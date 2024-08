Sopravvivere al sovraccarico di notifiche: La vostra guida per trovare la pace in un mondo digitale frenetico

Vi siete mai trovati nella situazione in cui cercate di concentrarvi sul lavoro, ma ogni pochi minuti compare una notifica che ruba la vostra attenzione? Non siete soli!

Dal ping di un'email in arrivo al ronzio di un aggiornamento sui social media, siamo costantemente interrotti dalle notifiche. Queste frequenti interruzioni non sono solo fastidiose, ma danneggiano la nostra produttività e causano stanchezza. Ricerca dicono anche che essere interrotti frequentemente e sentirsi obbligati a rispondere rapidamente può influire sulle nostre prestazioni e sui livelli di stress.

l'affaticamento da notifiche è la sensazione di essere sopraffatti o mentalmente esauriti dalla costante raffica di notifiche provenienti dai nostri dispositivi digitali_. Questo fenomeno è diventato un'afflizione fin troppo comune nel nostro mondo iperconnesso.

In questo articolo esploreremo il significato del sovraccarico di notifiche, le sue fonti, il suo impatto psicologico e alcune strategie per ridurlo.

**Che cos'è il sovraccarico di notifiche?

Il sovraccarico di notifiche si verifica quando si è costantemente bombardati da notifiche provenienti da varie fonti digitali, come email, messaggi di testo, aggiornamenti dei social media e piattaforme di lavoro come Slack, Skype, ecc. È la causa principale dell'affaticamento da notifiche.

la fatica da notifiche è reale quanto la stanchezza da Zoom. E non siete i soli a sperimentarla. Si verifica quando la quantità di notifiche supera la vostra capacità di gestirle e rispondere in modo efficace.

Questo sovraccarico può causare stress, distrazione e sovraccarico cognitivo. È anche un problema di killer della produttività e influisce negativamente sulla nostra concentrazione e sul nostro benessere generale.

Quindi, come possiamo ridurla?

Poiché i dispositivi digitali sono una parte importante della nostra vita personale e professionale, è impossibile eliminarli completamente. Da fare, invece, è adottare misure per ridurre lo stress.

Ma prima di decidere le strategie, identifichiamo le cause e le fonti comuni del sovraccarico di notifiche.

Cause comuni e fonti di sovraccarico di notifiche

I nostri dispositivi digitali sono le principali fonti di notifiche. Oggi usiamo le app per tutto, dalle promemoria quotidiane al controllo del meteo e alla comunicazione tra di noi. E tutte queste app ci inviano notifiche quotidiane. Vediamo chi sono i colpevoli:.

Applicazioni mobili: Con la proliferazione degli smartphone, le app mobili si contendono costantemente la nostra attenzione attraverso le notifiche, che vanno dagli aggiornamenti dei social media agli avvisi di notizie e alle notifiche delle app

Con la proliferazione degli smartphone, le app mobili si contendono costantemente la nostra attenzione attraverso le notifiche, che vanno dagli aggiornamenti dei social media agli avvisi di notizie e alle notifiche delle app Email: L'afflusso di notifiche via email, dalle comunicazioni relative al lavoro alle newsletter e ai messaggi di promozione, contribuisce in modo significativo al sovraccarico di notifiche

L'afflusso di notifiche via email, dalle comunicazioni relative al lavoro alle newsletter e ai messaggi di promozione, contribuisce in modo significativo al sovraccarico di notifiche Piattaforme di social media: Le piattaforme di social media prosperano sul coinvolgimento. Inviano notifiche per qualsiasi cosa, compresi i "mi piace", i commenti, i messaggi, i compleanni e altre interazioni, che possono diventare rapidamente sovraccariche

Le piattaforme di social media prosperano sul coinvolgimento. Inviano notifiche per qualsiasi cosa, compresi i "mi piace", i commenti, i messaggi, i compleanni e altre interazioni, che possono diventare rapidamente sovraccariche App di messaggistica: Le piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp, Messenger e Slack facilitano la comunicazione in tempo reale. Ma bombardano anche gli utenti di notifiche, causando distrazione e sovraccarico

Le piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp, Messenger e Slack facilitano la comunicazione in tempo reale. Ma bombardano anche gli utenti di notifiche, causando distrazione e sovraccarico Calendario e app per promemoria : Sebbene siano utili per organizzare programmi e attività, le app di calendario e promemoria possono sovraccaricarci di notifiche per eventi, riunioni, scadenze e attività imminenti

app per promemoria Sebbene siano utili per organizzare programmi e attività, le app di calendario e promemoria possono sovraccaricarci di notifiche per eventi, riunioni, scadenze e attività imminenti App di notizie e media: Le app e i siti web di notizie forniscono aggiornamenti costanti sugli eventi attuali, inviando notifiche per le notizie dell'ultima ora, il che contribuisce al sovraccarico di informazioni

Le app e i siti web di notizie forniscono aggiornamenti costanti sugli eventi attuali, inviando notifiche per le notizie dell'ultima ora, il che contribuisce al sovraccarico di informazioni Notifiche push: Le notifiche push vengono inviate da siti web e app per coinvolgere nuovamente gli utenti con contenuti o aggiornamenti, ma possono sovraccaricare se non sono personalizzate o controllate correttamente

Le notifiche push vengono inviate da siti web e app per coinvolgere nuovamente gli utenti con contenuti o aggiornamenti, ma possono sovraccaricare se non sono personalizzate o controllate correttamente Dispositivi intelligenti e indossabili: Gli smartphone non sono gli unici colpevoli; anche gli smartwatch, i fitness tracker e altri dispositivi indossabili generano notifiche

Gli smartphone non sono gli unici colpevoli; anche gli smartwatch, i fitness tracker e altri dispositivi indossabili generano notifiche Strumenti legati al lavoro: Strumenti e software legati al lavoro, comprese le piattaforme di project management,app per la comunicazione con il teametc., spesso generano notifiche relative ad attività, scadenze e attività del team

Strumenti e software legati al lavoro, comprese le piattaforme di project management,app per la comunicazione con il teametc., spesso generano notifiche relative ad attività, scadenze e attività del team sottoscrizioni e servizi: Le sottoscrizioni a vari servizi, come piattaforme di streaming, siti di shopping online e strumenti di produttività, possono inviare notifiche relative all'attività dell'account, alle offerte e alle promozioni

Impatto delle notifiche sulla nostra produttività

Le notifiche spesso ci spingono verso il multitasking, in quanto ci distraggono dal nostro lavoro e spostano la nostra attenzione su un'altra attività, anche se solo per un breve periodo.

A Articolo dell'Università di Stanford ha riportato che le loro ricerche dimostrano che il troppo multitasking può interferire sia con la memoria di lavoro che con la memoria a lungo termine e impatta sulla nostra produttività.

Descrive inoltre il suo impatto sulle prestazioni delle nostre attività: quando si hanno fonti di attenzione in competizione tra loro, l'esecuzione delle attività è spesso ridotta. Probabilmente si è più lenti a piegare il bucato o magari si fanno cadere delle cose per terra quando si aiuta un bambino a fare i compiti rispetto a quando si piega il bucato da soli "

Sia il multitasking che il cambio di contesto riducono seriamente la nostra produttività. Quando cambiamo contesto, possono essere necessari fino a 10 minuti per ritrovare la concentrazione sull'attività originale.

i nostri dispositivi e le loro notifiche possono avere un impatto sulla nostra salute mentale e produttività via Unsplash

Impatto psicologico del sovraccarico di notifiche

Sapete cosa succede quando c'è una quantità eccessiva di lavoro sul vostro piatto? Può causare paralisi da carico di lavoro .

Qualcosa di simile accade quando si riceve un numero significativo di notifiche durante la giornata. Si inizia a procrastinare, a controllare le notifiche e persino a diventare apatici nei confronti dei dispositivi. Quel che è peggio è il suo impatto sulla nostra salute mentale e sulla concentrazione.

Ecco alcuni modi in cui il sovraccarico di notifiche ci colpisce:

Impatta la concentrazione e l'attenzione

Le continue interruzioni dovute alle notifiche disturbano la nostra concentrazione e l'attenzione tempo di concentrazione . Questo rende difficile impegnarsi in un lavoro profondo o completare le attività in modo efficiente. Anche brevi distrazioni possono danneggiare la produttività e ostacolare le prestazioni, poiché il cervello ha bisogno di tempo per ricentrarsi dopo ogni interruzione.

Isolamento sociale

È un po' ironico: le notifiche dovrebbero aiutarci a rimanere in connessione. Ma essere incollati ai nostri schermi può allontanarci dalle vere connessioni umane. Pensateci: quante volte vi è capitato di trovarvi in una stanza piena di persone, ma tutti stavano fissando i loro telefoni?

Questa preoccupazione per gli strumenti digitali rende più difficile avere conversazioni significative faccia a faccia e connettersi con gli altri. Nel tempo, questo può causare sentimenti di solitudine, disconnessione e alienazione. Può anche avere un impatto sul nostro senso di appartenenza e sul supporto sociale.

Stress e ansia

Il sovraccarico di notifiche può anche diventare una fonte di stress e ansia. Psicologi dicono anche che le notifiche mandano il nostro cervello in overdrive, innescando ansia e stress. Il flusso incessante di notifiche che richiedono attenzione crea un perpetuo senso di urgenza, facendovi sentire costantemente al limite.

anche la FOMO (fear of missing out) su aggiornamenti o opportunità importanti intensifica questo stress, portandoci a controllare i nostri dispositivi anche nei momenti di relax o di svago.

Disturbi del sonno

L'eccessiva esposizione alla tecnologia e alle notifiche, soprattutto prima di andare a letto, può disturbare il sonno. I nostri smartphone e tablet emettono luce blu che sopprime la produzione di melatonina, un ormone responsabile della regolazione dei cicli sonno-veglia.

L'esposizione alla luce blu la sera ritarda l'inizio del sonno e riduce la qualità complessiva del sonno. Ciò può comportare difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli durante la notte e sensazione di intontimento al risveglio.

**Come fermare il sovraccarico di notifiche?

Ora che conosciamo il terribile impatto che il sovraccarico di notifiche può avere sulla nostra salute mentale, è necessario controllarlo. Potreste pensare: "Perché non spegnerle e basta?"

L'idea è giusta: si possono disattivare le notifiche direttamente dalle impostazioni. Ma è davvero così facile? Non se consideriamo un altro impatto delle notifiche.

Le notifiche possono anche triggerare la dopamina, un ormone che ha un ruolo nel piacere e nella motivazione. Quindi, anche quando decidete di non controllarle, sentirete un forte impulso a controllarle e ad agire.

Questo vale anche per i professionisti. Secondo Statista il 43% dei lavoratori statunitensi controlla l'email ogni poche ore al di fuori dell'orario di lavoro, mentre il 10% la controlla costantemente.

Da fare, quindi, per fermare il sovraccarico di notifiche? Continua a leggere.

Verifica le notifiche

Il primo modo per fermare il sovraccarico di notifiche è quello di esaminare tutte le app e le piattaforme sui vostri dispositivi che inviano notifiche. Identificate quelle essenziali e quelle di cui potete fare a meno. Gli elementi essenziali possono essere strumenti di comunicazione sul posto di lavoro telefonate, ecc. Non essenziali possono essere le app dei social media, i messaggi di gioco, ecc.

Chiedetevi: avete bisogno di sapere immediatamente a chi è piaciuto il vostro ultimo post sui social media o quando un prodotto specifico è in vendita? Privilegiate le notifiche in base alle informazioni di cui avete bisogno immediatamente e a quelle che possono aspettare fino a quando non potete controllare l'app.

Questo metodo riduce significativamente il numero di notifiche push. La gestione delle notifiche è anche uno dei modi migliori per mantenere la concentrazione .

Distanziarsi dai dispositivi

È più facile creare una barriera fisica tra voi e i vostri dispositivi che una mentale. Tenere i dispositivi fisicamente fuori dalla portata assicura che non siate distratti da ogni singolo ronzio e bip. Lo smartphone è in grado di attirare l'attenzione con le anteprime dei messaggi e le schermate luminose. In questo modo, ad esempio, anche quando si è tentati di controllare il telefono, si ha il tempo di ricordare perché lo si è tenuto lontano e di fermarsi.

usate ClickUp per comunicare in modo asincrono con i colleghi e mantenere il silenzio quando necessario_

È anche possibile posizionarlo a faccia in giù o a una certa distanza. Se state aspettando un messaggio o una chiamata importante e temete di perderla, potete usare uno smartwatch. Gli smartwatch permettono di ricevere notifiche solo da alcune app. In questo modo, potete mettere via il telefono senza preoccuparvi di perdere qualcosa di essenziale.

Programmare i check-in delle notifiche

Sappiamo tutti quanto possa essere difficile ridurre il tempo trascorso sullo schermo e ignorare i messaggi non essenziali. Pertanto, non cercate di bloccare del tutto le notifiche. Invece, designate orari specifici durante la giornata per rispondere ai messaggi diretti, alle chat di gruppo e alle email.

Il modo migliore per coltivare questa abitudine è quello di rinforzarsi positivamente ogni volta che si riesce a seguire questo programma. La ricompensa dovrebbe essere qualcosa che vi piace, come il vostro snack preferito, un'attività rilassante, un breve gioco, ecc.

Questo rinforzo positivo vi aiuterà a mantenere l'abitudine più a lungo. Alla fine si riuscirà a evitare le continue interruzioni e a rimanere concentrati sulle attività per periodi più lunghi.

Utilizzare le app per la concentrazione

Oltre a tenere i dispositivi fuori dalla portata di mano e a gestire le notifiche, potete anche utilizzare le app per la concentrazione e la modalità "focus/da fare". Ecco Da fare:

modalità Focus/da fare sui telefoni Android via_ google

Attivare la modalità "non disturbare" o la modalità di messa a fuoco ogni volta che si ha bisogno di lavorare in profondità e di concentrarsi

Personalizzare le impostazioni delle notifiche, come disabilitare gli avvisi, i banner, i suoni e l'aspetto della schermata di blocco

Utilizzarele app per la concentrazione come Forest, Serene, Focus Bear, ecc. Molte app premiano la concentrazione, aiutandovi a sviluppare un programma e un'abitudine

Nascondere le app che vi distraggono da visualizzare

Scaricate i blocchi delle app per bloccare le app o i siti web che vi distraggono

Sfruttare il filefinestra In arrivo per la gestione delle attività email

Utilizzare uno strumento consolidato di gestione del lavoro

Limitare il numero di piattaforme utilizzate per il lavoro è un'altra solida strategia per gestire le notifiche. Utilizzate uno strumento di gestione delle attività e del lavoro consolidato come ClickUp per gestire tutto il vostro lavoro su un'unica piattaforma. È possibile integrare ClickUp con oltre 1000 strumenti di produttività, riducendo la necessità di utilizzare più app.

gestite il vostro lavoro su un'unica piattaforma con ClickUp Le attività di ClickUp offre una completa personalizzazione e flessibilità per gestire i progetti e tutti i tipi di lavoro. È possibile assegnare commenti come elementi di azione, condividere registrazioni dello schermo, personalizzare l'area di lavoro, creare liste di controllo e organizzare le attività utilizzando cinque livelli di priorità. Queste funzionalità/funzione consentono di non passare continuamente da un'app all'altra e da una piattaforma all'altra.

impostazione rapida della priorità di un'attività di ClickUp per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo

Impostare le priorità delle attività in 4 categorie: urgente, alta, normale e bassa. È possibile impostare avvisi per le attività ad alta priorità e assicurarsi di ricevere notifiche per qualsiasi modifica a tali attività.

ClickUp consente anche di personalizzare le impostazioni per ricevere avvisi se la priorità di un'attività viene modificata da bassa ad alta o urgente.

impostare promemoria rapidi con ClickUp Reminders

Con ClickUp è possibile impostare e gestire i promemoria su tutti i dispositivi. È possibile aggiungere allegati, impostare programmi ricorrenti e persino creare promemoria per commenti e conversazioni.

offre la possibilità di utilizzare la modalità Focus per concentrarsi esclusivamente sull'attività in corso. È possibile scegliere la modalità di messa a fuoco a blocchi, che fa scomparire tutto ciò che è presente nella pagina al di fuori del blocco in cui si sta lavorando, oppure la modalità di messa a fuoco a pagina, che nasconde le barre laterali durante la digitazione.

Ecco un altro modo per sfruttare ClickUp per ridurre il sovraccarico di notifiche:

programmare le notifiche di ClickUp

ClickUp offre un'ampia gamma di personalizzazioni per la gestione delle notifiche. Scegliete qualsiasi azione, come date di inizio, nuovi commenti, modifiche alla data o alla priorità, per ricevere una notifica per le fonti in cui la ricevete.

Con ClickUp, riceverete solo le notifiche che desiderate e dalla fonte da cui le desiderate. Potete anche programmare le notifiche per evitare che vi interrompano quando siete impegnati. Inoltre, è possibile aggiungere avvisi sonori per le notifiche più importanti e disattivare facilmente le notifiche irrilevanti.

ClickUp consente di impostare regole di notifica separate per email, browser, app web, cellulare e desktop.

Pratiche e strategie degli utenti per minimizzare il sovraccarico di notifiche

Abbiamo cercato su Reddit e Medium le strategie che gli utenti hanno trovato efficaci per ridurre il sovraccarico di notifiche nella maggior parte delle app. Ecco cosa ci hanno detto:

Disabilitare le notifiche

Il primo e più comune consiglio che viene dato è quello di disabilitare del tutto le notifiche, soprattutto dal portatile e dal telefono del lavoro. Consentite solo le notifiche provenienti da fonti essenziali, come le app per le comunicazioni di lavoro.

Un altro utente ha aggiunto che anche la disabilitazione degli avvisi sonori dalle notifiche li ha aiutati a ridurre il sovraccarico di notifiche. È possibile impostare manualmente gli avvisi sonori per le app più importanti.

Rendi noiose le tue app

A Utente Reddit ha suggerito un modo unico di gestire le notifiche. Hanno rimosso tutte le connessioni non personali e controverse dai loro social media, lasciando solo contenuti brevi, specifici e significativi.

Rendendo le app noiose, si elimina il desiderio di controllare costantemente il telefono. In questo modo, ogni volta che si usano le app, è significativo e divertente, ma non ci fa desiderare di più.

Utilizzare app per la gestione delle notifiche

Un altro consiglio è stato quello di utilizzare un'app affidabile per la gestione delle notifiche. Alcuni hanno suggerito di utilizzare strumenti di monitoraggio che sfruttano l'IA per ridurre gli avvisi non importanti.

Scegliete app che offrano opzioni di personalizzazione estese, controllo granulare sulle singole notifiche, compatibilità multipiattaforma, posticipo o ritardo delle notifiche e filtraggio intelligente.

Trova l'equilibrio nel sovraccarico di notifiche con ClickUp

Suggerimenti per prevenire il sovraccarico di notifiche

Controllate tutte le notifiche; tenete solo quelle essenziali

Tenere i dispositivi a distanza

Bloccare il tempo dedicato al controllo delle notifiche

Limitate il feed dei social media in modo da avere solo funzionalità/funzione brevi e specifiche

Usare le app di concentrazione e la modalità "Da fare" durante il lavoro

Combinare il lavoro da più strumenti in un'unica piattaforma

Trovare il delicato equilibrio tra rimanere informati e mantenere la concentrazione è una sfida non da poco. Tuttavia, con le strategie che abbiamo illustrato, potete recuperare il controllo sulla vostra vita digitale e mantenervi aggiornati.

Dall'impostazione delle priorità alla verifica delle notifiche, potete utilizzare molti approcci per proteggere la vostra salute mentale dal sovraccarico di notifiche. Ricordate che la gestione delle notifiche non è una soluzione unica. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per voi e per le vostre preferenze specifiche. Non esitate a sperimentare diverse strategie e strumenti fino a trovare l'opzione migliore che vi permetta di rimanere in connessione senza sacrificare la vostra concentrazione.

Per risparmiare tempo, vi consigliamo di iniziare con ClickUp, le cui funzionalità complete vi permettono di controllare in modo granulare le notifiche e gli avvisi. Verificate voi stessi registrandovi gratuitamente !

Domande frequenti (FAQ)

**Perché vengo sommerso dalle notifiche?

Le notifiche possono sopraffare perché richiedono costantemente la vostra attenzione, interrompendo il vostro lavoro e causando stress.

**Che cos'è l'affaticamento da notifiche?

L'affaticamento da notifiche si riferisce alla sensazione di essere mentalmente esausti o sopraffatti dalla costante raffica di notifiche provenienti da tutte le app. Si verifica quando si ricevono troppe notifiche, con conseguente diminuzione della reattività e dell'impegno nei confronti degli avvisi.

**Come faccio a disattivare i limiti delle notifiche?

Per disattivare i limiti di notifica, è necessario regolare le impostazioni di notifica del dispositivo. Accedere al centro notifiche del dispositivo o dell'app specifica che si desidera modificare e cercare un interruttore per attivare/disattivare i limiti di notifica.