10 Alat Kolaborasi Tim AI Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2025

⏰ TL;DR Tidak semua alat kolaborasi diciptakan sama—saya telah menguji banyak di antaranya, dan hanya beberapa yang benar-benar membantu. ClickUp memimpin dengan ClickUp Brain, yang menyediakan otomatisasi dan ringkasan cerdas yang menghemat waktu saya secara signifikan. Selain itu, alat AI lainnya mencakup pelacakan tugas, brainstorming visual, dan komunikasi—ini adalah ringkasan untuk menemukan yang tepat untuk tim Anda. ClickUp – Alat manajemen proyek dan tugas kolaboratif AI terbaik Trello – Alat manajemen proyek berbasis Kanban terbaik untuk kolaborasi. Asana – Terbaik untuk tim kecil yang membutuhkan asisten AI cerdas Airtable – Terbaik untuk membangun otomatisasi alur kerja yang didukung AI Miro – Alat papan tulis kolaboratif terbaik Loom – Terbaik untuk mengekstrak informasi dari video Slack – Fitur pencarian dan ringkasan berbasis AI terbaik untuk tim besar Todoist – Terbaik untuk freelancer yang membutuhkan aplikasi manajemen tugas yang sederhana. Confluence – Terbaik untuk perusahaan jarak jauh yang membutuhkan platform kolaborasi asinkron berbasis AI. Notion – Terbaik untuk pengelolaan basis data kolaboratif

Beberapa hari, rasanya yang saya lakukan di tempat kerja hanyalah mengejar ketinggalan percakapan—thread Slack, pembaruan produk, dokumen internal, dan rekaman demo dengan pelanggan—sehingga sedikit waktu tersisa untuk fokus pada tugas dan proyek inti saya.

Menurut artikel terbaru dari Harvard Business Review, saya bukan satu-satunya.

Sebagian besar tim menghabiskan lebih dari 85% waktu mereka setiap minggu untuk berkolaborasi dengan orang lain. Organisasi mulai memprioritaskan 'kerja tim' daripada 'kerja mendalam' untuk meningkatkan konektivitas dan membangun komunikasi antar tim.

Meskipun kolaborasi di tempat kerja sangat baik, hal itu tidak membantu jika memakan sebagian besar waktu Anda. Itulah mengapa saya sangat antusias dengan alat kolaborasi berbasis AI—terutama berguna untuk merangkum thread pesan berisikan 100 pesan di Slack dan panggilan demo pelanggan berdurasi satu jam.

Ingin mengetahui bagaimana AI dapat membantu Anda mencapai inti percakapan dengan lebih cepat? Saya telah meninjau alat kolaborasi AI terkemuka untuk melihat bagaimana mereka dapat mempermudah kolaborasi dan meningkatkan fokus serta produktivitas.

Saya telah menguji lebih dari dua puluh alat manajemen dokumen dan proyek untuk melihat bagaimana ruang kerja AI dan fitur kolaborasi mereka dapat membantu komunikasi. Selain alat kolaborasi mereka, saya juga menganalisis dua hal utama—bagaimana mereka menetapkan harga untuk komponen kecerdasan buatan mereka dan seberapa ramah pengguna fitur tersebut.

Berikut adalah beberapa faktor yang saya evaluasi:

Pemrosesan bahasa alami: Saya ingin tahu apakah mesin AI dapat memahami nuansa bahasa Inggris percakapan dan memberikan hasil yang relevan. Kemampuan otomatisasi: Faktor kritis lainnya adalah apakah : Faktor kritis lainnya adalah apakah alat AI tersebut dapat membantu mengatur alur kerja untuk kolaborasi yang lancar. Apakah mereka dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti berbagi pembaruan status atau ringkasan rapat sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting? Biaya: Setiap alat yang saya uji memiliki pendekatan berbeda dalam hal penetapan harga AI. Beberapa menggunakan metode pembakaran kredit, sementara yang lain menggunakan metode bayar per kursi. Beberapa bahkan menawarkan fitur AI mereka secara gratis. Integrasi: Saya ingin memeriksa apakah fitur kolaborasi AI dari setiap alat dapat membantu dalam kemampuan integrasi cerdas. Apakah mereka dapat meningkatkan alur kerja integrasi secara keseluruhan untuk sinkronisasi data yang lebih baik atau memungkinkan saya menggunakan kemampuan AI sebagai bot di alat komunikasi lain saya? Ketepatan: Transparansi dan bias juga menjadi kriteria utama. Apakah mesin AI memberikan fakta yang jelas atau tidak? Yang lebih penting, apakah respons mereka adil dan tidak bias?

Dengan alat AI yang tepat, Anda dapat menyeimbangkan pekerjaan mendalam dan kerja tim tanpa merasa kelelahan. Berikut adalah daftar platform kolaborasi AI terbaik yang memudahkan komunikasi tim.

1. ClickUp—Alat manajemen proyek dan tugas kolaboratif AI terbaik

Mulai dengan ClickUp Brain Konfigurasikan Agen Autopilot Kustom di ClickUp untuk menjawab pertanyaan di obrolan, mengotomatisasi laporan mingguan, merangkum pembaruan, dan banyak lagi!

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Namun, yang membuat ClickUp benar-benar menonjol adalah cara integrasinya dengan AI melalui mesin AI bawaan, ClickUp Brain. Hal ini memberikan pengguna pengalaman manajemen kerja yang terpadu di seluruh alatnya.

Tidak hanya ClickUp Brain mengintegrasikan data Anda di seluruh obrolan, proyek, dan dokumen, tetapi juga memberikan karyawan Anda asisten AI pribadi yang selalu siap sedia untuk menangani tugas-tugas rutin.

Mari kita lihat bagaimana ClickUp Brain membantu tim tetap terorganisir dan sejalan:

Dengan ClickUp Brain di sisi Anda, Anda akan memiliki asisten proyek AI yang kuat untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga proyek berjalan lancar. Untuk memulai, Anda dapat mengoptimalkan operasional manajemen proyek dengan AI, seperti membuat proyek, menghasilkan deskripsi tugas, dan menugaskan DRIs.

Alat ini juga berfungsi sebagai asisten penulisan dan pengeditan yang praktis, memungkinkan Anda membuat konten dari nol dan mengedit konten yang sudah ada. Anda juga dapat menetapkan panduan gaya merek untuk menyesuaikan suara dan nada merek Anda. Namun, inilah yang unik: dengan beberapa model bahasa besar (LLM)! Anda dapat bekerja dengan Gemini, Claude, dan lainnya langsung dari antarmuka Brain.

Selanjutnya, jika Anda sering mengadakan pertemuan, AI Notetaker dari ClickUp bisa sangat berguna. Alat ini menghasilkan transkrip dari semua pertemuan Anda dan bahkan mengidentifikasi poin-poin tindakan, memastikan Anda tidak melewatkan hal-hal penting.

Rekam transkrip rapat yang akurat dengan ClickUp AI Notetaker

Tidak hanya menghemat waktu Anda [dan rekan tim Anda], tetapi memiliki transkrip teks juga memudahkan pengambilan informasi—sesuatu yang Anda lewatkan jika hanya menyimpan rekaman video. Anda juga dapat tetap mengikuti percakapan dengan ringkasan otomatis dari obrolan langsung Anda.

Dan ketika Anda kehabisan waktu untuk menanggapi pesan mendadak atau kesulitan menyusun laporan mingguan yang membosankan, mintalah ClickUp’s Autopilot Agents untuk membantu. Cukup konfigurasikan alur kerja pemicu, dan mereka akan menangani semua tugas administratif untuk Anda!

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

ClickUp Brain hanya tersedia di paket berbayar.

Beberapa pengguna melaporkan kurva pembelajaran yang curam.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 [9.000+ ulasan]

Capterra: 4.6/5 [4.000+ ulasan]

💟 Bonus: Kenalkan Brain MAX — teman desktop bertenaga AI baru Anda yang dirancang untuk memudahkan kerja tim. Bayangkan ini sebagai alat kolaborasi cerdas yang mengumpulkan semua percakapan, dokumen, dan tugas tim Anda dalam satu tempat. Dengan Brain MAX, Anda cukup mengucapkan ide atau instruksi Anda, dan ia akan langsung mengubahnya menjadi catatan, tugas, atau pesan untuk tim Anda — tanpa perlu mengetik. Perlu mencari file, merangkum rapat, atau menugaskan tindakan tindak lanjut? Brain MAX menggunakan AI canggih untuk mencari di semua aplikasi terhubung Anda dan merangkum informasi, sehingga semua orang tetap terinformasi dan tidak ada yang terlewat. Bahkan, ia membantu mengotomatisasi pekerjaan rutin, seperti membuat laporan atau melacak kemajuan proyek, sehingga tim Anda dapat fokus pada hal yang paling penting.

2. Trello—Alat manajemen proyek berbasis Kanban terbaik untuk kolaborasi.

melalui Trello

Trello adalah salah satu dari beberapa produk Atlassian yang terintegrasi dengan Atlassian Intelligence, yang diposisikan sebagai 'mitra AI' untuk mempercepat pekerjaan. Meskipun menawarkan fitur seperti merangkum kartu, membagi tugas, dan menghasilkan ide dari prompt, fungsionalitasnya terasa cukup terbatas—terutama jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh alat Atlassian lainnya.

Anda dapat menandai respons AI yang tidak akurat atau tidak relevan, tetapi hal itu tidak selalu menghasilkan pengalaman yang lebih baik secara signifikan. Yang lebih penting, kemampuan AI Trello kurang memadai dalam mendukung otomatisasi atau alur kerja yang kompleks, sehingga terasa lebih seperti tambahan ringan daripada peningkatan yang berarti bagi pengguna tingkat lanjut.

Fitur terbaik Trello

Gali ide-ide baru dengan meminta Atlassian Intelligence untuk membantu Anda dalam hal konten atau ide kampanye, atau cara untuk meningkatkan proses tertentu.

Pastikan ejaan dan tata bahasa yang akurat dengan pemeriksa tata bahasa bawaan.

Gunakan AI Trello untuk mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, membuat rencana atau daftar periksa, atau sekadar mendapatkan kejelasan tentang apa yang perlu dilakukan.

Batasan Trello

Fitur AI hanya tersedia di paket Premium dan Enterprise, tidak di paket Standard.

AI tidak dapat digunakan untuk mengotomatisasi alur kerja Trello, yang dapat menjadi batasan bagi beberapa tim.

Harga Trello

Gratis

Standard : $6 per pengguna per bulan

Premium : $12,50 per pengguna per bulan

Enterprise: $17,50 per pengguna per bulan [dibayar secara tahunan]

Ulasan dan penilaian Trello

G2 : 4.4/5 [13.500+ ulasan]

Capterra: 4.5/5 [23.000+ ulasan]

3. Asana—Terbaik untuk tim kecil yang membutuhkan asisten AI cerdas.

melalui Asana

Lebih dari sekadar fitur AI, yang menonjol bagi saya adalah tesis Asana tentang mengapa mereka mengintegrasikan kemampuan AI ke dalam produknya—untuk mendukung manajemen makro. Jika Anda bagian dari tim kecil yang menangani berbagai tanggung jawab dan menghargai otonomi, fitur AI Asana mungkin menawarkan beberapa manfaat.

Asana AI dapat mengotomatisasi tugas rutin seperti pembaruan status, pengecekan rutin, dan pekerjaan berulang lainnya. Ia juga dapat menghasilkan ringkasan kemajuan pekerjaan Anda dengan detail kontekstual dan membagikannya kepada manajer untuk menjaga mereka tetap terinformasi.

Tim yang lebih besar mungkin akan menemukan manfaat dari fitur 'smart goals', yang membantu mengstandarkan penetapan tujuan di berbagai fungsi.

Asana menggunakan mesin AI proprietary bersama dengan model dari OpenAI dan Anthropic. Platform ini juga menunjukkan mesin AI mana yang mendukung fitur tertentu, memberikan tingkat transparansi. Pengguna dapat memilih untuk tidak menggunakan model bahasa besar pihak ketiga (LLMs) dan hanya mengandalkan AI asli Asana jika diinginkan.

Fitur terbaik Asana

Generate ringkasan, pembaruan status, dan pembaruan kemajuan secara otomatis dari pembaruan proyek real-time.

Atur aturan cerdas untuk menjalankan otomatisasi dan integrasikan dengan alat lain yang Anda gunakan.

Tulis deskripsi proyek dan tugas yang jelas dan menarik dengan Smart Editor.

Gunakan proyek cerdas untuk membuat proyek kustom dengan tugas, bidang, dll., berdasarkan tujuan dan sasaran proyek tersebut.

Batasan Asana

Meskipun Asana AI mendukung beberapa bahasa, alat ini hanya diuji dalam bahasa Inggris.

Asana AI hanya tersedia di paket tim dan tidak tersedia di paket individu.

Harga Asana

Pribadi : Gratis

Starter : $13,49 per pengguna per bulan

Advanced : $30,49 per pengguna per bulan

Enterprise : Harga khusus

Enterprise+: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Asana

G2 : 4.4/5 [10.000+ ulasan]

Capterra: 4.5/5 [12.700+ ulasan]

📮ClickUp Insight: Seorang pekerja pengetahuan rata-rata harus berkolaborasi dengan 6 orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Dapatkan laporan gratis Ini berarti menjalin komunikasi dengan 6 koneksi inti setiap hari untuk mengumpulkan konteks penting, menyepakati prioritas, dan mendorong proyek maju. Tantangannya nyata—pembaruan konstan, kebingungan versi, dan kurangnya transparansi mengikis produktivitas tim. Unduh Laporan Kondisi Komunikasi di Tempat Kerja oleh ClickUp untuk mengungkap wawasan lebih lanjut—dan apa yang dapat Anda lakukan untuk menutup celah-celah tersebut.

4. Airtable—Terbaik untuk membangun otomatisasi alur kerja yang didukung AI

melalui Airtable

Airtable adalah platform low-code yang dirancang untuk membangun otomatisasi alur kerja dan meningkatkan efisiensi operasional—namun pengalaman dengan fitur AI-nya terasa lebih menjanjikan daripada praktis.

Meskipun Airtable AI menawarkan alat untuk mengekstrak informasi dari basis data, menjalankan otomatisasi, dan merangkum atau menerjemahkan teks, hasilnya tidak selalu konsisten. Misalnya, menggunakan AI untuk mendeteksi sentimen ulasan dan memberi tahu tim CX terdengar berguna secara teori—tetapi dalam praktiknya, seringkali memerlukan pembersihan manual atau pengecekan.

Sebagai seseorang tanpa latar belakang teknis, saya awalnya menghargai fitur pembangkitan rumus yang didukung AI. Namun, bahkan saat itu, membuat semuanya berfungsi sesuai rencana seringkali memerlukan coba-coba. Pengaturan tanpa kode mungkin terlihat mudah diakses, tetapi tidak selalu memberikan pengalaman yang mulus atau andal.

Fitur terbaik Airtable

Tambahkan komponen AI ke aplikasi roadmap mereka untuk secara instan menghasilkan spesifikasi produk.

Hubungkan komponen AI ke aplikasi permintaan Anda untuk membuat brief kreatif yang kuat yang mempercepat proses serah terima kreatif pemasaran.

Klasifikasikan catatan Anda secara otomatis berdasarkan tema, sentimen, atau kata-kata yang digunakan.

Gunakan AI untuk mengidentifikasi rekan kerja, memberi tahu mereka, dan memperlancar komunikasi.

Batasan Airtable

Hanya pengguna yang berlangganan paket berbayar yang dapat membeli kredit Airtable.

AI akan diaktifkan secara otomatis untuk tim, dan tidak ada cara untuk menonaktifkannya.

Harga Airtable

Gratis

Tim : $24 per pengguna per bulan

Bisnis : $54 per pengguna per bulan

Enterprise : Harga disesuaikan

Kredit AI: Mulai dari $20 untuk 10.000 kredit bulanan

Ulasan dan penilaian Airtable

G2 : 4.6/5 [2.000+ ulasan]

Capterra: 4.7/5 [2.000+ ulasan]

5. Miro—Alat papan tulis kolaboratif terbaik

melalui Miro

Dengan kanvas tak terbatas dan berbagai templat, Miro telah menjadi alat papan tulis digital populer bagi tim dan individu, dan peluncuran Miro Assist baru-baru ini semakin memperbaiki pengalaman pengguna.

Dengan Miro Assist, Anda dapat membuat mindmap yang didukung AI, memvisualisasikan konten Anda dengan lebih baik, dan menemukan informasi dengan cepat. Saya menggunakan Miro Assist untuk secara otomatis menghasilkan presentasi lengkap dari catatan tempel, dan pengalaman tersebut sangat lancar.

Selain itu, saya suka bahwa Miro memberikan kendali penuh atas data Anda, memungkinkan anggota tim untuk keluar melalui proses satu klik yang sederhana. Sesuai dengan ‘Prinsip AI’ mereka, mereka telah menguji mesin AI mereka untuk memeriksa bias dalam konten yang dihasilkan guna memastikan Miro Assist bersifat etis.

Fitur terbaik Miro

Ubah ide baru atau kompleks menjadi model terstruktur seperti user stories, kriteria penerimaan, diagram teknis, dan kode dengan Miro AI.

Buat presentasi dengan satu klik dari mindmaps dan diagram Anda dengan mudah dengan meminta Miro Assist untuk membantu kolaborasi real-time

Ringkas dan kelompokkan informasi untuk mengungkap wawasan berharga dari riset pelanggan, retrospeksi, atau workshop.

Dapatkan ringkasan dari apa yang dibahas selama sesi whiteboarding.

Gabungkan catatan tempel berdasarkan kata kunci atau topik.

Batasan Miro

Beberapa pengguna melaporkan bahwa Miro tidak terintegrasi dengan baik dengan aplikasi lain seperti Google Docs, sehingga proses ekspor menjadi merepotkan.

Miro Assist hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Harga Miro

Gratis

Starter : $10 per pengguna per bulan

Bisnis : $20 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Miro

G2 : 4.8/5 [5.900+ ulasan]

Capterra: 4.7/5 [1.500+ ulasan]

Baca juga: 15 generator konten AI terbaik

6. Loom—Terbaik untuk mengekstrak informasi dari video

melalui Loom

Loom, yang baru-baru ini diakuisisi oleh Atlassian, telah menjadi alat video asinkron de facto bagi banyak perusahaan populer yang membutuhkan kemampuan kolaborasi visual. Ini juga salah satu dari sedikit alat kolaborasi video yang dapat memperlancar komunikasi dengan kemampuan AI yang solid.

Dua fitur yang saya sangat sukai adalah kemampuannya untuk secara otomatis menghapus kata-kata pengisi dan keheningan, serta pesan yang dihasilkan untuk mendampingi video. Keduanya sangat berguna—terutama yang pertama, karena saya sering menggunakan banyak "umm" saat mulut saya belum mengikuti pikiran saya.

Fitur lain yang dapat menjadi penghemat waktu yang besar bagi tim pengembangan dan CX adalah fitur alur kerja AI, yang memungkinkan Anda secara otomatis membuat dokumen teks atau laporan bug untuk setiap video dan mengirimkannya ke Jira.

Fitur terbaik Loom

Otomatis menghasilkan judul, deskripsi, dan ringkasan bab untuk setiap video yang Anda rekam.

Buat tombol CTA kustom yang sesuai dengan konteks halaman web atau produk tempat Anda merekam video.

Berikan penonton daftar tugas yang dapat mereka lakukan saat menonton video—seperti meninjau bagian tertentu atau menjawab pertanyaan untuk mendapatkan umpan balik cepat.

Batasan Loom

Loom AI hanya tersedia di paket berbayar.

Fitur AI hanya dapat digunakan pada video yang Anda buat setelah membeli add-on, bukan pada video lama Anda.

Harga Loom

Starter : Gratis

Bisnis : $15 per pengguna per bulan

Enterprise : Harga khusus

Loom AI: Tambahkan ke paket berbayar apa pun seharga $4 per pengguna per bulan.

Ulasan dan penilaian Loom

G2 : 4.7/5 [2.000+ ulasan]

Capterra: 4.7/5 [400+ ulasan]

7. Slack—Fitur pencarian dan ringkasan berbasis AI terbaik untuk tim besar

melalui Slack

Jika Anda sering merasa kewalahan dengan Slack—saluran yang tak ada habisnya, percakapan yang tersembunyi, dan notifikasi yang terus-menerus—Slack AI terdengar seperti solusi yang tepat. Namun, pada kenyataannya, fitur ini hanya menyelesaikan sebagian dari masalah.

Fitur ringkasan memungkinkan Anda untuk cepat mengejar ketinggalan pesan, dan meskipun berguna setelah lama tidak aktif, fitur ini tidak selalu menangkap konteks secara lengkap. Balasan cepat memang praktis, tetapi terasa terbatas dalam hal nuansa, terutama dalam diskusi yang cepat atau sensitif.

Slack AI masih relatif baru, dan meskipun beberapa pengguna menyambutnya dengan baik, harga tambahan $10 per pengguna terasa mahal—terutama bagi tim besar yang sebenarnya paling membutuhkan fitur-fitur ini. Untuk saat ini, nilai yang ditawarkan belum sepenuhnya sebanding dengan biayanya.

Fitur terbaik Slack

Pastikan hanya orang yang berwenang dan perangkat yang disetujui yang dapat mengakses data organisasi Anda dengan fitur seperti single sign-on, domain claiming, dan dukungan untuk manajemen mobilitas perusahaan.

Lindungi data Anda dengan alat seperti Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], catatan audit, dan pencegahan kehilangan data bawaan [DLP], serta dukungan untuk penyedia DLP pihak ketiga.

Gunakan Slack AI untuk membaca pesan-pesan Anda dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti—seperti berapa pendapatan Anda selama tiga bulan terakhir.

Batasan Slack

Slack AI hanya dapat mengakses pesan Anda, bukan kanvas atau file Anda.

Slack menggunakan data Anda untuk melatih mesin AI-nya, dan Anda perlu menghubungi mereka jika ingin menarik diri.

Harga Slack

Gratis

Pro : $8,75 per pengguna per bulan

Bisnis : $15 per pengguna per bulan

Enterprise Grid : Harga disesuaikan

Slack AI: Dapat dibeli sebagai add-on seharga $10 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Slack

G2 : 4.5/5 [32.500+ ulasan]

Capterra: 4.7/5 [23.000+ ulasan]

8. Todoist—Pilihan terbaik untuk freelancer yang membutuhkan aplikasi manajemen tugas yang sederhana.

melalui Todoist

Jika Anda seperti saya dan lebih menyukai aplikasi to-do yang minimalis yang memprioritaskan pengalaman pengguna secara keseluruhan di atas segalanya, Todoist adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Yang paling saya sukai dari Asisten AI Todoist adalah seberapa ramah pengguna dan berguna—tanpa fitur yang tidak perlu, hanya pemrosesan bahasa alami yang bersih dan efisien.

Ini membuat perencanaan tugas menjadi sangat mudah, mulai dari menyarankan tugas mana yang harus dilakukan selanjutnya hingga membuat daftar tindakan untuk setiap tugas.

Fitur terbaik Todoist

Jadikan tujuan Anda lebih mudah dicapai dengan membuat daftar tugas. Laksanakan tugas-tugas tersebut dengan memilih "Sarankan Tugas dengan Asisten AI" dari menu proyek dan ketik apa yang ingin Anda capai di bidang teks [misalnya, Belajar Bahasa Spanyol].

Dapatkan saran dari Asisten AI tentang cara menyelesaikan tugas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan, dan cara merumuskan ulang tugas agar terdengar lebih dapat ditindaklanjuti.

Pantau beberapa proyek sekaligus dan gunakan Pro Themes untuk membuatnya terlihat menarik secara visual.

Batasan Todoist

Meskipun Todoist sangat bagus untuk pengelolaan tugas harian, alat ini tidak dirancang untuk proyek besar atau kolaborasi skala besar.

Fitur AI Todoist hanya tersedia di paket berbayar.

Harga Todoist

Pemula : Gratis selamanya

Pro : $5 per pengguna per bulan

Bisnis: $8 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Todoist

G2 : 4.4/5 [700+ ulasan]

Capterra: 4.6/5 [2.000+ ulasan]

melalui Confluence

Confluence adalah solusi manajemen pengetahuan yang populer untuk organisasi jarak jauh, terutama perusahaan perangkat lunak yang sudah menggunakan Jira sebagai alat kolaborasi dan manajemen proyek. Dan karena memiliki penyimpanan data di AS, UE, Australia, dan Jerman, perusahaan jarak jauh tidak perlu khawatir tentang kepatuhan data.

Confluence sudah dilengkapi dengan sejumlah fitur yang ramah kolaborasi, seperti halaman, papan tulis, dan ruang kerja, yang memudahkan pengorganisasian [dan akses] informasi. Namun, integrasi dengan Atlassian Intelligence membuatnya menjadi lebih baik lagi.

Anda dapat menggunakan Atlassian Intelligence di Confluence untuk menulis konten, mendefinisikan istilah, merangkum konten, dan bahkan membangun alur kerja if/then—semua ini membantu mempercepat pekerjaan. Fitur yang paling saya sukai, bagaimanapun, adalah ‘prediksi’—setiap kali Anda mencari dokumen, ia menampilkan daftar opsi yang spesifik untuk Anda.

Misalkan Anda seorang pemasar dan mengetik 'roadmap'. Atlassian Intelligence akan memprioritaskan dokumen yang pernah Anda kerjakan sebelumnya atau yang telah dilihat oleh pemasar lain daripada yang dilihat oleh pengembang.

Selain itu, meskipun Atlassian Intelligence menggunakan OpenAI sebagai mesin GPT mereka, mereka telah membatasi OpenAI untuk tidak melatih mesin mereka menggunakan data pengguna Confluence—sehingga dokumen Anda tetap aman.

Fitur terbaik Confluence

Ubah catatan yang berantakan menjadi dokumen yang berguna, buat ringkasan halaman dan komentar, dan buat daftar tindakan dalam hitungan detik.

Kurangi perpindahan antar aplikasi dengan mengaktifkan Atlassian Intelligence di Slack sehingga Anda dapat mengakses informasi dengan cepat.

Buat keputusan yang lebih cepat dan terinformasi, serta selesaikan masalah dengan cepat menggunakan Atlassian Intelligence di tim Anda.

Batasan Confluence

Atlassian Intelligence hanya tersedia di edisi Premium dan Enterprise.

Seperti semua mesin AI, alat ini rentan terhadap halusinasi.

Harga Confluence

Gratis

Standard : $4,89 per pengguna per bulan

Premium : $8,97 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom [dibayar secara tahunan]

Ulasan dan penilaian Confluence

G2 : 4. 1/5 [3.700+ ulasan]

Capterra: 4.5/5 [3.300+ ulasan]

10. Notion—Terbaik untuk pengelolaan basis data kolaboratif

melalui Notion

Sebagian besar orang, termasuk saya, menyukai seberapa fleksibelnya Notion. Mulai dari membuat pelacak proyek dan basis data hingga wiki dan rencana makan, Anda dapat menggunakan Notion untuk mengorganisir semua informasi Anda. Jadi, saya sangat antusias untuk menguji kemampuan AI-nya.

Notion AI—yang menggunakan LLM OpenAI—memungkinkan Anda melakukan sebagian besar tugas dasar, seperti menyusun konten, merangkum teks [dan basis data], bahkan menerjemahkan konten. Ini bisa sangat berguna jika Anda bekerja di perusahaan asinkron yang mendokumentasikan semua prosesnya.

Fitur yang paling sering saya gunakan adalah fungsi PENELUSURAN-nya, yang memungkinkan saya mencari informasi spesifik di basis data saya [dan tim saya]. Hal ini mengurangi percakapan bolak-balik dan menghemat waktu semua orang.

Mengintegrasikan fungsi ini ke dalam Notion sangat praktis bagi pengguna ChatGPT untuk penelitian dan membantu menghindari pergantian konteks.

Meskipun saya menyukai kemudahan mengakses Notion AI hanya dengan menekan tombol SPACE BAR, saya juga melihat beberapa komentar di Reddit di mana orang-orang merasa frustrasi. Ini mengingatkan kita bahwa pengalaman pengguna bisa subjektif, dan apa yang cocok untuk satu orang mungkin tidak ideal untuk semua orang.

Sekarang, detail pentingnya: Notion menjamin bahwa mereka tidak melatih AI mereka dengan data Anda, tetapi ada syaratnya. Seperti banyak mesin AI lainnya, Notion AI cenderung membuat jawaban yang tidak akurat, terutama untuk pertanyaan tentang peristiwa terbaru [misalnya dalam 6–12 bulan terakhir]. Jadi, meskipun ini adalah alat yang hebat, pastikan untuk memeriksa kebenaran hasilnya.

Fitur terbaik Notion

Isi otomatis tabel dan ubah informasi yang membingungkan menjadi informasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Minta Notion AI untuk menyusun komunikasi Anda dan bahkan menerjemahkannya ke bahasa lain, seperti Spanyol atau Jepang.

Berikan pesan kunci kepada Notion AI, dan alat AI ini akan mengembangkannya menjadi email atau dokumen yang detail untuk Anda.

Batasan Notion

Beberapa pengguna Reddit menganggap Notion AI cukup terbatas dalam hal harga. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengguna Reddit, jika Anda memiliki tim beranggotakan 50 orang, Anda harus membayar tambahan $500 hanya untuk fitur ringkasan AI dasar.

Fitur AI Notion saat ini belum tersedia di aplikasi seluler.

Harga Notion

Gratis

Plus : $10 per kursi per bulan

Bisnis : $18 per kursi per bulan

Enterprise : Harga disesuaikan

Notion AI: Tambahkan ke ruang kerja apa pun dengan harga $10 per pengguna per bulan.

Ulasan dan penilaian Notion

G2 : 4.7/5 [5.400+ ulasan]

Capterra: 4.7/5 [2.000+ ulasan]

Kolaborasi Lebih Baik dan Tingkatkan Produktivitas Tim dengan ClickUp

Mulai dari mengatasi hambatan bahasa dan merangkum percakapan hingga membantu Anda menyusun dan menyempurnakan komunikasi—alat kolaborasi AI dapat sangat membantu dalam memperlancar komunikasi tim. Hal ini terutama berlaku jika Anda bekerja pada proyek kompleks yang melibatkan beberapa tim atau menjadi bagian dari tim global yang tersebar di berbagai lokasi.

Jika Anda mencari platform terpadu untuk mengelola semua saluran komunikasi Anda dan ingin mengintegrasikannya dengan mesin AI yang sama untuk komunikasi yang lancar, maka kami merekomendasikan ClickUp?

ClickUp adalah platform all-in-one yang memungkinkan tim dari berbagai ukuran untuk mengelola proyek, dokumen, dan komunikasi internal dari satu tempat terpadu. Karena fitur-fitur ini terintegrasi dengan erat dengan ClickUp Brain, manajemen pengetahuan menjadi lebih mudah.

Daftar di ClickUp secara gratis dan lihat bagaimana hal itu dapat meningkatkan perencanaan proyek, berbagi pengetahuan, dan proses kolaborasi internal secara keseluruhan.