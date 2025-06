Esempi di pregiudizi inconsci e modi per evitarli

Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare Da fare

Una decisione presa in modo così affrettato si basa su ciò che colpisce immediatamente l'occhio, come l'aspetto, l'abbigliamento, la voce, ecc., ovvero un pregiudizio inconscio.

In questo post del blog, speriamo di rendervi consapevoli di tali pregiudizi e di aiutarvi a evitarli sul posto di lavoro.

Che cos'è un pregiudizio inconscio?

Il pregiudizio inconscio è un pregiudizio o un sistema di credenze di una persona, sulla base del quale prende le sue decisioni. Questi pregiudizi influenzano le nostre interazioni, portando spesso a comportamenti preferenziali o discriminatori nei confronti degli altri.

Potremmo non sapere di avere una convinzione del genere, il che rende ancora più difficile identificarla ed evitarla.

L'importanza di comprendere i pregiudizi inconsci

Per definizione, il pregiudizio inconscio è un pregiudizio nei confronti di specifici gruppi di persone, comportamenti o azioni. Minaccia l'uguaglianza, l'equità e le libertà individuali. Le organizzazioni che mostrano pregiudizi nelle assunzioni possono andare incontro a cause legali e sanzioni.

Prevenire le conseguenze negative è solo l'inizio. Comprendere ed evitare consapevolmente i pregiudizi inconsci può offrire alle aziende un grande vantaggio competitivo. Ecco come.

Assunzioni diversificate per la crescita aziendale

Quando i responsabili delle assunzioni e i selezionatori sono consapevoli dei propri pregiudizi inconsci, possono assumere candidati davvero diversificati. La diversità nella forza lavoro porta nuove idee e punti di vista, aprendo nuovi mercati e opportunità.

Ambienti di lavoro inclusivi per nuove idee

Un estroverso parla troppo durante le riunioni? I membri più loquaci del team si prendono il credito per il lavoro svolto dai più timidi?

La capacità di identificare tali comportamenti contribuisce a creare un ambiente di lavoro più inclusivo per tutti. In questo modo, ascoltiamo persone che hanno avuto esperienze di vita diverse e che offrono soluzioni che non erano state prese in considerazione prima.

Migliori decisioni aziendali

La consapevolezza dei pregiudizi porta a decisioni aziendali più obiettive ed eque. Quando scegli il miglior software per le risorse umane, potresti prendere in considerazione le sue funzionalità di accessibilità. Quando progetti un chatbot, potresti considerare le implicazioni del suo nome o della sua identità.

Riconoscere i pregiudizi inconsci aiuta a costruire un futuro migliore.

Collaborazione più forte

Quando tutti i membri del team comprendono i pregiudizi inconsci, ci sono meno giudizi o giochi politici. Le persone saranno disposte ad ascoltare i propri colleghi senza preconcetti. Questo crea uno spazio sicuro in cui persone con stili di lavoro diversi possono collaborare sul posto di lavoro, innovare e ottenere risultati migliori.

Equità e parità per attrarre e trattenere i migliori talenti

Oggi chi cerca lavoro desidera essere apprezzato e retribuito in modo equo. Quando un'organizzazione è consapevole dei propri pregiudizi inconsci, tenderà ad essere più equa e giusta, attirando e trattenendo i migliori talenti.

Comprendere ed evitare i pregiudizi inconsci non significa solo fare la cosa giusta. È anche una questione di buon senso aziendale.

15 esempi di pregiudizi inconsci

I pregiudizi inconsci si manifestano in vari modi. Possono essere basati sulla razza, sul sesso, sull'orientamento sessuale, ecc. Ma possono anche essere ciò che consideriamo superficiale, come il fatto di essere amanti dei gatti o fumatori, o di avere un certo taglio di capelli.

Sebbene sia responsabilità di ogni individuo identificare i propri pregiudizi inconsci, ecco i quindici più comuni e come evitarli.

1. Pregiudizi razziali

Gli stereotipi su razza, etnia, religione, classe sociale, ecc. esistono da tempo immemorabile e continuano a esistere ancora oggi. Anche se una persona non si considera razzista, potrebbe avere opinioni infondate e pregiudiziali.

Sul posto di lavoro, ciò potrebbe comportare la scelta di una persona di una razza piuttosto che di un'altra o determinare se le persone di una particolare etnia sono brave o meno in qualcosa.

Come evitarlo:

Valutare i curriculum dopo aver rimosso i nomi o qualsiasi informazione che possa rivelare l'origine etnica di una persona

Mettete attivamente in discussione le vostre convinzioni sulle diverse razze e verificatele

Ascoltare attentamente persone con background diversi per comprenderle come individui

2. Pregiudizi di genere

Le donne rappresentano il 6,4% dei CEO delle aziende Fortune 500. Le donne guadagnano 82 centesimi per ogni dollaro guadagnato da un uomo. Studi condotti in tutto il mondo hanno dimostrato che in ogni organizzazione esiste un pregiudizio di genere diffuso, che va ben oltre il sessismo palese.

Ciò potrebbe significare che gli uomini parlano più delle donne sul posto di lavoro, presumendo che le donne non siano in grado di svolgere compiti impegnativi, ecc.

Per evitare questo:

Conduci sondaggi di percezione e focus group per comprendere le donne: ClickUp Modulo Visualizza è un modo semplice per raccogli feedback ed eseguire analisi dettagliate

Effettuate regolarmente analisi sul divario di genere e pagate in modo equo

Presta attenzione al linguaggio di genere sul posto di lavoro. Usa i commenti assegnati per segnalare quando qualcuno dice qualcosa di inappropriato mentre chatta

Non dare mai nulla per scontato

Visualizzazione del modulo ClickUp per raccogliere feedback e analizzarli

3. Pregiudizio sulla maternità

Una parte del pregiudizio di genere è il pregiudizio sulla maternità, che aumenta significativamente quando qualcuno torna al lavoro dopo un periodo di assenza. Questa forma di pregiudizio presuppone che le donne saranno meno impegnate nella loro carriera, non amano viaggiare, non sono in grado di svolgere attività impegnative, preferiscono lavorare da casa e così via.

Questo crea un ambiente in cui le madri vengono trattate come anomalie invece che come parte naturale di qualsiasi organizzazione, influenzando il processo decisionale.

Per evitare questo:

Smettete di pensare che tutte le mamme siano uguali

Smettete di prendere decisioni al posto delle madri, per quanto le vostre intenzioni siano buone

Conversazioni sincere con le mamme che tornano al lavoro senza trattarle con condiscendenza

4. Pregiudizi legati all'età

Nell'ambito dei sondaggi demografici, classifichiamo regolarmente le persone in base alla loro età. Identifichiamo le caratteristiche comuni a questo gruppo per comprenderlo meglio. Tuttavia, questo può trasformarsi in pregiudizi inconsci.

Ad esempio, si potrebbe pensare che una persona anziana non sia adatta a lavori di programmazione o sui social media. Ciò si traduce in un micro-management inutile, che si rivela controproducente.

Il modo più semplice per evitare questo è considerare solo le competenze e le esperienze di ogni individuo quando si prendono decisioni aziendali. È più facile a dirsi che a farsi, ma i manager e i membri del team devono evitare attivamente di guardare attraverso la lente dell'età.

5. Pregiudizio di pedigree

Il background di una persona gioca un ruolo fondamentale nelle decisioni relative all'assunzione e al posto di lavoro. Chi ha frequentato Harvard o ha lavorato alla Apple probabilmente riceverà più considerazione rispetto a chi non ha avuto queste opportunità. Questo pregiudizio inconscio presuppone che chi non ha un pedigree non possa avere lo stesso livello di competenza.

Come evitarlo:

Valutare i curriculum in base alle competenze e all'esperienza dimostrabili piuttosto che al pedigree/alle associazioni

Effettuate test di valutazione delle competenze invece di dare per scontate le capacità

Non parlare dell'istruzione Ivy League o della grande esperienza nel settore tecnologico come un badge d'onore

6. Pregiudizio di designazione

Un altro pregiudizio inconscio è quello di rispettare un individuo in base alla sua posizione o al suo ruolo lavorativo. Questo pregiudizio deriva dal presupposto che il valore di una persona sia determinato dal denaro che guadagna o dal potere che detiene.

Crea una grave disuguaglianza all'interno dell'organizzazione. Ad esempio, un addetto alle pulizie potrebbe ricevere meno rispetto e considerazione rispetto all'amministratore delegato dell'azienda.

Per evitare questo:

Stabilisci un codice di condotta di base all'interno dell'organizzazione che tutti sono tenuti a seguire. Pubblicalo su ClickUp Docs e condividilo ampiamente

Adottate politiche eque in materia di welfare, ferie, assicurazioni, ecc.

Scoraggiate l'uso di appellativi come "Signore", "Signora", ecc. nei confronti di persone con una posizione sociale più elevata.

7. Pregiudizio di somiglianza

Le persone amano chi è simile a loro, creando un pregiudizio di somiglianza o un pregiudizio di affinità. In altre parole, preferiamo le persone con gusti e opinioni simili ai nostri. Questo crea una camera di risonanza all'interno delle organizzazioni, eliminando gradualmente le opinioni diverse e i disaccordi.

Un esempio diffuso di questo fenomeno è la riluttanza delle persone neurotipiche ad assumere persone diverse da loro. Finiscono per vedere la neurodiversità come qualcosa di dissimile, creando così un pregiudizio di affinità, anche se non consapevole.

Per quanto possa sembrare strano, il pregiudizio sul nome è una forma piuttosto comune di pregiudizio di affinità. Le persone considerano "diverso" chi ha un nome diverso o impronunciabile. Tant'è che le persone provenienti da alcune parti del mondo spesso hanno una versione anglicizzata del proprio nome per sentirsi parte di qualcosa.

Per evitare questo, chiediti perché ogni volta che senti che qualcuno ti "piace". Quando senti che qualcuno è "simile a te", mettilo in discussione. Valuta regolarmente la composizione del tuo team per individuare persone simili.

8. Pregiudizio dell'autorità

Il pregiudizio dell'autorità consiste semplicemente nel presumere che il capo abbia sempre ragione senza verificare i fatti. Sebbene sia prevalente tra i dipendenti all'inizio della carriera, anche i candidati con esperienza non ne sono immuni. Questo crea quindi un gruppo di persone che non mettono in discussione lo status quo.

Per evitare ciò, i manager e i leader devono creare una cultura del conflitto produttivo. Incoraggiate opinioni diverse e disaccordi. Valutate con rispetto le opinioni condivise dai membri del team senza autorità e fornite un feedback. Non dite mai "perché l'ho detto io"

9. Pregiudizio di prossimità

Il pregiudizio di prossimità si verifica quando si pensa che le persone fisicamente vicine siano più produttive di quelle sedute più lontano. Questa forma di pregiudizio deriva spesso da una mancanza di fiducia, che porta le persone a pensare che se non vedono qualcosa, allora non esiste.

Un esempio diffuso è quello dei manager che pensano che i dipendenti che lavorano in ufficio siano più produttivi di quelli che lavorano da remoto.

Come evitarlo:

Definire chiaramente le aspettative in modo che le persone possano lavorare liberamente senza i vincoli dello spazio

Valutate regolarmente la produttività e le prestazioni sulla base di metriche neutre

Scoraggiare le persone dal mostrare che stanno lavorando e incoraggiarle a dimostrare i risultati

10. Pregiudizio di conferma

Il pregiudizio di conferma si verifica quando privilegiamo le informazioni che confermano ciò che già crediamo essere vero.

Sul lavoro, questo può perpetuare pregiudizi razziali, di genere, di età e di ogni altro tipo. Per evitare ciò, mettete da parte tutte le informazioni personali e valutate i candidati solo in base alle loro competenze/prestazioni.

Raccogli feedback su una persona da un gruppo eterogeneo di colleghi, in modo che le loro opinioni bilancino il tuo pregiudizio di conferma.

11. Pregiudizio dello status quo

A nessuno piacciono i cambiamenti, specialmente ai team che ritengono di lavorare bene. Ad esempio, un manager abituato ad avere un team in ufficio potrebbe essere riluttante ad accettare lavoratori da remoto.

Sebbene non tutti i cambiamenti siano positivi, non tutti i cambiamenti sono negativi. Per evitare il pregiudizio dello status quo, mettete in discussione ciò che vi fa sentire a vostro agio. Considerate ciò che potrebbe preoccuparvi quando assumete o promuovete qualcuno perché vi sembra una scelta sicura.

12. Pregiudizi sulla disabilità

L'abilismo è un problema molto comune sul posto di lavoro. Che si tratti di usare una sedia a rotelle o di ricevere assistenza per la salute mentale, le persone con disabilità sono spesso trattate in modo diverso. Vengono trattate con condiscendenza o viene loro concessa una libertà ingiustificata.

Questo crea un ambiente in cui le persone disabili si sentono sgradite, rendendo l'organizzazione sempre più discriminatoria.

Per evitare pregiudizi nei confronti delle disabilità, create pratiche più solide per le persone. Create un ambiente fisico e digitale accessibile alle persone con disabilità.

13. Pregiudizio di attribuzione

Il pregiudizio di attribuzione si riferisce al fatto di prendere una piccola informazione su qualcuno e formulare ipotesi o giudizi basati su di essa. Le persone con questo pregiudizio spesso estrapolano azioni specifiche dal carattere invece che dai fattori situazionali.

Ad esempio, potresti considerare un candidato vestito in modo trasandato durante un colloquio come poco professionale o disinteressato, invece di pensare che potrebbe aver avuto un contrattempo o un incidente spiacevole al mattino.

Per evitare il pregiudizio di attribuzione:

Smettete di giudicare una persona sulla base di 1-2 azioni che compie

Siate aperti alle spiegazioni se le azioni di qualcuno vi mettono a disagio

Esercitate l'empatia

14. Pregiudizio di ancoraggio

Il pregiudizio di ancoraggio consiste nell'impostare gli standard sulla base delle prime informazioni ricevute. Ad esempio, durante le valutazioni delle prestazioni, se il primo candidato è il migliore, tutti i membri del team potrebbero sembrare meno performanti, anche se hanno ottenuto risultati ragionevolmente buoni.

Un effetto negativo del pregiudizio di ancoraggio è che le persone spesso rifiutano di cambiare idea anche quando vengono presentate prove contrarie. Questo può ostacolare lo stato di avanzamento dei lavori, poiché si rimane bloccati, o ancorati, alla prima informazione.

Per evitare questo,

Stabilisci una rubrica prima di valutare persone, idee, ecc.

Prendete decisioni cumulative invece di scartare le opzioni in ogni fase

Rivaluta l'informazione di riferimento per garantire accuratezza e pertinenza

15. Pregiudizio di recency

Il pregiudizio di recency consiste nel dare un'importanza sproporzionata agli eventi del passato recente. Ad esempio, se un membro del team ha lavorato bene tutto l'anno ma ha fallito un progetto importante nel quarto trimestre, la sua valutazione sarà influenzata in modo sproporzionato dal fallimento piuttosto che dall'intero anno.

Per evitare il pregiudizio di recency:

Costruisci una cultura della documentazione/annotazione delle prestazioni durante tutto l'anno

Stabilisci strutture e processi chiari per le attività che si svolgono durante tutto l'anno

Dai e ricevi feedback immediatamente invece di aspettare il momento della valutazione

Questi 15 sono solo alcuni esempi. Ogni giorno le persone incontrano decine di altri pregiudizi che influiscono negativamente sulle prestazioni dell'organizzazione e sul coinvolgimento dei dipendenti. Affrontare i pregiudizi inconsci nel loro complesso richiede un intervento strategico a livello aziendale. Ecco come potrebbe essere.

Strategie per affrontare i pregiudizi inconsci

Formazione sui pregiudizi inconsci

Organizza corsi di formazione sulla diversità e sui pregiudizi inconsci per ogni nuovo dipendente e offri corsi di aggiornamento per i membri del team già esistenti. Assicurati che siano pratici e attuabili.

Durante la formazione, mostrate l'impatto pratico dei pregiudizi inconsci attraverso storie ed esperienze vissute. Includete scenari simulati e giochi di ruolo per comprendere a fondo i pregiudizi inconsci. Offrite interventi concreti per contrastare i comportamenti discriminatori.

Feedback immediato

Segnalate quando notate comportamenti che sono il risultato di pregiudizi inconsci. L'utilizzo di uno strumento di collaborazione interna come ClickUp vi aiuta anche a monitorare la vista chat di ClickUp per osservare le tendenze di comportamenti/preoccupazioni ricorrenti.

Visualizzazione chat ClickUp per una collaborazione più semplice

Nel farlo, ricordate che le persone che hanno pregiudizi non ne sono consapevoli. Quindi, invece di rimproverarle, spiegate loro gentilmente la situazione. Non volete farle apparire razziste o sessiste davanti al team.

Utilizza un software di riconoscimento dei dipendenti che automatizza il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del tuo team. Consenti ai membri del team di apprezzarsi o ricompensarsi a vicenda.

Incoraggia la comunicazione in tempo reale. La funzione di rilevamento della collaborazione di ClickUp ti mostra chi è online, così i team remoti possono comunicare tra loro in tempo reale.

Costruisci una cultura aperta e orientata all'apprendimento

Quando i team lavorano insieme, devono interagire e collaborare. Questo può aiutare i membri del team a capirsi meglio e, quando le relazioni interpersonali si rafforzano, possono superare i propri pregiudizi.

Crea un'area di lavoro collaborativa. Sii trasparente riguardo al progetto, alle attività, agli standard e alle misure di esito positivo. Invita i membri del team a lasciare commenti e discutere idee nel contesto di ciascuna attività.

Utilizza la lavagna online ClickUp per raccogliere idee senza limiti alla creatività. Sfrutta i documenti ClickUp per documentare l'apprendimento.

Scegli uno dei modelli di piano di comunicazione di ClickUp per dare il via alle tue iniziative.

Modello di piano di comunicazione ClickUp

Rafforzare le pratiche di assunzione

La diversità inizia con l'assunzione, anche se deve essere coltivata quotidianamente. Per eliminare i pregiudizi inconsci dal processo di assunzione,

Imposta un processo di assunzione libero da pregiudizi inconsci

Utilizza strumenti di IA per i processi HR come la selezione dei candidati in base alle competenze e all'esperienza, ma fai attenzione ai pregiudizi intrinseci negli strumenti di IA

Rimuovi tutte le informazioni personali dai moduli di candidatura

Creare un gruppo eterogeneo di valutatori

Formate regolarmente gli intervistatori per identificare i pregiudizi inconsci ed evitarli

Raccogli il feedback dei candidati e agisci di conseguenza

Scopri le oltre 15 visualizzazioni in ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro delle risorse umane in base alle tue esigenze

Get the foundations of your hiring processes up with any of the free HR templates. Personalizzali in base alle tue esigenze e mettiti al lavoro!

Crea un ambiente di lavoro migliore con ClickUp

Ogni sistema di project management è creato per migliorare la produttività, l'efficienza e il rendimento organizzativo. ClickUp fa tutto questo, naturalmente.

Ma fa molto di più. ClickUp per le risorse umane è progettato per potenziare la tua organizzazione equa e giusta.

Con ClickUp, puoi monitorare le prestazioni, il coinvolgimento e lo sviluppo dei dipendenti con viste personalizzabili. I documenti ClickUp aiutano a creare e condividere le politiche aziendali in modo trasparente. I moduli integrati aiutano a raccogliere feedback immediati.

I dashboard personalizzabili ti aiutano a visualizzare le tue prestazioni in termini di metriche relative a diversità, equità e inclusione.

ClickUp è tutto ciò che ti serve per impostare sistemi che eliminano i pregiudizi inconsci in un unico posto. Prova ClickUp gratis oggi stesso!