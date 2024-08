RescueTime Review per creare fogli di presenza nel 2024

Il tempo è l'unica risorsa di cui non si può fare a meno. Razionalizzare l'elenco delle cose da fare può certamente essere d'aiuto, ma quando si sta inviando un SOS per la gestione del tempo, è necessario uno strumento come RescueTime per lanciare un salvagente.

Il software per il monitoraggio del tempo è un must per la produttività, ed è qui che entra in gioco RescueTime. Funziona come strumento di monitoraggio del tempo e timesheet con una dose di struttura, intuizione e promemoria utili ma fastidiosi per tenervi in riga. 🏃

Come ogni strumento di produttività rescueTime ha i suoi pro e i suoi contro. Se non siete sicuri che ne valga la pena (vedete Da fare?), date un'occhiata a questa recensione dell'app RescueTime. Vi spiegheremo come lavora RescueTime, i suoi pro, i suoi contro e i prezzi. Inoltre, condivideremo un'ottima alternativa a RescueTime se decidete che non fa per voi. Andiamo avanti!

Che cos'è RescueTime ? RescueTime è uno strumento di monitoraggio del tempo progettato per aiutarvi a padroneggiare la gestione del tempo. Certo, tiene traccia del vostro tempo, ma questo strumento di produttività tutto in uno fa molto di più. Fornisce informazioni complete sul modo in cui impiegate il vostro tempo.

Che siate un libero professionista che ha bisogno di creare tabelle orarie accurate o un team leader che ha bisogno di aumentare i livelli di produttività, RescueTime offre le informazioni necessarie per impostare e raggiungere gli obiettivi. 🏅

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/05kxQQcgdm0OyjOxoAWJYbq-11.fit\\_lim.size\_1050x.png Recensione di RescueTime: La dashboard di RescueTime /$$$img/

Via Tempo di salvataggio Lo strumento funziona silenziosamente in background sul vostro computer o dispositivo mobile, sia esso Windows, Mac, iOS o Android, raccogliendo dati sulla vostra attività. Compila poi questi dati in report e grafici dettagliati che mostrano i momenti di maggiore produttività, i siti web che distraggono e la distribuzione delle ore di lavoro tra le attività.

RescueTime è diverso da altri strumenti di produttività e di strumenti per il monitoraggio del tempo perché fornisce un punteggio di produttività (che chiama "productivity pulse"). Questo punteggio misura l'efficienza con cui utilizzate il vostro tempo. Potete anche impostare degli obiettivi per il vostro tempo tempo di concentrazione e bloccare le distrazioni per rimanere in zona.

Tasto RescueTime Funzionalità/funzione

RescueTime ha molto da offrire. Rispetto a concorrenti come Toggl e Clockify, offre un modo più robusto di monitorare il tempo e di migliorare la qualità del lavoro la gestione del tempo . Ottimizzate le ore di lavoro e dite addio alle distrazioni con le funzionalità/funzione di RescueTime.

1. Sessioni di concentrazione

La funzionalità/funzione principale di RescueTime è la Focus Session, una sessione di lavoro simile a Pomodoro in cui si un blocco di tempo in cui si mette da parte per un lavoro mirato. L'obiettivo è quello di entrare in uno stato di flusso mentale attraverso il mono-tasking, che è la chiave della vera produttività. 🧠

Sessione di messa a fuoco in RescueTime

Ci piace che RescueTime non si limiti a lanciare l'utente in una sessione di concentrazione. La sua configurazione guidata vi porta attraverso un'utile sessione di preparazione che include un check-in del corpo, promemoria per andare in bagno o prendere dell'acqua. RescueTime chiede anche di eseguire un rapido reset mentale, di fare un respiro profondo e di impegnarsi nella sessione di concentrazione prima di fare clic sul pulsante "inizia".

Gli utenti dicono di apprezzare la lista di controllo per la preparazione e le stesse sessioni di concentrazione. Siete liberi di personalizzare la sessione come meglio credete. Ad esempio, RescueTime si integra con Spotify per personalizzare l'esperienza senza aprire un'altra app.

Inoltre, ogni sessione di concentrazione indica in tempo reale quanti altri lavoratori stanno partecipando a sessioni di concentrazione in tutto il mondo. Il body doubling, ovvero il sentirsi più motivati quando qualcuno lavora al vostro fianco (di persona o virtualmente), vi aiuta a ottenere ancora di più da queste Sessioni Focus.

2. RescueTime Assistente e IA (beta)

Tutti gli account RescueTime sono dotati di un assistente, che fornisce una previsione mattutina personalizzata delle riunioni e degli impegni della giornata. Non solo, ma l'assistente di RescueTime esamina anche il vostro programma e vi indica il momento migliore per un lavoro mirato tra una riunione e l'altra e un evento. 🔎

Assistente RescueTime

Questa funzionalità/funzione è ancora in beta, ma anche RescueTime sta lanciando un assistente dotato di IA. Attualmente è disponibile solo per tabelle orarie l'IA divide automaticamente il tempo tra progetti e client, migliorando l'accuratezza del monitoraggio del tempo. Tuttavia, l'IA ha bisogno di molti dati da fare al posto vostro, quindi mettete da parte molto tempo per addestrare il modello.

3. Avvisi di distrazione e blocco

Quante volte vi siete seduti con l'intenzione di lavorare, per poi ritrovarvi a scorrere Instagram? Succede anche ai migliori di noi. 🙈

A volte è necessario occuparsi di affari e, in un mondo in cui le distrazioni sono a portata di tap, è necessario adottare misure più estreme.

Ciò che distingue RescueTime dalle altre app per il monitoraggio del tempo è la sua capacità di bloccare le distrazioni. Ditegli quali app o siti web sono la vostra Kryptonite e li bloccherà durante ogni sessione di concentrazione.

Se vi "dimenticate" e cercate di accedere comunque ai siti web che vi distraggono, riceverete un pop-up da RescueTime che vi mostrerà il vostro timer, obiettivi di gestione del tempo e un sano senso di colpa per promemoria sul ritorno al lavoro. 👀

4. RescueTime sessioni comunitarie

RescueTime è un mago nell'implementare il raddoppio del corpo. Per una maggiore motivazione, partecipate a una delle sessioni Focus della comunità. Si tratta di sessioni di un'ora o due ore in stile Pomodoro che si svolgono dal vivo in tutto il mondo.

Se non volete partecipare alle sessioni di RescueTime, potete sempre creare uno spazio di condivisione con colleghi, colleghe o sconosciuti mentre lavorate. In questo modo il cervello pensa che altre persone vi rendano conto e lavorino al vostro fianco, il che fa miracoli per la produttività.

5. Metriche del tempo

La consapevolezza è un'ottima tecnica di gestione del tempo . Al termine di ogni sessione di Focus, RescueTime invia reportistica e grafici dettagliati che illustrano il polso della produttività.

Questi report suddividono le attività in categorie quali "molto produttivo", "produttivo" e "distraente", consentendo di vedere a colpo d'occhio dove va il tempo. RescueTime classifica anche le distrazioni, in modo da poter individuare più rapidamente i colpevoli. 📌

Prezzi di RescueTime

**Versione gratuita

Mensile: $12/mese

$12/mese Annuale: 6,50$/mese, con fatturazione annuale di 78$

Pro dell'utilizzo RescueTime

Scegliere RescueTime come strumento di monitoraggio del tempo comporta numerosi vantaggi. Anche se RescueTime potrebbe non essere adatto a tutti, i fan più fedeli amano l'app per diversi motivi.

Migliore consapevolezza di sé

Le metriche, le notifiche e i promemoria sulle distrazioni di RescueTime vi rendono più consapevoli della vostra routine quotidiana. La sua reportistica dettagliata chiarisce come si trascorre il tempo, rendendo più facile identificare le cattive abitudini e le opportunità di miglioramento. Potrebbe essere un po' doloroso ricevere uno schiaffo per aver fatto le bizze quando si dovrebbe lavorare, ma è solo per aumentare la produttività.

Meno distrazioni

Altri strumenti di gestione del tempo potrebbero dire: "Ehi, sei distratto!" Tuttavia, RescueTime fa un passo avanti, bloccando letteralmente le distrazioni. 🛑

Blocca i siti web e le app che distraggono durante il tempo di concentrazione designato, in modo da preservare la concentrazione. Questa funzionalità/funzione è il paradiso per chi si lascia facilmente distrarre dai social media e da altre distrazioni online, garantendo la massima attenzione alle attività più importanti.

Automazione

RescueTime dispone anche di una funzionalità/funzione di monitoraggio automatico del tempo che elimina le voci manuali, aumentando l'accuratezza dei fogli di presenza. Questo è particolarmente utile per i freelance che devono fornire reportistica precisa ai client o per i team che devono monitorare lo stato di avanzamento del project management.

Impostazione degli obiettivi

RescueTime si distingue dalle altre soluzioni perché consente di impostare e raggiungere obiettivi in tempi record. Impostate obiettivi per il vostro tempo di produttività e ricevete avvisi per rimanere in linea con il monitoraggio. Inoltre, è completamente personalizzabile, per cui siete liberi di fare vostra la piattaforma.

Smart integrazioni

RescueTime elimina il problema di passare da una soluzione all'altra, da uno strumento all'altro e da una piattaforma all'altra. Integratelo con Slack, con il vostro calendario o con altre piattaforme software di project management per ottimizzare il flusso di lavoro.

Punti dolenti comuni Tempo di recupero Fronte degli utenti

Per quanto la gente ami RescueTime, ha alcuni problemi. Gli utenti menzionano comunemente questi punti dolenti.

Molti e molti dati

RescueTime può inizialmente sembrare opprimente. Genera dati impressionanti sulle vostre abitudini, ma ci vuole tempo per dare un senso ai reportistici dettagliati. Come ogni piattaforma, i nuovi utenti si lamentano spesso della curva di apprendimento di RescueTime. Prendete tempo per familiarizzare con il dashboard e i report e imparate a interpretare correttamente le vostre metriche. 📈

Problemi di privacy

RescueTime tiene traccia di tutto ciò che Da fare su tutti i dispositivi monitorati. Alcuni utenti si preoccupano giustamente della privacy, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità/funzione di monitoraggio come screenshot o registri dettagliati dei siti web visitati. RescueTime dispone di solide politiche sulla privacy per la governance dei dati, ma è necessario rinunciare a un po' di privacy per ottenere tutti i vantaggi della piattaforma.

Funzioni gratuite limitate

La versione gratuita di RescueTime non ha le funzionalità/funzione avanzate che si ottengono con RescueTime Premium. Non avrete la stessa libertà di personalizzare gli obiettivi, bloccare le distrazioni o generare reportistica approfondita, il che può essere uno svantaggio per chi ha un budget limitato. 💸

Problemi di sincronizzazione

Probabilmente si verificheranno problemi di sincronizzazione utilizzando RescueTime su più dispositivi, come il desktop e il telefono. Occasionalmente si verificano ritardi o incongruenze tra l'app desktop e quella mobile, che potrebbero fornire un quadro impreciso della produttività.

Recensioni di RescueTime su Reddit

Da fare: cosa pensa davvero il popolo di internet di RescueTime? Ci siamo rivolti a Reddit per valutare il buono, il cattivo e il brutto di questo strumento di produttività. Alcuni utenti dicono che RescueTime fa un ottimo lavoro, ma alcuni hanno avuto problemi con il prezzo di RescueTime Premium ($$$a all'anno). Hanno anche menzionato di non ritenere la versione Premium molto migliore di quella gratuita. Altri utenti hanno notato che RescueTime presentava alcune discrepanze nel monitoraggio del tempo. "ActivityWatch ha monitorato 17 metri; Rescuetime ha detto che ho trascorso solo 8 minuti, il che è sbagliato di molto. Inoltre, si noti che non hanno apportato modifiche significative all'app per Windows dal 2020/05/19. Tipo COSA?", ha detto un utente.

Alcuni hanno detto che la versione gratuita funzionava bene, mentre altri hanno apprezzato le funzionalità/funzione premium ma non il prezzo premium. Molti utenti hanno menzionato il passaggio ad alternative di RescueTime a causa delle discrepanze nel monitoraggio e delle app non aggiornate.

Alternativa Gestione del tempo Strumenti da usare al posto di RescueTime

RescueTime ha molte qualità, ma non è la soluzione ideale per tutti. Questo strumento di registrazione del tempo manca di molte funzionalità, quindi è probabile che si continui a passare da uno strumento all'altro per fare il proprio lavoro.

Entrare ClickUp , una piattaforma alternativa per la produttività e la gestione del lavoro che offre monitoraggio del tempo, project management e molto altro. 🎯

Smart project monitoraggio del tempo

Da fare: quanto tempo dedicate a ogni progetto, attività o client? Non lo saprete mai con certezza senza ClickUp per il monitoraggio del tempo dei progetti .

Organizzare e aggiungere note per avviare un'attività di ClickUp Project Time Tracking

Le funzionalità di monitoraggio del tempo dei progetti consentono di tenere traccia della durata, creare stime, aggiungere note e altro ancora. Sia che si tratti dell'estensione gratuita per Chrome, dell'app per dispositivi mobili o del sito desktop, si ottiene una visualizzazione accurata del proprio lavoro in un unico report. 📝

Usate ClickUp per tenere d'occhio ritardi e dipendenze con un'unica scheda

A proposito di reportistica, Schede di monitoraggio di ClickUpTime sono perfette per monitorare i timesheet, i preventivi, la fatturazione e altro ancora. Costruite un dashboard personalizzato con le schede di monitoraggio del tempo di vostra scelta per avere una vista dettagliata delle vostre attività più importanti metriche della produttività in un unico posto.

Solida gestione del tempo

Il monitoraggio del tempo è una cosa.. gestione del tempo è una bestia completamente diversa. Ecco perché ClickUp include anche strumenti per la gestione del tempo e l'impostazione degli obiettivi. Aggiungete stime di tempo a qualsiasi attività o dividete il tempo tra i membri del team per gestire le aspettative e mantenere il vostro team in linea con le attività.

Semplificate le attività quotidiane e aumentate la produttività con lo strumento di gestione del tempo di ClickUp

Se siete dei lavoratori visivi, ClickUp ha anche qualcosa per voi. Alternate la vista Calendario, la vista Gantt, la vista Sequenza o la vista Carico di lavoro per avere una visione a volo d'uccello di ciò che avete da fare. 🤩

Modelli salva tempo

Ehi, sapete da cosa non è formato RescueTime? I modelli.

Indovinate cosa ha ClickUp? Modelli a chili!

Date ai vostri team l'accesso a una libreria di oltre 1000 modelli su ClickUp

Con ClickUp siete voi a comandare: scegliete un modello e personalizzatelo per soddisfare le esigenze di monitoraggio del tempo del vostro team. Ad esempio, il file Modello di tabella oraria dei servizi ClickUp consente ai membri del team di monitorare le ore di lavoro settimanali. ⏳

Inoltre, il Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp è utile per organizzare i propri impegni ed esaminare il modo in cui si impiega il tempo.

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Semplificare Il monitoraggio delle attività Con ClickUp

Tutti noi potremmo fare a meno di un po' di tempo extra. Ma non è possibile creare più tempo, ed è per questo che massimizzare il tempo a lavoro è così importante. L'app RescueTime è una soluzione popolare per i professionisti a corto di tempo, ma richiede comunque di passare da una piattaforma all'altra per Da fare il proprio lavoro.

ClickUp è una vera e propria soluzione all-in-one per il monitoraggio del tempo sia in connessione che offline. Che siate freelance solitari o gestori di decine di dipendenti, ClickUp fornisce al vostro team gli strumenti per fare un lavoro migliore e più velocemente. ✨

Scoprite voi stessi la differenza: Create subito la vostra area di lavoro ClickUp gratuita.