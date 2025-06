Cara Menyalin Catatan Suara ke Teks

Catatan suara adalah pahlawan tak terlihat dalam jadwal yang padat.

Baik Anda sedang menangkap ide inspiratif, merekam pertemuan, atau mendokumentasikan wawancara saat bepergian, catatan suara memudahkan Anda untuk berbicara sekarang dan menangani detailnya nanti.

Tapi apa yang terjadi setelah Anda menekan tombol rekam?

Menelusuri klip audio untuk menemukan poin penting bukanlah hal yang efisien, terutama jika Anda sedang mengelola beberapa proyek atau tenggat waktu. Di sinilah transkripsi berperan. Mengubah catatan suara menjadi teks membuat ide-ide Anda dapat dicari, dibagikan, dan ditindaklanjuti.

Dalam blog ini, kami akan memandu Anda melalui proses transkripsi catatan suara di iPhone, Android, dan desktop—serta bagaimana alat seperti ClickUp dapat membantu Anda mengelola semuanya, mulai dari audio mentah hingga tugas yang sudah rapi, semua dalam satu tempat.

Mari buat transkripsi catatan suara menjadi mudah dan cepat. 😉

Merekam catatan suara mungkin terasa cepat dan praktis.

Tapi mendengarkan kembali klip berdurasi 10 menit untuk menemukan satu kalimat penting? Tidak begitu efektif. 🙄

Jadi, mengubah catatan suara (yang kadang-kadang mengganggu) ini menjadi teks memungkinkan Anda mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi teks, yang menawarkan berbagai manfaat praktis:

Intinya: Jika Anda sering mengandalkan catatan suara untuk mencatat pikiran atau informasi, transkripsi dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih efektif dan mudah untuk digunakan.

Jika Anda menggunakan iPhone, Anda sudah memiliki beberapa alat bawaan—dan beberapa opsi pihak ketiga yang powerful—yang membuat transkripsi catatan suara menjadi cukup mudah. Mari kita bahas opsi-opsi yang tersedia:

Ini adalah cara DIY. Setelah merekam memo Anda di aplikasi Voice Memos, Anda dapat memutarnya kembali sambil menggunakan fitur Dictation di iPhone untuk mentranskripsinya.

Begini caranya:

Perhatian: Metode ini bekerja paling baik di lingkungan yang tenang dan dengan audio yang jelas. Anda mungkin perlu melakukan beberapa edit, terutama jika rekaman mengandung suara latar belakang atau beberapa pembicara.

🧠 Tahukah Anda? Seniman seperti Taylor Swift merekam potongan lagu menggunakan Voice Memos — bahkan lagunya “I Wish You Would (Voice Memo)” di album 1989 (Deluxe) dimulai dengan cara itu.