10 Migliori estensioni e componenti aggiuntivi per il calendario di Google nel 2024

Mezzo miliardo di persone usa Google Calendar ogni mese. La sua interfaccia facile da usare, il codice del calendario a colori e le ottime integrazioni lo rendono una scelta eccellente per le esigenze personali e professionali. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, non sempre ha tutto ciò che serve.

Le estensioni per Google Calendar ci vengono in soccorso! L'estensione giusta consente di gestire gli eventi di Google Calendar con maggiore flessibilità e personalizzazione. Se volete ottenere di più dalla vostra agenda quotidiana, ecco dieci delle migliori estensioni per Google Calendar che dovrete provare nel 2024.

Cosa cercare nelle estensioni di Google Calendar?

Con milioni di utenti quotidiani, Google Calendar è una delle opzioni di calendario più popolari sul mercato. Sono disponibili molti componenti aggiuntivi e app compatibili per aiutarvi a potenziare gli eventi, le riunioni e le attività di Google Calendar. Quando si iniziano a cercare modi per estendere il funzioni del vostro Google Calendar ecco alcune cose da tenere a mente:

Opzioni di sicurezza robuste: Non si vogliono dare i dati di Google Calendar a chiunque. Assicuratevi che l'autore dell'estensione sia affidabile e che comprendiate tutte le autorizzazioni quando consentite l'accesso al vostro Google Calendar

Non si vogliono dare i dati di Google Calendar a chiunque. Assicuratevi che l'autore dell'estensione sia affidabile e che comprendiate tutte le autorizzazioni quando consentite l'accesso al vostro Google Calendar **Le migliori estensioni per Google Calendar sono quelle che risolvono un problema. Potrebbe trattarsi di un'estensione che aiuta a concentrarsi sul lavoro, facilita il monitoraggio del tempo o consente di gestire il tempo con il blocco del tempo

**Le migliori estensioni di Google Calendar sono quelle che si possono iniziare a usare immediatamente. Un'interfaccia utente eccellente, facile da usare, intuitiva ed esteticamente gradevole è una grande aggiunta al vostro stack tecnologico

Integrazione con altri strumenti: Sebbene la compatibilità con Google Calendar sia essenziale, la capacità di un prodotto di integrarsi perfettamente con altri strumenti del vostro stack tecnologico, come Asana, ClickUp, Zoom o Slack, può migliorare la produttività eliminando la necessità di inserire manualmente i margini di flessibilità delle riunioni sulle varie piattaforme

Sebbene la compatibilità con Google Calendar sia essenziale, la capacità di un prodotto di integrarsi perfettamente con altri strumenti del vostro stack tecnologico, come Asana, ClickUp, Zoom o Slack, può migliorare la produttività eliminando la necessità di inserire manualmente i margini di flessibilità delle riunioni sulle varie piattaforme Costo operativo totale: Molte estensioni di Google Calendar sono gratis, ma alcune delle funzioni migliori sono a pagamento. Comprendete il costo totale dell'utilizzo dell'app e approfittate delle versioni di prova gratuite per provare l'estensione prima di impegnarvi

Esistono molte estensioni per il calendario di Google, quindi non abbiate paura di cambiare le cose e di provare alcune opzioni diverse. È un ottimo modo per capire cosa funziona, quali funzionalità vi servono e cosa vi aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro all'interno del Google Calendar.

Le 10 migliori estensioni e componenti aggiuntivi per Google Calendar nel 2024

</div>

Visualizzazione degli eventi sincronizzati da Google Calendar nel Calendario di ClickUp

Per i singoli e i team che si concentrano sull'attività di ClickUp, ClickUp offre incredibili funzionalità/funzione che possono estendere le funzioni di Google Calendar e rendere più facile la gestione delle attività.

Connessione ClickUp e Google Calendar tramite Zapier, eliminando così la necessità di andare avanti e indietro tra le piattaforme e di sincronizzare manualmente riunioni, eventi e persino il vostro Attività di Google Calendar . Aggiungete lo Zap al vostro account ClickUp (non sono necessarie competenze di codice!) e le due piattaforme condivideranno i dati senza problemi. Quindi, è possibile utilizzare La visualizzazione del calendario di ClickUp per visualizzare una Sequenza completa, eliminando la necessità di destreggiarsi nuovamente tra più calendari.

ClickUp diventa un centro di comando centralizzato per gestire, pianificare e allocare il vostro tempo. È anche possibile utilizzare la funzione gratuita di ClickUp Modello di calendario e pianificazione di ClickUp per aiutarvi a organizzare e ad eliminare il disordine del calendario.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Facile integrazione con Google Calendar: non è necessario alcun codice

Le attività e le date di scadenza create in ClickUp si aggiornano automaticamente in Google Calendar, per non perdere nulla

Modelli di calendario per la pianificazione sincronizzazione di tutti i calendari per visualizzare attività, riunioni ed eventi in un unico luogo

Maggiore visibilità del flusso di lavoro di tutto il team per una pianificazione più intelligente quando si collega il loro Google Calendar all'app

La visualizzazione del calendario semplifica la programmazione delle riunioni o può essere utilizzata per la gestione delle risorse, per i piani di marketing sui social media e altro ancora

Limiti di ClickUp

L'estensione delle funzionalità/funzione può comportare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Alcune visualizzazioni non sono ancora accessibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7 per membro al mese

Business: $12 per membro al mese

Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.900 recensioni)

2. SquadraCal

Via SquadraCalcolo TeamCal è un'estensione di Google Calendar costruita per la gestione del team. L'app utilizza i dati di Google Calendar per visualizzare simultaneamente molti calendari, offrendo una vista completa di ciò che accade nel team.

Dall'app è possibile identificare le lacune di copertura, cercare orari di riunione convenienti o identificare il potenziale burnout prima che si verifichi. Tutti gli aggiornamenti effettuati nell'app vengono automaticamente aggiornati in Google Calendar, con una sincronizzazione perfetta che elimina i lavori ripetitivi degli amministratori.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamCal

La visualizzazione di pianificazione mostra più calendari contemporaneamente, in modo da poter trovare rapidamente il tempo tra gli eventi di Google Calendar per programmare riunioni, eventi e attività

Possibilità di incorporare il calendario del team in un sito web interno o esterno, in modo che tutti rimangano aggiornati su ciò che accade

Supporto mobile da qualsiasi luogo

Limiti di TeamCal

Manca la funzione drag-and-drop nell'interfaccia utente, quindi riorganizzare più calendari può richiedere molto tempo

Prezzi di TeamCal

Starter: 29 dollari al mese

Premium: 69 dollari al mese

Business: 149 dollari al mese

14 giorni di versione di prova gratuita

Valutazioni e recensioni di TeamCal

G2: 5/5 (oltre 2 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (15+ recensioni)

3. Tempestivo

Via Tempestivamente Timely è un'estensione per il monitoraggio del tempo di Google Calendar alimentata dall'IA. Invece del monitoraggio manuale del tempo, Timely funziona in background, registrando automaticamente le attività lavorative.

Più che un semplice strumento di monitoraggio del tempo, però, Timely sa a quali progetti state lavorando e registra le app che usate per terminare il lavoro. Da fare, quindi, non solo per liberare il vostro tempo dalle ore di amministrazione, ma anche per fornire un'analisi dei dati sulle vostre abitudini di lavoro e aiutarvi a lavorare in modo più efficiente. Connessione di Timely al calendario di Google Calendar e altri calendari per rendere il monitoraggio del tempo ancora più semplice.

Funzionalità/funzione migliori di Timely

Cattura e registra automaticamente le ore di lavoro, sia che si lavori su un sito web che su un'applicazione desktop

Analizza i dati del monitoraggio del tempo per determinare i momenti di maggiore produttività, i giorni di maggior lavoro e le applicazioni più utilizzate

Si integra con i programmi e le app preferite, tra cui Asana, Trello, Slack e Zoom

Limiti di Timely

Manca il supporto per i dispositivi mobili, quindi è necessario utilizzarlo dal computer portatile o dal desktop

Prezzi di Timely

Starter: 11 dollari per utente al mese

Premium: 20 dollari per utente al mese

Unlimited: $28 per utente al mese

Risparmiate fino al 22% con le opzioni di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni tempestive

G2: 4.8/5 (380+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (690+ recensioni)

4. Checker Plus

Via Check Plus per Google Calendar Chrome Web Store Checker Plus è una popolare estensione per Google Calendar che rende più facile e veloce l'accesso al calendario e l'aggiunta di eventi.

Una volta installata, è sufficiente fare clic sull'icona dell'estensione per Chrome nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare il Calendario di Google nella scheda corrente. Da qui è possibile vedere, modificare e spostare gli eventi senza cambiare la finestra del browser. L'estensione consente di creare promemoria per gli eventi di Google Calendar, comprese notifiche a comparsa e opzioni sonore personalizzate.

Supporta tutti i calendari contemporaneamente, quindi è possibile utilizzare l'estensione per la pagina di Google Calendar personale e professionale.

funzionalità/funzione migliori di #### Checker Plus

Consente di accedere rapidamente al Google Calendar nel browser, in modo da poter aggiungere rapidamente un evento senza dover cambiare finestra

Personalizza facilmente i popup di notifica, aggiungendo anche una notifica vocale o un suono personalizzato

Cliccate con il tasto destro del mouse su qualsiasi sito web per aggiungerlo ai nuovi eventi del Calendario: ottimo per tenere traccia di inviti, indicazioni stradali o siti web di locali

limiti di #### Checker Plus

I pop-up possono ritardare, il che potrebbe essere un problema se si dipende da essi per essere avvisati dell'orario delle riunioni

Prezzi di Checker Plus

Gratis

Checker Plus valutazioni e recensioni

Chrome Web Store: 4.4/5 (2000+ valutazioni)

5. In senso orario

Via In senso orario Clockwise è un Assistente di programmazione con intelligenza artificiale che lavora con Google Calendar. L'estensione gestisce la vostra giornata, aiutandovi a bloccare il tempo per un lavoro mirato, sincronizzandovi con il vostro calendario personale o prevedendo un tempo di transito per le riunioni fuori sede. È ancora meglio se lo usa l'intero team, perché può aiutarvi a trovare le fasce orarie perfette per le riunioni e la collaborazione del team.

Funzionalità/funzioni migliori di Clockwise

L'utilizzo della tecnologia IA con l'estensione di Google Calendar consente di ottimizzare il programma in base alle preferenze dell'utente

Ritagliare e mantenere il tempo per le pause e il tempo di transito da e per le riunioni fuori sede, in modo da ottenere il tempo di inattività che meritate (e di cui avete bisogno!)

Sincronizzazione con Slack per tenere aggiornato il team su ciò che state facendo e su quando sarete disponibili

Limiti in senso orario

Le integrazioni possono essere limitate, quindi se volete sincronizzarvi con qualcosa come Salesforce, potreste aver bisogno di un'altra opzione

Prezzi di Clockwise

Piano Free disponibile

Teams: 6,75 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale

Business: $11,50 per utente al mese, con fatturazione annuale

Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Clockwise

G2: 4.8/5 (35+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

6. Nova Nuova Scheda

Via Nova Nuova Scheda Nova New Tab è un'estensione di Google Chrome che appare nella barra degli strumenti di Chrome e sostituisce la pagina predefinita delle nuove schede. Permette di personalizzare la pagina della nuova scheda con gli eventi di Google Calendar, il meteo, le note delle riunioni e altro ancora. È possibile personalizzare il layout, i colori e lo sfondo in base all'estetica del desktop.

L'estensione dispone di interessanti strumenti incorporati, come un Pomodoro Timer, un elenco di cose da fare e persino opzioni di musica ambientale.

Nova New Scheda migliori funzionalità/funzioni

Visualizza gli eventi del calendario, le note delle riunioni e l'elenco delle cose da fare nella nuova scheda

Il pratico pannello laterale consente di personalizzare le impostazioni o di accedere a strumenti pratici come il timer per il Pomodoro

Promemoria personalizzati per sapere quando partecipare alle riunioni o per essere avvisati di importanti eventi quotidiani

Limiti di Nova New Tab

Alcune delle migliori funzionalità/funzione sono nascoste dietro a un paywall

Prezzi di Nova New Tab

Gratis

Pro: 3,99 dollari con addebito mensile o 29,99 dollari all'anno

Nova New Tab valutazioni e recensioni

Product Hunt: 4.9/5 (60+ recensioni)

7. Unire gli eventi

Via Unire gli eventi per Google Calendar Chrome Web Store Se avete diversi calendari di Google Calendar, saprete quanto può essere disordinato visualizzarli tutti. Questa pratica estensione per Google Chrome aiuta a fare chiarezza.

Scaricate Event Merge per unire eventi del calendario sovrapposti o duplicati in un unico calendario razionalizzato. L'estensione utilizza strisce per mostrare in quali calendari appare l'evento, rendendo l'esperienza di Google Calendar più facile da leggere.

Funzionalità/funzione migliori di Event Merge

L'estensione per Chrome aiuta a snellire Google Calendar in modo che più voci dello stesso evento diventino un'unica voce

Il componente aggiuntivo può essere scaricato e utilizzato gratuitamente nell'area di lavoro di Google

Ideale per chi utilizza più Google Calendar per gestire la propria vita professionale e personale e si trova a dover inserire lo stesso evento più di una volta

limiti di #### Unire gli eventi

Problemi di bug

Alcuni utenti ritengono che non funzioni per unire eventi separati nel loro calendario

Prezzi di Unire gli eventi

Gratis

Valutazioni e recensioni di Event Merge

Chrome Web Store: 4.2/5 (oltre 200 valutazioni)

8. Meetric

Tramite Meetric Avete intenzione di partecipare alle prossime riunioni senza sapere cosa c'è in programma? Meetric vi copre le spalle.

Questo componente aggiuntivo per Google Calendar aggiunge automaticamente informazioni importanti sul prossimo evento, tra cui i partecipanti, il programma della riunione e i collegamenti alle note e ai verbali della riunione.

È inoltre possibile utilizzare questa estensione di Chrome per acquisire le note chiave della riunione, le trascrizioni o le intuizioni attuabili, collaborando con il resto del team lungo il percorso. È anche possibile utilizzare Metriche per assegnare attività e garantire che tutti gli elementi da fare vengano terminati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meetric

Ottenere informazioni vitali sulla prossima riunione prima di arrivare

Acquisizione di informazioni sulla riunione, comprese note, diapositive, registrazioni ed elementi da gestire nell'app

Assegnare attività a se stessi o gestire del team per assicurarsi che tutti gli elementi della riunione vengano terminati

Limiti di Meetric

Non è supportato da app per dispositivi mobili, quindi non è possibile utilizzare questo calendario in viaggio

Prezzi di Meetric

Gratuito

Alcune funzionalità/funzione a pagamento

Valutazioni e recensioni su Meetric

G2: 5/5 (2+ recensioni)

Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

9. Nascondi Mattina

Via Nascondere il mattino nel Calendario Chrome Web Store A meno che non si gestisca una panetteria o un servizio di consegne notturno, è improbabile che si abbia bisogno di sapere cosa c'è in programma alle 3 del mattino. Il team che ha sviluppato Hide Morning si è accorto di questo problema e ha risolto il calendario di lavoro.

La loro pratica estensione per Google Calendar nasconde gli spazi bianchi inutili sul calendario, visualizzando in modo più realistico le ore di veglia. Il componente aggiuntivo gratuito per l'area di lavoro di Google nasconde tutto ciò che va da mezzanotte fino all'orario di inizio personalizzato.

Hide Morning: le sue migliori funzionalità/funzioni

Visualizza facilmente tutti gli eventi senza gli spazi bianchi non necessari

Un modo gratis per ottenere una migliore rappresentazione visiva della vostra giornata

Lavora con le attuali estensioni del calendario

Nascondi i limiti del mattino

Mancano le opzioni di personalizzazione, quindi dovrete imparare ad amare ciò che è già incorporato

Alcuni utenti segnalano problemi nell'utilizzo dell'estensione in altre lingue

Prezzi di Hide Morning

Gratis

Hide Morning valutazioni e recensioni

Chrome Web Store: 3.8/5 (120+ valutazioni)

10. Programmatore di Zoom

Via Zoom Zoom Scheduler è un pratico strumento all'interno della piattaforma Zoom che si connette al vostro Google Calendar e consente ad altri di programmare le chiamate Zoom senza dare loro accesso al vostro calendario completo.

È possibile programmare la propria disponibilità condividete un link di prenotazione con i client o i membri del team e lasciate che si prenotino da soli. Non c'è bisogno di email o telefonate per concordare l'orario. Inoltre, voi e i partecipanti riceverete promemoria automatici sui vostri prossimi eventi.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom Scheduler

Consente di risparmiare tempo nella creazione di eventi, rendendo più facile per gli altri prenotare una riunione Zoom con voi

Impostate gli orari disponibili e Scheduler aggiungerà automaticamente l'evento al vostro Google Calendar

Si integra con il vostro account Google Calendar con pochi clic e mantiene tutto aggiornato

Limiti dell'Utilità di Zoom

Funziona solo con Zoom, quindi non sarà possibile utilizzare le funzioni se qualcuno sceglie di riunirsi su un'altra piattaforma come Teams di Microsoft o Google Meet

Prezzi dello Zoom Scheduler

5,99 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoom Scheduler

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (5+ recensioni)

Controlla il tuo Google Calendar con i plug-in e i componenti aggiuntivi

Quando avete bisogno di una soluzione completa per le vostre esigenze di calendario, scoprite cosa può fare ClickUp!

ClickUp elimina la necessità di destreggiarsi tra più estensioni, di attivare/disattivare interfacce e di interrompere il cambio di contesto, in modo da poter fare di più. ClickUp è molto più di un componente aggiuntivo per Google Calendar. È un centro di comando completo per la vostra agenda quotidiana.

Abbandonate il caos del calendario e aumentate la produttività con ClickUp. Iscriviti oggi e vedete cosa potete fare con il vostro tempo.