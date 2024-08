10 migliori alternative a Citrix per il lavoro remoto nel 2024

Man mano che le organizzazioni si affidano alla tecnologia, tenere traccia di tutto diventa più complesso. La necessità di mantenere un accesso continuo agli strumenti ha dato vita ad app desktop virtuali e app virtuali che facilitano la distribuzione rapida delle modifiche. Questo è particolarmente vero quando le aziende cercano di mantenere la produttività e l'impegno dei lavoratori remoti .

Citrix è da tempo uno dei leader in questo campo, ma non tutte le aziende pensano che sia la scelta giusta. Abbiamo messo insieme questa guida per le organizzazioni che cercano alternative a Citrix economicamente vantaggiose. Esploreremo le alternative e discuteremo su cosa cercare al momento della scelta!

Cos'è Citrix e come funziona una soluzione di virtualizzazione?

Citrix è una delle maggiori aziende che fornisce app e desktop virtuali. I suoi strumenti permettono agli utenti di accedere alle risorse di lavoro da qualsiasi posizione, rendendoli tra i migliori strumenti per il lavoro da remoto disponibili.

Citrix utilizza un'infrastruttura desktop virtuale (VDI) che ospita un sistema operativo desktop nel cloud. Con una VDI, i reparti IT possono fornire un accesso remoto sicuro alle applicazioni e ai dati, in modo che gli utenti possano lavorare da qualsiasi dispositivo senza compromettere la sicurezza del sistema. Questo tipo di infrastruttura viene talvolta definita desktop as a service (DaaS).

Cosa cercare nelle alternative a Citrix?

L'alternativa a Citrix che scegliete deve avere funzionalità/funzione uguali o superiori a quelle offerte da Citrix stessa, oppure deve essere un'alternativa più conveniente senza costi nascosti. Ecco alcune funzionalità/funzione da tenere a mente durante la ricerca:

Accesso remoto sicuro: Uno dei principali vantaggi dei servizi di desktop remoto è l'accesso remoto sicuro che consentono. Cercate l'autenticazione a due fattori, la crittografia end-to-end e gli aggiornamenti regolari della sicurezza

Uno dei principali vantaggi dei servizi di desktop remoto è l'accesso remoto sicuro che consentono. Cercate l'autenticazione a due fattori, la crittografia end-to-end e gli aggiornamenti regolari della sicurezza Flessibilità di implementazione: Sia che si desideri una soluzione basata su cloud, una configurazione on-prem o un mix delle due, il software scelto deve essere abbastanza flessibile da adattarsi alle mutevoli esigenze della vostra organizzazione

Sia che si desideri una soluzione basata su cloud, una configurazione on-prem o un mix delle due, il software scelto deve essere abbastanza flessibile da adattarsi alle mutevoli esigenze della vostra organizzazione Compatibilità e integrazione: La migliore alternativa a Citrix supporta diversi sistemi operativi, tra cui app desktop Windows e app Linux. Dovrebbe inoltre integrarsi idealmente con altri strumenti e piattaforme utilizzati dall'infrastruttura IT

La migliore alternativa a Citrix supporta diversi sistemi operativi, tra cui app desktop Windows e app Linux. Dovrebbe inoltre integrarsi idealmente con altri strumenti e piattaforme utilizzati dall'infrastruttura IT **Esperienza dell'utente: i dipendenti devono poter accedere facilmente alle app e ai desktop virtuali senza dover seguire una formazione costosa e lunga. La scelta di una soluzione facile da usare, anche per coloro che non sono esperti di tecnologia, garantisce che possano imparare rapidamente il nuovo sistema

Performance: Le scarse prestazioni riducono la produttività. Cercate un software con connessioni ad alta velocità e un efficiente bilanciamento del carico per garantire che possa gestire più utenti simultanei senza cali di prestazioni

10 Migliori alternative a Citrix nel 2024

Se la vostra organizzazione è una delle tante alla ricerca di alternative alle app e ai desktop virtuali di Citrix, l'elenco che segue vi aiuterà a iniziare.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un sistema completo per la gestione di progetti e di gestione delle attività con funzionalità/funzione in grado di sostituire molte delle app aziendali dedicate, tra cui Citrix. Ad esempio, le integrazioni di ClickUp si collegano a oltre 1.000 strumenti, tra cui alcuni dei più diffusi cloud provider. Grazie a queste strette integrazioni, ClickUp può diventare un hub centralizzato e sicuro per tutte le informazioni relative al lavoro da remoto.

C'è anche un'integrazione con Modello di piano di lavoro da remoto ClickUp che aiuta le aziende a gestire in modo più efficace i loro lavoro da remoto ambiente. I vostri collaboratori, indipendentemente dalla loro posizione nel mondo, possono scaricare ClickUp per tutti i principali sistemi operativi e lavorare da qualsiasi dispositivo. Grazie alle funzionalità di collaborazione di ClickUp, più utenti possono lavorare a un progetto in modo più semplice che mai.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Funge da hub centralizzato per molte attività di lavoro

Offertecollaborazione in tempo realeconsentendo a più di un utente di modificare i documenti alla volta

Viene fornito con un'estesa collezione di modelli gratis, che consentono a ClickUp di sostituire altre applicazioni

Offre un'ampia serie di integrazioni per portare i dati da altri cloud provider

Limiti di ClickUp

Non esiste una vera e propria esperienza di desktop virtuale come quella di Citrix, ma questo potrebbe essere superfluo per la maggior parte degli utenti grazie agli strumenti di collaborazione remota di ClickUp

L'app mobile non ha le stesse funzionalità/funzioni della versione desktop

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Illimitato : Libero

Gratuito Illimitato Libero Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. VMware Horizon

Via VMware VMWare è un altro provider leader nel mercato dei software per la virtualizzazione dei desktop. Horizon consente agli utenti di distribuire, gestire e scalare desktop e app su diverse infrastrutture cloud. Il prodotto è noto per le sue forti funzionalità/funzione di sicurezza. Garantisce che le risorse aziendali siano disponibili da qualsiasi dispositivo e fornisce un accesso remoto sicuro.

La scalabilità di Horizon lo rende un'ottima alternativa economica per le organizzazioni di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di VMware Horizon

Distribuzione di desktop e app virtuali per il lavoro privato,lavoro ibridoo per infrastrutture multi-cloud

Tranquillità quando si lavora con dati sensibili grazie alla grande attenzione alla sicurezza

Usufruite della scalabilità e della resilienza in condizioni mutevoli grazie a opzioni di distribuzione flessibili

Esperienza utente eccellente grazie alla ricca grafica 2D e 3D e all'ottimizzazione di voce e video

Limiti di VMware Horizon

Alcune funzionalità/funzioni possono richiedere una formazione specialistica

Le condizioni di licenza e di prezzo possono essere complesse per le grandi esigenze

Prezzi di VMware Horizon

App Standard: $4,67/mese per utente

App Universal: $6,00/mese per utente

Standard Plus: $5,79/mese per utente

Enterprise Plus: 10,71 dollari/mese per utente

Universale: 12,50 dollari/mese per utente

Valutazioni e recensioni su VMware Horizon

G2: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.3/5 25 recensioni)

3. AnyDesk

Via QualsiasiDesk Questo strumento di accesso remoto offre flessibilità e personalizzazione. Lavora con le app di Linux come con quelle di Windows, quindi la scelta del sistema operativo non influisce sull'usabilità.

Gli utenti possono accedere e controllare desktop, server e altri dispositivi da desktop, smartphone o tablet. Le aziende possono scegliere di distribuire le applicazioni pubblicate come servizio cloud o come installazione on-premise.

Le migliori funzionalità/funzioni di AnyDesk

Eseguite gli ambienti virtuali nel cloud o da un server on-premise

Macchine virtuali compatibili tra loro e indipendenti dalla piattaforma, con supporto completo per i dispositivi mobili

Opzioni altamente flessibili e personalizzabili per adattare l'esperienza dell'utente al branding aziendale

Mantenere la sicurezza dei dati con un software veloce e sicuro, noto per la velocità e la sicurezza dell'accesso remoto

Limiti di AnyDesk

In rare occasioni, la connessione cade senza alcuna spiegazione

Bassa velocità di connessione quando si trasferiscono file di grandi dimensioni

Prezzi di AnyDesk

Solo: $14,90

Standard: $29,90

Avanzato: $79,90

Ultimate: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di AnyDesk

G2: 4,5/5 (950+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 1.500 recensioni)

4. V2 Cloud

Via Cloud V2 V2 Cloud è un provider di desktop virtuali Windows ospitati nel cloud. L'azienda pone l'accento sulla semplicità e sull'efficienza dei costi e offre un servizio di desktop virtuale cloud che è veloce e scalabile. I centri dati in tutto il mondo forniscono agli utenti di varie posizioni un accesso rapido ai PC cloud. Altre funzionalità/funzione sono l'accesso remoto in sicurezza, backup giornalieri e monitoraggio 24/7.

le migliori funzionalità/funzioni di #### V2 Cloud

La semplice configurazione richiede meno di 10 clic per distribuire un'istanza di virtual desktop

L'intervallo di soluzioni copre tutti i tipi di utenti, dai fornitori di software indipendenti ai provider di servizi gestiti

I data center globali garantiscono un accesso rapido a chiunque da qualsiasi parte del mondo

Un servizio completamente integrato offre una soluzione di desktop virtuale completa e ricca di funzionalità a organizzazioni di qualsiasi dimensione e livello di competenza

limiti di #### V2 Cloud

C'è un leggero ritardo quando si digita e si scorre

Il software occasionalmente disconnette alcuni utenti senza motivo

Prezzi di V2 Cloud

Basic: a partire da $40/mese

Business: A partire da $60/mese

valutazioni e recensioni di #### V2 Cloud

G2: 4.8/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (19 recensioni)

5. TeamViewer remoto

Via TeamViewer Le aziende di tutto il mondo riconoscono questa soluzione per l'accesso remoto, il controllo e il supporto con compatibilità multipiattaforma. Gli utenti possono collegarsi a un computer remoto su TeamViewer da diversi dispositivi e sistemi operativi.

Le funzionalità/funzione di sicurezza, come l'autenticazione a due fattori, garantiscono la sicurezza delle connessioni remote, mentre il codice ottimizzato si concentra su prestazioni elevate. TeamViewer utilizza una rete globale per consentire a tutti di accedere a velocità di trasferimento elevate e a immagini di alta qualità per un'esperienza di lavoro da remoto più piacevole.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamViewer Remote

La piattaforma aggiornata di recente consente un onboarding più rapido e un processo di connessione migliorato

Robuste funzionalità/funzione di sicurezza proteggono i dati sensibili da eventuali intrusioni

La funzione multipiattaforma copre un intervallo di dispositivi mobili, sistemi operativi e dispositivi embedded

La rete globale di TeamViewer offre velocità e affidabilità agli utenti di tutto il mondo

Limiti di TeamViewer Remote

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi di connettività o interruzione delle sessioni

La licenza può essere costosa per l'uso commerciale

Prezzi di TeamViewer Remote

Accesso remoto: 24,90 dollari/mese

Business: $50,90/mese

Premium: 112,90 dollari/mese

Aziendale: 229,90 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di TeamViewer Remote

G2: 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 11k recensioni)

6. Amazon Aree di lavoro

Via Amazon aree di lavoro Questa soluzione di desktop virtuale completamente gestita si rivolge ai lavoratori ibridi e remoti. Con il sostegno di Amazon, uno dei giganti del cloud computing, l'area di lavoro offre un intervallo di soluzioni diverse che garantiscono che ogni organizzazione possa trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

Come molti altri prodotti di Amazon Web Services, Area di lavoro utilizza un modello di prezzo conveniente in cui le organizzazioni pagano solo per ciò che utilizzano e non ci sono costi nascosti. La sua infrastruttura affidabile, ad alte prestazioni e distribuita a livello globale aumenta la produttività del lavoro da remoto e riduce i costi.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Amazon

I desktop virtuali completamente gestiti offrono alla vostra organizzazione un servizio all-inclusive e completamente persistente

La valutazione a tariffa fissa e l'assenza di costi iniziali fanno di Aree di lavoro una soluzione economicamente vantaggiosa

Le soluzioni su misura per la famiglia di aree di lavoro soddisfano le esigenze di diversi tipi di lavoratori

La facile integrazione con altri servizi AWS estende le funzioni con poco sforzo

Limiti dell'area di lavoro di Amazon

L'integrazione con servizi diversi da AWS può essere difficile

Alcuni clienti trovano confusa la struttura dei prezzi

Prezzi dell'area di lavoro di Amazon

I prezzi dipendono dalle risorse utilizzate

Aree di lavoro Amazon: valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (97 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (29 recensioni)

7. Infrastruttura cloud Nutanix (NCI)

Via Nutanix NCI offre una base per soluzioni cloud ibride. Il suo obiettivo è fornire applicazioni e dati su qualsiasi scala e su qualsiasi cloud. Si concentra principalmente sulle moderne soluzioni aziendali.

In quanto tale, NCI mira a semplificare l'acquisto, la distribuzione e la gestione dei servizi IT. La natura adattabile della piattaforma aiuta le organizzazioni a distribuire, scalare e collegare rapidamente i cloud pubblici, rendendola un'ottima alternativa alle infrastrutture IT tradizionali.

Le migliori funzionalità/funzione dell'infrastruttura cloud Nutanix

Soddisfare le esigenze dell'organizzazione con servizi IT basati su tecnologie cloud avanzate

Concentrare le risorse su attività ad alto valore per ridurre i costi e la dispersione tecnologica

Protezione da guasti hardware, disastri e aggressori con una garanzia di affidabilità

La natura altamente adattabile dell'infrastruttura assicura una buona scalabilità con la vostra organizzazione

Limiti dell'infrastruttura cloud Nutanix

La curva di apprendimento iniziale può essere molto ripida

Le licenze e i prezzi possono essere complessi per le distribuzioni più grandi

Prezzi dell'infrastruttura cloud Nutanix

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Nutanix Cloud Infrastructure

G2: 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

8. Punto di lavoro

Via Punto di lavoro Workspot è una piattaforma VDI cloud-native progettata per portare desktop e applicazioni virtuali agli utenti che lavorano da qualsiasi luogo. Offre alle organizzazioni un punto centralizzato per gestire le app su vari cloud provider, come Azure, Amazon Web Services e Google Cloud. Grazie alla business intelligence incorporata, Workspot consente la risoluzione dei problemi in tempo reale e la regolazione delle prestazioni per una maggiore affidabilità.

L'azienda mira a fornire una piattaforma economica ma performante, che la rende una soluzione desktop virtuale interessante.

Funzionalità/funzione migliori di Workspot

Tutte le soluzioni sono completamente costruite su infrastrutture cloud pubbliche dei migliori provider del mondo

La configurazione e l'implementazione dei desktop virtuali è semplice e veloce, quindi sono necessarie meno competenze e meno tempo

La piattaforma consente alle macchine virtuali di scalare facilmente verso l'alto o verso il basso a seconda della dipendenza

I dati rimangono nel cloud, riducendo così al minimo la possibilità di violazione dei dati

Limiti di Workspot

Limiti potenziali alla personalizzazione e al customing

L'integrazione con piattaforme o servizi non supportati potrebbe essere problematica

Prezzi di Workspot

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Workspot

G2: 4.8/5 (19 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (13 recensioni)

9. Paralleli RAS

Via Paralleli Parallels è un altro grande nome nel campo della virtualizzazione. La sua offerta RAS fornisce soluzioni VDI che collegano le implementazioni on-premises e cloud. Il prodotto offre un'esperienza senza soluzione di continuità con l'accesso all'universo, consentendo agli utenti di accedervi da qualsiasi dispositivo.

Le funzionalità/funzione di sicurezza includono l'autenticazione a più fattori per proteggere i dati. RAS offre soluzioni di distribuzione flessibili per soddisfare un intervallo di esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Parallels RAS

Supporta distribuzioni on-premises, ibride e cloud, tra cui Microsoft Azure e Amazon Web Services

Consente agli utenti di distribuire le applicazioni a qualsiasi dispositivo, ovunque, senza richiedere l'intero desktop

È sufficientemente flessibile per lavorare con soluzioni RDS, VDI e desktop as a service

Offre agli utenti un portale basato sul Web per accedere alle applicazioni e ai desktop

Limiti di Parallels RAS

L'interfaccia non è intuitiva come quella di alcuni concorrenti

La licenza può essere complessa per alcuni casi d'uso

Prezzi di Parallels RAS

120 dollari/anno

Valutazioni e recensioni di Parallels RAS

G2: 4.2/5 (67 recensioni)

Capterra: 5/5 (1 recensione)

10. Cameyo

Via Cameyo Questa piattaforma di distribuzione sicura delle applicazioni offre alle organizzazioni un'area di lavoro digitale nel cloud. È possibile distribuire le applicazioni critiche dell'azienda a qualsiasi dispositivo attraverso una scheda del browser web, consentendo di lavorare su qualsiasi piattaforma.

La piattaforma VDI cloud-native riduce i costi e la complessità delle VDI. Grazie al modello di sicurezza Zero Trust, la distribuzione di app virtuali di Cameyo lavora senza VPN o porte aperte del firewall, rendendo la configurazione molto più semplice. La semplicità delle licenze offre opzioni sia per le piccole organizzazioni che per i grandi provider.

Le migliori funzionalità/funzione di Cameyo

Utilizzate la funzionalità/funzione di virtualizzazione delle app per trasformare le applicazioni Windows in app web

Accesso alle applicazioni da qualsiasi dispositivo attraverso un browser senza VPN

Ospitare il software in qualsiasi ambiente, compresi cloud pubblici, cloud privati o on-premise

Usufruite di funzionalità aggiuntive, come HTTPS, Single Sign-On e controlli di accesso integrati basati sui ruoli

Limiti di Cameyo

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di compatibilità con le app

Non è ricco di funzionalità/funzione come Citrix e molte altre alternative Citrix

Prezzi di Cameyo

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Cameyo

G2: 4.8/5 (30 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (14 recensioni)

Migliora il tuo ambiente di lavoro da remoto con ClickUp

Esistono molte alternative a Citrix, alcune delle quali consentono di eseguire lo stack tecnologico esistente in remoto da un server ospitato nel cloud o on-premises. Ma pochi di questi concorrenti di Citrix sostituiscono veramente il caso d'uso di Citrix, consentendo al contempo un lavoro e una collaborazione remoti più efficienti e produttivi.

ClickUp fa tutto questo e molto di più. Con ClickUp, potete sostituire molti dei vostri prodotti per il lavoro da remoto con una soluzione all-in-one che si concentra sulla gestione dei progetti e sulla collaborazione. Provate ClickUp oggi stesso e iniziate a esplorare gratis le sue funzionalità/funzioni avanzate!