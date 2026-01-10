10 Alat AI Terbaik untuk Sumber Daya Manusia pada Tahun 2026

Menurut sebuah studi tahun 2021 mengenai penerapan AI di bidang SDM, manfaat alat AI tidak hanya sebatas penghematan waktu dan biaya. Alat-alat ini juga berperan penting dalam menghilangkan kesalahan manusia dan bias, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan produktivitas di tempat kerja.

Dengan alat AI yang tepat, tim HR dapat mempermudah tugas sehari-hari seperti mengoptimalkan proses rekrutmen, orientasi karyawan baru, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Hal ini memberikan lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas-tugas strategis yang bernilai tinggi.

Dalam artikel ini, kami akan membahas 10 alat AI terbaik untuk HR yang tersedia, serta mengulas kemampuan dan manfaatnya secara mendetail. Simak ulasan singkat kami untuk menemukan perangkat lunak yang ideal guna mendukung departemen HR Anda!

Alat AI untuk HR membantu tim memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendukung berbagai tugas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kecerdasan buatan awalnya dikembangkan untuk mempercepat tugas-tugas administratif yang memakan banyak waktu, seperti mengelola data karyawan. Dalam beberapa tahun terakhir, alat AI telah ditingkatkan untuk menangani beragam tugas dan mengembangkan perspektif yang kompleks.

Anda akan menemukan bahwa alat-alat ini menggunakan kerangka kerja konseptual, seperti studi perilaku dan respons bahasa, untuk mengubah proses HR kognitif seperti menyusun deskripsi pekerjaan atau merangkum penilaian kinerja.

Bagaimana departemen SDM menggunakan solusi AI

Berikut adalah enam kasus penggunaan utama dari berbagai sistem AI untuk tim SDM:

Sistem pelacakan pelamar: Teknologi ini dapat membantu menarik talenta yang tepat dengan mendukung berbagai tahap siklus perekrutan. Penerapan yang mungkin dilakukan meliputi penulisan lowongan kerja yang menarik dan penyortiran CV secara cerdas Onboarding dan offboarding karyawan: Jaga pengalaman positif karyawan saat proses masuk dan keluar dari organisasi dengan sumber daya seperti daftar periksa yang dibuat secara otomatis Pengurangan bias: Membantu menghilangkan faktor-faktor bias seperti usia, jenis kelamin, ras, dan agama dari cara Anda berkomunikasi dengan calon karyawan dan karyawan, yang pada gilirannya memperkuat daya tarik merek Anda Kinerja dan keterlibatan karyawan: Integrasikan alat analisis prediktif ke dalam upaya peningkatan kinerja dan keterlibatan karyawan untuk mengurangi tingkat turnover karyawan Otomatisasi tugas: Mengotomatiskan tugas seperti pemindaian CV, Mengotomatiskan tugas seperti pemindaian CV, penulisan email internal , dan pengumpulan data untuk mengurangi beban kerja administratif Pengelolaan jadwal kolaboratif : Membantu menentukan slot pertemuan yang ideal melalui pemrosesan cerdas jadwal individu

Lihat daftar alat AI HR terbaik yang tersedia di pasaran. Mulai dari mengotomatisasi tugas-tugas rutin hingga menganalisis wawasan secara mendalam, alat-alat ini menawarkan berbagai kemampuan untuk meningkatkan manajemen karyawan di seluruh organisasi!

ClickUp adalah platform dan solusi produktivitas bagi para profesional HR yang ingin mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan, melibatkan karyawan, dan memberikan struktur pada berbagai alur kerja mereka.

Manfaatkan ClickUp AI, asisten AI bawaan yang terintegrasi langsung ke dalam platform, untuk menyederhanakan upaya komunikasi Anda. Alat AI ini membantu Anda menggunakan prompt khusus peran yang sudah terintegrasi untuk menganalisis data, menghasilkan laporan, dan merekomendasikan solusi potensial.

Manajer SDM menyukai cara ClickUp AI secara otomatis menyesuaikan nada pesan dan ringkasan tergantung pada siapa yang mereka ajak berkomunikasi!

Gunakan asisten AI di setiap tahap alur kerja HR Anda. Misalnya, asisten ini dapat membantu Anda membuat:

Deskripsi pekerjaan

Materi onboarding dan konten pelatihan

Buku panduan karyawan

Panduan penilaian kinerja

Ringkasan tugas

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat menyimpan semua pengetahuan HR Anda di satu tempat dan mengelola kontrol akses. Hubungkan dokumen ke alur kerja, visualisasikan tugas tim, rencanakan acara internal, dan dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk manajemen kinerja di Dashboard platform yang intuitif.

Jangan lupa gunakan Automasi bawaan ClickUp untuk mempermudah tugas-tugas HR yang berulang, seperti mengirim pemberitahuan penerimaan pekerjaan kepada manajer perekrutan atau survei keterlibatan karyawan kepada rekan kerja.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Beragam fitur yang dimilikinya dapat menimbulkan kurva pembelajaran bagi sebagian pengguna

Belum semua fitur tersedia di aplikasi seluler—untuk saat ini

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

2. JuiceBox

JuiceBox adalah perangkat lunak intelijen bisnis yang memanfaatkan AI untuk membangun proses pengambilan keputusan berbasis data. Para pengembang platform ini bertujuan untuk memudahkan visualisasi data bagi pengguna yang mungkin tidak terlalu mahir dalam teknologi.

Dengan JuiceBox, tim HR Anda dapat mengotomatiskan proses pengumpulan data dari berbagai spreadsheet, seperti catatan karyawan, penilaian kinerja, dan hasil survei. AI eksklusif platform ini mengubah kumpulan data yang kompleks menjadi cerita dan laporan yang kontekstual.

Wawasan yang didukung oleh pemrosesan bahasa alami ini dapat mengungkap tren dan pola dalam kinerja, keterlibatan, dan kepuasan karyawan, yang pada gilirannya memengaruhi praktik SDM Anda.

Berdasarkan paket yang dirancang khusus untuk Anda, JuiceBox dilengkapi dengan beberapa fitur bawaan untuk pemantauan KPI, penilaian kinerja karyawan, perbandingan kinerja, serta impor dan ekspor data.

Fitur terbaik JuiceBox

Cerita data yang terstruktur untuk informasi yang tidak terorganisir

Wawasan prediktif untuk memandu proses manajemen talenta

Otomatisasi tugas rutin untuk menghilangkan tugas yang berulang

Alat pembuat laporan berbasis AI

Batasan JuiceBox

Menemukan metrik yang relevan untuk suatu situasi bisa membingungkan

Integrasi terbatas dan fitur-fitur canggih

Harga JuiceBox

Tersedia setelah menghubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan JuiceBox

G2: 4,5/5 (Kurang dari 5 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (10+ ulasan)

3. Workable

Workable menawarkan rangkaian alat yang lengkap untuk mendukung para perekrut. Dengan antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur yang didukung AI, Anda dapat mengoptimalkan alur perekrutan Anda untuk mencari kandidat.

Platform ini dilengkapi dengan rangkaian teknologi otomatisasi rekrutmen yang lengkap. Posting lowongan kerja Anda ke lebih dari 200 situs lowongan kerja, temukan profil kandidat yang sesuai dengan deskripsi Anda, dan lakukan perekrutan tanpa bias. Tambahkan otomatisasi ke setiap tahap proses rekrutmen, termasuk:

Menjadwalkan wawancara

Menugaskan tes

Mengirim email penolakan

Menjadwalkan panggilan telepon

Salah satu fitur AI unggulan Workable adalah penyaringan kandidat otomatis. AI dapat memprediksi kinerja kandidat dengan menganalisis riwayat hidup dan kualifikasi, sehingga mempercepat proses evaluasi secara signifikan. Coba fungsi penjadwalan cerdas untuk menyesuaikan ketersediaan kandidat dan pewawancara.

Fitur terbaik Workable

Penyaringan kandidat secara otomatis

Temukan kandidat pasif yang paling sesuai dengan AI

Optimasi keragaman dan inklusi

Analisis waktu nyata

Mendukung model perekrutan prediktif

Batasan yang dapat diatasi

Platform ini terkadang lambat dan sering mengalami bug

Fitur pencarian dan penyaringan kandidat dapat ditingkatkan

Harga Workable

Paket Pemula: $149/bulan untuk hingga 50 karyawan

Paket Standar: mulai dari $299/bulan

Premier: mulai dari $599/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Workable

G2: 4,6/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 430 ulasan)

4. Toptal

Toptal adalah platform perekrutan dan pekerja lepas yang sangat baik dalam daftar kami. Alat ini sangat cocok bagi para pencari bakat yang mencari pekerja lepas dari seluruh dunia, terutama di bidang-bidang berikut:

Pengembangan perangkat lunak Keuangan Desain dan Antarmuka Pengguna Manajemen produk Manajemen proyek

Alat ini juga menawarkan fitur pemetaan keterampilan dan perbandingan kinerja yang memberikan wawasan lebih mendalam tentang tim saat ini serta membantu organisasi mengambil keputusan sumber daya manusia yang tepat.

Sebagian besar freelancer Toptal memberikan layanan mereka secara jarak jauh, tetapi Anda dapat meminta ketersediaan di lokasi untuk periode tertentu.

Fitur terbaik Toptal

Pencocokan lowongan kerja secara otomatis

Analisis prediktif untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan

Pemantauan kinerja dan keterlibatan

Masa percobaan selama dua minggu untuk setiap proyek

Batasan Toptal

Antarmuka pengguna (UI) dapat ditingkatkan

Beberapa pengguna merasa tidak puas dengan sistem penetapan harga berbasis komisi

Harga Toptal

Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Toptal

G2: 4,7/5 (lebih dari 250 ulasan)

Trustpilot: 4,8/5 (lebih dari 1.600 ulasan)

5. Zoho Recruit

Zoho Recruit adalah alat rekrutmen AI yang inovatif dan dapat disesuaikan, dilengkapi dengan fitur ATS dan manajemen hubungan kandidat (CRM) untuk tim HR atau agensi perekrutan Anda. Seperti banyak platform lain dalam daftar kami, alat ini menggunakan analisis prediktif untuk menyempurnakan proses perekrutan Anda.

Platform ini menawarkan optimasi posting lowongan kerja dan penyaringan CV otomatis untuk mengurangi pekerjaan manual selama proses perekrutan. Platform ini dapat secara otomatis menganalisis CV dan mengekstrak informasi penting seperti keterampilan, pengalaman, dan pendidikan. Gunakan fitur Radius Search untuk menemukan kandidat di wilayah geografis atau kode pos tertentu.

Asisten AI dan chatbot platform ini, Zia, bertindak sebagai perantara antara Anda dan kandidat yang Anda inginkan, sehingga meningkatkan pengalaman rekrutmen secara keseluruhan. Algoritma pembelajaran mesinnya yang canggih mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data yang dikumpulkan untuk memprediksi kandidat yang paling cocok secara akurat dan real-time.

Fitur terbaik Zoho Recruit

Posting lowongan kerja otomatis ke lebih dari 100 platform lowongan kerja

Waktu perekrutan yang lebih singkat

Chatbot Zia memastikan calon karyawan tetap terinformasi

Alat otomatisasi bawaan untuk pengingat, rapat, dan sebagainya.

Analisis Talenta yang dapat disesuaikan menyediakan wawasan real-time mengenai pola perekrutan

Alat pembelajaran mesin untuk peramalan

Keterbatasan Zoho Recruit

Dukungan teknis terbatas

Pengalaman pengguna masih dapat ditingkatkan

Harga Zoho Recruit

Gratis Selamanya

Standar: $25/bulan

Profesional: $50/bulan

Perusahaan: $75/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 850 ulasan)

6. Fetcher

Fetcher adalah alat pencarian talenta all-in-one yang dilengkapi dengan fitur pencarian berbasis AI yang dapat disesuaikan, sehingga mengotomatiskan proses pencarian dan penjangkauan. Anda dapat melihat kumpulan data yang berbeda pada setiap kali menjalankan pencarian, sehingga membantu Anda menjangkau kumpulan talenta yang beragam.

Anda dapat mengakses alamat email yang terverifikasi dari calon kandidat. Ukur tingkat respons mereka dengan metrik seperti Tingkat Pembukaan, Tingkat Balasan, dan Tingkat Minat.

Fitur pemeriksaan kinerja otomatis dari Fetcher membebaskan para pemimpin HR dari pemantauan manual dan penjadwalan tugas yang memakan waktu. Yang terpenting, pemeriksaan ini sangat ideal untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dan membantu mereka menyempurnakan strategi kinerja mereka.

Fitur terbaik Fetcher

Pencarian talenta secara otomatis

Optimasi talenta berbasis AI untuk membandingkan profil karyawan dengan rekan-rekan seprofesi

Pemeriksaan kinerja otomatis dengan interval yang dapat disesuaikan

Pemantauan terpusat terhadap KPI, sasaran, dan lainnya

Siklus umpan balik tim yang kolaboratif

Batasan Fetcher

Pool pencarian kandidat berkualitas umumnya memerlukan pengumpanan data yang intensif

Perangkat lunak dan integrasi terkadang dapat mengalami gangguan

Harga Fetcher

Hubungi tim penjualan

Lihat peringkat dan ulasan

G2: 4,7/5 (lebih dari 10 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 20 ulasan)

7. TribalBase

Tim yang menggunakan Slack untuk berkomunikasi tahu betapa berantakannya situasi tersebut akibat banyaknya saluran bersama, obrolan, pesan langsung (DM), dan pesan bot yang membanjiri hari kerja biasa. Situasi ini bisa sangat membuat cemas bagi manajer SDM yang kesulitan mengikuti arus informasi yang tak terkendali di Slack.

Di situlah TribalBase dapat menjadi solusi. Asisten Slack yang didukung AI ini mengumpulkan percakapan tim Anda dan mengubahnya menjadi repositori pengetahuan. Basis data ini diindeks dan dapat dicari—pada dasarnya, ini adalah Google untuk Slack!

Misalnya, Anda mungkin samar-samar ingat Dina dari tim rekrutmen yang membahas tentang pengiriman panduan orientasi kepada karyawan baru. Cukup tanyakan kepada bot TribalBase: Apakah kami sudah mengirimkan panduan orientasi kepada karyawan baru? Anda akan langsung mendapatkan jawabannya!

Alat ini sangat mengutamakan privasi. Anda dapat memilih percakapan mana yang ingin diindeks, dan secara default, alat ini mengesampingkan pesan langsung (DM) dan saluran pribadi dari proses tersebut.

Fitur terbaik TribalBase

Mengubah pesan Slack menjadi sumber informasi

Data yang terindeks dan dapat dicari untuk memperlancar proses

Mendukung penelusuran riwayat melalui pertanyaan

Merangkum percakapan

Batasan TribalBase

Saat ini hanya mendukung Slack

Memiliki batasan jumlah pengguna

Harga TribalBase

Uji coba gratis

Startup: $29/bulan

Enterprise: $299/bulan

Peringkat dan ulasan TribalBase

Belum ada ulasan yang tersedia

8. Effy

Menulis ulasan kinerja yang mendetail atau formulir umpan balik 360 derajat untuk karyawan sepanjang hari dapat menguras stamina mental Anda. Dengan Effy AI, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan ulasan apa pun dalam hitungan menit! ⏱️

Platform ini menawarkan analisis berbasis AI untuk menghasilkan wawasan berharga dan ulasan kinerja. Effy menyediakan 20 kuesioner yang dirancang secara ilmiah untuk empat jenis evaluasi:

Ulasan manajer Tinjauan rekan sejawat Penilaian diri Evaluasi ke atas

Platform ini terintegrasi dengan Slack dan MS Teams sehingga karyawan dapat mengakses umpan balik dengan mudah. Effy juga membantu dalam tugas-tugas keterlibatan karyawan, seperti mengatur pertemuan satu lawan satu dengan opsi untuk mengirim undangan secara otomatis kepada anggota tim baru.

Fitur terbaik Effy

Alat pendukung penilaian kinerja

Ringkasan ulasan yang dihasilkan AI berdasarkan tanggapan

Berbagai kuesioner evaluasi

Struktur menu navigasi yang disesuaikan berdasarkan peran

Stiker memoji yang keren dan avatar hewan

Batasan Effy

Analisis bawaan yang terbatas

Tidak terintegrasi dengan Google Calendar

Harga Effy

Gratis untuk hingga lima ulasan

Pro: $540/tahun untuk hingga 30 ulasan

Perusahaan: Hubungi dukungan

Peringkat dan ulasan Effy

G2: 4,9/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 5/5 (lebih dari 20 ulasan)

9. Recrooit

Recrooit adalah alat HR berbasis AI yang membantu tim menghilangkan segala hambatan dalam proses rekrutmen. Platform ini memungkinkan Anda membuat papan persyaratan pekerjaan sendiri tanpa perlu memiliki pengetahuan pemrograman sebelumnya.

Manfaatkan generator deskripsi pekerjaan berbasis AI dari Recrooit untuk membuat deskripsi yang tepat sasaran dengan judul pekerjaan, informasi perusahaan, dan kata kunci yang sesuai. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengisi templat yang disediakan dengan detail penting, dan AI akan menghasilkan iklan lowongan kerja yang terlihat profesional, jelas, dan komprehensif dalam sekejap!

Posting lowongan kerja di dasbor Anda hanya dengan beberapa klik. Anda dapat membagikan ID lowongan ke akun media sosial Anda untuk menarik talenta dari jaringan Anda.

Anda juga bisa menjadi perekrut lepas bersama Recrooit. Rekomendasikan teman dan rekan kerja ke lowongan pekerjaan dan dapatkan “bounty” Anda melalui PayPal atau Transfer Langsung!

Fitur terbaik Recrooit

Pembuat deskripsi pekerjaan berbasis AI

Memungkinkan berbagi lowongan kerja di media sosial

Mendukung perekrut lepas

Batasan Recrooit

Responsivitas pada ponsel dan tablet bisa ditingkatkan

Metode pembayaran yang terbatas

Harga Recrooit

Paket Dasar: $99/bulan

Plus: $249/bulan

Bisnis: $589/bulan

Peringkat dan ulasan Recrooit

G2: 5/5 (Kurang dari 5 ulasan)

10. Textio

Textio adalah platform penulisan yang didukung AI yang membantu profesional HR mengoptimalkan dan meningkatkan deskripsi lowongan kerja. Teknologi analisis canggihnya memberikan umpan balik secara real-time dengan mengidentifikasi kesenjangan nada dalam deskripsi lowongan Anda dan menyarankan penggunaan bahasa yang netral gender untuk memperluas jangkauan audiens Anda.

Textio berfokus pada memfasilitasi proses rekrutmen yang inklusif. Para perekrut senang memantau Textio Score untuk mengetahui seberapa beragam pipeline yang mereka kelola. Alat Bias Interruption yang terintegrasi mendeteksi apakah postingan Anda tidak menarik bagi kelompok tertentu, seperti pencari kerja di atas 40 tahun atau pelamar penyandang disabilitas.

Fitur perlindungan AI yang cermat dari Textio dapat membantu Anda menghindari penggunaan kata-kata pemicu tanpa disadari dengan menandainya berwarna oranye.

Misalnya, jika lowongan pekerjaan Anda menggunakan kata “tribe”, alat tersebut mungkin akan menyoroti bahwa hal itu dapat dianggap merendahkan komunitas asli dan menyarankan Anda untuk memilih alternatif yang lebih fleksibel secara kontekstual.

Fitur terbaik Textio

Dukungan penulisan yang ditingkatkan untuk lowongan pekerjaan

Menunjukkan kata-kata yang bias atau tidak pantas

Analisis AI untuk memantau inklusivitas dalam perekrutan

Beragam pilihan ekstensi dan integrasi

Batasan Textio

Dukungan pelanggan terbatas

Harganya relatif mahal jika dibandingkan dengan fitur yang ditawarkan oleh alat berbasis AI lainnya

Harga Textio

Tersedia saat Anda meminta demo

Peringkat dan ulasan Textio

G2: 4,2/5 (15+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 300 ulasan)

Saksikan Kolaborasi Besar antara HR dan AI

Seperti yang telah kita lihat, AI meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada berbagai proses HR. Dan alat AI HR dirancang untuk mendukung tugas-tugas sehari-hari yang menghabiskan waktu dan energi mental kita, sehingga kita dapat fokus pada pekerjaan yang benar-benar berdampak.

Jadi, coba salah satu atau lebih solusi berbasis AI yang kami rekomendasikan dan kurangi beban kerja manajer HR Anda! Dan jika Anda membutuhkan platform terintegrasi yang memanfaatkan kekuatan AI untuk berbagai tugas HR, mulailah menggunakan Workspace gratis di ClickUp hari ini!