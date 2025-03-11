I 10 migliori modelli gratis di colloquio di uscita e domande per i team delle risorse umane

Hai notato che i dipendenti lasciano la tua azienda senza dare molte spiegazioni? Forse non stai ponendo loro le domande giuste.

Il fatto di Chattare tra un datore di lavoro e un dipendente in procinto di lasciare l'azienda potrebbe essere più utile di quanto pensi. Ecco perché dovresti prendere sul serio i colloqui di uscita.

Sono la tua occasione per approfondire la vita lavorativa dei dipendenti in uscita, capire perché se ne vanno e raccogliere i loro preziosi suggerimenti per rendere la tua azienda un posto di lavoro migliore.

Grazie a questi feedback, potrai apportare cambiamenti significativi per fidelizzare i tuoi dipendenti e migliorare il tuo marchio come datore di lavoro, in modo da attrarre nuovi talenti.

Abbiamo creato un elenco di modelli di colloquio di uscita che ti guideranno nella conduzione di colloqui di uscita approfonditi.

Cosa rende efficace un modello di colloquio di uscita?

Un modello di colloquio di uscita è un documento predefinito progettato per guidare la conversazione durante il colloquio finale di un dipendente prima che lasci l'azienda.

Consideralo come un ponte tra il passato di un dipendente e il futuro dell'azienda. Si tratta di creare uno spazio per il Chattare accogliente per una condivisione onesta, offrendo spunti di riflessione a chi rimane.

In genere includono domande aperte e domande chiuse raggruppate in diverse categorie per raccogliere un feedback completo sull'esperienza del dipendente.

Ecco una guida rapida per le risorse umane per condurre un buon colloquio di uscita:

Categorizza: raggruppa domande relative all'atmosfera lavorativa, alla cultura aziendale e ai motivi dell'abbandono. Incoraggia le testimonianze: usa "Perché" o "Dimmi di più su" per approfondire l'argomento. Diversifica le query: combina query dirette, indirette e basate sulle azioni per ottenere informazioni diverse. Personalizza: includi domande su misura per ruoli o reparti specifici. Mantieni la riservatezza: garantisci l'anonimato e incoraggia risposte sincere. Fornisci scale di valutazione: utilizza scale per aspetti specifici come la soddisfazione o la probabilità di raccomandare l'azienda. Offri spazio per eventuali aggiunte: lascia spazio per eventuali considerazioni o preoccupazioni finali. Rendilo accessibile a tutti: offri versioni digitali e cartacee per soddisfare le diverse preferenze.

Ricorda, un buon modello è un punto di partenza, non uno schema da seguire alla lettera. Adattarlo a ciascun dipendente e ascoltare attivamente consentirà di usufruire appieno del valore del processo di colloquio di uscita.

10 modelli di colloquio di uscita

Non sai da dove iniziare con i tuoi colloqui di uscita?

Abbiamo una soluzione semplice: modelli personalizzabili per i colloqui di fine rapporto. Questi modelli sono adatti a diversi settori e ti aiuteranno a ottenere le risposte che cerchi dai dipendenti che lasciano la tua organizzazione.

Ti aiuteranno anche a compiere il primo passaggio per trasformare la tua azienda in un ambiente di lavoro fiorente in grado di trattenere i migliori talenti.

1. Modello di colloquio di fine rapporto ClickUp

Scarica questo modello Modello di colloquio di uscita ClickUp

Semplifica il processo di uscita dall'azienda con il modello di colloquio di uscita strutturato in modo intelligente di ClickUp. Questo modello è progettato specificamente per aiutarti a ricavare informazioni fondamentali dai dipendenti in uscita, consentendoti di perfezionare ulteriormente la cultura del lavoro della tua azienda e le strategie di fidelizzazione dei dipendenti.

Il modello è personalizzabile per adattarsi alle specificità dei vari ruoli e reparti. Include una matrice unica di scale di valutazione regolabili, domande personalizzabili e uno spazio aggiuntivo dedicato a commenti o nota supplementari. Le domande sono formulate in modo da offrire una comprensione più approfondita del percorso di un dipendente, esplorando i motivi della sua partenza, l'esperienza complessiva e le sue opinioni su vari aspetti dell'azienda, come i benefici e l'ambiente di lavoro.

Grazie alla riservatezza garantita dal modello ClickUp, i dipendenti in uscita possono effettuare comodamente la condivisione di feedback onesti e sinceri. Il modello è disponibile sia in formato digitale che cartaceo per soddisfare le diverse preferenze.

2. Modello di modulo per colloquio di uscita di Template.net

Cerchi un modello di colloquio di uscita semplice ed efficace che si adatti a quasi tutti i reparti o settori? Questo è proprio quello che stavi cercando!

Ottieni informazioni utili sui motivi per cui i dipendenti lasciano l'azienda, grazie a comode caselle di selezione e sezioni di commenti a risposta aperta.

I dipendenti possono assegnare valutazioni da più alta a più bassa per i parametri che definiscono la soddisfazione dei dipendenti, come i benefici ricevuti, l'utilizzo delle competenze, la soddisfazione lavorativa complessiva, l'ambiente di lavoro e altro ancora. Adatta il modello alle tue esigenze specifiche aggiungendo o rimuovendo i fattori rilevanti.

Prendi una penna o passa al digitale! Scegli tra Word, Fogli Google, Photoshop e altri formattare per condurre i colloqui di uscita a modo tuo.

3. Modello PDF per colloquio di fine rapporto di Volunteering Resource Hub

tramite Volunteering Resource Hub

I volontari della tua organizzazione non sono obbligati a partecipare a un colloquio di uscita, ma è sempre bello ringraziarli per il loro tempo e chiedere loro se sono disposti a concederti un colloquio.

Questo modello gratis personalizzabile con domande coinvolgenti può aiutarti a ottenere informazioni preziose sui motivi per cui i volontari scelgono di lasciare l'organizzazione, sul supporto offerto dalla tua organizzazione, sugli ostacoli che hanno incontrato durante il volontariato e sulla loro volontà di rimanere in contatto con te.

In tutta onestà, questo modello può aiutarti a creare un programma di volontariato migliore per i talenti futuri, e gli stessi volontari si sentiranno valorizzati e ascoltati, il che porterà a raccomandazioni, maggiore buona volontà e supporto in futuro.

4. Modello di colloquio di uscita per dipendenti del settore edile di Template.net

Le imprese edili spesso devono affrontare un elevato turnover del personale, il che rende fondamentale comprendere le ragioni alla base delle dimissioni.

Ottimo punto di partenza per qualsiasi impresa edile, questo modello è particolarmente adatto ai principianti per condurre colloqui di uscita, poiché affronta fattori essenziali come retribuzione e benefit, equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, ambiente di lavoro, sicurezza e benessere, formazione e sviluppo.

Scritto e progettato da esperti del settore aziendale, questo modello è conforme agli standard di riferimento delle imprese di costruzione e può essere personalizzato per ogni dipendente. Puoi aggiungere il tuo marchio per dargli un tocco personale.

5. Guida alle domande per i colloqui di fine rapporto di People Managing People

tramite People Managing People

Condurre colloqui di uscita efficaci può essere un punto di svolta per il tuo team delle risorse umane. Questa guida fornisce informazioni chiave per elaborare domande ben strutturate che approfondiscono vari aspetti dell'esperienza dei dipendenti.

In queste pagine troverai domande tipo adattabili a ogni membro del team in uscita. Le categorie chiave includono i motivi dell'uscita, domande specifiche sul ruolo, sul manager e sul team, nonché domande incentrate sullo sviluppo, sull'inclusione e sulla diversità e sull'organizzazione.

Concentrandoti su questi aspetti chiave, non ti limiterai a condurre un colloquio, ma avvierai una conversazione significativa che potrà indicare percorsi di miglioramento e ispirare cambiamenti positivi all'interno della tua azienda, a beneficio dei dipendenti attuali e futuri.

Per scaricare il modello gratis, dovrai iscriverti a People Managing People.

6. Modello di colloquio di uscita HR di Breathe HR

tramite Breathe HR

Questo modello include una serie di domande che puoi porre ai tuoi dipendenti, come "Quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a lasciare l'azienda?", "Cosa ti è piaciuto di più del tuo lavoro?", "Cosa avremmo potuto fare per trattenerti?" e "Se stai lasciando l'azienda per un altro ruolo, cosa ti ha attratto di quella posizione?"

Ponendo queste domande, potrai ottenere informazioni preziose su ciò che pensano e provano i tuoi dipendenti e su come la loro mentalità influisca sulle loro decisioni di carriera. Queste informazioni potranno poi essere utilizzate per apportare cambiamenti che contribuiranno a migliorare la cultura della tua azienda.

Se stai cercando un modello per i tuoi colloqui di uscita, quello riportato in questo articolo è un ottimo punto di partenza. Tuttavia, potresti anche prendere in considerazione la possibilità di personalizzare il modello in base alle esigenze specifiche della tua azienda.

7. Modello di modulo per colloquio di uscita di Best Templates

tramite i migliori modelli

Se desideri semplificare i colloqui di fine rapporto in tutti i reparti della tua azienda, i moduli per i colloqui di fine rapporto sono la soluzione ideale per il tuo team HR.

Caselle di controllo facili da spuntare, sezioni aggiuntive per i commenti per incoraggiare i dipendenti a fornire le loro opinioni, una scala di valutazione per misurare ciò che i dipendenti pensano dell'azienda e domande sì/no rendono il colloquio breve e approfondito.

Quando lasciano l'azienda, i dipendenti sono già pronti a cogliere la prossima opportunità, occuparsi degli addii nell'azienda attuale e districarsi tra le pratiche burocratiche da compilare.

Questo semplice formato di colloquio di uscita non solo è veloce e facile da implementare per tutti, ma è anche facile da standardizzare tra i vari team di funzione.

È disponibile per l'acquisto immediato come modello singolo o tramite una sottoscrizione che consente di accedere a una collezione estesa adatta praticamente a qualsiasi scenario.

Questo modello completamente personalizzabile è progettato per la condivisione su tutte le piattaforme digitali ed è anche compatibile con i lettori di documenti universali.

8. Modello di colloquio di fine rapporto in formato Word di Legal Templates

tramite Modelli legali

Tutti i colloqui di fine rapporto sono importanti, sia che il dipendente lasci l'azienda in modo amichevole o meno. Questo perché tali colloqui non avvengono sotto il comando diretto del dipendente. Pertanto, il dipendente potrebbe essere in grado di fornire una nuova prospettiva sulla leadership senior che potrebbe essere stata trascurata.

Questo modello di colloquio di uscita di Legal Templates copre tutte le domande essenziali relative a "fattori che contribuiscono alla decisione del dipendente di lasciare l'azienda", "aspetto più soddisfacente del ruolo del dipendente", "aspetto meno soddisfacente di questo ruolo", "mansioni lavorative in linea con le aspettative del dipendente" e "suggerimenti del dipendente per migliorare l'azienda"

Da scaricare gratis e facilmente personalizzabile, questo modello offre anche una pagina aggiuntiva sulla proprietà aziendale che il dipendente in uscita deve presentare alle risorse umane, che li aiuta a tenere una scheda degli elementi restituiti o ancora da restituire.

9 modelli di domande per colloqui di fine rapporto di Paycor

tramite Paycor

Sono rari i team HR che dedicano al processo di offboarding lo stesso lavoro richiesto che dedicano al processo di onboarding. Tuttavia, grazie alla loro dedizione e sincerità, spesso riescono a trasformare in meglio le loro pratiche operative.

Questo modello da scaricare gratuitamente è un ottimo punto di partenza per un colloquio di uscita approfondito, in cui ogni domanda spinge il dipendente a rispondere con approfondimenti tratti dalla propria esperienza autentica. Alcune domande hanno più opzioni e una casella di commento aggiuntiva per elaborare la risposta.

I dati ottenuti da questo modello di colloquio di uscita devono essere esaminati in modo appropriato. Utilizzateli per stabilire temi critici, creare elementi da intraprendere e implementarle per prevenire problemi legali e disastri di pubbliche relazioni o identificare una cultura del lavoro tossica che può danneggiare la reputazione della vostra azienda.

10. Modello di modulo per colloquio di uscita di CaseIQ

tramite Case IQ

Con sezioni da modificare e testo di campione, questo modello di colloquio di uscita da scaricare gratuitamente ti aiuta ad avviare il processo di offboarding!

Coprendo tutte le domande fondamentali del colloquio di uscita, il feedback dei dipendenti che otterrai potrà essere utilizzato per migliorare la cultura aziendale, identificare le aree in cui l'azienda può migliorare e apportare modifiche per fidelizzare i dipendenti.

Supponiamo che un dipendente lasci un commento nel colloquio di uscita in cui afferma di non aver avuto sufficienti opportunità di sviluppo professionale. L'azienda può modificare i propri programmi di formazione e sviluppo sulla base di tale commento.

Allo stesso modo, puoi personalizzare le domande per i diversi reparti in cui è stata fornita la formazione manageriale.

Gestire i processi HR può sembrare come destreggiarsi tra mille attività! Tra il caos dei documenti, il lavoro amministrativo ripetitivo e la necessità di prendere decisioni basate sui dati, i team HR spesso faticano a ottimizzare il loro impatto.

Un sistema di gestione delle risorse umane semplificherebbe gran parte di queste operazioni.

È qui che entra in gioco ClickUp, un potente software di project management che integra perfettamente la gestione dei documenti, strumenti di IA e modelli HR predefiniti per semplificare il flusso di lavoro, usufruire di informazioni preziose e trasformare l'esperienza dei tuoi dipendenti.

Gestisci tutti i processi HR su un'unica piattaforma con lo strumento di gestione delle risorse umane di ClickUp

Utilizza la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp per gestire le assunzioni e l'inserimento dei nuovi dipendenti. Oltre ad essere un ottimo strumento di reclutamento per gestire le candidature e le comunicazioni, aiuta anche a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e la circolazione delle informazioni.

Crea splendidi documenti ClickUp, wiki e altro ancora, quindi collegali ai flussi di lavoro per realizzare le idee con il tuo team delle risorse umane

ClickUp Documenti diventa l'archivio digitale del tuo team HR. Archivia i file dei dipendenti, i manuali, le politiche e altro ancora in un'unica posizione sicura e accessibile.

Puoi utilizzare Docs per collaborare su tutto, dalle politiche sui dispositivi dei nuovi dipendenti ai programmi di formazione sulla sicurezza. Grazie alla modifica collaborativa in tempo reale, tu e il tuo team potete apportare aggiornamenti in tempo reale, implementare il controllo delle versioni e assegnare e risolvere i commenti per rimanere sempre sulla stessa pagina.

Puoi anche creare modelli personalizzati per i pacchetti di inserimento, le lettere di offerta e gli aggiornamenti delle politiche, garantendo coerenza e risparmiando tempo.

Quando abbini Documenti alla ricerca basata sull'IA di ClickUp, che comprende il contesto e le parole chiave, puoi ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno, direttamente a portata di mano.

Usa ClickUp AI per modificare, riepilogare/riassumere, semplificare o parafrasare i materiali relativi all'inserimento e all'uscita dei dipendenti

Con gli strumenti di IA di ClickUp, puoi raccogliere informazioni intelligenti e ottimizzare la tua strategia HR di conseguenza. Analizza i dati dei dipendenti per identificare tendenze e modelli relativi a turnover, coinvolgimento e prestazioni. Prompt all'IA di creare domande e persino modelli per i colloqui di uscita e effettua la modifica in pochi secondi.

Puoi anche personalizzare i piani di inserimento in base ai ruoli e alle competenze dei dipendenti, migliorando il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti. Genera testo per sondaggi e analizza i sentimenti per comprendere le opinioni dei dipendenti e le aree di miglioramento.

I modelli HR di ClickUp rendono la tua routine quotidiana una performance ben collaudata. Utilizza modelli predefiniti per assunzioni, inserimento, valutazioni delle prestazioni e licenziamenti, garantendo efficienza e coerenza.

Scarica il modello Utilizza il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp per aiutare i tuoi nuovi assunti a svolgere le attività di inserimento richieste e metterli rapidamente al passo

Personalizza i modelli HR con campi personalizzati, tag e stati in ClickUp. Automatizza le attività ripetitive, come l'invio di promemoria per le valutazioni delle prestazioni o l'avvio di controlli dei precedenti personali. Tieni traccia dei progressi, gestisci i dipendenti e monitora tutti i KPI e le attività HR all'interno di questi modelli, mantenendo tutti informati e responsabili.

Rendi le interviste di uscita più approfondite con ClickUp

Ogni dipendente in uscita porta con sé esperienza e conoscenze. Lasciarli andare senza raccogliere il loro feedback è come chiudere uno scrigno del tesoro senza averne prima sbirciato il contenuto.

È qui che entrano in gioco i colloqui di uscita, che offrono una preziosa opportunità per comprendere il sentiment dei dipendenti, identificare le aree di miglioramento e, in ultima analisi, coltivare una cultura aziendale fiorente.

Tuttavia, per condurre colloqui di uscita efficaci non basta una semplice lista di controllo.

Hai bisogno di un potente software HR che ti consenta di raccogliere feedback sinceri, analizzarli meticolosamente e tradurli in informazioni utili.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per fornire ai tuoi team HR gli strumenti necessari per migliorare i processi di offboarding e l'intero ciclo di reclutamento.