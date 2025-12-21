Wispr Flow vs. ClickUp: Mana yang Lebih Baik untuk Transkripsi Real-Time?

Mengetik tidak selalu bisa mengikuti pikiran Anda. Satu saat Anda sedang merekam catatan suara, berikutnya Anda berpindah-pindah antara dokumen, email, dan alat proyek mencoba mengubah ide-ide tersebut menjadi sesuatu yang berguna.

Di situlah alat suara AI dan transkripsi real-time berperan, sehingga Anda dapat berbicara secara alami dan menjaga pekerjaan tetap berjalan tanpa harus berjuang dengan keyboard.

Wispr Flow berfungsi seperti keyboard bertenaga AI untuk desktop Anda, mengubah pengetikan suara menjadi teks yang rapi di dalam aplikasi kerja favorit Anda. ClickUp, di sisi lain, menggabungkan berbagai fitur dan alat ke dalam satu ruang kerja yang didukung oleh suara dan AI.

Dalam artikel ini, kita akan membandingkan Wispr Flow dan ClickUp, melihat bagaimana masing-masing menangani manajemen tugas berbasis suara, kemampuan AI kontekstual, dan fitur produktivitas.

Wispr Flow vs. ClickUp Sekilas

Ketika Anda membandingkan alat pengetikan suara yang terfokus dengan platform produktivitas lengkap, membandingkan keduanya secara berdampingan dapat membantu Anda melihat perbedaannya:

Fitur ClickUp Wispr Flow Transkripsi real-time dan penangkapan catatan ClickUp AI Notetaker merekam panggilan yang didukung, menghasilkan transkrip dan ringkasan, serta mengubah tindak lanjut menjadi tugas di ClickUp Tasks dan Docs. Berfokus pada pengetikan suara secara langsung ke bidang teks yang dipilih; tidak bergabung dalam panggilan tetapi memungkinkan Anda mengucapkan catatan ke aplikasi apa pun. Pengelolaan proyek dan tugas Hierarki proyek lengkap (Workspaces → Spaces → Folders → Lists → Tasks → Subtasks) dengan Dokumen, Dashboard, dan pelaporan dalam satu tempat. Tidak memiliki fitur manajemen tugas atau proyek bawaan; bergantung pada alat eksternal seperti ClickUp, Jira, atau CRM untuk menyimpan dan melacak pekerjaan. Otomatisasi alur kerja dan model AI ClickUp Automations dan ClickUp Brain mengelola perubahan status, penugasan, notifikasi, ringkasan, dan draf yang dihasilkan AI yang terhubung dengan data ruang kerja. Menggunakan model AI untuk membersihkan, mengedit ulang, dan memformat teks yang didiktekan, tetapi tidak memicu perubahan alur kerja atau tindakan tugas. Kolaborasi dan komunikasi Dokumen Bersama, Komentar yang Ditetapkan, Obrolan, dan Klip menjaga percakapan, file, dan tugas tetap terorganisir dalam satu ruang kerja kolaboratif. Mempercepat respons dan dokumentasi di dalam alat seperti email, Slack, Docs, atau IDE, tetapi tidak menawarkan ruang kerja bersama. Harga Rencana Gratis Selamanya; rencana berbayar mulai dari $7/bulan per pengguna, dengan add-on AI seperti Brain dan BrainGPT tersedia di tingkatan berbayar. Basic: Gratis; Pro: $15 per bulan per pengguna; Enterprise: Harga disesuaikan. Terbaik untuk Tim yang menginginkan fitur suara, transkripsi, tugas, Dokumen, dan otomatisasi AI dalam satu platform produktivitas dan manajemen proyek. Individu dan tim yang menginginkan lapisan pengetikan cepat dan fleksibel yang dapat digunakan di berbagai aplikasi dan alur kerja yang sudah ada.

Apa itu ClickUp?

Tetap terorganisir, bergerak lebih cepat, dan kelola setiap tugas di satu tempat dengan ClickUp

Bayangkan Anda memimpin peluncuran: catatan suara di ponsel Anda, pengingat tugas tersebar di berbagai aplikasi, dan umpan balik tersembunyi di dalam thread email. Setiap kali Anda berpindah antar alat, Anda kehilangan kecepatan dan konteks. Itulah contoh klasik dari penyebaran kerja yang berlebihan .

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia , dirancang untuk mengurangi both work sprawl dan AI sprawl dengan mengintegrasikan semua aplikasi kerja, data, dan model AI Anda ke dalam satu platform.

Anda dapat merencanakan proyek, membuat tugas, menyusun dokumen, dan menambahkan komentar tanpa perlu berpindah tab. Semua alat dan fitur ClickUp tetap terhubung dalam satu platform, sehingga alur kerja Anda terasa seperti satu ruang kerja yang terus menerus, bukan sekumpulan alat yang terpisah.

ClickUp juga dilengkapi dengan asisten AI bawaan bernama ClickUp Brain. Asisten ini berfungsi sebagai aplikasi AI kontekstual yang memahami tugas, dokumen, dan komentar Anda, serta membantu Anda menyusun konten langsung di tempat kerja berlangsung.

Bagi tim yang lebih suka mengetik dengan suara daripada mengetik, ClickUp BrainGPT menambahkan fitur Talk to Text di atas ClickUp Brain. Dengan BrainGPT di desktop atau melalui ekstensi Chrome, Anda cukup menekan pintasan sederhana, berbicara secara alami, dan kata-kata Anda akan muncul sebagai teks yang diformat di tugas, Dokumen, komentar, atau aplikasi kerja lain yang sudah Anda gunakan.

Seorang pengguna menggambarkannya dengan sempurna:

ClickUp menggantikan berbagai alat yang sebelumnya kami andalkan—manajer tugas, alat dokumen, dasbor, bahkan aplikasi pencatat catatan AI. Kemampuan untuk menyesuaikan alur kerja, mengotomatisasi pembaruan, dan menjaga semua orang tetap selaras secara real-time telah sepenuhnya mengubah cara kami beroperasi.

Fitur ClickUp

ClickUp menggabungkan tugas, dokumen, kolaborasi, dan AI dalam satu platform. Berikut adalah fitur-fitur utama yang paling penting saat Anda membutuhkan transkripsi, mendikte ide, dan mengubah percakapan menjadi pekerjaan.

Fitur #1: ClickUp AI Notetaker

Ubah setiap pertemuan menjadi catatan instan, transkrip, dan tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp AI Notetaker

Alih-alih mengandalkan catatan tulisan tangan atau rekaman yang tersebar, ClickUp AI Notetaker dapat secara otomatis bergabung dalam panggilan yang didukung dan menghasilkan transkrip yang dapat dicari serta ringkasan. Dari sana, Anda dapat membuat tugas, menugaskan pemilik, dan menambahkan tanggal jatuh tempo langsung dari ringkasan, sehingga tidak ada yang terlewat antara panggilan dan daftar tugas Anda.

Karena catatan dan transkrip disimpan di dalam ClickUp Tasks dan ClickUp Docs, tim Anda dapat meninggalkan komentar, menambahkan umpan balik, dan melacak pekerjaan tindak lanjut tanpa perlu beralih ke perangkat lunak transkripsi terpisah.

Misalnya, seorang manajer penjualan melakukan pertemuan harian dengan tim. Alih-alih mencatat poin-poin tindakan saat orang berbicara, mereka mengandalkan ClickUp AI Notetaker. Setelah pertemuan, ringkasan menyoroti keputusan, dan tugas tindak lanjut dibuat dan ditugaskan secara otomatis, sehingga manajer hanya perlu meninjau dan menyesuaikan.

Fitur #2: ClickUp Brain dan BrainGPT

Tanyakan, analisis, dan otomatisasi pekerjaan dengan AI yang memahami seluruh ruang kerja Anda dengan BrainGPT

ClickUp Brain adalah asisten AI Anda di dalam ClickUp. Ia menggunakan model AI canggih untuk menjawab pertanyaan tentang tugas dan dokumen Anda, membuat tugas dan dokumen, merangkum catatan panjang, dan membantu Anda mengorganisir umpan balik menjadi rencana yang jelas.

Dengan BrainGPT di desktop dan sebagai ekstensi Google Chrome, Anda dapat menggunakan Talk to Text untuk menangkap ide secara instan dan biarkan AI menangani tugas-tugas rutin.

BrainGPT mengubah ucapan Anda menjadi teks di aplikasi desktop, Dokumen, situs web, dan formulir, sehingga Anda dapat mendiktekan pembaruan atau garis besar alih-alih mengetiknya. Rata-rata, ini membantu pengguna menghemat hingga 1,1 hari per minggu dan menyelesaikan tugas 4 kali lebih cepat daripada mengetik, berkat transkripsi yang didukung AI.

Ditenagai oleh model AI premium seperti ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek, dan Claude, ClickUp BrainGPT secara cerdas memahami konteks Anda, mengedit saat Anda berbicara, dan menghasilkan teks yang rapi di berbagai aplikasi.

Aplikasi ini dapat menangani tanda baca, struktur, dan format untuk Anda, sehingga konten yang Anda diktasikan akan muncul sebagai paragraf yang rapi atau daftar periksa, bukan transkrip mentah. Dengan penghematan biaya hingga 88%, aplikasi AI super ini menggantikan beberapa aplikasi AI dan alat transkripsi sambil memberikan kecepatan dan akurasi yang didorong oleh suara.

Anda juga dapat menggunakan Talk to Text dalam alur kerja transkripsi klasik. BrainGPT dapat:

Rekam catatan suara singkat setelah rapat dan simpan ke dalam dokumen ClickUp

Ubah ide yang diucapkan menjadi dokumen proyek terstruktur atau ringkasan.

Isi formulir dan bidang secara otomatis tanpa perlu mengetik, sementara otomatisasi akan melanjutkan dari sana.

Fitur #3: ClickUp Docs, Tugas, dan kolaborasi

Buat, bagikan, dan hubungkan dokumen langsung ke alur kerja Anda untuk eksekusi yang lebih cepat dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs memungkinkan tim untuk membuat dokumen, wiki, dan pusat pengetahuan yang terhubung langsung dengan tugas dan proyek. Anda dapat meninggalkan komentar, menambahkan komentar untuk rekan tim tertentu, dan mengubah komentar tersebut menjadi tindakan, semua tanpa meninggalkan Doc. Dokumen dan tugas berada berdampingan, sehingga Anda dapat melacak bagaimana sebuah dokumen berubah menjadi pekerjaan nyata.

Dengan Talk to Text, Anda dapat mendikte bagian-bagian dari sebuah dokumen, ringkasan rapat, atau artikel pengetahuan daripada mengetiknya. Ucapkan kerangka kerja atau paragraf lengkap, biarkan Talk to Text menuliskannya, lalu gunakan BrainGPT untuk memperbaiki teks atau mengubah umpan balik yang panjang menjadi daftar periksa yang jelas.

Selain Dokumen, Tugas ClickUp memberikan struktur fleksibel (tugas, subtugas, Bidang Kustom, ketergantungan) untuk melacak segala hal mulai dari daftar periksa sederhana hingga proyek kompleks. Saat Anda melampirkan Dokumen dan file ke tugas, Anda mendapatkan pengalaman "dokumen tugas" di mana konteks dan eksekusi berada dalam satu tempat.

Rencanakan, atur, dan lacak setiap tugas dengan Bidang Kustom, prioritas, dan batas waktu menggunakan ClickUp Tasks

📌 Contoh: Tim pemasaran menulis ringkasan peluncuran di ClickUp Docs. Para peninjau meninggalkan komentar, lalu mengubah thread penting menjadi tugas untuk penulisan, desain, dan QA. Tugas-tugas tersebut tetap terhubung dengan dokumen asli, sehingga semua orang dapat melacak perubahan, persetujuan, dan tanggal peluncuran di satu tempat.

Untuk memperkuat sinergi ini, alat kolaborasi ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments, dan ClickUp Clips ) memungkinkan tim untuk meninggalkan komentar, berbagi klip layar atau suara dengan cepat, dan bekerja di dalam platform yang sama. Hal ini mencegah perpindahan antar alat dan membantu tim fokus pada penyelesaian tugas tanpa perlu berganti konteks.

Harga ClickUp

Apa itu Wispr Flow?

melalui Wispr Flow

Wispr Flow adalah alat pengetikan suara bertenaga AI yang dirancang untuk mengatasi hambatan tersebut. Anda dapat berbicara secara alami, dan Wispr Flow akan secara instan mengubah suara Anda menjadi teks yang terformat dengan baik di hampir semua aplikasi di Mac, Windows, atau iPhone. Anda dapat mengetikkan teks ke Google Docs, browser, email, Notion, IDE, atau CRM, dan Wispr Flow akan mengetikkan teks tersebut untuk Anda.

Berbeda dengan alat pengenalan suara ke teks dasar, Wispr Flow diposisikan sebagai aplikasi AI kontekstual. Ia secara otomatis menambahkan tanda baca, menghapus kata-kata pengisi, dan dapat menyesuaikan nada dan format berdasarkan apa yang Anda tulis, baik itu dokumen proyek, balasan obrolan, atau blok kode. Ia mendukung lebih dari 100 bahasa, yang menjadikannya berguna untuk tim global dan alur kerja multibahasa.

Fitur Wispr Flow

Wispr Flow memiliki satu tujuan utama: membantu Anda mengetik ide dan menyelesaikan pekerjaan tertulis lebih cepat daripada mengetik, di aplikasi atau perangkat apa pun. Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu dipertimbangkan saat membandingkan Wispr Flow dan ClickUp.

Fitur #1: Pengetikan suara tanpa tangan

melalui Wispr Flow

Dengan Wispr Flow, Anda dapat mulai mengetik menggunakan pintasan keyboard atau bilah Flow. Setelah diaktifkan, ia akan mengetik ke dalam bidang teks apa pun yang Anda pilih, baik itu email, Google Doc, pesan obrolan, atau editor kode Anda.

Alat ini dirancang untuk menyesuaikan seberapa cepat otak Anda menghasilkan ide, bukan seberapa cepat jari Anda mengetik. Wispr Flow mengklaim bahwa pengetikan suara dapat 3–4 kali lebih cepat daripada mengetik, terutama untuk dokumen panjang seperti laporan atau catatan rapat.

📌 Contoh: Seorang manajer produk bergabung dalam rapat standup virtual sambil meninjau papan kerjanya. Alih-alih menghentikan aktivitas untuk mencatat, mereka menekan tombol pintasan, mengucapkan pembaruan dengan suara cukup keras agar mikrofon menangkapnya, dan Wispr Flow mencatat semuanya ke dalam tugas atau dokumen yang sedang dibuka.

Fitur #2: Editan otomatis dan perintah yang didukung AI

Wispr Flow menggunakan model AI untuk membersihkan ucapan Anda. Ia menghapus kata-kata pengisi, menambahkan tanda baca, dan mengubah instruksi lisan seperti “paragraf baru” atau “ubah ini menjadi poin-poin” menjadi perubahan format yang sebenarnya.

Anda juga dapat menggunakan perintah suara sederhana seperti “tulis ulang ini dengan gaya yang lebih formal” atau “pendekkan paragraf ini,” dan Wispr akan menulis ulang teks yang di sorot. Hal ini membuatnya berguna tidak hanya untuk pengetikan suara mentah tetapi juga untuk merevisi draf dan menyesuaikan struktur tanpa perlu menyentuh keyboard.

Fitur #3: Kamus pribadi dengan sinkronisasi lintas perangkat

melalui Wispr Flow

Wispr Flow dilengkapi dengan kamus pribadi sehingga Anda dapat mengajarkannya nama produk, singkatan, dan istilah khusus bidang. Anda dapat membuat potongan teks yang dapat digunakan ulang yang dipicu oleh frasa pendek, yang berguna untuk tanda tangan atau teks berulang.

Kamus dan preferensi Anda disinkronkan di semua perangkat, sehingga Anda dapat beralih antara desktop dan mobile tanpa kehilangan cara kerja pengetikan suara Anda. Untuk tim, kamus bersama membantu menjaga konsistensi ejaan dan terminologi saat beberapa orang menggunakan alat yang sama.

📌 Contoh: Seorang penulis teknis menambahkan "SaaS", "SDK", dan nama pelanggan spesifik ke kamus. Saat mendikte dokumen panjang, istilah-istilah tersebut muncul dengan benar setiap kali, mengurangi kebutuhan akan koreksi manual.

Harga Wispr Flow

Basic : Gratis

Pro : $15 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga Sesuai Pesanan

Wispr Flow vs ClickUp: Perbandingan fitur

Baik Wispr Flow maupun ClickUp membantu Anda menggunakan suara lebih banyak dan keyboard lebih sedikit, tetapi keduanya terintegrasi ke dalam alur kerja Anda dengan cara yang sangat berbeda. Wispr Flow berfungsi seperti alat transkripsi AI dan keyboard yang dapat Anda bawa ke dalam aplikasi apa pun, sementara ClickUp adalah platform produktivitas lengkap dengan AI yang terintegrasi ke dalam tugas, Dokumen, dan rapat Anda.

Mari kita bandingkan Wispr Flow vs ClickUp dalam hal transkripsi real-time, manajemen tugas, otomatisasi AI, kolaborasi, dan harga.

Fitur #1: Transkripsi real-time dan penangkapan catatan

ClickUp

ClickUp menggabungkan AI Notetaker, Dokumen, dan tugas sehingga percakapan rapat Anda langsung diubah menjadi catatan terstruktur dan tindakan yang harus dilakukan. AI Notetaker ClickUp merekam audio, membuat transkrip, merangkum percakapan, dan memungkinkan Anda mengekstrak tugas tindak lanjut dengan beberapa klik.

Karena semua data tersimpan di ClickUp, Anda dapat meninjau transkrip di dalam tugas, menambahkan komentar, dan melacak perubahan status seiring waktu. Jika Anda lebih suka menambahkan catatan setelah panggilan, fitur Talk to Text ClickUp memungkinkan Anda merekam catatan suara langsung ke Docs atau tugas. Anda kemudian dapat menggunakan ClickUp Brain untuk merangkumnya atau mengubahnya menjadi daftar periksa, tanpa perlu mengetik secara manual.

Wispr Flow

Wispr Flow berfokus pada pengetikan suara daripada perekaman rapat. Aplikasi ini tidak bergabung dalam panggilan, tetapi memungkinkan Anda untuk mentranskrip ucapan Anda ke dalam aplikasi apa pun yang Anda gunakan. Jika Anda mendengarkan rekaman atau berpikir keras setelah rapat, Anda dapat mengetik ringkasan Anda ke dalam Google Doc, tugas ClickUp, atau CRM Anda.

🏆 Pemenang: ClickUp menang jika Anda ingin transkripsi rapat lengkap yang terhubung dengan tugas dan Dokumen. Wispr Flow menang jika Anda ingin lapisan pengetikan suara yang fleksibel yang dapat Anda integrasikan ke dalam aplikasi apa pun yang sudah Anda gunakan.

Fitur #2: Manajemen proyek dan tugas

ClickUp

Organisir pekerjaan dengan hierarki terstruktur dari Workspace hingga Tugas untuk kejelasan di dalam ClickUp

ClickUp dirancang sebagai platform manajemen proyek dan tugas. Hierarki Proyeknya (Workspaces → Spaces → Folders → Lists → Tasks → Subtasks) memudahkan pengorganisasian proyek besar dan tugas harian dalam satu struktur. Tugas dapat mencakup Bidang Kustom, prioritas, daftar periksa, dan ketergantungan, serta tautan ke ClickUp Docs dan ClickUp Dashboards.

Anda dapat membuat tugas dari ringkasan rapat, dari dalam Docs, atau dengan mengonversi komentar, sehingga transkrip dan catatan suara Anda selalu memiliki tujuan yang jelas.

Wispr Flow

Wispr Flow tidak mengelola tugas secara mandiri. Aplikasi ini membantu Anda mengisi deskripsi tugas, menulis pembaruan, dan menyusun dokumentasi lebih cepat melalui pengetikan suara, tetapi Anda masih bergantung pada alat lain (seperti ClickUp, Jira, atau CRM) untuk menyimpan dan melacak tugas-tugas tersebut.

🏆 Pemenang: ClickUp jelas unggul dalam manajemen tugas dan proyek, karena menggabungkan perencanaan, pelacakan, dan pelaporan dalam satu platform, bukan sebagai lapisan di atasnya.

Fitur #3: Otomatisasi alur kerja dan model AI

ClickUp

Otomatiskan alur kerja berulang dengan pemicu dan kondisi kustom menggunakan ClickUp Automations

ClickUp dilengkapi dengan otomatisasi bawaan melalui ClickUp Automations dan ClickUp Brain, sehingga Anda dapat mengotomatisasi perubahan status, penugasan, notifikasi, dan bahkan tindakan AI seperti merangkum dokumen atau menghasilkan draf dari prompt.

Dengan ClickUp BrainGPT, Anda dapat mengetikkan perintah ke dalam tugas dan Dokumen, lalu meminta AI untuk merangkum informasi atau memperbarui bidang. Anda dapat menggunakan model AI yang sama yang membantu dalam pembangkitan teks untuk "membaca" ruang kerja Anda dan memberikan jawaban tentang status pekerjaan Anda.

Wispr Flow

Wispr Flow menggunakan model AI terutama untuk memproses masukan suara. Ia membersihkan teks yang didiktekan, mengedit konten sesuai permintaan Anda, dan memformat output menjadi daftar, paragraf, atau ringkasan.

Namun, sistem ini tidak mengetahui proyek, tugas, atau papan Anda. Otomatisasi terbatas pada pengeditan dan pemformatan; sistem ini tidak memicu tindakan alur kerja seperti mengubah status atau menugaskan pekerjaan.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul dalam otomatisasi alur kerja dan kedalaman model AI yang terintegrasi dengan tugas dan dokumen Anda. Wispr Flow unggul jika prioritas utama Anda adalah mengubah suara menjadi teks bersih di aplikasi apa pun.

Fitur #4: Kolaborasi dan komunikasi

ClickUp

ClickUp dirancang untuk kolaborasi tim. Anda dapat:

Bagikan dokumen dan izinkan rekan tim untuk meninggalkan komentar atau mengusulkan perubahan.

Gunakan Assign Comments untuk mengubah umpan balik menjadi tugas yang dapat dilacak.

Berkomunikasi di dalam ClickUp dengan percakapan yang terhubung ke tugas dan Dokumen.

Rekam klip video atau suara singkat dan lampirkan ke tugas untuk konteks.

Karena semua aktivitas terjadi di dalam ClickUp, tim Anda dapat bekerja di satu platform dan menjaga percakapan, Tugas, dan Dokumen tetap terhubung.

Wispr Flow

Wispr Flow tidak memiliki ruang kerja bersama sendiri. Kolaborasi terjadi di alat-alat yang Anda gunakan: Slack, email, Docs, atau pengelola tugas. Ini mempercepat kolaborasi dengan membantu orang yang kesulitan mengetik atau fokus untuk merespons lebih cepat dan konsisten, dan banyak pengguna dengan ADHD menyoroti betapa banyak waktu yang dihemat.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul dalam kolaborasi terstruktur karena memberikan tim satu lingkungan untuk melacak tugas, Dokumen, komentar, dan notifikasi. Wispr Flow adalah alat pendamping yang kuat untuk penulisan yang lebih cepat di dalam aplikasi tersebut.

💟 Bonus: BrainGPT memungkinkan Anda membuat agen kustom di ClickUp hanya dengan mengucapkan instruksi Anda menggunakan fitur talk-to-text-nya. Anda cukup menjelaskan, dengan kata-kata Anda sendiri, apa yang ingin Anda lakukan dengan agen—seperti menjawab pertanyaan di saluran atau mengotomatisasi pembaruan—dan BrainGPT akan menerjemahkan ucapan Anda serta memandu Anda dalam mengatur pemicu, kondisi, tindakan, dan sumber pengetahuan agen. Anda dapat menggunakan opsi “Ask Brain” untuk saran berbasis AI guna menyempurnakan instruksi agen Anda, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah. Dapatkan bantuan dari ClickUp Brain dan BrainGPT untuk membangun dan menyempurnakan agen Anda.

ClickUp vs. Wispr Flow di Reddit

Pengguna Reddit yang membahas ClickUp dan Wispr Flow menyoroti bagaimana alat-alat ini memenuhi kebutuhan produktivitas yang berbeda.

Bagi ClickUp, banyak pengguna menghargai kemampuannya untuk menggabungkan berbagai alur kerja ke dalam satu antarmuka:

Saya benar-benar terkesan dengan ini karena saya tidak perlu menggunakan alat lain untuk melakukan semua ini. Semuanya ada di dalam antarmuka ClickUp. Terhubung dengan Google Calendar saya dan sangat lancar.

Saya benar-benar terkesan dengan ini karena saya tidak perlu menggunakan alat lain untuk melakukan semua ini. Semuanya ada di dalam antarmuka ClickUp. Terhubung dengan Google Calendar saya dan sangat lancar.

Namun, beberapa pengguna mengalami kendala dengan pengenalan bahasa dalam situasi tertentu:

Terkadang terjadi masalah pengenalan bahasa. ClickUp NoteTaker sering salah mengidentifikasi bahasa Arab sebagai Farsi, yang mengakibatkan catatan ditranskrip secara tidak benar.

Terkadang terjadi masalah pengenalan bahasa. ClickUp NoteTaker sering salah mengidentifikasi bahasa Arab sebagai Farsi, yang mengakibatkan catatan ditranskrip secara tidak benar.

Ketika berbicara tentang Wispr Flow, pengguna Reddit menyukai cara platform ini meningkatkan produktivitas bagi pengguna yang kesulitan dengan kecepatan mengetik atau konsentrasi:

Saya benar-benar menyukai Wispr Flow. Saya memiliki ADHD, dan aplikasi ini mengembalikan jam-jam berharga dalam sehari dan memungkinkan saya bekerja dengan kecepatan tinggi tanpa batasan ketik.

Saya benar-benar menyukai Wispr Flow. Saya memiliki ADHD, dan aplikasi ini mengembalikan jam-jam berharga dalam sehari dan memungkinkan saya bekerja dengan kecepatan tinggi tanpa batasan ketik.

Namun, beberapa orang menyoroti masalah teknis yang dapat mengganggu alur kerja mereka:

Aplikasi ini entah kenapa merusak menu konteks klik kanan saya di Firefox. Opsi ekstensi di menu konteks klik kanan menghilang saat di-hover. Saya menghabiskan berjam-jam untuk troubleshooting, bahkan sampai menghapus seluruh pengaturan Firefox saya, hanya untuk mengetahui bahwa Flow adalah penyebabnya.

Aplikasi ini entah kenapa merusak menu konteks klik kanan saya di Firefox. Opsi ekstensi di menu konteks klik kanan menghilang saat di-hover. Saya menghabiskan berjam-jam untuk troubleshooting, bahkan sampai menghapus seluruh pengaturan Firefox saya, hanya untuk mengetahui bahwa Flow adalah penyebabnya.

Manakah Alat Produktivitas yang Paling Unggul?

Wispr Flow ideal jika Anda ingin fokus pada pengetikan suara daripada mengetik. Aplikasi ini sangat berguna jika Anda menghabiskan hari Anda menulis email, mendokumentasikan ide, atau memperbarui kartu di berbagai alat, dan hanya ingin cara yang lebih cepat untuk menampilkan teks di layar.

ClickUp lebih cocok jika Anda juga perlu mengorganisir, melacak, dan menyelesaikan pekerjaan. Dengan ClickUp AI Notetaker untuk transkripsi real-time, ClickUp Brain dan BrainGPT untuk ringkasan dan pengetikan berbasis AI, serta ClickUp Tasks dan Docs untuk mengintegrasikan semuanya, Anda mendapatkan satu platform di mana percakapan, catatan, dan eksekusi tetap terhubung.

Jika Anda memilih antara Wispr Flow dan ClickUp dan menginginkan ruang kerja di mana alat AI, tugas, Dokumen, dan proyek dapat berintegrasi dengan baik, ClickUp adalah pilihan yang lebih kuat sebagai tempat kerja jangka panjang untuk tim Anda.

✅ Mulai gunakan ClickUp secara gratis dan rasakan keunggulan ClickUp.