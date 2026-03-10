Sintra AI vs. ChatGPT: Asisten AI Mana yang Lebih Baik untuk Anda?

Slogan baru yang populer adalah “Mari gunakan asisten AI untuk melakukannya,” tetapi perhitungan operasional harus sesuai agar hal ini dapat berhasil.

Prediksi analis optimis untuk agen tertanam, dengan Gartner memperkirakan bahwa hingga 40% aplikasi perusahaan akan menyertakan asisten AI khusus tugas pada akhir tahun ini.

Dalam panduan Sintra AI vs ChatGPT ini, kami akan fokus pada hasil: penanganan konteks, kedalaman integrasi, tata kelola, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai yang dapat diukur.

Kami akan membahas di mana antarmuka umum ChatGPT unggul dan di mana pendekatan Sintra yang berfokus pada asisten dan otomatisasi cocok, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang percaya diri dan siap untuk bisnis tentang platform mana yang sesuai dengan roadmap Anda.

Sintra AI vs. ChatGPT Sekilas

Kemampuan Sintra AI ChatGPT ClickUp Pendekatan inti Platform AI yang dibangun di sekitar 12 asisten khusus yang mewakili peran bisnis seperti penulis konten, perekrut, atau spesialis SEO. Asisten percakapan AI serbaguna yang dibangun berdasarkan model bahasa besar, dirancang untuk penelitian, penulisan, analisis, dan pemrograman. Lingkungan kerja AI terintegrasi untuk eksekusi tugas, menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, otomatisasi, dan AI dalam satu platform. Kasus penggunaan utama Bantuan AI yang terarah untuk pemasaran, media sosial, dan alur kerja bisnis yang ringan. Asisten AI umum untuk ideasi, penelitian, penulisan draf, pemrograman, dan analisis. Pusat operasional tempat output AI diubah menjadi tugas, proyek, dan alur kerja. Fleksibilitas model AI Asisten internal yang telah ditentukan perannya dan alur kerjanya. Model umum yang kuat dengan GPT kustom dan GPT Store untuk asisten khusus. Berbagai model AI melalui ClickUp Brain, dapat diakses di dalam tugas kerja dan dokumen. Pengelolaan konteks dan pengetahuan Brain AI menyimpan pedoman merek, tautan, dan file sehingga asisten dapat berbagi konteks yang konsisten. Pemrosesan konteks panjang dan Proyek untuk mengorganisir instruksi, file, dan percakapan. Pengetahuan yang terintegrasi dengan ruang kerja—AI dapat merujuk pada tugas, dokumen, obrolan, dan pekerjaan historis untuk memberikan jawaban yang kontekstual. Otomatisasi & integrasi Integrasi dasar (Google Calendar, Gmail, Notion, Facebook) untuk penjadwalan dan otomatisasi sederhana. Panggilan alat dan integrasi melalui GPT kustom dan alat perusahaan. Otomatisasi alur kerja mendalam dengan pemicu, tindakan, dan otomatisasi tanpa kode di seluruh tugas dan tim. Kolaborasi & alur kerja tim Didesain terutama untuk pengguna individu atau tim kecil yang menggunakan asisten. Paket Tim dan Perusahaan dengan fitur tata kelola, SSO, dan kontrol admin. Dibangun untuk kolaborasi tim dengan manajemen proyek, dasbor, obrolan, dokumen, dan AI yang bekerja bersama-sama. Pembuatan konten kreatif Kuat dalam pembuatan konten berbasis peran dan media sosial dengan fitur pembangkitan gambar bawaan. Kuat untuk penelitian, penulisan panjang, dan prompt lintas bidang. AI membantu dalam menyusun konten langsung di dokumen, tugas, dan komentar yang terhubung dengan alur kerja proyek. Pelaksanaan & manajemen tugas Pelacakan tugas terbatas di luar output asisten. Membutuhkan alat eksternal untuk mengubah output menjadi alur kerja yang dapat diterapkan. Pengelolaan tugas dan proyek secara native, mengubah saran AI langsung menjadi pekerjaan yang dapat ditugaskan. Skalabilitas untuk organisasi Palin cocok untuk freelancer atau tim kecil. Sangat skalabel dengan tata kelola perusahaan dan asisten kustom. Mendukung berbagai departemen dengan manajemen pekerjaan + AI dalam satu sistem. Pilihan terbaik untuk Wirausaha tunggal atau pemasar yang menginginkan pengalaman tim AI yang terarah. Individu atau tim yang membutuhkan asisten AI fleksibel untuk berbagai tugas. Organisasi yang ingin mengintegrasikan AI, kolaborasi, dan pelaksanaan proyek dalam satu ruang kerja.

Apa Itu Sintra AI?

Sintra AI pada dasarnya adalah platform produktivitas yang mendefinisikan ulang kecerdasan buatan sebagai lebih dari sekadar alat tunggal yang serba bisa. Sebaliknya, ia menawarkan kumpulan 12 asisten AI khusus, yang disebut “Helpers.”

Alih-alih membuka prompt kosong, pengguna akan melihat deretan asisten digital, masing-masing dirancang untuk peran bisnis tertentu: Penn sang Penulis Iklan, Soshie sang Manajer Media Sosial, Dexter sang Analis Data, dan lainnya.

Pendekatan "tim versus alat" ini merupakan perbedaan utama Sintra di pasar yang didominasi oleh model umum seperti ChatGPT.

Fitur Sintra AI

Untuk benar-benar memahami Sintra, kita perlu menganalisis fitur inti yang mendukung fungsionalitasnya.

1. 12 asisten khusus

Fitur utama Sintra adalah koleksi asisten AI yang telah dilatih sebelumnya, yang disebut "Helpers." Setiap Helper dirancang untuk fungsi spesifik, dilengkapi dengan konteks dan keahlian bawaan. Hal ini membantu mengurangi kebutuhan Anda untuk membuat prompt detail untuk mendefinisikan peran.

Buddy: Pengembangan Bisnis Cassie: Layanan Pelanggan Commet: eCommerce Dexter: Analis Data Emmie: Pemasar Email Gigi: Pengembangan Pribadi Milli: Manajer Penjualan Penn: Penulis konten Scouty: Perekrut Seomi: Ahli SEO Soshie: Manajer Media Sosial Vizzy: Asisten Virtual

2. Brain AI sebagai inti dari operasional Anda

Bayangkan Brain AI sebagai basis pengetahuan bersama yang menggerakkan asisten AI Sintra. Anda mengisinya dengan pedoman merek, FAQ, tautan, dan file sehingga setiap asisten bekerja berdasarkan panduan yang sama—tanpa perlu mengulang perintah, dan mengurangi proses serah terima.

Agen dan freelancer dapat membuat profil terpisah untuk memisahkan konteks klien, sehingga output tetap bersih di seluruh akun dan kampanye. Saat Anda menambahkan materi, sistem beradaptasi, meningkatkan kualitas teks, catatan analisis data, dan saran tugas seiring waktu.

Memori pusat inilah yang memungkinkan asisten AI Sintra menghasilkan proposal, ringkasan, dan tanggapan yang konsisten tanpa kehilangan nuansa. Dalam praktiknya, Brain AI menjadi jembatan yang mengintegrasikan proses bisnis, mengurangi pekerjaan ulang, dan mempercepat pembuatan konten di mana konteks sangat penting.

🧩 Fakta Menarik: Pasar perangkat lunak presentasi AI global diperkirakan akan tumbuh lebih dari 22% per tahun hingga 2030, seiring dengan semakin banyaknya tim yang mengganti pembuatan slide tradisional dengan alat AI yang mengotomatisasi desain dan pembuatan konten.

3. Integrasi & pembangkitan gambar

Sintra menghubungkan ruang kerja Anda dengan alat-alat sehari-hari sehingga agen dapat bertindak, bukan hanya bercakap-cakap. Dengan integrasi dengan Google Calendar, Gmail, Notion, dan Facebook, asisten dapat menjadwalkan posting media sosial, merangkum kotak masuk, dan mencatat tugas-tugas—menjaga alur kerja tetap lancar dengan integrasi yang mulus di seluruh aplikasi yang sudah Anda gunakan.

Meskipun bukan platform iPaaS yang lengkap, platform ini cukup untuk mengotomatisasi momen-momen sederhana yang memberikan nilai tambah tinggi tanpa perlu menggunakan alat AI tambahan. Untuk visual, fitur generasi gambar bawaan memungkinkan Anda membuat gambar dan melakukan edit ringan—berguna untuk variasi kampanye cepat, sampul, atau aset cerita.

Ini tidak akan menggantikan stack desain khusus, tetapi untuk iterasi cepat dalam satu platform, kombinasi integrasi dan gambar secara signifikan mengurangi perpindahan antar aplikasi dan membantu mengotomatisasi tugas dari awal hingga akhir.

Harga Sintra AI

Paket 12 bulan : $52/bulan

Paket 3 bulan : $59/bulan

Paket 1 bulan: $97

Harap diperhatikan bahwa Sintra AI sering menawarkan promosi, jadi sebaiknya periksa situs web mereka untuk harga terbaru dan penawaran yang sedang berlangsung.

🎥 Tidak yakin apakah Anda memanfaatkan AI dengan optimal di tempat kerja? Tonton video ini!

Apa Itu ChatGPT?

ChatGPT adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh OpenAI yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam percakapan yang mirip dengan dialog alami. Anda dapat mengajukan pertanyaan atau membuat permintaan melalui prompt, dan ChatGPT akan merespons sesuai dengan itu.

Platform ramah pengguna ini menjadi populer sebagai alternatif mesin pencari tradisional dan sebagai sumber daya untuk penulisan AI, di antara penggunaan lain seperti penelitian dan pengembangan strategi.

🔍 Tahukah Anda? Menurut Survei Gen Z dan Milenial 2025 Deloitte, masing-masing 57% dan 56% sudah menggunakan GenAI untuk tugas kerja mereka. Pembuatan konten merupakan kasus penggunaan yang populer bagi kedua kelompok tersebut.

Fitur ChatGPT

ChatGPT merupakan terobosan menarik dalam bidang AI generatif, yang menawarkan fitur-fitur yang dapat membantu mempercepat tugas-tugas spesifik jika digunakan dengan hati-hati.

Custom GPTs dan Toko GPT

melalui ChatGPT

ChatGPT memungkinkan Anda membuat asisten AI khusus tugas (disebut GPT) tanpa perlu kode. Anda dapat menyesuaikan instruksi, mengunggah file, dan mengintegrasikan alat sehingga GPT dapat menyusun proposal, mengelola spesifikasi QA, atau menangani otomatisasi alur kerja untuk tim.

Anda dapat menyimpan ini secara pribadi, membagikannya secara internal, atau mempublikasikannya di GPT Store untuk penggunaan yang lebih luas, memberikan organisasi Anda cara yang terkelola untuk menskalakan alat AI yang dapat diulang.

Pemrosesan multimodal, penalaran real-time

Dengan GPT-5.2, ChatGPT mampu menangani penalaran yang lebih mendalam, konteks yang lebih panjang, dan eksekusi multi-langkah yang lebih andal. Ia dirancang untuk alur kerja yang kompleks—perencanaan, analisis, dan pemanggilan alat secara proaktif yang mengubah perintah menjadi langkah-langkah yang selesai, bukan hanya saran.

Dalam praktiknya, hal ini berarti lebih sedikit proses serah terima dan otomatisasi alur kerja yang lebih cepat, bahkan ketika masukan mencakup spesifikasi besar, catatan rapat, dan tangkapan layar. Tim mendapatkan rantai pemikiran yang lebih jelas dalam output dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi pada tugas end-to-end.

Ini berguna untuk segala hal, mulai dari pembaruan PMO hingga panduan operasional, di mana akurasi dan ketepatan sangat penting.

Kolaborasi dan kontrol tingkat perusahaan

ChatGPT Team dan Enterprise dilengkapi dengan kontrol admin, SSO, verifikasi domain, analitik penggunaan, dan jaminan penanganan data (percakapan Anda tidak digunakan untuk melatih model). Dirancang untuk implementasi aman di tim AI besar, sehingga Anda dapat mendistribusikan asisten ke berbagai departemen sambil memenuhi kebutuhan kepatuhan dan kolaborasi.

Harga ChatGPT

Gratis

Go : $8/bulan (Tersedia di wilayah tertentu)

Plus : $20/bulan

Pro: $200/bulan

📮ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan Anda terlihat, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Sintra AI vs. ChatGPT: Perbandingan Fitur

Anda telah melihat bagaimana Sintra AI mengorganisir pekerjaan melalui asisten berbasis peran dan Brain AI, sementara ChatGPT dari OpenAI berfokus pada model umum yang kuat, Projects, dan kontrol perusahaan. Berikut ini perbandingan langsung mengenai tiga kemampuan yang paling penting bagi tim yang memilih antara keduanya.

Fitur #1: Pengelolaan konteks dan pengetahuan

Sintra’s Brain AI memungkinkan Anda membuat hingga lima "profil" terpisah sehingga asisten dapat membagikan dokumen, tautan, dan file merek yang tepat tanpa campur aduk—sangat cocok untuk agensi yang menangani beberapa klien.

ChatGPT menanggapi dengan kemampuan penalaran konteks panjang di GPT-5.2 dan Projects untuk menjaga instruksi, file, dan obrolan tetap dalam konteks yang konsisten.

🏆 Pemenang: Hasilnya imbang tergantung pada kebutuhan. Jika Anda membutuhkan pemisahan ruang kerja yang ketat sejak awal, Sintra unggul; jika prioritas Anda adalah pemrosesan input yang sangat besar dan tugas multi-langkah, ChatGPT lebih unggul.

Fitur #2: Otomatisasi & integrasi

Sintra menyediakan otomatisasi bawaan dan integrasi aplikasi (Google Calendar, Gmail, Notion, Facebook) sehingga asisten dapat menjadwalkan posting, merangkum kotak masuk, dan menjalankan tugas berulang.

ChatGPT menggabungkan pemanggilan alat dan penalaran multimodal dengan kontrol Tim/Enterprise, memungkinkan organisasi untuk mensistematisasikan asisten kustom (melalui GPTs) dan mengelola penggunaan secara skala besar.

🏆 Pemenang: ChatGPT biasanya unggul dalam cakupan alur kerja yang lebih luas dan implementasi skala perusahaan.

Fitur #3: Konten & eksekusi kreatif

Sintra dilengkapi dengan fitur pembuatan/pengeditan gambar dan asisten khusus (Copywriter, Manajer Media Sosial) yang dapat mengubah brief menjadi posting media sosial dan visual dengan cepat.

ChatGPT tetap lebih unggul untuk penelitian yang beragam, penulisan teks panjang, dan perintah lintas domain, dengan fitur Projects membantu tim menjaga konsistensi hasil.

🏆 Pemenang: Sintra AI karena spesialisasinya, terutama saat beban kerja Anda berfokus pada media sosial dengan pola yang dapat diulang.

Sintra AI & ChatGPT: Kelebihan dan Kekurangan

Berikut ini gambaran singkat sebelum kita membandingkan: baik Sintra AI maupun ChatGPT adalah agen AI yang kuat, tetapi mereka mengatasi masalah yang berbeda. Di bawah ini adalah tinjauan seimbang tentang kelebihan dan kompromi untuk membantu Anda membuat keputusan antara Sintra AI dan ChatGPT.

Sintra AI

Keuntungan

Asisten khusus : Model "tim asisten" (Penulis Konten, Manajer Media Sosial, Analis Data, dll.) mengurangi kerumitan dalam menyusun prompt dan membuat pembuatan konten serta pengaturan kampanye terasa seperti mendelegasikan tugas kepada profesional yang ahli di bidangnya.

Pengalaman terarah : Asisten mengajukan pertanyaan cerdas dan jelas sehingga tim non-teknis dapat mengotomatisasi proses bisnis tanpa perlu menghabiskan waktu untuk engineering prompt yang rumit.

Harga yang dapat diprediksi untuk pekerja lepas: Biaya bulanan tetap dengan "penggunaan tak terbatas" cocok untuk pekerja lepas dan toko kecil yang tidak ingin melacak token atau kredit.

Kekurangan

Tidak ada memori antar asisten : Konteks tidak diteruskan antar asisten; Anda harus menyalin ulang catatan strategi untuk meminta asisten lain menyelesaikan tugas, yang menghancurkan ilusi "tim AI".

Otomatisasi dan integrasi terbatas : Cocok untuk alur kerja sederhana, tetapi tidak dapat menggantikan : Cocok untuk alur kerja sederhana, tetapi tidak dapat menggantikan otomatisasi alur kerja yang kuat dan multi-langkah atau integrasi yang luas dan mulus dengan sistem di luar fitur dasar.

Kurang memuaskan bagi pengguna tingkat lanjut : Draft awalnya cukup baik, tetapi output tingkat ahli seringkali memerlukan penyuntingan yang intensif; pengguna tingkat lanjut mungkin akan merasa terbatas dengan pengalaman "wrapper".

Konflik privasi data: Beberapa pengguna melaporkan ketidaknyamanan dengan pertanyaan bisnis yang mendalam; evaluasi postur privasi data sebelum memperluas skala.

ChatGPT

Keuntungan

Dirancang untuk fleksibilitas : Mengelola riset, pemrograman, dan analisis data dalam satu platform; sangat berguna bagi pemilik bisnis yang kewalahan dan membutuhkan satu asisten AI untuk berbagai peran.

Skalabel dengan proses : Dengan Projects/konteks panjang (GPT-5.2), tim dapat mensistematisasikan brief, instruksi, dan aset—berguna untuk alur kerja bisnis yang dapat diulang dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Ekosistem & tata kelola: Ekosistem plugin/alat yang kaya dan kontrol perusahaan; terdapat juga tingkatan gratis untuk dicoba sebelum diterapkan.

Kekurangan

Batasan orisinalitas : Output dapat terlihat tidak orisinal; perspektif manusia dan pengalaman merek tetap unggul (pikirkan E-E-A-T)

Pergeseran suara merek : Meskipun ada panduan gaya dan contoh, nada terkadang terasa generik, jadi Anda memerlukan siklus tinjauan untuk tetap konsisten dengan merek.

Halusinasi dapat terjadi : Bagus untuk brainstorming, tetapi fakta memerlukan verifikasi. Pastikan ada manusia yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting.

Kesenjangan konteks/keterbaruan: Meskipun menggunakan jendela yang lebih besar, Anda tetap perlu mengkurasi masukan dan menghubungkan alat untuk data real-time dan pencarian web saat diperlukan.

Untuk mempelajari cara menggunakan ChatGPT Projects, tonton tips dalam video ini 👇

Kapan Menggunakan Sintra AI dan ChatGPT

Jika Anda mencari asisten AI yang dapat mengotomatisasi tugas-tugas di media sosial dan otomatisasi alur kerja ringan, Sintra merupakan pilihan yang tepat. Ini terutama cocok untuk pengguna yang menghargai model asisten yang terarah dan interaktif.

Di sisi lain, jika Anda membutuhkan cakupan yang lebih luas dalam penelitian, konten panjang, berbagai alat AI, serta kontrol yang lebih ketat dan pengaturan prompt, ChatGPT (Plus/Projects) cenderung unggul dalam hal fleksibilitas. Anda tetap perlu menginvestasikan waktu dalam proses dan pengeditan.

Sintra AI vs. ChatGPT di Reddit

Kami telah meninjau thread-thread terbaru di Reddit untuk melihat bagaimana pengguna nyata membandingkan Sintra AI vs. ChatGPT dalam pekerjaan pemasaran dan operasional sehari-hari.

Dari SEO + posting media sosial thread:

Beberapa pengguna berkomentar bahwa nada Sintra terasa "tidak pas," sementara ChatGPT Plus fleksibel namun masih memerlukan proses yang jelas dan struktur prompt yang terstruktur. Salah satu pandangan yang banyak disukai: Proyek di Plus adalah "alat paling berguna" untuk pekerjaan yang dapat diulang seperti blog dan caption.

Ringkasan lain: “Sintra bukanlah solusi ajaib… lebih seperti pembungkus,” dan ChatGPT masih memerlukan penyuntingan, meskipun alat penulisan khusus dapat membantu dalam struktur yang ramah SEO.

Dengan ChatGPT Plus (saya menggunakan model 4o), Anda dapat membuat kerangka blog, pengantar kaya kata kunci, dan deskripsi meta dalam hitungan detik. Sangat fleksibel, tetapi Anda perlu menyesuaikan prompt dan mengedit output untuk mendapatkan nada dan struktur yang diinginkan. Namun, hal ini masih dapat dikelola.

Dari otomatisasi + sosial thread konten:

Seorang pengguna lama melaporkan bahwa Sintra benar-benar bermanfaat sebagai manajer media sosial, memuji otomatisasi baru yang menangani strategi dan visual; mereka lebih menyukai antarmuka Sintra daripada alternatif lainnya. Pertanyaan lanjutan menanyakan tentang kualitas generasi gambar—jawaban menyatakan bahwa kualitasnya "lebih dari cukup" berkat Gemini’s Nano Banana.

Saya mencoba alternatif lain, tetapi mereka tidak memadai atau saya hanya tidak suka menggunakan antarmukanya. Sintra seru!

Kenalkan ClickUp — Alternatif Terbaik untuk Sintra AI dan ChatGPT

Di ClickUp, kami telah mengatasi tantangan berulang yang Anda hadapi: penyebaran pekerjaan.

Work sprawl adalah fragmentasi aktivitas kerja yang tersebar di berbagai alat, platform, dan sistem yang tidak terhubung satu sama lain. Hal ini menyebabkan inefisiensi, silo informasi, dan penurunan produktivitas di seluruh organisasi.

Tim saat ini semakin terputus-putus meskipun ada begitu banyak alat yang tersedia. Dengan tugas-tugas yang tersebar di berbagai proyek, anggota tim yang berada di zona waktu yang berbeda, dan data historis yang tersimpan di banyak aplikasi (data yang bisa sangat berharga jika Anda tahu cara menginterpretasikannya), tidak ada sumber kebenaran tunggal.

Lingkungan kerja AI terintegrasi ClickUp menggabungkan semua tugas, obrolan, file, dan anggota tim Anda dalam satu platform yang didukung AI untuk mengakhiri penyebaran pekerjaan secara permanen.

ClickUp Brain: Asisten AI serba guna Anda.

Akses beberapa model AI dengan harga satu model menggunakan ClickUp Brain.

ClickUp Brain adalah asisten AI yang terintegrasi ke dalam ClickUp untuk membantu Anda bekerja lebih efisien dan cepat. Anda dapat menggunakan ClickUp Brain dengan menyebutkan @Brain dalam komentar tugas atau obrolan, mirip dengan menyebutkan anggota tim. Berikut ini yang dapat dilakukannya:

Berikan instruksi dan jawab pertanyaan menggunakan konteks ruang kerja Anda.

Ringkas item ruang kerja seperti Tugas ClickUp , komentar, obrolan, dan Dokumen Anda.

Buat tugas, perbarui status kemajuan, posting komentar, cari di ruang kerja, dan banyak lagi.

Akses item publik dan (dengan izin) item pribadi di ruang kerja Anda untuk memberikan respons yang lebih relevan dan kontekstual.

Generate konten kreatif dan saran terkait ruang kerja dari ClickUp Brain

Ulasan Reddit ini benar-benar menggambarkan semuanya:

“Awalnya saya ragu dengan ClickUp Brain, sepertinya hanya trik AI biasa. Tapi alat ini telah menyelamatkan saya dari tugas-tugas menulis yang membosankan, terutama saat perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf.”

Optimalkan penggunaan AI Anda dengan ClickUp Brain MAX all-in-one.

Untuk efisiensi tambahan, ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop Anda, mengintegrasikan produktivitas berbasis AI di seluruh alur kerja Anda, tidak hanya di dalam ClickUp.

Brain MAX menghilangkan penyebaran AI dengan mengonsolidasikan semua alat dan alur kerja AI Anda di satu tempat. Anda dapat mencari, membuat, dan mengambil tindakan di ClickUp, aplikasi kerja terhubung Anda (seperti Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint), dan web, semuanya dari antarmuka terpadu tunggal.

Dan dengan Talk-to-Text, Anda bahkan dapat mengubah kata-kata yang Anda ucapkan menjadi catatan, pesan, atau komentar yang jelas dan terstruktur di ClickUp.

Sama seperti ClickUp Brain di dalam ClickUp, ClickUp Brain MAX juga memberikan akses ke semua model LLM berbayar terkemuka seperti OpenAI, Gemini, Claude, dan lainnya, dalam satu tempat. Mengapa menggunakan yang lain?

Ini adalah satu AI untuk semua pekerjaan Anda.

Perluas kemungkinan Anda dengan ClickUp Super Agents

Bayangkan ClickUp Super Agents sebagai rekan kerja yang selalu siap di dalam ClickUp—Anda dapat menandai mereka dengan @, memberikan tugas, dan mengirim pesan kepada mereka seperti halnya kepada orang lain.

Agen-agen ini, yang dirancang dengan gaya manusia dan memiliki memori tak terbatas, dirancang untuk beradaptasi dengan alur kerja dan alat-alat Anda. Mereka beroperasi 24/7, mengingat konteks, dan bertindak melintasi tugas dan jadwal untuk mendorong proyek-proyek maju.

Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp

Agen bekerja bersama manusia: Anda mengelola mereka, menetapkan ruang lingkup, dan mereka menjalankan tugas secara "ambient" di latar belakang—menangani bug, menyiapkan presentasi, melacak kata kunci, menyusun pembaruan, dan lainnya—lalu melaporkan kembali di ruang kerja yang sama tempat keputusan diambil.

Pilih dari katalog yang terus berkembang dari agen siap pakai—Manajemen Proyek, Penjualan, Pemrograman, Desainer, dan lainnya—atau buat agen kustom untuk sistem Anda.

Buat asisten AI Super Agent kustom di ClickUp dengan pembuat tanpa kode yang intuitif

Agen ideal untuk:

Operasi proyek dengan volume tinggi (pengikutan, penjadwalan, ketergantungan)

Operasi konten (ringkasan, pengecekan, analisis kompetitor)

Higiene operasional (dashboard, pengingat, bendera risiko)

Tim menggunakan mereka untuk menghemat dua hari setiap minggu dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin sambil tetap menjaga pengawasan manusia.

Ingin mencoba membuat Super Agent pertama Anda? Sangat mudah, dan video ini menunjukkan cara melakukannya:

Otomatiskan tugas-tugas berulang untuk efisiensi maksimal dengan ClickUp Automations

Otomatiskan penugasan tugas, pemberitahuan, dan alur kerja menggunakan ClickUp Automations.

Buat otomatisasi tanpa kode dalam bahasa alami menggunakan ClickUp Automations untuk menangani tugas-tugas harian yang berulang dan memakan banyak waktu tim Anda. Perubahan status, penugasan, atau aturan tenggat waktu dapat diotomatisasi, sehingga tim Anda dapat fokus pada masalah yang lebih besar.

Aktifkan otomatisasi pada peristiwa seperti pembuatan tugas, perubahan status, atau tenggat waktu yang akan datang.

Gabungkan beberapa tindakan (menugaskan, memperbarui prioritas, menambahkan komentar) menjadi satu otomatisasi untuk menyederhanakan alur kerja yang kompleks.

Gunakan bahasa alami untuk mengatur aturan otomatisasi dan logika tanggal, sehingga konfigurasi menjadi cepat dan intuitif.

Terapkan otomatisasi di tingkat Ruang, Folder, atau Daftar untuk mengstandarkan proses atau menyesuaikannya untuk tim tertentu.

Edit, pause, atau duplikat otomatisasi sesuai dengan perubahan kebutuhan Anda, menjaga alur kerja Anda tetap fleksibel dan terkini.

Jaga tim Anda tetap terkoordinasi dan fokus dengan platform all-in-one ClickUp.

Platform Manajemen Proyek ClickUp mengubah cara tim merencanakan, mendokumentasikan, dan melaksanakan proyek. Berikut adalah beberapa cara lain ClickUp membuat tim lebih produktif:

Buat dasbor ClickUp kustom untuk melacak metrik proyek real-time, beban kerja tim, dan kemajuan di berbagai proyek—semua dalam satu tempat, sehingga Anda selalu memiliki gambaran real-time tentang hal-hal yang penting dan tidak lagi menghabiskan berjam-jam untuk pelaporan manual.

Manfaatkan berbagai tampilan ClickUp untuk melacak, menyaring, dan mengelola pekerjaan sesuai dengan cara yang paling efektif bagi Anda, mulai dari diagram Gantt hingga papan Kanban.

Diskusikan proyek, tugas aksi, dan tugaskan rekan tim langsung dari ClickUp Chat , dengan tugas yang dihasilkan dari percakapan untuk tindak lanjut cepat.

Catat rapat tim secara otomatis, ringkas poin penting, dan tugaskan tindakan kepada orang yang relevan dengan AI Meeting Notetaker.

Rencanakan ide dan alur proyek, catat persyaratan, dan ubah konsep apa pun menjadi tugas yang dapat ditugaskan secara instan dengan papan tulis AI-powered ClickUp.

Laporan berbasis AI di Dashboard ClickUp dengan Kartu AI

Pilih Asisten AI, lalu jalankan di ClickUp

Jika Anda sedang mempertimbangkan Sintra AI vs ChatGPT, berikut ringkasannya: pilih alat yang sesuai dengan hasil jangka pendek Anda, lalu fokuskan eksekusi dalam satu ruang kerja.

Asisten berbasis peran Sintra dapat mempercepat pekerjaan pemasaran dan media sosial yang berulang; model umum ChatGPT dan Projects cocok untuk penelitian, penulisan artikel panjang, dan penalaran bertahap.

Bagaimanapun, manfaat sebenarnya terlihat saat Anda mengintegrasikan output ke satu tempat untuk otomatisasi alur kerja, serah terima, dan pelaporan. Di situlah ClickUp membantu tim meningkatkan produktivitas—menjaga agar ringkasan, tugas, dan keputusan tetap terhubung sehingga pekerjaan berjalan, bukan hanya obrolan.

Sintra AI dan ChatGPT terutama membantu Anda menghasilkan ide dan konten, tetapi ClickUp membantu tim mengubah hasil tersebut menjadi pekerjaan yang terkoordinasi dengan otomatisasi, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Siap untuk mengintegrasikan pekerjaan AI Anda dan mempertahankan momentum di seluruh proyek? Coba ClickUp secara gratis dan ubah eksperimen hari ini menjadi hasil yang andal.