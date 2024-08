10 modelli di proposta di sovvenzione gratuiti per una scrittura di sovvenzioni stellare

Siete a caccia di una sovvenzione?

Che abbiate bisogno di fondi per un programma educativo o che siate pronti ad avviare un'organizzazione non profit, avventurarsi nel mondo della scrittura di sovvenzioni non è per i deboli di cuore. Ma siete qui per fare la differenza, ed è per questo che avete bisogno di una proposta solida e ben strutturata per ottenere i finanziamenti di cui avete bisogno.

Una proposta di sovvenzione curata persuade i potenziali finanziatori della fattibilità del vostro progetto. Forse siete seduti al computer e state cercando di iniziare il processo di scrittura della sovvenzione, ma avete il blocco dello scrittore.

Forse non siete sicuri di come formattare un'intera proposta di sovvenzione dall'inizio alla fine. Qualunque sia il vostro percorso, c'è un modello di proposta di sovvenzione che vi aiuterà.

In questa guida vedremo come funzionano le proposte di sovvenzione, spiegheremo cosa cercare nei modelli per la scrittura di sovvenzioni e condivideremo i nostri 10 migliori modelli da utilizzare. ✨

Che cos'è una proposta di sovvenzione?

Una proposta di sovvenzione è un documento formale che delinea una richiesta di finanziamento. Di solito viene presentata a un'agenzia governativa, a un'azienda o a qualsiasi altra organizzazione che offra fondi di sovvenzione o opportunità di bilancio.

Le proposte di sovvenzione di successo condividono informazioni sul progetto proposto in modo persuasivo. Non solo dovete condividere informazioni pertinenti sul vostro progetto, ma dovete anche spiegare bene perché meritate il finanziamento, soprattutto se state chiedendo una somma elevata.

Ogni progetto è diverso, ma la stesura delle proposte di sovvenzione di solito include:

Lettera di presentazione: Una breve introduzione che offre una panoramica del motivo per cui si sta richiedendo il finanziamento e della propria idoneità per questa sovvenzione di ricerca

Riassunto esecutivo: Un paragrafo conciso che illustra il problema, la soluzione, l'ammontare del finanziamento richiesto e i risultati attesi

Dichiarazione di necessità: Una spiegazione dettagliata del problema che il progetto dovrebbe risolvere

Descrizione del progetto: Fornisce ai revisori della sovvenzione un'idea di descrizione del progetto del progetto stesso, dettagliando la tempistica e i metodi

Budget della sovvenzione: Creare un piano finanziario dettagliato che mostri di quanto avete bisogno, per cosa e perché

Informazioni organizzative: Spiega brevemente chi siete, il vostro curriculum e perché siete in grado di gestire questo progetto

Non per spaventarvi, ma la scrittura delle sovvenzioni è molto competitiva. Ecco perché è meglio usare un modello di proposta di sovvenzione per esporre le vostre idee nel modo più chiaro e persuasivo possibile. 📚

Cosa rende vincente un modello di proposta di sovvenzione? 3 consigli da ricordare

I modelli possono far risparmiare molto tempo, ma non tutti sono utili. Se siete alla ricerca di un modello che vi faccia risparmiare tempo, seguite questi consigli per trovare l'opzione migliore per il vostro progetto:

Scegliere un modelloStrumento per la scrittura di proposte di intelligenza artificiale prendono i dettagli del progetto e riempiono magicamente il modello. Naturalmente è necessario rivedere questa copia, ma l'AI vi terrà sicuramente in carreggiata Struttura solida: Le proposte di sovvenzione possono diventare piuttosto lunghe e secche se non si fa attenzione, quindi cercate modelli con un'organizzazione integrata. Dovrebbero avere un indice e molti titoli per spezzare il testo Collaborazione: Probabilmente non state scrivendo una proposta da soli. Cercate modelli che consentano ai collaboratori, al personale chiave e alle parti interessate di visualizzare e modificare la proposta allo stesso tempo

10 Modelli di proposta di sovvenzione gratuiti per ottenere più sovvenzioni

Certo, potreste creare la vostra proposta di sovvenzione. Ma perché passare ore a creare la propria proposta quando ci sono così tanti modelli di alta qualità a disposizione?

Quando avete bisogno di un finanziamento in tempi brevi, utilizzate questi 10 modelli di proposta di sovvenzione per presentare il vostro caso con meno tempo e meno problemi.

1. Modello di proposta di sovvenzione ClickUp

Modello di proposta di sovvenzione ClickUp

Avete bisogno di un modello che non solo organizzi la vostra proposta, ma anche il processo di candidatura? Non cercate altro che il modello Modello di proposta di sovvenzione ClickUp .

Questo modello gratuito è dotato di numerose funzioni utili, tra cui stati personalizzati, come Aperto e Completo, per tenere traccia di ogni elemento della proposta di sovvenzione. Se scrivete le proposte in gruppo e avete bisogno di tenere traccia di quali parti sono state completate e di quali richiedono ancora la vostra attenzione, questo modello vi farà risparmiare molto tempo.

È possibile alternare quattro diverse viste per visualizzare la domanda di sovvenzione in diversi formati. Questo modello si integra anche con Strumenti di gestione dei progetti ClickUp è quindi perfetto per aggiungere una struttura al processo di proposta.

Aggiungete commenti e reazioni, tenete traccia del tempo trascorso a lavorare sulla proposta di sovvenzione e contrassegnate i membri dello staff in pochi clic. Sfruttare Le oltre 100 automazioni di ClickUp per far avanzare il processo di presentazione delle proposte di sovvenzione e distribuire i compiti tra i membri del team alla velocità della luce. ⚡ Scaricate questo modello

2. Modello di ambito di lavoro per la scrittura di sovvenzioni di ClickUp

Modello di Scopo di Lavoro per la Scrittura di Sovvenzioni ClickUp

L'ambito di lavoro di un progetto deve delineare il progetto stesso, gli obiettivi, le attività e i risultati finali. I potenziali finanziatori vogliono vedere anche i tempi, le tappe e l'ammontare dei finanziamenti.

Se vi sembrano molte informazioni da raccogliere da soli, ci pensiamo noi. Il modello di lavoro per la scrittura di sovvenzioni di ClickUp fornisce un quadro di riferimento passo dopo passo per la stesura di un documento di lavoro solido e organizzato.

Questo modello vi aiuta a includere tutte le informazioni necessarie per redigere un capitolato d'oneri a prova di bomba. È dotato di stati come Draft, In review e Finalised, in modo da poter seguire facilmente i progressi del progetto di sovvenzione.

Aggiungete campi personalizzati come il nome della sovvenzione, l'organizzazione finanziatrice, la scadenza della domanda e l'allocazione del budget per tenere traccia dei dettagli di più programmi di sovvenzione senza confondersi.

Soprattutto, questo modello è personalizzabile al 100%. Siete liberi di utilizzare la struttura, i colori e i caratteri predefiniti, ma è meglio inserire il vostro marchio per fare una buona prima impressione sull'agenzia di finanziamento. Scarica questo modello

3. ClickUp ChatGPT Prompts for Grant Writing Template (Modello per la scrittura di sovvenzioni)

ClickUp ChatGPT Prompts For Grant Writing Template (Modello per la scrittura di sovvenzioni)

Non stiamo dicendo che dovreste lasciare che ChatGPT gestisca ogni aspetto delle vostre sovvenzioni, ma potete sicuramente usarlo per accelerare il processo di scrittura. Il trucco dell'AI strumenti di scrittura come ChatGPT è sapere come sollecitare l'IA per ottenere risposte di qualità, ed è qui che la ClickUp ChatGPT Prompts per il modello di scrittura di sovvenzioni è utile.

Questa guida include tonnellate di suggerimenti utili da dare in pasto a ChatGPT e generare testi di alta qualità per le vostre sovvenzioni, lettere di presentazione e altro ancora. Se state lottando contro il blocco dello scrittore e avete bisogno di scrivere quella proposta, tipo, ieri, questo modello vi aiuterà a scrivere tutto alla velocità della luce con l'intelligenza artificiale.

Basta che riempiate le variabili con le vostre informazioni e sarete a posto. Il modello include suggerimenti come:

"Sto cercando consigli su come scrivere una proposta di sovvenzione di successo che convinca l'organizzazione a finanziare il nostro obiettivo"

"Devo creare una narrazione che illustri la necessità del nostro [progetto o iniziativa] e il motivo per cui dovrebbe essere finanziato dall'[organizzazione che eroga le sovvenzioni]"

"Sto cercando strategie per garantire che la nostra proposta di sovvenzione si distingua dalla concorrenza e venga scelta per il finanziamento"

Se non si vuole perdere tempo a passare da ClickUp a ChatGPT, si può semplificare il tutto utilizzando ClickUp AI per scrivere il modello in modo immediato. Scaricare questo modello

4. Modello di dichiarazione di lavoro per sovvenzione NIH ClickUp

lickUp Modello di dichiarazione di lavoro per sovvenzioni NIH

Una sovvenzione del National Institutes of Health (NIH) è la più importante delle sovvenzioni. Se avete bisogno di una sovvenzione per la ricerca o lavorate per un'organizzazione che si occupa di salute, questa specifica sovvenzione è un must.

Le sovvenzioni NIH hanno le loro peculiarità, ed è per questo che abbiamo creato la guida Modello di dichiarazione di lavoro per sovvenzioni NIH di ClickUp . Probabilmente avrete bisogno di altri modelli per le altre parti della vostra richiesta di sovvenzione, ma se state cercando aiuto per la dichiarazione di lavoro (SOW), siete nel posto giusto, amico.

Questo modello di SOW:

Definisce gli obiettivi del progetto, i risultati da raggiungere ele tempistiche del progetto* Delinea la strategia

Definisce le responsabilità di tutti i membri del team

Include stati, campi personalizzati e diverse visualizzazioni per personalizzare questo modello. Scaricare questo modello

5. Modello di proposta di progetto per organizzazioni non profit ClickUp

Modello di proposta di progetto per organizzazioni non profit ClickUp

In qualità di organizzazione non profit, sapete quanto sia fondamentale assicurarsi i finanziamenti per sostenere la vostra missione. Scrivete proposte di sovvenzione più efficaci con il modello Modello di proposta di progetto per organizzazioni non profit di ClickUp .

È stato creato su misura per le esigenze di sovvenzione delle organizzazioni non profit e comprende:

Obiettivi del progetto

Una sezione di bilancio

Linee temporali

Visualizzazioni dell'impatto sociale

Un piano d'azione per l'implementazione

Questo esempio di proposta di sovvenzione è dotato di stati e campi personalizzati, ma siamo davvero orgogliosi della vista Whiteboard. Utilizzate la vista Proposta di progetto per fare un brainstorming di idee di progetto e seguite la vista Guida introduttiva per dare il via alla vostra proposta di sovvenzione. Scarica questo modello

6. Modello di struttura di ripartizione del lavoro per organizzazioni non profit ClickUp

ClickUp Organizzazione non profit Modello di struttura di ripartizione del lavoro

Sappiamo quanto possano essere impegnative le proposte. Ma è comunque importante tenere gli occhi puntati sul premio anche mentre si è scrivendo una proposta di progetto . Assicuratevi di avere la struttura necessaria per gestire i progetti una volta ottenuto il finanziamento: non si sa mai quando arriva il momento dello spettacolo!

Il Modello di struttura di ripartizione del lavoro per le organizzazioni non profit di ClickUp suddivide anche le attività non profit più complesse in compiti più gestibili. Utilizzate questo modello per creare i compiti e assegnarli al vostro team.

Tiene anche traccia dei tuoi progressi, gestire il budget del progetto e tenere traccia delle spese nello stesso cruscotto. Se siete un'organizzazione non profit che cerca di fare di più con poche risorse, questo modello all-in-one è un must per descrizioni di progetti, progetti di ricerca e molto altro. Scarica questo modello

7. Modello di proposta di progetto per il programma di assistenza comunitaria ClickUp

Modello di proposta di progetto del programma di assistenza comunitaria ClickUp

Un programma di assistenza comunitaria (CAP) fornisce supporto ai membri di una specifica comunità. I PAC forniscono aiuti finanziari, cibo, risorse educative, assistenza abitativa, gruppi di sostegno e molto altro.

Volete lanciare un programma di assistenza comunitaria? Il modello di proposta di progetto di programma di assistenza comunitaria di ClickUp è il modello che fa per voi. 🌻

Utilizzate la vista Proposta di progetto per delineare gli obiettivi specifici e i punti chiave del progetto risultati da conseguire in un unico luogo. ClickUp rende facile la collaborazione con il team e il brainstorming di idee all'interno del progetto, in modo da creare una proposta di sovvenzione efficace che garantisca il finanziamento. Scarica questo modello

8. Modello di proposta di sovvenzione in PDF di Signaturely

Tramite Signaturely

Avete bisogno di qualcosa che abbia meno fronzoli? Il modello di proposta di sovvenzione in PDF di Signaturely può essere scaricato gratuitamente in formato Word Doc o PDF.

Questo modello generico di proposta di sovvenzione include la formattazione, le intestazioni e le sezioni, anche se manca dei bei colori, delle immagini e delle funzioni di collaborazione che troverete negli altri modelli di questo elenco. Tuttavia, è un'opzione perfetta per chi desidera un modello di proposta più semplice, con solo l'essenziale. Scarica questo modelloBonus: Strumenti di gestione delle proposte

9. Modello di proposta di sovvenzione in Word di Wise

Tramite Wise

Il modello di proposta di sovvenzione Word di Wise è un modello di documento Word che include tutto ciò che serve per ottenere un finanziamento, tra cui:

Riassunto esecutivo

Panoramica del progetto

Ambito di lavoro

Termini e condizioni

Accordo

Si tratta di un modello generico di proposta di sovvenzione, tuttavia, e dovrete fornire praticamente tutto il testo per questo modello modello di proposta commerciale . Si consiglia di utilizzare uno strumento come ClickUp AI per scrivere contenuti rilevanti per questo modello gratuito; assicuratevi solo di ricontrollare la copia prima di inviarla ai finanziatori. Scarica questo modello

10. Modello di proposta di sovvenzione di PandaDoc

Via PandaDoc

PandaDoc ha creato uno splendido modello di proposta con suggerimenti per la formattazione e il contenuto. Con oltre 10.000 utilizzi, questo modello è un'opzione popolare per la creazione di proposte di lavoro che fanno scalpore.

Questo modello funziona come un Mad Libs, in cui si riempiono gli spazi vuoti con i propri dettagli. Se non avete queste informazioni o non siete sicuri di cosa dire, potete sempre usare gli strumenti di scrittura di proposte di sovvenzione potenziati dall'intelligenza artificiale per trarre ispirazione.

Assicuratevi di personalizzare questa proposta di sovvenzione con il vostro stile unico. Viene fornita con caratteri e uno schema di colori, ma sentitevi liberi di personalizzare questo documento in modo che sembri provenire dalla vostra organizzazione. Scarica questo modello

Ottenere finanziamenti e gestire progetti su un'unica piattaforma

Se siete alle prime armi con la scrittura di sovvenzioni, potreste avere l'impressione di avere il compito di fare tutto da soli. Ricordate che non si tratta solo di presentare i fatti: È la vostra occasione per comunicare la vostra visione e la vostra storia. 🔮

Concentratevi sulla sostanza del vostro messaggio e lasciate che questi modelli facciano il lavoro pesante per voi. I 10 modelli contenuti in questa guida vi faranno risparmiare tempo e semplificheranno la raccolta di fondi.

Ma cosa fare una volta ottenuto il finanziamento?

Dopo aver festeggiato e fatto un pisolino, inserite le comunicazioni, le attività, le scadenze, i modelli e le note delle riunioni in ClickUp.

