Perplexity vs. Claude untuk Pemrograman: AI Mana yang Lebih Baik untuk Pengembang?

Anda membutuhkan bantuan untuk integrasi API yang rumit. Apakah Anda memilih alat AI yang mencari dokumentasi terbaru atau yang dapat membaca seluruh basis kode Anda?

Ini adalah keputusan yang dihadapi pengembang setiap hari. Perplexity dan Claude telah menjadi dua asisten AI yang paling banyak dibicarakan di kalangan programmer, tetapi keduanya bekerja dengan cara yang secara fundamental berbeda.

Perplexity mencari informasi di web secara real-time dan menampilkan jawaban terkini. Claude menganalisis ribuan baris kode dan memahami arsitekturnya.

Dalam posting blog ini, kami akan membandingkan Perplexity vs. Claude untuk pemrograman berdasarkan hal-hal yang penting saat Anda mencoba menyelesaikan proyek: kualitas kode, bantuan debugging, dan apakah mereka memahami apa yang Anda bangun.

Perbandingan Perplexity vs. Claude secara Singkat

Berikut ini adalah tabel ringkasan singkat untuk kedua alat, dengan tambahan alat bonus:

Kriteria Perplexity Claude Bonus: ClickUp ⭐️ Fungsi utama Mesin jawaban dengan respons pemrograman cepat yang didukung oleh web. Model berbasis penalaran untuk tugas pemrograman yang kompleks Platform kerja all-in-one dengan AI kontekstual untuk kode, Dokumen, dan manajemen proyek. Bantuan pemrograman Potongan kode cepat dan perbaikan dari sumber real-time Fitur pemrograman multi-langkah yang kuat mendukung berbagai bahasa pemrograman. Saran kode yang sadar konteks, pembangkitan blok kode, dan dukungan alur kerja teknik. Pembangkitan kode Cocok untuk skrip pendek dan contoh. Generasi yang lebih konsisten dan terstruktur untuk fitur lengkap. Menulis kode yang sesuai dengan konvensi tim dan struktur proyek Anda menggunakan konteks ruang kerja. Debugging Sangat berguna untuk menemukan solusi yang sudah diketahui melalui pencarian. Analisis kesalahan mendalam dan penalaran penyebab utama Menampilkan dokumen relevan, laporan bug sebelumnya, dan potongan kode untuk pemecahan masalah dalam konteks. Pengelolaan konteks Berfokus pada pencarian; konteks kode panjang terbatas Jendela konteks besar yang cocok untuk proyek multi-file. Kontekstual mendalam dari tugas, dokumen, dan basis kode; menghubungkan kode dengan riwayat proyek dan dokumentasi. Penyesuaian Kontrol prompt dasar Penyesuaian gaya, persona, dan prompt sistem yang kuat Dukungan multi-model (Claude, ChatGPT, Gemini, ClickUp AI); menyesuaikan dengan alur kerja dan gaya tim. Kolaborasi Terbaik untuk jawaban cepat yang dibagikan Lebih baik untuk pemrograman berpasangan dan tinjauan berulang. Kolaborasi real-time pada kode, dokumen, dan tugas; saran AI yang terhubung dengan diskusi tim. Kasus penggunaan Pencarian perpustakaan, debugging cepat, contoh API Pembuatan fitur, refaktoring, dan dokumentasi Pengembangan perangkat lunak end-to-end: perencanaan, pemrograman, dokumentasi, tinjauan, dan peluncuran. Integrasi Berbasis browser/ekstensi Kompatibel dengan API dan IDE melalui alat pihak ketiga. Integrasi asli dengan manajemen proyek, dokumen, obrolan, dan dasbor dalam satu ruang kerja.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Perplexity?

melalui Perplexity

Perplexity adalah mesin pencari jawaban yang mencari informasi di web secara real-time untuk memberikan respons yang didukung oleh sumber-sumber terkini. Ia menggabungkan informasi dari berbagai sumber dan menyajikan jawaban langsung dengan kutipan.

Bagi pengembang, ini berarti mendapatkan dokumentasi terbaru, catatan rilis framework, dan perubahan API terbaru, semuanya langsung terintegrasi ke dalam alur kerja Anda.

Saat mengatasi pesan kesalahan atau mempelajari teknologi baru, Perplexity AI menghubungkan Anda dengan informasi terbaru yang tersedia secara online, menjadikannya sangat berguna untuk ekosistem di mana pembaruan dokumentasi sering dilakukan.

🧠 Fakta Menarik: Dalam survei pengembang Stack Overflow, 81% pengembang mengatakan bahwa peningkatan produktivitas adalah manfaat terbesar yang mereka harapkan dapat dicapai dengan menggunakan alat pemrograman AI.

Fitur Perplexity

Perplexity menggabungkan pencarian dengan alat AI untuk memberikan jawaban yang terverifikasi untuk pertanyaan teknis. Berikut adalah fitur utama yang diandalkan oleh pengembang:

Fitur #1: Pencarian web dengan kutipan

Dapatkan jawaban akurat untuk pertanyaan seputar web

Perplexity mencari informasi di internet saat Anda mengajukan pertanyaan, menampilkan dokumentasi terbaru, referensi API, masalah GitHub, dan diskusi komunitas. Setiap jawaban mencakup kutipan langsung yang mengarah kembali ke sumber aslinya, baik itu dokumen resmi, thread Stack Overflow, atau posting blog terbaru.

Fitur #2: Mode Pencarian Pro

Analisis kode dengan mode Pencarian Pro

Pro Search adalah mode penalaran lanjutan Perplexity, yang melakukan analisis lebih mendalam sebelum memberikan jawaban. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons, mode ini melakukan penelitian yang lebih mendalam di berbagai sumber, mengevaluasi kualitas informasi, dan memberikan penjelasan teknis yang rinci.

Untuk pertanyaan kompleks tentang arsitektur sistem, optimasi kinerja, atau membandingkan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah, Pro Search menganalisis detail-detail yang mungkin terlewatkan oleh pencarian dasar.

🔍 Tahukah Anda? Perusahaan besar seperti Google dan Microsoft melaporkan penggunaan kode yang dihasilkan AI untuk sekitar 30% kode baru dalam proyek tertentu, dengan beberapa perusahaan menyatakan bahwa pengembang dapat menyelesaikan tugas hingga 83% lebih cepat saat menggunakan alat pemrograman AI.

Fitur #3: Koleksi untuk organisasi proyek

Organisir obrolan dengan Koleksi

Koleksi memungkinkan Anda mengorganisir pencarian, sumber, dan percakapan seputar proyek atau topik penelitian tertentu.

Jika Anda sedang mengevaluasi perpustakaan otentikasi, meneliti strategi migrasi database, atau mengumpulkan sumber daya untuk kerangka kerja baru, Anda dapat menyimpan pencarian relevan untuk menulis dokumentasi teknis kode dan membangun basis pengetahuan.

Koleksi mendukung kolaborasi, memungkinkan anggota tim untuk berkontribusi dengan temuan dan berbagi penelitian dalam ruang terpusat.

📮 Wawasan ClickUp: 33% responden kami menyoroti pengembangan keterampilan sebagai salah satu kasus penggunaan AI yang paling mereka minati. Misalnya, pekerja non-teknis mungkin ingin belajar membuat potongan kode untuk halaman web menggunakan alat AI. Dalam kasus seperti ini, semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaan Anda, semakin baik responsnya. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, AI ClickUp unggul dalam hal ini. Ia tahu proyek mana yang sedang Anda kerjakan dan dapat merekomendasikan langkah-langkah spesifik atau bahkan melakukan tugas seperti membuat potongan kode dengan mudah.

Harga Perplexity*

Gratis

Perplexity Pro: $20/bulan

Enterprise Pro: $40/bulan per pengguna

Enterprise Max: $325/bulan per pengguna

* Silakan periksa situs web alat tersebut untuk harga terbaru.

🎥 Tonton: Dalam video ini, kita akan menemukan agen AI terbaik untuk pemrograman—alat yang dapat menghasilkan kode, mendeteksi bug, mengusulkan perbaikan, dan memungkinkan Anda membangun dengan fokus. Apa yang akan Anda temukan di dalamnya: ✔ Asisten pemrograman AI terbaik, mulai dari generator kode hingga pemecah bug✔ Perbandingan: GitHub Copilot vs. ClickUp vs. Tabnine vs. lainnya✔ Cara mengintegrasikan agen pemrograman AI ke dalam IDE dan alur kerja Anda✔ Tips untuk menghindari kesalahan dan menjaga kode Anda tetap sehat Gunakan ini sebagai titik awal untuk meningkatkan alur kerja pengembangan Anda dan biarkan agen AI Anda menangani tugas-tugas rutin—sambil Anda tetap memegang kendali.

Apa Itu Claude?

melalui Claude

Claude adalah asisten AI yang dikembangkan oleh Anthropic yang spesialis dalam memahami dan menghasilkan kode melalui percakapan yang panjang dan sadar konteks.

Yang membedakan Claude sebagai alat AI untuk pemrograman adalah jendela konteksnya yang sangat besar—mampu memproses ratusan ribu token dalam satu percakapan. Ini berarti Claude dapat membaca seluruh basis kode, meninjau beberapa file terkait secara bersamaan, menganalisis log kesalahan yang panjang, dan mempertahankan pemahaman dalam diskusi teknis yang kompleks.

Claude juga dapat memecahkan masalah teknis, menjelaskan konsep kompleks, dan membantu Anda mempertimbangkan keputusan desain dengan analisis trade-off yang rinci.

🔍 Tahukah Anda? Sebuah studi terhadap 96 insinyur penuh waktu menemukan bahwa bantuan AI mengurangi waktu penyelesaian tugas sekitar 21%, menunjukkan bahwa ada peningkatan kecepatan yang terukur serta bukan sekadar hype.

Fitur Claude

Saat Anda menggunakan Claude untuk pemrograman, Anda mendapatkan akses ke fitur-fitur yang dirancang untuk pekerjaan teknis mendalam dan kolaborasi berkelanjutan. Berikut ini yang membuatnya berharga untuk tugas-tugas pengembangan:

Fitur #1: Pemahaman kode tingkat lanjut + pembangkitan kode

Tulis fungsi Python dengan Claude AI

Claude Sonnet dapat membaca dan menulis kode dalam puluhan bahasa pemrograman, termasuk Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, Go, Rust, dan lainnya. Selain sintaksis, Claude memahami pola desain, prinsip arsitektur, dan konvensi khusus framework.

Ia dapat menghasilkan fungsi lengkap dengan penanganan kesalahan yang tepat, merestrukturisasi kode untuk meningkatkan keterbacaan dan kinerja, menulis rangkaian uji komprehensif dengan kasus tepi, dan menjelaskan algoritma kompleks langkah demi langkah.

Fitur #2: Artifacts untuk pengembangan kode interaktif

Lihat kode yang dihasilkan di Claude Artifacts

Ketika Claude menghasilkan kode yang signifikan, ia menciptakan Artifacts, yaitu panel interaktif di mana Anda dapat melihat kode yang diformat dengan penyorotan sintaksis, menyalin implementasi langsung ke editor kode Anda, dan mengulangi melalui versi-versi.

Jika Anda meminta Claude untuk mengubah pendekatan atau mencoba pola yang berbeda, Artifact akan diperbarui sambil tetap mempertahankan riwayat percakapan.

Fitur #3: Integrasi pengetahuan proyek

Unggah pengetahuan proyek ke Claude

Claude dapat memproses dan merujuk pada berkas README proyek Anda, pedoman kontribusi, panduan gaya, dan dokumentasi yang sudah ada selama percakapan. Ini berarti responsnya sesuai dengan konvensi tim Anda, keputusan arsitektur, dan standar pemrograman, tanpa perlu mengulang persyaratan.

Unggah dokumentasi Anda sekali di dalam sebuah Proyek, dan saran Claude akan mengikuti pola yang telah Anda tetapkan.

🔍 Tahukah Anda? Insinyur JPMorgan Chase meningkatkan efisiensi sebesar 10-20% setelah mengadopsi asisten pemrograman AI internal.

Harga Claude*

Pribadi

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: Mulai dari $100/bulan per pengguna

Tim

Tempat duduk standar: $30/bulan per pengguna

Tempat Premium: $150/bulan per pengguna

Enterprise

Harga kustom

Pendidikan

Harga kustom

* Silakan periksa situs web alat tersebut untuk harga terbaru.

💡 Tips Pro: Gunakan prompt chaining untuk membimbing alat pemrograman AI melalui tugas-tugas kompleks secara bertahap: Mulailah dengan prompt yang meminta AI untuk merinci logika atau pendekatan.

Masukkan prompt kedua untuk menghasilkan kode sebenarnya berdasarkan outline tersebut.

Tambahkan prompt lain untuk merestrukturisasi atau menyederhanakan kode.

Akhiri dengan prompt yang meminta pengujian atau pemeriksaan kasus ekstrem.

Perplexity vs. Claude untuk Pemrograman: Perbandingan Fitur

Baik Claude maupun Perplexity menawarkan kemampuan berharga bagi pengembang, tetapi keduanya mendekati bantuan pemrograman dari sudut pandang yang berbeda. Perplexity unggul dalam menghubungkan Anda dengan sumber daya web dan dokumentasi terkini, sementara Claude spesialis dalam analisis kode mendalam dan penalaran dengan konteks yang luas.

Mari bandingkan bagaimana keduanya bersaing. 🧑‍💻

Fitur #1: Akses informasi secara real-time

Ketika Anda menghadapi tantangan pengembangan perangkat lunak yang melibatkan kerangka kerja yang terus berkembang dengan cepat atau bug yang baru ditemukan, akses ke informasi terkini menjadi sangat penting.

Perplexity

Perplexity melakukan pencarian di web secara real-time dengan setiap kueri, mengumpulkan informasi dari dokumentasi terbaru, diskusi Stack Overflow terkini, masalah GitHub, dan blog pengembang.

Referensi menunjukkan kepada Anda tepatnya dari mana informasi berasal, memungkinkan Anda mengklik untuk membaca konteks lengkap atau memverifikasi detail teknis.

Claude

Data pelatihan Claude mencakup hingga Januari 2025, yang mencakup sejumlah besar pengetahuan pemrograman dan praktik terbaik yang telah ditetapkan.

Untuk pertanyaan tentang teknologi yang sudah matang, dasar-dasar bahasa pemrograman, atau kerangka kerja yang stabil, Claude dapat menjawab langsung dari pelatihan tanpa memerlukan sumber eksternal. Ia juga memiliki kemampuan pencarian web, tetapi tidak secara default mencari jawaban untuk setiap pertanyaan pemrograman.

🏆 Pemenang: Perplexity menang di putaran ini! Ini ideal untuk pengembang yang sering perlu memverifikasi bahwa solusi mereka sesuai dengan praktik terbaik saat ini.

Fitur #2: Pemahaman kode dan konteks

Memahami bagaimana bagian-bagian berbeda dari sebuah proyek saling terhubung memerlukan pandangan yang lebih luas. Mari kita lihat seberapa baik Perplexity vs. Claude untuk pemrograman bersaing satu sama lain:

Perplexity

Perplexity menangani percakapan dengan retensi konteks pada pertanyaan lanjutan, yang berguna saat mendalami topik tertentu. Anda dapat mengunggah file pada paket Pro untuk analisis. Namun, ada batasan praktis dalam jumlah kode yang dapat diproses Perplexity secara bersamaan.

Claude

Jendela konteks 200.000 token Claude ideal untuk meningkatkan produktivitas pengembang. Anda dapat menempelkan 10-15 berkas kode yang substansial, dan Claude akan menganalisis interaksi di antara berkas-berkas tersebut, mendeteksi ketidakkonsistenan antar berkas, menyarankan perbaikan arsitektur, dan memahami cakupan penuh tugas refaktoring.

🏆 Pemenang: Claude menang! Ia memiliki keunggulan signifikan dalam kategori ini. Kemampuan untuk memproses struktur proyek secara keseluruhan dan mempertahankan konteks yang mendalam membuat Claude jauh lebih efektif.

Fitur #3: Kualitas pembangkitan kode

Membuat kode yang berfungsi sesuai dengan praktik terbaik dan menangani kasus khusus dengan benar menentukan apakah alat AI untuk pengembang menghemat waktu atau justru menambah beban kerja.

Perplexity

Perplexity menghasilkan contoh kode yang diambil dari dokumentasi, tutorial, dan sumber daya komunitas. Karena mencari sumber-sumber terkini, kode yang dihasilkan sering mencerminkan sintaks modern dan perubahan API terbaru. Namun, generasi kode bukanlah fokus utama Perplexity. Fokusnya adalah menghubungkan Anda dengan contoh dan penjelasan relevan dari web.

Claude

Claude menghasilkan kode yang komprehensif dan siap produksi dengan perhatian detail pada penanganan kesalahan, kasus tepi, dan kemudahan pemeliharaan. Ia menulis tes, menambahkan dokumentasi yang sesuai, dan mempertimbangkan implikasi keamanan. Kualitas kode secara konsisten mencerminkan pemahaman mendalam tentang idiom bahasa, konvensi kerangka kerja, dan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak.

🏆 Pemenang: Pilih Claude! Ia menghasilkan kode dengan penalaran yang lebih baik, penanganan kesalahan yang lebih komprehensif, dan pertimbangan yang lebih mendalam terhadap implikasi arsitektur.

Perplexity vs. Claude untuk Pemrograman di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk melihat bagaimana pengguna membicarakan Perplexity vs. Claude untuk pemrograman. Berikut ini adalah ringkasan dari apa yang mereka katakan.

Seorang pengguna menjelaskan bagaimana Perplexity mendukung tugas-tugas penciptaan yang lebih luas:

Saya menggunakan Perplexity Pro Labs untuk membuat halaman website, membuat gambar, dan mengkoding efek styling… Ini memberikan semua langkah dengan penjelasan detail… Pilih yang paling cocok untuk Anda dan memahami perintah Anda.

Seorang pengguna lain menyoroti kelebihan teknis dan keterbatasannya:

Perplexity memiliki sistem RAG yang solid… namun, jendela konteksnya terbatas hingga sekitar 60k.

Ketika berbicara tentang kedalaman pemrograman, seorang pengguna Reddit berbagi:

Yang terbaik adalah Sonnet 3.5 dan O1, tetapi jangan gunakan Perplexity untuk pemrograman kecuali Anda melakukan hal-hal yang sangat sederhana; itu tidak dirancang untuk tujuan tersebut. […] Perplexity unggul hanya dalam tugas penelitian di mana informasi yang hampir terbaru sangat penting (misalnya, menanyakan informasi tentang perpustakaan baru) [sic]

Seorang pengguna Reddit lainnya membagikan ulasan tentang Claude AI, menjelaskan mengapa AI ini lebih disukai:

Perplexity sebenarnya bukan pilihan terbaik jika pemrograman adalah kasus penggunaan utama Anda. Claude… dengan fitur khusus seperti integrasi GitHub lebih ideal.

Kenali ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Perplexity vs. Claude dalam Pemrograman

Perplexity dan Claude mungkin membantu Anda menghasilkan atau menyempurnakan kode, tetapi berpindah-pindah antara keduanya (dan alat lainnya) langsung menyebabkan AI Sprawl. Anda kehilangan waktu, konteks, dan momentum (serta membayar biaya langganan ganda!) saat berpindah-pindah antara alat AI. Anda membutuhkan satu tempat di mana pemrograman, perencanaan, dan kolaborasi tetap terhubung.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja.

Dengan ClickUp, dokumentasi kode, tugas sprint, spesifikasi teknis, dan diskusi tim Anda berada dalam satu ruang kerja di mana AI dapat benar-benar memahami konteks pengembangan Anda secara keseluruhan—bukan hanya pertanyaan terisolasi yang Anda ajukan.

ClickUp dirancang untuk mengurangi pergantian konteks. Ketika Anda mendapatkan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk berkoding bersama (dan berbagi meme pengembangan), Anda menghilangkan Work Sprawl, pembunuh produktivitas yang diam-diam!

Begini caranya. 👀

Keunggulan Utama ClickUp #1: AI Kontekstual

Lanjutkan tanpa gangguan dengan bantuan ClickUp Brain selama sesi pemrograman

ClickUp Brain memberikan tim perangkat lunak sistem AI tunggal yang menggantikan alat-alat terpisah dan menjaga konteks dalam satu ruang kerja. Sistem ini mengintegrasikan kecerdasan dan kemampuan yang biasanya tersebar di berbagai alat AI, seperti Claude, ChatGPT, dan Gemini.

Misalkan Anda sudah melacak tugas, dokumentasi, dan pengetahuan sistem di ClickUp. ClickUp Brain menggunakan konteks tersebut secara otomatis. Anda tidak perlu menyalin dan menempelkan blok kode, mengunggah file lagi, atau mengulang informasi latar belakang.

Alat ini menggunakan konteks ini untuk memberikan saran yang akurat selama sesi pemrograman. Misalnya, Anda mungkin meminta ringkasan singkat tentang keputusan API lama. Alat ini akan mengambil dokumen ClickUp yang relevan, mengekstrak alasannya, dan memberikan penjelasan yang jelas yang membantu Anda melanjutkan pekerjaan saat ini.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Chat untuk mendiskusikan pendekatan implementasi, meninjau potongan kode, atau memperbaiki bug langsung dalam thread tugas, daripada menyebarkan diskusi teknis di Slack dan email. Tandai rekan tim untuk memberikan masukan pada keputusan arsitektur dan pastikan semua percakapan teknis terhubung dengan fitur spesifik yang terkait.

Agen yang bertindak seperti rekan kerja yang dapat melakukan pemrograman

Agen Ambient ClickUp terintegrasi secara mendalam dengan seluruh ruang kerja Anda, memungkinkan mereka untuk menangani tugas nyata, mengotomatisasi alur kerja, dan berkolaborasi langsung dalam lingkungan manajemen proyek Anda.

Berbeda dengan model AI mandiri, agen ClickUp (termasuk yang khusus seperti ClickUp Codegen ) dapat diberi tugas, menghasilkan kode siap produksi, menjawab pertanyaan tentang kode, dan bahkan membuat atau memperbarui tugas berdasarkan kebutuhan pemrograman Anda—semuanya sambil merujuk pada data proyek aktual, komentar, dan dokumentasi Anda.

Koneksi yang mulus antara bantuan pemrograman dan pelaksanaan proyek nyata membuat agen AI ClickUp sangat powerful bagi pengembang yang bekerja dalam tim atau mengelola proyek kompleks.

Berbagai model AI premium dalam satu tempat

Selain itu, ClickUp Brain menawarkan beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu platform.

Anda dapat memilih antara Claude, ChatGPT, Gemini, atau model khusus ClickUp tergantung pada tugas yang dilakukan. Pendekatan ini memberikan jawaban akurat untuk penelitian, penalaran terstruktur untuk refactoring, dan penjelasan yang jelas untuk debugging.

Anda tetap berada dalam satu sistem dan tetap dapat mengakses keunggulan berbagai model AI tanpa perlu berpindah platform.

Gunakan beberapa LLM tanpa perlu beralih alat melalui ClickUp Brain

Pembangkitan kode yang sesuai dengan struktur proyek Anda yang sebenarnya

Selain itu, ClickUp Brain menulis kode yang sesuai dengan kerangka kerja yang sudah ada.

Hasilkan kode yang sesuai dengan struktur tim Anda melalui ClickUp Brain

Misalkan tim Anda menggunakan konvensi penamaan tertentu atau mengikuti pola modul yang ketat. ClickUp Brain mempelajari pola-pola tersebut dari tugas dan dokumen Anda, lalu menghasilkan saran yang menghormati pola-pola tersebut. Pendekatan ini menghilangkan tebak-tebakan dan memungkinkan Anda beralih dari permintaan ke implementasi dengan lebih efisien.

📌 Coba prompt ini: Tulis kode yang bersih, ringkas, dan siap produksi untuk menyelesaikan masalah berikut. Sertakan komentar hanya di tempat yang diperlukan, hindari penjelasan yang tidak perlu, dan tampilkan blok kode lengkap. Kode harus mengikuti praktik terbaik dan mudah dimodifikasi. Masalahnya adalah: Buat timer produktivitas sederhana yang memungkinkan pengguna mengatur durasi, menghitung mundur, dan menampilkan notifikasi di akhir.

💡 Tips Pro: Buat ClickUp Clips dengan narasi suara untuk menunjukkan cara kerja suatu fitur atau menjelaskan logika yang rumit, lalu sematkan klip-klip ini langsung ke dalam dokumentasi teknis atau komentar tugas.

Bebaskan AI paling powerful di luar Brain

Sebagian besar alat AI pemrograman hanya melihat potongan kode atau pertanyaan yang Anda berikan pada saat itu. ClickUp BrainGPT berbeda karena memiliki akses ke seluruh ruang kerja pengembangan Anda.

Beralih antara model AI teratas langsung dari dalam ClickUp menggunakan BrainGPT.

Ia mengetahui tugas-tugas sprint Anda, spesifikasi teknis, dokumentasi API, diskusi tinjauan kode sebelumnya, dan keputusan tim. Ini berarti BrainGPT dapat menyarankan implementasi yang sesuai dengan pola kode yang sudah ada, merujuk pada kriteria penerimaan aktual dari cerita pengguna Anda, dan memahami ketergantungan antara fitur yang sedang Anda bangun. Ia berfungsi sebagai asisten pemrograman yang memahami konteks proyek spesifik Anda.

Semua itu, dan BrainGPT juga menawarkan:

Pembaruan berbasis suara: Gunakan : Gunakan Talk to Text untuk membuat laporan bug, memperbarui status tugas, atau mengajukan pertanyaan teknis saat Anda sedang melakukan debugging tanpa menggunakan keyboard.

Mulai mengetik kode dan instruksi dengan ClickUp Brain MAX’s Talk To Text

Cari di seluruh kode, dokumen, dan percakapan : Pencarian terpadu Brain MAX menemukan informasi relevan di seluruh dokumentasi teknis Anda, diskusi kode sebelumnya di komentar, catatan keputusan arsitektur, dan repositori yang terhubung.

Berbagai model AI untuk tugas pemrograman yang berbeda: Seperti ClickUp Brain, Brain MAX juga mengintegrasikan ChatGPT, Claude, Gemini, dan model AI terkemuka lainnya dalam ruang kerja Anda.

💡 Tips Pro: Adakan ClickUp SyncUps untuk rapat harian atau perencanaan sprint, dan biarkan ClickUp Brain secara otomatis mengekstrak hambatan, tindakan, dan keputusan teknis menjadi tugas yang dilacak.

Keunggulan ClickUp #2: Dokumen Teknis

Dokumen ClickUp berada di samping tugas, sprint, dan diskusi Anda, sehingga dokumentasi selalu terhubung dengan pekerjaan yang dijelaskannya.

Hubungkan tugas teknik dengan dokumentasi melalui ClickUp Docs

Misalkan Anda mendokumentasikan layanan pesan baru. Anda dapat menghubungkan dokumen tersebut dengan tugas-tugas ClickUp yang terkait, mengaitkannya dengan backlog Anda, dan menjaga riwayat tetap jelas untuk pekerjaan di masa depan. Pengaturan ini memberikan insinyur konteks lengkap dan menghilangkan kebutuhan untuk mencari melalui sistem yang tersebar.

Dan katakanlah tim Anda mendefinisikan pola penanganan kesalahan yang bersama-sama.

Anda dapat membuat blok kode yang rapi dengan perintah slash, menyisipkan potongan kode, dan memberikan tim referensi yang andal yang tidak akan hilang di thread obrolan atau tangkapan layar.

Simpan potongan kode yang mudah dibaca melalui ClickUp Docs

Selain itu, ClickUp Brain memperkuat Docs secara lebih lanjut. Ia memindai tugas, komentar, dan halaman yang sudah ada, lalu memformat bagian-bagian yang jelas untuk memastikan setiap detail teknis tetap akurat.

Misalkan tim Anda memperbarui skrip deployment atau memperkenalkan integrasi baru. ClickUp Brain meninjau pekerjaan yang terhubung dan menghasilkan penjelasan terstruktur yang langsung dapat dimasukkan ke dalam dokumen. Pendekatan ini menjaga dokumentasi tetap up-to-date dan menghilangkan upaya untuk menulis ulang pembaruan yang sama di berbagai alat.

Tulis dokumentasi teknis menggunakan ClickUp Brain di Docs

🚀 Keunggulan ClickUp: Otomatiskan tindakan rutin selama pengembangan aktif dengan ClickUp Agents. Jalankan alur kerja teknik yang konsisten menggunakan ClickUp Agents Misalkan Anda menyelesaikan tugas fitur dan memindahkannya ke tinjauan kode. Seorang Agen memperbarui subtugas terkait, menugaskan peninjau, memposting ringkasan di obrolan tim, dan melampirkan dokumen terbaru yang dibuat melalui ClickUp Brain. Alur ini menjaga momentum tinggi dan menghilangkan upaya yang terpecah-pecah akibat berpindah-pindah alat untuk menyelesaikan rangkaian tindakan yang sama setiap hari.

Keunggulan ClickUp #3: Manajemen proyek perangkat lunak

Berikan tim teknik pengaturan cepat dengan Solusi Manajemen Proyek Agile ClickUp.

Dapatkan template gratis Jaga visibilitas di seluruh tim dengan pengaturan cepat menggunakan Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp.

Coba Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp untuk mengorganisir sprint, backlog, fitur, bug, dan rilis dalam struktur yang sesuai dengan cara tim perangkat lunak membangun dan meluncurkan produk. Misalnya, jika Anda memulai layanan baru atau memulai siklus baru.

Anda memuat templat, memasukkan prioritas Anda, dan langsung masuk ke perencanaan tanpa perlu merancang sistem dari awal. Beberapa elemen kunci dalam templat pengembangan perangkat lunak ini adalah:

Daftar sprint yang mendefinisikan siklus aktif untuk pekerjaan teknik.

Sebuah backlog yang menampung fitur, bug, utang teknis, dan tugas penelitian.

Item roadmap yang membagi inisiatif besar menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola.

ClickUp Custom Fields untuk penugasan sprint, kompleksitas, komponen, dan tag rilis.

Pandangan yang mengorganisir pekerjaan ke dalam papan, daftar, garis waktu, dan peta beban kerja.

Struktur pelacakan rilis yang menampilkan kemajuan di seluruh fitur dan perbaikan.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Sprints untuk membagi pekerjaan pengembangan menjadi iterasi berbatas waktu dengan tujuan yang jelas dan pelacakan kecepatan. Rencanakan kapasitas sprint, seret tugas ke sprint aktif, dan pantau grafik burndown untuk melihat apakah tim Anda berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan sebelum sprint berakhir.

Seorang pengguna berbagi pengalamannya dalam menggunakan ClickUp:

Kami menggunakan ClickUp untuk melacak proyek pengembangan perangkat lunak kami secara internal; mengelola beberapa proyek dan tim membuat pekerjaan saya lebih mudah, ini adalah salah satu alat terbaik yang pernah saya gunakan sejauh ini untuk menangani proyek Scrum dan Agile modern saya.

Wawasan pengembang dalam sekilas

Selain itu, Dashboard ClickUp memberikan tim perangkat lunak pusat kendali real-time yang menampilkan status siklus produk mereka secara keseluruhan. Anda dapat mengontrol apa yang ingin Anda lacak, cara Anda ingin melihatnya, dan sumber data mana yang paling penting bagi tim Anda.

Lihat wawasan sprint dan rilis secara real-time di Dashboard ClickUp

Misalkan para pengembang Anda sedang menjalani Sprint 14, dan tim QA mendorong perbaikan menuju rilis. Anda membuka Dashboard dan melihat semuanya dalam satu tempat: tugas yang telah diselesaikan, item yang terblokir, bug aktif, kecepatan, beban kerja tim, dan rilis yang memerlukan perhatian.

Kartu AI di dalam Dashboard menambahkan lapisan kejelasan lainnya. Mereka memantau aktivitas sprint dan pergerakan tugas, lalu menampilkan wawasan yang membantu tim Anda mengidentifikasi risiko sejak dini.

Gunakan Dashboard untuk melacak KPI berikut:

Redesain Stack Alat Anda Menggunakan ClickUp

Perplexity memberikan penelitian cepat dan jawaban terkini.

Claude memberikan penjelasan mendalam dan dukungan kuat selama refaktoring yang kompleks. Keduanya memecahkan masalah nyata bagi pengembang, namun tidak ada yang berada di tempat di mana tim Anda mengerjakan proyek.

ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda. Ia menyatukan sprint, dokumen, tugas, percakapan, dan AI dalam satu ruang kerja yang sama.

ClickUp Brain memahami konteks teknis Anda, memformat catatan teknik Anda, memperbarui dokumen, menulis kode terstruktur, dan mendukung setiap tahap siklus pengembangan Anda tanpa membuat Anda terjebak dalam AI Sprawl.

Daftar ke ClickUp hari ini dan bangun dengan lebih cerdas mulai dari sprint pertama Anda! ✅