10 Migliori alternative a Linktree per i creatori di contenuti nel 2024

La condivisione di più collegamenti sulle pagine dei social media può essere un'attività scoraggiante. Può essere frustrante condividere un elenco di link in un unico post, creando disordine sul vostro profilo Instagram o Twitter. È qui che entrano in gioco gli strumenti di gestione dei link.

Gli strumenti di gestione dei link vi aiutano a consolidare la vostra impronta digitale e a indirizzare il traffico verso i contenuti disponibili, il tutto attraverso un unico e intelligente link. Linktree è senza dubbio uno degli strumenti di gestione dei collegamenti più popolari.

Tuttavia, pur avendo cambiato le carte in tavola nella gestione dei social media, Linktree non è l'unico protagonista di questo spazio. Diverse alternative a Linktree potrebbero rispondere meglio alle vostre esigenze specifiche o offrire un approccio nuovo alla gestione dei link.

Abbiamo stilato un elenco delle dieci migliori alternative a Linktree per gli autori di contenuti nel 2024. Ma prima di questo,

Cosa cercare in un'alternativa a Linktree?

Oltre a riunire più collegamenti in uno, ci sono diverse funzionalità/funzione chiave da cercare:

Interfaccia intuitiva: Lo strumento deve offrire un'interfaccia semplice e intuitiva per una facile gestione dei collegamenti. Chiunque dovrebbe essere in grado di entrare in azione in pochi minuti.

Personalizzazione: La possibilità di personalizzare la pagina dei collegamenti con l'estetica del vostro marchio può migliorare notevolmente la vostra presenza online.

Analisi: Assicuratevi che lo strumento scelto fornisca valutazioni sulle percentuali di clic e sul comportamento del pubblico. Questo vi aiuterà a capire meglio il polso del vostro pubblico e i contenuti di cui ha bisogno.

Prezzi (Free o a pagamento): Pagare per gli strumenti di gestione dei collegamenti può essere facoltativo. Ma con i piani Free che offrono molte funzionalità/funzione di base, assicuratevi che nei piani a pagamento venga aggiunto un valore esplicito con funzionalità per cui valga la pena spendere.

Le 10 migliori alternative a Linktree da usare nel 2024

Abbiamo elencato le 10 migliori alternative a Linktree in base alle tendenze e alle preferenze attuali. Questi strumenti si distinguono per utilità, facilità d'uso e funzionalità/funzione innovative, offrendo agli autori nuove strade per guidare il pubblico verso i loro contenuti digitali.

1. Taplink

via Taplink Taplink, una delle migliori alternative a Linktree, risponde alle esigenze di privati e aziende. Permette di creare pagine di destinazione multi-link con un'interfaccia pulita e facile da usare.

Con Taplink è possibile aggiungere sfondi e pulsanti personalizzati per migliorare l'aspetto della pagina. Lo strumento offre anche analisi avanzate per monitorare i clic sui collegamenti, le posizioni e i dispositivi utilizzati dal pubblico.

Le migliori funzionalità/funzione di Taplink

Interfaccia user-friendly: Aggiunge e gestisce più collegamenti alla vostra pagina di destinazione con un lavoro richiesto minimo

Aggiunge e gestisce più collegamenti alla vostra pagina di destinazione con un lavoro richiesto minimo Personalizzazione: Personalizzazione della pagina per allinearla all'estetica del vostro marchio, grazie a funzionalità/funzioni personalizzate come sfondi e pulsanti

Personalizzazione della pagina per allinearla all'estetica del vostro marchio, grazie a funzionalità/funzioni personalizzate come sfondi e pulsanti Analisi avanzate: Ottenete preziose informazioni sul comportamento del vostro pubblico grazie all'analisi avanzata di Taplink che monitora i clic sui collegati, le posizioni geografiche e i dispositivi utilizzati

Ottenete preziose informazioni sul comportamento del vostro pubblico grazie all'analisi avanzata di Taplink che monitora i clic sui collegati, le posizioni geografiche e i dispositivi utilizzati Prezzi accessibili: Scegliete tra più piani tariffari che rispondono a diverse esigenze, fornendo una soluzione conveniente senza compromettere le funzionalità/funzioni

Limiti di Taplink

Versione gratuita limitata: Sebbene Taplink offra una versione gratuita, è dotata di funzionalità/funzioni limitate, che potrebbero rappresentare un limite per gli utenti che non sono pronti a passare a un piano a pagamento.

Sebbene Taplink offra una versione gratuita, è dotata di funzionalità/funzioni limitate, che potrebbero rappresentare un limite per gli utenti che non sono pronti a passare a un piano a pagamento. Nessuna integrazione con alcune piattaforme: Gli utenti hanno segnalato che Taplink non si integra con le piattaforme più diffuse, il che potrebbe influire sull'attività digitale senza interruzioni.

Gli utenti hanno segnalato che Taplink non si integra con le piattaforme più diffuse, il che potrebbe influire sull'attività digitale senza interruzioni. Modelli di design limitati: Pur offrendo opzioni di personalizzazione, fornisce un numero limitato di modelli di design. Gli utenti che cercano un'estesa varietà di design potrebbero trovare questo aspetto limitante.

Pur offrendo opzioni di personalizzazione, fornisce un numero limitato di modelli di design. Gli utenti che cercano un'estesa varietà di design potrebbero trovare questo aspetto limitante. Tardivo supporto clienti: Alcuni utenti hanno dichiarato che i tempi di risposta del supporto clienti di Taplink possono essere occasionalmente più lenti del previsto

Prezzi Taplink

Piano Free: $0 al mese, funzionalità/funzione limitate

$0 al mese, funzionalità/funzione limitate Piano avanzato: $2 al mese, usufruisce di funzionalità/funzione premium

$2 al mese, usufruisce di funzionalità/funzione premium Piano Pro: $4 al mese, include tutte le funzionalità/funzione, compreso il supporto in priorità

Valutazioni e recensioni su Taplink

Capterra: 4.8/5 (290+ recensioni)

4.8/5 (290+ recensioni) G2: Non ci sono abbastanza recensioni su G2

2. Shor

via Shor Shor è un popolare strumento per le pagine di destinazione multi-link che offre un intervallo di funzionalità/funzione per gli autori di contenuti.

Con Shor è possibile creare micrositi di una pagina con CSS e HTML personalizzati, che consentono di personalizzare completamente la pagina. Lo strumento fornisce anche analisi dettagliate per aiutarvi a monitorare l'attività del vostro pubblico.

Le migliori funzionalità/funzione di Shor

Creazione di micrositi: Crea micrositi di una pagina con CSS e HTML personalizzati, offrendo opzioni di personalizzazione estese

Crea micrositi di una pagina con CSS e HTML personalizzati, offrendo opzioni di personalizzazione estese Collegamenti incorporati: Inclusione di collegamenti direttamente nella biografia di Instagram o di altre piattaforme di social media. In questo modo è più facile per il vostro pubblico accedere ai vostri contenuti

Inclusione di collegamenti direttamente nella biografia di Instagram o di altre piattaforme di social media. In questo modo è più facile per il vostro pubblico accedere ai vostri contenuti Analisi dettagliate: Ottenete informazioni preziose sull'attività del vostro pubblico grazie alle analisi dettagliate di Shor, tra cui i tassi di clic e i dati di coinvolgimento

Ottenete informazioni preziose sull'attività del vostro pubblico grazie alle analisi dettagliate di Shor, tra cui i tassi di clic e i dati di coinvolgimento Codici QR: Shor offre codici QR per ogni collegato, rendendo più facile per il pubblico accedere ai contenuti offline

Limiti di Shor

Personalizzazione limitata nella versione gratuita: La versione gratuita di Shor offre opzioni di personalizzazione limitate, il che potrebbe essere uno svantaggio per gli utenti che cercano una personalizzazione estesa

La versione gratuita di Shor offre opzioni di personalizzazione limitate, il che potrebbe essere uno svantaggio per gli utenti che cercano una personalizzazione estesa Nessuna collaborazione tra team: Shor non offre funzionalità di collaborazione tra team, il che potrebbe essere un limite per le aziende con più autori di contenuti

Shor non offre funzionalità di collaborazione tra team, il che potrebbe essere un limite per le aziende con più autori di contenuti Piani tariffari più alti: I piani tariffari di Shor possono essere più alti rispetto ad altri strumenti di gestione dei collegamenti, rendendolo meno accessibile per alcuni utenti

Prezzi di Shor

Piano Free: $0 al mese, funzionalità/funzione limitate

$0 al mese, funzionalità/funzione limitate Piano Rocket: $12 al mese, usufruisce di funzionalità/funzione premium

$12 al mese, usufruisce di funzionalità/funzione premium Piano Pro: $24 al mese, con tutte le funzionalità/funzione e supporto a priorità

$24 al mese, con tutte le funzionalità/funzione e supporto a priorità Piano per agenzie: $82 al mese, include Google Analytics

Valutazioni e recensioni

Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) G2: 3.9/5 (10+ recensioni)

3. Pallyy

via Pallyy Pallyy è un'altra eccellente alternativa a Linktree, progettata principalmente per la pianificazione dei social media, ma offre anche potenti funzionalità/funzioni di gestione dei link.

Pallyy consente di progettare una pagina di destinazione personalizzata con più collegamenti per la biografia di Instagram o per altre piattaforme di social media. Consente inoltre di creare una pagina di destinazione personalizzata con più link per la biografia di Instagram o per altre piattaforme social piano di comunicazione sui social media programmare e pubblicare contenuti direttamente dalla sua piattaforma, rendendola uno strumento completo per gli autori di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pallyy

Pianificazione dei social media: Pianifica e pubblica i contenuti direttamente dalla sua piattaforma, risparmiando tempo e facendogestione dei social media più facile

Pianifica e pubblica i contenuti direttamente dalla sua piattaforma, risparmiando tempo e facendogestione dei social media più facile **Pallyy fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni dei tuoi collegamenti, compresi i tassi di clic e le metriche di coinvolgimento, consentendoti di comprendere e ottimizzare la tua strategia di contenuti

Analisi dei concorrenti: Pallyy offre una funzionalità/funzione unica di analisi dei concorrenti, che consente di monitorare la strategia e le prestazioni della concorrenza

Limiti di Pallyy

Nessun piano Free: Pallyy non offre un piano gratuito. Questo potrebbe essere un limite per gli utenti che non vogliono investire in un piano a pagamento

Pallyy non offre un piano gratuito. Questo potrebbe essere un limite per gli utenti che non vogliono investire in un piano a pagamento Integrazione limitata: Pallyy ha integrazioni limitate con altre piattaforme popolari, il che potrebbe avere un impatto sul vostroflusso di lavoro sui social media *Interfaccia complessa: Alcuni utenti hanno sottolineato che l'interfaccia di Pallyy può essere complicata da navigare per i principianti

Prezzi di Pallyy

Piano Free: $0 al mese, funzionalità/funzione di base

$0 al mese, funzionalità/funzione di base Piano premium: $18 al mese, funzionalità avanzate come dominio personalizzato, piattaforma di gestione dei social media

Valutazioni e recensioni di Pallyy

Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) G2: Non elencato

4. Campeggio.bio

via Campeggio.bio Campsite.bio è uno strumento di gestione dei link unico e visivamente accattivante che consente di creare una pagina di destinazione personalizzata con una raccolta dei vostri collegamenti. È dotato di varie opzioni di personalizzazione che consentono di allineare la pagina dei collegamenti all'identità del marchio.

Da un link unico nella bio per il vostro profilo Instagram a un hub centralizzato per tutti i vostri contenuti online, Campsite.bio offre funzionalità/funzioni per gestione dei contenuti che lo rendono una delle valide alternative a Linktree.

Le migliori funzionalità/funzioni di Camping.bio

Link illimitati: Aggiungete tutti i link di cui avete bisogno sulla vostra pagina di destinazione. Questa funzionalità/funzione vi permette di condividere tutti i vostri contenuti senza alcuna restrizione

Aggiungete tutti i link di cui avete bisogno sulla vostra pagina di destinazione. Questa funzionalità/funzione vi permette di condividere tutti i vostri contenuti senza alcuna restrizione Integrazione con i social media: Integrazione con le varie piattaforme di social media, che consente di condividere i contenuti su diversi canali senza soluzione di continuità

Integrazione con le varie piattaforme di social media, che consente di condividere i contenuti su diversi canali senza soluzione di continuità Analisi dettagliate: Ottenete analisi complete che vi permettono di conoscere i clic sui collegamenti e il comportamento del pubblico

Limiti di Camping.bio

Versione gratuita limitata: Campsite.bio offre una versione gratuita con funzionalità/funzioni limitate e opzioni personalizzate. Gli utenti che vogliono sfruttare tutto il potenziale di questo strumento devono optare per un piano a pagamento

Campsite.bio offre una versione gratuita con funzionalità/funzioni limitate e opzioni personalizzate. Gli utenti che vogliono sfruttare tutto il potenziale di questo strumento devono optare per un piano a pagamento $$$a: a differenza di altri strumenti, Campsite.bio non offre funzionalità/funzione di collaborazione tra team, il che potrebbe essere uno svantaggio per le grandi organizzazioni con più autori di contenuti

Prezzi di Campsite.bio

Piano Free: $0

$0 Piano Pro: $7 al mese

$7 al mese Piano Pro+: $24 al mese

Valutazioni e recensioni di Camping.bio

Non elencato su G2 e Capterra

5. Tap.bio

via Tap.bio Un'alternativa dinamica a Linktree che consente agli autori di contenuti di sfruttare appieno la loro biografia su Instagram. Questo strumento consente di trasformare la biografia di Instagram in una serie di storie in cui è possibile condividere più collegamenti.

Tap.bio si distingue per il suo sistema basato su schede, che consente di creare schede separate per diversi tipi di contenuto, ciascuna con il proprio set di collegamenti. Una pagina creata con questo strumento è una scheda. Le pagine multiple assomigliano alle Storie di Instagram.

Le migliori funzionalità/funzione di Tap.bio

Sistema basato su schede: Organizza i tuoi collegamenti in diverse categorie, fornendo al tuo pubblico un'esperienza più strutturata e facile da usare

Organizza i tuoi collegamenti in diverse categorie, fornendo al tuo pubblico un'esperienza più strutturata e facile da usare Personalizzazione: Abbina la pagina dei collegati all'estetica del tuo marchio.

Abbina la pagina dei collegati all'estetica del tuo marchio. Integrazione con le storie di Instagram: Collegamento diretto a qualsiasi storia dalla vostra bio grazie all'integrazione con le storie di Instagram

Limiti di Tap.bio

Versione gratuita limitata: La versione gratuita è limitata. È necessario un piano a pagamento per ottenere tutti i vantaggi dello strumento

La versione gratuita è limitata. È necessario un piano a pagamento per ottenere tutti i vantaggi dello strumento Nessun supporto per i codici QR: L'assenza di supporto per i codici QR limita il modo in cui il pubblico può accedere ai contenuti

Prezzi di Tap.bio

Piano base: $0 al mese

$0 al mese Piano Silver: $5 al mese

$5 al mese Piano Gold: $12 al mese, offre tutte le funzionalità/funzione e supporto in priorità

Valutazioni e recensioni di Tap.bio

Non elencato su G2 e Capterra

6. Linkin.bio da Later.com

via Linkin.bio Linkin.bio di Later.com è un'altra efficace alternativa a Linktree che trasforma la vostra bio di Instagram in una pagina di destinazione cliccabile, spedibile e completamente ottimizzata.

Linkin.bio è rinomato per la sua integrazione con l'e-commerce, che permette alle aziende di collegare i loro post di Instagram direttamente a prodotti o pagine del loro sito web.

Questa piattaforma è uno strumento eccellente per le aziende che vogliono aumentare il traffico e le vendite dalla loro pagina Instagram.

Oltre a Linkin.bio, Later.com dispone anche di numerosi Strumenti di IA per la gestione dei social media come il generatore di hashtag, il generatore di didascalie, ecc. che aiutano gli autori a scrivere con l'IA rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione diLinkin.bio by Later.com

Integrazione con l'e-commerce: Collega i tuoi post di Instagram a prodotti o pagine del tuo sito web, offrendo al tuo pubblico un'esperienza di acquisto senza soluzione di continuità

Collega i tuoi post di Instagram a prodotti o pagine del tuo sito web, offrendo al tuo pubblico un'esperienza di acquisto senza soluzione di continuità Gallerie shoppabili: Creazione di gallerie shoppabili, che consentono alle aziende di mostrare i loro prodotti e servizi in modo accattivante e bello

Creazione di gallerie shoppabili, che consentono alle aziende di mostrare i loro prodotti e servizi in modo accattivante e bello Analisi: Ottenete preziose informazioni sul comportamento del vostro pubblico e monitorate i clic sui link con le analisi dettagliate di Linkin.bio.

Limiti di Linkin.bio by Later.com

Nessuna versione gratuita: A differenza di altre alternative presenti in questo elenco, Linkin.bio non offre una versione gratuita. Questo potrebbe essere un limite per le aziende con un budget limitato

A differenza di altre alternative presenti in questo elenco, Linkin.bio non offre una versione gratuita. Questo potrebbe essere un limite per le aziende con un budget limitato Piani tariffari più alti: I piani tariffari di Linkin.bio sono più alti di altri strumenti di gestione dei collegamenti, il che potrebbe scoraggiare le piccole aziende dall'utilizzarlo

Prezzi di Linkin.bio by Later.com

Piano iniziale: $25 al mese, funzionalità/funzione di base

$25 al mese, funzionalità/funzione di base Piano di crescita: $45 al mese, funzionalità aggiuntive come la programmazione dei collegamenti e opzioni personalizzate

$45 al mese, funzionalità aggiuntive come la programmazione dei collegamenti e opzioni personalizzate Piano avanzato: $80 al mese, funzionalità/funzione premium come gallerie shoppable e analisi

Valutazioni e recensioni di Later.com

Capterra: 4.5/5 (370+ recensioni)

4.5/5 (370+ recensioni) G2: 4.5/5 (oltre 300 recensioni)

7. Lnk.bio

via lnk.bio Lnk.bio è un'applicazione completa di strumento per i collegamenti bio sviluppato con l'obiettivo primario di massimizzare il potenziale della vostra bio di Instagram.

Create una pagina personalizzata di micro-landing con più collegamenti, assicurando al vostro pubblico un facile accesso a tutti i vostri contenuti essenziali.

Grazie alla sua interfaccia semplice e alle estese capacità di personalizzazione, Lnk.bio è una scelta eccellente per privati, influencer e aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Lnk.bio

**Creazione di una pagina personalizzata di micro-landing con più collegamenti, che facilita l'accesso del pubblico ai contenuti

Programmazione dei collegamenti: Programmate la comparsa e la scomparsa dei vostri collegamenti in momenti specifici con la funzionalità/funzione di programmazione dei collegamenti di Lnk.bio. Questa funzione è particolarmente utile per promozioni o eventi sensibili al fattore tempo

Programmate la comparsa e la scomparsa dei vostri collegamenti in momenti specifici con la funzionalità/funzione di programmazione dei collegamenti di Lnk.bio. Questa funzione è particolarmente utile per promozioni o eventi sensibili al fattore tempo URL personalizzati: Personalizzate l'URL della vostra pagina per adattarlo al vostro marchio o contenuto, rendendo più facile per il vostro pubblico ricordarlo e accedervi

Personalizzate l'URL della vostra pagina per adattarlo al vostro marchio o contenuto, rendendo più facile per il vostro pubblico ricordarlo e accedervi Non è necessario un account: A differenza di altri strumenti di questo elenco, Lnk.bio non richiede la creazione di un account. Potete semplicemente accedere con le vostre credenziali di Instagram e iniziare a lavorare

A differenza di altri strumenti di questo elenco, Lnk.bio non richiede la creazione di un account. Potete semplicemente accedere con le vostre credenziali di Instagram e iniziare a lavorare Pagamento unico: Oltre ai piani di sottoscrizione, Lnk.bio offre anche un'opzione di pagamento unico per alcuni piani selezionati

Limiti di Lnk.bio

Versione gratuita limitata: Lnk.bio offre una versione gratuita per aggiungere il proprio link nella bio, ma ha opzioni e funzionalità/funzioni personalizzate e limitate. Gli utenti che desiderano un maggiore controllo sulla propria pagina di collegamenti devono optare per il piano a pagamento

Lnk.bio offre una versione gratuita per aggiungere il proprio link nella bio, ma ha opzioni e funzionalità/funzioni personalizzate e limitate. Gli utenti che desiderano un maggiore controllo sulla propria pagina di collegamenti devono optare per il piano a pagamento **Non ci sono analisi: Lnk.bio non fornisce analisi o approfondimenti sui clic dei link o sul comportamento del pubblico, il che potrebbe essere uno svantaggio per gli autori di contenuti che desiderano monitorare da vicino le proprie prestazioni

Prezzi di Lnk.bio

Versione Free: $0

$0 Mini mensile : $0,99 al mese

: $0,99 al mese Mini - Una volta : $9,99 (pagamento una tantum, senza sottoscrizione)

: $9,99 (pagamento una tantum, senza sottoscrizione) Unique: $24,99 (pagamento una tantum, senza sottoscrizione)

Valutazioni e recensioni di Lnk.bio

Capterra: non disponibile

G2: Non disponibile

8. Leadpages

via Pagine guida Leadpages è una solida soluzione di gestione dei collegamenti che va oltre l'essere un'alternativa a Linktree. È un costruttore completo di pagine web, landing page, pop-up e barre di avviso, che consente di creare una presenza online completa.

Con Leadpages è possibile progettare pagine di destinazione attraenti e coinvolgenti, piene di collegamenti multipli che indirizzano il pubblico verso vari tipi di contenuti. Le sue potenti analisi, le capacità di integrazione e le funzionalità di e-commerce lo rendono una scelta eccellente per le aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Leadpages

**Costruisce un sito web completo, con pagine di destinazione e altri contenutistrumenti di marketing-tutto ciò di cui avete bisogno per promuovere la vostra azienda

Pagine collegate multiple: Create pagine collegate multiple per diverse campagne o promozioni, rendendo più facile l'organizzazione dei contenuti e la tracciabilità delle prestazioni

Create pagine collegate multiple per diverse campagne o promozioni, rendendo più facile l'organizzazione dei contenuti e la tracciabilità delle prestazioni Integrazione con l'e-commerce: Trasforma le tue pagine di destinazione in un imbuto commerciale per i tuoi prodotti o servizi

Trasforma le tue pagine di destinazione in un imbuto commerciale per i tuoi prodotti o servizi Analisi dettagliate: Ottenete preziose informazioni sul comportamento del vostro pubblico grazie ad analisi dettagliate, tra cui tassi di clic, tassi di conversione e altro ancora.

Limiti delle pagine di destinazione

Curva di apprendimento più elevata: Leadpages è uno strumento più complesso e gli utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con le sue funzionalità e la sua interfaccia.

Leadpages è uno strumento più complesso e gli utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con le sue funzionalità e la sua interfaccia. Piani costosi: I piani tariffari di Leadpages sono più alti rispetto ad altri strumenti di gestione dei collegamenti presenti in questo elenco, il che lo rende meno accessibile per le piccole aziende o i privati.

Prezzi di Leadpages

Piano standard: $49 al mese, funzionalità/funzione di base e builder di pagine di destinazione

$49 al mese, funzionalità/funzione di base e builder di pagine di destinazione Piano Pro: $99 al mese, funzionalità/funzione aggiuntive come pop-up, vendite e pagamenti online

$99 al mese, funzionalità/funzione aggiuntive come pop-up, vendite e pagamenti online Piano avanzato: Permette di personalizzare il piano e i prezzi e varia da azienda a azienda

Valutazioni e recensioni di Leadpages

Capterra : 4.6/5 (290+ recensioni)

: 4.6/5 (290+ recensioni) G2: 4.3/5 (210+ recensioni)

9. Milkshake.app

via App per il frullato Milkshake.app è uno strumento intuitivo per la gestione dei collegamenti che si distingue per la sua semplicità, pensato principalmente per gli influencer e i blogger di Instagram.

Come una delle alternative a $$$a, la piattaforma vi permette di trasformare il vostro link bio di Instagram in un sito web interattivo con tutti i vostri collegamenti importanti. Guidate i vostri follower verso il vostro blog, il vostro negozio online, un nuovo post o qualsiasi altro luogo vogliate che visitino.

Le migliori funzionalità/funzione di Milkshake.app

Creazione di siti web interattivi: Creazione di un sito web visivamente accattivante e interattivo con più collegamenti, che rende più facile per i vostri follower accedere a tutti i vostri contenuti in un unico luogo

Creazione di un sito web visivamente accattivante e interattivo con più collegamenti, che rende più facile per i vostri follower accedere a tutti i vostri contenuti in un unico luogo Interfaccia drag-and-drop: Progetta rapidamente il tuo sito web senza avere competenze di codice o di design

Progetta rapidamente il tuo sito web senza avere competenze di codice o di design Modelli pre-progettati: Creare un sito web dall'aspetto professionale in pochissimo tempo con modelli facili da usare

Creare un sito web dall'aspetto professionale in pochissimo tempo con modelli facili da usare Integrazione con Instagram e Snapchat: Milkshake.app si integra perfettamente con Instagram e Snapchat, consentendovi di condividere il vostro sito web direttamente su queste piattaforme.

Limiti di Milkshake.app

Personalizzazione limitata: Sebbene Milkshake.app offra vari modelli pre-progettati, gli utenti hanno opzioni di personalizzazione limitate e non possono creare un sito web completamente personalizzato

Sebbene Milkshake.app offra vari modelli pre-progettati, gli utenti hanno opzioni di personalizzazione limitate e non possono creare un sito web completamente personalizzato **Nessuna analisi: la piattaforma non offre informazioni sui clic sui collegati o sul comportamento del pubblico

Prezzi di Milkshake.app

Free Forever: Milkshake.app è gratis per sempre per accedere a tutte le funzionalità/funzione, ma ha una scheda con filigrana

Milkshake.app è gratis per sempre per accedere a tutte le funzionalità/funzione, ma ha una scheda con filigrana Piano Pro: Dipende dalla vostra posizione e vi aiuta a rimuovere la filigrana.

Valutazioni e recensioni di Milkshake.app

Non è presente negli elenchi di G2 e Capterra

10. ShortStack

via ShortStack Trasforma il vostro link bio di Instagram in un potente strumento per campagne coinvolgenti, generazione di lead e interazione più profonda con il pubblico.

Con la sua piattaforma di marketing digitale completa, le aziende possono creare pagine di destinazione, concorsi e omaggi. Portate il vostro social media marketing a nuovi livelli con le solide analisi e le integrazioni di ShortStack.

Le migliori funzionalità/funzione di ShortStack

Piattaforma di marketing digitale completa: Crea pagine di destinazione, concorsi e strumenti di generazione di lead in pochi minuti

Crea pagine di destinazione, concorsi e strumenti di generazione di lead in pochi minuti Analisi avanzate: Ottieni preziose informazioni sul comportamento del tuo pubblico, comprese le valutazioni dei click e delle conversioni

Ottieni preziose informazioni sul comportamento del tuo pubblico, comprese le valutazioni dei click e delle conversioni Integrazione con l'e-commerce: Trasforma le pagine collegate in un imbuto commerciale per i vostri prodotti o servizi

Limiti di ShortStack

Curva di apprendimento ripida: Simile a Leadpages, ShortStack ha una curva di apprendimento più ripida e gli utenti potrebbero aver bisogno di tempo per familiarizzare con tutte le sue funzionalità/funzioni

Simile a Leadpages, ShortStack ha una curva di apprendimento più ripida e gli utenti potrebbero aver bisogno di tempo per familiarizzare con tutte le sue funzionalità/funzioni Piani costosi: I piani tariffari di ShortStack sono più alti, il che li rende meno accessibili per le piccole aziende o i privati

Prezzi di ShortStack

Piano Business: $99 al mese

$99 al mese Piano Pro: 249 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di ShortStack

Capterra : 4.4/5 (130+ recensioni)

: 4.4/5 (130+ recensioni) G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

Altri strumenti di gestione dei contenuti

Mentre strumenti come Linktree, Leadpages e ShortStack dominano la scena della gestione dei link, esistono altri strumenti di gestione dei contenuti altrettanto potenti. Uno di questi è ClickUp, una piattaforma completa di project management che offre diverse funzionalità di pianificazione e programmazione dei contenuti.

ClickUp

ClickUp è un potente strumento all-in-one progettato per aiutare i team a pianificare, organizzare ed eseguire i loro lavori. Si distingue per la sua impressionante suite di funzionalità/funzione e integrazioni, che lo rendono una soluzione versatile per la gestione di tutti i tipi di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

1. ClickUp AI

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte DM e molto altro ancora

Scrivete didascalie, biografie e altri contenuti per i social media in pochi minuti con ClickUp AI. Questa pratica funzionalità/funzione vi permette di creare testi accattivanti che risuonano con il vostro pubblico, contribuendo ad aumentare il coinvolgimento e la portata dei vostri post

2. Documenti ClickUp

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

Utilizzate la vista Documento di ClickUp per creare documenti, wiki e basi di conoscenza illimitati. ClickUp Docs consente inoltre di collaborare in tempo reale e di condividere i documenti pubblicamente, senza effettuare il login! Questo potrebbe essere utile per la condivisione di contenuti lunghi con i vostri follower

3. Visualizzazione del Calendario

Utilizzate la visualizzazione Calendario per tenere traccia delle date di scadenza, attivare promemoria per non perdere mai una scadenza e gestire facilmente i progetti con ClickUp

La visualizzazione Calendario è una funzionalità/funzione essenziale per la pianificazione dei contenuti, che consente di visualizzarli e di adattarli rapidamente. La vista Calendario è una funzione essenziale per la pianificazione dei contenuti, che consente di visualizzare la pianificazione dei contenuti e di adattarsi rapidamente

4. Modelli di ClickUp :

Pianifica, visualizza e gestisci il tuo calendario dei contenuti con questo modello

ClickUp offre un'ampia gamma di modelli di modelli di calendario dei contenuti per semplificare il processo di creazione e organizzazione dei contenuti. Queste strutture preconfezionate possono essere personalizzate per soddisfare le vostre esigenze specifiche e ridurre significativamente il tempo dedicato all'impostazione di nuovi progetti o attività.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento: Data l'estensione delle sue funzionalità/funzione, ClickUp può richiedere un po' di tempo per essere padroneggiato. Tuttavia, una volta acquisita la padronanza, diventa uno strumento prezioso per la gestione dei contenuti

Prezzi di ClickUp

Piano Free: $0 al mese

$0 al mese Piano Unlimited: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Piano Business: $12 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

Capterra : 4.7/5 (3800+ recensioni)

: 4.7/5 (3800+ recensioni) G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

Creare, promuovere e coinvolgere con il giusto strumento di gestione dei collegamenti

Uno strumento di gestione dei collegamenti facile da usare e personalizzabile è essenziale per elevare la vostra presenza online. Sebbene Linktree sia la scelta preferita di molti, esplorate altre opzioni e trovate quella che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Sia che optiate per uno strumento dall'interfaccia semplice come Milkshake.app o per una piattaforma completa come ClickUp, assicuratevi che sia in linea con la vostra strategia di contenuti e che vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi.

Con il giusto strumento di gestione dei collegamenti, potete massimizzare il potenziale della vostra bio di Instagram e portare più traffico ai vostri contenuti.

