10 migliori alternative a Rippling per la gestione delle buste paga

I sistemi di payroll devono adattarsi alle esigenze, alle preferenze e al budget della vostra azienda. A volte, i sistemi più diffusi software per le risorse umane (HR) come Rippling non è all'altezza. 👀

Certo, può aiutarvi a gestire tutte le attività HR, dal reclutamento all'onboarding, dalla gestione dell'apprendimento alle buste paga, ma potrebbe non soddisfare tutti i vostri Box.

Forse è troppo costoso per i vostri gusti, o siete frustrati dalla mancanza di supporto 24/7 tramite telefonate dirette. Forse preferite un sistema con meno campanelli e fischietti, più facile da impostare e da navigare.

Qualunque siano le vostre ragioni, il nostro elenco delle 10 migliori alternative a Rippling ha qualcosa per voi.

Cosa si dovrebbe cercare in alternative a Rippling?

Quando cercate la giusta alternativa a Rippling, concentratevi su ciò che è importante per il libro paga e le risorse umane della vostra azienda. Vediamo quali sono gli aspetti importanti da tenere d'occhio, in modo da poter scegliere il software più adatto alla vostra azienda.

**La piattaforma deve essere semplice e intuitiva, in modo che voi e il vostro team possiate gestire le attività HR senza una curva di apprendimento troppo ripida

Scegliete una soluzione HR che copra tutte le vostre esigenze, come l'elaborazione automatizzata delle buste paga, la compilazione delle dichiarazioni fiscali, l'amministrazione dei benefici per i dipendenti, l'assunzione e l'onboarding. Meglio ancora se è possibile personalizzarla per adattarla ai vostri processi specifici

Scegliete una soluzione HR che copra tutte le vostre esigenze, come l'elaborazione automatizzata delle buste paga, la compilazione delle dichiarazioni fiscali, l'amministrazione dei benefici per i dipendenti, l'assunzione e l'onboarding. Meglio ancora se è possibile personalizzarla per adattarla ai vostri processi specifici **Prezzi: le giuste soluzioni per la gestione delle prestazioni e delle buste paga devono bilanciare le funzionalità/funzione chiave di cui avete bisogno con piani tariffari che si adattino al vostro budget 💰

Cercate soluzioni software che analizzino le informazioni relative alle risorse umane perl'ottimizzazione dei processi aziendali (come il reclutamento e l'onboarding) e le prestazioni dei dipendenti

Verificate se lo strumento si integra con altri sistemi in uso, come lo spazio di archiviazione cloud, le videoconferenze, la contabilità e il software di monitoraggio del tempo

Verificate se lo strumento si integra con altri sistemi in uso, come lo spazio di archiviazione cloud, le videoconferenze, la contabilità e il software di monitoraggio del tempo assistenza Un supporto clienti affidabile e accessibile è importante, soprattutto per problemi complicati legati alle buste paga. Privilegiate gli strumenti con un'esperienza comprovata di eccellente supporto clienti

Le 10 migliori alternative a Rippling da usare nel 2024

Ora che sapete cosa cercare, diamo un'occhiata alle 10 migliori alternative a Rippling che vi offriranno il miglior rapporto qualità-prezzo. 💸

Analizzeremo i punti di forza, i limiti e i piani tariffari di ogni strumento. Ricordate di tenere a mente le vostre esigenze aziendali per trovare la soluzione più adatta.

Pronti? Partiamo! 🥁

Gli assegnatari possono facilmente monitorare il tempo dedicato a un'attività, che appare collettivamente in un semplice menu a tendina

ClickUp è una piattaforma di produttività per la gestione di tutte le aree aziendali. Questo include la gestione dei database dei dipendenti e risorse umane processi come il reclutamento, l'inserimento, le prestazioni e la soddisfazione dei dipendenti.

L'aspetto più interessante di ClickUp è la possibilità di modificarlo per adattarlo esattamente alle esigenze della vostra azienda. Utilizzate gli oltre 15 campi personalizzati (testo, numero, data, valutazione e stato) per tenere in ordine i dettagli dei vostri dipendenti e dei processi.

È anche possibile visualizzare i dati con visualizzazioni personalizzate. Che vogliate memorizzare i dati dei dipendenti in una tabella, monitorare lo stato dei flussi di lavoro su una lavagna Kanban o programmare eventi nella vista Calendario, ClickUp vi offre tutto questo. ✨

E se l'impostazione vi sembra eccessiva, non preoccupatevi: ci sono molti modelli per le risorse umane, come ad esempio Modello di piano di progetto per il libro paga di ClickUp che rendono tutto più semplice. E per rendere la vita ancora più efficiente, impostate delle automazioni per spostare le attività nelle varie fasi, assegnare le scadenze e avvisare il team di iniziare a lavorarci.

La parte migliore? ClickUp è accessibile dal browser web, dal desktop e dai dispositivi mobili.

Se state cercando un'alternativa a Rippling che si adatti alle vostre esigenze, ClickUp potrebbe essere quello che vi mancava.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Monitoraggio del tempo di lavoro e aggiunta al timesheet

Comunicare con i dipendenti e i nuovi assunti nei commenti alle attività e nei canali di chattare

Archiviare e collaborare su manuali per i dipendenti, wiki aziendali e procedure operative standard in ClickUp Docs

Monitorare lo stato delle attività, il carico di lavoro e le prestazioni dei dipendenti e i KPI su dashboard personalizzate 📊

Connessione di ClickUp con oltre 1.000 app esterne tramite integrazioni native, Zapier e API

Limiti di ClickUp

Manca di funzioni HR avanzate come l'elaborazione delle buste paga, la conformità fiscale e i servizi PEO

La configurazione può essere lunga a causa dell'estensione del personalizzato

ClickUp prezzi

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Isolato

tramite Isolato Isolved è una soluzione HR completa per le piccole e medie imprese. Ha tutto ciò che serve per semplificare le buste paga e gestire il ciclo di vita dei dipendenti. Questo include l'acquisizione dei talenti, l'onboarding, i benefit, l'apprendimento e la gestione del tempo.

A differenza della maggior parte delle soluzioni HR, il prezzo si basa su un modello per dipendente al mese, che si regola in base alle singole funzionalità/funzione selezionate. In questo modo, si paga solo ciò di cui si ha bisogno.

Le migliori funzionalità/funzione

Richiesta di copertura dei turni da parte di colleghi e manager

Permettere ai dipendenti di fare donazioni a enti di beneficenza a loro cari

Accedere a diverse opzioni di pagamento, tra cui il deposito diretto, le carte di pagamento e i pagamenti su richiesta

Effettuare un benchmark delle prestazioni rispetto alla concorrenza analizzando la retribuzione media, i costi dei benefit, la permanenza in azienda e altro ancora

Limiti risolti

Ci sono poche integrazioni native

La piattaforma si blocca occasionalmente

Il supporto clienti può essere poco reattivo per problemi complessi

risolto prezzo

Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (870+ recensioni)

4.3/5 (870+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (460+ recensioni)

3. Paychex

via Paychex Paychex è un sistema di gestione delle paghe e delle risorse umane basato su cloud che merita una menzione in questa carrellata di alternative Rippling. È sempre aggiornato sulle leggi fiscali, calcola e trattiene le imposte e garantisce che tutti ricevano lo stipendio in tempo. Gestisce anche l'onboarding, la gestione dell'apprendimento, il monitoraggio del tempo e delle presenze, i benefit, l'assicurazione aziendale e il PEO.

Una chiave di Paychex è la sua modularità: ogni piano a pagamento ha alcune funzionalità fondamentali, mentre le altre sono disponibili come componenti aggiuntivi. Se da un lato questo è ottimo per personalizzare la piattaforma in base alle proprie esigenze, dall'altro fa lievitare notevolmente i costi. 💲

Le migliori funzionalità/funzione di Paychex

Riduzione al minimo degli errori nelle buste paga grazie alla revisione e all'approvazione anticipata da parte dei dipendenti

Pagare i dipendenti attraverso vari canali, tra cui il deposito diretto, le schede paga, gli assegni cartacei e gli assegni elettronici

Generazione di oltre 160 reportistica relativa alle assunzioni e al turnover, al costo del lavoro in busta paga, al job costing e alla distribuzione del lavoro

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via telefono e chattare (per i clienti con sede negli Stati Uniti)

Limiti di Paychex

Funzionalità di base come il monitoraggio dei candidati, la rilevazione delle presenze, le integrazioni e la gestione delle performance sono disponibili come componenti aggiuntivi

Il supporto clienti può essere un po' scarso o inesistente

Paychex prezzo

Essenziale: $39/mese + $5 per dipendente

$39/mese + $5 per dipendente Selezione: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pro: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Paychex

G2: 4,2/5 (1.480+ recensioni)

4,2/5 (1.480+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.460+ recensioni)

4. BambooHR

via BambooHR Nel nostro elenco delle migliori alternative a Rippling c'è anche BambooHR, un sistema informativo per le risorse umane (HRIS) per le piccole e medie imprese. Ha un'interfaccia utente semplice che rende facile la gestione di attività come il reclutamento, l'inserimento, le buste paga, la formazione e l'uscita.

Il team dispone di un portale self-service per visualizzare i grafici organizzativi, aggiornare i dati personali, richiedere le ferie e altro ancora. Supporta anche l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi. In questo modo, i dipendenti possono impostare obiettivi e condividerli con manager e colleghi per monitorare lo stato. 📈

BambooHR migliori funzionalità/funzione

Conduzione di sondaggi per valutare il livello di soddisfazione dei dipendenti nei confronti del proprio lavoro

Accesso a più di 100 reportistica in categorie come informazioni sui dipendenti, assunzioni, performance, turnover, emonitoraggio del tempo dell'agenzia* Inviare documenti digitali ai dipendenti per raccogliere i loro dati e le loro firme 🖋️

Connessione con oltre 120 app SaaS tra cui Slack, Checkr, Lattice, Tray e Zapier

BambooHR limitazioni

Rallenta quando si gestiscono grandi dati

I servizi di busta paga sono solo per i dipendenti con sede negli USA

Le funzionalità di monitoraggio del tempo, buste paga, benefit e gestione delle prestazioni hanno un costo aggiuntivo

BambooHR prezzi

Contattare per i prezzi

BambooHR valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (1.650+ recensioni)

4,5/5 (1.650+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.650+ recensioni)

5. Gusto

via Gusto Gusto è un software per le buste paga a servizio completo per le piccole aziende statunitensi. Gestisce tutte le aree del libro paga, dal calcolo delle imposte alla distribuzione dei pagamenti.

A differenza della maggior parte delle alternative di Rippling, Gusto include molte funzionalità/funzione di gestione della forza lavoro nel suo piano iniziale: assunzione e inserimento, pignoramenti, gestione dell'assicurazione sanitaria e integrazioni. Se siete alla ricerca di un'alternativa economica a Rippling, Gusto potrebbe essere proprio quello che state cercando. 🤩

Gusto migliori funzionalità/funzioni

Esecuzione di buste paga illimitate senza costi aggiuntivi su tutti i piani

Impostazione di benefit per i dipendenti come piani di pensionamento 401(k), HSA e FSA, benefit per i pendolari e indennità per i lavoratori

Integrazione con oltre 180 app di terze parti, tra cui QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom e Slack

App Gusto Wallet per i dipendenti per il monitoraggio dei loro guadagni, spese e risparmi

Gusto limitazioni

Non è disponibile una versione di prova gratuita, ma solo una demo

Non dispone di un'app mobile per gli amministratori delle risorse umane per gestire le buste paga in mobilità

Gusto prezzo

Semplice: $40/mese + $6 a persona

$40/mese + $6 a persona Plus: $80/mese + $12 a persona

$80/mese + $12 a persona Premium: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda di soli contattori: $35/mese + $6 per imprenditore

Gusto valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (1.760+ recensioni)

4,5/5 (1.760+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.810+ recensioni)

6. Paylocity

via Paylocity Paylocity è un altro software HR per la gestione di buste paga, benefit, orari e presenze, talento ed esperienza dei dipendenti. Se il vostro team è distribuito in diversi Paesi, nessun problema: Paylocity gestisce le buste paga in oltre 100 Paesi.

L'hub della comunità di Paylocity è tutto incentrato su migliorare i processi del team e il coinvolgimento dei dipendenti. Create gruppi di discussione in cui tutti possano chattare, chiedere assistenza o condividere aggiornamenti con foto, video e file. E quando un membro del team fa qualcosa di straordinario, gli altri possono mostrare il loro apprezzamento con badge e premi. 🏅

Paylocity migliori funzionalità/funzione

Monitoraggio delle ore di lavoro fatturabili con un orologio, un tablet chiosco, un'app mobile o un foglio di presenza digitale

Approvare la reportistica delle spese e rimborsare i dipendenti con il metodo/modalità di pagamento preferito

Pagare ai dipendenti una parte dei loro guadagni in anticipo (durante le emergenze) e il resto il giorno della retribuzione

Creare sondaggi personalizzati partendo da zero o da un modello per raccogliere feedback da dipendenti, appaltatori e potenziali assunti

Paylocity limitazioni

Non esiste una versione di prova gratuita, ma solo una demo

La risposta del team del supporto è lenta e potrebbe non essere utile

La knowledge base non è sempre aggiornata con le modifiche al sistema

Paylocity Pricing

Contattare per i prezzi

Paylocity valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (2.380+ recensioni)

4.4/5 (2.380+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (800+ recensioni)

7. TriNet

via TriNet TriNet è un PEO per le piccole e medie imprese che vogliono esternalizzare la gestione del personale. In pratica, agisce come un co-impiegato, gestendo attività HR come l'acquisizione di talenti, la formazione, le buste paga, la conformità e il supporto ai dipendenti. In questo modo, potete concentrarvi sulla gestione della vostra azienda senza dovervi occupare degli aspetti amministrativi delle risorse umane.

Uno dei vantaggi chiave del modello di co-impiego è che potete offrire al vostro team grandi vantaggi aziendali con un budget da piccola impresa. Tra questi, l'assicurazione sanitaria, i piani pensionistici 401(k), i benefit per i pendolari e la retribuzione dei lavoratori.

Le migliori funzionalità/funzione di TriNet

Connessione di TriNet con app di contabilità come NetSuite, QuickBooks, Intacct e Xero

Iscrivere i dipendenti a uno degli oltre 500 corsi di sviluppo di TriNet su etica del lavoro, scrittura aziendale, account e altro ancora

Visualizzare KPI come il fatturato, l'organico, la distribuzione dei guadagni e le cessazioni di lavoro

Accesso a TriNet su dispositivi mobili Android e iOS

Limiti di TriNet

Ci sono poche integrazioni native

Non gestisce i pagamenti per gli appaltatori

È necessario un minimo di cinque dipendenti per accedere alla piattaforma

TriNet prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni TriNet

G2: 4.0/5 (580+ recensioni)

4.0/5 (580+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (35+ recensioni)

8. Connecteam

via Connecteam Connecteam è una piattaforma di gestione dei dipendenti di facile utilizzo per team in ufficio e in campo. Ha tutto ciò che serve per formare il team, comunicare con loro, programmare i turni e garantire che il lavoro venga terminato. ✅

Sebbene non gestisca le buste paga e gli adempimenti fiscali, si connette con soluzioni di payroll come Gusto, QuickBooks, Paychex e Xero per terminare il lavoro. Per le aziende di servizi nel settore delle pulizie, dell'edilizia o della consulenza, Connecteam potrebbe essere la migliore alternativa a Rippling per organizzare il team e mantenere i clienti felici .

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Registrate il vostro orario di lavoro ovunque vi troviate, grazie alle funzionalità/funzione di geolocalizzazione dell'app per dispositivi mobili

Comunicare con il team in tempo reale tramite chat individuali, di gruppo o aziendali

Aggiungete i dipendenti a gruppi intelligenti per controllare il loro accesso ai contenuti e alle funzionalità/funzione

Lodate e riconoscete i dipendenti o il team con un badge e una nota personale

Limiti di Connecteam

Può diventare costoso se si vuole accedere a tutti i moduli

Le integrazioni native sono al limite

Connecteam prezzo

Il Piano Small Business (per ogni modulo): $0 (10 utenti)

Piano Small Business $0 (10 utenti) Modulo operativo: A partire da $29/mese (30 utenti) + $0,50/mese per ogni utente in più

A partire da $29/mese (30 utenti) + $0,50/mese per ogni utente in più Modulo Comunicazioni: A partire da $29/mese (30 utenti) + $0,5/mese per ogni utente aggiuntivo

A partire da $29/mese (30 utenti) + $0,5/mese per ogni utente aggiuntivo Modulo Risorse Umane e Competenze: A partire da $29/mese (30 utenti) + $0,5/mese per ogni utente aggiuntivo

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (310+ recensioni)

9. ADP Workforce Now

via ADP Workforce Now ADP Workforce Now è una soluzione di gestione del capitale umano (HCM) per aziende in rapida crescita e grandi aziende. Questa alternativa di Rippling raggruppa tutte le funzioni HR sotto un unico tetto: inserimento, buste paga, gestione dei talenti, benefit, rilevazione presenze e servizi PEO.

Inoltre, gestisce le buste paga e la conformità a livello globale in oltre 140 Paesi. Quindi, se il vostro team è sparso in tutto il mondo, siete coperti. E con l'app mobile di ADP, potete gestire le attività HR e rimanere in connessione con il vostro team ovunque vi troviate. 🌍

ADP Le migliori funzionalità/funzione diWorkforce Now

Traccia le presenze con il riconoscimento facciale e il monitoraggio del tempo su un ADP Kiosk (il dispositivo di rilevazione delle presenze di ADP) o sull'app ADP Time Kiosk

Rileva gli errori nell'elaborazione delle buste paga per mantenere la conformità con i calcoli fiscali automatizzati

Accesso a centinaia di reportistica integrata che copre le assunzioni, il profilo dei talenti, le ferie e i benefit

Connessione di ADP con l'account, il reclutamento, la produttività e la gestione delle risorse umaneSoftware CRM come QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle e Salesforce

ADP Limiti diWorkforce Now

Non c'è una versione di prova gratuita

Alcuni utenti affermano che i prezzi sono costosi

Il supporto clienti a volte non risponde

ADP Workforce Now prezzo

Contattare per i prezzi

ADP Workforce Now valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (3.350+ recensioni)

4.1/5 (3.350+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (6.350+ recensioni)

10. Giorno lavorativo

via Giorno lavorativo Workday è una piattaforma di gestione delle risorse umane e finanziarie per aziende di medie e grandi dimensioni. Consente di gestire lavoratori a tempo pieno, a ore e a contratto in tutto il mondo.

Oltre alle risorse umane, Workday gestisce anche gli aspetti finanziari come gli acquisti, l'inventario, il monitoraggio delle spese e l'account. Grazie all'accesso a oltre 600 integrazioni e all'API, è possibile personalizzare Workday per snellire i processi aziendali e flussi di dati.

Workday migliori funzionalità/funzione

Migliorare le competenze dei dipendenti con programmi di formazione

Utilizzare Employee Voice per raccogliere i feedback dei dipendenti e monitorare la loro salute e il loro benessere

Acquisire beni e servizi da più fornitori e monitorare le loro prestazioni per le decisioni di acquisto future

Monitorare i KPI aziendali con uno degli oltre 125 dashboard personalizzabili e più di 2.000 reportistica

Workday limitazioni

Non esiste un piano Free o una versione di prova

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento molto ripida

Workday prezzi

Contattare per i prezzi

Workday valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (1.475+ recensioni)

4.0/5 (1.475+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.300+ recensioni)

E' ora di aggiornare il vostro sistema di buste paga

Sebbene Rippling abbia i suoi punti di forza, altre piattaforme di payroll e strumenti HR potrebbero essere più adatte alle esigenze delle aziende migliorare l'efficienza dei processi nella vostra azienda.

Prendiamo ad esempio ClickUp. La sua piattaforma di project management può essere adattata per gestire i processi HR e le operazioni aziendali. È possibile personalizzarla ulteriormente collegandola allo stack tecnologico esistente e impostando flussi di lavoro automatizzati per far funzionare la vostra azienda come un orologio. ⏱️

Siete pronti a provarlo? Registratevi per ottenere un account gratuito di ClickUp oggi stesso!