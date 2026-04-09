10 Template ClickUp Terbaik untuk Eksperimen Multi-LLM

Tiga penyedia, dua belas variasi prompt, dan tidak ada cara untuk mereproduksi hasil terbaik Anda—itulah akhir dari sebagian besar eksperimen multi-LLM tanpa sistem pelacakan.

Template ClickUp ini memberikan tim Anda kerangka kerja bersama yang konsisten untuk merencanakan, menjalankan, dan membandingkan eksperimen multi-LLM. Dan bagian terbaiknya? Template ini mencakup segala hal, mulai dari pencatatan hipotesis dan penilaian kualitas hingga persetujuan pemangku kepentingan dan laporan penelitian akhir.

Ayo mulai! 👀

Sekilas tentang Template Pelacakan Eksperimen Multi-LLM

Berikut ini adalah ikhtisar singkat tentang templat pelacakan eksperimen multi-LLM yang dibahas dalam panduan ini:

Apa Itu Pelacakan Eksperimen Multi-LLM?

Pelacakan eksperimen multi-LLM adalah praktik mencatat, membandingkan, dan menganalisis keluaran dari dua atau lebih model bahasa besar secara sistematis berdasarkan prompt atau kriteria evaluasi yang sama. Setiap tim yang memutuskan model LLM mana yang akan diterapkan—atau menggabungkan model untuk tugas yang berbeda—membutuhkan cara yang dapat diulang untuk mencatat apa yang terjadi, apa yang berhasil, dan mengapa.

Tanpa struktur yang jelas, tim akan berakhir dengan catatan yang tersebar di berbagai alat. Tidak ada yang tahu versi model mana yang diuji dengan prompt mana, dan berbagi temuan dengan orang-orang yang tidak hadir dalam pertemuan menjadi sekadar tebak-tebakan.

Perkembangan AI yang tak terkendali ini —penyebaran alat, model, dan platform AI yang tidak terencana tanpa pengawasan atau strategi—menjadi tantangan bagi setiap tim yang harus mengelola berbagai alat AI tanpa ruang kerja terpadu.

Inilah yang menjadi fokus pelacakan eksperimen multi-LLM:

Komponen Contoh Model ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5 Prompt Prompt sistem, prompt pengguna, contoh dengan sedikit data Parameter Suhu, token maksimum, top-p Hasil Respons mentah, latensi, penggunaan token Metrik Evaluasi Akurasi, skor BLEU/ROUGE, penilaian manusia, biaya Metadata Cap waktu, versi dataset, informasi lingkungan

📝 Catatan Singkat: Pelacakan eksperimen dan observabilitas ML bukanlah hal yang sama. Pelacakan adalah lapisan pencatatan terstruktur. Observabilitas menangani pemantauan dan pemberitahuan secara real-time. Template mencakup aspek pelacakan tanpa memerlukan pengaturan teknis.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Template Pelacakan Eksperimen Multi-LLM

Sebelum memilih templat, Anda perlu memiliki kriteria evaluasi yang jelas. ✨

Kolom eksperimen terstruktur: Kolom khusus untuk nama model, versi prompt, parameter, dan output—bukan dokumen kosong yang harus Anda buat sendiri

Tata letak perbandingan berdampingan: Lihat hasil Model A vs. Model B dalam tampilan yang sama tanpa perlu beralih antar tab

Pelacakan metrik evaluasi: Kolom bawaan untuk menilai akurasi, relevansi, latensi, biaya per token, dan tingkat halusinasi

Status dan alur kerja pengambilan keputusan: Tandai eksperimen sebagai direncanakan, sedang berlangsung, selesai, atau ditolak agar siapa pun dapat melihat perkembangan terkini

Fitur kolaborasi: Komentar, penyebutan, dan penugasan memastikan eksperimentator dan pengambil keputusan tetap selaras

Dashboard atau lapisan pelaporan: Gabungkan hasil individu ke dalam Gabungkan hasil individu ke dalam tampilan ringkasan untuk tinjauan pimpinan

Fleksibilitas untuk berbagai jenis eksperimen: Tangani perbandingan dua model maupun variasi prompt pada satu model tanpa perlu merancang ulang

🧠 Fakta Menarik: Transformer diperkenalkan dengan salah satu judul makalah paling meyakinkan yang pernah ada: “Attention Is All You Need.” Makalah tersebut mengusulkan model yang sepenuhnya didasarkan pada mekanisme perhatian, menghilangkan rekurensi dan konvolusi sepenuhnya—dan arsitektur tersebut kemudian menjadi dasar bagi LLM modern.

10 Template ClickUp untuk Pelacakan Eksperimen Multi-LLM

Setiap templat yang tercantum di sini tersedia di Perpustakaan Templat ClickUp. Anda dapat menyesuaikan masing-masing templat dengan bidang kustom, status, tampilan, otomatisasi, dan banyak lagi.

1. Template Rencana dan Hasil Eksperimen ClickUp

Bandingkan eksperimen model dan simpan keputusan dengan Template Rencana dan Hasil Eksperimen ClickUp

Eksperimen multi-LLM mudah dijalankan, tetapi jauh lebih sulit untuk diinterpretasikan kemudian. Sebuah hasil mungkin terlihat menjanjikan pada saat itu, tetapi nilainya cepat hilang jika tim tidak dapat melacak apa yang diuji, pengaturan apa yang digunakan, atau bagaimana keputusan akhir dibuat.

Template Rencana dan Hasil Eksperimen ClickUp memberikan tim satu tempat untuk mendefinisikan eksperimen sebelum menjalankannya dan mencatat bukti setelahnya. Hal ini memudahkan untuk membandingkan model, prompt, dan konfigurasi di seluruh eksperimen tanpa kehilangan alasan di balik keputusan akhir.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kolom Hipotesis: Sampaikan prediksi Anda sebelum menjalankan tes apa pun untuk menghindari bias konfirmasi

Bagian konfigurasi pengujian: Catat penyedia, versi model, dan pengaturan suhu menggunakan Catat penyedia, versi model, dan pengaturan suhu menggunakan Bidang Kustom ClickUp

Catatan keputusan: Biarkan Biarkan ClickUp Brain secara otomatis menghasilkan ringkasan eksperimen dari data hasil

✅ Cocok untuk: Manajer produk AI yang menjalankan evaluasi LLM terstruktur.

💡 Tips Pro: Eksperimen multi-LLM dapat menghasilkan tumpukan output dengan cepat. ClickUp Brain membantu Anda memahami hasilnya dengan merangkum temuan, menstandarkan kesimpulan, dan mengubah hasil menjadi tugas yang dapat dilacak dalam satu ruang kerja terpadu. Dengan begitu, eksperimen tidak berakhir sebagai tumpukan jawaban. Eksperimen berakhir sebagai sesuatu yang dapat ditinjau, ditindaklanjuti, dan dikembangkan oleh tim Anda.

2. Template Papan Tulis Eksperimen Pertumbuhan ClickUp

Gunakan Template Papan Tulis Eksperimen Pertumbuhan ClickUp untuk brainstorming, memprioritaskan, dan mengubah ide menjadi tugas

Ketika tim Anda memiliki lebih banyak ide eksperimen daripada yang bisa dijalankan, tantangan pun bergeser dari pengujian ke pemilihan. Satu perbandingan prompt memicu tiga perbandingan lainnya, penyedia yang berbeda membuka variabel baru, dan tak lama kemudian, daftar tunggu mulai bertambah lebih cepat daripada kemampuan tim untuk mengevaluasinya.

Template Papan Tulis Eksperimen Pertumbuhan ClickUp memberi Anda ruang visual untuk menyusun pemikiran pada tahap awal. Dibangun di atas kanvas visual, template ini membantu tim memetakan ide, mengidentifikasi perbandingan yang paling kuat, dan mengimplementasikan ide-ide terbaik.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Daftar tunggu eksperimen visual: Kelompokkan tes berdasarkan kasus penggunaan atau penyedia di kanvas bebas bentuk dengan Kelompokkan tes berdasarkan kasus penggunaan atau penyedia di kanvas bebas bentuk dengan ClickUp Whiteboards

Pemungutan suara prioritas: Biarkan anggota tim memilih perbandingan mana yang paling penting

Brainstorming AI: Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan ide eksperimen atau merumuskan ulang hipotesis

✅ Cocok untuk: Manajer Proyek dan pemimpin penelitian yang mengelola antrean eksperimen dengan volume tinggi.

3. Template Spreadsheet ClickUp

Lacak jalannya eksperimen beserta skor dan catatan menggunakan Template Spreadsheet ClickUp

Jika tim Anda selama ini mencatat eksperimen di Google Sheets atau Excel, Template Spreadsheet ClickUp akan terlihat sangat mirip. Template ini didasarkan pada Tampilan Tabel ClickUp.

Setiap baris mewakili satu kali eksekusi eksperimen (model + prompt + parameter), sedangkan kolom mencatat output, skor, latensi, biaya, dan catatan—namun dilengkapi dengan fitur kolaborasi dan otomatisasi yang terintegrasi.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kolom yang dapat diisi dan difilter: Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk menu tarik-turun (penyedia model), angka (latensi), dan penilaian (skor kualitas)

Penyortiran dan penyaringan massal: Sorter ratusan eksekusi eksperimen berdasarkan bidang apa pun tanpa masalah kinerja spreadsheet

Pemberitahuan otomatis: Aktifkan pemberitahuan saat status eksperimen berubah menjadi “Selesai” menggunakan Aktifkan pemberitahuan saat status eksperimen berubah menjadi “Selesai” menggunakan ClickUp Automations

✅ Cocok untuk: Tim AI ops yang mengelola log eksperimen yang dapat diulang.

🧠 Fakta Menarik: Jaringan saraf buatan sudah ada sebelum istilah “AI” diciptakan. Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitts menerbitkan model matematis pertama dari neuron buatan

4. Template Perbandingan Perangkat Lunak ClickUp

Bandingkan penyedia LLM berdasarkan kriteria bersama menggunakan Template Perbandingan Perangkat Lunak ClickUp

Awalnya dirancang untuk mengevaluasi alat berdasarkan kriteria bersama, Template Perbandingan Perangkat Lunak ClickUp sangat cocok untuk membandingkan penyedia LLM secara langsung.

Alih-alih vendor, Anda membandingkan OpenAI, Anthropic, Google, dan Mistral berdasarkan kualitas output, kecepatan, biaya, ukuran jendela konteks, dan fitur keamanan.

Ketika beberapa model tampak unggul karena alasan yang berbeda-beda, templat ini membantu Anda membandingkannya berdasarkan kriteria keputusan yang sama dan membuat keputusan akhir dengan lebih percaya diri.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tinjau pertimbangan dari berbagai sudut pandang: Gunakan Gunakan ClickUp Views untuk beralih antar format perbandingan

Grafik perbandingan visual: Ubah data menjadi grafik atau kartu ringkasan untuk Ubah data menjadi grafik atau kartu ringkasan untuk presentasi kepada pemangku kepentingan menggunakan Dasbor ClickUp

Sintesis yang dibantu AI: Biarkan ClickUp Brain mengambil konteks dari dokumen eksperimen yang ada untuk mengisi catatan perbandingan

✅ Cocok untuk: Pemimpin produk dan teknik yang meninjau pertimbangan model bersama pemangku kepentingan keamanan atau pengadaan.

📮 Wawasan ClickUp: 45% responden survei kami mengatakan bahwa mereka membiarkan tab penelitian terkait pekerjaan tetap terbuka selama berminggu-minggu. Bagi 23% lainnya, tab berharga ini berisi riwayat obrolan AI yang sarat dengan konteks. Pada dasarnya, sebagian besar orang mengandalkan tab browser yang rentan untuk menyimpan memori dan konteks. Ulangi bersama kami: Tab bukanlah basis pengetahuan. 👀 ClickUp Brain MAX mengubah permainan di sini. Aplikasi AI serba guna ini memungkinkan Anda mencari di ruang kerja Anda, berinteraksi dengan berbagai model AI, dan bahkan menggunakan perintah suara untuk mengambil konteks dari satu antarmuka. Karena MAX berada di PC Anda, aplikasi ini tidak memakan ruang tab dan dapat menyimpan percakapan hingga Anda menghapusnya!

5. Template Dasbor Manajemen Proyek ClickUp

Pantau status dan hasil eksperimen di berbagai penyedia layanan dengan Template Dasbor Manajemen Proyek ClickUp

Saat Anda mengelola lebih dari 50 eksekusi eksperimen di empat penyedia layanan, tampilan tugas individu tidak akan cukup. Template Dasbor Manajemen Proyek ClickUp mengumpulkan data dari tugas eksperimen Anda ke dalam widget dan menampilkannya secara visual dalam satu layar.

Hal ini sangat berguna ketika program eksperimen Anda mulai berkembang melampaui beberapa uji coba satu kali. Alih-alih meninjau setiap eksekusi secara terpisah, Anda dapat memantau kesehatan seluruh alur kerja pengujian dan mengidentifikasi di mana momentum mulai melambat.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Distribusi status eksperimen: Lihat sekilas berapa banyak eksperimen yang direncanakan, sedang berlangsung, atau telah selesai

Hasil berdasarkan penyedia model: Bandingkan model mana yang unggul di seluruh eksperimen yang telah diselesaikan

Visibilitas beban kerja: Pantau anggota tim mana yang kelebihan beban tugas eksperimen dengan Pantau anggota tim mana yang kelebihan beban tugas eksperimen dengan ClickUp Workload View

✅ Cocok untuk: Pemimpin AI terapan yang mengelola produktivitas eksperimen di antara peneliti, insinyur prompt, dan peninjau.

🔮 Bonus: Visibilitas hanyalah salah satu aspek dalam memperluas eksperimen multi-LLM. ClickUp Super Agents memberikan tim Anda rekan kerja AI yang dapat dihubungi langsung, diberi tugas, dan dikonfigurasi dengan pengetahuan serta memori mereka sendiri. Pelajari lebih lanjut di sini:

6. Template Laporan Status Mingguan ClickUp

Gunakan Template Laporan Status Mingguan ClickUp untuk merangkum pembaruan, kemajuan, pekerjaan yang akan datang, dan hambatan

Template Laporan Status Mingguan ClickUp sangat berguna untuk melacak tes yang telah diselesaikan dan temuan awal. Selain itu, template ini membantu Anda mengidentifikasi hambatan apa pun, seperti keterlambatan akses API, dataset yang hilang, atau menunggu umpan balik dari peninjau.

Bagian-bagian seperti ikhtisar proyek, pencapaian utama, dan pembaruan mingguan memudahkan Anda menunjukkan kemajuan tanpa harus membuat laporan baru setiap kali.

Ini bekerja dengan sangat baik saat eksperimen berjalan cepat, dan pimpinan membutuhkan gambaran yang jelas tentang apa yang berubah minggu ini.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tugas laporan yang dibuat otomatis: Buat tugas laporan baru setiap minggu dengan templat yang sudah diterapkan menggunakan ClickUp Automations

Ringkasan yang disusun oleh AI: Biarkan ClickUp Brain mengambil data dari tugas yang telah diselesaikan dan menyusun Biarkan ClickUp Brain mengambil data dari tugas yang telah diselesaikan dan menyusun ringkasan status dalam hitungan menit

Pelacakan hambatan: Tandai ketergantungan agar pimpinan mengetahui apa yang perlu diatasi

✅ Cocok untuk: Tim evaluasi yang menjalankan siklus pengujian berulang pada berbagai prompt, penyedia, dan kasus penggunaan.

💟 Bonus: Bekerja lebih cerdas—biarkan Super Agent mengambil alih tugas menyiapkan laporan status harian untuk eksperimen Anda! Berikut ini video yang menunjukkan cara melakukannya.

7. Template Laporan Aktivitas ClickUp

Lacak riwayat eksperimen dan langkah selanjutnya dengan Template Laporan Aktivitas ClickUp

Sebuah perubahan model diterapkan. Dua minggu kemudian, seseorang bertanya mengapa prompt direvisi, siapa yang menyetujui versi baru, dan apakah tim mencatat hasilnya di mana pun. Jika riwayat tersebut tersebar di komentar, tugas, dan catatan yang terpisah-pisah, jawaban atas pertanyaan tersebut akan memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya.

Template Laporan Aktivitas ClickUp memberikan tim catatan yang jelas mengenai apa yang terjadi sepanjang siklus eksperimen. Anda dapat menggunakannya untuk mencatat tugas yang telah diselesaikan dan yang masih tertunda, langkah selanjutnya, pencapaian kecil, serta masalah proses di satu tempat. Bagi tim yang bekerja di lingkungan yang diatur atau alur kerja apa pun yang memerlukan jejak audit, catatan tersebut sangat penting.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Riwayat audit yang terisi otomatis: Catat secara otomatis perubahan tugas, penambahan komentar, dan pembaruan status dengan fitur pelacakan aktivitas bawaan ClickUp

Jaga agar jejak pelaporan tetap mudah dibaca: Gunakan Gunakan ClickUp Docs untuk mencatat pekerjaan yang telah diselesaikan, item yang tertunda, langkah selanjutnya, dan catatan proses dalam satu catatan yang terus diperbarui

Catatan berstempel waktu: Pastikan setiap entri dilengkapi dengan cap tanggal dan waktu untuk Pastikan setiap entri dilengkapi dengan cap tanggal dan waktu untuk jejak audit yang lengkap

✅ Cocok untuk: Tim tata kelola AI yang meninjau riwayat prompt, model, dan persetujuan di seluruh siklus eksperimen.

💡 Tips Pro: Menjalankan eksperimen multi-LLM biasanya berarti harus membuka terlalu banyak tab. ClickUp Brain MAX menggabungkan ChatGPT, Claude, dan Gemini ke dalam satu aplikasi desktop, sehingga Anda dapat beralih antar model tanpa harus membagi catatan, pertanyaan, dan pekerjaan lanjutan ke berbagai alat yang berbeda. Akses berbagai model AI dari satu antarmuka dengan ClickUp Brain MAX

8. Template Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp

Periksa kualitas pengaturan eksperimen sebelum peluncuran dengan Template Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp

Satu kesalahan pengaturan saja dapat merusak perbandingan model yang akurat. Pengaturan suhu yang terlewat, prompt yang diubah, atau kriteria penilaian yang ditentukan terlalu terlambat dapat memengaruhi hasil sebelum Anda menyadarinya. Ketika hal itu terjadi, eksperimen terlihat lengkap di atas kertas, tetapi temuan yang dihasilkan sulit dipercaya.

Template Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp memberikan tim cara terstruktur untuk meninjau kualitas pengaturan sebelum eksperimen dilanjutkan. Di Tampilan Daftar ClickUp, setiap eksperimen dapat memiliki Daftar Periksa ClickUp tersendiri untuk memastikan konsistensi prompt, peninjauan parameter, kesiapan penilaian, dan persetujuan akhir.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pemeriksaan konsistensi parameter: Pastikan prompt, suhu, jumlah token maksimum, dan parameter lainnya konsisten di seluruh model yang diuji

Konfirmasi pedoman penilaian: Pastikan kriteria penilaian telah ditetapkan sebelum hasil dievaluasi

Status gating: Blokir eksperimen agar tidak berpindah ke status Selesai hingga semua item daftar periksa tercentang menggunakan ClickUp Automations

✅ Cocok untuk: Pemimpin tim QA AI yang membutuhkan pemeriksaan pra-peluncuran yang dapat diulang untuk membandingkan model.

9. Template Persetujuan UAT ClickUp

Dokumentasikan rekomendasi model dan persetujuan akhir dengan Template Persetujuan UAT ClickUp

Sebuah model mungkin menang dalam eksperimen namun belum siap untuk produksi. Seseorang masih perlu mengonfirmasi rekomendasi, meninjau risiko yang diketahui, dan menyetujui peluncuran.

Template Persetujuan UAT ClickUp memberikan tim cara formal untuk menutup celah tersebut. Gunakan template ini untuk mendokumentasikan ringkasan eksperimen, pengaturan model yang direkomendasikan, hasil utama, batasan yang diketahui, dan persetujuan akhir dalam satu tempat.

Ini sangat cocok untuk program multi-LLM di mana keputusan akhir memerlukan lebih dari sekadar jawaban verbal "ya".

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pelacakan status persetujuan: Catat keputusan setiap pemangku kepentingan (disetujui, ditolak, tertunda) melalui Bidang Kustom ClickUp

Pemberitahuan persetujuan otomatis: Aktifkan pemberitahuan saat persetujuan diperlukan menggunakan ClickUp Automations

Tambahkan konteks sebelum keputusan akhir: Gunakan Gunakan ClickUp Clips untuk merekam panduan singkat mengenai hasil, kasus khusus, atau batasan model pemenang agar peninjau dapat menilai keputusan dengan lebih cepat

✅ Cocok untuk: Pemimpin tim produk, teknik, dan kepatuhan yang membutuhkan jejak persetujuan tertulis untuk perubahan AI yang berdampak besar.

10. Template Laporan Penelitian ClickUp

Dokumentasikan temuan eksperimen dan rekomendasi dengan Template Laporan Penelitian ClickUp

Anda mungkin telah menyelesaikan serangkaian eksperimen LLM yang solid, namun tetap kesulitan menjelaskan apa yang telah dipelajari tim. Data mungkin tersebar di tugas, skor, dasbor, dan komentar. Rekomendasi mungkin berada di tempat lain. Hal ini memperlambat proses tinjauan dan mempersulit pemanfaatan kembali pekerjaan tersebut di kemudian hari.

Template Laporan Penelitian ClickUp memungkinkan Anda mengubah pekerjaan eksperimental menjadi laporan tertulis yang jelas. Dibangun di atas ClickUp Docs, template ini mencakup bagian-bagian seperti ringkasan eksekutif, metodologi, hasil, referensi, dan lainnya.

Ini sangat berguna untuk evaluasi internal di mana tim perlu mendokumentasikan alasan pengujian suatu model, cara penilaiannya, dan apa yang ditunjukkan oleh hasilnya.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pastikan data masukan laporan terhubung dengan eksekusi: Gunakan Gunakan Tugas ClickUp untuk menghubungkan eksekusi eksperimen, pemilik, status, dan data hasil ke laporan akhir

Penyusunan laporan dengan bantuan AI: Biarkan ClickUp Brain mengambil data dari tugas eksperimen yang telah diselesaikan dan merangkum hasilnya, sehingga waktu penulisan laporan dapat dipersingkat secara signifikan

Pengeditan kolaboratif: Dapatkan umpan balik melalui komentar dan penyebutan langsung di dalam dokumen

✅ Cocok untuk: Peneliti AI atau pemimpin produk yang mempresentasikan metodologi, temuan, dan rekomendasi implementasi kepada pimpinan.

Mulai Lacak Eksperimen Multi-LLM Anda

Seiring tim Anda beralih dari mengevaluasi satu atau dua model LLM ke pengelolaan strategi multi-model di berbagai kasus penggunaan, pelacakan yang terstruktur menjadi sangat penting.

Anda telah melihat bagaimana setiap templat menangani bagian yang berbeda dari siklus hidup eksperimen. Mulailah dengan templat Rencana dan Hasil Eksperimen untuk perbandingan model berikutnya, lalu tambahkan templat Dashboard saat Anda memperluas skala.

Hambatan sebenarnya dalam pelacakan eksperimen yang bermanfaat adalah kurangnya struktur bersama untuk mencatat apa yang telah diuji, ditemukan, dan akhirnya diputuskan. Ketika data tersebut tersebar di berbagai notebook, obrolan, dan spreadsheet pribadi, tim Anda tidak dapat belajar dari uji coba sebelumnya dan membuat keputusan model yang tepat.

Di sinilah ruang kerja AI terpadu ClickUp berperan. Dengan menyimpan tugas eksperimen, data, dan percakapan tim Anda di satu tempat, semuanya terhubung melalui AI, ClickUp memberikan struktur terpadu yang dibutuhkan tim Anda.

Mulailah secara gratis dengan ClickUp dan buat templat pelacakan eksperimen pertama Anda hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Eksperimen Multi-LLM

Template menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mendokumentasikan eksperimen, memastikan semua detail penting tercatat untuk analisis di masa mendatang. Sementara itu, alat observabilitas memungkinkan pemantauan kinerja sistem secara real-time, dilengkapi dengan peringatan otomatis untuk anomali dan data telemetri komprehensif yang sesuai untuk lingkungan produksi. Banyak tim menggunakan kedua alat ini secara bersamaan, menggabungkan pendekatan terorganisir dari template dengan wawasan langsung dari alat observabilitas.

Apakah saya dapat melacak eksperimen di OpenAI, Anthropic, dan penyedia LLM sumber terbuka dalam templat ClickUp yang sama?

Tentu saja! Di ClickUp, Anda memiliki Bidang Kustom yang memungkinkan Anda mendefinisikan metadata khusus penyedia untuk setiap entri eksperimen. Hal ini memungkinkan Anda mencatat dan membandingkan hasil dari penyedia mana pun tanpa perlu beralih alat. Dan Anda dapat menambahkan dasbor untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dan menyeluruh tentang setiap eksperimen.

Metrik apa saja yang harus saya catat saat membandingkan beberapa LLM secara berdampingan di ClickUp?

Saat membandingkan beberapa LLM di ClickUp, metrik utama yang perlu dicatat mencakup empat area: kinerja (latensi, token per detik, penggunaan jendela konteks), kualitas (akurasi, tingkat halusinasi, skor relevansi, dan konsistensi dalam mengikuti instruksi), biaya (jumlah token input/output dan biaya per permintaan), serta keandalan (tingkat kesalahan, jumlah percobaan ulang, dan waktu habis). Untuk evaluasi tugas spesifik, sertakan juga skor BLEU/ROUGE untuk ringkasan, Pass@k untuk pembangkitan kode, atau akurasi panggilan alat untuk tugas-tugas agen.

Apakah saya memerlukan keahlian teknik untuk mengatur pelacakan eksperimen multi-LLM di ClickUp?

Tidak—templat di ClickUp sudah terstruktur, sehingga Anda dapat langsung mulai mencatat eksperimen, dan ClickUp Brain dapat membantu Anda menyesuaikan bidang dan mengatur otomatisasi menggunakan bahasa alami.