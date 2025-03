Kami Mengulas 10 Aplikasi Pencatatan Terbaik di Tahun 2025 (Gratis & Berbayar)

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ide-ide terbaik selalu datang ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu? Anda mungkin sedang mengerjakan tugas penting saat inspirasi muncul, memicu solusi yang Anda idam-idamkan.

Suatu hari, saya sedang mengerjakan strategi blog kami ketika sebuah ide brilian (atau begitulah yang saya pikirkan) tentang meningkatkan peringkat pencarian muncul di kepala saya.

Tentu saja, saya ingin mempertahankannya. Tetapi hanya ada begitu banyak yang bisa saya ingat. Saya mengandalkan aplikasi pencatatan untuk menangkap dan melihat kembali pemikiran-pemikiran yang melayang-layang ini setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya.

Aplikasi-aplikasi ini bertindak sebagai otak kedua membantu saya mengubah ide yang tersesat menjadi sebuah tindakan.

Berdasarkan pengalaman saya dan pengujian yang dilakukan oleh tim kami di ClickUp, saya telah menyusun daftar yang mencakup alternatif gratis dan berbayar. Saya harap ini membantu Anda menemukan aplikasi daftar pencatatan yang Anda inginkan.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Pencatatan?

Saat memilih aplikasi, prioritaskan fitur yang melengkapi rutinitas profesional Anda dan meningkatkan produktivitas. Saya sangat memperhatikan cara saya bekerja dan berbagai rute yang saya ambil agar saya merasa produktif dan tidak terlalu terbebani oleh informasi yang perlu saya ingat.

Berikut adalah beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan:

Fitur pengorganisasian: Aplikasi catatan dengan alat bantu pengorganisasian seperti folder, tag, dan fungsi pencarian yang kuat membantu Anda dengan mudah mengkategorikan dan mengambil catatan (ini sangat penting bagi saya; tautan dua arah atau ketergantungan adalah fitur favorit saya. Fitur ini membantu saya memahami bagaimana pekerjaan saya terhubung dan bergantung pada prioritas atau ide lain) Kemampuan integrasi: Pastikan aplikasi pencatatan Anda terintegrasi dengan lancar dengan alat lain yang sering Anda gunakan-seperti aplikasi kalender, alat manajemen proyek, dan platform kolaborasi-untuk merampingkan alur kerja Anda (sekali lagi, sangat penting untuk produktivitas pribadi dan profesional saya. Saya sering menyimpan catatan saya dari Kindle untuk didorong ke aplikasi manajemen proyek saya sebagai sesuatu yang ingin saya rujuk, dan biasanya, saat saya membaca sesuatu di web, saya ingin menambahkan ide terkait sebagai topik potensial untuk dibahas di blog ClickUp) Kemudahan penggunaan: Carilah aplikasi dengan antarmuka intuitif yang memudahkan untuk menambah, mengedit, mengatur, dan mengambil catatan dengan cepat Bantuan AI: CariAplikasi pencatatan yang mendukung AI yang dapat membantu Anda meringkas catatan, membuat transkrip untuk rapat dan video, mengedit atau membuat catatan secara intuitif, dan mengatur catatan dengan lebih baik. (_Hal ini memiliki dampak terbesar pada pencatatan saya. Sebelumnya, saya akan menghabiskan waktu untuk meringkas catatan kasar saya yang ditulis dengan buruk, tetapi sekarang saya membiarkan AI melakukannya, menghemat banyak waktu. Sekarang, saya bisa langsung membuka catatan saya yang sudah dipoles sebagai titik awal) Akses lintas perangkat: Pilih aplikasi yang disinkronkan di semua perangkat Anda sehingga Anda dapat mengakses catatan di mana pun Anda berada-di kantor, di rumah, atau saat bepergian

Fitur-fitur penting ini membantu saya memilah-milah banyak alat pencatatan yang tersedia di pasar dan menemukan yang terbaik untuk Anda.

Sekilas tentang Aplikasi Pencatatan Terbaik

Berikut ini adalah aplikasi pencatatan terbaik secara sekilas:

Aplikasi Terbaik untuk Fitur yang menonjol Klik Aplikasi pencatatan gratis terbaik dengan kemampuan AI dan manajemen tugas Kemampuan AI dan otomatisasi untuk meringkas dan menganalisis catatan serta menghasilkan item tindakan Notion Ruang kerja yang kolaboratif dan dapat disesuaikan Opsi integrasi dan penyesuaian yang kaya untuk catatan, dokumen, wiki, dan lainnya Evernote Mengatur catatan yang luas Fitur pencarian dan pengaturan yang kuat Microsoft OneNote * Pencatatan yang fleksibel * Kanvas bentuk bebas yang dapat Anda klik di mana saja untuk menambahkan teks Apple Notes Integrasi tanpa hambatan dengan perangkat Apple Antarmuka pengguna yang sederhana dan bersih dengan sinkronisasi iCloud Google Keep Pengambilan dan pengaturan cepat dengan Google Integrasi mendalam dengan aplikasi dan layanan Google lainnya Obsidian Pencatatan lanjutan dengan catatan yang saling terkait Riwayat versi untuk catatan Joplin Penggemar sumber terbuka yang menghargai privasi Sepenuhnya dapat disesuaikan dan diperluas dengan plugin Simplenote Penggemar aplikasi minimalis dan bebas gangguan Fokus pada catatan teks biasa dan sinkronisasi yang mudah Bear Tema yang indah dan minimalis Pemformatan penurunan harga dan mode fokus

10 Aplikasi Pencatatan Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Kami telah membuat daftar aplikasi yang tidak hanya populer di kalangan profesional, tetapi juga aplikasi yang bisa digunakan oleh siapa saja, baik pelajar, pekerja lepas, pemilik bisnis, atau pekerja kantoran.

Mari kita mulai dengan aplikasi favorit internal.

1. ClickUp-aplikasi pencatat gratis terbaik dengan AI

ClickUp telah menjadi aplikasi pencatat favorit saya selama beberapa tahun terakhir, dengan alasan yang bagus.

Saya menggunakan Dokumen ClickUp untuk mencatat catatan dan tugas serta membangun basis pengetahuan dan wiki saya. Hal ini memudahkan saya untuk memberikan tugas dan berkolaborasi dengan anggota tim secara real-time.

Opsi pemformatan teks yang kaya, seperti poin-poin, daftar periksa, spanduk, judul, sorotan, dan blok kode, memungkinkan saya menyesuaikan dokumen saya dan membuat bagian tertentu dari catatan saya menonjol (bonus untuk pelajar visual!). Anda juga dapat menambahkan dan menyematkan elemen multimedia ke Documents.

Saya telah menggunakan fitur-fitur ini di versi web dan seluler, dan fitur-fitur ini bekerja dengan lancar di mana saja.

Edit dokumen secara real-time bersama tim Anda di ClickUp Docs

ClickUp juga mendukung penautan dua arah di dalam Tugas ClickUp menggunakan hubungan-cara yang mulus untuk menghubungkan Tugas yang serupa dan mendapatkan gambaran umum yang komprehensif tentang alur kerja saya. ClickUp Brain sekarang menjadi bagian integral dari strategi pencatatan . Alat bantu AI ini membantu saya meringkas catatan yang panjang, membuat tabel dengan data yang akurat, mendapatkan pembaruan tugas secara otomatis, dan dengan cepat menemukan informasi dari mana saja di Ruang Kerja.

Ketika saya sedang terburu-buru, saya menggunakan ClickUp Brain untuk meringkas utas komentar di Tugas sehingga saya bisa memahami apa yang sedang terjadi tanpa harus membaca setiap 200+ komentar. (Saya sering menggunakan ini untuk melacak sinyal dari kebisingan dan dengan cepat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh tim saya)

Ringkas utas komentar yang panjang dan berliku dengan ClickUp Brain dan hemat waktu Buku catatan ClickUp adalah fitur lain yang saya andalkan untuk membuat catatan cepat, baik di ponsel maupun desktop. Secara tidak sengaja, aplikasi ini menjadi aplikasi menulis favorit saya. Saya mengerjakan banyak draf pertama saya di sini dengan format sederhana sebelum memindahkannya ke tempat lain.

Bagian terbaiknya adalah saya dapat mengubah entri ini menjadi Tugas yang dapat dilacak juga, jika perlu.

Misalnya, jika catatan berbunyi 'Kutipan email ke Sam,' saya dapat dengan cepat membuat Tugas dari catatan tersebut dengan tenggat waktu dan detail lainnya.

Buat catatan di mana saja dengan ClickUp Notepad dan akses dari browser atau ponsel Anda

Ketika saya tidak punya waktu untuk menelepon untuk menjelaskan sesuatu kepada anggota tim, saya menggunakan Klip ClickUp . Aplikasi ini memungkinkan saya untuk berbagi rekaman layar secara langsung di dalam catatan, menambahkan elemen visual dan interaktif yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa aplikasi pencatatan terbaik.

Anda bisa mendapatkan transkripsi bertenaga AI untuk Klip ini, sehingga setiap kata yang diucapkan dapat dicari dalam ClickUp.

Mentranskripsikan catatan suara dan video dengan AI menggunakan ClickUp Clips

Selain itu, ClickUp menawarkan banyak hal templat pencatatan untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Salah satu favorit saya adalah Templat Catatan Proyek ClickUp .

Kelola beberapa bagian proyek Anda yang bergerak dengan catatan terperinci menggunakan Templat Catatan Proyek ClickUp

Templat ini mencakup status yang dapat disesuaikan untuk melacak kemajuan proyek, bidang khusus untuk mengkategorikan dan memvisualisasikan data proyek secara efisien, dan tampilan khusus seperti Daftar, Gantt, Kalender, dan banyak lagi untuk beradaptasi dengan alur kerja Anda.

Saya menggunakan template ini untuk:

Mengatur detail proyek (seperti ringkasan proyek, ruang lingkup, pencapaian) di satu tempat dengan visibilitas ke semua orang yang terlibat

Menugaskan Tugas kepada anggota tim

Tetap up-to-date dengan perubahan di dalam Tugas

Memantau kemajuan tugas dan mengidentifikasi hambatan

Membangun komunikasi yang jelas di antara anggota tim Unduh Template Ini Fitur terbaik ClickUp

Unduh ClickUp untuk membuat catatan di perangkat apa pun pilihan Anda-seluler, desktop, ekstensi Chrome, perangkat yang dapat dikenakan, dan banyak lagi

Gunakan ekstensi Chrome untuk kliping situs web dan tangkapan layar dengan cepat

Ubah catatan menjadi item tindakan dan tetap berada di atas daftar tugas Anda

Membuat catatan untuk penggunaan pribadi atau berbagi dan berkolaborasi dengan orang lain-Anda yang menentukan siapa yang dapat mengakses catatan Anda

Akses fitur pencatatan, manajemen tugas dan proyek, serta kolaborasi tim dalam satu aplikasi

Keterbatasan ClickUp

Memiliki sedikit kurva pembelajaran jika Anda ingin menggunakan fitur manajemen tugas tingkat lanjut

Harga ClickUp

Gratis Selamanya : Gratis

: Gratis Tak Terbatas : $7/pengguna per bulan

: $7/pengguna per bulan Bisnis : $12/pengguna per bulan

: $12/pengguna per bulan Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota per Ruang Kerja per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

: 4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (4.000+ ulasan)

Bukan hanya saya; banyak pengguna ClickUp yang setuju bahwa Notepad telah menjadi alat yang menyelamatkan mereka. Salah satunya menyebut ClickUp sebagai aplikasi manajemen proyek terbaik dan menarik:

Saya biasa menggunakan catatan tempel sebelumnya, namun kini dengan Notepad saya dapat merinci catatan dan poin-poin penting yang dikategorikan berdasarkan topik, klien, dan prioritas, terutama saat saya harus mengingat sesuatu sebelum rapat dengan klien.

2. Notion-ruang kerja terbaik yang dapat disesuaikan untuk catatan, tugas, dan wiki Anda

via Gagasan Pengalaman mencatat Notion mendukung berbagai jenis konten, termasuk gambar, catatan teks, penanda, video, dan kode. Anda dapat menambahkan semua ini ke catatan Anda dengan kontrol intuitif seperti seret dan lepas dan perintah garis miring.

Kami menyukai opsi penyesuaiannya. Opsi ini memungkinkan kami menyesuaikan ruang kerja kami untuk kebutuhan pribadi dan tim yang berbeda, seperti mengubah pengaturan privasi untuk merahasiakan catatan rapat rahasia atau membaginya dengan anggota tim bila diperlukan.

Satu hal yang tidak disukai tim dengan Notion adalah labirin pengorganisasiannya; Anda terkadang tersesat di dalam aplikasi ini, dan remah-remah roti tidak selalu membantu. Di sisi lain, aplikasi ini cukup populer di kalangan orang-orang yang ingin membuat basis data dan wiki. Lihat saja nanti.

UX-nya terkadang tidak sesuai harapan; jendela yang ingin Anda buka sebagai halaman terpisah sering kali terbuka sebagai popup dan sebaliknya. Tentu saja, ini tergantung pada preferensi pribadi Anda.

Saat menguji aplikasi ini, saya mengutak-atik Gagasan AI untuk mengetahui bagaimana aplikasi ini dapat menyederhanakan pencatatan dan pengorganisasian. Saya membuat daftar beberapa tugas, sebagian besar terkait dengan peluncuran produk baru, dan Notion AI dengan cepat mengisi secara otomatis langkah-langkah yang harus saya ikuti untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Meskipun tidak sepenuhnya akurat, alat ini melakukan pekerjaan yang cukup baik.

Platform ini bekerja dengan baik untuk tim lintas fungsi di mana kolaborasi adalah suatu keharusan. Komentar dan pengeditan waktu nyata menawarkan cara yang mulus untuk memberikan ide dengan tim jarak jauh, mengumpulkan dan memberikan umpan balik dengan cepat, dan menjaga semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Fitur terbaik Notion

Buat templat khusus dan integrasikan basis data Anda ke dalam catatan

Akses informasi penting dengan cepat melalui bilah sisi

Menulis dan memformat catatan menggunakan Markdown

Fokus pada apa yang Anda tulis dengan pengalaman mendalam yang membuat segala sesuatu yang lain memudar untuk sementara waktu

Keterbatasan gagasan

Kumpulan fitur dan UI yang kompleks bisa jadi menakutkan bagi pengguna baru

Tidak menawarkan fitur perekaman layar atau transkripsi - untuk itu, Anda harus menjelajahinyaAlternatif gagasan Aplikasi selulernya terasa kikuk dibandingkan dengan versi desktop



Harga gagasan

Dasar : Gratis

: Gratis Plus : $10/kursi per bulan

: $10/kursi per bulan Bisnis : $18/kursi per bulan

: $18/kursi per bulan Perusahaan : Harga khusus

: Harga khusus Notion AI dapat ditambahkan ke paket Anda dengan biaya $10/anggota/bulan

Peringkat dan ulasan Notion

G2 : 4.7/5 (5000+ ulasan)

: 4.7/5 (5000+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (2000+ ulasan)

3. Evernote-pengorganisasian dan kemampuan pencarian terbaik untuk catatan

via Evernote Dengan Evernote, Anda tidak akan pernah melupakan cinta pertama Anda. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun mengutak-atik Evernote untuk membangun pengalaman dan alur kerja yang ideal, tetapi tidak pernah berhasil.

Dari catatan, tugas, dan jadwal hingga sumber daya favorit Anda dari web, Evernote memudahkan untuk menyimpan apa pun yang Anda inginkan di perangkat yang Anda pilih.

Saya bisa dengan cepat mengintegrasikan Evernote dengan ClickUp, Google Calendar, Slack, dan Microsoft Teams, sehingga semua presentasi, rapat klien, dan pengingat saya secara otomatis disinkronkan dengan Evernote.

Alat ini juga tersedia secara offline, jadi saya merasa nyaman mengetahui bahwa saya masih bisa mengakses catatan saya jika sedang berkemah atau bepergian tanpa akses internet.

Fungsionalitas pencarian Evernote yang didukung AI sangat cepat dan intuitif. Ini berfungsi di seluruh PDF, dokumen, dan gambar, jadi mencari melalui sejumlah besar catatan dan konten tidak pernah menjadi masalah.

Fitur Tugas memungkinkan Anda menguraikan langkah-langkah proyek dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain-cara yang bagus untuk berkolaborasi dengan tim Anda saat bepergian.

Fitur terbaik Evernote

Menyimpan cuplikan dari web langsung ke dalam catatan mereka dengan Web Clipper

Memindai, mendigitalkan, dan mengatur dokumen kertas dengan kamera ponsel Anda

Edit catatan dan tugas secara real time dan jaga agar semua kontributor tetap berada di halaman yang sama

Keterbatasan Evernote

Versi gratis terbatas yang mendorong pengguna untuk berlangganan premium. Jika Anda mencari opsi yang lebih murah, lihat aplikasi pencatatan lain di daftar ini atau jelajahi iniAlternatif Evernote Harga Evernote

Gratis

Pribadi : $14,99/bulan

: $14,99/bulan Profesional : $17.99/bulan

: $17.99/bulan Tim: $24,99/pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Evernote

G2 : 4.4/5 (2000+ ulasan)

: 4.4/5 (2000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (8200+ ulasan)

Sebagian besar pengguna menyukai betapa cepat dan mudahnya mereka dapat menemukan dan mengatur catatan mereka di Evernote. Satu pengguna juga mengapresiasi kemampuan untuk menautkan catatan untuk membangun bank pengetahuan dengan mulus:

Saya benar-benar percaya bahwa Evernote berutang pada logonya: Evernote memang membantu membangun memori gajah, tidak hanya dalam hal kapasitas tetapi juga koneksi tanpa batas yang bisa Anda buat dan perkaya, mengikuti aturan klasifikasi yang Anda inginkan. Anda bisa menambahkan tag, buku catatan, dan sub-buku catatan sebanyak mungkin, belum lagi tautan internal yang menghubungkan catatan satu sama lain.

4. Microsoft OneNote-pencatatan bentuk bebas terbaik dengan sinkronisasi dan kolaborasi multi-perangkat

melalui OneNote Microsoft OneNote menyediakan serangkaian alat bantu pencatatan untuk mengakomodasi input yang berbeda, termasuk pengetikan, tulisan tangan, dan gambar.

Anda dapat memasukkan konten dari web secara langsung ke dalam catatan Anda, menyempurnakan proses penelitian dan dokumentasi. Saya selalu menganggap pengaturan OneNote sangat bagus. Sangat mudah untuk mendapatkan apa yang Anda cari dengan sedikit klik. Hal lain yang saya sukai adalah aplikasi ini tidak terlalu kaku dan lebih mengalir di seluruh teks, angka, dan gambar.

Anda bisa dengan cepat menambahkan rumus, tabel, atau gambar ke catatan yang sama. Saya menghargai keluwesan pendekatan ini-rasanya seperti pengalaman mencatat dan membuat jurnal yang alami. Templat OneNote menyediakan titik awal yang nyaman untuk mengatur catatan Anda, baik saat Anda merencanakan proyek, melacak tugas, atau membuat jurnal.

Tim kami menguji fitur kolaborasinya, yang cukup mulus. Anda bisa bekerja bersama-sama (pada daftar belanjaan, belanja pesta, atau daftar tugas) dengan anggota keluarga atau tim Anda, dan catatan Anda akan diperbarui secara real-time. Selalu ada keterhubungan dari rangkaian Microsft yang menjadikannya USP dan batasannya-tergantung pada siapa Anda bertanya.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Menciptakan kembali nuansa binder fisik dengan bagian dan halaman yang terpisah dalam Tata Letak Buku Catatan Digital

Mengonversi catatan tulisan tangan menjadi teks yang diketik

Menyinkronkan catatan Anda di seluruh perangkat dan platform, menjaga kesinambungan pemikiran tetap utuh

Mengakses catatan Anda bahkan saat Anda sedang offline

Keterbatasan Microsoft OneNote

Pengguna harus memiliki langganan Microsoft 365 untuk mengakses alat ini. Jika tidak, Anda harus menggunakanAlternatif OneNote Menyediakan integrasi terutama dengan produk Microsoft, yang membatasi pengguna ekosistem lain



Harga Microsoft OneNote

Termasuk dalam langganan Microsoft 365, mulai dari $69,99/tahun

Peringkat dan ulasan Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1800+ ulasan)

4.5/5 (1800+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (1500+ ulasan)

5. Apple Notes-integrasi pencatatan terbaik untuk pengguna Apple

via Catatan Apple Apple Notes adalah aplikasi catatan sederhana namun efisien yang bekerja di semua perangkat Apple. Jika Anda mendalami ekosistem Apple, aplikasi ini bisa menjadi alat bantu utama Anda.

Aplikasi ini masih merupakan aplikasi yang paling mudah jika Anda bekerja di ranah Apple - panggil aplikasi ini kapan saja di Mac Anda dari sudut kanan bawah, dan aplikasi ini akan muncul dengan sendirinya. Sinkronisasi sebagian besar sangat bagus; menyalin sesuatu di ponsel dan menempelkannya di desktop Anda adalah keajaiban. Hal-hal kecil yang meningkatkan pengalaman.

Tanyakan lebih banyak hal pada aplikasi ini, dan Anda akan kecewa. Memindahkan teks, memformat, dan membuat indentasi tidaklah mudah atau langsung. Kasus penggunaan yang lebih canggih tidak didukung.

Anda bisa menyimpan berbagai jenis konten, termasuk gambar, tautan web, catatan tulisan tangan, peta, PDF, dan sketsa.

Saya lebih memilih fitur pemindaian Apple Notes untuk memindai dokumen langsung dari iPhone saya-tidak perlu pemindai pihak ketiga! Dokumen disimpan langsung di dalam Notes sebagai PDF.

Fitur terbaik Apple Notes

Membuat catatan, mengedit daftar, mengatur catatan ke dalam folder, dan mengelola lampiran

Menyematkan catatan prioritas di bagian atas untuk akses cepat

Menambahkan tag untuk mengurutkan dan menemukan catatan dengan mudah

Keterbatasan Apple Notes

Terbatas untuk pengguna dalam ekosistem Apple

Harga Apple Notes

Gratis: Tersedia secara gratis di semua perangkat Apple

Peringkat dan ulasan Apple Notes

G2 : Tidak tersedia

: Tidak tersedia Capterra: Tidak tersedia

6. Google Keep-terbaik untuk pencatatan dan pengingat sederhana

via Google Keep Google Keep memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengambil berbagai konten, termasuk catatan, daftar, foto, dan audio, dan mengatur semuanya di papan buletin digital.

Berbagi catatan di antara keluarga dan teman sangatlah mudah. Misalnya, Anda dapat berbagi daftar belanja dan melihat pembaruan secara real-time saat item dicentang-tidak perlu komunikasi bolak-balik.

Saya pribadi menyukai fitur catatan suara Google Keep. Ketika saya sedang terburu-buru dan perlu mencatat sesuatu yang penting, saya cukup merekam memo suara dan menyalinnya ke dalam teks nanti-cepat dan efisien!

Seperti Apple Notes, apa pun yang lebih kompleks atau canggih yang Anda inginkan dari alat ini adalah sebuah perjuangan. Anda mungkin berpikir Google akan melakukan lebih banyak upaya untuk menggabungkan pengalaman Keep dengan Google Tasks dan Kalender, tetapi itu tidak terjadi. Keduanya terus menjadi pengalaman yang berbeda, yang bisa membuat frustasi jika Anda menginginkan perangkat lunak all-in-one atau pengalaman.

Fitur terbaik Google Keep

Mengingatkan daftar tugas Anda di tempat dan waktu yang tepat dengan pengingat berbasis waktu dan lokasi

Mengatur catatan menggunakan label dan warna

Mengintegrasikan catatan Anda secara mulus dengan Google Dokumen, Kalender, dan aplikasi lain dalam ekosistem Google

Sematkan catatan ke layar beranda perangkat Anda dan tetap berada di atas tugas-tugas prioritas

Keterbatasan Google Keep

Lebih cocok untuk catatan cepat daripada pencatatan yang mendetail dan panjang

Fitur-fiturnya terlalu mendasar untuk pengaturan catatan yang kompleks

Harga Google Keep

Gratis: Sepenuhnya gratis untuk digunakan dengan akun Google

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2 : Tidak tersedia

: Tidak tersedia Capterra: Tidak tersedia

7. Obsidian-terbaik untuk pencatatan tingkat lanjut dengan catatan yang saling bertautan

via Obsidian Obsidian adalah aplikasi pencatatan yang berguna bagi orang-orang seperti saya yang memiliki ratusan atau ribuan catatan di perangkat mereka.

Yang paling saya sukai dari alat ini adalah penghubung antar catatan dan penghubung dua arah-Anda bisa membuat hubungan antara catatan, ide, orang, tempat, dan banyak lagi.

Sebagai contoh, saya menyimpan beberapa catatan pada kampanye pemasaran yang berbeda, semuanya untuk produk yang sama. Menautkan membantu saya menjaga semuanya tetap terintegrasi dan mengakses catatan yang relevan dengan cepat. Grafik interaktif juga mengidentifikasi pola tersembunyi di dalam catatan dan memvisualisasikan hubungannya.

Dengan catatan itu, saya adalah penggemar berat Obsidian dan Notion. Tetapi jika saya harus menilai Notion vs Obsidian secara head-to-head, saya akan memilih Notion, karena fitur berbagi catatan dan kolaborasinya jauh lebih lancar. Obsidian sangat bagus jika Anda ingin menghabiskan banyak waktu untuk alat itu sendiri. Jika Anda mencari fitur kolaborasi atau integrasi di mana Anda bisa mengeluarkan informasi atau tugas untuk mendukung alur kerja produktivitas Anda - Obsidian tidak dibuat untuk itu.

Fitur terbaik Obsidian

Curah pendapat, penelitian, dan ide di Canvas-ruang pribadi Anda

Melacak riwayat versi catatan hingga satu tahun

Mengatur pengalaman yang dipersonalisasi dengan plugin dan tema

Mengontrol file mana yang ingin disinkronkan dengan perangkat mana

Keterbatasan Obsidian

Berkolaborasi dengan orang lain dalam catatan adalah proses yang rumit

Utamanya adalah aplikasi desktop; versi mobile tidak sekuat atau semudah versi desktop

Harga Obsidian

Pribadi : Gratis

: Gratis Komersial : $50/pengguna per tahun (paket bulanan tidak tersedia)

: $50/pengguna per tahun (paket bulanan tidak tersedia) Tambahkan Ons: $5/pengguna per bulan untuk Sinkronisasi dan $10/situs per bulan untuk Publikasikan (ditagih setiap bulan)

Peringkat dan ulasan Obsidian

G2 : Tidak cukup ulasan

: Tidak cukup ulasan Capterra: 4.9/5 (20+ ulasan)

Sebagian besar Pengguna Obsidian bersumpah akan kemudahan penggunaan markdown untuk memformat catatan mereka di dalam aplikasi.

Dukungan Obsidian untuk Markdown juga luar biasa. Ini memudahkan saya memformat catatan saya dan menyertakan gambar, tabel, dan media lainnya Beberapa di antaranya tidak menyukai banyak fitur dasar dan menarik-seperti sinkronisasi awan dan langganan multi-perangkat-yang berada di balik dinding pembatas.

Kelemahan: "Anda harus membayar untuk langganan tautan multi-perangkat, menurut saya, ini seharusnya hanya satu kali pembayaran saja."

8. Joplin-pencatat sumber terbuka terbaik dengan fokus privasi yang kuat

via Joplin Joplin adalah aplikasi pencatatan sumber terbuka yang membantu Anda menuangkan pemikiran Anda ke dalam kata-kata dan mengaksesnya dengan aman di Windows, MacOS, Windows, Linux, dan iOS. Alat ini mendukung catatan multimedia, termasuk gambar, video, PDF, dan file audio.

Fitur berbagi dan kolaborasinya sangat mulus. Ini memungkinkan saya untuk berbagi catatan dengan teman, keluarga, dan kolega, serta bekerja bersama mereka dalam catatan tanpa kerumitan.

Ada juga opsi untuk menyimpan catatan (di internet) dan membagikan tautannya kepada orang lain-cara yang mudah untuk berbagi daftar tugas, wiki perusahaan, atau catatan rapat dengan banyak orang.

Joplin menawarkan opsi kustomisasi yang luas melalui plugin, tema khusus, dan editor teks (seperti Rich Text dan Markdown), memastikan Anda bisa mengubah alat ini sesuai keinginan Anda.

Meskipun ini adalah aplikasi sumber terbuka, Joplin menjaga privasi data dengan Enkripsi End-To-End (E2EE). Catatan Anda hanya dapat diakses oleh Anda kecuali jika Anda memilih untuk membagikannya.

Fitur terbaik Joplin

Memformat catatan Anda dengan Rich Text atau Markdown

Menyimpan halaman web atau mengambil tangkapan layar secara langsung dengan ekstensi Web Clipper (tersedia untuk Chrome dan Firefox)

Bekerja secara offline dan membuat catatan di mana saja

Keterbatasan Joplin

Antarmukanya tidak semudah beberapa opsi komersial, membatasi daya tariknya untuk pengguna yang kurang paham teknologi

Sinkronisasi membutuhkan lebih banyak pengaturan dibandingkan dengan aplikasi catatan umum lainnya

Harga Joplin

Dasar : €2.99/bulan

: €2.99/bulan Pro : €5.99/bulan

: €5.99/bulan Tim: €7,99/bulan per pengguna (minimal 2 pengguna)

Peringkat dan ulasan Joplin

G2 : Tidak ada ulasan yang cukup

: Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: Tidak cukup ulasan

9. Simplenote-terbaik untuk pencatatan bebas gangguan yang berfokus pada teks biasa

via Simplenote Simplenote adalah aplikasi pencatatan tanpa repot yang dapat disinkronkan di berbagai perangkat dan platform, termasuk Android, iOS, Mac, Windows, Linux, dan browser web. Catatan diperbarui secara otomatis dalam waktu nyata di semua perangkat-tidak perlu mencari tombol 'sinkronisasi'!

Menurut saya, fitur riwayat versi adalah yang paling berguna. Kadang-kadang, saya membuat catatan terperinci tentang suatu topik, dan setelah pekerjaan selesai, saya mengedit catatan tersebut dengan konten baru. Kemudian, jika saya ingin mengambil catatan itu, tidak mungkin lagi.

Simplenote adalah penyelamat dalam kasus seperti itu-ini mencadangkan catatan dengan setiap perubahan, jadi saya bisa mencari apa yang telah saya tulis beberapa hari, minggu, atau bahkan beberapa bulan yang lalu.

Antarmukanya sangat mirip dengan Apple Notes, tetapi tidak ada opsi untuk menambahkan gambar atau sketsa.

Fitur terbaik Simplenote

Mengatur catatan menggunakan tag dan mengambilnya dengan cepat dengan fungsionalitas pencarian instan dariaplikasi pencatatan android Berkolaborasi dengan teman dan anggota tim dengan berbagi daftar, memposting instruksi, atau menerbitkan catatan secara online

Menulis, mempratinjau, dan menerbitkan catatan dalam format Markdown

Keterbatasan Simplenote

Tidak ada opsi untuk menyisipkan tabel

Tidak memiliki daya tarik estetika

Harga Simplenote

Gratis untuk semua pengguna

Peringkat dan ulasan Simplenote

G2 : 4.2/5 (30+ ulasan)

: 4.2/5 (30+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

Simplenote tampaknya merupakan pilihan populer untuk mencatat catatan di ruang kelas dan rapat, dengan pengguna yang mengagumi uI yang sederhana dan tidak merepotkan .

Ini sangat membantu saya (a) dalam pertemuan untuk mencatat MOM.

Kelemahannya, tentu saja, adalah kurangnya lonceng dan peluit, seperti templat, seperti yang ditunjukkan oleh pengguna ini .

10. UI minimalis yang indah dan terbaik (untuk pengguna Apple)

via Beruang Bear adalah aplikasi pencatatan berbasis Markdown yang memungkinkan Anda memformat dan mengatur berbagai jenis konten (termasuk teks, foto, tabel, dan daftar tugas) dalam satu catatan.

Saya menyukai estetikanya, terutama antarmuka pengguna yang minimal-membuat saya tidak terlalu cemas saat bermain-main dengan aplikasi ini, meskipun saya memiliki banyak sekali daftar tugas yang harus diselesaikan!

Bear tersedia di Mac, iPhone, dan iPad. Ini adalah pilihan yang tepat jika Anda lebih menyukai ekosistem Apple dan mencari sesuatu yang lebih menarik secara visual daripada Apple Notes.

Memilih versi berbayar, Bear PRO, membuka fitur-fitur canggih, seperti kemampuan pencarian OCR dan mengekspor catatan ke dalam berbagai format (PDF, HTML, DOCX, dan JPG). Ini sepadan dengan harganya jika Anda suka mendesain.

Fitur terbaik Bear

Memformat catatan Anda dengan Markdown sederhana

Atur catatan dengan sistem penandaan yang fleksibel

Gunakan lipatan untuk fokus pada satu bagian pada satu waktu bagian dan sembunyikan sisanya

Sesuaikan aplikasi dengan tema-tema yang indah

Batasi keterbatasan

Hanya tersedia di iOS dan macOS, yang membatasi penggunaannya pada ekosistem Apple.

Beberapa fitur dasar, seperti sinkronisasi iCloud dan opsi ekspor, memerlukan langganan

Jika Anda menggunakan Windows atau sistem operasi lain, Anda bisa menjelajahi ini Alternatif aplikasi Bear .

Harga beruang

Dasar : Gratis

: Gratis Pro: $ 2,99/bulan

Peringkat dan ulasan Bear

G2 : 4.6/5 (40+ ulasan)

: 4.6/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (Tidak cukup ulasan)

Apa Aplikasi Pencatatan Terbaik dari Semuanya?

Aplikasi yang kami uji dan pilih memiliki beberapa kesamaan: semuanya mudah digunakan, tersedia di berbagai platform, dan membuat saya lebih terorganisir dan produktif.

Meskipun aplikasi-aplikasi ini bagus untuk mencatat dan mengaksesnya nanti, hanya sedikit alat yang melampaui fitur-fitur dasar.

Saya lebih suka alat yang membantu saya menyeimbangkan tugas pribadi dan profesional, jadi saya lebih suka aplikasi dengan fitur-fitur canggih seperti kolaborasi tim, manajemen tugas, manajemen proyek, dan integrasi yang kuat.

Memiliki beberapa aplikasi catatan di perangkat saya tidak akan mencapai tujuan, karena hanya akan mengacaukan ruang digital dan membuat saya kewalahan. Jadi, saya lebih suka menggunakan satu aplikasi canggih yang memiliki banyak fungsi dan terintegrasi dengan perangkat teknologi saya.

Hanya ada satu perangkat lunak yang memenuhi semua kebutuhan saya-ClickUp!

Aplikasi ini menyederhanakan pencatatan dengan Docs, Notepad, dan templat yang siap pakai. Kemampuan AI-nya mempercepat proses penulisan, mengambil catatan lama, dan menyalin catatan suara. Dan alat manajemen proyek memungkinkan kita tetap berada di atas daftar tugas dan berkolaborasi dengan tim lintas fungsi. Coba ClickUp hari ini!