ChatGPT vs. ClickUp: Manakah Alat AI Generatif yang Terbaik?

Sebagai seorang manajer, apakah Anda pernah merasa membutuhkan otak tambahan di tim Anda untuk membuat ringkasan proyek, menjawab pertanyaan Anda, dan bahkan menulis salinan pemasaran dan periklanan saat Anda kehabisan waktu?

Apakah Anda ingin memiliki asisten AI yang bisa menjadi mitra brainstorming Anda?

Nah, sekarang Anda tahu, dengan alat AI generatif, gelombang baru kecerdasan buatan yang menemukan aplikasi dan kasus penggunaan di hampir semua profesi dan industri.

Pikirkan ChatGPT, Google Gemini, dan asisten AI generatif kami sendiri—ClickUp Brain. Namun, dengan begitu banyak pilihan, memilih yang tepat bisa terasa membingungkan.

Mari bandingkan ChatGPT vs. ClickUp untuk menemukan pilihan yang paling cocok untuk tim Anda.

Apa itu ClickUp?

Pantau pembaruan proyek, kelola alur kerja, dan kolaborasi dengan tim, semuanya dari ruang kerja ClickUp Anda

ClickUp adalah platform manajemen proyek berbasis cloud yang dirancang sebagai solusi all-in-one untuk tim. ClickUp menawarkan berbagai fitur, termasuk:

ClickUp Brain (AI generatif untuk mengelola proyek)

Manajemen tugas (membuat, menugaskan, dan melacak tugas)

Alat kolaborasi (pengeditan dokumen secara real-time, papan tulis digital, dan pemetaan pikiran)

Alat komunikasi (chat, email, thread komentar)

Pelaporan dan analitik (tujuan dan dasbor)

ClickUp membantu manajer proyek tetap terorganisir, meningkatkan efisiensi tim, mengelola beban kerja, dan berkolaborasi secara efektif dengan tim, pemangku kepentingan, dan pimpinan.

Kemampuan inti ClickUp

1. ClickUp Brain: Mitra manajemen proyek AI Anda

Bangkitkan kreativitas, buat templat, atau hasilkan konten dengan kecepatan kilat menggunakan ClickUp Brain, asisten penulisan AI Anda

ClickUp Brain, atau ClickUp AI, adalah jaringan saraf pertama di dunia yang menghubungkan tugas-tugas tim Anda, dokumen yang terkait dengannya, orang-orang yang terlibat, dan basis pengetahuan organisasi dengan kecerdasan buatan (AI).

ClickUp Brain terdiri dari AI Knowledge Manager, AI Project Manager, dan AI Writer for Work.

Mari kita bahas fitur-fiturnya:

Manajer Pengetahuan AI: Tanyakan pertanyaan apa pun tentang dokumen, proyek, dan tugas Anda untuk mendapatkan jawaban kontekstual tentang statusnya dan informasi lainnya

Manajer Proyek AI: Kelola dan otomatiskan pekerjaan Anda, termasuk laporan proyek, tugas individu dan kemajuan, serta pembaruan tim

AI Writer for Work: Sempurnakan penulisan Anda dengan prompt yang tepat, buat email, ringkasan, dan dokumen yang jelas dan ringkas

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum wiki perusahaan, pembaruan proyek, catatan rapat, dan laporan untuk mendapatkan gambaran cepat tentang alur kerja Anda

Manajer proyek menggunakan ClickUp Brain untuk:

Otomatis menghasilkan tugas berdasarkan email, pesan, atau dokumen

Dapatkan ringkasan singkat informasi proyek dan buat laporan berdasarkan kebutuhan tim dengan kemampuan AI ClickUp

Tulis konten, termasuk email, notulen rapat, dan dokumen lainnya, menggunakan prompt ClickUp Brain untuk pembuatan konten

Cari informasi terkait proyek lebih cepat dalam alur kerja mereka

Transkrip catatan rapat, tulis laporan harian, dan kirim pembaruan secara otomatis kepada pemangku kepentingan

Dapatkan rekomendasi 'langkah selanjutnya' berdasarkan status proyek mereka

Gunakan ClickUp AI untuk analisis pesaing guna menghasilkan laporan detail dan membantu dalam penelitian mendalam

Mari kita ambil contoh penggunaan AI dalam manajemen proyek. Misalkan Anda sedang membuat ringkasan PMO. ClickUp Brain akan mengisi deskripsi, termasuk tujuan dan pemangku kepentingan, menambahkan jadwal dan hasil kerja, serta menugaskan tugas kepada anggota tim, menghemat waktu dan usaha Anda.

ClickUp AI dapat menghasilkan berbagai jenis dokumen seperti ringkasan proyek, rencana pelajaran, dan dokumen lainnya untuk mempercepat alur kerja Anda

Tingkatkan manajemen proyek Anda dengan ClickUp Brain MAX

Bagi yang menginginkan kemampuan AI yang lebih canggih, ClickUp menawarkan Brain MAX — aplikasi desktop mandiri yang memperluas kemampuan ClickUp Brain di luar browser. Brain MAX memungkinkan Anda mencari di seluruh ClickUp, aplikasi kerja terhubung (seperti Google Drive, Figma, dan GitHub), dan web, semuanya dalam satu tempat.

Anda dapat menggunakan Talk to Text untuk mendikte catatan, tugas, atau pembaruan tanpa menggunakan tangan di mana saja di komputer Anda, dan membuat atau memperbarui tugas dan dokumen langsung dari desktop Anda.

Dengan Brain MAX, Anda juga dapat menghasilkan ringkasan proyek, mengidentifikasi tugas yang terhambat, dan mengakses fitur AI canggih yang dirancang untuk mengonsolidasikan pekerjaan Anda dan meningkatkan produktivitas. Hal ini menjadikan Brain MAX solusi ideal bagi tim yang ingin mengoptimalkan manajemen proyek dengan pusat produktivitas berbasis AI yang khusus.

Tonton video ini untuk mengetahui mengapa ClickUp Brain MAX 10 kali lebih powerful daripada ChatGPT.

2. ClickUp Docs: Editor dokumen berbasis AI yang bekerja secara real-time

Sebagai manajer proyek, Anda harus menangani banyak dokumen setiap hari—untuk proyek yang berbeda, pemangku kepentingan, dan lainnya.

ClickUp Docs adalah alat yang praktis untuk mengelola tugas dan berkolaborasi dengan mudah. Seluruh tim Anda dapat mengedit informasi terkait tugas di dalam Docs dari mana saja secara real-time.

Anda dapat menambahkan komentar, menugaskan tugas kepada anggota tim, mengubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak, dan menambahkan elemen seperti halaman bersarang, spreadsheet, PDF, dan wiki perusahaan ke dalam Docs.

Buat dokumen secara kolaboratif bersama tim Anda menggunakan ClickUp Docs

Karena Dokumen terintegrasi dengan ClickUp Brain, Anda dapat membuat dan mengelola konten di Dokumen hanya dengan beberapa klik.

Begini cara tim memanfaatkan ClickUp Docs secara maksimal:

Buat draf konten terkait proyek di Docs dan biarkan ClickUp Brain menyempurnakannya untuk Anda

Perbaiki konten yang sudah ada untuk menjelaskan poin-poin penting, ringkas dokumen atau thread untuk menghasilkan tindakan, dan tambahkan catatan rapat agar semua orang dapat melihat diskusi

Balas komentar menggunakan ClickUp Brain

Buat dan kolaborasi bersama menggunakan pengeditan sinkron di Docs

Tips pro 💡: Setelah dokumen siap, hubungkan dengan tugas yang relevan untuk mengorganisir dan menyimpan semuanya di lokasi terpusat. Gunakan fitur hubungan untuk menghubungkan dokumen yang terkait

Gunakan ClickUp Brain untuk memastikan dokumen sesuai dengan tugas, proyek, nada pesan, dan alur kerja tim Anda

3. ClickUp untuk manajemen proyek

ClickUp melampaui manajemen tugas dasar, menawarkan rangkaian fitur yang kuat untuk mengoptimalkan proyek Anda dan meningkatkan kolaborasi tim.

ClickUp untuk Manajemen Proyek menawarkan manfaat berikut:

Efisiensi didukung AI : Otomatisasi tugas berulang, ringkas diskusi, dan buat pembaruan dengan ClickUp Brain. Fokus pada pekerjaan strategis sementara AI menangani tugas berulang

Visibilitas proyek terpadu : Dapatkan pandangan yang jelas tentang semua proyek di seluruh organisasi atau ruang kerja Anda. Prioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan buat keputusan yang terinformasi dengan : Dapatkan pandangan yang jelas tentang semua proyek di seluruh organisasi atau ruang kerja Anda. Prioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan buat keputusan yang terinformasi dengan wawasan proyek real-time

Kolaborasi yang lancar: Hilangkan hambatan dan dorong kolaborasi tim yang lancar dalam perangkat lunak manajemen proyek Anda dengan Hilangkan hambatan dan dorong kolaborasi tim yang lancar dalam perangkat lunak manajemen proyek Anda dengan fitur Chat View , mention, dan dokumen kolaboratif ClickUp , yang menjaga semua orang tetap terhubung dan berada di halaman yang sama

Eksekusi super cepat : Otomatisasi alur kerja dan hilangkan hambatan dengan antarmuka intuitif ClickUp. Fungsi seret dan lepas, penyaringan yang kuat, dan penyortiran lanjutan memungkinkan Anda mengelola proyek dengan kecepatan ide Anda

Transparansi penuh: Gunakan Gunakan Dashboard ClickUp untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan strategi Anda dengan mudah—terlepas dari kompleksitas proyek

Pencarian yang mudah: Temukan file apa pun—di ClickUp, aplikasi terhubung Anda, atau drive lokal Anda—dengan satu perintah di Temukan file apa pun—di ClickUp, aplikasi terhubung Anda, atau drive lokal Anda—dengan satu perintah di Pencarian Universal dari ClickUp . Anda bahkan dapat membuat perintah pencarian kustom atau menyimpan teks untuk digunakan nanti, dan semakin sering Anda menggunakannya, semakin baik hasilnya

Dashboard di ClickUp 3.0 memberikan manajer proyek agile tampilan cepat tentang tugas-tugas yang tersisa dan prioritas tim untuk minggu ini, serta grafik burnup dan burndown yang detail

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Unlimited: $7 per pengguna per bulan

Bisnis: $12 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

ClickUp Brain: Tersedia di semua paket berbayar dengan tambahan $5 per anggota workspace per bulan

Mari kita bahas ChatGPT, salah satu asisten AI generatif yang populer.

Apa itu ChatGPT?

melalui ChatGPT

ChatGPT tidak perlu diperkenalkan.

Dikembangkan oleh OpenAI, ChatGPT adalah chatbot AI yang menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan model bahasa besar (LLMs) untuk menjawab prompt atau pertanyaan berdasarkan masukan pengguna.

ChatGPT dilatih menggunakan arsitektur transformer pra-latih generatif dan model pembelajaran mesin untuk menghasilkan percakapan yang mirip manusia berdasarkan prompt pengguna. Ia dapat menulis kode, membantu dalam penelitian dan pengumpulan data, serta melakukan berbagai tugas terkait bahasa.

Mari kita lihat fitur utama ChatGPT.

Kemampuan inti ChatGPT

1. Pemrosesan bahasa alami

ChatGPT menjawab pertanyaan seperti manusia berkat kemampuannya dalam pemrosesan bahasa alami. Ia dapat memahami pertanyaan Anda dengan sempurna (kebanyakan waktu) dan memberikan jawaban yang personal dan mirip manusia.

Misalkan Anda mencari penelitian untuk mendukung klaim Anda. ChatGPT dapat mengumpulkan data yang dapat Anda verifikasi dan tambahkan ke dokumen produk Anda.

Misalnya, tim Anda sedang brainstorming apakah akan menambahkan live chat atau basis pengetahuan ke produk. Sebagai pemasar produk, Anda dapat menggunakan data ini untuk mendukung argumen Anda bahwa live chat lebih masuk akal.

Prompt ChatGPT untuk penelitian melalui ChatGPT

Perhatian: Jangan menganggap kata-kata ChatGPT sebagai keputusan akhir; ChatGPT dikenal dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Selalu tambahkan lapisan verifikasi fakta dan penyuntingan oleh manusia.

Selain itu, ChatGPT memahami percakapan. Ia mempelajari pola dari interaksi sebelumnya, menyesuaikan responsnya untuk relevansi yang lebih baik. Ia mengingat pesan, kalimat, bahkan percakapan sebelumnya, dan menyesuaikan jawabannya sesuai dengan itu.

Baca lebih lanjut: Statistik AI teratas untuk 2024

2. GPT Kustom

ChatGPT memungkinkan Anda memodifikasi mesin GPT untuk membuat chatbot AI kustom dengan keterampilan spesifik. Ini adalah fitur ChatGPT yang sangat populer.

Misalnya, untuk produk SaaS Anda, Anda ingin membuat mitra onboarding yang bertindak sebagai bot dukungan untuk pengguna baru, berinteraksi dengan mereka, dan memberikan jawaban atas pertanyaan mereka dari basis pengetahuan produk. GPT dapat melakukan ini untuk Anda.

melalui Toko GPT OpenAI

Penggunaan GPT kustom untuk bisnis tidak terbatas.

3. Keahlian bahasa

ChatGPT didukung oleh dataset sebesar 570 GB yang diambil dari internet.

Dengan semua data ini, chatbot AI ChatGPT memiliki kosakata yang sangat luas dan fasih dalam 200 bahasa.

Selain itu, ia dapat menjelaskan istilah-istilah yang tidak umum dan teknis dalam hitungan detik, menjadikannya salah satu alat penulisan AI terbaik.

Harga ChatGPT

ChatGPT tersedia dalam dua varian: ChatGPT 3.5 dan ChatGPT Plus.

ChatGPT 3.5: Selamanya gratis

ChatGPT Plus: $20 per bulan

Tim ChatGPT: $25 per pengguna per bulan dengan persyaratan minimal dua pengguna

ChatGPT Enterprise: Harga khusus

ClickUp dan ChatGPT dapat digunakan sebagai alat AI generatif. Sementara ClickUp adalah alat manajemen proyek dengan asisten AI bawaan, ChatGPT adalah chatbot percakapan.

Dalam perbandingan ChatGPT vs. ClickUp di bawah ini, kami mengeksplorasi detail lebih lanjut untuk menemukan pemenang ultimate.

ChatGPT vs. ClickUp: Perbandingan Fitur

Fitur ClickUp Brain ChatGPT Ideal untuk Manajemen Proyek AI percakapan Fungsionalitas Asisten AI yang terintegrasi dengan platform manajemen proyek ClickUp Asisten AI mandiri Kemampuan kolaboratif Ya (dengan ClickUp Docs, mind maps , dan Whiteboards) Tidak Integrasi alur kerja Ya Tidak ada integrasi bawaan Kemudahan Penggunaan Mudah digunakan, tanyakan langsung pertanyaan tentang proyek Anda Membutuhkan pembuatan prompt yang spesifik untuk hasil yang diinginkan Manajemen Proyek Menyediakan fitur manajemen proyek khusus (laporan, otomatisasi) Kemampuan manajemen proyek yang terbatas Basis Pengetahuan Terintegrasi dengan proyek, dokumen, dan basis pengetahuan tim Anda Bergantung pada basis pengetahuan umum dari data pelatihan Ketepatan Informasi Informasi proyek terkini yang spesifik Mungkin mengandung informasi yang sudah usang (sebelum Januari 2022) Harga Berbayar Gratis dan Berbayar Pencarian gambar dan suara Tidak Ya

1. Manajemen proyek berbasis AI vs. AI percakapan

ClickUp paling dikenal karena manajemen proyek end-to-end yang didukung AI. Fitur manajemen proyek canggih memungkinkan Anda menangani proyek dengan kompleksitas apa pun menggunakan alur kerja terintegrasi, manajemen tugas, dasbor interaktif, dan proses otomatis yang sesuai dengan alur kerja Anda.

Terintegrasi dengan asisten AI*, ClickUp memungkinkan Anda merangkum diskusi, mengisi data ke dalam tabel, menulis blog, membalas percakapan, menerjemahkan teks, dan menugaskan tugas kepada anggota tim di dalam alat manajemen proyek.

Baik ClickUp Brain maupun ChatGPT unggul dalam pemrosesan bahasa alami (NLP); namun, ClickUp Brain dapat menghasilkan berbagai konten kontekstual yang berkaitan dengan tugas-tugas manajemen proyek sehari-hari Anda (seperti ringkasan proyek dan laporan, email, analisis data, deskripsi tugas, dll.)

ChatGPT, di sisi lain, adalah chatbot percakapan dengan kemampuan pembelajaran adaptif dan generasi konten. Model bahasa besar (LLM)nya dilatih menggunakan volume data yang sangat besar, dan kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP)nya membantu memberikan jawaban dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Ia dapat menghasilkan ide kreatif tetapi tidak dapat menyediakan konten terkait proyek Anda kecuali Anda mengintegrasikannya ke dalam produk Anda menggunakan API.

Pemenang 🏆: Jika Anda seorang manajer proyek, ClickUp adalah solusi yang tepat untuk Anda. Ia menggabungkan kekuatan manajemen proyek dengan asisten penulisan dan manajemen proyek berbasis AI untuk menyelesaikan tugas lebih cepat—menjadikannya alat manajemen proyek AI terbaik. Di sisi lain, jika Anda mencari jawaban atas pertanyaan Anda untuk membantu dalam pembuatan konten, ChatGPT adalah solusi yang tepat. Putaran perbandingan ChatGPT vs. ClickUp ini, oleh karena itu, berakhir imbang

2. Kemampuan kolaboratif

ClickUp menyediakan ClickUp Docs bagi manajer proyek dan pengguna untuk membuat dokumen, mengeditnya secara real-time, dan menghubungkannya dengan alur kerja mereka.

Dokumen kolaboratif merupakan tambahan berharga untuk setiap proyek. Anda dapat menandai orang pada komentar, menugaskan tugas, mengumpulkan semua informasi relevan dalam dokumen, dan tim dapat berbagi, melihat, dan mengeditnya secara real-time. Fitur kustomisasi tambahan meliputi format teks kaya dengan tabel, judul, dan sorotan.

Asisten AI terintegrasi ini membantu Anda menulis dengan lebih baik dan lebih cepat, serta merumuskan poin pembicaraan jika Anda kehabisan ide.

Bagikan, edit, dan kolaborasi pada dokumen secara real-time dengan ClickUp Docs

ChatGPT adalah asisten AI mandiri. Meskipun dapat menulis untuk Anda berdasarkan prompt yang Anda gunakan, ia tidak memiliki fitur kolaboratif. Tim tidak dapat bekerja secara bersamaan pada dokumen yang sama karena ini adalah antarmuka. Anda harus mengekstrak informasi dari ChatGPT ke Word atau Google Docs dan mengundang anggota tim Anda untuk mengerjakannya.

Pemenang 🏆: ClickUp adalah pemenang yang jelas, dengan ClickUp Docs dirancang untuk kolaborasi antar tim internal dan departemen lintas fungsi. Terintegrasi dengan ClickUp Brain, Anda dapat membuat dokumen proyek yang detail dalam hitungan detik, dengan AI yang menulis deskripsi, menetapkan tugas, dan menambahkan jadwal.

3. Basis pengetahuan

Manajemen pengetahuan AI ClickUp menggunakan jaringan saraf untuk menghubungkan dokumen, wiki, proyek, dan tugas organisasi Anda, sehingga Anda tidak perlu mencari informasi secara manual.

ClickUp menjadi pusat informasi utama Anda—tidak perlu lagi mencari informasi proyek secara berulang-ulang. Ajukan pertanyaan langsung di dalam ClickUp, dan ClickUp Brain akan memberikan jawaban yang diambil dari tugas, dokumen, bahkan keahlian anggota tim.

Meskipun Anda dapat mendesain GPT kustom menggunakan ChatGPT, asisten AI ini tetap mengambil informasi dari basis data ChatGPT dan detail produk yang Anda masukkan. Ini berarti ChatGPT tidak dapat menjawab pertanyaan yang secara spesifik terkait dengan proyek Anda.

Pemenang 🏆: ClickUp’s AI generatif, ClickUp Brain, menjawab pertanyaan terkait proyek Anda karena terintegrasi dengan proyek, dokumen, dan basis pengetahuan tim Anda.

Anda juga dapat menggunakan templat prompt AI ClickUp untuk memudahkan pekerjaan Anda. Templat ChatGPT untuk Manajemen Proyek akan sangat membantu dalam manajemen proyek.

Unduh Template Ini Gunakan ChatGPT Prompts untuk Template Manajemen Proyek untuk menemukan solusi potensial untuk masalah manajemen proyek sehari-hari Anda

Ini akan menghasilkan ide proyek yang relevan dengan kebutuhan perusahaan Anda, membuat tugas, menambahkan jadwal, dan mengembangkan strategi untuk manajemen proyek yang efisien.

Misalkan Anda ingin mengidentifikasi tantangan anggaran yang mungkin muncul dalam inisiatif peluncuran fitur baru. Buka prompt anggaran dan pengendalian biaya, lalu ketik: ‘Jelaskan tantangan umum dalam biaya proyek untuk pengembangan perangkat lunak baru dan solusi potensial.’

4. Integrasi alur kerja

ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 alat untuk memudahkan pertukaran informasi antar aplikasi pihak ketiga, mengurangi kesalahan transfer data, mengumpulkan semua dataset ke dalam satu sistem, dan melakukan tugas dalam satu antarmuka daripada berpindah-pindah antara alat.

Beberapa integrasi ClickUp yang populer meliputi Zoom, Slack, HubSpot, Google Calendar, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom, dan Github. Tambahkan aplikasi komunikasi, kolaborasi, dan otomatisasi Anda ke ClickUp. Jika Anda ingin menambahkan integrasi kustom, Anda dapat menggunakan API publik ClickUp.

ChatGPT tidak memiliki integrasi bawaan. Namun, beberapa layanan yang Anda butuhkan untuk alat ini, seperti Microsoft Office 365 atau Google Workspace, menawarkan aplikasi integrasi mereka sendiri berdasarkan alur kerja. ChatGPT juga menyediakan API, jika Anda memiliki sumber daya teknis untuk mengembangkannya.

Pemenang 🏆: ClickUp memiliki lebih dari 1.000 integrasi untuk memungkinkan sinkronisasi dua arah antara ClickUp dan alat pilihan Anda.

ClickUp Vs. ChatGPT di Reddit

Kami melihat di Reddit untuk melihat apa yang dipikirkan pengguna tentang perdebatan ChatGPT vs. ClickUp terkait manajemen proyek.

Banyak pengguna Reddit antusias dengan asisten AI ClickUp dan potensinya. Seorang pengguna dengan optimis menyebutkan,

‘Saya yakin ini akan membantu tim saya membuat dan menyelesaikan tugas lebih cepat.’

Namun, komentar tentang ChatGPT menyoroti perspektif yang berbeda.

Seorang pengguna mencatat,

‘Meskipun mendefinisikan proses proyek penting, memaksimalkan penggunaan ChatGPT memerlukan latihan dengan prompt dan memastikan ia memiliki informasi proyek yang tepat. ClickUp AI, di sisi lain, tampaknya lebih mudah digunakan untuk mengelola proyek kompleks tanpa perlu menguasai prompt. ’

Hal ini menunjukkan bahwa ChatGPT, meskipun cocok untuk percakapan, memiliki keterbatasan dalam konteks manajemen proyek. ClickUp Brain adalah opsi yang lebih ramah pengguna untuk menangani proyek-proyek kompleks.

ClickUp vs. ChatGPT: Manakah Alat AI Generatif yang Terbaik?

ClickUp dan ChatGPT keduanya adalah alat yang kuat, tetapi mereka memiliki tujuan yang berbeda. ClickUp adalah platform manajemen proyek all-in-one dengan fitur AI yang dirancang untuk membuat, mengelola, melacak, dan mengelola proyek, tugas, dan dokumen dalam satu ruang kerja terpadu.

ClickUp Brain, asisten AI ClickUp, menggunakan AI generatif dalam lingkungan manajemen proyek. Berbeda dengan ChatGPT, yang memerlukan prompt yang terus-menerus ditargetkan dan tidak memiliki fitur manajemen proyek khusus, ClickUp Brain memungkinkan Anda untuk mengajukan pertanyaan langsung tentang proyek Anda dan mendapatkan bantuan yang relevan dan instan.

ClickUp menawarkan pengalaman manajemen proyek yang mulus dengan dukungan kecerdasan buatan melalui ClickUp Brain, menjadikannya pilihan terbaik untuk mengelola proyek Anda dengan efektif.

Daftar untuk uji coba gratis ClickUp untuk meningkatkan produktivitas manajemen proyek Anda.