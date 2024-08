Notion vs. Trello: quale strumento di gestione dei progetti è migliore per la vostra azienda?

Come project manager, dovete ottimizzare i processi, monitorare le attività e le scadenze e collaborare con i team. Il project management è impegnativo e richiede destrezza mentale e intelligenza. Lo capiamo.

Ecco perché siete sempre alla ricerca di strumenti che vi diano superpoteri. In questo articolo, esaminiamo Notion e Trello, due popolari strumenti di gestione dei progetti strumenti per il project management .

Non è tutto! Abbiamo aggiunto un concorrente a sorpresa alla fine.

Che cos'è Notion?

Notion dashboard del progetto esempio di visualizzazione Notion è un software di project management completo che offre funzionalità/funzioni solide per gestire progetti complessi.

I modelli offerti da Notion lo rendono adatto al project management. Questi includono modelli estesi di project management che accelerano il processo di elaborazione dei progetti il piano del progetto di progetto, roadmap di prodotto per la mappatura dei progetti dalla A alla Z e altro ancora.

Lo strumento di project management dispone anche di funzioni IA che generano le prime bozze del piano di progetto in pochi secondi.

Funzionalità/funzione di Notion

Notion ha rilasciato la versione 2.32 nel 2023 con funzionalità più estese di project management, gestione delle attività e automazione.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione di Notion:

1. Modelli per il project management

Notion offre numerosi modelli pronti all'uso per vari scopi. Alcune categorie di modelli popolari includono kit per agenzie, modelli di budgeting, pianificazione del contenuto e del calendario dei social media, documentazione del marchio e altro ancora.

Modello di pianificazione del progetto Notion

2. Automazioni del database

Oltre ai modelli, ci piace anche la capacità di Notion di creare flussi di lavoro personalizzati per il project management per attività ripetitive e manuali di amministratore. Ad esempio, è possibile automatizzare la modifica dello stato delle attività, l'invio di sondaggi, l'aggiornamento delle date di fine e l'invio di promemoria al team.

Gestione delle attività in Notion

3. Roadmap della produttività

Niente più dati sparsi in vari strumenti. È possibile costruire ed eseguire una roadmap di prodotto all'interno di un'unica dashboard.

Esempio di roadmap di prodotto Notion

Con le roadmap di prodotto di Notion, è possibile connettere gli obiettivi aziendali, la documentazione di prodotto, le responsabilità e altre informazioni in un unico documento. Potrete vedere lo stato di avanzamento del progetto e i soggetti chiave nelle diverse fasi, semplificando la collaborazione.

4. Integrazioni

Notion può essere integrato con altri strumenti di collaborazione tra team e progetti comunemente utilizzati, come Slack, GitHub, ecc. Con oltre 70 integrazioni, Notion può aiutare a semplificare i flussi di lavoro e consentire di impostare una sincronizzazione personalizzata utilizzando l'API di Notion.

Prezzi di Notion

Notion prevede quattro piani tariffari con pagamenti annuali:

Piano Free

Plus: $8/utente/mese

$8/utente/mese Business: $15/utente/mese

$15/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA è un componente aggiuntivo del costo di $8/utente/mese per i piani a pagamento

Che cos'è Trello?

Esempio di dashboard per il project management su Trello

Trello è un software di project management Kanban, noto per la sua semplicità e facilità d'uso.

Con una curva di apprendimento pari a zero, è adatto a team di tutte le dimensioni. È possibile ottimizzare il progetto in ogni passaggio, dall'ideazione all'inserimento dei membri del team, fino al lancio del progetto in fasi.

L'aspetto positivo è che potete creare una 'Bacheca di Trello' da zero o utilizzare un modello già pronto per gestire i progetti, monitorare le attività e creare i flussi di lavoro del progetto.

Tuttavia, Trello non è adatto a progetti complessi o su larga scala.

Funzionalità/funzione di Trello

Vediamo alcune delle funzionalità/funzione offerte da Trello:

1. Modelli personalizzabili

Via Trello

Trello offre oltre 100 modelli di gestione dei progetti completamente personalizzabili per diversi casi d'uso come il budgeting del progetto, la mappatura delle storie degli utenti, la gestione del flusso di lavoro dei client e il piano settimanale, tra gli altri casi d'uso.

2. Automazioni integrate

Trello ha uno strumento di automazione integrato senza codice, Butler. Gestisce le attività monotone legate ai progetti, come il monitoraggio delle date di scadenza, l'invio di promemoria, la gestione del team, la creazione di programmi per le riunioni, ecc.

È possibile impostare regole e trigger personalizzati per gestire azioni specifiche nel flusso di lavoro del progetto. Ad esempio, l'aggiornamento automatico dello stato di un'attività a 'Completato' non appena l'elenco delle cose da fare viene spuntato.

3. Tabella di marcia del progetto

Visualizzate la sequenza temporale di sviluppo del progetto sulle vostre Bacheche di Trello utilizzando i grafici di Gantt di Trello e suddividete le attività in flussi di lavoro ispirati a Kanban.

Visualizzazione della Bacheca Kanban di Trello

Definite le attività cardine e le scadenze per garantire che il progetto sia in linea con i tempi. Impostate il programma del progetto utilizzando un grafico Gantt ed etichettate le attività ad alta priorità all'interno delle schede di Trello in stile Kanban per identificare rapidamente i blocchi.

4. Potenziamento di Trello

Trello offre oltre 200 integrazioni nella sua galleria Power-Up. È possibile connettere le schede e le Bacheche di Trello a diverse integrazioni native ed esterne.

Ad esempio, Trello Power-Up-Time Tracking & Reportistica è uno strumento di monitoraggio del tempo per registrare automaticamente il lavoro in una Bacheca di Trello e creare report dettagliati sulle ore impiegate, su chi ha lavorato a cosa, ecc. durante la timeline del progetto.

Prezzi di Trello

Trello ha quattro piani di prezzo per pagamenti annuali:

Piano Free

Standard: $5/utente/mese

$5/utente/mese Premium: $10/utente/mese

$10/utente/mese Enterprise: $17,50/utente/mese

Notion vs. Trello: Funzionalità/funzione a confronto

Una differenza significativa tra Notion e Trello è che Notion è esteso e fa molte cose contemporaneamente. Trello, invece, è uno strumento più ottimizzato e semplicistico, perfetto per progetti più piccoli.

Tuttavia, è possibile che si impieghi molto più tempo ad abituarsi al funzionamento di Notion rispetto a Trello.

Sebbene Notion sia leggermente più costoso e presenti una curva di apprendimento più ripida rispetto a Trello, vale indubbiamente la pena investire per le sue funzioni più ampie.

Quindi, Notion vs Trello: abbiamo un vincitore?

1. Modelli per il project management

Abbiamo scoperto che entrambi gli strumenti dispongono di modelli facili da usare e personalizzabili.

Notion offre molti modelli di progetto, per la precisione 1006. E Trello ha circa 110 modelli per i casi d'uso del project management.

Notion è quindi in testa se si va per numeri e si cercano modelli ultra-specifici per casi d'uso nell'ambito del monitoraggio dei problemi, della pianificazione di progetti e obiettivi, delle roadmap di prodotto e altro ancora.

2. Potenti Automazioni

Notion ha capacità di automazione native rispetto a Trello. Notion consente di pianificare le attività e di snellire i flussi di lavoro dei progetti per eliminare le attività manuali con la sua robusta Automazione del database incorporata.

Il project management su Trello può essere automatizzato utilizzando il suo potente strumento di automazione Butler o uno strumento di terze parti come Zapier.

Notion ci è sembrata una soluzione di automazione unica e più robusta, a differenza di Trello che necessita di connessioni esterne.

3. Pianificazione della roadmap del progetto

Notion e Trello hanno funzionalità/funzione altrettanto efficaci per la costruzione e l'esecuzione di roadmap di prodotti o progetti. Consentono di riunire persone, attività e flussi di lavoro per visualizzare rapidamente la roadmap di un prodotto o di un progetto sequenza del progetto e chi sta facendo cosa.

Dal punto di vista visivo, abbiamo trovato che le Bacheche e i Grafici di Trello per le roadmap dei progetti hanno un aspetto più ricco rispetto a Notion. Inoltre, ricordiamo che Notion non dispone di punti fermi della visualizzazione per il project management come i grafici di Gantt e le schede Kanban.

4. Estensibilità

Il project management prevede la collaborazione: comunicazioni tra team, presa di note, gestione delle attività, ecc.

Quindi, un sistema di gestione dei progetti strumento di project management dovrebbe essere estensibile e ben integrato con lo stack di strumenti interni come Slack, Google Calendar, Outlook e Jira.

Notion si integra con oltre 70 app, tra cui Slack e Google Drive. Trello ha un'esclusiva galleria Power-Up con integrazioni interne a pagamento e oltre 200 esterne.

Trello offre più integrazioni. Tuttavia, Notion consente di creare un'integrazione personalizzata utilizzando le sue API pubbliche, adatte agli sviluppatori.

Notion vs. Trello su Reddit

Abbiamo voluto verificare se Notion vs. Trello sta creando scalpore su Reddit. E sì, è così!

Ecco cosa hanno da dire gli utenti:

"Uso Notion quotidianamente per tutto ciò che Da fare con i miei progetti e per tenere tutto sotto lo stesso tetto. Trello può essere più facile da usare e ho trovato le sue tavole Kanban migliori di Notion"

Un altro gruppo di utenti è passato da Trello a Notion e ha trovato i suoi modelli un ottimo punto di partenza.

Alcuni utenti che hanno amato Trello dicono: "Trovo Trello perfetto per i miei elenchi di cose da fare e per i progetti. Automazioni e Power-Up rendono l'automazione delle attività ripetitive un gioco da ragazzi"_

Ma se Notion e Trello non fanno per voi? C'è un altro strumento di project management migliore che vorremmo consigliarvi.

Meet ClickUp - La migliore alternativa a Notion e Trello

Notion e Trello non sono strumenti di project management dedicati e non sono all'altezza di alcune aree.

Ad esempio, Notion manca di elementi di visualizzazione e i suoi campanelli e fischietti non lo rendono facile da usare. Trello lavora solo per progetti di piccole dimensioni a causa della sua funzione semplicistica.

Ecco ClickUp.

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp

Come uno degli strumenti di software per il project management con le valutazioni più alte clickUp consente di gestire progetti di qualsiasi dimensione, collaborare alle attività e semplificare i flussi di lavoro in più fasi.

Ecco tre straordinarie funzionalità/funzione che fanno di ClickUp l'azienda più importante del mondo la migliore alternativa a Notion e a Trello :

1. ClickUp AI

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Immaginate di avere una assistente virtuale che si occupa di attività banali di project management. Questo è ClickUp AI per voi.

ClickUp AI è un assistente IA costruito per aiutarvi a lavorare più velocemente. Che si tratti di riepilogare gli aggiornamenti delle attività, generare elementi d'azione, scrivere testi o formattare contenuti, ClickUp AI lo fa per voi. ClickUp riporta che gli utenti attivi riducono il loro carico di lavoro quotidiano del 30% utilizzando ClickUp AI.

2. Documenti ClickUp

Utilizzate i Teams di ClickUp per creare e connettere bellissimi documenti, wiki e altro ancora per un'esecuzione perfetta delle idee con il vostro team

Project management e documentazione vanno di pari passo. Ma Notion e Trello non dispongono di funzioni di documentazione avanzate per mantenere il lavoro organizzato.

Con Documenti di ClickUp clickUp Docs consente di creare ricchi documenti o wiki e di condividerli con il team. È inoltre possibile tenere traccia delle modifiche ai documenti in tempo reale, taggare i propri compagni di squadra e assegnare elementi d'azione al volo.

ClickUp consente di suddividere i documenti in categorie all'interno dell'area di lavoro, evitando così di perdere ore a gestire grandi volumi di documenti annidati l'uno nell'altro.

3. Bacheche Kanban

Trello non dispone di un sistema personalizzato avanzato, ma è noto per il suo sistema simile alle Bacheche.

Utilizzate viste personalizzate come la Bacheca Kanban per pianificare, organizzare e monitorare i progetti in questo modello Le Bacheche Kanban di ClickUp sono invece molto versatili e personalizzabili e consentono di trascinare e rilasciare le attività, spostare le attività attraverso i flussi di lavoro e apportare modifiche in blocco.

L'unica dashboard multi-funzione di ClickUp consente di visualizzare tutte le funzionalità/funzioni Bacheche Kanban in un'unica visualizzazione, il che rende molto più semplice il monitoraggio dello stato del progetto.

Quale strumento di project management utilizzare?

Se si guarda al confronto tra i software di project management, Notion e Trello hanno entrambi migliaia di sostenitori online.

La scelta di uno strumento di project management deve basarsi sulle vostre esigenze di pianificazione e collaborazione e sulla sua capacità di rendere più agile il vostro team. Pensiamo che ClickUp sia un'ottima scelta per tutti questi aspetti.

Che siate singoli o team, ClickUp è in grado di scalare rapidamente in base ai requisiti del progetto.

Iscrivetevi a Piano Free Forever di ClickUp e vedete voi stessi!