10 migliori alternative a Gumroad per vendere di più nel 2024

Lanciato nel 2011, Gumroad è un'azienda di piattaforma di commercio elettronico progettata per aiutare gli autori a vendere le loro produttività direttamente agli acquirenti. Gli autori possono vendere i loro prodotti fisici e gli scarichi digitali come ebook, musica e altro. La piattaforma ha rapidamente guadagnato popolarità tra i creativi che desiderano vendere i loro prodotti senza ricorrere a intermediari che sottraggono una grossa fetta dei loro profitti.

Gumroad è facile da usare e personalizzabile. Dispone inoltre di funzionalità/funzione di marketing che aiutano gli autori a entrare in contatto con il pubblico. Ma non è perfetto e molti utenti sono alla ricerca di alternative a Gumroad.

Gli autori hanno rapidamente scoperto che il sito è più adatto per gli scarichi digitali e hanno faticato a farlo funzionare per i loro prodotti fisici. La piattaforma non offre una vetrina, ma è necessario creare il proprio sito.

Gumroad può essere un po' complicato. Più produttività si ha, più l'interfaccia diventa complessa, a causa dei limiti delle categorie e delle opzioni di raggruppamento.

Quindi, quali sono le migliori alternative a Gumroad? E quale piattaforma per la vendita di prodotti digitali e fisici è la migliore per voi? Abbiamo dieci alternative a Gumroad che vi consigliamo di provare nel 2024.

Cosa cercare nelle alternative a Gumroad?

Quando volete la migliore alternativa a Gumroad per il vostro negozio, ecco cosa cercare:

Specializzata nel vostro tipo di prodotto: Esistono piattaforme per la vendita di prodotti digitali, per la vendita di corsi, per la vendita di beni fisici e per la gestione degli abbonati. Ce ne sono anche alcune che possono gestire un po' di tutto. Quindi, cercate una piattaforma adatta al vostro tipo di prodotto

Esistono piattaforme per la vendita di prodotti digitali, per la vendita di corsi, per la vendita di beni fisici e per la gestione degli abbonati. Ce ne sono anche alcune che possono gestire un po' di tutto. Quindi, cercate una piattaforma adatta al vostro tipo di prodotto Funzionalità/funzione di marketing integrate: Avere una vetrina è solo l'inizio. Avete anche bisogno di personalizzati. Molte alternative a Gumroad offronostrumenti di marketing che vi aiutano ad attirare nuovi acquirenti, tra cui codici sconto, email marketing, ottimizzazione SEO e altro ancora

Avere una vetrina è solo l'inizio. Avete anche bisogno di personalizzati. Molte alternative a Gumroad offronostrumenti di marketing che vi aiutano ad attirare nuovi acquirenti, tra cui codici sconto, email marketing, ottimizzazione SEO e altro ancora **Avete bisogno di una piattaforma all-in-one che faccia tutto per voi? O avete le competenze tecniche necessarie per gestire funzionalità/funzioni più avanzate? Cercate una piattaforma online che sia intuitiva e facile da navigare, in modo da poter iniziare a vendere online prima

Durante l'acquisto, ricordate che le alternative a Gumroad variano in base al prezzo. Alcune opzioni sono disponibili con un piano Free, mentre altre potrebbero costare migliaia di dollari al mese. Prima di decidere, assicuratevi di conoscere il costo totale dell'utilizzo della piattaforma e di come questo inciderà sul vostro budget e sui vostri profitti.

Siete pronti a iniziare la ricerca della migliore alternativa a Gumroad? Ecco dieci opzioni da controllare.

Le 10 migliori alternative a Gumroad da utilizzare nel 2024

1. Patreon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Patreon-Desktop\_Checkout-1400x875.png Esempio di checkout desktop di Patreon. "I fan possono facilmente acquistare, accedere e godersi le esclusive digitali del tuo negozio su qualsiasi dispositivo, grazie a casse semplificate e all'hosting nativo dei media"

/%img/

Via Patreon Patreon è una piattaforma di iscrizione in cui i fan possono entrare in contatto con i loro autori preferiti in cambio di pagamenti mensili ricorrenti. Gli autori possono fare sottoscrizioni a livelli con premi e vantaggi diversi per ogni livello. È un ottimo modo per i creativi di finanziare il proprio lavoro senza vendere prodotti fisici o digitali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Patreon

Ottimo modo per entrare in contatto con il pubblico e ottenere un supporto finanziario diretto per i lavori creativi

Gli autori possono ottenere un reddito più prevedibile e stabile ogni mese, da cui sono liberi di fare lavori più creativi

Le opzioni di sottoscrizione flessibili permettono ai sottoscrittori di scegliere la ricompensa e il livello di accesso più adatto al loro budget

Limiti di Patreon

È orientato al lavoro creativo, quindi non offre molti supporti per la vendita di prodotti fisici

Patreon applica commissioni sui guadagni - le commissioni possono intaccare rapidamente le vostre entrate

Prezzi di Patreon

Gratis

Pro: 8% del reddito guadagnato

8% del reddito guadagnato Premium: 12% del reddito guadagnato

Valutazioni e recensioni su Patreon

G2: 4.1/5 (60+ recensioni)

4.1/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

2. Negozio

Via Shopify Shopify è una piattaforma di e-commerce in hosting adatta a negozi online di tutte le dimensioni, dai negozi appena lanciati ai marchi di fama internazionale. Questa alternativa a Gumroad si distingue per essere una piattaforma all-in-one facile da usare e fortemente supportata da app e integrazioni. Qualsiasi cosa vogliate fare con il vostro negozio online, probabilmente c'è un modo per farlo su Shopify.

Le migliori funzionalità/funzione di Shopify

Facile da usare anche per chi è alle prime armi con l'e-commerce: in pochi minuti è possibile impostare un negozio per la vendita di prodotti digitali e fisici con l'editor drag-and-drop

Migliaia di app consentono di personalizzare il negozio online con strumenti di marketing, gateway di pagamento e funzionalità/funzione avanzate

Tante funzionalità/funzione di marketing integrate per la SEO, l'integrazione con i social media e l'email marketing che possono aiutare la vostra azienda online a entrare in contatto con nuovi clienti

Limiti di Shopify

I piani di base sono convenienti, ma le spese di sottoscrizione mensile aumentano per le aziende con un volume elevato di vendite

Prezzi di Shopify

Starter: $5 al mese

$5 al mese Basic: $29 al mese fatturati annualmente, o $39 mensili

$29 al mese fatturati annualmente, o $39 mensili Shopify: $79 al mese con fatturazione annuale, o $105 mensili

$79 al mese con fatturazione annuale, o $105 mensili Advanced: $299 al mese con fatturazione annuale, o $399 mensili

$299 al mese con fatturazione annuale, o $399 mensili Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Shopify

G2: 4,4/5 (oltre 4.400 recensioni)

4,4/5 (oltre 4.400 recensioni) Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

3. Etsy

Via Etsy Etsy è una piattaforma online che si concentra sulla vendita di elementi fatti a mano e vintage. È un sito di riferimento per la vendita di oggetti come gioielli artigianali e oggetti d'antiquariato. È diventata anche una popolare piattaforma di e-commerce per scaricare oggetti digitali.

È facile creare il proprio negozio Etsy e la piattaforma offre un'ampia assistenza ai nuovi arrivati.

Le migliori funzionalità/funzione di Etsy

Molte utili impostazioni vi guideranno nell'impostazione del vostro primo negozio online attraverso la piattaforma di e-commerce

Ottimi strumenti di marketing per promuovere il vostro negozio online, tra cui l'ottimizzazione delle parole chiave, l'integrazione con le piattaforme di social media e una pletora di opzioni pubblicitarie

Uno dei più grandi marketplace per venditori indipendenti al mondo, che include sia prodotti digitali che fisici

Limiti di Etsy

Ai venditori vengono addebitate sia le spese per l'elenco sia una commissione sul totale dell'ordine, che può aumentare rapidamente

Il supporto clienti è minimo per i negozi più piccoli

Prezzi di Etsy

0,20 dollari per ogni elenco

6,5% dell'importo totale dell'ordine

Valutazioni e recensioni Etsy

N/A

4. Skillshare

Via Skillshare Skillshare è una piattaforma di apprendimento online che offre migliaia di corsi online. Gli autori dei corsi possono vendere i loro corsi a milioni di utenti attivi, guadagnando con le sottoscrizioni e con il tempo di visione. I costi iniziali per i venditori sono minimi e il sito può essere un ottimo modo per espandere il proprio pubblico e indirizzarlo verso altri flussi di reddito.

Le migliori funzionalità/funzione di Skillshare

Ottimo mercato per la vendita di corsi online, che gli autori possono poi utilizzare per vendere prodotti digitali sul proprio sito web

Il costo iniziale per iniziare è minimo, poiché Skillshare non addebita alcun costo per caricare i corsi online

Con milioni di utenti attivi e un sito web che promuove corsi di alta qualità, può essere un ottimo modo per aumentare il proprio pubblico e potenziare il proprio marchio personale

Limiti di Skillshare

Gli insegnanti vengono pagati in base al numero di minuti in cui gli studenti visualizzano i loro corsi e il pagamento è generalmente inferiore a quello di altre piattaforme

Prezzi di Skillshare

Free per caricare le lezioni

32 dollari di sottoscrizione mensile per gli studenti

Valutazioni e recensioni su Skillshare

G2: 3.3/5 (40+ recensioni)

3.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

5. Insegnabile

Via Insegnabile Teachable è un'altra popolare piattaforma di e-commerce per la vendita di corsi online. Ha un'interfaccia utente per creare e caricare corsi e strumenti di email marketing per aiutare gli insegnanti a entrare in contatto con potenziali studenti. È un ottimo modo per vendere ciò che si conosce invece di prodotti fisici e digitali.

Le migliori funzionalità/funzione di Teachable

Un modo semplice per creare, ospitare e vendere corsi online, scarichi digitali e servizi di coaching

Gli strumenti di email marketing integrati vi aiutano a coinvolgere un nuovo pubblico e a convertire i visitatori della pagina di destinazione in studenti paganti

Robuste analisi e reportistica vi permettono di vedere le metriche di coinvolgimento in modo da poter perfezionare i vostri corsi e capire cosa vogliono i vostri studenti

Limiti di Teachable

Strumenti limitati per il SEO e i funnel, il che significa che dovrete connettervi (e pagare) per più servizi esterni

Limitato supporto per più lingue

Prezzi di Teachable

Gratis

Basic: $39/mese con fatturazione annuale

$39/mese con fatturazione annuale Pro: $119/mese con fatturazione annuale

$119/mese con fatturazione annuale Pro+: $199/mese con fatturazione annuale

$199/mese con fatturazione annuale Business: $499/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Teachable

G2: 4/5 (45+ recensioni)

4/5 (45+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (165+ recensioni)

6. WooCommerce

Via WooCommerce Le alternative a Gumroad possono essere anche dei plugin. WooCommerce è un plugin che trasforma il vostro sito WordPress in un negozio online. È un modo pratico per sfruttare la flessibilità di WordPress pur avendo la potenza di una piattaforma di e-commerce. WooCommerce lavora con scarichi digitali, prodotti fisici, modelli di sottoscrizione e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di WooCommerce

Questo sito di e-commerce completo è open-source, quindi avete il controllo totale sull'aspetto e sulle funzioni del vostro negozio online

C'è un enorme ecosistema che circonda la piattaforma, per cui è possibile trovare plugin, temi e strumenti per creare il negozio online dei propri sogni

Gli strumenti di marketing incorporati lo rendono molto SEO-friendly, in modo da poter attrarre più traffico organico alla ricerca di prodotti digitali e fisici come il vostro

Limiti di WooCommerce

Può essere più complicato da configurare rispetto ad altri siti di e-commerce, in quanto dovrete fare gran parte del lavoro da soli o pagare qualcuno che lo configuri al posto vostro

Prezzi di WooCommerce

Essenziale: $39/mese o $25/mese con fatturazione annuale

$39/mese o $25/mese con fatturazione annuale Performance: $70/mese o $45/mese con fatturazione annuale

$70/mese o $45/mese con fatturazione annuale Enterprise: Contattare per i piani tariffari

Valutazioni e recensioni su WooCommerce

G2: 4,4/5 (1.100+ recensioni)

4,4/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (930+ recensioni)

7. Membro della lista dei desideri

Via Membro della lista dei desideri WishList Member è un altro plugin per il vostro sito WordPress specificamente progettato per gli autori che vendono scarichi digitali e corsi online. Vi troverete funzionalità/funzioni che vi aiuteranno a gestire l'accesso ai contenuti, le sottoscrizioni e le integrazioni per i più diffusi gateway di pagamento.

Le migliori funzionalità/funzione di WishList Member

Facilità di creazione di un sito associativo su siti web WordPress, con controllo sull'accesso ai contenuti e sui piani tariffari

Robusta integrazione con i gateway di pagamento, tra cui PayPal, Strip e altri

Ottime analisi che consentono di monitorare le metriche chiave come le registrazioni dei membri, le cancellazioni, i tassi di coinvolgimento e altro ancora

Limiti della lista dei desideri dei membri

Non esiste un piano Free e i piani tariffari tendono ad essere molto più alti rispetto ad altre piattaforme per la vendita di prodotti digitali online

Prezzi per i membri della WishList

Basic: $149,50/anno

$149,50/anno Plus: $249,50/anno

$249,50/anno Pro: $349,50/anno

$349,50/anno Elite: $1.199,50/anno

WishList Valutazioni e recensioni dei membri

G2: 4.1/5 (4+ recensioni)

4.1/5 (4+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

8. Vendite

Via Vendite Sellfy è una piattaforma all-in-one per autori e negozi online. Con Sellfy, è possibile vendere prodotti digitali, elementi stampati su richiesta e sottoscrizioni. È sempre più popolare tra i nuovi venditori grazie alla sua piattaforma facile da usare e ai bassi costi mensili.

Le migliori funzionalità/funzione di Sellfy

Nessuna spesa di transazione, quindi dopo il pagamento mensile potrete tenere tutti i profitti derivanti dalla vendita di prodotti fisici e digitali online

Facile impostazione di un negozio online per vendere scarichi digitali, prodotti fisici, print-on-demand, sottoscrizioni e altro ancora

Strumenti di marketing integrati che consentono di utilizzare codici sconto, email di abbandono del carrello e persino pixel pubblicitari di monitoraggio per aumentare la visibilità del marchio e raggiungere nuovi clienti

Limiti di Sellfy

Offre un numero inferiore di integrazioni rispetto ad altre alternative di Gumroad, il che potrebbe limitare l'accesso a funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di Sellfy

Starter: $29/mese

$29/mese Business: $79/mese

$79/mese Premium: $159/mese

$159/mese Sconti disponibili sui piani tariffari annuali

Valutazioni e recensioni di Sellfy

G2: 3.9/5 (50+ recensioni)

3.9/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

9. ClickFunnels

Via Clickfunnels ClickFunnels è uno strumento prezioso per chiunque utilizzi una piattaforma di e-commerce. È una piattaforma di costruzione di imbuti commerciali che aiuta a catturare e generare lead per la vostra azienda di e-commerce. Utilizzate i suoi strumenti e modelli di marketing per aumentare la vostra visibilità e attirare potenziali acquirenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickFunnels

Creazione di landing page, pagine commerciali e moduli opt-in in pochi minuti grazie al costruttore di pagine drag-and-drop e ai modelli precostituiti della piattaforma

Tantissimi strumenti per semplificare i lavori richiesti dal marketing, tra cui test A/B, strumenti di email marketing, funnel di conto alla rovescia e molto altro

Integrazione con gli strumenti più diffusi per l'elaborazione dei pagamenti, l'email marketing e l'analisi, in modo da fare di più con la vostra attività aziendale online

Limiti di ClickFunnels

I piani tariffari sono più alti rispetto ad altre alternative a Gumroad, il che potrebbe renderlo irraggiungibile per i piccoli negozi online

Ci sono recensioni contrastanti sul servizio clienti della piattaforma

Prezzi di ClickFunnels

Basic: $147/mese

$147/mese Pro: $197/mese

$197/mese Funnel Hacker: $297/mese

$297/mese Sconti disponibili sui piani tariffari annuali

Valutazioni e recensioni su ClickFunnels

G2: 4.6/5 (390+ recensioni)

4.6/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (640+ recensioni)

10. Stampa membro

Via Stampa membro MemberPress è un plugin per WordPress facile da usare per vendere sottoscrizioni e adesioni. È possibile gestire l'accesso ai contenuti, le sottoscrizioni e i pagamenti con questa grande alternativa a Gumroad.

Le migliori funzionalità di MemberPress

Ottimi controlli di accesso che permettono di scegliere chi può vedere diversi post, pagine, tag e altro ancora in base al livello di iscrizione

Analisi e reportistica dettagliate per tenere traccia delle registrazioni, delle cancellazioni, del coinvolgimento nei contenuti e altro ancora

Strumenti integrati e grandi integrazioni per la vendita di corsi online, la costruzione di una comunità e il mantenimento degli abbonati per ulteriori contenuti

Limiti di MemberPress

Progettato per siti web WordPress che guadagnano cifre a sette zeri o più, quindi potrebbe non essere adatto ai piccoli autori online

Prezzi di MemberPress

Basic: $359/anno

$359/anno Plus: $599/anno

$599/anno Pro: $799/anno

$799/anno Elite: $999/anno

Valutazioni e recensioni su MemberPress

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Altri strumenti commerciali per gli autori

Create rapidamente piani di test dei prodotti e riducete le infinite ore di lavoro manuale con i prompt generati dall'IA di ClickUp

Da siti ricchi di funzionalità come Shopify e WooCommerce a comunità di nicchia come Etsy e Skillshare, potete trovare ottime alternative a Gumroad per la vostra azienda online. Tuttavia, la scelta delle soluzioni di e-commerce è solo l'inizio della realizzazione del vostro business online obiettivi commerciali .

Avrete anche bisogno di una piattaforma che vi aiuti a mantenere l'organizzazione e a gestire la vostra azienda, ed è qui che ClickUp può aiutarvi. ClickUp non può gestire da solo le vostre vendite o le vostre sottoscrizioni, ma può essere il vostro strumento di lavoro una soluzione completa per il project management che consente di gestire i progetti in modo team commerciale e di lavorare a fianco delle alternative Gumroad preferite.

Utilizzate gli strumenti intuitivi di ClickUp per pianificare calendari dei contenuti organizzare le campagne di marketing e abilitazione commerciale risorse, o assegnare attività con scadenze cancellate a voi stessi o al vostro team. Grazie a migliaia di integrazioni, potete ottimizzare il vostro flusso di lavoro e tenere tutto ciò che vi serve in un'unica area di lavoro dedicata.

Registrate oggi stesso il vostro account gratuito di ClickUp ed esplorate i nostri strumenti progettati per i team commerciali. Gli account a pagamento possono anche sfruttare i nostri strumenti Strumenti di IA per l'e-commerce che possono aiutarvi a completare le attività in pochi secondi invece che in ore.