Come il monitoraggio del tempo con Time Doctor può renderti più efficiente

Supponiamo che tu, in qualità di project manager, stia cercando un modo per controllare lo stato di avanzamento dei tuoi dipendenti mentre lavorano ai progetti loro assegnati.

In primo luogo, non vuoi apparire troppo invadente. Inoltre, le cose potrebbero facilmente ritorcersi contro di te. Ricorda, al giorno d'oggi tutti hanno uno smartphone. Non ci vorrebbe molto perché un membro dello staff ti mettesse alla gogna sui social media a causa di una violazione reale o immaginaria del protocollo aziendale.

È meglio essere chiari fin dall'inizio... punto e basta! Spiega ai tuoi dipendenti lo scopo per cui stai utilizzando un sistema di monitoraggio del tempo.

Fai loro sapere che non si tratta di spionaggio e che è utile per gestire la produttività del progetto, il che alla fine va a vantaggio loro e dell'azienda.

In questo articolo ci concentreremo sui vantaggi dell'utilizzo di strumenti di monitoraggio del tempo per la tua azienda.

1. Ridurre i costi

L'utilizzo di un sistema di monitoraggio del tempo ti aiuterà a gestire il tempo che i tuoi dipendenti dedicano ai progetti assegnati. Per impostazione predefinita, il software di monitoraggio del tempo evidenzia anche i ritardi dei progetti e gli aspetti da migliorare, riducendo così gli errori costosi.

Inoltre, senza il software appropriato, la tua azienda potrebbe perdere entrate semplicemente a causa di imprecisioni. Ergo, la probabilità che gli errori manuali ti costino caro è alta. L'installazione di un software di monitoraggio del tempo ottimizzerà essenzialmente il tempo di lavoro e i dati di partecipazione, rendendo la tua forza lavoro più produttiva ed economica.

In effetti, potresti facilmente ottenere una giornata lavorativa completa, circa 8 ore, istituendo un software di monitoraggio del tempo che consenta ai tuoi dipendenti di concentrarsi sugli aspetti più impegnativi del loro lavoro.

2. Migliora le operazioni quotidiane

Le operazioni quotidiane della tua azienda miglioreranno notevolmente con un software di monitoraggio del tempo. Sarai meglio attrezzato per pianificare i progetti, il tempo da dedicare loro e le misure da adottare per le operazioni future.

Tenete presente che i vostri cari dipendenti non saranno attenti ogni minuto della giornata lavorativa. È così che vanno le cose. Si consiglia un po' di flessibilità e un atteggiamento calmo. Ammettiamolo, se un lavoratore non può rispondere al richiamo della natura senza autorizzazione, è il momento di una seria mediazione tra azienda e dipendente!

Tuttavia, gli strumenti e i modelli di monitoraggio del tempo possono creare un'atmosfera positiva e un senso di affidabilità nei tuoi dipendenti. Sta a te far loro capire che il software di monitoraggio non ha lo scopo di penalizzare nessuno, ma di aumentare l'efficienza e rendere la tua azienda responsabile.

I dipendenti che lavorano da remoto si sentiranno più ispirati e diventeranno più efficienti. Si tratta anche di sentirsi parte di un team, anche se si lavora da remoto, e di essere meglio informati. Il software di monitoraggio del tempo offre ai dipendenti indipendenza e maggiore fiducia in se stessi, poiché diventano più concentrati e capaci.

Bonus: strumenti di monitoraggio dei dipendenti per utenti Mac!

3. Aiuta a valutare più rapidamente il valore del client

Le app per il monitoraggio del tempo ti aiuteranno anche a valutare più rapidamente il valore dei tuoi clienti. È spiacevole ammetterlo, ma lo stato di avanzamento dei lavori della tua azienda dipende letteralmente dalla partecipazione economica dei tuoi clienti. Non c'è spazio per i sentimentalismi, quindi è meglio non essere insensibili quando si tratta delle entrate dell'azienda.

Non si tratta di abbandonare i clienti a favore di quelli più redditizi... OK, non proprio. È tutta una questione di priorità. Se un cliente porta un guadagno sostanziale alla tua azienda e ne hai un altro che ti contatta ogni tanto, beh, dovrai prendere delle decisioni importanti in merito alle priorità. Altrimenti, potresti ritrovarti senza un'azienda.

Suggerimento: perché non stupire il tuo client concedendogli l'accesso allo stato di avanzamento del suo progetto passo dopo passo? Con la tecnologia è possibile. Puoi personalizzare facilmente le funzionalità/funzioni in modo da non rivelare troppo, ma solo quanto basta per mantenere il tuo client fiducioso nella tua competenza.

Integrazione tra Time Doctor e ClickUp

Due software basati su cloud dall'esito positivo e altamente raccomandati sono Time Doctor e ClickUp. Insieme, questo dinamico duo offre un meccanismo due in uno per un monitoraggio del tempo efficiente e accurato.

L'integrazione del software di monitoraggio del tempo tramite estensione Chrome di Time Doctor in ClickUp consente di accedere rapidamente ai dati relativi al tempo accumulato dai tuoi dipendenti sui progetti completati.

In larga misura, Time Doctor funge da centro nevralgico. Raccoglie i dati applicabili da ClickUp e fornisce un riepilogo/riassunto completo di ciò che i tuoi dipendenti stanno facendo mentre lavorano ai progetti.

Ecco un'anteprima di alcune funzionalità/funzioni chiave di ClickUp e Time Doctor separatamente:

ClickUp

Funzioni come programma di lavoro di project management basato su cloud per una varietà di gruppi di dipendenti e aziende

Versione gratuita che offre funzionalità/funzioni essenziali non presenti nelle versioni a pagamento di programmi software come collaborazione in tempo reale, dashboard, correzione di bozze e assistenza 24 ore su 24

Adatto a liberi professionisti, team e aziende di tutte le dimensioni

Dashboard professionale con comandi che forniscono immagini straordinarie e dati direttamente dal pannello di controllo

Assegna attività ai partecipanti al progetto, supervisiona i progetti per i client, interagisci con i colleghi sui documenti e molto altro ancora

ClickUp offre una serie di strumenti e funzionalità che consentono di raggiungere gli obiettivi sul posto di lavoro in modo efficiente e conveniente. Infatti, l'azienda produttrice del software si mantiene aggiornata rilasciando ogni settimana funzionalità aggiuntive e seleziona quelle più vantaggiose in base al feedback ricevuto.

Gli utenti possono osservare i progetti e i dati in un formato a vista multipla per una maggiore percezione e un monitoraggio più rapido. Ad esempio, i lavoratori possono scegliere tra una vista Azioni, una vista Tabella, una vista Sequenza, una vista Riquadro per i dashboard, una vista Mappa e altro ancora!

L'area di lavoro dei dipendenti è facilmente modificabile, i dettagli dello stato di avanzamento del lavoro sono chiari, sono disponibili colori e temi per l'estetica visiva, ecc. Formidabile concorrente nel campo degli strumenti di gestione dei progetti, ClickUp è vantaggioso per le PMI, i team e i liberi professionisti interessati alla gestione dei progetti online individuale, alle soluzioni di lavoro di squadra e alla produttività estesa.

Time Doctor

Offre un monitoraggio del tempo preciso e innovativo

Valutazione e documentazione della produttività dei dipendenti

Acquisizione di screenshot e dinamiche di registrazione

Monitoraggio del tempo, calcolo degli straordinari e pianificazione dei turni dei dipendenti

Software multidimensionale per il monitoraggio del tempo integrato con CRM ed efficacia white label

Gestione del calendario, FMLA/famiglia, medico, ferie, monitoraggio delle azioni, monitoraggio del fuso orario e altro ancora

Come funziona Time Doctor?

Time Doctor è uno strumento SaaS per il monitoraggio del tempo e la gestione delle prestazioni compatibile con oltre 60 app distintive di project management e produttività.

Inoltre, come software multifunzionale per il monitoraggio del tempo, le analisi di gestione del tempo di Time Doctor sono davvero impressionanti! Le metriche di monitoraggio fondamentali includono timer di avvio e arresto, monitoraggio dei siti web e dell'utilizzo delle app, attività della tastiera e del mouse, tempo dedicato a progetti e attività e molto altro ancora!

Il fondamento della collaborazione tra ClickUp e l'estensione Chrome di Time Doctor è la facilità di raccolta di dati temporali accurati in base alle attività completate dal personale ClickUp. Vengono divulgati dettagli importanti sui progetti, offrendo un riepilogo/riassunto completo di ciò che stanno facendo i tuoi dipendenti.

La tua azienda rimane aggiornata e informata sulla partecipazione dei dipendenti al lavoro, gli investimenti nei progetti sono meglio compresi e distribuiti in modo più uniforme, la fatturazione è meno complicata e l'efficienza è aumentata.

Conclusione

Che la tua azienda abbia bisogno di project management, monitoraggio dei dipendenti, app per una migliore comunicazione o funzionalità di lavoro in condivisione, il software di monitoraggio del tempo aiuta a semplificare le procedure rendendo la tua azienda più efficiente e redditizia.

Con soluzioni progettate specificamente per monitorare in modo intuitivo i movimenti digitali sul posto di lavoro, la tua azienda può visualizzare chiaramente l'attività dei dipendenti, sviluppare una maggiore consapevolezza dell'efficienza e valutare la condotta lavorativa e i modelli efficaci che alla fine si traducono in cambiamenti costruttivi.

Fai una delle mosse migliori per la tua azienda. Inizia oggi la tua versione di prova gratuita con lo strumento di project management ClickUp potenziato dall'estensione Time Doctor!