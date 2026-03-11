10 Alternatif Terbaik Hedy AI untuk Catatan Rapat Real-Time

Dengan kecerdasan percakapan real-time dan transkripsi langsung dalam lebih dari 30 bahasa, Hedy menjadi pilihan populer di kalangan mahasiswa dan tim multibahasa.

Namun, tidak semua orang ingin menyesuaikan rapat mereka dengan alur kerja AI tertentu. Hedy berfungsi dengan baik hanya jika alur berbasis sesi-nya sesuai dengan cara Anda bekerja. Meskipun menyediakan dukungan AI secara langsung, Hedy kekurangan fitur untuk menghubungkannya dengan pelaksanaan.

Jika Anda mencari sistem manajemen kerja dengan kecerdasan rapat bawaan, daftar ini akan membantu.

Mari kita lihat alternatif Hedy AI terbaik. 📲

Alternatif Hedy AI Sekilas

Untuk gambaran singkat, tabel di bawah ini membandingkan fitur inti untuk membantu Anda memahami di mana setiap alat paling cocok.

Alat Fitur Terbaik untuk Harga* ClickUp Ringkasan rapat dan transkripsi yang didukung AI, otomatisasi alur kerja rapat dengan agen. Tim dari berbagai ukuran yang ingin mengelola rapat, tugas, dokumen, dan alur kerja dalam satu platform. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Granola Transkripsi otomatis dengan catatan yang diperkaya AI, obrolan AI Tim kepemimpinan kecil yang ingin memiliki catatan rapat AI yang privat. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14 per pengguna/bulan Superpowered Transkripsi dan ringkasan rapat AI, integrasi kalender Freelancer dan tim kecil yang ingin catatan rapat AI sederhana tanpa bot rapat. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $36 per pengguna/bulan Otter. ai Transkripsi rapat real-time, identifikasi pembicara, perpustakaan rapat yang dapat dicari. Tim menengah dan perusahaan yang membutuhkan transkripsi rapat real-time dan catatan kolaboratif. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $16,99 per pengguna/bulan. Fireflies. ai Perekaman dan transkripsi rapat otomatis, pencarian cerdas, integrasi CRM Tim menengah dan perusahaan yang ingin memiliki transkrip rapat yang dapat dicari di seluruh departemen. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $18 per pengguna/bulan MeetGeek Ringkasan dan sorotan rapat AI, analisis rapat, deteksi item tindakan, dan tindak lanjut. Tim kecil hingga menengah yang ingin perekaman rapat otomatis dan ringkasan AI. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15,99 per pengguna/bulan. tl;dv Ringkasan rapat AI dengan cap waktu, sorotan, dan klip rapat yang dapat dibagikan. Tim penjualan dan tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan berukuran kecil hingga menengah yang membutuhkan ringkasan rapat dan wawasan coaching. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29 per pengguna/bulan Fathom Ringkasan AI instan setelah rapat, integrasi CRM untuk tim penjualan Freelancer dan tim kecil yang mencari perekam rapat AI gratis dengan ringkasan instan. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19 per pengguna/bulan Fellow Catatan rapat AI, templat rapat, agenda rapat kolaboratif, wawasan kinerja Tim kecil hingga menengah yang ingin mengelola rapat secara terstruktur dengan agenda dan pelacakan tindakan. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $11 per pengguna/bulan Avoma Intelligence pendapatan untuk panggilan penjualan, analisis percakapan, integrasi CRM untuk pelacakan pipeline. Tim menengah dan perusahaan yang membutuhkan kecerdasan rapat untuk tim penjualan dan pendapatan. Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per pengguna/bulan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Hedy AI?

Meskipun Hedy unggul dalam memberikan dukungan percakapan real-time, ia tidak ideal jika Anda membutuhkan integrasi alur kerja yang lebih mendalam.

Saat mencari alternatif, pastikan alat tersebut menawarkan:

Bantuan rapat berbasis AI : Memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti selama rapat berlangsung dalam bentuk pertanyaan yang disarankan atau tindakan yang harus dilakukan.

Ringkasan dan kualitas output : Menghasilkan : Menghasilkan catatan rapat dan ringkasan yang akurat yang dapat Anda bagikan dengan rekan kerja atau pemangku kepentingan tanpa perlu editing yang berat.

Integrasi alur kerja : Terintegrasi dengan kalender, perangkat lunak komunikasi, dan manajemen proyek Anda untuk menghilangkan : Terintegrasi dengan kalender, perangkat lunak komunikasi, dan manajemen proyek Anda untuk menghilangkan penggunaan alat yang berlebihan.

Penyesuaian : Memungkinkan Anda menyesuaikan respons sesuai dengan gaya kerja dan konteks kerja Anda.

Manajemen pengetahuan : Membantu membangun repositori terpusat di mana Anda dapat mencari melalui transkrip sebelumnya. : Membantu membangun repositori terpusat di mana Anda dapat mencari melalui transkrip sebelumnya.

Alternatif Terbaik untuk Hedy AI

Mari kita lihat lebih dekat alat AI teratas yang tidak hanya mencatat tetapi juga mengubah pertemuan virtual menjadi pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengubah catatan rapat menjadi tugas dan mengotomatisasi alur kerja)

Coba ClickUp AI Notetaker Rekam transkrip akurat dengan label pembicara, ringkasan, rekaman, dan daftar tindakan yang terorganisir rapi dalam satu dokumen, menggunakan ClickUp AI Notetaker.

Banyak alat AI untuk rapat sangat baik dalam menghasilkan transkrip. Tapi itu bukan akhir dari rapat, kan? Anda membutuhkan sesuatu untuk menghilangkan beban sistem yang lebih luas dalam mengelola pekerjaan di platform yang terpisah.

ClickUp menyediakan ruang kerja AI terintegrasi bagi tim untuk merencanakan dan mengotomatisasi alur kerja rapat secara end-to-end.

Selain transkripsi dan ringkasan rapat yang didukung AI, Anda juga mendapatkan pusat terpusat untuk dokumentasi, kolaborasi, dan pelaksanaan.

Mari lihat bagaimana ClickUp menggantikan berbagai alat terpisah dengan sistem operasional tunggal.

Dapatkan ringkasan dan transkrip rapat yang didukung AI.

ClickUp’s AI Notetaker secara otomatis mencatat percakapan Anda dan menjadikannya bagian dari alur kerja proyek Anda.

Setelah setiap pertemuan, Anda akan mendapatkan dokumen pribadi yang mencakup judul dan tanggal pertemuan, daftar peserta, rekaman video atau audio, ringkasan singkat sesi, poin-poin penting, langkah-langkah selanjutnya, topik-topik utama, dan transkrip lengkap percakapan dengan label pembicara.

Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada AI Kontekstual bawaan ClickUp tentang rapat apa pun dan mendapatkan jawaban berdasarkan catatan tersebut.

Video ini menunjukkan cara mengotomatisasi catatan rapat dan tugas di ClickUp 📹

Buat repositori yang dapat dicari dan terstruktur dari wawasan rapat.

Ketika tim menggunakan alat manajemen dokumen eksternal, pengetahuan menjadi terpisah dari pelaksanaan. Catatan rapat di satu platform harus dirujuk secara terpisah saat membuat tugas di platform lain.

ClickUp Docs menyelesaikan masalah tersebut secara permanen. Mereka menjadi ruang tunggal yang dinamis untuk semua hal yang dihasilkan dari sebuah pertemuan.

Saat Anda menyusun agenda dalam dokumen sebelum rapat, semua orang dapat melihat, mengedit, dan memberikan komentar secara real-time, sehingga diskusi dimulai dengan struktur yang sama. Setelah rapat, catatan dari AI Notetaker juga disimpan dalam dokumen. Dari sana, item tindakan dapat diubah menjadi Tugas ClickUp dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung jawab. Hal ini menghilangkan keterlambatan administratif antara diskusi dan pelaksanaan.

Semua ini disimpan di Docs Hub. Anda dapat menyaring dan mengakses catatan rapat sebelumnya dengan mudah, yang sangat berguna saat melacak komitmen selama beberapa minggu atau kuartal.

Ambil wawasan kontekstual dari seluruh ruang kerja Anda.

Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan asisten pribadi bertenaga AI yang dapat mengambil informasi dari tugas, dokumen, obrolan, dan pembaruan sebelumnya. Selama rapat, ia dapat memberikan gambaran jelas tentang apa yang sudah dibahas atau diselesaikan untuk menghindari pembahasan berulang.

Misalnya, jika seorang anggota tim menanyakan status suatu fitur selama rapat, ClickUp Brain dapat langsung merangkum kemajuan di seluruh tugas yang relevan, menyoroti pembaruan terbaru, dan mengidentifikasi hambatan yang sebelumnya telah dicatat.

Dapatkan ringkasan detail dan wawasan dari ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Setelah rapat, AI secara otomatis membuat tugas, menugaskan pemilik, menghubungkannya dengan proyek atau dokumen yang sesuai, dan mencatat tenggat waktu langsung dari percakapan. Dengan cara ini, hasil rapat segera terintegrasi ke dalam alur kerja, memudahkan pelacakan tanggung jawab dan pelaksanaan keputusan.

Otomatiskan alur kerja rapat dengan kecerdasan buatan canggih.

AI Super Agents di ClickUp dapat secara otomatis menangani tugas operasional berulang yang terkait dengan rapat.

Bayangkan mereka sebagai rekan kerja AI Anda yang bekerja dengan pemahaman konteks penuh tentang ruang kerja Anda. Mereka dapat menganalisis aktivitas terbaru di seluruh tugas untuk menghasilkan ringkasan kemajuan yang ringkas. Selain itu, saat keputusan baru atau tanggung jawab dibahas selama rapat, agen khusus dapat membuat tugas, menugaskan pemilik, melampirkan dokumen terkait, dan menetapkan batas waktu sehingga item tindakan segera tercermin di ruang kerja.

Otomatiskan alur kerja kompleks dari awal hingga akhir dengan ClickUp Super Agents yang disesuaikan.

ClickUp Super Agents memiliki pengetahuan tak terbatas dan ambient, artinya mereka mendeteksi perubahan pada tugas, dokumen, dan obrolan di dalam ruang kerja, serta memperbarui konteksnya secara real-time. Mereka juga memiliki memori tak terbatas, sehingga mereka akan mengingat preferensi Anda, misalnya cara Anda menyukai ringkasan rapat, atau jika Anda ingin poin tindakan rapat ditonjolkan dalam catatan sebagai daftar berpoin atau bernomor, dll.

Anda dapat mengotomatisasi alur kerja rapat apa pun dengan mereka—mulai dari persiapan panggilan klien hingga pelacakan dan pelaporan kemajuan pada item tindakan yang telah diputuskan.

Fitur terbaik ClickUp

Referensikan tugas, tautkan dokumen, tetapkan pemilik secara real-time, dan ubah pesan obrolan ClickUp menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk menghilangkan beban kerja yang umum terjadi akibat menyalin keputusan dari obrolan ke alat proyek.

Perkuat kejelasan setelah rapat dengan merekam ClickUp Clips dari pembaruan, panduan, atau penjelasan, dan melampirkannya langsung ke Tugas atau Dokumen.

Gunakan Automations di ClickUp untuk mengotomatisasi alur kerja pasca-pertemuan, seperti menugaskan tugas kepada orang yang tepat, menetapkan tingkat prioritas, menentukan tanggal jatuh tempo, memindahkan tugas antar status, atau memberi tahu pemangku kepentingan.

Visualisasikan hasil rapat dengan 15+ Tampilan Kustom sesuai kebutuhan Anda—Tampilan Diagram Gantt untuk ketergantungan dan jadwal, Tampilan Papan Kanban untuk mengelola beban kerja secara visual, Tampilan Daftar yang difilter berdasarkan tugas prioritas tinggi, dan masih banyak lagi.

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dapat sedikit membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (11.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 melaporkan:

Setelah mencoba berbagai platform sepanjang karier saya sebagai Manajer Proyek, saya dapat mengatakan bahwa ClickUp telah menjadi favorit saya. Saya sangat menyukai fitur AI Notetaker: sebagai PM, fitur ini benar-benar berharga. Saya dapat fokus pada sesi tanpa terganggu oleh pencatatan, karena sistem menghasilkan ringkasan yang jelas dengan poin-poin penting, baik dalam pertemuan singkat maupun pertemuan panjang di mana sulit untuk mengikuti seluruh alur pembicaraan.

Setelah mencoba berbagai platform sepanjang karier saya sebagai Manajer Proyek, saya dapat mengatakan bahwa ClickUp telah menjadi favorit saya. Saya sangat menyukai fitur AI Notetaker: sebagai PM, fitur ini benar-benar berharga. Saya dapat fokus pada sesi tanpa terganggu oleh pencatatan, karena sistem menghasilkan ringkasan yang jelas dengan poin-poin penting, baik dalam pertemuan singkat maupun pertemuan panjang di mana sulit untuk mengikuti seluruh alur pembicaraan.

📮 ClickUp Insight: 62% responden mengatakan agen AI belum memenuhi ekspektasi, menggambarkannya sebagai tahap awal atau bahkan menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada yang mereka hilangkan. Kekecewaan itu sering muncul saat serah terima. Seorang agen merangkum pertemuan, mengusulkan langkah selanjutnya, atau menandai masalah, lalu berhenti. Anda masih harus membuat tugas dari poin-poin tindakan, menugaskan pemilik, memperbarui status, dan mengikuti secara manual. Super Agents dirancang untuk menangani semua langkah tersebut. Mereka dapat menggunakan tindakan berantai untuk mengubah catatan rapat menjadi tugas, memperbarui status proyek, mengalihkan pekerjaan ke pemilik yang tepat, dan menjaga alur kerja tetap berjalan di dalam sistem yang sama tempat eksekusi dilakukan. Ketika agen AI dapat mengubah pekerjaan dari “ini yang seharusnya dilakukan” menjadi “sudah dalam proses,” nilainya menjadi nyata.

2. Granola (Terbaik untuk meningkatkan catatan rapat dengan dukungan AI)

melalui Granola

Asisten rapat AI Granola berfokus pada meningkatkan catatan Anda daripada menggantikannya sepenuhnya dengan output AI. Setelah rapat pribadi atau bisnis, ia menyempurnakan apa yang telah Anda tulis dan menambahkan konteks dari transkrip yang dihasilkan AI untuk menghasilkan ringkasan yang terstruktur dan dapat ditindaklanjuti.

Karena alat ini berjalan di perangkat Anda dan merekam audio secara lokal, catatan Anda tetap sepenuhnya pribadi. Saat Anda siap berbagi, Anda dapat mengirimkannya langsung ke alat seperti Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio, dan Zapier menggunakan integrasi bawaan.

Untuk format yang lebih baik, Anda mendapatkan Markdown dasar untuk mengatur catatan Anda dengan header dan poin-poin. Anda juga dapat menambahkan gambar dan tangkapan layar ke catatan Anda untuk memberikan konteks tambahan.

Fitur terbaik Granola

Sinkronkan aplikasi dengan kalender Google atau Outlook untuk melihat pertemuan yang akan datang.

Gunakan informasi kontekstual dari acara kalender Anda, seperti judul rapat, waktu, dan peserta, untuk membantu menghasilkan catatan rapat dan pengingat yang lebih berguna.

Buat atau pilih templat catatan untuk jenis pertemuan umum, seperti pertemuan 1:1, wawancara, atau presentasi penjualan.

Batasan Granola

Ekspor catatan ke sistem lain atau sinkronisasi dengan alur kerja yang lebih luas tidak sehalus pesaing yang menggunakan AI canggih.

Harga Granola

Basic : Gratis

Bisnis : $14 per pengguna/bulan

Enterprise: $35 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Granola

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Granola?

Langsung dari ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari Granola adalah kemampuannya menangani catatan rapat dengan mudah tanpa mengganggu alur percakapan. Ia mendengarkan langsung dari audio perangkat saya tanpa bot yang bergabung dalam panggilan, dan menghasilkan ringkasan yang bersih dan terstruktur dengan keputusan, tindakan yang harus dilakukan, dan poin-poin penting.

Yang paling saya sukai dari Granola adalah kemampuannya menangani catatan rapat dengan mudah tanpa mengganggu alur percakapan. Ia mendengarkan langsung dari audio perangkat saya tanpa bot yang bergabung dalam panggilan, dan menghasilkan ringkasan yang bersih dan terstruktur dengan keputusan, tindakan yang harus dilakukan, dan poin-poin penting.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Produktivitas AI Terbaik

3. Superpowered (Terbaik untuk catatan rapat otomatis berkualitas tinggi)

melalui Superpowered

Superpowered memungkinkan Anda tetap fokus pada diskusi Anda sementara alat ini menangani pencatatan catatan.

Fitur auto-join memastikan Anda masuk ke rapat tepat waktu, dan hitung mundur memberi Anda peringatan 10 menit sebelum setiap acara. Jika Anda terlambat, Anda dapat memberi tahu peserta lain dengan satu klik saja.

Alat ini tidak merekam atau menyimpan audio atau video, dan transkrip dihapus 7 hari setelah catatan dibuat. Alat ini juga memenuhi standar kepatuhan SOC-2 Tipe-2 dan GDPR.

Fitur terbaik yang diperkuat

Dapatkan templat AI yang dapat disesuaikan untuk catatan terstruktur berdasarkan jenis pertemuan.

Integrasikan dengan Google Drive, Slack, Zapier, dan Notion untuk konektivitas alur kerja.

Generate transkrip dalam lebih dari 50 bahasa, termasuk Jepang, Prancis, Italia, dan lainnya.

Batasan yang diperkuat

Alat ini tidak dilengkapi dengan fitur kecerdasan rapat canggih yang ditawarkan oleh platform yang lebih besar dan komprehensif.

Harga yang sangat kompetitif

Gratis

Basic : $36/bulan

Pro: $108/bulan

Ulasan dan penilaian yang diperkuat

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Superpowered?

Seorang pengguna di Product Hunt mengatakan:

Dulu saya harus mencatat rapat dengan teliti dan kemudian menghabiskan waktu untuk memformat catatan/tindakan, sekarang saya tidak perlu khawatir lagi. Saya juga suka bagaimana alat ini tidak mengganggu jalannya rapat!

Dulu saya harus mencatat rapat dengan teliti dan kemudian menghabiskan waktu untuk memformat catatan/tindakan, sekarang saya tidak perlu khawatir lagi. Saya juga suka bagaimana alat ini tidak mengganggu jalannya rapat!

👀 Tahukah Anda? Studi menunjukkan bahwa karyawan menghabiskan 15% waktu kerja mereka dalam rapat, namun hanya 37% rapat yang sebenarnya menghasilkan keputusan. Lebih buruk lagi, 64% rapat berulang dan 60% rapat satu kali tidak memiliki agenda, yang membuat tim sulit untuk tetap fokus atau melacak hasilnya. Asisten rapat AI mengatasi masalah ini dengan secara otomatis menghasilkan agenda, merekam diskusi, dan mengorganisir tindak lanjut, memastikan rapat benar-benar menghasilkan tindakan.

4. Otter. ai (Terbaik untuk transkripsi langsung dan arsip rapat yang dapat dicari)

Otter dapat menerjemahkan pertemuan virtual dan tatap muka secara real-time, memungkinkan Anda melihat percakapan saat berlangsung dan meninjauinya secara instan. Selama pertemuan, alat AI ini secara otomatis menambahkan tangkapan layar slide atau layar yang dibagikan ke dalam transkrip Anda. Dengan referensi visual ini bersama teks, Anda mendapatkan konteks lengkap tentang apa yang dibahas.

Anda dapat berinteraksi dengan AI Chat alat ini untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami tentang transkrip dan mendapatkan jawaban yang berguna. Alat ini juga dapat menyusun email tindak lanjut atau pesan langkah berikutnya langsung dari konten rapat Anda dan menghasilkan ringkasan kontekstual tentang topik-topik spesifik yang dibahas dalam percakapan.

Untuk kontrol yang lebih baik, aktifkan atau nonaktifkan kalender yang disinkronkan, sehingga hanya pertemuan yang relevan yang muncul di aplikasi. Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penempatan pencatat otomatis untuk kalender atau pertemuan tertentu.

Fitur terbaik Otter.ai

Labelkan pembicara dalam transkrip Anda, dan alat ini secara otomatis mengidentifikasi mereka dalam panggilan mendatang tanpa perlu penandaan manual berulang.

Gunakan AI untuk mengidentifikasi prioritas utama dan langkah selanjutnya dari percakapan, serta secara otomatis menugaskan tugas kepada peserta yang relevan.

Buat Kanal untuk memberikan tim ruang bersama di mana mereka dapat berkolaborasi dalam percakapan dan transkrip.

Batasan Otter.ai

Beberapa pengguna melaporkan bahwa akurasi alat ini dalam mengenali aksen yang berbeda dan kemampuannya untuk mengidentifikasi siapa yang sedang berbicara tidak dapat diandalkan.

Harga Otter.ai

Basic : Gratis

Pro : $16,99 per pengguna/bulan

Bisnis : $24 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2 : 4.4/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna di G2:

Otter selalu hadir tepat waktu dan dapat diandalkan dalam setiap pertemuan, menjadikannya alat yang andal bagi tim kami. Kemampuannya untuk mencatat ringkasan yang jelas dan akurat memungkinkan kami untuk meninjau poin-poin penting tanpa perlu menonton ulang rekaman seluruh pertemuan.

Otter selalu hadir tepat waktu dan dapat diandalkan dalam setiap pertemuan, menjadikannya alat yang andal bagi tim kami. Kemampuannya untuk mencatat ringkasan yang jelas dan akurat memungkinkan kami untuk meninjau poin-poin penting tanpa perlu menonton ulang rekaman seluruh pertemuan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menggunakan Komunikasi Asinkron untuk Kolaborasi Tim yang Lebih Baik

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain MAX, aplikasi AI super desktop Anda, memperluas penggunaan AI ke seluruh alur kerja yang berkaitan dengan rapat. Aplikasi ini menghubungkan semua alat dalam stack teknologi Anda, sehingga Anda dapat menghubungkan informasi baru ke proyek atau dokumen yang tepat saat diskusi berlangsung tanpa perlu mentransfer informasi secara manual antar alat. Brain MAX mendukung alur kerja berbasis suara melalui Talk To Text, memungkinkan Anda untuk mendikte ide, membuat tugas, menyusun pesan, atau memperbarui detail proyek langsung melalui perintah suara. Setelah rapat, ia merangkum pembaruan di seluruh proyek dan menjawab pertanyaan tentang rapat tersebut. Ubah pertemuan dari percakapan terpisah menjadi alur kerja terintegrasi dengan ClickUp Brain MAX

5. Fireflies. ai (Terbaik untuk notulen rapat otomatis dengan analisis rapat)

Dengan transkripsi rapat otomatis dan akurat serta dukungan dalam lebih dari 100 bahasa, Fireflies. ai adalah aplikasi pencatat rapat yang andal. Anda mendapatkan arsip rapat yang dapat dicari dan asisten AI, AskFred, yang menjawab pertanyaan Anda tentang rapat-rapat sebelumnya.

Feed yang didukung AI menyediakan ringkasan berpoin dari pertemuan terbaru, memungkinkan Anda dengan cepat melihat poin-poin penting dan prioritas tanpa perlu membaca transkrip lengkap. Sebelum pertemuan, Anda dapat melihat poin-poin pembahasan dan tindakan yang belum diselesaikan dari panggilan sebelumnya, sehingga Anda mendapatkan konteks lengkap bahkan sebelum bergabung.

Untuk memudahkan kolaborasi, Anda dapat membuat dan berbagi klip audio dari pertemuan yang direkam, menandai anggota tim untuk tindak lanjut, dan mengelompokkan pertemuan berdasarkan topik atau klien. Tim juga dapat melihat metrik percakapan di dasbor, seperti analisis waktu bicara, analisis sentimen, pelacakan topik, filter AI, dan lainnya.

Fitur terbaik Fireflies. ai

Akses ringkasan yang dihasilkan AI, transkrip lengkap, rekaman video, analisis, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk setiap pertemuan di Fireflies Notepad.

Rekam percakapan offline, pertemuan tatap muka, catatan suara, dan panggilan telepon yang diarahkan melalui komputer dengan Fireflies Web Recorder.

Atur perintah suara untuk secara otomatis membuat tugas di alat manajemen proyek terintegrasi selama rapat.

Batasan Fireflies. ai

Ringkasan yang dihasilkan oleh AI tidak selalu menangkap poin-poin penting dengan akurat, sehingga pengguna harus memperbaiki atau menyempurnakannya secara manual.

Harga Fireflies. ai

Gratis

Pro : $18 per pengguna/bulan

Bisnis : $29 per pengguna/bulan

Enterprise: $39 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Fireflies. ai

G2 : 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies. ai?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menggunakan Fireflies. ai untuk merekam, menerjemahkan, dan merangkum rapat saya secara otomatis. Saya paling menyukai ringkasan rapat yang dihasilkan oleh AI karena membantu dalam rapat di mana saya tidak bisa hadir, tetapi tetap mendapatkan detail pembicaraan.

Saya menggunakan Fireflies. ai untuk merekam, menerjemahkan, dan merangkum rapat saya secara otomatis. Saya paling menyukai ringkasan rapat yang dihasilkan oleh AI karena membantu dalam rapat di mana saya tidak bisa hadir, tetapi tetap mendapatkan detail pembicaraan.

🧠 Fakta Menarik: Jika kalender Anda terasa padat pada hari Selasa, Anda tidak salah. Sebuah studi Microsoft menunjukkan bahwa Selasa adalah hari paling sibuk untuk rapat, dengan 23% dari total rapat mingguan.

6. MeetGeek (Terbaik untuk dokumentasi rapat yang terstruktur dan dapat dicari)

melalui MeetGeek

MeetGeek secara otomatis menghasilkan notulen rapat AI dan mengirimkan ringkasan email terstruktur kepada peserta segera setelah panggilan berakhir. Email tersebut mencakup ringkasan satu paragraf, garis besar rapat, langkah selanjutnya, poin-poin penting dengan tindakan yang harus dilakukan, dan tautan ke transkrip lengkap.

Anda dapat mengontrol siapa yang menerima catatan tersebut, mengedit ringkasan yang dihasilkan sebelum mengirim, menyesuaikan konten, dan menggunakan alat seperti simpan, salin, reset, atau regenerate untuk menyempurnakan hasilnya.

Alur kerja otomatis memungkinkan Anda menghubungkan rapat Anda dengan alat lain dalam stack teknologi Anda, seperti RingCentral, Notion, Trello, dll. Anda dapat membuat aturan alur kerja sederhana yang berlaku untuk semua rapat atau hanya yang memenuhi kriteria tertentu. Asisten rapat kemudian mengirimkan ringkasan lengkap atau sorotan terpilih, seperti keputusan kunci atau tindakan yang harus dilakukan, ke aplikasi yang Anda pilih.

Fitur terbaik MeetGeek

Rekam pertemuan dadakan yang tidak terdaftar di kalender Anda dengan menempelkan tautan ke formulir input alat atau mengirim undangan kalender ke bot pertemuan.

Kontrol akses dengan membuat rapat menjadi pribadi atau publik, membagikan hanya sorotan tertentu, atau menetapkan aturan berbagi tim untuk membuat konten rapat tersedia bagi anggota tim.

Ajukan pertanyaan tentang keputusan, tindak lanjut, atau poin spesifik dari pertemuan sebelumnya, dan dapatkan jawaban instan tanpa perlu menggulir transkrip dengan AI Chat.

Batasan MeetGeek

Untuk pertemuan ad-hoc penting yang belum dijadwalkan atau disinkronkan sebelumnya, memulai transkripsi di tengah pertemuan bisa menjadi sulit.

Harga MeetGeek

Basic : Gratis

Pro : $15,99 per pengguna/bulan

Bisnis : $27 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat MeetGeek

G2 : 4.6/5 (400+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek?

Sebuah ulasan pengguna mencatat:

Sebagai pelatih bahasa, saya menemukan MeetGeek sangat berguna untuk melacak sesi-sesi saya dan melihat bagaimana klien saya berkembang. Aplikasinya mudah digunakan; ia secara otomatis menemukan pertemuan saya dan bergabung dengannya dengan sedikit intervensi dari saya. Ringkasan yang disediakannya bagus dan membantu saya fokus pada poin-poin kunci untuk sesi-sesi berikutnya.

Sebagai pelatih bahasa, saya menemukan MeetGeek sangat berguna untuk melacak sesi-sesi saya dan melihat bagaimana klien saya berkembang. Aplikasinya mudah digunakan; ia secara otomatis menemukan pertemuan saya dan bergabung dengannya dengan sedikit intervensi dari saya. Ringkasan yang disediakannya bagus dan membantu saya fokus pada poin-poin kunci untuk sesi-sesi berikutnya.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Produktivitas Terbaik untuk Agen dan Tim

Alih-alih teks yang panjang, kemampuan AI tl;dv mengorganisir notulen berdasarkan topik, sehingga Anda dapat dengan cepat menavigasi keputusan, tantangan, tindak lanjut, dan tema yang berulang. Setiap topik dilengkapi dengan ringkasan singkat dan tautan ke momen dalam rekaman di mana topik tersebut dibahas.

Alat ini juga mendukung catatan semi-otomatis dengan memungkinkan Anda menandai momen penting selama rapat. Saat Anda menandai sesuatu, AI akan menghasilkan ringkasan terfokus dari momen tersebut dan menggunakan tag yang ditugaskan oleh AI untuk memasukkannya ke dalam ringkasan yang lebih besar.

Dengan Template Rapat, Anda dapat membuat dan menerapkan struktur kustom pada rapat Anda sehingga ringkasan yang dihasilkan AI mengikuti format yang telah ditentukan. Hal ini memudahkan untuk mengubah diskusi rapat yang berulang menjadi dokumentasi proses yang terstruktur dan mengstandarkan alur kerja seiring waktu.

tl;dv fitur terbaik

Akses perpustakaan besar contoh prompt yang spesifik untuk peran tertentu untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dan terstruktur dari rekaman rapat Anda.

Gunakan kecerdasan percakapan untuk mengidentifikasi topik kunci, tren, keputusan, dan tema berulang di seluruh pertemuan individu dan multiple.

Gunakan Agen AI untuk menangkap, merangkum, menganalisis, dan mengintegrasikan konten rapat ke dalam alat dan proses yang sudah ada untuk manajemen alur kerja rapat secara end-to-end.

tl;dv batasan

Beberapa pengguna menyebutkan fitur yang hilang, seperti merangkum beberapa pertemuan sekaligus atau mengelompokkan pertemuan untuk analisis yang lebih luas.

tl;dv harga

Gratis

Pro : $29 per pengguna/bulan

Bisnis : $98 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

tl;dv ulasan dan penilaian

G2 : 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang tl;dv?

Langsung dari ulasan G2:

tl;dv adalah alat yang sangat berguna untuk menyiapkan ringkasan rapat dan mencatat semua poin pembicaraan penting. Kemampuan untuk memilih dari berbagai templat ringkasan mempermudah proses dan memastikan konsistensi di seluruh tim.

tl;dv adalah alat yang sangat berguna untuk menyiapkan ringkasan rapat dan mencatat semua poin pembicaraan penting. Kemampuan untuk memilih dari berbagai templat ringkasan mempermudah proses dan memastikan konsistensi di seluruh tim.

8. Fathom (Terbaik untuk ringkasan rapat instan dengan obrolan AI dan daftar putar sorotan)

melalui Fathom

Fathom’s AI notetaker mengubah seluruh pertemuan Anda menjadi ringkasan 1–2 menit dengan poin-poin penting, keputusan, dan tugas yang tercantum dengan jelas. Ia juga dilengkapi dengan antarmuka AI bergaya obrolan di mana Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang pertemuan Anda atau meminta draf tindak lanjut dan wawasan setelah panggilan.

Alat ini terintegrasi dengan Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana, dll., sehingga data rapat dapat mengalir ke ekosistem kerja Anda yang lebih luas. Bagi tim, alat ini menawarkan fitur seperti folder bersama, kontrol akses, daftar putar rekaman, berbagi sorotan, dll., sehingga semua orang tetap sejalan meskipun mereka melewatkan panggilan.

Anda mendapatkan transkripsi dalam banyak bahasa, dengan opsi untuk membuat kamus kustom atau daftar istilah untuk akronim dan istilah teknis perusahaan Anda. Hal ini membantu meningkatkan akurasi transkripsi dan efektivitas rapat secara keseluruhan, terutama dalam diskusi yang melibatkan terminologi kompleks atau teknis.

Fitur terbaik Fathom

Laksanakan rapat yang efektif dengan membuat daftar putar momen kunci untuk onboarding, pelatihan, atau retrospeksi.

Biarkan alat ini memantau kecepatan dan dinamika pertemuan Anda di latar belakang sambil Anda tetap terlibat dalam percakapan dengan fitur bimbingan AI real-time.

Akses kembali transkrip, ringkasan, dan sorotan kapan saja di Dashboard Fathom Anda, yang menyimpan semua rekaman Anda.

Pahami batasan-batasan

Tidak ada aplikasi seluler khusus, jadi Anda hanya dapat menggunakannya untuk rapat yang Anda ikuti dari desktop atau laptop.

Penetapan harga Fathom

Gratis

Tim : $19 per pengguna/bulan

Bisnis: $29 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Fathom

G2 : 5/5 (6.500+ ulasan)

Capterra: 5/5 (800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fathom?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Fathom adalah seberapa lancar ia menangani rapat tanpa perlu usaha ekstra dari saya. Ia secara otomatis merekam, menyimpan semuanya ke cloud, dan menyediakan transkrip lengkap. Jika saya lupa detail tertentu atau perlu meninjau kembali pembicaraan, saya dapat dengan cepat kembali dan meninjau ulang.

Yang paling saya sukai dari Fathom adalah seberapa lancar ia menangani rapat tanpa perlu usaha ekstra dari saya. Ia secara otomatis merekam, menyimpan semuanya ke cloud, dan menyediakan transkrip lengkap. Jika saya lupa detail tertentu atau perlu meninjau kembali pembicaraan, saya dapat dengan cepat kembali dan meninjau ulang.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik yang Mengekstrak Keputusan dari Catatan Rapat

📮ClickUp Insight: 27% responden survei kami percaya bahwa pembaruan mingguan dapat digantikan dengan alternatif asinkron, sementara 25% mengatakan hal yang sama untuk rapat harian. Namun, hal ini mungkin melibatkan penggunaan beberapa alat khusus, menciptakan informasi yang tersebar, dan menimbulkan biaya tambahan. ClickUp merevolusi kerja tim dengan mengonsolidasikan diskusi melalui thread komentar, memudahkan pembaruan tercatat dengan cepat melalui ClickUp Clips, dan lebih banyak lagi—semua dalam satu platform. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti Trinetrix telah mengurangi pertemuan yang tidak perlu hingga 50% dengan ClickUp!

9. Fellow (Terbaik untuk catatan rapat dan agenda yang terstruktur dan didukung AI)

melalui Fellow

Fellow adalah perangkat lunak manajemen rapat yang mengintegrasikan kemampuan AI ke dalam alur kerja rapat Anda.

Alat ini terintegrasi dengan platform seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan Slack untuk merekam pertemuan, menerjemahkan audio, mendeteksi keputusan, dan mengekstrak poin tindakan.

Asisten AI 'Ask Fellow' bekerja di seluruh pertemuan Anda sebelumnya untuk mengambil pembaruan yang terlewat dan mengekstrak cuplikan serta ringkasan relevan tanpa perlu memutar ulang panggilan secara keseluruhan.

AI juga memudahkan persiapan rapat. Fitur ‘AI Agenda Builder’ menghasilkan judul agenda terstruktur dan poin pembahasan dari judul rapat dan deskripsi kalender. Sedangkan ‘AI Suggested Topics’ mengusulkan topik yang dapat ditambahkan ke agenda rapat.

Fitur terbaik Fellow

Simpan rekaman rapat dan transkrip di repositori terpusat di mana Anda dapat mengorganisirnya dengan saluran dan meninjau kembali keputusan kapan pun diperlukan.

Dapatkan templat catatan AI yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk rapat harian, rapat umum, prioritas mingguan, panggilan awal klien, dan lainnya.

Jaga keamanan data rapat dengan kontrol akses yang detail, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan terhadap SOC 2, HIPAA, dan GDPR.

Batasan Fellow

Beberapa pengguna merasa ringkasan yang serba guna tidak selalu sesuai dengan jenis rapat tertentu tanpa penyesuaian.

Harga Fellow

Gratis

Tim: $11 per pengguna/bulan

Bisnis: $23 per pengguna/bulan

Enterprise: $25 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian dari pengguna

G2 : 4.7/5 (2.300+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fellow?

Inilah yang dibagikan oleh pengguna G2:

Yang paling saya sukai dari Fellow adalah seberapa intuitif dan ramah penggunaannya. Ini memudahkan pengelolaan rapat, catatan, dan tindak lanjut, membantu saya tetap terorganisir dan berkolaborasi secara efektif dengan tim saya.

Yang paling saya sukai dari Fellow adalah seberapa intuitif dan ramah penggunaannya. Ini memudahkan pengelolaan rapat, catatan, dan tindak lanjut, membantu saya tetap terorganisir dan berkolaborasi secara efektif dengan tim saya.

🧠 Fakta Menarik: 58% karyawan mengakui bahwa mereka menyisihkan waktu di kalender mereka hanya untuk melindungi waktu fokus dari pertemuan tambahan.

10. Avoma (Terbaik untuk kecerdasan pertemuan berfokus pada penjualan dan bimbingan real-time)

melalui Avoma

Avoma adalah asisten rapat berbasis AI yang mendeteksi elemen kunci dalam percakapan, seperti keberatan pelanggan, mention pesaing, masalah utama, dan prioritas, serta menyorotinya untuk ditinjau. Ia juga menilai panggilan berdasarkan metodologi penjualan Anda sendiri atau kriteria kustom, membantu mengidentifikasi di mana perwakilan perlu bimbingan atau di mana kesepakatan mungkin berisiko.

Fitur seperti 'Live Answer Assistant' memberikan saran kontekstual selama panggilan langsung, dan 'Smart Trackers' memantau frasa penting untuk memberi tahu Anda tentang risiko dan peluang.

Dengan fitur 'Bookmarks', Anda dapat menandai momen penting dengan waktu, mencatat percakapan sekitarnya, meringkasnya menjadi catatan singkat, dan mengorganisirnya di bawah kategori yang relevan.

Fitur terbaik Avoma

Mengorganisir ringkasan menjadi bab dan kategori cerdas, sehingga catatan lebih mudah dibaca dan dipahami nanti.

Dapatkan asisten AI yang dapat menjawab pertanyaan terkait rapat dan mendukung pengambilan keputusan di seluruh departemen.

Pantau pola seperti rasio bicara/mendengarkan dan tren topik untuk memahami apa yang dilakukan oleh performa terbaik secara berbeda dan replikasi perilaku tersebut di seluruh tim Anda.

Batasan Avoma

Pengguna melaporkan ketidakakuratan sesekali dalam fitur transkripsi dan ringkasan AI-nya, terutama dalam kondisi menantang seperti kualitas audio yang buruk, aksen yang berat, atau diskusi yang sarat dengan istilah teknis.

Harga Avoma

Uji coba gratis selama 14 hari

Startup : $29 per kursi perekam/bulan

Organisasi : $39 per kursi perekam/bulan

Enterprise: $39 per kursi perekam/bulan (ditagih secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Avoma

G2 : 4.6/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Avoma?

Sebuah ulasan pengguna mencatat:

Saya menggunakan Avoma untuk merekam dan meninjau panggilan penjualan, dan prosesnya sangat lancar dengan keandalan tinggi; saya tidak mengalami kegagalan transkripsi atau kesalahan. Saya sangat menghargai fitur Ask Avoma karena membantu saya menghemat banyak waktu dengan memeriksa detail spesifik dari percakapan.

Saya menggunakan Avoma untuk merekam dan meninjau panggilan penjualan, dan prosesnya sangat lancar dengan keandalan tinggi; saya tidak mengalami kegagalan transkripsi atau kesalahan. Saya sangat menghargai fitur Ask Avoma karena membantu saya menghemat banyak waktu dengan memeriksa detail spesifik dari percakapan.

Ubah Catatan Rapat menjadi Rencana Terstruktur dan Dapat Dilaksanakan dengan ClickUp

Tentu saja, akurasi transkripsi penting saat mencari alat catatan rapat. Namun, cara alat tersebut menghubungkan wawasan real-time dengan pelaksanaan juga sama pentingnya.

Dengan ClickUp, ringkasan rapat langsung terhubung dengan pelaksanaan. Item tindakan yang dihasilkan AI dapat diubah secara instan menjadi tugas dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, dan prioritas, sehingga Anda tidak akan melewatkan detail penting.

Alih-alih mengelola transkrip dan daftar tugas secara terpisah, semuanya terhubung dalam satu ruang kerja di mana kemajuan dilacak secara otomatis.

Langkah lebih jauh dari pencatatan tradisional dan mulailah mengubah percakapan menjadi rencana eksekusi yang jelas.

Daftar di ClickUp secara gratis.