10 alternative per automatizzare i flussi di lavoro e i processi nel 2024

Diversi team hanno bisogno di flussi di lavoro diversi . Ma quasi tutti i team desiderano un lavoro meno impegnativo. L'automazione delle attività e dei flussi di lavoro quotidiani può trasformare questo desiderio in realtà.

Make è uno dei più popolari strumenti di Integration Platform as a Service (iPaaS) per l'automazione del lavoro in 2024.

La piattaforma no-code di Make fornisce potenti provider per progettare, costruire e automatizzare i flussi di lavoro tra le app. È possibile connettere e sincronizzare i dati tra app diverse e automatizzare le attività per risparmiare tempo, senza bisogno di competenze di codifica approfondite.

Tuttavia, alcuni utenti ritengono che costruire potenti automazioni IA con Make sia un lavoro difficile. Vorrebbero che ci fossero più integrazioni preconfezionate con altre app. Se anche voi la pensate così, date un'occhiata alle alternative a Make che abbiamo selezionato in questo articolo.

Cosa cercare nelle alternative a Make?

Volete restringere le vostre opzioni mentre cercate la migliore alternativa a Make? Ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Integrazioni : Cercate una piattaforma che offra un intervallo di integrazioni con varie applicazioni, specialmente quelle che fanno parte della vostra giornata lavorativa, per ottimizzare i vostri flussi di lavoro

: Cercate una piattaforma che offra un intervallo di integrazioni con varie applicazioni, specialmente quelle che fanno parte della vostra giornata lavorativa, per ottimizzare i vostri flussi di lavoro Capacità di automazione avanzate: Cercate strumenti che offrano funzionalità/funzione di automazione avanzate, che permettano di automatizzare attività e processi complessi senza interventi manuali estesi e utilizzando istruzioni in linguaggio semplice

Cercate strumenti che offrano funzionalità/funzione di automazione avanzate, che permettano di automatizzare attività e processi complessi senza interventi manuali estesi e utilizzando istruzioni in linguaggio semplice **Interfaccia facile e funzionalità intuitive: optate per piattaforme con interfacce user-friendly e funzionalità intuitive che rendano facile per voi e per il vostro team iniziare a utilizzare il software in modo efficiente

Facile onboarding e breve curva di apprendimento: Scegliete alternative che offrano processi di onboarding fluidi e che abbiano una curva di apprendimento gestibile, assicurandovi che possiate adattarvi rapidamente alle capacità della piattaforma e massimizzarle

Scegliete alternative che offrano processi di onboarding fluidi e che abbiano una curva di apprendimento gestibile, assicurandovi che possiate adattarvi rapidamente alle capacità della piattaforma e massimizzarle Scalabilità: Assicurarsi che la piattaforma sia in grado di scalare con la crescita aziendale e di gestire volumi di dati e complessità del flusso di lavoro crescenti

Assicurarsi che la piattaforma sia in grado di scalare con la crescita aziendale e di gestire volumi di dati e complessità del flusso di lavoro crescenti Sicurezza e conformità: Cercate piattaforme che diano priorità alla sicurezza dei dati e alla conformità con le normative del settore per salvaguardare le vostre informazioni sensibili

Cercate piattaforme che diano priorità alla sicurezza dei dati e alla conformità con le normative del settore per salvaguardare le vostre informazioni sensibili Assistenza clienti: Cercate provider che offrano servizi di supporto clienti affidabili, che includano assistenza tempestiva e risorse per risolvere qualsiasi problema

Le 10 migliori alternative di Make da utilizzare nel 2024

Molte altre piattaforme offrono funzionalità/funzione simili o addirittura migliori di quelle di Make, comprese le integrazioni e le esperienze degli utenti.

Ecco le 10 migliori alternative a Make per la gestione delle dipendenze e l'automazione dei flussi di lavoro nel 2024:

1. Automazioni.io

via Automazioni.io Automazioni.io è una piattaforma senza codice che automatizza l'intero processo di connessione tra le app aziendali e le applicazioni progettazione di flussi di lavoro interattivi .

Si può usare per ottimizzare il flusso di lavoro giornaliero . Da fare per la sincronizzazione dei dati tra le app, per il trigger delle azioni in base agli eventi dell'utente o per il monitoraggio delle prestazioni delle automazioni.

La sua ultima versione, Automazioni 1.4, è dotata di nuove integrazioni e funzionalità, come la possibilità di analizzare correttamente i fogli di calcolo e di creare campi personalizzati.

Le migliori funzionalità di Automazioni.io

Utilizzare integrazioni precostituite con applicazioni popolari come Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio e Sage Intacct

Creare sequenze di automazione complesse, come flussi di lavoro in più passaggi, logiche condizionali e mappatura dei dati

Verificate e analizzate le vostre automazioni in tempo reale grazie alla funzionalità di formazione in tempo reale

limiti di #### Automazioni.io

Costoso per le piccole aziende

L'elenco delle funzioni e delle applicazioni supportate è relativamente più ridotto rispetto a quello dei concorrenti più famosi

Prezzi di Automazioni.io

Teams : $99/mese

: $99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Automazioni.io valutazioni e recensioni

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

2. ZigiOps

via ZigiOps ZigiOps è una piattaforma di integrazione senza codice che consente di impostare, modificare e avviare integrazioni in pochi clic. ZigiOps è popolare sul mercato per la sua interfaccia utente, che consente di automatizzare i trasferimenti manuali di dati tra sistemi.

ZigiOps è più adatto alle grandi aziende che utilizzano quotidianamente strumenti ITSM (Information Technology Service Management). L'uso di questo software li aiuterà a creare integrazioni forti e potenti senza dover spendere un budget e un tempo enormi per la codifica.

Questo strumento supporta più di 30 software aziendali ed è dotato di modelli di diagrammi di flusso dei dati completamente personalizzabili, il che lo rende un'ottima scelta per le aziende IT. Nel complesso, è la soluzione migliore per lo scambio di dati end-to-end.

Le migliori funzionalità/funzione di ZigiOps

Integrazione dei sistemi senza problemi, senza codici o script aggiuntivi

Trasferimento di commenti e allegati tra i sistemi e personalizzazione delle integrazioni in base alle proprie esigenze

Scalare le integrazioni con l'aumentare dei volumi di dati e della complessità del flusso di lavoro

Accesso a modelli predefiniti e personalizzabili per vari casi d'uso

Limiti di ZigiOps

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per abituarsi all'interfaccia

Prezzi di ZigiOps

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su ZigiOps

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Integrare.io

via Integrare.io Se state cercando di eseguire facilmente operazioni di ETL (estrazione, trasformazione e caricamento), Integrate.io può aiutarvi. Questa piattaforma di integrazione basata sul cloud offre un percorso privo di codifica, che consente di collegare immediatamente le app preferite con le varie origini dati dell'organizzazione.

Offre alcune delle migliori funzionalità di integrazione e analisi dei dati, come trasformazioni di dati, API REST, creazione di flussi di lavoro semplificati, sicurezza e conformità dei dati, integrazioni da Salesforce a Salesforce e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Integrate.io

Preparate facilmente i dati per l'analisi sul cloud utilizzando funzioni ed espressioni integrate, come filtraggio, aggregazione e unione

Utilizzare l'interfaccia grafica per definire le dipendenze tra le attività e monitorare lo stato e le prestazioni dei flussi di lavoro

Accesso a dati unici da una varietà di archivi di dati, come servizi web, database e file

Limiti di Integrate.io

Il mio lavoro si limita ai file di dati basati su cloud

Prezzi di Integrate.io

Starter: 1.250 dollari/mese

1.250 dollari/mese Professionale: $2.083/mese

$2.083/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ELT E CDC Mensile: $199/mese Annuale: $159/mese



Valutazioni e recensioni su Integrate.io

G2: 4.3/5 (190+ recensioni)

4.3/5 (190+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Barra di accesso rapido

via Barra di accesso rapido Tray.io è uno strumento iPaaS (Integration Platform as a Service) guidato dall'IA e multiesperienza che consente di accelerare i processi di integrazione in qualsiasi stack di applicazioni. Grazie a questa piattaforma basata su cloud, è possibile creare integrazioni complesse senza dover ricorrere a script di codice, con un notevole risparmio di budget, tempo e risorse umane.

Tray.io offre una varietà di software per l'integrazione API, l'elaborazione dei dati e la creazione di integrazioni personalizzate, rendendo più facile per le organizzazioni e i singoli sviluppatori automatizzare i flussi di lavoro. Oltre all'ampio intervallo di funzionalità/funzione, Tray.io rimane popolare nello spazio B2B per la sicurezza e la conformità dei dati.

Nel complesso, si tratta di una delle migliori piattaforme a basso codice, che consente di creare integrazioni complesse e automazione senza dover passare mesi a codificare.

Le migliori funzionalità/funzione della barra di accesso rapido

Creare e configurare le integrazioni e le automazioni utilizzando un'interfaccia drag-and-drop

Integrazione con varie applicazioni e servizi grazie ai connettori e ai flussi di lavoro precostituiti

Gestire i dati, compresi quelli ETL (Extract, Transform, Load), i metadati e altro ancora attraverso la sua dashboard completa

Limiti della barra di accesso rapido

Alcuni utenti trovano Tray.io complesso da navigare

A volte può capitare che i connettori non siano aggiornati

Prezzi della barra di accesso rapido

Pro: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Teams: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Barra di accesso rapido valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (140+ recensioni)

4.5/5 (140+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. IFTTT

via IFTTT IFTTT (If This Then That) è una piattaforma di integrazione che facilita la connessione tra molte app, dispositivi e servizi aziendali.

Questa piattaforma supporta le più diffuse app aziendali, per la produttività e per la casa intelligente, consentendo di creare diverse applicazioni flussi di lavoro con la sua interfaccia semplice e senza codice. Come una delle migliori piattaforme di connettività sul mercato, IFTTT sostiene di facilitare la trasformazione digitale di oltre 700 aziende globali, integrando i prodotti in servizi coesivi.

A lungo termine, con IFTTT è possibile ridurre significativamente i costi di sviluppo e migliorare la compatibilità e il valore di vita. Se siete contrari allo sviluppo interno di integrazioni, IFTTT è una delle migliori opzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di IFTTT

Personalizzate la vostra automazione con codici di filtro, query e azioni multiple

Connessione con oltre 800 app e integrazione con varie applicazioni di social network, strumenti di produttività e dispositivi per la smart home

Automazioni di attività di applicazioni web, come la pubblicazione di post sui social media, utilizzando la piattaforma basata su cloud e accedendo ai flussi di lavoro da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

Limiti di IFTTT

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Alcune integrazioni potrebbero non produrre i risultati attesi

Prezzi di IFTTT

**Gratis

Pro: $3,49/mese

$3,49/mese Pro+: $14,99/mese

Valutazioni e recensioni di IFTTT

G2.com: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

6. Outfunnel

via Outfunnel È possibile colmare il divario tra i team di marketing e di vendita con Outfunnel, una piattaforma di automazione incentrata sui dati commerciali. Consente di realizzare campagne di email marketing mirate, integrandosi perfettamente con CRM come Pipedrive e Copper, e di monitorare il comportamento dei visitatori del sito web per ottenere un punteggio per i lead.

Grazie all'interfaccia di facile utilizzo e alle analisi avanzate, Outfunnel consente alle aziende di dare priorità ai lead in modo efficace e di coltivare i potenziali clienti. L'utilizzo di questa piattaforma può avere un impatto positivo sulla crescita dei ricavi grazie a una comunicazione personalizzata e tempestiva.

Le migliori funzionalità di Outfunnel

Personalizzazione del lead scoring in base a tutti i dati commerciali e di marketing

Creazione di una sincronizzazione bidirezionale tra il CRM e gli strumenti di marketing

Lavora con i più diffusi CRM e strumenti di marketing, come Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp e ActiveCampaign

Limiti di Outfunnel

Non è una soluzione completa di automazione del flusso di lavoro per le aziende, poiché le sue applicazioni sono limitate al marketing

Prezzi di Outfunnel

Basic: a partire da 29$/mese

a partire da 29$/mese Professionale: A partire da $99/mese

A partire da $99/mese Scala: Prezzi personalizzati

Outfunnel valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.9/5 (40+ recensioni)

7. Ponte di conduzione

via Ponte di conduzione LeadsBridge è una popolare piattaforma di integrazione che consente di spostare i dati senza problemi tra i vari sistemi di marketing e di software di automazione del carico di lavoro . L'aspetto migliore dell'utilizzo di questo strumento è la sincronizzazione in tempo reale dei lead senza importazione manuale di CSV.

Questa piattaforma dispone anche di integrazioni personalizzate e di un ambiente sicuro, conforme alle norme GDPR e CCPA, che la rendono perfetta per le aziende.

LeadsBridge supporta anche integrazioni con piattaforme popolari come Facebook, TikTok, Google e LinkedIn. Se funzionalità come la sincronizzazione dei lead in tempo reale, i moduli di Google e YouTube Ads, Facebook Lead Ads e LinkedIn Gen Forms vi sembrano interessanti, allora LeadsBridge è la piattaforma di integrazione giusta per la vostra organizzazione.

LeadsBridge: le migliori funzionalità/funzione

Integrazione con un ampio intervallo di app e servizi e connessione tra CRM, software di email marketing e altri strumenti di marketing per ottimizzare i flussi di lavoro

Creare pubblici personalizzati tra i vostri CRM e altri strumenti di marketing

Sincronizzazione dei dati dei lead time in tempo reale. Potete vedere chi ha compilato i vostri moduli, si è iscritto alle vostre newsletter o ha interagito con i vostri annunci e aggiornare di conseguenza i record del vostro CRM

Limiti di LeadsBridge

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia necessiti di un aggiornamento per diventare più facile da usare

Prezzi di LeadsBridge

**Gratis

Starter: A partire da $29/mese

A partire da $29/mese Pro: A partire da $79/mese

A partire da $79/mese Business: $999/mese (fatturati annualmente)

LeadsBridge valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

8. Microsoft Power Automazioni

via Microsoft Power Automazioni Microsoft Power Automate, in precedenza Microsoft Flow, è uno strumento basato su cloud che consente di creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzati per snellire i processi aziendali senza una grande esperienza di sviluppo. Fa parte della Microsoft Power Platform, che comprende altri strumenti come Power App (per la creazione di applicazioni personalizzate) e Power BI (per la business intelligence).

Le applicazioni più diffuse di MS Power Automate includono:

Eliminazione della voce manuale dei dati grazie alla popolazione automatica di informazioni in diverse applicazioni

Impostazione di flussi di lavoro automatici per l'approvazione dei documenti

Ricezione di avvisi e aggiornamenti in base a specifici trigger o condizioni all'interno dei flussi di lavoro

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Power Automate

Connessione con centinaia di app e servizi grazie a connettori predefiniti

Creazione e configurazione dei flussi in modo semplice grazie all'interfaccia grafica

Proteggete i vostri dati grazie a funzionalità/funzione quali crittografia, autenticazione, autorizzazione e registri di controllo

Automazione di flussi di lavoro complessi e intelligenti grazie all'IA e all'automazione dei processi robotici (RPA)

Limiti di Microsoft Power Automate

I piani Free e di prova hanno dei limiti sul numero di azioni che un flusso di lavoro può eseguire al giorno, il che potrebbe limitarne l'applicazione per un'automazione molto complessa o frequente

Prezzi di Microsoft Power Automate

Power automate premium: $15/utente al mese

$15/utente al mese Power Automate Process: 150 dollari/robot al mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Power Automate

G2.com: 4.5/5 (400+ recensioni)

4.5/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (170+ recensioni)

9. Zapier

via Zapier È possibile collegare le app aziendali preferite, come Gmail, Slack e Salesforce, tramite Zapier. È uno degli strumenti più popolari e di facile utilizzo che automatizza la connessione senza dover ricorrere al codice o agli sviluppatori per creare l'integrazione. Consente agli utenti di creare "Zaps", flussi di lavoro automatizzati, triggerati da eventi specifici tra app diverse.

Con Zapier è possibile semplificare le attività, risparmiare tempo e aumentare la produttività senza sforzo. Inoltre, rende la standardizzazione dei processi più semplice. Inoltre, Zapier offre una vasta libreria di integrazioni precostituite e opzioni personalizzabili per adattare i flussi di lavoro alle esigenze individuali, rendendola una soluzione versatile per aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Connessione con oltre 6.000 app grazie a Zapier. È possibile integrarsi con diverse applicazioni e servizi, come Office 365, Shopify, Mailchimp e Twitter

Creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzati senza codice

Semplificare un intervallo di attività come la registrazione delle email, l'invio di notifiche e il follow-up dei contatti

Limiti di Zapier

I principianti potrebbero trovare difficile navigare nell'interfaccia

Il piano Free ha dei limiti sul numero di attività e connessioni mensili, mentre i piani premium possono essere costosi per i casi di utilizzo ad alto volume

Prezzi di Zapier

**Gratis

Starter: A partire da $29,99/mese

A partire da $29,99/mese Pro: A partire da $73,50/mese

A partire da $73,50/mese Business: A partire da $103,50/mese

A partire da $103,50/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2: 4.5/5 (1200+ recensioni)

4.5/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2700+ recensioni)

10. Lavorare

via Lavorare Workato consente il trasferimento dei dati e l'automazione delle attività tra sistemi diversi, migliorando l'efficienza e la produttività delle organizzazioni aziendali. La mappatura dei dati tra le diverse applicazioni garantisce la coerenza e l'accuratezza dei dati durante l'intero processo di automazione.

Con Workato è possibile semplificare i processi, sincronizzare i dati e creare potenti integrazioni nell'intero ecosistema.

Consente la connessione con oltre 200 applicazioni, tra cui sistemi basati su cloud e on-premises.

Le migliori funzionalità/funzione di Workato

Integrare le applicazioni creando flussi di lavoro automatizzati, noti come "ricette", che consistono in vari trigger, azioni e condizioni

Consente di rispondere in tempo reale ai cambiamenti nelle applicazioni in connessione attraverso flussi di lavoro triggerati da eventi

Costruire bot personalizzati per Slack, Cisco Spark, IBM Area di lavoro e Microsoft Teams

Monitorare l'esecuzione dei flussi di lavoro e risolvere eventuali problemi grazie alle solide capacità di gestione degli errori e alla registrazione dettagliata di Workato

Limiti di Workato

Sebbene la piattaforma offra risorse e documentazione, potrebbe richiedere agli utenti di investire del tempo per comprenderne le funzioni e le best practice

Le aziende più piccole potrebbero trovare i piani tariffari costosi

Prezzi di Workato

Un'area di lavoro: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Aggiungi le tue ricette: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Workato

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

Altri strumenti di automazione

Siete stanchi di destreggiarvi tra più strumenti e di lottare con opzioni di automazione al limite? Le alternative elencate sopra offrono funzioni valide, ma se vi fornissimo una soluzione completa che integra perfettamente automazione e project management?

Ecco ClickUp.

ClickUp è la piattaforma ideale per un project management efficiente, che offre a singoli e team potenti funzionalità per migliorare la produttività e la collaborazione.

Automazioni per le attività senza sforzo Le automazioni di ClickUp vi aiuta a snellire i flussi di lavoro e a eliminare gli impegni. Scegliete tra oltre 100 sequenze di automazione precostituite. Oppure personalizzate le vostre Automazioni in base alle vostre esigenze specifiche e ai vostri flussi di lavoro complessi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-9-1400x865.gif Automazioni ClickUp /$$$img/

Risparmiare tempo e automatizzare le attività in modo efficiente con ClickUp Automazioni

È possibile automatizzare diverse attività di project management, come assegnare compiti ai membri del team, commentare un thread di discussione quando viene attivata un'azione specifica e inviare aggiornamenti Slack al canale del progetto quando lo stato cambia.

Togliendo queste attività banali e ripetitive, ma importanti, ClickUp vi garantisce di prestare attenzione ai dettagli del progetto senza perdere di vista il quadro generale.

Tra le altre cose, la funzionalità/funzione di ClickUp per l'automazione consente di

Risparmiare tempo sulle attività ripetitive e concentrarsi su ciò che è importante

Creare nuove attività e implementare procedure operative standard chiare in tutto il team senza sudare troppo

Mantenere il lavoro in movimento cambiando automaticamente assegnatari e priorità o applicando tag e modelli ai cambiamenti di stato

Automazioni degli strumenti preferiti all'interno di ClickUp, come email, chat e calendario

Integrazione perfetta con Make

Se volete continuare a usare Make, potete comunque utilizzare ClickUp e le sue funzionalità/funzione. L'integrazione di ClickUp con Make consente di massimizzare l'efficienza del progetto grazie all'automazione delle attività di ClickUp e di altre app essenziali. Il costruttore di automazione visiva di Make consente di connettere ClickUp con migliaia di strumenti e API, migliorando la collaborazione e semplificando i flussi di lavoro.

Ecco alcuni casi d'uso interessanti per l'integrazione di ClickUp e Make

popolamento automatico delle attività di ClickUp con dati provenienti da CRM o piattaforme di marketing . In questo modo si eliminano gli errori manuali di voce e si garantisce che tutte le informazioni siano sempre aggiornate

. In questo modo si eliminano gli errori manuali di voce e si garantisce che tutte le informazioni siano sempre aggiornate Sincronizzare le attività di ClickUp con applicazioni di calendario esterne come Google Calendar o Outlook Calendar per mantenere la sincronizzazione del team su tutte le piattaforme, evitando conflitti di pianificazione e garantendo che tutti siano informati sulle scadenze imminenti

come Google Calendar o Outlook Calendar per mantenere la sincronizzazione del team su tutte le piattaforme, evitando conflitti di pianificazione e garantendo che tutti siano informati sulle scadenze imminenti Generazione automatica di reportistica in Fogli Google o altri strumenti di visualizzazione dei dati in base a criteri specifici all'interno di ClickUp, come le attività completate o campi personalizzati specifici. Ciò consente di analizzare i dati del progetto con maggiore facilità e di ottenere informazioni preziose per il processo decisionale

in base a criteri specifici all'interno di ClickUp, come le attività completate o campi personalizzati specifici. Ciò consente di analizzare i dati del progetto con maggiore facilità e di ottenere informazioni preziose per il processo decisionale Promemoria automatici per i membri del team in base alle date di scadenza delle attività o ai cambiamenti di stato in ClickUp, per garantire che tutti rimangano in carreggiata ed evitare di non rispettare le scadenze

in base alle date di scadenza delle attività o ai cambiamenti di stato in ClickUp, per garantire che tutti rimangano in carreggiata ed evitare di non rispettare le scadenze Sviluppare integrazioni personalizzate utilizzando la piattaforma senza codice di Make per collegare ClickUp a sistemi legacy o a strumenti interni non facilmente supportati dalle integrazioni native

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-10.gif Integrazioni ClickUp /$$$img/

Automazione delle attività grazie alla perfetta integrazione tra ClickUp e Make

Nel complesso, ClickUp e Make offrono una potente combinazione per le aziende che desiderano:

Snellire i flussi di lavoro e automatizzare attività ripetitive

Migliorare l'accuratezza e la coerenza dei dati tra le diverse piattaforme

Migliorare la collaborazione e la comunicazione all'interno dei team

Ottenere informazioni preziose dai dati del progetto per prendere decisioni informate

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Automazione di attività e flussi di lavoro di routine utilizzando oltre 100 sequenze di automazione predefinite o personalizzando la propria automazione in base alle esigenze specifiche

Scegliete tra varie visualizzazioni per tenere traccia dei progetti e delle attività, come elenco, scheda, calendario, Gantt e sequenza temporale

Collaborate con il vostro team e i vostri client utilizzando gli strumenti di collaborazione di ClickUp, come chat, commenti, menzioni, editor di documenti e lavagna online

Integrazione con centinaia di app e servizi utilizzando ClickUp, come Office 365, Area di lavoro di Google, Slack e Zapier. È anche possibile creare integrazioni personalizzate utilizzando il connettore API

Limiti di ClickUp

ClickUp ha una curva di apprendimento ripida a causa del suo numero elevato di funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su qualsiasi piano a pagamento per $5/membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

Scegliere la giusta piattaforma di integrazione per le vostre esigenze aziendali

Dati e gestione del flusso di lavoro sono fondamentali per le organizzazioni aziendali, soprattutto se si tratta di un'azienda tecnologica. Un potente strumento guidato dall'IA in grado di automatizzare l'integrazione può far risparmiare alla vostra azienda tempo, lavoro e budget significativi.

Make è una piattaforma di integrazione molto diffusa sul mercato e anche efficiente. Ma le alternative a Make che abbiamo elencato vi aiuteranno a scegliere qualcosa di più adatto alle esigenze specifiche della vostra azienda.

Se preferite uno strumento che automatizzi i flussi di lavoro e vi aiuti a gestire progetti e a collaborare con il vostro team, ClickUp è la scelta perfetta. Iscriversi a ClickUp e sperimenta le integrazioni multipiattaforma e l'automazione del flusso di lavoro a prova di bomba!