi le automazioni richiedono un certo monitoraggio

Fogli Google non dispone di funzioni avanzate come quelle di Excel, per cui Zaps e Zaps di terze parti sono stati creati per soddisfare le esigenze dei clientiAlternative Zapier sono d'obbligo

Prezzi di Fogli Google

Gratis

Fogli Google valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (42.290+ recensioni per l'area di lavoro di Google)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.900 recensioni)

4. Slack

Via Slack Quando le aziende hanno bisogno di messaggistica istantanea, di solito si rivolgono a Slack. Slack è una piattaforma di comunicazione che facilita la messaggistica istantanea tra gruppi o direttamente, così come la condivisione di file, le chiamate e altro ancora. Le organizzazioni possono impostare chattare in gruppo per reparto, progetto o tema, in modo da consentire conversazioni multiple e aperte contemporaneamente.

Il bello di Slack è che consente già l'automazione del flusso di lavoro e funzioni avanzate al suo interno. È possibile impostare promemoria, programmare le risposte e posticipare i messaggi. Ma dà il meglio di sé con i Messaggi, che consentono ad altri strumenti del vostro stack tecnologico di inviarvi istantaneamente messaggi.

Ad esempio, un foglio di calcolo può emettere un avviso su un canale o a una persona specifica quando c'è un nuovo cliente. Potete anche inviare messaggi in Slack, come ticket di assistenza, idee di marketing o attività da seguire. È anche possibile aggiungere note e messaggi informali sui clienti al profilo ufficiale del CRM, in modo da non perdere mai le informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Robuste funzionalità di messaggistica istantanea e chattare in gruppo che facilitano la collaborazione

Funzionalità/funzione intelligenti che gli utenti possono configurare per impostare allarmi, promemoria ricorrenti e follower

Tanti Zaps per inviare messaggi attraverso Slack o per trasformare i messaggi di Slack in elementi di azione

Limiti di Slack

Limiti di dimensione e di integrazione con le app nelle versioni gratuite

I piani a pagamento possono essere proibitivi dal punto di vista economico

Prezzi di Slack

Gratis

Pro: 8,75 dollari/mese

Business+: $15/mese

Enterprise Grid: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (oltre 32.200 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (23.000+ recensioni)

5. Google Calendar

Via Google Google Calendar è diventato rapidamente l'app predefinita per gli utenti professionali e privati di tutto il mondo. È facile da usare perché è così interconnesso con la nostra finestra In arrivo. Le integrazioni con piattaforme come Zoom, Meetup, Calendly e altre rendono ancora più facile scegliere Google Calendar come app predefinita.

Ma quando scegliete un calendario, assicuratevi che legga tutte le possibili fonti di riunioni in arrivo per evitare di avere una doppia prenotazione. Grazie al suo lungo elenco di Zapier Zaps e alle integrazioni di terze parti, Google Calendar è l'opzione più semplice per garantire proprio questo.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Calendar

Creazione di più calendari integrati per la vostra vita personale e professionale

Impostare facilmente orari di lavoro o blocchi temporali in modo che le riunioni siano possibili solo nelle ore giuste

Ampiamente riconosciuto come l'opzione standard nella maggior parte dei siti web

Limiti di Google Calendar

Il limite di utilizzo e di inviti può essere un ostacolo per le grandi organizzazioni

La navigazione tra le funzionalità/funzione avanzate e le impostazioni è impegnativa

Prezzi di Google Calendar

Business Starter (area di lavoro Google): $6/mese

Business Standard (area di lavoro Google): 12 dollari/mese

Business Plus (area di lavoro Google): 18 dollari/mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2: 4,6/5 (42.290+ recensioni per l'area di lavoro di Google)

Capterra: 4,8/5 (oltre 3.000 recensioni)

6. HubSpot

Via HubSpot HubSpot è un software CRM estremamente popolare che offre hub individuali per il marketing, il commerciale, le operazioni e altro ancora. Le organizzazioni che fanno parte dell'ecosistema HubSpot possono gestire il loro sito web, le analisi di marketing, la spedizione e la distribuzione dei prodotti e i servizi sulla piattaforma. È costruito per gestire le esigenze operative di aziende con un massimo di 2.000 dipendenti, quindi è un software potente.

A questo proposito, HubSpot dispone anche di un elenco piuttosto potente di Zaps. È possibile connettersi a oltre 1.400 app e creare migliaia di Zap con trigger che si adattano alle esigenze aziendali. HubSpot dispone di un'integrazione Zapier elencata pubblicamente e fornita gratuitamente con la piattaforma HubSpot in generale.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Un hub di marketing intuitivo che offre assistenza e suggerimenti in estensione permiglioramenti dei processi* Abbondanza di integrazioni all'interno dell'ecosistema, che riducono al minimo la necessità di voce manuale dei dati

Le informazioni sui clienti sono accessibili da diversi canali all'interno della piattaforma

Limiti di HubSpot

I valori della data sono arrotondati alla mezzanotte UTC, il che può causare alcune discrepanze tra le app

HubSpot stesso può essere costoso per le PMI

Prezzi di HubSpot

Gratuito

Suite Starter: $30/mese

I prezzi variano in base alla tipologia e al volume di attività

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.680 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

7. Notion

Via Notion Notion è un'app per prendere appunti che porta il minimalismo al massimo. Inizia come una singola lavagna online; da lì, gli utenti possono creare qualsiasi cosa, dai grafici di Gannt ai libri di ricette. Per creare diversi formati di testo e database, gli utenti possono utilizzare i molteplici codici e funzioni di Notion. È un parco giochi virtuale per chi vuole organizzare i progetti della propria passione.

Tutte le possibilità di creazione libera possono rendere difficile iniziare, ma in genere gli utenti apprezzano la libertà una volta che hanno iniziato. L'entusiasta comunità offre anche molti modelli per progetti, funzioni dipartimentali, calendari e altro ancora. È possibile aggiungere ai preferiti le risorse online, tenere traccia e lavorare sui progetti, creare elenchi dettagliati di cose da fare e organizzare un'intera base di conoscenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Migliaia di modelli presenti in Notion o provenienti da autori di contenuti che desiderano condividere creazioni di nicchia

Funzionalità/funzione drag-and-drop facili da usare e strumenti per creare pagine uniche

Molteplici modi per visualizzare e collegare i dati all'interno della piattaforma

Limiti di Notion

I nuovi utenti possono essere incredibilmente sopraffatti

Le integrazioni di Notion possono offrire risultati migliori rispetto agli zap di Notion

Prezzi di Notion

Gratuito

Plus: $8/mese

Business: $15

Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

8. Calendly

Via Calendly Calendly è un popolare strumento di pianificazione che dà un po' più di smalto all'impostazione degli appuntamenti. I professionisti possono usare Calendly per invitare client, potenziali clienti e partner aziendali a fissare una riunione, e Da fare tutto il lavoro dietro le quinte per gestire i diversi fusi orari e la vostra disponibilità.

È molto più facile che mandare avanti e indietro via email potenziali fasce orarie, e si possono anche offrire diversi tipi di riunione per segmentare le comunicazioni interne ed esterne.

Si integra automaticamente con il vostro strumento di riunione preferito (come Zoom o Google Meet), quindi gli Zaps sono solo la ciliegina sulla torta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Un'interfaccia raffinata per consentire ad altri di programmare riunioni con voi a vostro piacimento

Facile configurazione degli orari aziendali e del blocco delle ore di lavoro

Configurazione di riunioni senza problemi in diversi fusi orari senza preoccuparsi dei calcoli

Limiti di Calendly

Il piano Free limita il numero di tipi di riunioni che è possibile organizzare

Le riunioni che non sono di Calendly possono rendere difficile per Calendly riconoscere quando non si è disponibili

Prezzi di Calendly

Gratuito

Standard: $12/mese

Teams: $20/mese

Aziende: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (2.099+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.350+ recensioni)

9. Dropbox

Via Dropbox Molte organizzazioni e utenti privati ospitano tutti i loro file sul cloud attraverso Dropbox. Questo include tutto, dai documenti di lavoro in corso (WIP) alle procedure operative standard e alle attività di marketing. È un ottimo modo per accedere sempre ai file necessari senza dover cercare nelle vecchie email o nelle cartelle dei progetti.

Zapier aggiunge ulteriore potenza a Dropbox, consentendo di eseguire automaticamente il backup dei documenti, di notificare le modifiche ai collaboratori e di avvisare quando qualcuno apporta delle modifiche. Potete trasformare Dropbox da un noioso ma stabile strumento essenziale a una parte dinamica del vostro flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox

Condivisione facile dei file tramite collegamenti

Trasferimento di file di grandi dimensioni che non sarebbe possibile condividere tramite email o altre app

Archiviazione e accesso ai file dai dispositivi in connessione

Limiti di Dropbox

Minore sicurezza rispetto ad altre app per lo spazio di archiviazione e condivisione dei file

Nessun accesso offline ai documenti

Prezzi di Dropbox

Basic: gratis

Plus: $11,99/mese

Essenziale: $22/mese

Business: 24 dollari al mese

Business Plus: 32 dollari/mese

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2: 4,4/5 (oltre 22.990 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 21.500 recensioni)

10. ConvertKit

Via ConvertKit ConvertKit offre una suite di strumenti per l'email marketing, una piattaforma per le newsletter a pagamento e strumenti per vendere sottoscrizioni, iscrizioni e newsletter. Si rivolge più agli autori di contenuti che alle aziende tradizionali.

È possibile gestire il proprio elenco di contatti e inviare loro email personalizzate. Con Zaps è possibile aggiornare facilmente gli elenchi di contatti e assicurarsi di avere un backup di tutti i dati.

Funzionalità/funzione migliori di ConvertKit

Facile segmentazione del pubblico e gestione di diversi elenchi, il che lo rende una buona scelta per i principianti

Funzionalità eCommerce integrate, progettate per gli autori che desiderano monetizzare le proprie conoscenze

Limiti di ConvertKit

Gli utenti paragonano sfavorevolmente il piano Free a quello di Mailchimp

Pochi Zaps

Prezzi di ConvertKit

Newsletter: $0

Autore: $9/mese

Autore Pro: $25/mese

Valutazioni e recensioni di ConvertKit

G2: 4.4/5 (190+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (197+ recensioni)

Automazione del flusso di lavoro grazie alle integrazioni di Zapier per aggiungere ai vostri strumenti preferiti

Le integrazioni e l'automazione semplificheranno il vostro modo di vivere e lavorare, riducendo la maggior parte dei passaggi manuali da un'applicazione all'altra. Potrete accelerare il vostro lavoro e respirare tranquillamente perché nulla andrà perso tra tutte le vostre applicazioni migliori strumenti di project management .

Ma se tutte le vostre app si parlano tra loro attraverso gli zap, è ora di trovare una base di produttività. La solida piattaforma di task management di ClickUp può essere la vostra base operativa dove completare le attività, lavorare con altre persone su progetti, controllare i vostri impegni e monitorare tutto ciò che richiede la vostra attenzione. Registratevi per un account Free Forever e iniziate a vedere dove gli zap di ClickUp possono colmare le lacune.