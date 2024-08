ChatGPT vs. Google Gemini: quale strumento di intelligenza artificiale è il migliore?

Nel giro di pochi anni, gli strumenti di IA sono diventati strettamente integrati nella nostra vita personale e professionale: dalla richiesta di consigli cinematografici ad Alexa al prompt di ChatGPT per dare una nuova direzione alla nostra campagna di marketing.

I chatbot IA e i generatori di testi IA multimodali, in particolare, si sono dimostrati preziosi, assistendoci nella creazione di contenuti, nella traduzione e facilitando la ricerca e l'analisi dei dati.

Dal debutto di ChatGPT nel novembre 2022, sono emersi numerosi modelli linguistici multimodali di grandi dimensioni (LLM) da parte di aziende tecnologiche come Google, Microsoft e Meta. Ognuna ha rilasciato il proprio modello generativo Strumenti di IA -Google Gemini, Microsoft Copilot e Meta Llama, rispettivamente.

In questo articolo, confronteremo in modo esaustivo ChatGPT, il chatbot originale di IA generativa, e Google Gemini, l'ultimo nato in casa Google.

Cos'è ChatGPT?

via OpenAI ChatGPT, o Chat Generative Pre-trained Transformer, è un generatore di testo IA e chatbot rilasciato da OpenAI alla fine del 2022. È stato uno dei primi chatbot IA ad avere un esito positivo, superando tutti i suoi concorrenti grazie alle sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale e alle risposte basate sul dialogo simile a quello umano.

Attualmente ChatGPT è disponibile in due versioni: ChatGPT 3.5 (per utenti gratis) e ChatGPT 4.0 (per utenti a pagamento). Mentre entrambe le versioni assistono l'utente nella generazione e nella traduzione del testo, solo ChatGPT 4.0 supporta prompt multimodali (o voce e immagine), GPT personalizzati, analisi dei dati e altro ancora.

ChatGPT 4.0 permette anche di avere conversazioni vocali avanti e indietro, rendendolo uno dei chatbot IA più accessibili oggi.

ChatGPT può essere utilizzato per:

Brainstorming di idee

Scrivere, modificare e tradurre contenuti

Analizzare i dati ed evidenziare le tendenze

Debug e miglioramento del codice

Ricerca di argomenti e comprensione di concetti

Per i team o le aziende più grandi, abbonatevi al piano ChatGPT Team e avrete accesso a funzionalità come la creazione e la condivisione di GPT personalizzati all'interno della vostra area di lavoro. Potrete inoltre utilizzare analisi avanzate dei dati e mantenere la completa titolarità dei dati.

Funzionalità/funzione di ChatGPT

Approfondiamo un po' le funzionalità/funzione più popolari di ChatGPT.

1. Capacità generative

ChatGPT ha l'eccellente capacità di generare conversazioni di qualità umana. Vi aiuta a creare diversi tipi di contenuti (tra cui post di blog, email e libri) e a tradurli in oltre 50 lingue (tra cui francese, spagnolo, giapponese, coreano, tailandese e greco).

ChatGPT può anche eseguire vari tipi di manipolazioni del testo, come riepilogare/riassumere il testo, riscrivere blocchi di testo e regolare il tono e la formalità dei contenuti.

Inoltre, è possibile condividere le chat con altri membri del team utilizzando un link pubblico collegato. Questi ultimi possono quindi importare la conversazione nella loro chat console e utilizzarla come punto di riferimento o continuarla.

ChatGPT offre anche alcuni pulsanti di azione rapida, come "copia", "rigenera" e "risposta negativa". Utilizzateli per far sapere al modello IA se siete soddisfatti di una determinata risposta.

Aggiungendo istruzioni personalizzate, come la lingua e il tono di voce, è possibile personalizzare le risposte di ChatGPT per tutte le chat.

2. GPT personalizzati

via OpenAI Una funzionalità/funzione molto apprezzata di ChatGPT sono i GPT personalizzati, in cui si modifica il motore GPT per creare chatbot IA personalizzati con istruzioni specifiche e abilità specializzate.

Ad esempio, è possibile creare un compagno per l'onboarding che agisce come un bot di assistenza, chatta con i nuovi dipendenti e fornisce loro risposte dal manuale aziendale.

Alcuni utenti hanno persino utilizzato ChatGPT per la terapia, per analizzare i loro modelli comportamentali e utilizzare i LLM per il "miglioramento psicologico di sé" Altri hanno creato GPT per il piano dei pasti, le domande frequenti sul bucato e altro ancora.

Le possibilità di GPT personalizzati, per privati e aziende, sono infinite!

3. Analisi dei dati

ChatGPT consente di caricare dati principalmente in formato CSV, TXT e PDF con la versione Enterprise e di analizzarli direttamente all'interno della piattaforma. Questa funzionalità/funzione consente di identificare tendenze e modelli, di pulire i dati eliminando i duplicati o le informazioni obsolete e di porre domande specifiche per generare approfondimenti e riepiloghi.

Pur non sostituendo completamente gli strumenti di analisi dei dati, ChatGPT gestisce le statistiche di base e genera variazioni dei dati per l'apprendimento automatico. Tuttavia, questa funzionalità/funzione premium è disponibile solo sui piani a pagamento.

Prezzi di ChatGPT

Gratis : Free per sempre

: Free per sempre Plus : $20/utente al mese

: $20/utente al mese Teams : $30/utente al mese

: $30/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Cos'è Google Gemini?

Google Gemini (in precedenza Bard) è uno dei tanti LLM creati da Google Deepmind. È in grado di comprendere e interpretare testi, voci, immagini e persino video. È possibile utilizzarlo per scrivere, fare brainstorming, riepilogare/riassumere informazioni e persino generare immagini.

Una funzionalità/funzione chiave di Google Gemini è la sua integrazione nativa con le aree di lavoro di Google. Ad esempio, Gemini può riempire i dati dei fogli di calcolo, fornire suggerimenti creativi per le presentazioni e persino generare sfondi personalizzati per le riunioni video.

Tuttavia, per integrare Gemini nell'area di lavoro di Google è necessaria una sottoscrizione.

Google Gemini è attualmente disponibile in tre dimensioni: Ultra, Pro e Nano. Gemini Ultra è il modello più grande e più capace di Google per attività molto complesse. Gemini Pro è più adatto alla scalabilità di un'ampia gamma di attività. Gemini Nano è il modello più efficiente e leggero, costruito per attività on-device.

Funzionalità/funzione di Google Gemini

Ecco alcune delle migliori funzionalità/funzione di Google Gemini:

1. Capacità generative

Google Gemini ha solide capacità di generazione di testo che supportano oltre 40 lingue e possono creare formati di testo creativi come poesie, codici, script, brani musicali, email e lettere. Può anche tradurre contenuti e generare immagini in base alle descrizioni dei testi.

Gli utenti possono valutare le risposte come "buone" o "cattive", ricontrollare i fatti sul web e modificare le risposte con un semplice clic. Quando si pongono domande a Google Gemini, vengono generate tre bozze per ogni domanda e l'utente può finalizzarne una. Una volta scelta, le bozze rimanenti vengono rimosse dalla cronologia della chat.

2. Funzionalità multimodali

via Google Gemini Poiché Google Gemini è stato addestrato su grandi insiemi di dati, può elaborarli tutti insieme. Per istanza, si possono usare prompt di testo per generare immagini o caricare un'immagine e chiedergli di scrivere una storia basata su tale immagine.

via Google Gemini Il modello IA può anche generare codice in qualsiasi linguaggio di programmazione, eseguire il debug di frammenti di codice e creare script per l'automazione. Inoltre, suggerisce informazioni aggiuntive, come ad esempio quali librerie installare, quali messaggi di errore visualizzare o come prevenire futuri bug. Questo può essere molto utile per i non addetti ai lavori che lavorano in ambienti a basso codice.

3. Estensioni Gemini

Questi componenti aggiuntivi collegano Google Gemini a specifiche app e servizi di Google, consentendogli di sfruttarne le funzioni. Come le estensioni di Chrome, queste estensioni possono aiutare a lavorare in modo più intelligente e a svolgere più lavoro in meno tempo.

Ad esempio, è possibile:

Automazioni di attività come l'aggiunta di eventi dalle email al calendario

Redigere risposte alle email e cercare informazioni nella finestra In arrivo

Generare immagini personalizzate per le presentazioni

Correggere l'illuminazione, ridurre il rumore e migliorare la qualità generale delle riunioni

Ottenere suggerimenti di posizione o di attività basati sull'IA su Google Mappa

Al momento, le estensioni di Google Gemini sono disponibili solo per le app di Google. Tuttavia, l'azienda potrebbe aprirle a servizi di terze parti.

Prezzi di Google Gemini

**Gratuito

Gemini Advanced : $19,99/utente al mese

: $19,99/utente al mese Gemini Business : $20,00/utente al mese (fatturati annualmente)

: $20,00/utente al mese (fatturati annualmente) Gemini Enterprise: $30,00/utente al mese (con fatturazione annuale)

ChatGPT vs Google Gemini: Funzionalità/funzione a confronto

Confrontiamo ora i due strumenti in dettaglio.

Origine dati

Per la ricerca sono stati utilizzati sia ChatGPT che Google Gemini. Il primo criterio è quello di verificare la fonte delle informazioni e di assicurarne l'accuratezza e l'aggiornamento.

ChatGPT

ChatGPT raccoglie informazioni da dati pubblicamente disponibili sul World Wide Web, tra cui pagine web, estratti di libri e post sui social media. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento di ChatGPT 3.5 (la versione gratis) risale al settembre 2022.

Solo ChatGPT 4.0 viene aggiornato con le informazioni più recenti, il che rende la versione gratis obsoleta.

Google Gemini

Sia la versione gratuita che quella avanzata di Google Gemini sono aggiornate in tempo reale con le informazioni più recenti provenienti dal web. Il chatbot IA è in grado di fornire informazioni approfondite su tutti gli eventi e le tendenze più recenti.

Tuttavia, Gemini è più censurato di ChatGPT. Pertanto, pur rimanendo sempre aggiornato, potrebbe non fornire informazioni su argomenti sensibili.

ChatGPT vs. Google Gemini: l'origine dati più affidabile? Abbiamo un chiaro vincitore qui, ed è Google Gemini. Da fare per censurare alcuni argomenti, il suo piano Free è più utile della versione gratis di ChatGPT. Google utilizza anche database di testi e immagini come LAOIN-5B, il che gli conferisce un ulteriore vantaggio rispetto a ChatGPT. |

Capacità di traduzione

Un altro importante fattore di confronto da considerare è la traduzione dei contenuti e le capacità di apprendimento delle lingue.

ChatGPT

ChatGPT supporta nove lingue sul browser. Queste includono cinese (zh-Hans), cinese (zh-TW), francese (fr-FR), tedesco (de-DE), italiano (it-IT), giapponese (ja-JP), portoghese (pt-BR), russo (ru-RU) e spagnolo (es-ES).

Complessivamente, il modello IA è in grado di comprendere, scrivere e tradurre oltre 50 lingue, tra cui il tailandese, il greco e l'hindi.

Google Gemini

Google Gemini supporta invece 40 lingue per i servizi di traduzione sul suo browser. Molti utenti trovano le traduzioni di Google Gemini più ricche di sfumature, poiché tiene conto dei comportamenti culturali.

ChatGPT vs. Google Gemini: il traduttore migliore? Il vincitore è, ancora una volta, Google Gemini. Supporta un numero di lingue simile a quello di ChatGPT e le sue traduzioni sono più sfumate. |

Esperienza utente

È ora il momento di mettere alla prova la loro esperienza utente (UX) e scoprire quale strumento di IA offre un'esperienza utente più amichevole.

ChatGPT

ChatGPT fornisce una semplice console di chattare. È minimale, priva di ingombri e facile da navigare. I pulsanti di azione rapida per le azioni più comuni, come la modifica delle domande, la rigenerazione delle risposte e la scrittura delle risposte, sono altrettanto comodi. È anche possibile disattivare la cronologia delle chat se non si desidera che ChatGPT utilizzi i dati per addestrare il suo motore IA.

Anche le app mobili di ChatGPT per iOS e Android sono molto intuitive e supportano tutte le funzionalità/funzione del browser.

Google Gemini

Gli utenti di Gemini apprezzano la moderna interfaccia utente, simile a quella delle altre app di Google. Questo rende facile per gli utenti trovare le funzionalità/funzione o navigare nella piattaforma. Inoltre, offre molti pulsanti di azione rapida per contrassegnare le risposte come "buone" o "cattive", ricontrollare le informazioni, aggiungere una risposta a Documenti Google o Gmail e persino esportare le singole risposte.

È disponibile un registro delle attività che elenca tutti i prompt e le risposte generate. In questo modo è più facile per i team mantenere i registri di controllo, soprattutto quando si gestiscono informazioni sensibili.

ChatGPT vs. Google Gemini: lo strumento con la migliore UX? Questo è un pareggio! Entrambi gli strumenti di IA sono facili da navigare, privi di ingombri e dispongono di pulsanti di risposta rapida per ridurre il lavoro richiesto dall'utente. Mentre Google Gemini offre un'interfaccia di chat più potente con opzioni come il doppio controllo dei fatti, la generazione di bozze multiple per le risposte in chat e il mantenimento di un registro delle attività, ChatGPT offre forti opzioni di controllo dei dati e app mobili. |

Flussi di lavoro personalizzati

I flussi di lavoro personalizzati e i semplici hack dell'IA possono migliorare notevolmente i processi di lavoro. Questi includono opzioni di personalizzazione a livello di app e una facile sincronizzazione con altre piattaforme per consentire flussi di lavoro automatizzati.

ChatGPT

ChatGPT 4.0 è amato per le sue GPT personalizzate che possono essere formate per rispondere ai requisiti unici di qualsiasi genere, azienda o settore. Inoltre, ChatGPT mette a disposizione dei provider una solida infrastruttura API (chiamata Whisper API) che facilita l'integrazione di ChatGPT nei loro prodotti, app e siti web.

È anche possibile utilizzare strumenti di automazione del flusso di lavoro come Zapier per collegare le app aziendali con ChatGPT ed eseguire automazioni personalizzate del flusso di lavoro. Queste automazioni possono variare dalla creazione di un'attività in Notion a partire da una conversazione ChatGPT alla conversione di file in PDF e al loro riepilogare/riassumere con ChatGPT.

Google Gemini

Potenziate le vostre app con le capacità di IA di Gemnin grazie alle estensioni.

Attualmente Google Gemini fornisce estensioni solo per Google Apps e non può essere integrato con altre app aziendali. Questo lo rende una risorsa eccellente per chi è già integrato nell'ecosistema Google, ma può essere uno svantaggio per chi ne è al di fuori.

ChatGPT vs. Google Gemini: lo strumento di IA migliore per i flussi di lavoro personalizzati? Abbiamo un chiaro vincitore qui, ed è ChatGPT! È molto più avanti di Google Gemini, in quanto supporta integrazioni più complete e flussi di lavoro personalizzati. |

Analisi dei dati

Un altro caso d'uso chiave per i chatbot IA è l'analisi dei dati.

ChatGPT

ChatGPT dispone di funzionalità avanzate di analisi dei dati. È possibile caricare su ChatGPT file TXT, CSV e persino PDF e utilizzare il suo motore IA per identificare modelli o estrarre informazioni significative.

ChatGPT pulisce anche i dati, rimuove le informazioni obsolete o organizza i dati in un formato diverso in base alle vostre istruzioni.

Google Gemini

Google Gemini è in grado di eseguire attività di analisi dei dati di base, come l'organizzazione o la visualizzazione dei dati, ma non offre alcuna funzionalità/funzione specializzata per l'analisi dei dati.

| ChatGPT vs. Google Gemini: il miglior analista di dati? ChatGPT vince questo round. |

Capacità generative

L'ultimo aspetto da considerare in questo testa a testa tra ChatGPT e Google Gemini è la loro capacità di ricerca, scrittura e codice.

ChatGPT

ChatGPT eccelle nella scrittura formale o aziendale. Tuttavia, la sua vera forza risiede nelle sue capacità di codifica. È in grado di creare codice accurato da zero, migliorare quello esistente, eseguire revisioni del codice ed eseguire il debug degli errori.

ChatGPT permette anche di aggiungere regole o istruzioni per tutte le chat. Questo può essere particolarmente utile se utilizzate ChatGPT come assistente di scrittura e non volete dargli ripetutamente le linee guida del vostro marchio.

Google Gemini

Google Gemini eccelle nella scrittura creativa. Da fare tutto, dal copywriting alla stesura di storie e alla scrittura di poesie. È anche abbastanza efficiente nel codice e nel debug degli errori. Tuttavia, è soggetto a errori, quindi è necessario rivedere sempre il codice generato prima di utilizzarlo.

Un'altra funzionalità/funzione utile di Google Gemini sono le citazioni. Quando si ricercano informazioni, lo strumento cita le fonti per impostazione predefinita, rendendo più facile per i ricercatori e gli accademici controllare i riferimenti e costruire le loro bibliografie.

ChatGPT vs. Google Gemini: il migliore assistente di scrittura? Anche in questo caso si tratta di un pareggio! Le capacità di codifica di ChatGPT corrispondono alle capacità creative di Gemini, per cui si tratta di un altro pareggio. |

Prezzi e inclusioni

ChatGPT vs. Google Gemini su Reddit

Abbiamo deciso di leggere alcune recensioni di Redditors per darvi una panoramica migliore dei due chatbot IA. La maggior parte di queste recensioni confronta ChatGPT 4.0 con Google Gemini.

Ecco le chiavi della nostra ricerca:

Scrittura

Quasi tutti gli utenti di Reddit hanno dichiarato di preferire Google Gemini per la scrittura creativa, in quanto è più colloquiale, mentre ChatGPT può risultare troppo stereotipato

gPT ha uno stile di scrittura predefinito e sopra le righe, facile da identificare, come "delves", prevedibile e con cliché (sic). Gemini ha portato la scrittura in direzioni inaspettate, è più creativo e in termini di conversazione sembra più umano. "_ ( Fonte )

ieri gli ho fatto scrivere una breve storia con alcuni dei miei personaggi preferiti. Per prima cosa, gli ho dato un breve brano di un libro di cui volevo imitare lo stile. Ebbene, ha scritto un'ottima storia, davvero coerente con l'universo in cui le ho chiesto di scrivere. La scrittura in sé è fantastica. Ho provato tante volte a far scrivere a ChatGPT delle storie, ma sempre risultavano semplici e completate da cliché, completamente illeggibili. In questo caso particolare, Gemini è assolutamente fantastico! (sic)"_ ( Fonte )

Un altro utente di Redditor ha trovato Google Gemini più naturale e simile a un essere umano nelle sue conversazioni:

inoltre, quando si conversa con Gemini, Da fare un ottimo lavoro per farvi credere che sia una persona reale e che si preoccupi veramente di voi. D'altra parte, quando si interagisce con ChatGPT, si ha la sensazione di parlare con HAL 9000 del romanzo di Clarke, è semplicemente FREDDO 🙁 (sic)"_ ( Fonte )

Codice

ChatGPT è emerso come vincitore all'unanimità per il codice:

la velocità extra di Gemini non significa nulla quando è sbagliato e completato solo in parte

forse Gemini Advanced va bene se Da fare scrivete e altre cose generiche e non codificate, ma per la codifica/programmazione ChatGPT è così avanti che non ci si avvicina nemmeno. (sic)"_ ( Fonte )

Ragionamento logico

**I redattori pensano che i Gemelli vincano in creatività e ChatGPT in ragionamento logico

gpt4 è migliore per la logica e il ragionamento, Gemini è migliore per il feedback creativo. È più un "questa idea non funziona e tu sei stupido, ecco come puoi farla funzionare", mentre gpt4 è del tipo "questa idea potrebbe funzionare se seguissi questo elenco generale di regole che si applica a tutto. (sic)"_ ( Fonte )

ClickUp AI - la migliore alternativa a Google Gemini

Sebbene Google Gemini e ChatGPT siano scelte eccellenti, sono gestiti da grandi aziende di dati (Microsoft ha investito in modo significativo in ChatGPT). Questo comporta naturalmente problemi di privacy, in quanto garantire che i dati della vostra azienda non vengano utilizzati per scopi di formazione e apprendimento automatico può avere un costo considerevole.

Allo stesso tempo, può essere complicato integrare questi strumenti nel software esistente, che si tratti di CRM, automazione del marketing o DevOps. È qui che entrano in gioco le piattaforme di gestione dell'area di lavoro supportate dall'IA, come ClickUp.

ClickUp può essere una piattaforma di gestione dell'area di lavoro grande alternativa a ChatGPT o Google Gemini, in quanto offre funzionalità di IA generativa integrate tramite ClickUp Brain. Questo aiuta i singoli e i team ad automatizzare e organizzare i flussi di lavoro, aumentando la produttività.

ClickUp è una delle molte aziende che hanno Strumenti di IA per il project management . La piattaforma aiuta i piccoli team e le aziende a gestire il proprio lavoro senza dover spendere ore per l'onboarding o le operazioni. Soprattutto quando utilizzano l'ampio repository di ClickUp modelli per il project management !

Alcuni vantaggi dell'utilizzo di ClickUp sono:

Capacità di IA contestuale per automatizzare alcuni flussi di lavoro, come la gestione dei progetti e la comunicazione interna

Opzione economicamente vantaggiosa, con accesso all'IA a soli $$a per utente per area di lavoro al mese, rispetto ad altri modelli LLM, come ChatGPT e Google Gemini

Protezione dei dati aziendali, poiché ClickUp non utilizza le conversazioni degli utenti per addestrare il suo motore di IA

Scopriamo come ClickUp può aiutarvi a terminare il vostro lavoro in modo più rapido ed efficiente.

ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-21.gif ClickUp Brain /$$$img/

Generare contenuti, gestire le comunicazioni e molto altro ancora con ClickUp Brain e i suoi modelli di prompt pronti all'uso ClickUp Brain funziona come un GPT-4 finemente regolato, personalizzato in base ai dati e ai flussi di lavoro unici della vostra azienda. La sincronizzazione di documenti, progetti e wiki consolida le conoscenze aziendali in una fonte affidabile.

Ecco alcuni modi in cui potete sfruttare ClickUp Brain per aumentare la vostra produttività:

Fare brainstorming di idee per le campagne e ricevere feedback costruttivi

Scrivere contenuti da zero o modificarli per adattarli alla voce e al tono del marchio

Convertire i post del blog in testi di breve durata, come post per i social, didascalie e script per i video

Riepilogare/riassumere gli stati del progetto e gli aggiornamenti giornalieri della mischia dai compagni di squadra con l'AI Project Manager

Misurare il vostroobiettivi di project managementidentificare i colli di bottiglia e compilare reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori

Porre domande e ottenere risposte a domande relative a qualsiasi campagna, cliente o affare con AI Knowledge Manager

Creare tabelle, analizzare i dati e compilare reportistica approfondita

ClickUp Brain fornisce anche funzionalità pronte per l'uso Modelli di prompt dell'IA pronti all'uso per vari ruoli, come il marketing e il commerciale, in modo da non dover perdere tempo a creare il prompt "perfetto".

ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-22.gif ClickUp Documenti /$$$img/

Creazione rapida di documenti e generazione di testi grazie alla funzionalità "Scrivi con l'IA" di ClickUp Docs ClickUp Documenti consente di creare documenti, pagine annidate e wiki, condividerli con il team e collaborare in tempo reale. È strettamente integrato con ClickUp Brain, rendendo più facile che mai la creazione e la gestione dei contenuti.

Ecco come ClickUp Teams (e le sue capacità di scrittura IA) possono cambiare le carte in tavola per il vostro team:

Redigere contenuti da zero o aggiungere una bozza e far sì che ClickUp Brain la rifinisca per voi

Rivedere i contenuti esistenti elaborando alcuni punti, riepilogando/riassumendo il documento o traducendo il testo in diverse lingue

Utilizzate il correttore ortografico integrato per assicurarvi che l'ortografia sia corretta

Rispondere rapidamente ai commenti con le risposte contestuali dell'IA

ClickUp Docs dispone anche di altre utili funzionalità/funzione, come i commenti, la modifica sincrona e la chat di assistenza per la creazione e la collaborazione in tempo reale.

ClickUp Chattare visualizzare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-120-1400x935.png Visualizzazione della chat di ClickUp /$$$img/

Centralizzate la comunicazione del team e collaborate più velocemente con la vista Team di ClickUp

Un'altra funzionalità/funzione super utile di ClickUp è la vista Visualizzazione della chat di ClickUp . Utilizzatelo per creare chattare in gruppo per documenti o progetti diversi e mantenere tutte le conversazioni contestuali. Aggiungete chiunque a una chat con menzioni, assegnate commenti, aggiungete collegamenti a file e incorporate pagine web per garantire che i vostri compagni di squadra abbiano tutte le informazioni di cui hanno bisogno in un unico posto.

Naturalmente, anche la visualizzazione della chat è alimentata da ClickUp Brain. È sufficiente digitare /IA nella barra della chat per aprire ClickUp AI Writer for Work. È quindi possibile chiedergli di redigere le risposte sulla console di chat.

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $10/utente al mese

$10/utente al mese Business: $19/utente al mese

$19/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile in qualsiasi piano a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Massimizzare la produttività con gli strumenti di IA

Uno strumento di chatbot IA può migliorare la produttività grazie alle sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale e alle sue risposte intelligenti e simili a quelle umane.

Che si tratti della ricerca di un libro, dell'apprendimento di una lingua o del perfezionamento delle comunicazioni, ChatGPT e Gemini di Google possono offrire un'assistenza preziosa.

Ma se siete professionisti o aziende alla ricerca di una piattaforma di gestione dell'area di lavoro all-in-one alimentata dall'IA, vi consigliamo ClickUp.

Si tratta di un software unico nel suo genere che offre soluzioni avanzate per progettare e migliorare il vostro spazio di lavoro strategie di sviluppo dei progetti documenti di lavoro e comunicazioni interne.

Con ClickUp Brain non dovrete faticare per impostare le vostre integrazioni o estensioni: è molto comodo! Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso ed esplora le possibilità illimitate dell'IA!