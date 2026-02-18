9 Pilihan Terbaik Alternatif Zencoder AI untuk [tahun]

Anda tahu perasaan campur aduk itu: AI membantu Anda menulis kode lebih cepat, lalu Anda menghabiskan satu jam berikutnya untuk membersihkan bagian-bagian yang "hampir benar".

Itulah mengapa memilih alternatif Zencoder AI lebih tentang apa yang terjadi setelah draf pertama: umpan balik PR (Pull Request), perbaikan, dan apakah tim Anda masih mempercayai hasilnya.

Pertimbangan tersebut penting karena adopsi AI sudah menjadi hal yang umum. Dalam Survei Pengembang Stack Overflow 2025, 84% responden menyatakan bahwa mereka menggunakan atau berencana menggunakan alat AI dalam proses pengembangan mereka.

Pertanyaan sebenarnya adalah jenis bantuan apa yang Anda butuhkan: agen pemrograman AI yang dapat bekerja di beberapa file atau asisten pemrograman AI yang memberikan saran kode yang sadar konteks di dalam editor Anda di beberapa bahasa pemrograman.

Panduan ini menguraikan alternatif terbaik untuk Zencoder AI, fitur utama mereka, dan di mana mereka sebenarnya cocok dalam alur kerja pengembangan perangkat lunak yang sebenarnya.

9 Alternatif Terbaik Zencoder AI dalam Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang alternatif AI Zencoder teratas sehingga Anda dapat memilih alat yang tepat untuk alur kerja Anda sebelum membaca ulasan detailnya.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Menjalankan alur kerja pengembangan perangkat lunak dalam satu ruang kerja AI terintegrasi. Bantuan AI di seluruh konteks kerja, dokumen, dan spesifikasi dalam satu tempat, otomatisasi alur kerja, pelacakan pengiriman perangkat lunak. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. GitHub Copilot Saran kode yang sadar konteks di dalam VS Code dan IDE populer lainnya. Saran kode langsung di editor, bantuan berbasis obrolan, dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, dan bantuan tinjauan kode. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna. Amazon Q Developer Bantuan pemrograman AI asli AWS di seluruh IDE dan CLI. Dukungan IDE + CLI, permintaan pemrograman berbasis agen, saran yang kompatibel dengan AWS, meningkatkan produktivitas pengembang untuk tugas-tugas berulang. Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $19 per bulan per pengguna. Tabnine Lindungi pemrograman AI untuk tim perusahaan dengan kebutuhan privasi kode. Dukungan IDE, pembangkitan kode, kontrol perusahaan, opsi self-hosted. Paket berbayar mulai dari $59 per bulan per pengguna. Cursor Pemahaman mendalam terhadap basis kode dan pengeditan multi-file dengan asisten pemrograman AI. Pengeditan multi-file, alur kerja agen, opsi model, saran yang sadar konteks dalam IDE AI. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $40/bulan per pengguna. Replit AI Membuat dan mengimplementasikan aplikasi dengan cepat menggunakan agen pemrograman AI di browser. Pembuatan aplikasi berbasis agen, IDE browser, deploy dari tempat yang sama, prototyping cepat Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $25/bulan per pengguna. Windsurf Agen pemrograman AI di dalam IDE agen untuk pekerjaan multi-file. Agen Cascade, perubahan multi-file, penggunaan berbasis kredit, pengalaman IDE desktop. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $15/bulan per pengguna. Codacy Tinjauan kode otomatis yang melindungi kualitas kode dalam permintaan pull. Pemindaian PR, gerbang kualitas, pemeriksaan keamanan, cakupan multi-bahasa Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $21/bulan per pengembang. Deepcode AI (Snyk) Tinjauan kode berbasis AI yang berfokus pada pemrograman aman dan deteksi kerentanan. Analisis berfokus pada keamanan, dukungan multi-bahasa, bantuan prioritas, analisis aliran data Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $25/bulan per pengembang.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mengapa Memilih Alternatif Zencoder AI?

Anda mulai mencari alternatif Zencoder AI ketika alat tersebut tidak lagi sesuai dengan cara Anda mengembangkan perangkat lunak. Mungkin Anda menyukai kecepatan pemrograman AI, tetapi Anda masih menghabiskan waktu dalam tinjauan kode, memperbaiki saran yang tidak sesuai dengan niat.

Atau Anda membutuhkan saran yang sadar konteks yang sesuai dengan gaya pemrograman dan konvensi repositori Anda, bukan potongan kode generik yang terlihat benar tetapi gagal dalam kasus tepi.

Biaya juga penting. Seiring penggunaan yang meluas di tim, rencana berbayar dapat meningkat dengan cepat, jadi rencana gratis yang andal membantu saat Anda menguji alur kerja. Bagi tim lain, masalah utama adalah kontrol: privasi data, privasi kode, batasan keamanan, dan, dalam beberapa kasus, pengaturan self-hosted untuk repositori sensitif.

Yang paling penting, Anda ingin bantuan AI yang memperbaiki proses pengembangan Anda daripada menimbulkan pekerjaan pembersihan. Alat yang tepat membantu Anda memperbaiki bug lebih cepat, menjaga kualitas kode, mengurangi tugas berulang, dan tetap percaya diri saat menggabungkan kode baru.

📖 Baca Juga: Alat AI Terbaik yang Mengubah Bisnis

9 Alternatif Zencoder AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Memilih alternatif Zencoder AI yang tepat bergantung pada cara Anda bekerja sehari-hari. Beberapa alat berfokus pada penulisan kode baru di dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) Anda. Yang lain berfungsi lebih seperti agen pemrograman AI yang dapat memperbarui beberapa file atau mendukung tinjauan kode otomatis.

Berikut adalah pilihan kami untuk alternatif AI Zencoder terbaik yang dapat Anda gunakan.

1. ClickUp (Terbaik untuk ruang kerja terpadu untuk mengelola proyek perangkat lunak dan mengotomatisasi alur kerja)

Coba ClickUp secara gratis Jaga keselarasan tim Anda dengan satu ruang kerja yang mendukung pemrograman AI, tinjauan kode, dan pengiriman perangkat lunak end-to-end dengan ClickUp.

Jika masalah utama Anda adalah “AI-nya tidak cukup cerdas,” Anda mungkin akan memulai dengan asisten pemrograman. Jika masalah Anda adalah “tim tidak dapat menghasilkan kode yang bersih karena konteks tersebar di terlalu banyak alat,” Anda membutuhkan solusi yang berbeda. Di situlah ClickUp berperan sebagai alternatif Zencoder AI yang praktis.

Alih-alih memperlakukan AI sebagai lapisan terpisah, ClickUp berfungsi sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi yang menghubungkan tugas, diskusi, dan pelacakan pengiriman dalam satu tempat.

ClickUp mengurangi Work Sprawl (pekerjaan yang tersebar di terlalu banyak aplikasi) dan AI Sprawl (terlalu banyak alat AI terisolasi dengan konteks yang tidak lengkap), sehingga tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengejar keputusan terbaru dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Begini caranya:

Dapatkan bantuan pemrograman 24/7, langsung di dalam ruang kerja Anda.

ClickUp Codegen membawa pengembangan perangkat lunak bertenaga AI langsung ke dalam alur kerja Anda. Ini seperti memiliki rekan tim pengembang AI di dalam ClickUp yang memahami bahasa alami. Ia juga membaca dan belajar dari konteks tugas secara keseluruhan untuk menulis kode berkualitas tinggi, memperbaiki bug, dan bahkan menghasilkan permintaan pull yang siap produksi tanpa meninggalkan ruang kerja Anda.

Otomatiskan proses penyerahan dari saran AI ke permintaan pull sebenarnya di seluruh alur kerja tim Anda dengan ClickUp Codegen.

Dengan Codegen, Anda dapat:

Ubah deskripsi dalam bahasa biasa menjadi kode yang berfungsi dengan cepat.

Delegasikan pengembangan fitur, perbaikan bug, dan pertanyaan kode dengan hanya menugaskan tugas atau menandai @codegen

Perpendek siklus pengembangan, kurangi upaya manual, dan hindari berpindah-pindah antara puluhan alat.

Ubah konteks pengembangan yang tersebar menjadi langkah-langkah yang jelas dengan ClickUp Brain

Pahami dengan langkah-langkah sederhana bagaimana konteks pengembangan yang tersebar dapat diselaraskan untuk hasil yang lebih baik dengan ClickUp Brain

Ketika persyaratan berada di satu tempat, catatan implementasi di tempat lain, dan keputusan di Chat, seringkali kita mengirimkan kode yang "benar" namun masih tidak sesuai dengan niat. ClickUp Brain dirancang untuk situasi seperti itu.

Sebagai AI yang sadar konteks, ia terintegrasi dalam ruang kerja Anda dan membantu Anda mengubah pengetahuan dari Tugas ClickUp, Dokumen, dan Obrolan menjadi tindakan yang dapat Anda lakukan, tanpa perlu menyalin detail antar alat.

Berikut adalah beberapa cara praktis bagi pengembang dan pemimpin tim teknik untuk menggunakan ClickUp Brain:

Ringkaskan thread tugas yang panjang menjadi ringkasan singkat "apa yang berubah, mengapa berubah, dan apa yang menghambat" untuk rapat standup dan pembaruan asinkron.

Ubah kriteria penerimaan yang tersebar dan kasus tepi menjadi daftar periksa yang rapi yang dapat Anda validasi selama tinjauan permintaan pull.

Buat catatan teknis dari konteks tugas yang ada, sehingga pembangkitan dokumentasi tetap sejalan dengan proses pengiriman.

Pastikan penggunaan AI aman untuk implementasi tim dengan kontrol keamanan dan privasi ClickUp, termasuk kepatuhan SOC 2, tidak ada pelatihan pihak ketiga pada data Anda, dan tidak ada penyimpanan data pihak ketiga.

Gunakan dukungan multi-model di bawah satu set izin dan kontrol, sehingga tim tidak perlu menyebarkan konteks sensitif ke berbagai alat AI terpisah.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Super Agents untuk menjaga konsistensi pelaksanaan proyek engineering. Buat agen AI yang dapat disesuaikan untuk menjalankan berbagai tugas dengan ClickUp Super Agents. Super Agents adalah rekan kerja AI ClickUp yang dirancang untuk menjalankan alur kerja multi-langkah menggunakan konteks Workspace Anda. Berikut adalah beberapa kasus penggunaan ClickUp Super Agent yang cocok untuk pengiriman perangkat lunak: Agen "Engineering follow-through" yang mengubah tugas menjadi ringkasan dengan keputusan, risiko, kasus khusus, dan kriteria penerimaan, lalu mempostingnya ke tugas dan saluran tim.

Agen "PR prep" yang menyusun konteks peninjau, termasuk apa yang telah diubah dan apa yang perlu diverifikasi, sehingga tinjauan permintaan pull dimulai dengan konteks yang sama.

Agen "Triage helper" yang memindai bug baru dari proses penerimaan dan menyarankan langkah selanjutnya, pemilik, serta detail yang hilang sebelum pekerjaan masuk ke sprint.

Bangun agen menggunakan pembuat bahasa alami dari area AI di ClickUp, dan kendalikan di mana mereka dapat beroperasi dengan membatasi akses ke Spaces dan Dokumen yang tepat.

Jaga agar spesifikasi dan potongan kode mudah ditemukan dengan ClickUp Docs

Catat keputusan teknis, jaga agar spesifikasi tetap dapat dicari, dan simpan potongan kode di tempat tim Anda dapat menemukannya dengan ClickUp Docs

Setelah AI membantu Anda menulis kode lebih cepat, risiko sebenarnya beralih ke kehilangan jejak keputusan. Spesifikasi berubah, alasan tersembunyi, dan potongan kode tersebar di komentar dan obrolan.

ClickUp Docs menghubungkan dokumentasi secara langsung dengan eksekusi, sehingga para peninjau memahami niat sebelum mendiskusikan implementasi.

Dengan ClickUp Docs, tim dapat:

Buat spesifikasi teknis yang dinamis dengan halaman bertingkat untuk catatan arsitektur, kasus tepi, dan detail API.

Bekerja sama secara real-time dengan komentar dan umpan balik langsung, lalu ubah bagian dokumen menjadi tugas yang dapat dilacak.

Simpan potongan kode yang mudah dibaca menggunakan blok kode yang diformat di berbagai bahasa pemrograman.

Gunakan Docs Hub sebagai perpustakaan pusat untuk semua dokumen teknik, memudahkan Anda menemukan spesifikasi, keputusan, atau referensi yang tepat selama tinjauan kode.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain MAX membantu Anda menjaga alur kerja pengembangan perangkat lunak tetap terhubung dengan konteks aslinya, sehingga pembaruan tidak hilang di antara alat dan tinjauan kode tetap berakar pada "mengapa." Ubah pembaruan tugas menjadi ringkasan teknik yang siap direview dengan ClickUp Brain MAX Catat kemajuan lebih cepat dengan Talk to Text : Setelah rapat standup atau sinkronisasi pengembangan singkat, ucapkan pembaruan yang rapi seperti “status, hambatan, langkah selanjutnya, pemilik, tanggal jatuh tempo.” Talk to Text akan menerjemahkannya menjadi pembaruan tugas yang terstruktur, sehingga Anda tetap menjaga momentum tanpa perlu mengetik catatan panjang secara manual. Setelah rapat standup atau sinkronisasi pengembangan singkat, ucapkan pembaruan yang rapi seperti “status, hambatan, langkah selanjutnya, pemilik, tanggal jatuh tempo.” Talk to Text akan menerjemahkannya menjadi pembaruan tugas yang terstruktur, sehingga Anda tetap menjaga momentum tanpa perlu mengetik catatan panjang secara manual.

Dapatkan kejelasan di seluruh alur kerja Anda: Tanyakan pertanyaan seperti “Tugas apa yang berisiko pada sprint ini dan mengapa?” atau “Ringkas bug yang terbuka dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan selanjutnya” kepada ClickUp Brain MAX. Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas tanpa perlu memeriksa setiap daftar.

Temukan sumber keputusan dengan ClickUp Enterprise AI Search : Ketika seseorang bertanya “Mengapa kita mengubah ini?”, gunakan Enterprise Search untuk mengakses spesifikasi asli, thread komentar, atau dokumen yang menjadi dasar pekerjaan tersebut, sehingga Anda menghindari tebak-tebakan dan mempercepat proses tinjauan. Ketika seseorang bertanya “Mengapa kita mengubah ini?”, gunakan Enterprise Search untuk mengakses spesifikasi asli, thread komentar, atau dokumen yang menjadi dasar pekerjaan tersebut, sehingga Anda menghindari tebak-tebakan dan mempercepat proses tinjauan.

Pilih model AI yang tepat untuk tugas: Ganti model dan pilih di antara ChatGPT, Gemini, atau Claude berdasarkan kebutuhan output. Gunakan satu untuk ringkasan status yang jelas, satu untuk analisis yang lebih mendalam, dan satu untuk mengedit catatan reviewer.

Otomatiskan tugas-tugas berulang dalam proses pengembangan Anda dengan ClickUp Automations.

Ubah bidang kustom penugas atau orang menjadi grup dinamis seperti semua pengamat, pembuat tugas, atau siapa pun lainnya dengan ClickUp Automations

ClickUp Automations mengatasi hal ini dengan mengotomatisasi tugas berdasarkan pemicu dan tindakan, dengan kondisi opsional untuk kontrol yang lebih besar.

Berikut cara tim Anda dapat menggunakan ClickUp Automations untuk mengoptimalkan alur kerja pengembangan perangkat lunak mereka:

Otomatiskan penugasan tugas menggunakan penugas dinamis (pencipta tugas, pengamat, atau orang yang memicu otomatisasi), sehingga rute penugasan tetap akurat meskipun tim berubah.

Tambahkan presisi dengan kondisi sehingga otomatisasi hanya berjalan saat diperlukan, seperti “hanya untuk bug,” “hanya saat prioritas P0,” atau “hanya saat bidang berubah.”

Atur Bidang Kustom secara otomatis saat tugas dibuat atau berpindah tahap, sehingga pelaporan dan serah terima tetap konsisten di seluruh proyek.

Mulai dari otomatisasi atau templat yang disarankan, lalu sesuaikan aturan untuk alur sprint atau langkah-langkah daftar periksa rilis Anda.

Rencanakan dan lacak pengiriman perangkat lunak dengan ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak

Jika satu-satunya hal yang Anda tingkatkan adalah kecepatan generasi kode, Anda tetap akan mengalami penundaan di tempat yang sama: prioritas yang tidak jelas, ketergantungan yang hilang, dan proses serah terima yang lambat antara backlog, bug, dan rilis. ClickUp for Software Teams berfokus pada mengintegrasikan alur kerja tersebut ke dalam satu platform sehingga Anda dapat mengelola pengiriman, bukan hanya tugas.

Begini cara kerjanya dalam menyediakan cara terstruktur untuk mengelola siklus hidup pengembangan perangkat lunak Anda secara keseluruhan:

Jalankan sprint, backlog, bug, dan roadmap dalam satu sistem sehingga pekerjaan pengiriman tidak tersebar di berbagai alat.

Kurangi pelacakan bug manual dan serah terima dengan menjaga konsistensi alur kerja sepanjang siklus sprint.

Perbaiki visibilitas terhadap beban kerja dan ketergantungan sehingga pekerjaan yang "terhambat" menjadi jelas sebelum menjadi kejutan di akhir siklus.

Gunakan struktur yang berorientasi pada peluncuran, seperti daftar periksa peluncuran dan kereta peluncuran, untuk memastikan langkah-langkah peluncuran konsisten di seluruh tim.

Fitur terbaik ClickUp

Harga ClickUp:

Ulasan dan penilaian ClickUp:

G2: 4.7/5 (11.030+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.530+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengembang perangkat lunak di G2 mengatakan:

Sebagai insinyur perangkat lunak, hal yang paling saya hargai dari ClickUp adalah platformnya yang komprehensif yang menggabungkan manajemen tugas, dokumentasi, dan komunikasi secara mulus. Kemampuan untuk menyesuaikan alur kerja, bersama dengan otomatisasi dan integrasi yang kuat, memungkinkan saya tetap terorganisir, meminimalkan pergantian konteks, dan memastikan seluruh tim pengembangan tetap berada di halaman yang sama. Alat seperti ClickUp Docs dan tampilan tugas berorientasi Agile menyederhanakan perencanaan dan pelacakan kemajuan. Secara keseluruhan, ClickUp membantu saya menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas.

Sebagai insinyur perangkat lunak, hal yang paling saya hargai dari ClickUp adalah platformnya yang komprehensif yang menggabungkan manajemen tugas, dokumentasi, dan komunikasi secara mulus. Kemampuan untuk menyesuaikan alur kerja, bersama dengan otomatisasi dan integrasi yang kuat, memungkinkan saya tetap terorganisir, meminimalkan pergantian konteks, dan memastikan seluruh tim pengembangan tetap berada di halaman yang sama. Alat seperti ClickUp Docs dan tampilan tugas berorientasi Agile menyederhanakan perencanaan dan pelacakan kemajuan. Secara keseluruhan, ClickUp membantu saya menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas.

📖 Baca Juga: Memaksimalkan Potensi ClickUp AI untuk Tim Perangkat Lunak

📮ClickUp Insight: 33% responden kami menyoroti pengembangan keterampilan sebagai salah satu kasus penggunaan AI yang paling mereka minati. Misalnya, pekerja non-teknis mungkin ingin belajar membuat potongan kode untuk halaman web menggunakan alat AI. Dalam kasus seperti ini, semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaan Anda, semakin baik responsnya. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, AI ClickUp unggul dalam hal ini. Ia tahu proyek apa yang sedang Anda kerjakan dan dapat merekomendasikan langkah-langkah spesifik atau bahkan melakukan tugas seperti membuat potongan kode dengan mudah.

2. GitHub Copilot (Terbaik untuk saran kode yang sadar konteks di dalam VS Code dan IDE populer lainnya)

Melalui GitHub Copilot

Jika Anda mencari alternatif Zencoder AI yang dapat beroperasi di latar belakang saat Anda bekerja, Copilot dirancang untuk loop "dalam editor" tersebut. Anda menulis kode di VS Code (atau IDE lain yang didukung), dan Copilot menyarankan penyelesaian dan potongan kode saat Anda bekerja. Ini membantu saat Anda bergerak cepat melalui tugas-tugas berulang atau mencoba mempertahankan momentum selama pemrograman yang kompleks.

Fitur ini menjadi lebih berguna saat pekerjaan Anda mencakup beberapa file. GitHub menyediakan cara untuk memberikan Copilot konteks repositori yang lebih luas (termasuk instruksi tingkat repositori), yang memungkinkan Copilot memberikan saran yang lebih sesuai dengan konteks daripada autocomplete generik.

Dan jika tinjauan kode adalah tempat di mana waktu terbuang, tinjauan kode Copilot dapat diminta pada permintaan pull untuk mengidentifikasi masalah dan saran perbaikan yang dapat Anda terapkan langsung. Hal ini sangat berguna bagi tim yang berusaha menjaga kualitas kode saat pemrograman AI menjadi rutin.

Fitur terbaik GitHub Copilot

Dapatkan saran kode yang disesuaikan dengan konteks di VS Code dan IDE populer lainnya saat Anda menulis kode.

Generate potongan kode dan kode baru untuk pola umum di berbagai bahasa pemrograman.

Dapatkan bantuan AI berbasis obrolan untuk debugging, penjelasan, dan perencanaan perubahan di seluruh berkas.

Sarankan perbaikan dan peningkatan dengan tinjauan kode GitHub Copilot untuk memperkuat kualitas kode selama tinjauan permintaan pull.

Sesuaikan dengan gaya pemrograman Anda dengan menggunakan konteks kode sekitar dan sinyal repositori untuk saran kode yang lebih relevan.

Batasan GitHub Copilot

Menyediakan saran yang dapat diandalkan namun masih memerlukan tinjauan untuk kasus khusus, masalah keamanan, dan standar pemrograman, terutama dalam pemrograman yang kompleks.

Tidak dapat menangkap niat yang lebih dalam dalam basis kode yang besar dan sudah ada tanpa konteks yang cukup, yang dapat menyebabkan perdebatan tambahan selama tinjauan kode.

Bergantung pada paket berbayar untuk penggunaan yang lebih luas dan fitur lanjutan yang sering dibutuhkan oleh tim perusahaan.

Harga GitHub Copilot

Gratis

Copilot Pro: $10/bulan

Copilot Pro+ : $39/bulan

Bisnis: $19/bulan per pengguna

Enterprise: $39 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (220+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GitHub Copilot?

Seorang pengulas G2 berbagi:

“GitHub Copilot terbukti menjadi alat yang luar biasa untuk aktivitas pemrograman sehari-hari. Implementasinya cukup sederhana dan tidak memerlukan pengaturan yang rumit. Integrasi dengan lingkungan pengembangan sangat mulus dan cepat.”

“GitHub Copilot terbukti menjadi alat yang luar biasa untuk aktivitas pemrograman sehari-hari. Implementasinya cukup sederhana dan tidak memerlukan pengaturan yang rumit. Integrasi dengan lingkungan pengembangan sangat mulus dan cepat.”

🤔 Tahukah Anda: GitHub menemukan bahwa Copilot membantu pengembang tetap "dalam alur" (sekitar 73%) dan mengurangi upaya mental pada tugas-tugas berulang hingga hampir 87%.

3. Amazon Q Developer (Terbaik untuk bantuan pemrograman AI asli AWS di IDE dan CLI)

Melalui Amazon Q Developer

Amazon Q Developer merupakan pilihan terbaik sebagai alternatif Zencoder AI jika proses pengembangan Anda terintegrasi erat dengan AWS.

Gunakan untuk menghasilkan dan memperbarui kode, memindai masalah keamanan, serta membantu dalam mengoptimalkan dan merestrukturisasi kode.

Ini juga menyediakan saran langsung, obrolan, dan pemindaian kerentanan di berbagai IDE umum, serta dukungan terminal untuk autocompletion CLI dan obrolan saat Anda melakukan langkah-langkah pengaturan dan deployment cloud.

Fitur terbaik Amazon Q Developer

Sediakan plugin IDE dan dukungan CLI sehingga Anda dapat menggunakan asisten pemrograman AI yang sama di editor dan terminal Anda.

Dukung permintaan pemrograman berbasis agen untuk pekerjaan pemrograman kompleks yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan.

Bantu otomatisasi tugas-tugas berulang seperti menyusun boilerplate, pemecahan masalah, dan perbaikan cepat untuk mempercepat proses pengembangan.

Sediakan kontrol keamanan dan privasi, seperti pelacakan referensi dan penekanan saran kode publik, untuk pemrograman yang aman.

Dukung batasan dan peningkatan transformasi kode untuk skenario Java dan .NET saat Anda membutuhkan modernisasi yang terarah.

Batasan Amazon Q Developer

Memberikan jawaban umum tentang arsitektur spesifik domain, jadi Anda mungkin masih memerlukan validasi manual selama tinjauan kode.

Membutuhkan waktu untuk menyiapkan bagi tim yang baru menggunakan kredensial AWS dan alur kerja Identity Center.

Merasa lebih lambat pada basis kode yang besar, terutama saat Anda membutuhkan pemahaman mendalam tentang basis kode secara keseluruhan.

Harga untuk Pengembang Amazon Q

Tingkat Gratis

Paket Pro: $19 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian pengembang Amazon Q

G2: 4.6/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amazon Q Developer?

Pendapat seorang pengulas G2 berbunyi:

“Yang paling saya sukai adalah bagaimana alat ini membantu saya menulis dan mendebug kode lebih cepat. Saran AI-nya biasanya akurat dan menghemat banyak waktu, terutama saat saya mengerjakan tugas-tugas yang berulang.”

“Yang paling saya sukai adalah bagaimana alat ini membantu saya menulis dan mendebug kode lebih cepat. Saran AI-nya biasanya akurat dan menghemat banyak waktu, terutama saat saya mengerjakan tugas-tugas yang berulang.”

🎥 Tonton video: Bagaimana cara menjaga kualitas kode saat AI mengambil alih proses pembangkitan kode? Libatkan manusia dalam proses dan berikan mereka daftar periksa tinjauan kode! Berikut cara membuatnya:

4. Tabnine (Pilihan terbaik untuk pemrograman AI yang aman di tim perusahaan yang membutuhkan kontrol privasi kode)

Melalui Tabnine

Tabnine adalah pilihan yang baik jika Anda membutuhkan bantuan pemrograman AI tetapi juga memerlukan kontrol yang kuat untuk privasi kode dan kepatuhan. Tabnine dapat diimplementasikan di lingkungan cloud, on-premise, atau air-gapped, yang penting bagi tim perusahaan yang menangani repositori sensitif atau data yang diatur.

Dokumentasi privasi Tabnine sendiri menyatakan kebijakan "tidak melatih, tidak menyimpan" terlepas dari model yang digunakan. Dalam praktiknya, hal ini membuat Tabnine lebih mudah dievaluasi oleh tim yang membutuhkan bantuan AI di berbagai bahasa pemrograman tetapi menginginkan batasan tata kelola dan privasi data yang lebih jelas.

Fitur terbaik Tabnine

Dukung berbagai bahasa pemrograman dan bekerja di berbagai IDE utama untuk pemrograman AI sehari-hari.

Tawarkan opsi deployment self-hosted untuk tim yang memiliki persyaratan privasi kode yang lebih ketat.

Terapkan konteks tingkat organisasi untuk meningkatkan saran kode yang sadar konteks dan mengurangi saran kode yang tidak relevan.

Bantu dalam pembangkitan kode dan refaktoring kode di dalam editor Anda, sehingga Anda dapat menghemat waktu untuk tugas-tugas yang berulang.

Dukung berbagai bahasa pemrograman untuk tim yang bekerja di lingkungan campuran.

Batasan Tabnine

Membutuhkan tinjauan yang cermat untuk pemrograman yang kompleks, terutama saat bekerja di dalam basis kode yang sudah ada dan besar.

Rasanya kurang konsisten hingga Anda menyesuaikan pengaturan agar sesuai dengan gaya pemrograman dan konvensi tim Anda.

Membutuhkan waktu untuk dievaluasi dalam alur kerja produksi, karena saran AI dapat bervariasi tergantung pada konteks proyek.

Harga Tabnine

Platform Tabnine Agentic: $59/bulan per pengguna (Langganan tahunan)

Ulasan dan penilaian Tabnine

G2: 4. 1/5 (45+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tabnine?

Langsung dari ulasan G2:

“Saya bekerja sebagai pengembang dan menggunakan Tabnine untuk beberapa aspek yang menurut saya sangat berguna. Fitur Boilerplate Reduction sangat bagus untuk mengotomatisasi pembangkitan struktur kode berulang seperti kerangka kerja uji unit dan konfigurasi API standar.”

“Saya bekerja sebagai pengembang dan menggunakan Tabnine untuk beberapa aspek yang menurut saya sangat berguna. Fitur Boilerplate Reduction sangat bagus untuk mengotomatisasi pembangkitan struktur kode berulang seperti kerangka kerja uji unit dan konfigurasi API standar.”

📖 Baca Juga: Template Rencana Pengembangan Perangkat Lunak Gratis yang Dapat Digunakan

5. Cursor (Terbaik untuk pemahaman mendalam terhadap basis kode dan pengeditan beberapa file dengan asisten pemrograman AI)

Melalui Cursor

Cursor dirancang untuk situasi di mana perubahan kode Anda mencakup beberapa file. Mode Agen Cursor dirancang untuk menjelajahi basis kode Anda, mengedit beberapa file, menjalankan perintah, dan memperbaiki kesalahan untuk menyelesaikan permintaan.

Hal ini tidak hanya berguna untuk menghasilkan kode, tetapi juga untuk refaktoring kode atau pembaruan terkoordinasi di seluruh basis kode yang sudah ada.

Cursor juga mendukung alur kerja "multiple agents", di mana agen yang berbeda dapat bekerja pada area yang berbeda dalam basis kode secara paralel. Ini cocok ketika Anda ingin membagi pekerjaan: satu agen menambahkan tes sementara yang lain menangani refaktor kecil, dan kemudian Anda meninjau hasil gabungan.

Fitur terbaik Cursor

Edit dan terapkan perubahan pada beberapa file sekaligus dengan permintaan agen untuk pembaruan yang lebih besar.

Berikan saran kode yang sadar konteks melalui tab completion dan alur kerja asli IDE.

Dukung berbagai model AI, termasuk opsi yang dapat disesuaikan dengan gaya pemrograman dan tugas yang berbeda.

Generate kode baru dan potongan kode sambil tetap bekerja di dalam editor Anda.

Tawarkan agen latar belakang pada paket berbayar untuk pekerjaan pemrograman yang lebih lama dan kompleks.

Batasan kursor

Membutuhkan tinjauan kode yang cermat karena saran dapat terlalu kompleks atau tidak sesuai dengan niat dalam kasus khusus.

Merasa membutuhkan banyak sumber daya saat menjalankan alur kerja agen pada proyek yang lebih berat.

Cepat mencapai batas penggunaan kecuali Anda beralih ke paket berbayar.

Harga Cursor

Hobi: Gratis

Tim: $40/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Cursor

G2: 4.5/5 (25+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cursor?

Sebuah ulasan positif di G2 menyatakan bahwa:

“Cursor secara signifikan meningkatkan produktivitas pengembang dengan mengintegrasikan AI secara langsung ke dalam editor kode. Fitur seperti saran kode yang sadar konteks, pembangkitan kode secara langsung, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan tentang basis kode yang ada membuat proses debugging dan pengembangan menjadi jauh lebih cepat.”

“Cursor secara signifikan meningkatkan produktivitas pengembang dengan mengintegrasikan AI secara langsung ke dalam editor kode. Fitur seperti saran kode yang sadar konteks, pembangkitan kode secara langsung, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan tentang basis kode yang ada membuat proses debugging dan pengembangan menjadi jauh lebih cepat.”

📖 Baca Juga: Editor Kode Terbaik untuk Pengembang

6. Replit AI (Terbaik untuk membangun dan mengimplementasikan aplikasi dengan cepat menggunakan agen pemrograman AI di browser)

Melalui Replit AI

Replit AI dirancang untuk siklus pengembangan yang efisien di browser: berikan perintah, generate, jalankan, iterasi, dan bagikan. Replit Agent dapat membantu Anda mengatur dan membuat aplikasi dari nol menggunakan bahasa sehari-hari, di mana Anda menjelaskan apa yang Anda inginkan, dan agen tersebut akan membangun aplikasi yang berfungsi.

Hal ini membuat Replit berguna ketika tujuan Anda adalah kecepatan dan siklus umpan balik yang cepat. Anda dapat menggunakannya untuk merancang proyek, menghasilkan potongan kode, dan membangun prototipe yang berfungsi tanpa perlu menghabiskan waktu untuk menyiapkan lingkungan lokal.

Ini sangat berguna saat Anda ingin menguji ide, membangun alat internal, atau memvalidasi UX dengan cepat sebelum menginvestasikan lebih banyak waktu pengembangan.

Fitur terbaik Replit AI

Buat aplikasi yang berfungsi dari prompt bahasa alami menggunakan Replit Agent.

Bangun dan jalankan kode di browser tanpa perlu pengaturan lokal, berguna untuk pengembangan perangkat lunak yang cepat.

Deploy dan bagikan aplikasi langsung dari platform, sehingga prototipe tidak terjebak sebagai demo.

Gunakan kredit penggunaan dan akses ke model terbaru pada paket berbayar untuk proyek AI yang lebih kompleks.

Bekerja sama dengan kontrol tim seperti akses berbasis peran di Teams dan rencana Enterprise.

Batasan Replit AI

Menghabiskan kredit dengan cepat pada proyek besar, sehingga biaya dapat terasa kurang dapat diprediksi pada tugas yang panjang dan kompleks.

Membutuhkan tinjauan mendalam karena agen dapat mengulangi kesalahan dan masih memerlukan koreksi manual.

Kurang cocok untuk basis kode yang sudah ada dalam skala besar, di mana pemahaman mendalam tentang basis kode lebih penting daripada kecepatan.

Harga Replit AI

Starter: Gratis

Replit Core: $25 per bulan per pengguna

Tim: $40/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Replit AI

G2: 4.5/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Replit AI?

Seorang pengguna di Capterra berbagi:

Memulainya cukup mudah. Dengan apa yang saya lakukan antara Replit dan AWS, membayar pengembang profesional untuk membangun aplikasi saya akan menghabiskan ribuan dolar. Bagi kebanyakan orang yang mungkin sedang membangun sesuatu yang sederhana, ini adalah alat yang luar biasa.

Memulainya cukup mudah. Dengan apa yang saya lakukan antara Replit dan AWS, membayar pengembang profesional untuk membangun aplikasi saya akan menghabiskan ribuan dolar. Bagi kebanyakan orang yang mungkin sedang membangun sesuatu yang sederhana, ini adalah alat yang luar biasa.

📖 Baca Juga: Cara Menjadi Programmer yang Lebih Baik

7. Windsurf (Pilihan terbaik untuk agen pemrograman AI yang dapat menangani beberapa file di dalam IDE berbasis agen)

Melalui Windsurf

Windsurf berfokus pada Cascade, asisten berbasis agen yang dirancang untuk beroperasi dalam mode Kode dan Obrolan dengan integrasi panggilan alat dan linter. Ide dasarnya adalah Anda dapat meminta perubahan bertahap, membiarkan agen melakukan pengeditan, dan kemudian memeriksa kemajuan di titik pemeriksaan daripada menerima penyelesaian tunggal.

Salah satu fitur utama Windsurf adalah penanganan konteks. Windsurf dilengkapi dengan "Fast Context," subagen khusus yang dapat mengambil kode relevan dari basis kode Anda jauh lebih cepat daripada pencarian agen tradisional. Hal ini membantu agen tetap terhubung dengan repositori besar.

Jika tim Anda tidak ingin beralih sepenuhnya ke IDE baru, Windsurf juga menyediakan plugin untuk berbagai editor dan IDE. Hal ini memudahkan Anda untuk mencoba bantuan AI gaya Windsurf dengan perubahan kecil pada alur kerja Anda, terutama jika kebutuhan utama Anda adalah pengeditan multi-file dan konteks repositori yang lebih baik selama tugas-tugas kompleks.

Fitur terbaik Windsurf

Kerjakan tugas-tugas kompleks dengan agen pemrograman Cascade, termasuk pengeditan di beberapa file.

Gunakan Windsurf Editor untuk pengalaman IDE berbasis agen di Mac, Windows, dan Linux.

Akses model premium dan mode konteks yang lebih tinggi pada paket berbayar untuk generasi kode yang didukung AI yang lebih intensif.

Lacak dan kelola kredit prompt dengan kontrol penggunaan yang jelas dan opsi pengisian ulang kredit.

Skalakan dari penggunaan individu hingga tim dengan penagihan terpusat dan kontrol admin.

Batasan Windsurf

Membutuhkan tinjauan kode yang cermat karena output agen masih dapat menimbulkan kesalahan potensial dalam kasus khusus.

Cepat mencapai batas penggunaan pada rencana gratis jika Anda mengandalkannya untuk pekerjaan pemrograman AI sehari-hari.

Membutuhkan penyesuaian jika tim Anda lebih memilih tetap menggunakan VS Code daripada beralih ke editor baru.

Harga Windsurf

Gratis

Pro: $15/bulan per pengguna

Tim: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Windsurf

G2 : 4.2/5 (25+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Windsurf?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Fitur bantuan AI adalah hal terbaik dari Windsurf dan benar-benar melampaui alat IDE AI lainnya yang pernah saya gunakan sejauh ini. Fitur ini cukup cerdas untuk memahami basis kode Anda, struktur folder, niat Anda, dan bahkan akan memandu Anda dalam pemecahan masalah dan sebagainya. Anda hanya perlu membukanya, memilih model yang diinginkan, dan Anda siap untuk mulai.

Fitur bantuan AI adalah hal terbaik dari Windsurf dan benar-benar melampaui alat IDE AI lainnya yang pernah saya gunakan sejauh ini. Fitur ini cukup cerdas untuk memahami basis kode Anda, struktur folder, niat Anda, dan bahkan akan memandu Anda dalam pemecahan masalah dan sebagainya. Anda hanya perlu membukanya, memilih model yang diinginkan, dan Anda siap untuk mulai.

📖 Baca Juga: Alat AI Terbaik untuk Pengembang untuk Meningkatkan Efisiensi Koding

8. Codacy (Terbaik untuk tinjauan kode otomatis yang melindungi kualitas kode dalam permintaan pull)

Melalui Codacy

Codacy adalah alternatif Zencoder untuk tim yang ingin memastikan kualitas kode dan pemeriksaan keamanan tetap konsisten seiring dengan peningkatan volume PR (Pull Request), termasuk saat generasi kode AI meningkatkan output. Platform Codacy dibangun di sekitar analisis statis otomatis dan penerapan pola kode, sehingga kode dievaluasi sebelum mencapai produksi.

Codacy Guardrails dapat memindai kode yang dihasilkan AI dan kode yang ditulis manusia secara lokal melalui ekstensi IDE. Ia juga dapat mendeteksi celah keamanan dan kualitas, serta menerapkan perbaikan otomatis sebelum kode dicetak. Di sisi pull request, Codacy menyediakan visibilitas pull request dan metrik kualitas kode per pull request, sehingga Anda dapat memantau kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung, bukan hanya setelah penggabungan.

Fitur terbaik Codacy

Terapkan pemindaian permintaan pull dan gerbang penggabungan untuk melindungi kualitas kode sebelum perubahan diterapkan.

Dukung umpan balik permintaan pull yang didukung AI dan sadar konteks untuk mempercepat siklus tinjauan.

Lakukan pemindaian keamanan seperti SAST, rahasia, dan pemeriksaan dependensi bersamaan dengan sinyal tinjauan kode.

Dukung berbagai bahasa pemrograman dengan pemindaian di puluhan bahasa dan kerangka kerja.

Sediakan batasan IDE untuk kode yang dihasilkan AI, sehingga masalah terdeteksi saat kode sedang ditulis.

Batasan Codacy

Membutuhkan waktu untuk menyesuaikan aturan dan ambang batas agar tim tidak dibanjiri dengan peringatan bernilai rendah.

Kurang berguna jika repositori Anda tidak menggunakan alur kerja pull request secara konsisten.

Harga Codacy

Pengembang: Gratis

Tim: $21/bulan per pengguna

Bisnis: Harga kustom

Audit: Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat Codacy

G2: 4.6/5 (25+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Codacy?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Saya telah menggunakan Codacy selama sekitar setahun dan saya dapat mengatakan bahwa pengalaman ini luar biasa hingga saat ini. Tujuan utama untuk mengadopsi Codacy sebagai alat analisis kualitas dan keamanan kode telah terpenuhi.”

“Saya telah menggunakan Codacy selama sekitar setahun dan saya dapat mengatakan bahwa pengalaman ini luar biasa hingga saat ini. Tujuan utama untuk mengadopsi Codacy sebagai alat analisis kualitas dan keamanan kode telah terpenuhi.”

9. DeepCode AI (Terbaik untuk tinjauan kode berbasis AI yang mendeteksi masalah keamanan dan meningkatkan kualitas kode)

Melalui Synk

DeepCode AI dirancang untuk tinjauan keamanan terlebih dahulu daripada bantuan pemrograman umum. Hal ini penting ketika pemrograman AI meningkatkan jumlah kode baru yang masuk ke PR.

Anda dapat menggunakan DeepCode AI melalui analisis kode Snyk untuk mendeteksi masalah keamanan lebih awal, memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting, dan mengurangi kebisingan dengan analisis yang sadar aliran data daripada hanya pencocokan pola.

Jika risiko terbesar Anda adalah mengirimkan kerentanan karena kapasitas tinjauan kode tidak dapat mengikuti, DeepCode AI adalah alternatif yang kuat untuk Zencoder AI dalam kategori "tinjauan kode otomatis", terutama untuk tim perusahaan yang ingin integrasi keamanan aplikasi (AppSec) ke dalam alur kerja pengembang.

Fitur terbaik DeepCode AI

Analisis kode dengan AI berfokus pada keamanan yang dilatih untuk deteksi kerentanan, bukan output obrolan umum.

Gunakan lebih dari 19 bahasa pemrograman dan pemahaman aliran data skala besar untuk mengurangi hasil yang tidak akurat.

Prioritaskan perbaikan dengan penilaian berbasis risiko dan konteks gaya keterjangkauan, sehingga tim fokus pada hal yang paling penting terlebih dahulu.

Lindungi privasi data dengan menjaga data pelanggan agar tidak digunakan dalam pelatihan, menggunakan proyek open-source dengan lisensi yang fleksibel dan perbaikan yang terverifikasi.

Bantu tim membuat dan mengelola aturan kustom lebih cepat dengan DeepCode AI Search untuk standar pemrograman yang konsisten.

Batasan DeepCode AI

Menyebabkan hasil positif palsu seiring waktu di beberapa repositori, jadi Anda masih memerlukan validasi manusia selama tinjauan kode.

Membutuhkan penyesuaian aturan dan ambang batas untuk menyesuaikan dengan proses pengembangan Anda dan menghindari kelelahan akibat notifikasi berlebihan.

Harga DeepCode AI

Gratis

Tim: Mulai dari $25/bulan per pengembang yang berkontribusi

Ignite: $1.260/tahun per pengembang yang berkontribusi

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat DeepCode AI

G2: 4.5/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DeepCode AI?

Dari ulasan G2:

“Produk Snyk dilengkapi dengan antarmuka pengguna (GUI) yang sangat intuitif, memudahkan identifikasi dan penanganan kerentanan. Platform ini memungkinkan Anda mengelompokkan pengembang ke dalam Orgs, yang berguna untuk memastikan hanya tim pengembangan tertentu yang dapat melihat kerentanan yang terkait dengan produk mereka sendiri.”

“Produk Snyk dilengkapi dengan antarmuka pengguna (GUI) yang sangat intuitif, memudahkan identifikasi dan penanganan kerentanan. Platform ini memungkinkan Anda mengelompokkan pengembang ke dalam Orgs, yang berguna untuk memastikan hanya tim pengembangan tertentu yang dapat melihat kerentanan yang terkait dengan produk mereka sendiri.”

📖 Baca Juga: Alat dan Asisten Koding AI Terbaik

Jika Anda masih membandingkan opsi di luar alternatif utama Zencoder AI, alat-alat ini dapat mengisi celah umum saat AI mulai menulis lebih banyak kode daripada yang dapat ditinjau dengan nyaman oleh tim Anda. Alat-alat ini berguna saat Anda ingin batasan yang lebih ketat dan lebih sedikit kejutan dalam tinjauan permintaan pull:

SonarQube (Sonar AI Code Assurance) : Alat yang berguna saat Anda ingin menerapkan batasan kualitas yang lebih ketat untuk kode yang dihasilkan oleh AI, sehingga Anda dapat mendeteksi masalah lebih awal dan menjaga konsistensi kualitas kode saat pemrograman AI menjadi rutin.

Semgrep Assistant : Alat yang berguna saat prioritas Anda adalah pemrograman aman dan panduan perbaikan yang dapat ditindaklanjuti, dengan rekomendasi AI yang membantu Anda menyaring temuan dan memperbaiki masalah lebih cepat.

CodeRabbit : Tambahan praktis saat bandwidth tinjauan terbatas, dan Anda ingin AI reviewer yang memberikan komentar pada PR dan membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk umpan balik tinjauan yang berulang.

Sourcegraph Cody atau Amp : Layak dipertimbangkan saat Anda membutuhkan konteks basis kode yang lebih kuat dan bantuan gaya agen untuk menavigasi repositori besar dan memahami perubahan di seluruh basis kode.

📖 Baca Juga: Panduan 9 Langkah tentang Cara Menulis Dokumentasi Kode

ClickUp: Tombol "Ship It" untuk Seluruh Alur Kerja Pengembangan Anda

Jika ada satu hal yang dapat Anda ambil dari daftar ini, itu adalah ini. Pemrograman AI mudah untuk dimulai tetapi sulit untuk diskalakan. Generasi kode dapat membantu Anda menulis kode lebih cepat, tetapi Anda masih membutuhkan tinjauan kode, dokumentasi yang jelas, dan proses pengembangan yang konsisten untuk menjaga kualitas kode agar tidak menurun.

Di situlah ClickUp menempati posisinya sebagai alternatif Zencoder AI. ✨️

ClickUp memberikan satu platform terintegrasi untuk alur kerja pengembangan perangkat lunak, sehingga pekerjaan tidak tersebar di berbagai alat, dan "output AI" tidak menjadi masalah tambahan. Ketika tim Anda tetap sejalan dalam hal tujuan, alasan, dan langkah selanjutnya, lebih mudah untuk memperbaiki bug dan merilis kode baru dengan lebih sedikit kejutan.

Simpan pekerjaan, konteks, dan eksekusi Anda di satu tempat dengan ClickUp. Daftar sekarang!