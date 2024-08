10 Migliori alternative e concorrenti di Camunda 2024

Camunda è un popolare strumento aziendale open-source gestione dei processi (BPM) che facilita l'automazione di piccole cose.

È un ottimo strumento, ma non è adatto a tutti, come del resto nessuno strumento.

Se state cercando un'alternativa a Camunda, avete diverse opzioni che potrebbero essere più adatte alla vostra azienda.

Abbiamo terminato la ricerca per voi e abbiamo trovato le 10 migliori alternative a Camunda, completate da pro, contro e valutazioni di siti di recensioni popolari. Da fare è solo scegliere lo strumento di gestione dei processi aziendali che fa per voi. Buona caccia! 🙂

Cos'è un'alternativa a Camunda?

Camunda è uno dei tanti popolari Software BPM opzioni. Funzionalità/funzione che permettono di risparmiare tempo automazioni del flusso di lavoro e una piattaforma a basso o nullo codice per lo sviluppo di app.

Le alternative a Camunda sono spesso piattaforme di automazione con funzionalità di gestione dei processi aziendali simili per ottenere risultati uguali o migliori. Queste funzionalità/funzione chiave includono:

Ottimizzazione del flusso di lavoro e gestione

Automazione e notazione efficiente dei processi aziendali (BPMN)

Modellazione e progettazione dei processi

Strumenti di IA per l'automazione

Cosa cercare nelle alternative a Camunda?

L'automazione dei processi aziendali consiste nell'ottimizzazione del flusso di lavoro e ogni manager aziendale, project manager e leader avrà probabilmente bisogno di opzioni leggermente diverse.

La migliore alternativa a Camunda è quella che risponde alle vostre esigenze specifiche. ✅

Ecco alcuni degli elementi che abbiamo cercato per stilare questo elenco:

Automazione e orchestrazione dei flussi di lavoro con tecnologia IA

Strumenti per il project management (ad esempio, gestione delle attività, assegnazione delle attività, monitoraggio, analisi, ecc.)

Integrazione con altre piattaforme e strumenti popolari

Regole aziendali e processo decisionale

Interfaccia di facile utilizzo con opzioni personalizzate

Strumenti di collaborazione

Comunicazione con i client funzionalità/funzione

Le 10 migliori alternative a Camunda da usare nel 2024

Siete pronti ad aiutare il vostro team ad avere successo trovando l'alternativa perfetta a Camunda che si adatta alle vostre esigenze specifiche?

È ora di uscire ed esplorare le opzioni! Il vostro team vi ringrazierà.

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti ClickUp è una soluzione di work management all-in-one a cui si affidano i team di tutti i settori per semplificare i flussi di lavoro, collaborare e gestire progetti di qualsiasi dimensione. È un'opzione basata su cloud che offre tutto il necessario per pianificare, monitorare ed eseguire le operazioni aziendali.

Gestite il vostro lavoro con una vista personalizzabile come Elenco, Bacheca o Grafico di Gantt. Migliorate la collaborazione con thread di commenti, assegnatari multipli, autorizzazioni, commenti come elementi d'azione e altro ancora. È possibile anche creare dashboard personalizzabili per approfondire i dati grazie a un'intuitiva interfaccia utente drag-and-drop. 🌻 Automazioni ClickUp riduce il lavoro manuale e mette il pilota automatico alle attività ripetitive con opzioni di automazione precostituite e personalizzabili. Se avete bisogno di strumenti di automazione commerciale , software per l'automazione dei moduli o altro, ClickUp è la piattaforma di automazione dei processi che fa per voi.

Semplificate la vostra giornata lavorativa automatizzando i processi manuali, impostando promemoria per le attività in modo da non perdere mai un colpo e sfruttando gli stati personalizzati delle attività per tenere tutti sulla stessa pagina.

Inoltre, risparmierete tempo con ClickUp AI che dispone di centinaia di strumenti di IA realizzati a mano e basati sulla ricerca per aiutarvi a terminare il vostro lavoro più velocemente.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Libreria di modelli con migliaia di opzioni per qualsiasi cosa, dai bilanci dei progetti alleModello di mappa mentale semplice di ClickUp* Gli strumenti per il project management includono opzioni qualisoftware per la Sequenza dei progettireportistica in tempo reale,utilizzo delle risorse analitici e funzionalità di monitoraggio del tempo

Centinaia di strumenti per la gestione dei flussi di lavoro, la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e molto altro ancora

Integrazioni con oltre 1.000 altre piattaforme e strumenti, oltre alla possibilità di aggiungerne di propri utilizzando Zapier (non sono necessari documenti API tecnici)

Compatibilità con qualsiasi dispositivo e possibilità di utilizzare ClickUp su app desktop, mobile o web

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento nel familiarizzarsi con i numerosi strumenti di ClickUp (ma questo problema è risolto con tutorial accessibili per ogni cosa)

Non è una piattaforma BPM dedicata, quindi non è possibile utilizzare tutti gli strumenti a cui si ha accesso

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Bonitasoft

via Bonitasoft Bonita è un software open-source per la gestione dei processi aziendali e lo sviluppo a codice ridotto. Esiste dal 2001 e, sebbene stia dimostrando la sua età, è ancora una scelta popolare per le piccole aziende.

Bonita BPM è progettato per l'estensibilità, offrendo le funzionalità/funzioni di una distribuzione on-premise con funzionalità basate su cloud.

Le migliori funzionalità/funzione di Bonitasoft

L'interfaccia intuitiva permette agli utenti di creare applicazioni facili da usare

L'aggiornamento in tempo reale permette agli utenti di adattare le applicazioni in base ai cambiamenti aziendali

La piattaforma open-source rende Bonita accessibile alle piccole aziende e alle startup con budget al limite

La notazione grafica BPMN, la scalabilità e l'estensibilità migliorano la collaborazione del team

Limiti di Bonitasoft

Alcune recensioni degli utenti menzionano il fatto che il motore BPM è un'API Java che necessita di una migliore adattabilità alle applicazioni aziendali

Le recensioni di alcuni team riportano problemi nell'esecuzione di Bonita su computer portatili a causa del forte carico sull'unità di elaborazione centrale (CPU)

Prezzi di Bonitasoft

Comunità: Free

Free Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Bonitasoft

G2: 4.5/5 (4+ recensioni)

4.5/5 (4+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

3. Flusso di baci

via Kissflow Kissflow è un programma a basso codice software di gestione dei processi aziendali che aiuta le aziende a semplificare i sistemi di gestione del lavoro.

Dispone di funzionalità/funzione che vanno dal monitoraggio dei problemi alla gestione dei progetti, fino alle funzioni self-service per migliorare il coinvolgimento dei clienti. 💋

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow

Le funzionalità analitiche e di monitoraggio tracciano lo stato e identificano i colli di bottiglia per aiutare gli utenti a ottimizzare i loro flussi di lavoro

Software per il piano della forza lavoro gestisce ogni passaggio del ciclo di vita dall'assunzione al pensionamento

Sono disponibili integrazioni con strumenti come Slack, Google Drive, Zapier e Microsoft Azure AD

La piattaforma web è compatibile con iOS, Android, Mac e Windows

Limiti di Kissflow

Alcune recensioni di utenti menzionano la difficoltà di sostenere le spese mensili per le piccole e medie imprese

Le recensioni di alcuni utenti riportano la necessità di maggiori integrazioni per migliorare la funzione

Prezzi di Kissflow

**Base: a partire da 1.500 dollari al mese

Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (oltre 500 recensioni)

4.3/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

4. Oracolo

via Oracolo La suite Oracle BPM offre diversi provider per una gestione efficace dei processi aziendali. Utilizzate i suoi strumenti completi di progettazione, analisi, motore di workflow e monitoraggio in tempo reale per ottimizzare ogni aspetto dei processi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle

Le funzionalità di progettazione dei processi aziendali consentono agli utenti di creare nuovi flussi di lavoro completamente personalizzati

Il BPM lavora con altri piani Oracle come Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle WebCenter e Oracle SOA Suite

I processi BPMN enfatizzano la gestione dei casi, consentendo agli utenti di definire attività basate su attività umane

Si integra con SAASstrumenti di gestione delle risorse come Amazon Web Services (AWS), i principali provider RPA e i sistemi di terze parti utilizzando i protocolli API REST

Limiti di Oracle

Alcune reportistiche riportano la mancanza di funzionalità/funzione per gli utenti non tecnici

Le recensioni di alcuni utenti menzionano la difficoltà nell'impostazione e nella gestione di progetti multipli

Prezzi di Oracle

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Oracle

G2: 4/5 (80+ recensioni)

4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (50+ recensioni)

5. Appiano

via Appiano Appian è una piattaforma di trasformazione digitale con un sistema di sviluppo a codice ridotto e funzioni drag-and-drop. Vanta un motore di processo veloce che facilita la creazione di applicazioni di livello aziendale per semplificare le operazioni aziendali e migliorare l'esperienza dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Appian

L'ambiente di sviluppo a codice ridotto consente agli utenti di creare applicazioni di livello aziendale senza conoscenze tecniche complesse

L'automazione avanzata dei processi ottimizza i flussi di lavoro tra più reparti, sistemi e applicazioni

Il sistema di gestione delle regole aziendali aiuta a definire e gestire regole aziendali complesse

Appian si integra con altre piattaforme come Salesforce, SAP R/3, Oracle e Microsoft

Limiti di Appian

Le recensioni di alcuni utenti riportano la necessità di ulteriori strumenti per il test dei processi

Alcune recensioni di utenti aziendali riportano il desiderio di una formazione migliore per ridurre la curva di apprendimento

Prezzi di Appian

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Appian

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (70+ recensioni)

6. Lavorare

via Lavorare Workato è una piattaforma di integrazione e automazione progettata per organizzazioni di tutte le dimensioni. Gli analisti di business la utilizzano per automatizzare i flussi di lavoro, collegare le applicazioni e prelevare dati da più fonti per ottimizzare le operazioni aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Workato

La sincronizzazione dei dati in tempo reale mantiene tutto aggiornato in tutta l'organizzazione

Le funzionalità/funzione di sicurezza includono autenticazione, crittografia e controlli di accesso personalizzati

L'automazione avanzata consente di mettere in moto automatico flussi di lavoro complessi che coinvolgono più applicazioni e fonti

Sono disponibili integrazioni predefinite per piattaforme popolari come Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics e QuickBooks

Limiti di Workato

Alcune recensioni di utenti menzionano che la piattaforma è difficile da usare per chi non ha un background di programmazione

Le recensioni di alcuni utenti affermano che i prezzi sono troppo alti per il loro budget

Prezzi di Workato

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Workato

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

7. Quixy

via Quixy Quixy è una piattaforma di gestione dei processi aziendali a basso codice progettata per aiutare le aziende ad automatizzare processi, flussi di lavoro e altre operazioni cruciali. Gli utenti aziendali possono utilizzare funzionalità di creazione drag-and-drop per creare applicazioni personalizzate senza complessi processi di codifica. 🙌

Le migliori funzionalità/funzioni di Quixy

L'interfaccia drag-and-drop permette agli utenti di costruire rapidamente flussi di lavoro e processi

Analisi e reportistica complete facilitano il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi aziendali in tempo reale

Modelli e moduli personalizzati per la raccolta dei dati di dipendenti, venditori e clienti

Quixy si integra con strumenti come Salesforce, Microsoft Dynamics e Google Suite

Limiti di Quixy

Alcuni utenti aziendali riferiscono che può richiedere molto tempo per la posizione di elementi specifici e dati precisi

Secondo le recensioni di alcuni utenti, è necessario disporre di applicazioni aggiuntive precostituite

Prezzi di Quixy

Soluzione: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Piattaforma: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Quixy valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

8. Simulatore BP

tramite Simulatore BP BP Simulator è una piattaforma di simulazione dei processi basata su cloud e destinata alle aziende di livello enterprise. Consente agli utenti aziendali di simulare e analizzare il comportamento dei modelli di processo.

BP Simulator consente di modellare processi aziendali complessi, visualizzare i flussi di processo, individuare aree di miglioramento e identificare potenziali colli di bottiglia.

Le migliori funzionalità/funzioni di BP Simulator

Le funzionalità di reportistica e di analisi dettagliata dei processi aziendali consentono agli utenti di identificare le aree di miglioramento

Le funzionalità del simulatore consentono agli utenti di testare i miglioramenti dei processi e di valutare le modifiche prima di implementarle

Gli scenari di simulazione personalizzabili rendono più facile riflettere il comportamento del mondo reale e soddisfare le esigenze organizzative specifiche

BP Simulator si integra con altre piattaforme BPM come IBM BPM, SAP Signavio e ARIS

Limiti di BP Simulator

Secondo alcune reportistiche, lo strumento può essere troppo costoso per le piccole aziende, poiché è stato progettato per le grandi organizzazioni

Le recensioni di alcuni utenti aziendali affermano che la piattaforma non è adatta a tutti i tipi di processi aziendali

Prezzi di BP Simulator

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni del simulatore di BP

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (3+ recensioni)

9. CANEA

via CANEA CANEA è una soluzione di project management con funzionalità per il miglioramento dei processi aziendali e la gestione dei documenti. La si può utilizzare per snellire i flussi di lavoro, migliorare la produttività e aumentare la collaborazione tra i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di CANEA

I flussi di lavoro e i modelli personalizzabili consentono agli utenti di soddisfare le esigenze aziendali specifiche

Le funzionalità di collaborazione e comunicazione in tempo reale migliorano il lavoro di squadra

Automazioni per l'analisi dei dati e funzionalità di reportistica aiutano a prendere decisioni

Sono disponibili integrazioni con altri software di lavoro come Microsoft Office, SharePoint e Salesforce

Limiti di CANEA

Secondo la reportistica di alcuni utenti, la piattaforma può avere lunghi tempi di risposta interni

Alcuni utenti affermano che l'interfaccia manca di funzionalità/funzione avanzate disponibili in suite software comparabili

Prezzi di CANEA

Contattare per i prezzi

CANEA valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (3+ recensioni)

4.5/5 (3+ recensioni) Capterra: 4/5 (2+ recensioni)

10. HEFLO

tramite HEFLO HEFLO è un software di gestione dei processi aziendali basato su cloud, progettato per snellire le operazioni, automatizzare i processi aziendali e migliorare la produttività. È possibile utilizzarlo per sviluppare, modellare, eseguire e monitorare i processi aziendali senza conoscere il codice o la programmazione.

Le migliori funzionalità/funzione di HEFLO

Gli strumenti di collaborazione sono progettati per migliorare la comunicazione tra i membri

Le funzionalità/funzioni di automazione permettono agli utenti di mettere il pilota automatico alle attività ripetitive

La piattaforma BPM basata su cloud è accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a internet

Sono disponibili integrazioni con strumenti come Jira, Slack e Zapier

Limiti di HEFLO

La reportistica di alcuni utenti avanzati riporta opzioni di personalizzazione limitate per la creazione di processi complessi

Alcuni utenti affermano che il prezzo è più alto rispetto a software BPM comparabili

Prezzi di HEFLO

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su HEFLO

G2: 3.8/5 (2+ recensioni)

3.8/5 (2+ recensioni) Capterra: 4/5 (2+ recensioni)

Dal caos al controllo

Il giusto software di gestione dei processi aziendali può migliorare l'efficienza, automatizzare le attività più noiose, snellire i processi e darvi il tempo di concentrarvi sulle cose più importanti (e divertenti). Ma non accontentatevi di un software che non fa quello che vi serve.

Dovete trovarne uno che si adatti alla vostra azienda come un guanto. ✨

Siete pronti a rivoluzionare il vostro flusso di lavoro e a divertirvi con un software BPM? Gratis? Iscrivetevi a ClickUp oggi.