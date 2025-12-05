3 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik yang Mengekstrak Keputusan dari Catatan Rapat pada [tahun]

Rapat bisa menjadi membosankan.

Catatan yang tak berujung, pikiran yang melayang-layang, mungkin bahkan beberapa coretan.

Tapi bagaimana jika rapat Anda sebenarnya benar-benar memberikan manfaat bagi Anda?

Alat manajemen proyek yang tepat dapat mencatat catatan, mengekstrak keputusan kunci, dan merangkum diskusi secara otomatis—sehingga Anda dapat fokus pada percakapan daripada membersihkan catatan.

Bagian terbaiknya? Perangkat lunak ini bahkan dapat membuat tugas, menugaskan pemilik, dan memastikan semua orang bertanggung jawab.

Siap mengubah rapat menjadi momentum? Mari kita mulai.

Mengapa Menggunakan Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Mengekstrak Keputusan dari Catatan Rapat?

Rapat tim seharusnya mendorong keselarasan, tetapi seringkali justru sebaliknya. Rincian penting diabaikan, tugas tidak ditugaskan, dan tenggat waktu terlewat. Semua orang pulang dengan berlembar-lembar transkrip mentah yang tidak akan pernah mereka tinjau kembali.

Perangkat lunak manajemen proyek berbasis AI modern untuk catatan rapat menyelesaikan hal ini.

Inilah alasan mengapa mereka layak untuk waktu dan uang Anda…

Ubah percakapan menjadi tindakan secara instan. AI mengekstrak keputusan dari catatan rapat , mengubahnya menjadi tugas, menugaskan pemilik, dan menambahkan tanggal jatuh tempo—sehingga setiap hasil menjadi dapat ditindaklanjuti begitu rapat berakhir.

Tingkatkan akuntabilitas dalam tim Anda. Ketika keputusan terikat dengan tugas di dalam perangkat lunak manajemen proyek, tidak ada kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab. Semua orang dapat melihat apa yang telah disepakati, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan tenggat waktunya—memudahkan manajemen proyek.

Dengan mengotomatisasi pencatatan catatan dan penangkapan keputusan, tim dapat menghindari pengiriman email tindak lanjut, mengejar klarifikasi, atau menggali rekaman rapat. Waktu yang dihemat dapat digunakan untuk mendorong proyek maju.

Catatan rapat, transkrip, dan keputusan disimpan di satu tempat. Karyawan baru atau pemangku kepentingan dapat mengikuti perkembangan rapat sebelumnya tanpa perlu meminta pembaruan proyek kepada tim.

⚡ Arsip Template: Template Catatan Gratis untuk Organisasi yang Lebih Baik

👀 Tahukah Anda? Menurut survei ClickUp, ‘The State of Workplace Communication in 2025,’ lebih dari 40% profesional merasa perlu untuk segera menindaklanjuti tugas-tugas yang harus dilakukan setelah setiap rapat. Namun, karena saluran komunikasi terbagi antara email (42%) dan pesan instan (41%), tugas-tugas tersebut sering kali tersebar di seluruh lingkungan kerja. Survei HBR lainnya melaporkan bahwa tim kehilangan lebih dari 60% waktu mereka untuk mencari konteks, informasi, dan item tindakan.

Cara Memilih Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Tepat untuk Ekstraksi Keputusan

Saat memilih perangkat lunak manajemen proyek yang dapat secara otomatis mengekstrak keputusan (dan tugas-tugas) dari catatan rapat Anda, pertimbangkan fitur-fitur berikut:

Akurasi ekstraksi: Apakah Apakah alat AI dapat mendeteksi keputusan, bukan hanya item tindakan, dari sebuah diskusi? Misalnya, “Kami akan memilih vendor X” versus “Mari pertimbangkan vendor X.” Alat tersebut juga harus dapat mengidentifikasi atribusi pembicara, cap waktu, dan ambiguitas apa pun.

Ditenagai AI: Perangkat lunak ini harus merekam seluruh rapat, merangkum poin-poin pembahasan utama, menyoroti keputusan, dan menampilkan langkah-langkah selanjutnya yang jelas.

Ubah keputusan langsung menjadi tugas: Alat tersebut harus dapat mengubah keputusan dan item tindakan yang diekstraksi dari catatan rapat menjadi tugas dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, dan prioritas.

Integrasikan dengan stack teknologi Anda: Alat komunikasi AI harus terintegrasi dengan Zoom, Google Meets, Teams, dan kalender Anda sehingga pencatat rapat dapat bergabung secara otomatis dan menyimpan keputusan secara terpusat.

Kepatuhan dan keamanan data: Perekam catatan AI Anda harus mematuhi SOC 2 dan HIPAA serta menyediakan keamanan tingkat perusahaan. Enkripsi end-to-end membantu menjaga transkrip rapat dan keputusan tetap aman, terutama saat panggilan Anda melibatkan klien atau topik rahasia.

Dengan demikian, berikut ini perbandingan singkat antara para pesaing teratas.

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Manajemen proyek berbasis AI dan mengubah catatan rapat menjadi tindakan. AI Notetaker, Contextual AI, SyncUps, lebih dari 1.000 integrasi Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Fathom Ringkasan real-time multibahasa Perekaman panggilan otomatis, penandaan keputusan, integrasi CRM Rencana gratis tersedia. Rencana Pro mulai dari $20 per pengguna per bulan. Fireflies. ai Transkrip yang dapat dicari Transkripsi di lebih dari 40 aplikasi, pencarian kata kunci, sorotan tugas Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $18 per pengguna per bulan

🔴 Penguras Produktivitas: Biaya respons cepat sulit diabaikan. Pekerja pengetahuan kehilangan waktu fokus hingga 23 menit setelah setiap gangguan. Setelah hanya 20 menit kinerja terganggu, tingkat stres melonjak. Orang melaporkan tingkat frustrasi, beban kerja, usaha, dan tekanan yang lebih tinggi.

📮 ClickUp Insight: 37% pekerja mengirim catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak tugas-tugas yang harus dilakukan, tetapi 36% masih mengandalkan metode lain yang terfragmentasi. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat keputusan, wawasan penting yang Anda butuhkan mungkin tersembunyi di obrolan, email, atau spreadsheet. Dengan ClickUp, Anda dapat langsung mengubah percakapan menjadi tugas yang dapat dieksekusi di seluruh tugas, obrolan, dan dokumen Anda—memastikan tidak ada yang terlewat.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik yang Mengekstrak Keputusan dari Catatan Rapat untuk Digunakan

Perangkat lunak catatan rapat AI terbaik meliputi:

1. ClickUp (Perangkat lunak manajemen proyek berbasis AI dan mengubah catatan rapat menjadi tindakan)

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menggabungkan manajemen proyek dan pencatatan catatan berbasis AI. Ini menghilangkan kebutuhan akan alat terpisah untuk rapat, tugas, dokumen, dan tindak lanjut.

Mari lihat bagaimana ClickUp mengintegrasikan alur kerja, konteks, dan keputusan rapat Anda.

Ubah percakapan yang tersebar menjadi pekerjaan terstruktur dengan AI Notetaker

ClickUp’s AI Notetaker bergabung dalam rapat Anda, merekam percakapan, dan menghasilkan transkrip akurat dengan label pembicara.

Perangkat lunak ini juga dapat secara otomatis bergabung dengan rapat Zoom, Google Meet, dan Teams langsung dari kalender Anda—tanpa perlu pengaturan manual atau undangan. Dengan begitu, setiap diskusi penting tercatat, bahkan saat Anda memiliki jadwal ganda atau berpindah antara panggilan.

Namun, fungsinya jauh melampaui transkripsi.

Dengan menggunakan kecerdasan buatan kontekstual, perangkat lunak ini menyoroti keputusan, menampilkan tugas-tugas yang perlu dilakukan, mengidentifikasi pemilik tugas, dan mengekstrak poin-poin penting.

Saat Anda menggunakan AI untuk catatan rapat, semua wawasan langsung mengalir ke ruang kerja Anda. Video ini menunjukkan cara melakukannya:

Begini cara AI Notetaker ClickUp menambah nilai lebih pada pekerjaan Anda:

Dengan mudah membedakan antara peserta rapat dan mengenali pembicara yang berbeda, memudahkan atribusi ide yang jelas.

Analisis celah pengetahuan dan temukan area yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi pembicaraan berlebihan atau pengulangan.

Dapatkan ringkasan rapat yang lengkap, cap waktu, dan poin penting dalam ClickUp Docs untuk berbagi secara instan.

Buat tugas secara otomatis berdasarkan item tindakan yang terdeteksi dan sarankan ketergantungan dan prioritas secara real-time.

Buat transkrip yang dapat dicari agar Anda tidak kehilangan konteks.

Lacak setiap menit rapat Anda dan buat ringkasan yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp AI Notetaker.

Dapatkan wawasan yang sadar konteks menggunakan ClickUp Brain

Asisten AI bawaan ClickUp, ClickUp Brain, mengubah percakapan dan konten menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti di ruang kerja Anda.

Fitur ClickUp Brain meliputi:

Pembuatan konten cerdas: Buat draf agenda rapat, ringkasan, email, dan pembaruan proyek yang disesuaikan dengan alur kerja Anda.

Ekstraksi wawasan: Ringkas catatan rapat, dokumen, dan thread komentar.

Terjemahan: Transkrip catatan rapat Anda ke dalam beberapa bahasa

Rekomendasi kontekstual: Sarankan langkah selanjutnya, tenggat waktu, dan otomatisasi.

Minta ClickUp Brain untuk menyarankan batas waktu tugas yang optimal dan memprioritaskan pekerjaan Anda dengan lebih baik.

⭐ Bonus: Langkah lebih jauh dari catatan rapat dengan ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX mengintegrasikan semua sumber data ke dalam alur kerja rapat Anda, membuat ekstraksi keputusan menjadi lebih kaya dan akurat. Berikut cara ClickUp Brain MAX meningkatkan efektivitas rapat Anda: Pembuatan tugas yang kaya konteks: Ubah wawasan rapat menjadi tugas yang sudah dilengkapi dengan file tertaut, riwayat, dan dokumen pendukung—tanpa perlu menggali kembali rapat atau drive sebelumnya. Pencarian terpadu di semua aplikasi : Ambil data secara instan dari Google Drive, Sheets, Slack, Confluence, GitHub, dan lainnya untuk memperkaya keputusan dengan konteks. Perekaman Suara ke Teks : Rekam asumsi, risiko, atau tindak lanjut, dan ubah menjadi catatan terstruktur atau tugas tanpa perlu mengetik secara manual. Mengurangi penyebaran AI : Menggantikan alat AI terpisah, pencatat rapat, dan langganan produktivitas dengan platform terpadu. Kesadaran konteks lintas aplikasi: Saat keputusan rapat dibuat, Brain MAX secara otomatis menampilkan dokumen terkait, diskusi sebelumnya, atau ketergantungan dari alat lain. Brain MAX adalah aplikasi tunggal yang menghubungkan semua pekerjaan Anda.

Ubah catatan rapat menjadi dokumen yang dinamis dan dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs memungkinkan Anda menyimpan semua catatan rapat, ringkasan, keputusan, dan tugas aksi dalam pusat pengetahuan yang sepenuhnya terintegrasi.

Karena Dokumen terintegrasi secara native dengan ClickUp, setiap halaman dapat merujuk ke tugas aktif, menyematkan tampilan, menandai pemilik, dan terhubung ke garis waktu proyek yang sebenarnya.

Anda dapat mengedit catatan bersama, meninggalkan komentar, dan mengubah teks atau item tindakan menjadi tugas dengan satu klik.

Ringkasan rapat dapat disimpan langsung ke dalam dokumen, memastikan diskusi Anda terhubung, dapat dicari, dan menjadi bagian permanen dari ruang kerja Anda. Tidak perlu lagi repot mengingat siapa yang menulis apa atau di mana disimpan.

Biarkan Agen AI melakukan pekerjaan berat untuk Anda

Gunakan ClickUp AI Agents untuk mengotomatisasi tugas, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.

Agen AI ClickUp bertindak seperti rekan kerja yang cerdas. Mereka mendengarkan rapat Anda, memahami apa yang perlu dilakukan selanjutnya, dan mengeksekusi pekerjaan tindak lanjut untuk Anda.

Alih-alih hanya menghasilkan saran, agen-agen ini dapat merencanakan, mengambil tindakan, dan mengoordinasikan tugas-tugas di seluruh ruang kerja Anda.

Kurangi upaya manual dalam mengubah diskusi dari rapat Zoom atau platform rapat lainnya menjadi kemajuan yang dapat ditindaklanjuti.

Contoh: Setelah panggilan dengan klien, Agen AI meninjau ringkasan Notetaker, mengekstrak keputusan kunci, dan secara instan membuat tugas dengan pemilik, prioritas, dan dokumen terkait. Jika tindak lanjut bergantung pada file di Google Drive atau lembar anggaran di Sheets, agen secara otomatis menyertakan konteks tersebut. Jika ada hal yang terhambat nanti, agen dapat menaikkan tingkat prioritas, mengingatkan pemilik tugas, atau menyesuaikan jadwal berdasarkan perubahan dalam proyek.

Fitur terbaik ClickUp

Buat rapat instan: Gunakan Gunakan SyncUps untuk melakukan panggilan audio dan video cepat serta berbagi layar Anda di dalam ruang kerja ClickUp. Dapatkan ringkasan rapat dan daftar tindakan setelah rapat selesai.

Ganti rapat penjelasan dengan rekaman layar: Rekam video layar singkat untuk menjelaskan keputusan, berbagi umpan balik, atau memandu langkah selanjutnya menggunakan Rekam video layar singkat untuk menjelaskan keputusan, berbagi umpan balik, atau memandu langkah selanjutnya menggunakan Clips

Bantu tim Anda fokus pada hal yang paling penting: Prioritas Tugas secara instan menunjukkan tugas-tugas mana dari rapat yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu, membantu tim mengatur pekerjaan tanpa kebingungan atau pengingat tambahan.

Mencegah hambatan dan menghindari pekerjaan ulang: Identifikasi tugas-tugas yang bergantung pada tugas lain, sehingga tim dapat mengetahui urutan eksekusi yang benar menggunakan Identifikasi tugas-tugas yang bergantung pada tugas lain, sehingga tim dapat mengetahui urutan eksekusi yang benar menggunakan ClickUp Dependencies.

Integrasi yang mulus: Hubungkan ClickUp dengan Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma, dan lainnya, sehingga catatan rapat, keputusan, dan tugas dapat berpindah di seluruh ekosistem alat Anda dengan Hubungkan ClickUp dengan Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma, dan lainnya, sehingga catatan rapat, keputusan, dan tugas dapat berpindah di seluruh ekosistem alat Anda dengan ClickUp Integrations.

Batasan ClickUp

Rangkaian fitur yang luas dari ClickUp dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang penggunaan AI Notetaker ClickUp:

Fitur ClickUp AI notetaker yang terintegrasi ternyata sangat berguna, terutama untuk merangkum rapat dan menghemat waktu dalam tindak lanjut. Kami juga menyukai kemampuan untuk mempublikasikan catatan rilis yang jelas dan terstruktur langsung di dalam platform, yang telah membantu pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk berada di halaman yang sama.

Fitur ClickUp AI notetaker yang terintegrasi ternyata sangat berguna, terutama untuk merangkum rapat dan menghemat waktu dalam tindak lanjut. Kami juga menyukai kemampuan untuk mempublikasikan catatan rilis yang jelas dan terstruktur langsung di dalam platform, yang telah membantu pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk berada di halaman yang sama.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Mengelola Rapat di ClickUp

2. Fathom (Terbaik untuk sorotan real-time multibahasa)

melalui Fathom

Asisten rapat bertenaga AI, Fathom AI, membantu Anda mencatat rapat tanpa bergantung pada pencatatan manual.

Alat ini secara otomatis merekam panggilan, menghasilkan transkrip, dan memungkinkan Anda menandai poin pembahasan penting (tindakan yang harus dilakukan, atau tindak lanjut) selama rapat.

Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang rapat tim Anda kepada Fathom dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban instan. Fathom juga memungkinkan Anda menemukan informasi di seluruh perpustakaan rapat organisasi Anda. Ini termasuk keputusan masa lalu, umpan balik pelanggan, dan diskusi strategis.

Perangkat lunak notulen rapat dapat menangani istilah teknis setelah Anda melatihnya dengan istilah-istilah industri Anda.

Perangkat lunak ini dapat membagikan catatan rapat dengan anggota tim tertentu berdasarkan siapa yang terlibat dan topik apa yang dibahas.

Temukan fitur terbaik

Tandai momen penting selama panggilan, tambahkan konteks, ajukan pertanyaan, dan tandai anggota tim untuk kolaborasi real-time.

Buat templat ringkasan rapat kustom berdasarkan alur kerja tim Anda.

Terintegrasi dengan alat seperti Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana, dan lainnya—memfasilitasi alur kerja otomatis dari rapat ke tugas atau titik kontak pelanggan.

Pahami batasan-batasan

Tidak mendukung fitur manajemen proyek seperti pelacakan kemajuan, penugasan tugas, dan lainnya.

Pahami harga

Rencana gratis tersedia

Pro: $20 per pengguna/bulan

Tim: $18 per pengguna/bulan

Bisnis: $28 per pengguna/bulan

Pahami ulasan dan penilaian.

G2: 5/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 5/5 (5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fathom?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Fathom:

Saya menyukai ringkasan yang bersih dan mudah dinavigasi dengan sorotan berwaktu yang memungkinkan saya langsung melompat ke momen kunci dalam panggilan. Akurasi transkripsi biasanya solid, tetapi terkadang bergantung pada kualitas audio atau aksen.

Saya menyukai ringkasan yang bersih dan mudah dinavigasi dengan sorotan berwaktu yang memungkinkan saya langsung melompat ke momen kunci dalam panggilan. Akurasi transkripsi biasanya solid, tetapi terkadang bergantung pada kualitas audio atau aksen.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik Fathom AI untuk Pencatatan Catatan AI

📮 ClickUp Insight: Sebagian besar rapat berakhir tanpa tanggung jawab yang jelas, dan manajer proyek menghabiskan berjam-jam mengejar tugas-tugas yang harus dilakukan setelah rapat selesai. Dengan ClickUp AI Notetaker dan ClickUp Brain, keputusan secara otomatis dicatat, dirangkum, dan diubah menjadi tugas. Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk meninjau transkrip dan lebih banyak waktu untuk mendorong proyek maju. 💫 Hasil Nyata: Pelanggan ClickUp melaporkan penghematan biaya hingga 86% dan menghemat 1,1 hari per minggu dengan mengotomatiskan catatan rapat, membuat ringkasan cerdas, dan mengubahnya menjadi tugas. Perusahaan seperti Talent Plus meningkatkan kapasitas beban kerja sebesar 10%+, sementara Atrato mengurangi beban kerja berlebihan pengembang sebesar 20% setelah mengonsolidasikan proses di ClickUp.

3. Fireflies. ai (Terbaik untuk transkrip yang dapat dicari)

melalui Fireflies ai

Fireflies adalah rekan AI yang menerjemahkan, merangkum, dan menganalisis rapat Anda.

Asisten catatan AI bekerja untuk Anda bahkan sebelum rapat dimulai. Anda mendapatkan ringkasan pra-rapat dengan wawasan kunci, konteks, dan tindakan dari percakapan dan rapat sebelumnya.

Selama rapat, Fireflies menyediakan transkrip langsung dalam lebih dari 100 bahasa. Ia juga mengidentifikasi pembicara yang berbeda dalam rapat dan file audio.

Setelah rapat, Anda akan menerima ringkasan AI instan dan komprehensif yang mencakup poin-poin penting, tugas-tugas yang harus dilakukan, dan catatan kustom.

Live Assist menyediakan informasi real-time selama percakapan. Misalnya, tim penjualan dapat langsung mengakses pembahasan harga dari panggilan sebelumnya tanpa mengganggu percakapan saat ini.

Dengan templat ringkasan rapat yang sudah jadi, percakapan didokumentasikan, menghasilkan tindakan praktis.

Fireflies. ai fitur terbaik

Transkripsikan panggilan dari Aircall, RingCentral, dan aplikasi panggilan lainnya, atau gunakan API Fireflies untuk memproses berkas audio.

Otomatis menghasilkan email, menulis laporan, menganalisis percakapan, dan membuat skorcard.

Temukan wawasan seperti waktu bicara pembicara, pelacak topik, dan analisis sentimen.

Potong momen penting dari percakapan menjadi potongan audio yang dapat dibagikan.

Batasan Fireflies. ai

Ringkasan terkadang memerlukan koreksi manual, yang mengurangi efisiensi.

Harga Fireflies. ai

Rencana gratis tersedia

Pro: $18 per pengguna per bulan

Bisnis: $29 per pengguna per bulan

Enterprise: $39 per pengguna per bulan

Fireflies. ai ulasan dan penilaian

G2: 4.8/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies. ai?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Fireflies. ai:

Fireflies sangat membantu dalam mendukung pencatatan rapat, saya kira akurasinya sekitar 80% sesuai dengan apa yang dibicarakan, namun tidak terlalu baik dalam mengenali aksen. Saya tidak suka bahwa ruang penyimpanannya cepat habis, sehingga kita harus menghapus panggilan dalam riwayat untuk membebaskan ruang lebih banyak. Terkadang Fireflies tidak bergabung dengan panggilan dengan cepat, sehingga kita harus mengundangnya. Cukup andal.

Fireflies sangat membantu dalam mendukung pencatatan rapat, saya kira akurasinya sekitar 80% sesuai dengan apa yang dibicarakan, namun tidak terlalu baik dalam mengenali aksen. Saya tidak suka bahwa ruang penyimpanannya cepat habis, sehingga kita harus menghapus panggilan dalam riwayat untuk membebaskan ruang lebih banyak. Terkadang Fireflies tidak bergabung dengan panggilan dengan cepat, sehingga kita harus mengundangnya. Cukup andal.

🔴 Masalah yang Semakin Membesar: Penyebaran Konteks: Lebih dari 56% pekerja pengetahuan mengatakan bahwa kelelahan akibat penggunaan alat, seperti berpindah-pindah antar platform, notifikasi, dan platform yang tumpang tindih, berdampak negatif pada pekerjaan mereka setiap minggu. Itulah contoh penyebaran konteks yang berlebihan. Tim menghabiskan berjam-jam mencari berkas, berpindah antar aplikasi, mengulang pembaruan, dan mencari informasi yang mereka butuhkan hanya untuk menjalankan tugas mereka. AI seharusnya menyederhanakan ini, tetapi sebagian besar alat justru menambah kebingungan. Di sinilah ClickUp berperan: Semua yang dibutuhkan tim Anda—tugas, dokumen, keputusan, pembaruan—terkumpul di satu tempat, terhubung sepenuhnya, dan dapat dicari dengan AI kontekstual.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik Fireflies AI untuk Penulisan Catatan dan Transkripsi

Berikut ini tiga alat tambahan yang mendekati catatan rapat dan penangkapan keputusan dengan cara yang berbeda-beda.

Tactiq : Tactiq adalah ekstensi Chrome ringan yang bekerja dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk melakukan transkripsi real-time. Dengan transkripsi yang spesifik untuk pembicara, Anda dapat mengidentifikasi tugas-tugas dan keputusan yang perlu ditindaklanjuti. Bagi tim yang tidak ingin mengganti alat manajemen proyek mereka tetapi ingin memiliki pencatat catatan AI yang mandiri, Tactiq adalah alat yang berguna.

Sembly AI : Buat artefak AI seperti laporan perbaikan bug, proposal penjualan, atau siaran pers langsung dari diskusi rapat, yang sangat berguna bagi manajer proyek yang membutuhkan dokumentasi cepat. Sembly AI dapat mengotomatisasi rencana proyek, daftar tugas sprint, ringkasan retrospektif, dan melacak keputusan serta hambatan langsung dari output rapat—tanpa perlu beralih ke alat lain.

Notion: Notion menggabungkan dokumentasi rapat, manajemen tugas, dan berbagi pengetahuan dalam satu ruang kerja. Ini adalah pilihan yang berguna ketika Anda ingin catatan rapat langsung terintegrasi ke dalam alur kerja mereka. Setelah mencatat rapat, Anda dapat menghubungkan catatan rapat ke halaman proyek, tugas, peta jalan, atau SOP. Simpan semua riwayat rapat di dalam pusat pengetahuan yang dapat dicari.

👀 Tahukah Anda? Rapat yang dimulai setelah pukul 8 malam telah meningkat sebesar 16% secara tahunan, tanda lain bahwa hari kerja tradisional sedang menghilang.

⭐ Bonus: Tangkap wawasan apa pun dengan satu klik menggunakan ekstensi Chrome ClickUp. Buat tugas dari situs web atau tab mana pun. Ambil visual (bug, umpan balik UI, bukti konsep), tambahkan anotasi, dan lampirkan langsung ke tugas atau komentar untuk kejelasan dan keselarasan yang lebih cepat.

Jadikan Rapat Jelas dan Bertanggung Jawab dengan ClickUp

Mengingat masalah kelebihan rapat, langkah awal yang baik adalah mengurangi jumlah rapat sejak awal.

Sebuah penyesuaian sederhana dapat membantu Anda dalam hal ini.

Budaya 'tulis dulu' (ringkasan, risiko, rekomendasi, agenda) mengurangi jumlah rapat karena orang merespons dokumen tersebut daripada menjadwalkan waktu.

Namun demikian, seringkali rapat tidak dapat dihindari.

Perangkat lunak Manajemen Produk yang mengekstrak keputusan dari catatan rapat memberikan kejelasan pada proses.

ClickUp membuat ini menjadi mudah.

Dengan AI Notetaker dan AI kontekstual, keputusan rapat, tugas aksi, dan konteksnya langsung terintegrasi ke dalam tugas, dokumen, garis waktu, dan dasbor.

Untuk mengubah rapat Anda menjadi tindakan, daftar di ClickUp secara gratis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

ClickUp’s AI Notetaker dapat secara otomatis membuat tugas dari poin-poin tindakan yang terdeteksi dalam catatan rapat. Fitur ini mendukung pembuatan tugas secara langsung. Fathom, di sisi lain, mengekstrak poin-poin tindakan dari rapat online dan menyinkronkannya ke alat-alat Anda.

Pelacakan keputusan yang efektif melibatkan pencatatan hasil rapat dan otomatisasi ringkasan rapat. Kemudian, tetapkan pemilik keputusan dan hubungkan dengan tugas atau alur kerja. Selain itu, simpan keputusan dalam sistem terpusat yang dapat dicari sehingga Anda dapat melihat kembali apa yang telah diputuskan, kapan, dan oleh siapa.

Ya. Asisten rapat AI modern dapat mendengarkan panggilan, menghasilkan ringkasan, dan menyoroti detail atau tugas penting. Misalnya, ClickUp Brain tidak hanya merangkum rapat tetapi juga menawarkan pencarian berbasis AI. Ia menjawab pertanyaan kontekstual seperti ‘Keputusan apa yang kita ambil minggu lalu?’ dan menyediakan item tindakan yang dihasilkan AI dari rapat virtual.

Tim jarak jauh membutuhkan platform di mana tugas, keputusan, dan komunikasi dapat dikelola secara terintegrasi. ClickUp menjadi pilihan utama karena menggabungkan pencatatan catatan berbasis AI dengan manajemen tugas, dokumen, kecerdasan kontekstual, dan integrasi dengan platform seperti Slack dan Zoom. Keputusan dan poin penting dicatat selama panggilan, diubah menjadi tugas yang dapat dieksekusi, dan dilacak secara transparan di seluruh tim yang tersebar.

Ya. Ketiga alat dalam daftar ini—ClickUp, Fathom AI, dan Fireflies AI—menyediakan rencana gratis yang mendukung transkripsi rapat, ringkasan, dan ekstraksi keputusan/tindakan.