10 Migliori software conformi alla normativa HIPAA nel 2024

Avete sentito? Il HIPAA Journal ha riportato che la più grande violazione di dati sanitari del 2023 ha interessato oltre 11 milioni di persone. Sapere che i miei dati sanitari potrebbero finire nelle mani sbagliate è preoccupante.

Con il numero crescente di violazioni ogni anno, mantenere i dati dei pazienti al sicuro è diventato più complesso che mai. Gestire l'utilizzo, la trasmissione e l'archiviazione sicura dei dati non è solo una sfida, ma un compito scoraggiante.

Le nuove normative e le crescenti registrazioni elettroniche ci hanno fatto riflettere: Come possiamo garantire che le pratiche sanitarie siano conformi alla legge HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) e continuino a funzionare senza problemi?

Dopo molte ricerche, abbiamo scoperto che la risposta potrebbe risiedere in un software specializzato.

Abbiamo delineato dieci delle migliori opzioni software per la conformità HIPAA nel 2024, progettate per semplificare la sicurezza dei dati e la gestione degli studi sanitari.

Ma prima di questo, cerchiamo di capire cosa si deve cercare in un software conforme alla normativa HIPAA.

Cosa si deve cercare in un software conforme alla normativa HIPAA?

L'HIPAA è una legge federale che stabilisce standard nazionali per la protezione delle informazioni sanitarie sensibili dei pazienti. Il governo degli Stati Uniti l'ha promulgata per proteggere i diritti dei pazienti e garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle loro informazioni sanitarie.

La conformità alle normative HIPAA non è negoziabile per i fornitori di servizi sanitari, poiché le violazioni possono portare a gravi conseguenze, tra cui multe salate e danni alla reputazione. Tuttavia, la ricerca delle opzioni di software conformi alle normative può risultare eccessiva.

Ecco una panoramica delle principali funzionalità che possono aiutarvi a restringere la ricerca:

Sicurezza: Cercate una forte crittografia per i dati a riposo e in transito. Anche l'autenticazione a più fattori, che prevede passaggi aggiuntivi per verificare l'identità dell'utente, è un vantaggio

Cercate una forte crittografia per i dati a riposo e in transito. Anche l'autenticazione a più fattori, che prevede passaggi aggiuntivi per verificare l'identità dell'utente, è un vantaggio **Controllo degli accessi: l'HIPAA richiede di limitare l'accesso ai dati dei pazienti in base ai ruoli lavorativi. Il software dovrebbe consentire di impostare livelli di autorizzazione per il personale, assicurando che solo il personale autorizzato possa visualizzare informazioni specifiche

**Un buon sistema registra chi ha avuto accesso a quali dati e quando. Questa traccia di audit aiuta a mantenere la conformità e a identificare qualsiasi potenziale violazione della sicurezza

Assistenza per la conformità: Il software offre risorse o supporto per aiutarvi a comprendere e implementare le normative HIPAA? Questo può farvi risparmiare tempo e assicurarvi di essere sulla strada giusta

Il software offre risorse o supporto per aiutarvi a comprendere e implementare le normative HIPAA? Questo può farvi risparmiare tempo e assicurarvi di essere sulla strada giusta Facilità d'uso: Anche il software più sicuro non è all'altezza se è troppo complesso per il vostro team. Cercate interfacce facili da usare e funzionalità che si integrino perfettamente con i flussi di lavoro esistenti

Anche il software più sicuro non è all'altezza se è troppo complesso per il vostro team. Cercate interfacce facili da usare e funzionalità che si integrino perfettamente con i flussi di lavoro esistenti Scalabilità: Man mano che il vostro studio cresce, devono crescere anche le vostre esigenze software. Scegliete una soluzione in grado di adattarsi alle vostre esigenze in evoluzione senza richiedere una revisione completa

Dando priorità a queste caratteristiche chiave, è possibile trovare soluzioni di conformità HIPAA che salvaguardino i dati dei pazienti, semplifichino i flussi di lavoro e garantiscano la massima tranquillità.

I 10 migliori software conformi alla normativa HIPAA da utilizzare nel 2024

Ho compilato il seguente elenco dei dieci migliori software conformi alle norme HIPAA e gestione dei progetti sanitari strumenti che potrete utilizzare nel 2024:

1. ClickUp: Il miglior strumento di gestione dei progetti sanitari

Salvaguardate i dati dei pazienti e la gestione dei progetti sanitari con il software di gestione dei progetti sanitari ClickUp

ClickUp è un Piattaforma di gestione dei progetti conforme al GDPR progettata per soddisfare gli standard di conformità HIPAA per le organizzazioni sanitarie.

Con ClickUp, i team sanitari possono lavorare con fiducia grazie a una sicurezza di livello mondiale. ClickUp è conforme agli standard SOC 2 e il suo piano Enterprise è conforme agli standard HIPAA.

La conformità HIPAA richiede di limitare l'accesso ai dati dei pazienti in base ai ruoli lavorativi. Noi utilizziamo Il software di gestione dei progetti sanitari di ClickUp per ottenere un controllo granulare sulle autorizzazioni degli utenti, in modo da definire con precisione le informazioni che ciascun membro del team può vedere e modificare.

Ad esempio, posso concedere ai medici l'accesso completo alle cartelle cliniche dei pazienti, mentre agli addetti alla reception posso limitare la visualizzazione dei dettagli degli appuntamenti. Questo approccio granulare riduce al minimo il rischio di accesso non autorizzato alle informazioni sensibili.

Comprendere e implementare le normative HIPAA può essere un compito complesso. Posso utilizzare le risorse e l'assistenza di ClickUp per orientarmi tra questi requisiti.

Questo include l'accesso a una documentazione completa, alle FAQ o anche al supporto diretto del mio team. Avere a disposizione queste risorse assicura che non siate mai soli nella navigazione delle normative HIPAA, risparmiando tempo prezioso e assicurando che il vostro studio sia sempre sulla strada giusta per la conformità HIPAA.

La caratteristica più importante per me è La politica di sicurezza di ClickUp che è la migliore della categoria. L'azienda utilizza una crittografia standard del settore a riposo e in transito, che rimescola le informazioni dei pazienti sia quando vengono memorizzate sui server che durante la trasmissione.

Proteggete i dati sanitari senza compromettere le prestazioni dell'applicazione e l'esperienza complessiva dell'utente con ClickUp Security

In questo modo si garantisce che, anche se qualcuno dovesse intercettare i dati, non sarebbe in grado di decifrarli. ClickUp conduce inoltre regolari controlli di sicurezza e test di penetrazione. Queste misure proattive mi aiutano a identificare e ad affrontare le potenziali vulnerabilità prima che possano essere sfruttate.

Inoltre, questo software di gestione dei progetti sanitari va oltre la sicurezza e offre funzionalità come la gestione di attività e documenti, strumenti di comunicazione e reportistica. Sfruttando queste funzionalità, l'organizzazione sanitaria può migliorare la collaborazione, aumentare l'efficienza e fornire una migliore assistenza ai pazienti.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Mantenere registri di controllo dettagliati che tracciano l'attività degli utenti, consentendo agli amministratori di monitorare chi ha avuto accesso a quali dati e quando, il che è essenziale per la conformità ai requisiti di registrazione HIPAA

che tracciano l'attività degli utenti, consentendo agli amministratori di monitorare chi ha avuto accesso a quali dati e quando, il che è essenziale per la conformità ai requisiti di registrazione HIPAA Supportare l'autenticazione a più fattori (MFA), che richiede di fornire una verifica aggiuntiva oltre alle password, migliorando così la sicurezza e proteggendo dagli accessi non autorizzati

che richiede di fornire una verifica aggiuntiva oltre alle password, migliorando così la sicurezza e proteggendo dagli accessi non autorizzati Affidarsi a meccanismi di backup e ripristino solidi, per garantire che le informazioni sanitarie protette (PHI) rimangano accessibili anche in caso di perdita o danneggiamento dei dati

solidi, per garantire che le informazioni sanitarie protette (PHI) rimangano accessibili anche in caso di perdita o danneggiamento dei dati Configurare politiche di conservazione dei dati per eliminare o archiviare automaticamente le informazioni sanitarie obsolete

per eliminare o archiviare automaticamente le informazioni sanitarie obsolete Utilizzare canali di comunicazione sicuri , tra cui la messaggistica crittografata e le funzioni di condivisione dei file, per facilitare la collaborazione tra gli operatori sanitari salvaguardando le informazioni sanitarie

, tra cui la messaggistica crittografata e le funzioni di condivisione dei file, per facilitare la collaborazione tra gli operatori sanitari salvaguardando le informazioni sanitarie Ottenere risorse e supporto per comprendere e implementare efficacemente le misure di conformità HIPAA, tra cui documentazione, materiali di formazione e assistenza clienti

Limitazioni di ClickUp

Sebbene ClickUp offra solide funzioni di sicurezza, per ottenere la piena conformità HIPAA con ClickUp, è necessario aggiornarsi al piano Enterprise e firmare un BAA

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Impresa: Contattare le vendite per i prezzi

Contattare le vendite per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $7 per membro per Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9000+ recensioni)

4,7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Sprinto: Il miglior strumento di automazione della conformità

via Sprinto I gruppi sanitari devono essere veloci e Sprinto aiuta a farlo. Durante il nostro test, mi ha aiutato a superare gli audit senza interrompere il passo. Questa agilità è preziosa nel settore sanitario, dove il panorama normativo cambia continuamente.

Ho potuto ridurre in modo significativo l'impegno manuale richiesto per le attività di gestione della conformità, sfruttando le funzionalità abilitate all'automazione. Questo ha migliorato l'efficienza e ridotto al minimo il rischio di errori umani, garantendo precisione e affidabilità nel rispetto delle normative.

L'integrazione è al centro della filosofia di Sprinto. La piattaforma adotta un approccio basato sull'integrazione, garantendo la connettività con i sistemi e i flussi di lavoro esistenti all'interno delle organizzazioni sanitarie. Questa integrazione facilita il processo di conformità, riducendo gli attriti e semplificando le operazioni.

Le migliori caratteristiche di Sprinto

Preparate la vostra organizzazione agli audit con un monitoraggio proattivo e un supporto esperto

Consentono all'organizzazione di affrontare rapidamente gli audit e di garantire l'accuratezza della conformità alle normative

Collegare, centralizzare e controllaregestione del rischio di sicurezzaconformità

Limitazioni di Sprinto

Le limitate opzioni di personalizzazione potrebbero non soddisfare appieno le esigenze organizzative specifiche

La dipendenza da processi automatizzati può rappresentare una sfida in scenari che richiedono un intervento manuale o una certa flessibilità

Prezzi di Sprinto

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprinto

G2: 4.8/5 (900+ recensioni)

4.8/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

3. Updox: il miglior strumento di collaborazione

via Updox Updox è una nota piattaforma di comunicazione e conformità sanitaria. Updox consente di chattare in modo sicuro con colleghi, pazienti e altre persone importanti. È come avere una chat room privata a cui possono accedere solo le persone giuste, mantenendo le informazioni sensibili, come le cartelle cliniche, sotto chiave da occhi indiscreti.

Gestire i documenti con Updox è stato come avere il mio schedario organizzato nel cloud. Ho potuto archiviare cartelle cliniche, moduli di consenso e risultati di laboratorio in un unico luogo sicuro, rendendo facile trovare ciò che mi serviva e assicurando che tutto rimanesse conforme alla normativa HIPAA.

Le migliori caratteristiche di Updox

Comunicare in modo confidenziale con messaggi criptati

Invio e ricezione di fax in formato digitale con crittografia a bit per una maggiore sicurezza, assicurando la conformità HIPAA

Riduzione degli appuntamenti mancati con promemoria automatici

Conducete facilmente appuntamenti virtuali sicuri

Limitazioni di Updox

Può essere necessario del tempo per il personale per adattarsi al nuovo sistema, con possibili interruzioni temporanee dell'efficienza del flusso di lavoro

Prezzi di Updox

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Updox

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (110+ recensioni)

4. Trama: Il miglior strumento di comunicazione

via Tessitura Integrando un sistema telefonico di livello mondiale con una suite di strumenti di comunicazione, Weave fornisce una piattaforma centralizzata per la gestione delle interazioni con i pazienti, la programmazione degli appuntamenti e la gestione delle attività amministrative.

A mio avviso, il consolidamento riduce la necessità di sistemi disparati e minimizza il rischio di violazioni HIPAA associate all'archiviazione frammentata dei dati.

Sia che si tratti di gestire le richieste dei pazienti, di inviare promemoria per gli appuntamenti o di raccogliere feedback, si può comunicare con fiducia, sapendo che le interazioni sono protette da solidi protocolli di crittografia, in linea con i requisiti HIPAA per la salvaguardia delle informazioni sanitarie protette elettronicamente (ePHI).

Dalla valutazione dei rischi alla gestione della documentazione delle politiche e delle iniziative di formazione, le funzioni di automazione di Weave semplificano il processo di conformità, riducendo l'onere amministrativo del personale sanitario e garantendo la coerenza nell'adesione alle normative HIPAA.

Weave vi fornisce strumenti per una rapida risposta agli incidenti e una reportistica completa, consentendovi di mitigare l'impatto delle violazioni e di adempiere agli obblighi previsti dai requisiti di notifica delle violazioni HIPAA.

Le migliori caratteristiche di Weave

Semplificaregestione delle cliniche e la prenotazione degli appuntamenti

Accelerare i cicli di fatturazione integrando l'elaborazione dei pagamenti nella piattaforma di comunicazione

Facilitare la raccolta delle recensioni dei pazienti attraverso prompt e promemoria automatici

Limitazioni della trama

Gli SMS tradizionali utilizzati da Weave Messages potrebbero non essere adatti a tutte le comunicazioni a causa della mancanza di crittografia in transito

Prezzi di Weave

Essenziale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pro: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Elite: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Weave

G2: 4.5/5 (250+ recensioni)

4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (450+ recensioni)

5. TigerConnect: Il miglior strumento di messaggistica istantanea per l'assistenza sanitaria

via TigerConnect Al centro di ogni interazione sanitaria c'è una connessione umana: un paziente che cerca cure, un operatore che offre supporto e un team che collabora per ottenere risultati migliori. TigerConnect è uno strumento che può aiutarvi a rendere le vostre pratiche e i vostri processi sanitari più incentrati sulle persone.

Durante la prova di questo strumento, ho potuto condividere senza sforzo messaggi, immagini e file, assicurando che le informazioni vitali arrivassero nelle mani giuste al momento giusto. Questo scambio fluido di informazioni accelera il processo decisionale e rafforza il legame tra gli operatori, coltivando una cultura di lavoro di squadra e di supporto.

Le migliori caratteristiche di TigerConnect

Salvaguardia dei dati sensibili grazie alla crittografia end-to-end e a solide misure di sicurezza

Semplificare i flussi di comunicazione e promuovere un lavoro di squadra senza soluzione di continuità con la piattaforma di collaborazione clinica

Recuperare i messaggi inviati per errore e cancellare in modo sicuro i dati dai dispositivi smarriti

Connettersi con le applicazioni sanitarie e verificare le identità degli utenti

Tracciare le interazioni degli utenti, garantendo la conformità e la sicurezza attraverso un monitoraggio continuo

Limitazioni di TigerConnect

Può avere una flessibilità limitata nell'adattarsi a esigenze di comunicazione altamente specializzate o uniche all'interno di alcune strutture sanitarie

Prezzi di TigerConnect

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TigerConnect

G2: 4,5/5 (190+ recensioni)

4,5/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7 (40+ recensioni)

6. Jotform: Il miglior strumento per la modulistica sanitaria online

via Jotform JotForm vi copre le spalle con moduli conformi alla normativa HIPAA. Ciò significa che quando i vostri pazienti compilano un modulo online, le loro informazioni sono in mani sicure dall'inizio alla fine, senza preoccuparsi che finiscano nelle mani sbagliate.

I dati dei vostri clienti non vengono semplicemente spediti nel vuoto, ma sono protetti dalla crittografia SSL. JotForm vi permette di decidere chi può vedere cosa.

Avete bisogno di collegarvi ad altri strumenti sanitari? JotForm mi ha aiutato a integrarmi perfettamente con il cloud storage, le piattaforme CRM e altro ancora, pur rimanendo conforme alla normativa HIPAA. Inoltre, ha tenuto un registro dettagliato di tutte le attività dei moduli, in modo da sapere esattamente chi accedeva ai dati, dove e quando.

Le migliori caratteristiche di Jotform

Risparmia tempo con i modelli pronti per l'uso

Personalizzate i moduli per adattarli alle vostre esigenze, assicurandovi che tutto scorra nel modo giusto

Impostare promemoria automatici per l'invio dei moduli, per garantire risposte tempestive

Limitazioni di Jotform

JotForm cripta i dati, ma potreste avere ulteriori requisiti di sicurezza a seconda delle vostre esigenze specifiche

Le funzioni di conformità HIPAA sono disponibili solo nei piani Gold ed Enterprise

Prezzi di Jotform

Starter: Gratuito

Gratuito Bronze: $39/mese

$39/mese Silver: $49/mese

$49/mese Oro: $129/mese

$129/mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4.7/5 (3000+ recensioni)

4.7/5 (3000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1800+ recensioni)

7. Google Workspace: Il miglior strumento di produttività sanitaria

via Spazio di lavoro di Google Google Workspace comprende una serie di strumenti di produttività e di strumenti di collaborazione come Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets e Google Meet.

Questi strumenti sono perfettamente integrati. Questo mi ha permesso di passare da un compito all'altro senza sforzo.

È possibile avviare una videoconferenza tramite Google Meet per discutere i casi dei pazienti in tempo reale, collaborare ai piani di trattamento utilizzando Google Docs e Sheets e archiviare in modo sicuro le cartelle cliniche dei pazienti su Google Drive, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

Questa integrazione aumenta la produttività riducendo la necessità di passare da un'applicazione all'altra. Inoltre, garantisce la protezione dei dati sanitari sensibili e delle informazioni sui pazienti durante l'intero processo di collaborazione.

Le migliori caratteristiche di Google Workspace

Garantire la crittografia dei dati sia in transito che a riposo

Gestire l'accesso ai dati sensibili attraverso solidi controlli di gestione delle identità e degli accessi

Mantenere registri di controllo dettagliati che tengano traccia delle attività degli utenti

Facilitare la comunicazione tra gli operatori sanitari garantendo la riservatezza

Limitazioni di Google Workspace

Google non sottoscrive accordi BAA (Business Associate Agreement) per i propri servizi consumer, ma offre accordi HIPAA Business Associate Agreement per Google Workspace, garantendo la conformità ai requisiti HIPAA se utilizzato in modo appropriato

Prezzi di Google Workspace

Business Starter: $6/utente al mese

$6/utente al mese Business Standard: $12/utente al mese

$12/utente al mese Business Plus: $18/utente al mese

$18/utente al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2: 4,6/5 (oltre 40.000 recensioni)

4,6/5 (oltre 40.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (15.000+ recensioni)

8. TrueVault: Il miglior strumento per la privacy dei dati sanitari

via VeroVault Il cuore dell'assistenza sanitaria è la fiducia tra pazienti e fornitori, la fiducia nella sicurezza delle informazioni personali e la fiducia nel rispetto della riservatezza.

TrueVault contribuisce a creare questa fiducia. Offre una suite di software per la conformità dei dati sulla privacy, chiamata TrueVault Polaris, che può essere rilevante per qualsiasi fornitore di servizi sanitari.

Polaris mi ha aiutato ad automatizzare i flussi di lavoro e le attività relative alla conformità dei dati sulla privacy, facendomi risparmiare tempo e fatica.

La piattaforma mi ha anche aiutato a rispettare le varie normative sulla privacy dei dati, tra cui HIPAA, CCPA e GDPR. Questo è stato fondamentale per me quando ho dovuto gestire requisiti di conformità complessi.

Le migliori caratteristiche di TrueVault

Automatizzare le attività di conformità per semplificare i flussi di lavoro

Condivisione sicura dei dati con le parti autorizzate

Gestire e revocare i privilegi di accesso con facilità e autenticare gli utenti con l'autenticazione a più fattori

Garantire l'integrità dei dati con backup regolari e misure di ridondanza

Limitazioni di TrueVault

Alcuni utenti potrebbero trovare il livello di personalizzazione limitato rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di TrueVault

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TrueVault

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

9. CareCloud: Il miglior strumento informatico per la sanità

via CareCloud Durante i test, CareCloud ha dimostrato una rigorosa misure di sicurezza dei dati che mi hanno permesso di stare tranquillo, sapendo che le informazioni sui pazienti erano protette da potenziali violazioni.

L'interfaccia intuitiva di CareCloud semplifica le attività amministrative, dalla gestione sicura delle cartelle cliniche dei pazienti alla crittografia dei dati sensibili. In questo modo si libera tempo prezioso per concentrarsi su ciò che conta davvero: fornire un'assistenza eccezionale ai pazienti.

CareCloud facilita anche i canali di comunicazione, garantendo la conformità alle normative HIPAA, in modo da poter collaborare in modo efficiente senza compromettere la privacy dei pazienti.

Le migliori caratteristiche di CareCloud

Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza con l'autenticazione a più fattori

Condurre regolari controlli di sicurezza per identificare e risolvere potenziali vulnerabilità

Mantenere l'integrità dei dati grazie a solidi meccanismi di backup e ripristino

Limitazioni di CareCloud

Le offerte standardizzate non sono sempre in grado di soddisfare i requisiti unici di ogni organizzazione

Prezzi di CareCloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CareCloud

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 3.5/5 (100+ recensioni)

10. Axcient: Il miglior strumento per la continuità operativa e il disaster recovery

via Axcient Grazie alle soluzioni complete di backup e disaster recovery di Axcient, ho potuto recuperare rapidamente i dati persi, mitigare l'impatto dell'attacco e mantenere la continuità delle cure per i pazienti.

L'impegno di Axcient per la conformità HIPAA va oltre la semplice sicurezza dei dati. Allineando le vostre pratiche alle normative HIPAA, Axcient garantisce il rispetto della privacy dei pazienti in ogni fase del processo di recupero dei dati.

Questa dedizione alla conformità normativa salvaguarda le informazioni sensibili e incoraggia la fiducia tra voi e i vostri pazienti.

Axcient garantisce la sicurezza dei dati della vostra organizzazione e dei vostri pazienti, consentendovi di concentrarvi sull'erogazione di cure eccezionali senza il timore di compromettere la privacy o la conformità normativa.

Le migliori caratteristiche di Axcient

Implementare controlli di accesso rigorosi, garantendo che solo il personale autorizzato possa accedere alle informazioni sensibili dei pazienti

Semplificare il processo di conformità generando rapporti completi che possono accelerare le verifiche e facilitare la documentazione

Sviluppare piani di disaster recovery personalizzati per ridurre al minimo i tempi di inattività e garantire la continuità delle operazioni in caso di violazione dei dati o di disastro

Fornire formazione e risorse ai membri del personale sulle migliori pratiche di conformità HIPAA, promuovendo una cultura di consapevolezza della sicurezza all'interno dell'organizzazione

Limiti di Axcient

L'implementazione e la configurazione delle soluzioni di backup e disaster recovery di Axcient possono richiedere tempo e risorse significative

Prezzi di Axcient

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Axcient

G2: 4.5/5 (140+ recensioni)

4.5/5 (140+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione disponibile

Garantire la conformità HIPAA con il software giusto

Che siate fornitori di servizi sanitari, assicuratori o appassionati di tecnologia, queste dieci soluzioni offrono affidabilità, sicurezza e conformità per la salvaguardia delle informazioni sensibili dei pazienti.

Ma se desiderate un'unica piattaforma che offra tutto, la mia raccomandazione principale - ClickUp - si impone come la scelta definitiva.

Con le sue caratteristiche complete, tra cui solide misure di sicurezza, capacità di integrazione senza soluzione di continuità e un'interfaccia intuitiva, ClickUp offre una versatilità senza pari. Iscriviti a ClickUp e sperimentate l'efficienza, la conformità e la tranquillità di ClickUp come soluzione software di fiducia per la conformità HIPAA.