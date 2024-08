10 Alternative di prima classe a Everhour e soluzioni di tracciamento del tempo nel 2024

Uno strumento affidabile per il monitoraggio del tempo è l'ancora di salvezza di ogni team orientato alla produttività. Infatti, le ultime statistiche di mercato suggeriscono che il multitasking senza monitoraggio del tempo può ridurre la produttività del 45% ! 😱

Produttività come Everhour assicurano che il monitoraggio del tempo sia più che una semplice registrazione di entrate e uscite. Grazie a funzionalità/funzione come il piano visivo delle attività, i timer di arresto automatico e la fatturazione, questo strumento funge da soluzione per il project management. Ma non è l'unico software di questo tipo sul mercato, e potrebbe anche non essere il migliore.

Se state esplorando le alternative a Everhour, la nostra guida vi aiuterà a fare la scelta giusta. Sia che vogliate uno strumento più ricco di funzionalità/funzione o un'opzione più economica, date un'occhiata al nostro elenco delle 10 migliori alternative per trovare il vostro prossimo software di monitoraggio del tempo!

Che cos'è Everhour?

Everhour è un'app indipendente che permette ai team di monitorare il tempo e gestire del team. Possiamo dire che è più orientata al mondo aziendale rispetto alle normali app per il monitoraggio del tempo, in quanto incorpora funzionalità/funzione per il monitoraggio delle attività dei dipendenti e per il budget. 🔢

Sia che si tratti di monitorare le ore spese per le attività, sia che si tratti di integrarsi perfettamente con i vostri preferiti.. software di project management preferito o di ottenere informazioni preziose attraverso la reportistica e l'analisi, Everhour integra l'amministrazione dei flussi di lavoro per mantenervi al top.

Via: Everhour Grazie alle sue funzioni di fatturazione, Everhour è molto utile per i freelance e le piccole agenzie, in quanto consente loro di trasformare il tempo monitorato in fatture chiare. E se avete bisogno di rispettare budget di progetto everhour vi copre le spalle con avvisi tempestivi per evitare spese eccessive.

Sebbene sia uno strumento decente, Everhour potrebbe non avere sufficienti funzionalità/funzione per supportare progetti e team di grandi dimensioni .

Quali funzionalità/funzione cercare nelle alternative di Everhour?

Un'alternativa ideale a Everhour dovrebbe vantare una serie di funzionalità/funzione che comprendono il monitoraggio del tempo e delle attività, la gestione dei progetti e le opzioni di fatturazione. Le funzioni desiderabili includono:

Allocazione delle risorse: Se gestite del team, stabilite le priorità delle attività ela gestione del carico di lavoro funzionalità/funzione per garantire che nessun dipendente sia sovraccaricato o sottoutilizzato Reportistica e analisi avanzate: Scegliete una soluzione che fornisca analisi approfondite oltre ai dati di base del monitoraggio del tempo. Ciò include informazioni sulla redditività dei progetti, la produttività dei dipendenti e le attività in ritardo Monitoraggio delle spese e fatturazione: Consente di monitorare le spese specifiche del progetto e di includerle facilmente nelle fatture dei client Pianificazione delle attività: Cercate strumenti di pianificazione efficaci, come grafici e calendari di Gantt, per visualizzare le tempistiche delle attività e le potenziali dipendenze Integrazione con app di terze parti: Cercate un'alternativa a Everhour che si integri con gli strumenti che utilizzate, come i sistemi CRM,software di accountepiattaforme di comunicazione6. Interfaccia intuitiva: Un'interfaccia pulita con codici colore e opzioni di etichetta può migliorare significativamente la produttività e l'esperienza dell'utente

10 Migliori alternative a Everhour per una gestione efficace del tempo

Esplorate la nostra lista delle 10 eccezionali alternative a Everhour e ai software di monitoraggio del tempo della concorrenza e scoprite come passare a un nuovo software per la gestione del tempo strumento di gestione del tempo può potenziare il vostro lavoro. 💯

Creazione di tabelle orarie e monitoraggio del tempo per l'intero team in ClickUp

Che si tratti di misurare il lavoro richiesto dai singoli membri del team o di monitorare lo stato di avanzamento di un progetto, affidatevi al software di produttività e monitoraggio del tempo all-in-one di ClickUp. 😍

Come $$$a Soluzione per il monitoraggio del tempo dei progetti clickUp offre un monitoraggio del tempo manuale (retroattivo) e automatizzato. È possibile eseguire un timer sul proprio browser (utilizzando l'applicazione L'estensione di Chrome ) o il vostro app desktop o mobile e sincronizzare le voci da qualsiasi luogo. Riferite le voci con etichette, note, rollup e tempo fatturabile per una registrazione precisa!

I timesheet di ClickUp visualizzano il monitoraggio del tempo individuale e cumulativo per l'intera organizzazione o per i membri del team selezionati. Utilizzate i filtri per navigare tra le voci e confrontarle con le stime predefinite. ClickUp integra con diversi strumenti per il monitoraggio del tempo, tra cui Everhour , Time Doctor e Attivare/disattivare per aiutarvi a centralizzare le voci sparse e utilizzarle per una reportistica completa. È possibile accedere a vari reportistica sul monitoraggio del tempo con ClickApp come Time Reportistica Card, Timesheet Card e Billable Report!

Al di là del monitoraggio del tempo, ClickUp è un potente strumento di Soluzione per la gestione delle attività . Gestisce l'area di lavoro del progetto raggruppando e assegnando le attività, pianificando le aree di lavoro con le dipendenze, creando attività cardine per gli obiettivi chiave e taggare gli elementi di priorità. I dashboard in ClickUp 3.0 offrono una ricca panoramica dell'area di lavoro in qualsiasi momento!

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti del vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Gestite più progetti, attività e sequenze? Utilizzate le Modello di Project Tracker di ClickUp per gestire attività, budget e scadenze in un'unica finestra! Permette di mappare i progetti in tempo reale usando Grafico di Gantt e le viste Bacheca e Calendario, aiutandovi a a tenere sotto controllo le scadenze .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestione manuale e automatizzata delle ore di lavoro su dispositivi mobili e desktop

Fatturazione precostituita emodelli per il monitoraggio del tempo per semplificare i processi

Codice coloreblocco del tempo per la programmazione e la produttività

Esegue più timer simultaneamente con una facile commutazione

Fogli di presenza dettagliati con stime ed etichette

Importazione di dati temporali da altre app grazie a oltre 1.000 integrazioni

Strumenti per la gestione di attività e progetti

oltre 15 visualizzazioni per monitorare Calendario, attività e progetti

Reportistica giornaliera, settimanale e mensile

Documenti ClickUp per l'archiviazione di un file base di conoscenza per il monitoraggio del tempo Limiti di ClickUp

Il piano Free limita l'uso di alcune funzionalità/funzione

L'app mobile avrebbe bisogno di maggiori funzioni rispetto ad alcune alternative di Everhour

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare l'azienda per i prezzi

: Contattare l'azienda per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Tempo di QuickBooks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/64c446901d410875e5cc4d58\_quickbooks-online-pnc-1.png QuickBooks /$$$img/

Via: QuickBooks QuickBooks Time consente di personalizzare i fogli di presenza per monitorare le ore del team esattamente come si desidera, aumentando l'efficienza e la produttività. Ma ecco la vera novità: Il monitoraggio mobile del tempo attraverso l'app QuickBooks Workforce. Immaginate di poter monitorare, inviare e approvare i flussi di lavoro da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. 📱

Il software di monitoraggio del tempo consente il tracciamento GPS del tempo per semplificare la gestione di team remoti o mobili. I gestori del team possono monitorare le ore e le posizioni registrate e apportare modifiche al volo alla programmazione del lavoro per creare fiducia tra i team.

Quando si tratta di prendere decisioni informate, è possibile utilizzare i report personalizzabili della piattaforma per prevedere i costi del lavoro, pianificare le buste paga e aumentare i profitti con facilità.

Funzionalità/funzione migliori di QuickBooks Time

Informazioni in tempo reale sulle attività del team mobile

Reportistica personalizzabile

Integrazione con le app di account e payroll per il monitoraggio delle spese

Avvisi per orari di entrata/uscita non corrispondenti

Supporta il calcolo delle imposte commerciali

Limiti di tempo di QuickBooks

Strumenti e autorizzazioni per gli amministratori limitati rispetto ad altre alternative Everhour

La funzione di congedo retribuito (PTO) necessita di miglioramenti

Prezzi di QuickBooks Time

Premium : $20/mese + $8/mese per utente Canone base

: $20/mese + $8/mese per utente Canone base Elite: $40/mese + $10/mese per utente Canone base

QuickBooks Time valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

3. Harvest

Via: Harvest Grazie alle funzionalità del software per il monitoraggio del tempo e alla gestione delle spese senza soluzione di continuità, Harvest rivoluziona le tecniche di gestione del tempo per aziende e team remoti.

Questo strumento di project management offre il pieno controllo delle ore di lavoro, dei progetti e dei budget. Impostate Promemoria della tabella oraria una tantum o ricorrenti per completare le voci di entrata e uscita prima delle scadenze.

È possibile personalizzare la funzione per renderla utile ai team di fatturazione, project management e valutazione delle prestazioni. ⏲️

Ma Harvest non è solo promemoria: si concentra sulla produttività. I dipendenti ricevono gentili stimoli a registrare il loro tempo, riducendo le distrazioni e migliorando l'efficienza.

Nel team dashboard è possibile vedere la situazione dei colleghi attraverso reportistiche come Overtime, Aree su cui lavorare e Ore totali fatturabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Harvest

Monitoraggio automatico delle spese e del tempo

Approvazione rapida delle schede orarie con promemoria automatici

Budgeting dei progetti,monitoraggio degli stati di avanzamentoe pianificazione

oltre 50 integrazioni (compresi strumenti di fatturazione per un monitoraggio più dettagliato delle spese)

Limiti di Harvest

Strumenti complessi per la reportistica e la fatturazione

Funzionalità/funzione di visualizzazione mensile da migliorare

Prezzi di Harvest

**Free Forever

Pro: $10,80/mese per utente (fatturati annualmente)

Harvest valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (700+ recensioni)

: 4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

4. Hubstaff

Via: Hubstaff Hubstaff è dotato di strumenti per monitorare l'attività dei dipendenti, impostare obiettivi di performance e ottimizzare i costi del lavoro. Disponibile su dispositivi desktop e smartphone, aiuta a gestire la giornata lavorativa di ciascun membro del team, in modo da garantire che abbiano ciò di cui hanno bisogno per avere successo. 🤸

I manager possono utilizzare le funzioni di reportistica integrate per vedere dati contestuali come l'utilizzo del tempo o i siti web visitati di frequente durante il lavoro. Accedete a oltre 20 reportistica che copre aspetti quali:

Approvazioni delle tabelle orarie Analisi della forza lavoro Esperienza dei dipendenti Frequenza delle riunioni Turni e presenze Spese fatturabili e non fatturabili

Questi dati aiutano a prendere decisioni fondamentali per l'allocazione delle risorse, la riduzione del burnout e l'assistenza al team. Integrate Hubstaff con strumenti come Asana, Slack e Trello per ridurre al minimo il passaggio da un'app all'altra.

Scoprite alcuni Alternative di Hubstaff qui!

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

Opzioni complete di reportistica

Integrazione con i più diffusi strumenti di project management

Monitoraggio automatico del tempo su mobile e desktop

Dashboard personalizzabili per l'ottimizzazione del flusso di lavoro

Impostazione degli obiettivi di performance e controllo del costo del lavoro

Limiti di Hubstaff

Gli utenti riferiscono di problemi tecnici occasionali

L'interfaccia può essere difficile da navigare rispetto ad alcune alternative di Everhour

Prezzi di Hubstaff

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Starter : $4,99/mese per utente

: $4,99/mese per utente Crescita : $7,50/mese per utente

: $7,50/mese per utente Teams : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2 : 4.3/5 (400+ recensioni)

: 4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1.000 recensioni)

5. Apploye

Via: Apploye Apploye sostiene di aumentare la produttività del team fino al 20%! I suoi fogli di presenza giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati forniscono informazioni dettagliate sullo stato del team.

La funzione live feed di Apploye permette di monitorare chi è attivamente impegnato nelle attività. Il sistema è in grado di rilevare lunghi periodi di inattività e di inviare gentili promemoria ai dipendenti affinché tornino a lavorare. Subdolo? probabilmente sì. Efficace? sicuramente!_ 😼

Oltre al monitoraggio del tempo, la piattaforma aiuta a impostare i budget dei progetti, a gestire le autorizzazioni e a inviare rapidamente le fatture ai client. Per le aziende con dipendenti che lavorano da remoto o in movimento, Apploye consente il monitoraggio GPS e il geofencing.

È inoltre possibile accedere agli screenshot, all'utilizzo delle app e al monitoraggio degli URL per monitorare i dipendenti remoti, rendendo Apploye uno dei migliori software di project management per la collaborazione tra team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apploye

A distanzamonitoraggio dei dipendenti* Project management con strumenti di budgeting e autorizzazione

Promemoria di inattività

Feed in tempo reale e screenshot istantanei

Timer del Pomodoro per una maggiore produttività

Limiti di Apploye

Funzionalità/funzione relativamente meno numerose rispetto alla concorrenza

Avrebbe bisogno di più opzioni di integrazione

Prezzi di Apploye

Solo : $2/mese per un utente

: $2/mese per un utente Standard : $2,5/mese per utente

: $2,5/mese per utente Premium : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Elite: $3,5/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Apploye

G2 : 4.5/5 (10+ recensioni)

: 4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

6. Time Doctor

Via: Time Doctor Necessità di uno strumento per promuovere l'equilibrio tra lavoro e vita privata il Time Doctor può essere il software per il monitoraggio del tempo per voi! Monitora attentamente l'utilizzo di app e siti web per fornire una visibilità completa sui flussi di lavoro dei provider. Allo stesso tempo, consente di creare pause retribuite personalizzate per individui, gruppi o reparti. ☕

Se noi ci concentriamo su strumenti per il monitoraggio del tempo e la fatturazione time Doctor offre avvisi di distrazione, monitora i livelli di attività e monitora il tempo offline per semplificare gli esercizi di busta paga per i team remoti, ibridi e offshore.

Per i team in campo (come i team i team di costruzione ), la piattaforma consente il monitoraggio GPS con promemoria per i fuori strada. In sostanza, se qualcuno si allontana dalla posizione assegnata o prevista, il sistema invia promemoria per avvisare il manager, facilitando l'azione correttiva.

Le migliori funzionalità di Time Doctor

Monitoraggio GPS con avvisi di deviazione dal percorso

Monitoraggio di screenshot e chattare

Approfondimenti sull'utilizzo di web/app

Monitoraggio delle presenze e delle pause

oltre 60 integrazioni di terze parti

Limiti di Time Doctor

Limitata funzione per i dispositivi mobili

Interfaccia complessa, secondo alcuni utenti

Prezzi di Time Doctor

Basic : $5,9/mese per utente

: $5,9/mese per utente Standard : $8,4/mese per utente

: $8,4/mese per utente Premium: $16,7/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Time Doctor valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (300+ recensioni)

: 4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

7. Attivare/disattivare la traccia di Toggl

Via: Attivazione/disattivare il monitoraggio Toggl Track è un noto strumento di monitoraggio del tempo, preferito dai freelance e dai team remoti che vogliono aumentare la loro produttività. Consente di monitorare il tempo dedicato a diverse attività contemporaneamente, aiutandovi a registrare le ore fatturabili senza perdere un colpo. 🎵

La piattaforma è particolarmente utile per i gestori del team che hanno difficoltà ad assegnare carichi di lavoro gestibili. Grazie all'interessante funzionalità Schedule Reports to Email, è possibile ricevere report automatici sulle tabelle orarie via email. In questo modo sarà facile tenere sotto controllo le attività in corso e pianificare responsabilmente gli orari.

La ciliegina sulla torta? La capacità di questo strumento di identificare i tempi morti! Il sistema misura l'utilizzo del computer e i minuti di inattività per tracciare con precisione le ore fatturabili, consentendo ai responsabili dei team di individuare più rapidamente le lacune di produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di attivare/disattivare Toggl Track

Monitoraggio del tempo specifico per la gestione delle attività

Pianificazione di reportistica su email per una reportistica automatizzata dei tempi di lavoro

Design accattivante dell'app per facilitare la collaborazione del team

Monitoraggio del tempo inattivo per una fatturazione precisa

App per dispositivi mobili e web con sincronizzazione con il browser

Limiti di attivazione/disattivare Toggl Track

Potrebbe essere utile una migliore codifica dei colori per una navigazione più intuitiva

Nessun monitoraggio delle entrate con il piano gratuito

Attivazione/disattivare i prezzi di Toggl Track

free Forever : Piani gratuiti : Piani di base : Piani di base : Piani di base : Piani di base : Piani di base

Piani gratuiti Piani di base Piani di base Piani di base Piani di base Piani di base Starter : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Premium : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Attivare/disattivare Toggl Valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

8. TMetrico

Via: TMetrico TMetric è una soluzione eccellente per il monitoraggio del tempo, l'impostazione delle tariffe e la creazione di report e fatture per diversi progetti e attività. Oltre alle sue funzioni principali, vanta calendario e gestione delle attività integrati, offrendo la possibilità di programmare riunioni, condividere informazioni e monitorare i lavori in corso. 🗓️

La piattaforma allinea le sue funzionalità/funzione per supportare il reparto paghe. Lo strumento Screenshots Cattura cattura in modo casuale uno screenshot del monitor di un dipendente ogni 10 minuti. Non tutti gradiscono questo livello di monitoraggio, ma si tratta comunque di dati preziosi sul tempo trascorso. È inoltre possibile monitorare regolarmente le ferie e le presenze per eliminare le congetture sulla fatturazione.

Se parliamo di fatture, TMetric può analizzare le fasce orarie di maggiore produttività, mappando i profitti generati!

Le migliori funzionalità/funzioni di TMetric

Timer integrati con voci manuali e monitoraggio offline

Screenshot casuali per mantenere la produttività dei dipendenti

Supporto per la fatturazione

Integrazione con Quickbooks, Gitlab, Jira e molto altro ancora

Limiti di TMetric

Le funzioni utili sono per lo più limitate ai piani a pagamento

Le voci di tempo vengono perse occasionalmente

Prezzi di TMetric

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Professionale : $5/mese

: $5/mese Business: $7/mese

TMetric valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

9. Orologio

Via: Orologio Clockify è un prezioso strumento di software di monitoraggio del tempo che aiuta le imprese teams e singoli individui a capire come impiegano il loro tempo e a perfezionare i loro processi. Inoltre, automatizza le attività e si integra con altri sistemi, aiutando a centralizzare gli obiettivi di monitoraggio. ✅ Clockify, come i suoi concorrenti offre varie opzioni di reportistica, come report settimanali, sulle spese e sugli incarichi. È possibile estrarre i reportistica in base allo stato di fatturazione, al progetto o a qualsiasi altro criterio necessario.

Ad esempio, il report settimanale mostra quante ore sono state dedicate a un progetto ogni settimana, mentre il report di verifica delle ore aiuta a individuare e correggere le voci errate.

Clockify supporta Monitoraggio del tempo del Pomodoro per una maggiore produttività (se funziona) e la possibilità di modificare i tempi registrati per una fatturazione più accurata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Reportistica completa per monitorare le prestazioni del team e l'allocazione del tempo

Timer modificabili

Gestione dei permessi e delle ferie

Si integra bene con altri sistemi

Limiti di Clockify

Nessuna funzionalità/funzione di pianificazione nel piano Free

Interfaccia non molto intuitiva se paragonata ad altre alternative di Everhour presenti in questo elenco

Prezzi di Clockify

Free Forever : 3,99 dollari al mese per utente

: 3,99 dollari al mese per utente Basic :$3,99/mese per utente

:$3,99/mese per utente Standard :$5,49/mese per utente

:$5,49/mese per utente Pro :$7,99/mese per utente

:$7,99/mese per utente Azienda: $11,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Clockify

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

10. Campo di tempo

Tramite: Campo di tempo TimeCamp è un centro di produttività che offre a dipendenti e manager una suite di strumenti per il monitoraggio del tempo, l'analisi delle prestazioni e l'aumento dell'efficienza.

Per i dipendenti, offre la possibilità di tenere sotto controllo le visite ai siti web e l'utilizzo dei software e di monitorare il tempo dedicato ad attività specifiche per favorire l'auto-miglioramento. I gestori del team, invece, possono sfruttare le funzionalità di reportistica di TimeCamp per ottenere informazioni sull'allocazione del tempo del team durante la giornata. Possono anche utilizzare la funzionalità/funzione di definizione degli obiettivi per misurare i tempi di produttività e di inattività. 📊

Grazie alle funzionalità/funzione che consentono di tracciare e gestire le fatture per più client a tariffe variabili, il team che si occupa di contabilità non rimarrà deluso da questa piattaforma. Ecco alcuni altri Alternative a TimeCamp da esplorare!

Le migliori funzionalità/funzione di TimeCamp

Robusta reportistica relativa a budget, tempo e dipendenti

Registrazione e approvazione delle tabelle orarie

Ricca funzione di fatturazione

Supporta l'automonitoraggio

oltre 70 integrazioni

Limiti di TimeCamp

Presenta una curva di apprendimento significativa

Non ci sono abbastanza personalizzazioni per la fatturazione

Prezzi di TimeCamp

Free Forever

Starter : $2,99/mese per utente

: $2,99/mese per utente Basic : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Pro: $7,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su TimeCamp

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 500 recensioni)

Eleva la tua produttività con uno strumento di monitoraggio del tempo

In un mondo 3D in cui il tempo è la risorsa più preziosa, la scelta della giusta soluzione di monitoraggio del tempo può fare la differenza.

Quando si tratta di trovare la perfetta alternativa a Everhour, l'elenco delle opzioni può essere schiacciante. Ecco perché vi consigliamo di dare un'occhiata a ClickUp -Fate in modo che ogni secondo della vostra giornata conti con funzionalità di monitoraggio del tempo di prim'ordine, oltre a strumenti di produttività, monitoraggio del budget e funzionalità di collaborazione con il team. ⌛