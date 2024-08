Le 10 migliori app per tabelle orarie per un monitoraggio efficiente del tempo

Che si tratti di un libero professionista che si destreggia tra più progetti, di un team leader che supervisiona una forza lavoro o di un titolare aziendale che cerca di raggiungere la massima efficienza, una cosa rimane costante: il valore del tempo.

Fortunatamente, il monitoraggio e la gestione del tempo sono diventati più facili nell'era dell'innovazione digitale. Le app per le tabelle orarie hanno rivoluzionato il modo di monitorare, gestire e ottimizzare il tempo. Aiutano a monitorare il tempo dedicato dai dipendenti alle varie attività o progetti e a migliorare la produttività.

Siete nel posto giusto se state cercando il modo perfetto per gestire e monitorare il vostro tempo. Dalle interfacce intuitive alle funzionalità/funzione, esploreremo le migliori opzioni software per aiutarvi a trovare la tabella oraria ideale.

**Cosa bisogna cercare nelle app per la tabella oraria?

Funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo, la reportistica, un supporto clienti affidabile e un intervallo di integrazioni sono essenziali in un'app per il timesheet. Ecco le funzionalità/funzione che dovreste cercare durante la selezione: Software per il monitoraggio del tempo L'app di timesheet Jibble è perfetta per i team e le organizzazioni di grandi dimensioni, grazie al suo irresistibile piano Free Forever per utenti illimitati. Offre funzionalità/funzione complete che aiutano a mantenere accurati i timesheet dalle app desktop, mobile e web.

L'app per i fogli di presenza condivide analisi e feedback dettagliati per aiutarvi ad analizzare il tempo trascorso, creare fogli di presenza pronti per la busta paga, avere una panoramica di centinaia di voci e esportarle. Offre il monitoraggio dei progetti, l'integrazione con le buste paga, i flussi di lavoro per l'approvazione e la gestione dei dati modelli di tabella oraria .

Le migliori funzionalità/funzione di Jibble

Sfruttare i timesheet automatizzati, la programmazione dei report e l'amministrazione dei congedi

Impostazione di orari di lavoro fissi o flessibili per membro e per gruppo

Utilizzate lo strumento di monitoraggio del tempo per gestire automaticamente le vostre PTO

Impostazione di straordinari e valutazioni personalizzate e aggiornamento dei fogli di presenza in tempo reale

Accesso a solide funzionalità/funzione per il monitoraggio del tempo virtuale e in loco

Migliorate l'accuratezza del monitoraggio del tempo con il riconoscimento facciale e il monitoraggio GPS

Esportazione di reportistica dettagliata basata sui fogli di presenza in vari formati

Risolvete rapidamente i vostri problemi grazie a un supporto clienti reattivo

Limiti del fiocco

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi durante la disconnessione dall'app mobile

Ci sono state lamentele sul fatto che l'app si è bloccata più volte durante l'utilizzo

Prezzi stracciati

**Gratis

Premium: ₹29/mese per utente

₹29/mese per utente Ultimate: ₹49/mese per utente

₹49/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Fiocco

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (800+ recensioni)

3. I miei orari

via Il mio orario Le mie ore è un'applicazione di software di monitoraggio del tempo perfetto per le piccole aziende e per i freelance. Consente di automatizzare il monitoraggio del tempo e di rispettare il budget con informazioni in tempo reale. I report generati sono professionali e possono essere integrati con altre app.

Lo strumento va oltre il buon vecchio Tabelle orarie di Excel e offre la possibilità di registrare rapidamente il tempo registrato, un cronometro opzionale, modelli, impostazione delle valutazioni dei progetti e delega delle attività. Nella versione gratis è possibile aggiungere un numero illimitato di utenti, il che lo rende conveniente.

La versione a pagamento dello strumento offre alcune fantastiche funzionalità/funzione, come la creazione di bilanci mensili e delle attività. È anche possibile aggiungere il proprio logo ai reportistica.

Le migliori funzionalità/funzione delle mie ore

Rendi efficiente il tuo processo di monitoraggio del tempo con un'app facile da usare per i timesheet

Assegnazione di un foglio di presenza a ciascun membro per un registro pulito

Impostazione di budget in ore, fatture o costi, e visualizzazione del budget speso durante il monitoraggio del tempo

Analizzare i costi dei progetti mediante l'impostazione delle valutazioni di fatturazione e di lavoro

Ricevere promemoria giornalieri e settimanali per la registrazione del tempo registrato

Monitoraggio del tempo da web app, browser o app mobile

Integrazione con tutti i vostri strumenti grazie a Zapier

Sfruttare la sicurezza di livello aziendale

Ottenere assistenza dal supporto clienti in media in 1 ora

Mantenere la dignità e la privacy del team con funzionalità/funzione di sorveglianza come il monitoraggio dello schermo

Limiti di orario

Alcuni utenti hanno chiesto un maggiore controllo sui progetti e sul budget

Il piano Free ha un limite di cinque utenti

Prezzi di My Hours

Free: Fino a cinque utenti

Fino a cinque utenti Pro: $9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di My Hours

G2: 4.6/5 (250+ recensioni)

4.6/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (900+ recensioni)

4. Attivare/disattivare Toggl Track

via Togg*traccia* Toggl Track è un altro eccellente programma di attivazione/disattivare tabella oraria per consulenti , freelance e piccoli team. Fornisce un'analisi dettagliata dei dati sul tempo e il monitoraggio del tempo all'interno di un flusso di lavoro specifico. È possibile vedere facilmente quali attività sono responsabili del massimo guadagno.

Lo strumento è conforme al GDPR e dispone di un supporto clienti con tempi di risposta di 3 ore. È possibile integrarlo con oltre 100 strumenti, come Chrome, GitHub, Asana, Todoist e altri.

Mentre la versione gratuita consente di monitorare il tempo per un numero illimitato di client e progetti, i piani a pagamento consentono di monitorare le ore fatturabili. Lo strumento invia anche promemoria se si lavora senza attivare il timer.

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl Track

Integrazione con oltre 100 strumenti per una maggiore produttività

Visualizza le voci del tempo in un Calendario

Monitoraggio del tempo in tempo reale o offline

Filtrare e ordinare i dati per ottenere reportistica pronta per i client

Assegnazione delle ore fatturabili per membro del team, progetto e area di lavoro

Tracciare lo stato di avanzamento e i budget con il dashboard del progetto

Monitoraggio del tempo da qualsiasi dispositivo utilizzando le app desktop, web o mobile

Rilevamento delle ore di inattività e trigger automatici per il monitoraggio del tempo

Attivare/disattivare limiti di Toggl Track

Il piano Free consente solo cinque membri

Le valutazioni fatturabili sono disponibili solo per i piani a pagamento

Attivare/disattivare Toggl Track

Free: Fino a 5 utenti

Fino a 5 utenti Starter: $9/mese per utente

$9/mese per utente Premium: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Attivare/disattivare le valutazioni e le recensioni di Toggl

G2: 4.6/5 (1.500+ recensioni)

4.6/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.200 recensioni)

5. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor è un'ottima app di timesheet online per team remoti e distribuiti, in quanto aiuta a capire le lacune della forza lavoro con approfondimenti sulla forza lavoro. Offre il monitoraggio automatico del tempo e la modifica manuale dello stesso. La piattaforma è personalizzabile e compatibile con Android, Chrome, iOS, Mac e Windows.

Il software di monitoraggio automatico del tempo dei dipendenti viene eseguito in background e la produttività dei dipendenti viene monitorata tramite screenshot sul desktop. Questo aiuta a eliminare le inefficienze e a migliorare la produttività. La funzionalità/funzione è del tutto facoltativa e può essere facilmente disattivata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Doctor

Riepiloghi delle attività, registrazione etica di video/riassunti e screenshot opzionali

Invio di avvisi di inattività per mantenere la concentrazione dei dipendenti

Maggiore visibilità con dashboard in tempo reale

Visibilità per i lavoratori remoti, ibridi e in ufficio

Integrazione con oltre 60 app come Asana, Evernote, ClickUp, GSuite e altre ancora

Aumenta l'accuratezza della fatturazione dei client con il monitoraggio automatizzato del tempo e il monitoraggio offline

Ottenere reportistica dettagliata, compresi i report sul tempo produttivo e non produttivo

Creazione di piani di lavoro personalizzati

Limiti di Time Doctor

Alcuni utenti si sono lamentati della sincronizzazione imprecisa del tempo tra client mobile e client desktop

Non è disponibile un piano Free

Gli utenti hanno segnalato la complessità dell'interfaccia utente

Prezzo di Time Doctor

Base: $7/mese per utente

$7/mese per utente Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Premium: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4.4/5 (350+ recensioni)

4.4/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

6. Everhour

via Everhour Everhour è una delle migliori app per timesheet modificabili e interattivi. È possibile annotare, compilare e modificare i fogli di presenza, aggiungere nuove attività con commenti e persino includere richieste di ferie. È anche possibile scaricare facilmente i fogli in diversi formati.

Altre funzionalità/funzione includono un hub per la gestione delle attività, il monitoraggio del lavoro in tempo reale, il monitoraggio del budget e la facile creazione di fatture. Offre anche analisi approfondite e report personalizzati in base alle vostre esigenze.

Sebbene lo strumento si integri con app come Basecamp, Jira, Trello e così via, non offre sufficienti funzionalità/funzione per team di grandi dimensioni. Per questo motivo, se avete bisogno di funzionalità/funzione più complete, dovrete prendere in considerazione Alternative di Everhour .

Le migliori funzionalità/funzione di Everhour

Integrazione con oltre 40 app

Creazione e organizzazione di attività e aggiunta di una durata stimata per ciascuna di esse

Ottenere una panoramica del tempo di ciascun membro del team

Monitorare il budget del progetto

Tabella oraria interattiva e personalizzabile

Registrare le ore manualmente o utilizzare un timer

Ricevere promemoria per il monitoraggio del tempo

Monitoraggio del tempo libero, compresi i permessi per malattia e le ferie

Controllare le prestazioni del team con grafici di riepilogo/riassunto

Tracciamento delle spese legate al lavoro

Limiti di Everhour

Molte funzionalità/funzione essenziali, come postazioni illimitate, integrazioni, approvazione delle ore, permessi, fatturazione e fatturazione, sono disponibili solo nella versione a pagamento

Se si cerca di registrare più ore del limite impostato, Everhour mostrerà un messaggio di errore

Prezzi di Everhour

**Gratis

Teams: $$$a/mese/seduta con un minimo di 5 postazioni

Valutazioni e recensioni di Everhour

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

7. DeskTime

via tempo di lavoro DeskTime offre precise capacità di monitoraggio del tempo con opzioni di monitoraggio sia automatiche che manuali. Offre screenshot automatici, monitoraggio del tempo offline e uno strumento integrato di monitoraggio del tempo sul web. Il monitoraggio inizia quindi nel momento in cui i dipendenti accendono i loro dispositivi.

La tabella oraria dei dipendenti consente di valutare le prestazioni dei dipendenti in modo più completo, indicando esattamente cosa hanno fatto e per quanto tempo. Tiene traccia degli URL e delle app utilizzate, dei titoli dei documenti e dei progetti.

La piattaforma è compatibile con SaaS, Linux, Mac, iOS, Android e Windows.

Le migliori funzionalità/funzione di DeskTime

Ottenere reportistica approfondita e confrontare le prestazioni dei dipendenti

Sfruttare funzionalità/funzione come screenshot automatici, monitoraggio di URL e app, monitoraggio dei titoli dei documenti e un web tracker integrato

Organizzare le ore di lavoro con la programmazione dei turni

Ottenere informazioni approfondite sulla giornata di lavoro di ciascun membro attraverso il dashboard per l'utente

Integrazione con strumenti come Zapier, Google Calendar, Trello e Jira

Limiti di DeskTime

Alcuni utenti si sono lamentati dell'interfaccia utente obsoleta

Opzioni di integrazione limitate

Prezzi di DeskTime

Pro: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $7/mese per utente

$7/mese per utente Enterprise: $14/mese per utente

$14/mese per utente DeskTime Lite: $0 per un solo utente

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2: 4.6/5 (250+ recensioni)

4.6/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

8. Orologio a tempo

via Google Play Time Clock è un efficiente strumento di monitoraggio del tempo che ottimizza i lavori richiesti, eliminando la necessità di compilare documenti disordinati. È perfetto per i privati e i freelance, in quanto è possibile registrare le ore di lavoro per tutti i lavori.

È possibile creare e condividere facilmente i fogli di presenza in formato XLSX. L'app consente inoltre di ottenere stime in tempo reale e chiarezza sui propri guadagni. È inoltre possibile ottenere reportistica settimanale e mensile sul proprio tempo.

Per le piccole aziende, l'app consente di accedere ai tempi dei dipendenti, semplificare la fatturazione, abilitare la registrazione della posizione GPS, monitorare i costi del lavoro e aggiungere utenti illimitati.

Le migliori funzionalità/funzione di Time Clock

Accessibile per utenti iOS e Android

Aggiunta di utenti illimitati

Visualizzazione dei costi per periodo di paga

Monitoraggio del tempo semplice e sicuro, incluso il backup su cloud

Generazione di reportistica per periodi specifici e condivisione via email o testo

Usare le schede orarie per pianificare l'inserimento di pause, rimborsi, tasse, detrazioni, note e orari di inizio e fine

Impostazione delle notifiche di promemoria

Utilizzare widget per l'inserimento rapido delle ore di lavoro

Abilitare la registrazione della posizione GPS

Limiti dell'orologio orario

Funzionalità/funzioni limitate per un monitoraggio completo del tempo

Alcuni utenti si sono trovati di fronte a interfacce confuse e a calcoli imprecisi per la retribuzione bisettimanale dopo gli aggiornamenti

Prezzi di Time Clock

**Gratis

Pagato: NA

Valutazioni e recensioni diTime Clock

G2: NA

NA Capitolare: NA

9. RescueTime

via RescueTime RescueTime è uno strumento di monitoraggio del tempo e un'app di timesheet completamente automatizzati che forniscono report dettagliati su come si impiega il proprio tempo. Lo strumento tiene traccia del tempo trascorso su app, siti web e documenti specifici, anche offline.

Questi report dettagliati aiutano a comprendere le ore e le abitudini di lavoro e a stabilire obiettivi per migliorare la produttività. RescueTime Assistant tiene sotto controllo il vostro comportamento e vi permette di raggiungere i vostri obiettivi.

Inoltre, lo strumento invia avvisi di distrazione, consente il blocco di siti web e app e sviluppa tabelle orarie accurate con Timesheets IA.

Volete saperne di più su Rescue Time? Leggete il nostro recensione completa !

Le migliori funzionalità/funzione di RescueTime

Creazione di tabelle orarie accurate e approfondite

Visualizza un quadro completo di come trascorrete il vostro tempo

Monitoraggio di siti web, app e titoli di documenti

Integrazione con strumenti come Google Calendar, Slack e Outlook

Utilizzate l'innovativo coaching per rimanere in linea con il vostro lavoro

Sfruttate la funzionalità "Sessioni di concentrazione" per eliminare le distrazioni

Utilizzate l'assistente per una previsione mattutina personalizzata e per i Da fare ogni giorno

Ricevere avvisi di distrazione

Partecipare alle sessioni di concentrazione della comunità per aumentare la motivazione e la produttività

Limiti del tempo di recupero

Non è disponibile alcun piano Free

L'enorme quantità di dati generati da questa app gratuita può sembrare schiacciante

Alcuni utenti hanno espresso preoccupazioni sulla privacy

Prezzi di RescueTime

RescueTime Lite: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre RescueTime Premium: $12/mese

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4.1/5 (90+ recensioni)

4.1/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

10. TimesheetsPro

via Lunedì TimesheetsPro è un'app per la creazione di tabelle orarie online che vi aiuta a pianificare e monitorare il vostro tempo sulla piattaforma Monday. È possibile creare tabelle orarie, ottenere informazioni significative e inviare e pubblicare facilmente le tabelle orarie.

Lo strumento fornisce una preziosa reportistica grazie alla modalità Pivot personalizzata, che consente di visualizzare i dati nel modo migliore.

Le migliori funzionalità/funzione di TimesheetsPro

Ottenere informazioni sulla capacità e sull'utilizzo dei dipendenti

Visualizzazione dei dati delle tabelle orarie a vostro piacimento

Trascinare e rilasciare rapidamente gli elementi utilizzando la visualizzazione calendario

Correggere gli errori con un processo a due impostazioni

Filtrare il lavoro in base a qualsiasi campo nella visualizzazione calendario

Limiti di TimesheetsPro

Funzionalità/funzioni limitate per il monitoraggio del tempo

Può mancare di facilità d'uso dopo gli aggiornamenti e potrebbe non gestire periodi di paga complessi

Prezzi di TimesheetsPro

Free: $0/mese per utente con 200 voci

$0/mese per utente con 200 voci Bronzo: $25/mese per utente con 2.500 voci

$25/mese per utente con 2.500 voci Silver: $75/mese per utente con 7.500 voci

$75/mese per utente con 7.500 voci Oro: $150/mese per utente con 15.000 voci

$150/mese per utente con 15.000 voci Platinum (Unlimited): $300/mese per utente con 200 voci

Valutazioni e recensioni di Tabella oraria

G2: NA

NA Capterra: NA

Ottimizza la gestione del tempo con ClickUp

La giusta tabella oraria può fare la differenza nella produttività e nella gestione del tempo, indipendentemente dal fatto che siate un libero professionista, una piccola azienda o una grande organizzazione. Può aiutarvi a monitorare il vostro tempo, a ottenere informazioni utili per migliorare la produttività e persino a bloccare le distrazioni.

Le app elencate si rivolgono a persone e pubblici diversi. Tuttavia, ce n'è una che si rivolge a tutte le organizzazioni, piccole o grandi che siano.

Da ClickUp è possibile fare molto di più che registrare e monitorare il proprio tempo: è possibile salvarlo! ClickUp offre eccellenti funzionalità/funzione per risparmiare tempo, come centinaia di modelli, visualizzazioni personalizzabili, integrazioni perfette e reportistica dettagliata. Registrati gratis !