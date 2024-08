I 10 migliori podcast sulla leadership per dare impulso al vostro percorso di successo

Cercate nuove prospettive, le ultime intuizioni e le strategie per elevare il vostro percorso di leadership? Non cercate altro che il mondo dei podcast!

Nel mondo aziendale di oggi, l'apprendimento continuo della leadership è più critico che mai. La leadership è molto più che autorevolezza e titoli; è la capacità di ispirare, guidare e innovare. La ricerca della conoscenza, della crescita e dell'evoluzione è la chiave per una leadership efficace.

Come leader, dovete essere uno studente perenne, impegnato ad affinare le vostre capacità e a rimanere al passo con i tempi. Tuttavia, trovare il tempo per imparare nella vostra agenda piena di impegni può essere una sfida.

È qui che entrano in gioco i podcast sulla leadership. Offrono una miscela unica di ispirazione, formazione e approfondimenti del mondo reale, proponendosi come strumenti comodi e accessibili per i leader di tutti i giorni, per ampliare i propri orizzonti e affinare le proprie capacità.

In questo articolo esploreremo i 10 migliori podcast sulla leadership.

Capire i podcast sulla leadership

Con oltre 5 milioni di podcast a livello globale, i podcast hanno conquistato il mondo digitale. Il numero di ascoltatori di podcast nel 2023 era di oltre 460 milioni e si prevede che entro quest'anno raggiungerà i 504,9 milioni.

il numero di ascoltatori di podcast nel mondo dal 2019 al 2024 (in milioni) via_ statista Ma cosa rende i podcast così popolari? Una delle ragioni è la comodità e l'accessibilità. 59% di persone che fanno multitasking mentre ascoltano i podcast. Quindi, che si lavori, si facciano le faccende domestiche, si guidi, ci si rilassi o si faccia esercizio, i podcast permettono di impegnare mente e corpo. Ricerca suggeriscono anche che i podcast motivano le persone e le rendono più produttive.

I podcast sulla leadership sono mentori virtuali, accessibili con pochi tap sul proprio smartphone o laptop. Molti podcast presentano interviste a leader di pensiero, esperti del settore e professionisti di esito positivo, offrendo uno sguardo su diversi aspetti della leadership stili di leadership strategie, filosofie ed esperienze reali.

Con i podcast di leadership giusti, è possibile:

Superare gli ostacoli professionali e imparare lezioni preziose

Ottenere consigli pratici per sviluppare le capacità di leadership

Migliorare il vostro percorso di leadership e trovare il vostro stile di leadership

Entrare a far parte di una comunità di leadership, scambiare idee e crescere collettivamente

I migliori podcast sulla leadership: Dettagli e approfondimenti

È possibile trovarne uno per ogni area di interesse, dai podcast sulla produttività a quelli sulla crescita professionale. Questo fa sì che trovare i podcast giusti sia una grande fatica, soprattutto se si deve passare al setaccio 5 milioni di podcast.

Ma non preoccupatevi: abbiamo raccolto per voi i 10 migliori podcast sulla leadership.

1. Podcast Jocko

via YouTube Cercate consigli pratici e una prospettiva unica sulla leadership? Il Podcast di Jocko non vi deluderà.

Condotto da Jocko Willink, ufficiale SEAL della Marina in pensione, autore e consulente di leadership, il Jocko Podcast offre prospettive militari sulla leadership, sullo sviluppo personale e professionale e sulla disciplina.

Jocko ha 20 anni di esperienza nei Navy SEAL e ha co-fondato Echelon Front, un provider che offre lezioni di leadership ai singoli, team di leadership e organizzazioni.

Vi offre idee e opinioni dirette su come affrontare le vostre sfide e raggiungere i vostri obiettivi. E queste idee vanno oltre la leadership. Potete applicarle a tutti gli ambiti della vostra vita.

Questo podcast sulla leadership è una conversazione, con Jocko che invita ospiti come Jordan Peterson, Dakota Meyer e Alex Honnold a discutere di diversi argomenti. Ogni episodio può avere un intervallo compreso tra 10 minuti e 6 ore.

Episodi da ascoltare assolutamente

Allenamento, disciplina e il campo di battaglia della vita con Leif Babin Come leader, non sempre si ha il tempo di ascoltare lunghi podcast sulla leadership. Quindi, se volete consigli preziosi racchiusi in episodi di dimensioni ridotte, l'IdeaCast di Harvard Business Review è perfetto.

I conduttori Alison Beard e Curt Nickisch accompagnano gli ascoltatori in un viaggio accattivante tra lezioni di leadership, ultime tendenze e sfide. Ogni episodio dura circa 30 minuti e include conversazioni con esperti del settore, leader, professori e autori.

Tra gli ospiti recenti dei podcast figurano Bob Sutton (professore di Stanford), Cheryl Strauss Einhorn (CEO di Decisive) e Ted Bililies (amministratore delegato di AlixPartners).

L'esito positivo del podcast è evidente nei suoi numerosi episodi e nella sua lunga storia. Ha più di 900 episodi che risalgono al 2006! Gli ultimi episodi sono incentrati sull'economia dei freelance, sulle riunioni one-to-one e sulle politiche di rientro in ufficio, gestione del team e altro ancora.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa significa l'economia freelance per la vostra strategia dei talenti Volete imparare direttamente da alcuni dei CEO di esito positivo?

Greg Demetriou, ex detective e attuale CEO di Lorraine Gregory Communications, è il fondatore e conduttore del podcast Ask a CEO. Intervista fondatori e CEO di diversi settori per conoscere le loro visualizzazioni, i loro percorsi, le loro sfide e i loro esiti positivi.

Una delle cose migliori di questo podcast sulla leadership è che si possono ascoltare conversazioni autentiche. Gli ospiti parlano apertamente dei loro fallimenti e delle loro difficoltà. In questo modo si acquisisce una conoscenza realistica di come affrontare le sfide e uscirne vittoriosi.

Tra gli ospiti recenti del podcast figurano Frank Romeo (attivista ed educatore PTSD), Jennifer Marks (amministratore delegato di J.P. Morgan Private Bank) e Michael Dowling (CEO di Northwell Health). Gli episodi hanno un intervallo che va dai 15 minuti a un'ora.

Episodi da ascoltare assolutamente

La differenza tra gestire e guidare con Michael Dowling Un altro grande podcast sulla leadership, il podcast sulla leadership di Andy Stanley, tratta argomenti pertinenti come la comunicazione, il processo decisionale e la motivazione, valori fondamentali , le transizioni di leadership, l'impostazione degli obiettivi e la gestione delle conversazioni difficili.

Con la passione per l'insegnamento e il coinvolgimento del pubblico, Andy Stanley ha oltre tre decenni di esperienza come oratore in eventi sulla leadership. È anche un ricercato comunicatore, fondatore del North Point Ministries e autore di oltre 20 libri.

Gli episodi del podcast sono brevi, della durata di circa 20 minuti. Ogni episodio offre conversazioni approfondite con il co-conduttore Lane Jones o con un ospite. Il podcast offre ad aspiranti e nuovi provider spunti di riflessione, esperienze e consigli praticabili con esempi reali.

Episodi da ascoltare assolutamente

I modi sorprendenti in cui la leadership sta cambiando con Clay Scroggins Il Podcast EntreLeadership è condotto da Dave Ramsey, CEO e fondatore di Ramsey Solutions, un'azienda che aiuta le persone a prendere il controllo del proprio denaro. Ciò che rende questo podcast unico e degno di essere ascoltato è il suo format unico e le esperienze del conduttore.

Dave Ramsey è stato sull'orlo della bancarotta fino a quando non ha trovato la strada per una stazione radio locale. Con tenacia e determinazione, ha fondato la Ramsey Solutions ed è diventato un autore di best-seller.

Ha iniziato il Podcast EntreLeadership per aiutare le persone a prendere il controllo della propria vita, a migliorare la propria crescita e il proprio sviluppo personale e a evitare di commettere gli errori che ha commesso lui nei primi anni di vita.

Dave risponde alle domande di chi chiama in diretta, le interpreta per gli ascoltatori e fornisce soluzioni e consigli praticabili. Gli episodi hanno un intervallo che va da 30 minuti a 1 ora.

Inoltre, parla anche con personalità famose ed esperti del settore, come Kacy Maxwell (direttore esecutivo del marketing, Ramsey Group), George Kamel (vicepresidente esecutivo senior di B2C Suzanne Simms), ecc.

Gli argomenti spaziano dal prendere buone decisioni e abitudini mentali al discutere di vittorie e fallimenti della leadership strategie di piano .

Episodi da ascoltare assolutamente

Guidare bene attraverso i dolori della crescita aziendale Una perfetta tazza di caffè e una stimolante conversazione con alcuni dei più noti esperti di leadership: sembra un sogno, vero? Con Leadership Biz Cafe, non lo è più.

Leadership Biz Cafe include conversazioni con ricercatori premiati, esperti e leader esperti con intuizioni pratiche. Tra gli ospiti più popolari del podcast figurano Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant e Charles Conn.

Questo podcast sulla leadership affronta un ampio intervallo di argomenti. Tra questi, la preparazione alle crisi, l'assistenza all'esito positivo dei dipendenti e la mentalità necessaria, la guida attraverso il cambiamento e la crisi. L'obiettivo finale è fornire agli aspiranti leader consigli pratici e migliorare lo sviluppo personale. Ogni episodio è condotto in un format di intervista e dura 30-60 minuti.

Il conduttore Tanveer Naseer è uno dei più grandi oratori di leadership al mondo e vanta innumerevoli riconoscimenti. La sua società, Tanveer Naseer Leadership, è leader nella formazione e nella consulenza aziendale sulla leadership.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa serve per ispirare gli altri attraverso la vostra leadership Condotto da Brené Brown, autrice, docente e oratrice, il podcast "Dare to Lead" si basa sul suo libro bestseller. Il podcast sulla leadership presenta conversazioni con catalizzatori del cambiamento, modificatori della cultura e più di qualche piantagrane che ha il coraggio di guidare.

L'autrice discute con i suoi ospiti, in un format di conversazione, argomenti diversi come la resilienza, lo stress, i bisogni psicologici ed emotivi sul posto di lavoro, la sindrome dell'impostore e l'inclusività.

Tra i suoi ospiti più popolari figurano Barack Obama, Mike Erwin, James Cancellate, il dottor Amishi Jha, Tsedal Neeley e Ruchika Tulshyan. Con episodi che vanno dai 40 agli 80 minuti, la Brown offre una prospettiva coinvolgente sulla leadership.

Il podcast è importante perché si concentra sullo sviluppo di leader compassionevoli e dall'esito positivo che valorizzano il coraggio, il cuore e l'empatia.

Episodi da ascoltare assolutamente

Brené e Barrett sul perché ogni leader deve preoccuparsi della cultura tossica Lean In di Sheryl Sandberg è uno dei migliori podcast sulla leadership per aiutare le donne a realizzare le proprie ambizioni. È un podcast sulla leadership incentrato sulle donne che condivide risorse cruciali per lo sviluppo personale, promuove l'uguaglianza di genere e offre soluzioni per risolvere i problemi che le donne spesso affrontano sul posto di lavoro.

È condotto da Sheryl Sandberg, dirigente del settore tecnologico, autrice e cofondatrice della Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation. Ogni episodio del podcast dura 30-55 minuti.

Negli episodi Sheryl parla di molto altro oltre alla leadership. Discute di eventi personali e di argomenti cruciali come i pregiudizi sulla simpatia, la rappresentanza politica delle donne, la crescita di donne sicure di sé, le donne trascurate nell'assistenza sanitaria e altro ancora. Nel podcast sono presenti ospiti come Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski e Fatima Goss Graves.

Lean In offre anche opportunità di mentorship e di creazione di una rete di supporto per le donne.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa significa essere l'unica donna nella stanza Precedentemente chiamato Leadership and Loyalty, The Dov Baron Show è considerato il podcast più ascoltato dai dirigenti di Fortune 500. Dov Baron, il conduttore e uno dei 100 migliori oratori di Inc. Magazine, discute di leadership in un contesto psicologico in questo podcast.

Approfondisce i diversi ruoli, sottolineando gli aspetti emotivi della leadership. Gli episodi esplorano le storie, i segreti e le competenze di imprenditori, scienziati e vincitori di Emmy che aiutano gli ascoltatori a prepararsi per una leadership d'impatto.

Dalla trattazione di argomenti come le connessioni della leadership e la neurodivergenza alla rappresentazione e alla ricerca della propria causa, il podcast ha tutto! Tra gli ospiti di rilievo figurano la dottoressa Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams e la dottoressa Azra Raza.

Episodi da ascoltare assolutamente

Migliorare la crescita della leadership con ClickUp

La leadership non è solo una questione di mentalità, ma anche di utilizzo efficace dei migliori strumenti e risorse disponibili. Anche i più grandi leader aziendali del mondo hanno bisogno dei migliori strumenti per promuovere le capacità di leadership e migliorare la crescita personale e professionale.

È qui che entra in gioco ClickUp. ClickUp è uno strumento all-in-one per il project management che, grazie alle sue numerose funzionalità, consente lo sviluppo della leadership e una leadership efficace.

È possibile snellire e automatizzare i processi, monitorare lo stato di avanzamento, controllare lo stato di salute del team, gestire e analizzare i rischi, fissare obiettivi raggiungibili, collaborare in tempo reale e fare molto altro ancora La piattaforma di project management di ClickUp .

Dashboard personalizzabili

controllate lo stato del progetto e monitorate i progressi con i cruscotti personalizzabili di ClickUp

In qualità di leader, dovete tenere sotto controllo i processi e i progetti della vostra azienda. Un dashboard con approfondimenti pratici e panoramiche di alto livello può rendere questa attività più gestibile.

Per questo motivo ClickUp vi permette di creare dashboard personalizzati che combinano tutte le informazioni a cui volete accedere in tempo reale. Potete progettare la vostra dashboard perfetta scegliendo tra oltre 50 widget.

Sia che vogliate allocare le risorse, distribuire e assegnare le attività al vostro team, pianificare e valutare i vostri obiettivi o ottenere informazioni dettagliate, i dashboard di ClickUp possono fare al caso vostro.

Visualizzazioni ClickUp

tenete traccia di tutti gli aspetti dei vostri progetti con la vista Gantt

Così come un dashboard personalizzabile vi aiuta a rimanere informati, avere più visualizzazioni rende molto più agevole il monitoraggio dello stato e la gestione dei flussi di lavoro. Le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp soddisfano le vostre diverse preferenze di gestione delle attività e di visualizzazione del flusso di lavoro.

Potete utilizzare la vista Elenco, la vista Bacheca, la vista Gantt, la vista Attività, la vista Carico di lavoro e altre ancora, in base alle vostre esigenze e ai vostri requisiti specifici.

Modelli ClickUp

Utilizzate il modello Leadership Team Health Monitor per misurare le prestazioni del vostro team

Prendersi cura dei propri collaboratori è uno dei compiti di leadership più importanti. È qui che Il modello di monitoraggio della salute del team di leadership di ClickUp può essere d'aiuto. Vi aiuta a monitorare i risultati ottenuti da tutti.

Fornisce informazioni in tempo reale sulle prestazioni, identifica le aree di miglioramento e monitora lo stato per massimizzare il potenziale e l'esito positivo del team. Inoltre, aiuta a mantenere la trasparenza, a creare un dialogo aperto e a garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

È inoltre possibile utilizzare I modelli di project management di ClickUp per rendere il vostro lavoro più semplice e veloce.

Arricchire le vostre capacità di leadership

La leadership non è un negozio unico, ma un viaggio senza fine. Potete pensare a questi podcast sulla leadership come a dei fidati compagni di viaggio. Dai grandi dirigenti ai neofiti, questi podcast condividono ciò che serve per essere un leader grande e compassionevole.

Ogni episodio è una mini-lezione che fornisce trucchi, suggerimenti preziosi e approfondimenti che aiutano ad affrontare le sfide e a progredire verso il successo.

Per portare le vostre capacità di leadership a un livello superiore, la cosa migliore è tenere al vostro fianco gli strumenti migliori. Scoprite la magia di ClickUp per elevare le vostre capacità oggi stesso iscrivendovi gratuitamente !

FAQs

**Qual è il podcast sulla leadership numero uno?

Il podcast di Andy Stanley Leadership e Coaching for Leaders è tra i migliori podcast sulla leadership.

**Perché ascoltare i podcast sulla leadership?

L'ascolto dei podcast sulla leadership offre un modo comodo e accessibile per ottenere preziose intuizioni, imparare da leader esperti e rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e strategie nel dinamico campo della leadership.

**Quali podcast ascoltano i CEO?

Gli amministratori delegati ascoltano spesso podcast sulla leadership in base ai loro interessi e al settore in cui operano. Alcuni esempi sono The Dov Baron Show, Coaching for Leaders e Jocko Podcast.