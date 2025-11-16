13 LLM Terbaik untuk Pemrograman pada 2025: Model AI Teratas untuk Pengembang

Tim perangkat lunak modern tidak membuang waktu untuk menulis kode—mereka membuangnya untuk hal-hal di sekitarnya: mendebug kasus tepi, berpindah antar alat, meninjau permintaan pull, dan berurusan dengan sistem warisan. Penundaan ini cepat menumpuk, terutama dalam basis kode besar di mana satu perbaikan dapat memicu beberapa masalah baru.

Tidak mengherankan: 7 dari 10 proyek perangkat lunak masih gagal memenuhi tenggat waktu pengiriman.

Untuk menutup kesenjangan tersebut, tim teknik beralih ke model bahasa besar (LLMs) yang dapat menghasilkan, merestrukturisasi, dan mendokumentasikan kode dengan presisi kontekstual. Model yang tepat tidak hanya melakukan autocomplete—ia mempercepat seluruh siklus pengembangan, mengurangi pekerjaan berulang, dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan.

Dalam panduan ini, kami mengulas LLM terbaik untuk pemrograman, yang diurutkan berdasarkan kegunaan di dunia nyata, kemampuan penalaran, kinerja, dan integrasi dengan alur kerja teknik modern.

13 LLM Terbaik untuk Pemrograman dalam Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang alat-alat teratas yang dibahas dalam artikel ini, beserta fitur utama, rencana harga, dan efisiensi biayanya.

Apa yang Harus Anda Cari dalam LLM Terbaik untuk Pemrograman?

Anda sedang mengejar tenggat waktu, bolak-balik antara menulis kode, memperbaiki bug, dan menguji semuanya sebelum peluncuran. Alat digital yang seharusnya membantu Anda malah mulai memperlambat pekerjaan Anda. Saran-saran terlambat, potongan kode tidak sesuai, dan perbaikan memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya.

Memilih LLM terbaik untuk pemrograman berarti memilih yang benar-benar sesuai dengan alur kerja Anda. LLM tersebut harus membantu Anda menyelesaikan masalah lebih cepat, bukan malah menimbulkan masalah baru.

Berikut ini yang perlu diperhatikan dalam memilih LLM yang ideal:

✅ Menghasilkan kode yang akurat dan memahami konteks, serta mendukung penyelesaian kode di berbagai bahasa pemrograman, memenuhi standar benchmark yang ditetapkan✅ Memberikan respons cepat dengan latensi rendah, bahkan saat menangani tugas pemrograman yang kompleks✅ Beroperasi secara mulus di dalam IDE populer, sehingga Anda tidak perlu beralih antar alat✅ Mendeteksi bug dan menjelaskan kesalahan sintaksis untuk meningkatkan kualitas kode secara keseluruhan✅ Menyediakan dokumentasi yang jelas, tutorial, dan harga yang sesuai untuk tim nyata

LLM terbaik untuk pemrograman harus mendukung alur kerja pemrograman yang nyata dan memberikan manfaat praktis di setiap tahap pengembangan perangkat lunak.

13 LLM Terbaik untuk Pemrograman

Dengan puluhan model bahasa besar yang mengklaim mendukung pembangkitan kode, menemukan yang tepat untuk kasus penggunaan Anda bisa menjadi hal yang membingungkan.

Berikut ini adalah daftar LLM terbaik untuk pemrograman, berdasarkan kinerja mereka dalam tugas-tugas pemrograman dan kegunaan di dunia nyata.

1. ClickUp (Terbaik untuk menghasilkan potongan kode dan manajemen proyek perangkat lunak)

Alat pemrograman AI ClickUp Brain

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengembang di Reddit,

Pada akhirnya, Anda bekerja dengan alat yang spesialis dalam pengenalan pola dan pembangkitan konten, semuanya dalam jendela konteks yang terbatas.

Pada akhirnya, Anda bekerja dengan alat yang spesialis dalam pengenalan pola dan pembangkitan konten, semuanya dalam jendela konteks yang terbatas.

Itu adalah kekhawatiran yang valid terkait banyak model bahasa besar, terutama karena memori jangka pendek atau prompt yang terputus. Namun, ClickUp mengatasi keterbatasan ini dengan mengintegrasikan pembangkitan kode berbasis AI secara langsung dalam ruang kerja yang terstruktur dan kaya konteks.

Generate dan kelola kode dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain mengubah cara pengembang berinteraksi dengan pekerjaan mereka. Dengan menggunakan bahasa alami, Anda dapat mendeskripsikan fungsi atau tugas pemrograman, dan AI akan menghasilkan potongan kode yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Generate kode bersih, tangani logika, dan pertimbangkan kasus khusus menggunakan ClickUp Brain

Yang membedakan ClickUp adalah penggunaan AI Agents yang beroperasi berdasarkan data ruang kerja real-time, memungkinkan pengembang untuk mengotomatisasi tugas pemrograman yang berulang, menugaskan peninjau, atau memicu pembaruan berdasarkan perubahan tugas secara real-time.

Berikut panduan visual singkat tentang cara mendapatkan jawaban dari ruang kerja Anda dengan mengajukan pertanyaan sederhana ke ClickUp Brain:

Fitur unggulan ClickUp Brain juga mencakup dukungan untuk penyelesaian kode dan penjelasan, serta membantu mengidentifikasi potensi bug atau kesalahan logika. Misalnya, seorang pengembang yang membangun parser data berbasis Python dapat mengetik “generate a function to extract date and price from a JSON file,” dan ClickUp Brain akan menghasilkan output yang bersih dan terstruktur—siap untuk diuji.

Faktanya, dengan mengelola pengembangan game secara end-to-end di ClickUp, Yggdrasil berhasil mengurangi biaya pengembangan total sebesar $120.000, meningkatkan produktivitas sebesar 37%, dan menurunkan biaya terkait pengembangan sebesar 30%.

Sinkronisasi secara mulus dengan alat Git melalui integrasi ClickUp

ClickUp terintegrasi dengan GitHub, GitLab, dan Bitbucket, memungkinkan pengembang untuk menyinkronkan permintaan pull, cabang, dan commit dengan tugas secara otomatis.

Hal ini memastikan keselarasan yang lebih erat antara kode dan tujuan proyek. Misalnya, ketika seorang pengembang mendorong hotfix, tugas yang terkait dengannya dapat memperbarui statusnya secara instan.

Format blok kode untuk komunikasi yang jelas menggunakan ClickUp Docs

Gabungkan pemformatan blok kode dan penyorotan sintaksis untuk berbagi potongan kode yang rapi di antara tim menggunakan ClickUp Docs

Berbagi potongan kode dengan tim produk atau QA dapat menjadi rumit di manajer tugas konvensional. ClickUp mengatasi hal ini dengan format blok kode dan penyorotan sintaksis di dalam ClickUp Docs, komentar, dan bahkan deskripsi tugas.

Misalnya, Anda dapat menyisipkan pseudocode yang terversi di Docs selama perencanaan sprint atau menambahkan contoh Python secara langsung dalam spesifikasi pengujian agar dapat dijadikan referensi oleh reviewer.

Alat pelaporan yang dirancang untuk visibilitas teknik dengan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memberikan visibilitas real-time kepada manajer teknik dan pemilik produk mengenai kemajuan sprint, tren kualitas kode, dan produktivitas pengembang.

Pantau segala hal mulai dari kualitas kode hingga kecepatan sprint menggunakan dashboard ClickUp yang dapat disesuaikan

Grafik kustom dapat menampilkan berapa banyak bug yang dibuka kembali dalam sprint terakhir, pengembang mana yang kelebihan beban, atau berapa lama PR membutuhkan waktu untuk digabungkan. Hal ini sangat penting untuk mengelola basis kode besar dan mengoptimalkan kinerja tim seiring waktu.

Dengan dashboard berlatensi rendah dan pelacakan waktu yang terintegrasi dengan setiap tugas, tim pengembangan dapat menghilangkan tebak-tebakan dan fokus pada pengiriman kode berkualitas tinggi dengan lebih cepat.

Template dan Otomatisasi ClickUp untuk alur kerja pengembangan yang berulang

Jika tim Anda mencakup tim produk, teknik, desain, dan QA dan membutuhkan sumber kebenaran tunggal untuk pengembangan perangkat lunak, templat Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp adalah pilihan terbaik Anda.

Template pengembangan perangkat lunak ini membantu tim lintas fungsi untuk menyelaraskannya pada alur kerja tunggal, memudahkan perencanaan roadmap, peluncuran fitur, dan perbaikan bug tanpa perlu berganti alat.

Anda bahkan dapat menggunakan ClickUp Automations untuk menugaskan peninjau saat PR GitHub terhubung atau memicu laporan standup saat sprint berakhir. Fitur-fitur ini membantu menjaga struktur tanpa memperlambat tim.

Otomatisasi alur kerja berulang tanpa perlu menulis satu baris kode pun dengan ClickUp Automations

Fitur terbaik ClickUp

Generate dan jelaskan potongan kode menggunakan ClickUp Brain dengan bahasa yang mudah dipahami.

Sinkronkan permintaan pull dan commit dengan tugas melalui integrasi GitHub dan GitLab.

Gunakan format blok kode untuk potongan kode yang rapi dan mudah dibaca di seluruh dokumen dan komentar.

Pantau kecepatan sprint, jumlah bug, dan kinerja tim dengan dasbor real-time.

Otomatisasi penugasan tugas, pembaruan sprint, dan lainnya dengan aturan tanpa kode yang fleksibel.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang lebih curam karena kedalaman fitur dan opsi penyesuaian yang tersedia.

Beberapa kasus penggunaan khusus pengembang mungkin masih memerlukan alat pengembangan eksternal untuk CI/CD atau pengujian kode.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Yang terbaik dari semuanya, [ClickUp] terintegrasi dengan layanan yang sudah ada seperti GitHub, dan jika Anda seorang pengembang, Anda dapat dengan mudah membuat integrasi kustom jika itu lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya sekarang menggunakan ini setiap hari untuk mengelola semua proyek saya.

Yang terbaik dari semuanya, [ClickUp] terintegrasi dengan layanan yang sudah ada seperti GitHub, dan jika Anda seorang pengembang, Anda dapat dengan mudah membuat integrasi kustom jika itu lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya sekarang menggunakan ini setiap hari untuk mengelola semua proyek saya.

📖 Baca Juga: Memaksimalkan Potensi ClickUp AI untuk Tim Perangkat Lunak

2. Claude 3. 7 Sonnet (Terbaik untuk tugas pemrograman tingkat lanjut dan tugas pemrograman dunia nyata)

melalui Claude

Claude 3.7 Sonnet dirancang untuk pengembang yang menghadapi tantangan lebih dari sekadar penyelesaian kode. Jika Anda sedang mendebug sistem warisan, merencanakan arsitektur full-stack, atau memiliki banyak alat terbuka di PC Anda, Claude memberikan kecepatan dan struktur pada proses Anda.

Mode Pemikiran Ekstensi Claude merupakan salah satu fitur unggulannya. Pengembang dapat beralih antara respons cepat dan penalaran langkah demi langkah untuk masalah yang memerlukan analisis mendalam. Fitur ini sangat berguna untuk mempelajari cara menggunakan AI dalam pengembangan perangkat lunak berbasis pengujian, logika rekursif, atau refaktoring skala besar.

Mode Pemikiran Ekstensi juga secara signifikan meningkatkan kinerja pada benchmark pemrograman, seperti SWE-bench Verified dan TAU-bench, di mana Claude 3.7 outperforms semua versi sebelumnya.

Claude 3.7 Sonnet fitur terbaik

Aktifkan Mode Pemikiran Ekstensi untuk meningkatkan akurasi pada tugas pemrograman kompleks, debugging, dan penalaran algoritmik.

Gunakan Claude Code melalui CLI untuk mengedit file, menulis tes, menjalankan perintah, dan berkolaborasi langsung dari terminal Anda.

Hubungkan ke repositori GitHub dan bekerja pada file proyek aktual untuk output terstruktur dan perubahan kode yang andal.

Mencapai hasil terdepan pada SWE-bench dan TAU-bench, unggul dalam penggunaan alat secara mandiri dan kemampuan penalaran tingkat lanjut.

Menjaga konteks antar sesi untuk alur kerja teknik yang panjang dan bertahap atau siklus perbaikan berkelanjutan.

Claude 3.7 Batasan Sonnet

Mode Pemikiran Ekstensi terkunci di balik paket berbayar, sehingga mengurangi akses bagi pengguna tingkat gratis.

Masih terus berkembang dalam fitur kolaborasi real-time dibandingkan dengan platform full-stack seperti ClickUp.

Claude 3.7 Sonnet pricing

Gratis

Pro : $20/bulan

Max: $100/bulan

Claude 3.7: Ulasan dan Peringkat Sonnet

G2 : 4.4/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Claude 3. 7 Sonnet

Ulasan G2 ini menyoroti:

Mode pemikiran yang diperluas yang memungkinkan model melakukan pencarian web dan menggunakan alat lain di tengah percakapan, ideal untuk analisis data bertahap dan alur kerja penelitian.

Mode pemikiran yang diperluas yang memungkinkan model melakukan pencarian web dan menggunakan alat lain di tengah percakapan, ideal untuk analisis data bertahap dan alur kerja penelitian.

📖 Baca Juga: Template dan Formulir Laporan Bug Gratis untuk Pelacakan Bug

3. GPT-5 (Terbaik untuk pembangkitan kode cepat dan serbaguna di berbagai bahasa pemrograman)

melalui ChatGPT

Jika Anda bergerak cepat dalam desain, pengembangan, dan deployment, GPT-5 menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan akurasi yang dibutuhkan oleh sebagian besar pengembang secara real-time.

GPT-5 dapat menghasilkan kode, menjelaskan logika, menyelesaikan fungsi yang belum selesai, dan menangani potongan kode dalam berbagai bahasa pemrograman, menunjukkan kekuatan kecerdasan buatan. Pengembang sering menggunakannya untuk menyelesaikan masalah Python dasar, mengubah logika menjadi kode yang dapat dieksekusi, atau menulis fungsi bantu berdasarkan deskripsi dalam bahasa biasa.

Selain itu, platform AI ini juga unggul dalam debugging dan mudah diakses.

Fitur terbaik GPT-5

Generate dan jelaskan kode di Python, JavaScript, Java, dan bahasa pemrograman populer lainnya.

Selesaikan fungsi parsial dan selesaikan masalah pemrograman dasar dengan akurasi tinggi.

Identifikasi masalah sintaksis dan tingkatkan kualitas kode melalui saran langsung.

Mengelola penyelesaian kode dan dokumentasi berdasarkan perintah bahasa alami.

Tersedia secara gratis melalui ChatGPT dengan waktu respons yang lebih cepat dibandingkan model GPT-4 sebelumnya.

Batasan GPT-5

Tidak dapat terhubung ke GitHub atau mengelola file proyek secara langsung.

Kurang efektif dibandingkan model khusus pada benchmark pemrograman tingkat lanjut seperti SWE-bench.

Harga GPT-5

Gratis

Go: $4/bulan

Plus : $20 per bulan per pengguna

Pro: $200 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan GPT-5

G2 : 4.7/5 (790+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (190+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang GPT-5

Ulasan Reddit ini menyoroti:

Saya terkesima karena bisa menyalin dan menempelkan kode, dan kode tersebut langsung berjalan tanpa kesalahan kompilasi. Belum lagi kecepatannya yang luar biasa.

Saya terkesima karena bisa menyalin dan menempelkan kode, dan kode tersebut langsung berjalan tanpa kesalahan kompilasi. Belum lagi kecepatannya yang luar biasa.

💡 Tips Pro: Kesulitan membuat kode Anda mudah dipahami oleh orang lain (atau bahkan diri Anda sendiri di masa depan)? Panduan 9 Langkah tentang Cara Menulis Dokumentasi Kode akan menunjukkan kepada Anda cara membuat dokumentasi yang bersih dan konsisten, yang mengurangi kebingungan dan mempercepat proses debugging.

4. Gemini (Terbaik untuk mengintegrasikan kode dengan tugas pengembangan web, aplikasi, dan berbasis cloud)

melalui Gemini

Berbeda dengan model lain yang beroperasi secara terpisah, Gemini dapat mengakses Google Docs, Sheets, dan bahkan file Drive untuk mendukung tugas pemrograman yang lebih kolaboratif dan sadar konteks.

Hal ini membuatnya sangat berguna bagi insinyur yang bekerja erat dengan tim produk, analis data, atau alur kerja konten.

Selain itu, Gemini 2.5 menangani pembangkitan kode, penjelasan, dan penyelesaian kode di berbagai bahasa pemrograman populer seperti Python, JavaScript, Java, dan lainnya. Sistem ini dirancang untuk membantu dalam tugas pemrograman kompleks seperti pembuatan kerangka API, transformasi data, dan penulisan skrip deployment cloud.

Fitur terbaik Gemini

Generate, jelaskan, dan selesaikan kode di Python, JavaScript, dan bahasa pemrograman utama lainnya.

Hubungkan ke aplikasi Google Workspace untuk memberikan respons kode dengan data langsung atau konteks dokumentasi.

Kelola dan analisis kode kompleks serta berkas-berkas menggunakan unggahan berkas asli dan integrasi Drive.

Mendukung kasus penggunaan pengembangan perangkat lunak, termasuk otomatisasi backend, integrasi API, dan deployment di Google Cloud.

Memungkinkan output terstruktur dan format detail untuk dokumentasi, alur kerja, dan otomatisasi proses.

Batasan Gemini

Membutuhkan akun Google Workspace untuk fitur integrasi penuh.

Masih kurang populer dibandingkan GPT-4 atau Claude di forum sumber terbuka dan pengembang.

Harga Gemini

Gratis

Google AI Pro : $19,99 per bulan per pengguna

Google AI Ultra: $249,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Gemini

G2 : 4.4/5 (170+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Gemini

Ulasan G2 ini mencakup:

Siapa pun yang baru mulai belajar pemrograman atau menulis kode dapat mulai menggunakan Gemini untuk belajar dengan cepat dan efektif.

Siapa pun yang baru mulai belajar pemrograman atau menulis kode dapat mulai menggunakan Gemini untuk belajar dengan cepat dan efektif.

5. Replit Code (Terbaik untuk pengembangan aplikasi end-to-end dengan otomatisasi bertenaga AI)

melalui Replit Code

Bayangkan Anda adalah seorang pengembang solo dengan tenggat waktu yang mendekat. Anda perlu merancang alur login, menghubungkan basis data, dan menulis skrip deployment yang biasanya memakan waktu berhari-hari menggunakan berbagai alat pengembangan perangkat lunak.

Dengan Replit Code, Anda cukup membuka browser dan menjelaskan kebutuhan Anda dalam bahasa alami. Dalam hitungan menit, agen AI akan menghasilkan kode backend, mengatur otentikasi, dan bahkan menyarankan konfigurasi deployment.

Ditenagai oleh Claude 3.5 Sonnet dan GPT-4, alat kode AI ini menggabungkan penyelesaian kode, debugging, dan otomatisasi yang didukung AI.

Fitur terbaik Replit Code

Otomatisasi penyiapan proyek, perbaikan bug, dan pengembangan fitur menggunakan Replit Agent.

Akses Claude Sonnet dan GPT-4o untuk pembangkitan kode, debugging, dan penyelesaian kode.

Tulis, deploy, dan host aplikasi dalam berbagai bahasa pemrograman—semua dari satu antarmuka.

Lingkungan cloud yang aman dengan modul database, otentikasi, dan integrasi yang terintegrasi.

Dukungan untuk fitur tim seperti SSO, kontrol akses berbasis peran, dan deployment privat.

Batasan Kode Replit

Penetapan harga berdasarkan kredit dapat menjadi mahal selama iterasi pengembangan yang kompleks.

LLMs terkadang gagal menangani debugging detail atau instruksi kompleks dengan andal.

Tidak mendukung sinkronisasi repositori GitHub yang mulus untuk basis kode besar dan modular.

Harga Replit Code

Starter : Gratis

Replit Core : $25 per bulan per pengguna

Tim : $40 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat kode Replit

G2 : 4.5/5 (110+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Replit Code

Ulasan G2 ini memuji:

Saya telah menggunakan alat Replit Agent baru selama beberapa bulan dan sungguh luar biasa apa yang bisa saya bangun meskipun bukan seorang programmer. Saya telah membangun berbagai macam aplikasi untuk keperluan bisnis maupun pribadi.

Saya telah menggunakan alat Replit Agent baru selama beberapa bulan dan sungguh luar biasa apa yang bisa saya bangun meskipun bukan seorang programmer. Saya telah membangun berbagai macam aplikasi untuk keperluan bisnis maupun pribadi.

👀 Fakta Menarik: Programmer pertama di dunia sebenarnya tidak pernah menjalankan baris kode apa pun karena komputer belum ada saat itu. Ada Lovelace secara harfiah menulis algoritma untuk mesin yang saat itu masih berupa ide.

6. Mistral AI (Terbaik untuk kustomisasi AI sumber terbuka yang siap digunakan di lingkungan perusahaan)

melalui Mistral AI

Sebagian besar pengembang dan tim data menghadapi dilema umum: memilih model bahasa yang kuat dan besar tanpa pemahaman tentang cara kerjanya, atau memilih opsi open-source yang kurang performanya.

Mistral AI memecahkan kebuntuan tersebut. Editor kode ini menyediakan LLM berperforma tinggi dan sepenuhnya transparan yang dapat Anda sesuaikan, optimalkan, dan deploy sesuai kebutuhan Anda.

Model-model open-weight-nya, seperti Mistral 7B dan Mixtral 8x7B, dirancang untuk tim yang ingin menghosting sendiri, mengintegrasikan dengan stack yang sudah ada, dan melakukan fine-tuning pada dataset proprietary.

Fitur terbaik Mistral AI

Dukungan untuk kasus penggunaan multimodal dan multibahasa di kode, dokumen, dan suara.

Dukungan untuk deployment on-premise, cloud, dan hybrid dengan kontrol data penuh.

Bangun agen AI yang mengoordinasikan tindakan real-time menggunakan aplikasi dan API Anda.

Menyesuaikan model sumber terbuka (Mistral 7B, Mixtral 8x7B, dll.) untuk penggunaan khusus.

Aktifkan jendela konteks 128K untuk tugas penalaran kompleks dan berformat panjang.

Batasan Mistral AI

Menawarkan integrasi plug-and-play yang terbatas dibandingkan dengan ekosistem yang lebih matang.

Membutuhkan keahlian teknis untuk penyempurnaan atau implementasi di lingkungan lokal.

Simpan model-model tercanggih untuk akses komersial/API, bukan berat terbuka.

Harga Mistral AI

Gratis

Pro : $14,99/bulan per pengguna

Tim : $24,99/bulan per pengguna

Mistral Code : Harga disesuaikan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Mistral AI

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Mistral AI

Ulasan G2 ini membagikan:

Program ini sangat cocok untuk aplikasi real-time, prototyping, dan skenario AI tepi tanpa mengorbankan kualitas atau fleksibilitas.

Program ini sangat cocok untuk aplikasi real-time, prototyping, dan skenario AI tepi tanpa mengorbankan kualitas atau fleksibilitas.

💡 Tips Pro: Ingin siklus pengembangan yang lebih cepat tanpa kelelahan? Panduan "Cara Menggunakan ChatGPT untuk Menulis Kode" menunjukkan cara mengotomatisasi pembuatan kerangka kode, debugging, dan lebih banyak lagi menggunakan AI.

7. DeepSeek (Pilihan terbaik untuk pengembang open-source yang membutuhkan pemahaman kode mendalam dengan kontrol penuh atas model)

melalui DeepSeek

DeepSeek adalah salah satu dari sedikit model yang dapat menghasilkan plugin WordPress, mendebug rutin JavaScript, dan merombak ekspresi reguler dengan logika yang kokoh.

Berbeda dengan banyak generator kode generik, DeepSeek tidak hanya menghasilkan output permukaan, tetapi juga mampu membangun struktur plugin lengkap, merombak fungsi dengan validasi kasus khusus, dan melacak logika di sepanjang prompt yang panjang.

Jika tim Anda membutuhkan LLM yang transparan dan berfokus pada pengembang, yang dapat menangani tugas pemrograman kompleks tanpa mengunci Anda dalam ekosistem proprietary, DeepSeek layak dipertimbangkan.

Fitur terbaik DeepSeek

Dukung tugas pemrograman kompleks dengan akurasi penalaran yang tinggi.

Menawarkan transparansi penuh dengan akses model sumber terbuka.

Lakukan pembangkitan kode, debugging, dan pengembangan plugin dengan andal.

Aktifkan alur kerja agen dengan output JSON dan panggilan fungsi.

Menjaga konteks jangka panjang dengan jendela token 64K.

Batasan DeepSeek

Menghadapi kesulitan dengan alat khusus seperti AppleScript atau Keyboard Maestro

Menghasilkan output yang terlalu panjang dan mungkin memerlukan penyempurnaan.

Membutuhkan nomor telepon +86 untuk pendaftaran di beberapa wilayah.

Harga DeepSeek

Tersedia uji coba gratis

Pro/Tim: Biaya didasarkan pada penggunaan token.

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan DeepSeek

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang DeepSeek

Ulasan Reddit ini mencatat:

DeepSeek R1 setara atau bahkan lebih baik (dalam beberapa konteks) daripada OpenAI’s o1 regular. R1 jelas unggul dibandingkan o1 dalam hal menampilkan proses berpikirnya.

DeepSeek R1 setara atau bahkan lebih baik (dalam beberapa konteks) daripada OpenAI’s o1 regular. R1 jelas unggul dibandingkan o1 dalam hal menampilkan proses berpikirnya.

8. Code Llama (Terbaik untuk pemrograman open-source dengan deployment yang fleksibel)

melalui Code Llama

Tidak semua pengembang ingin bergantung pada model proprietary untuk tugas-tugas kode yang sensitif.

Code Llama oleh Meta adalah model bahasa besar sumber terbuka yang kuat, dibangun di atas Llama 2, yang dirancang khusus untuk pembangkitan kode, debugging, dan mengikuti instruksi.

Tim dapat mengimplementasikan LLM berperforma tinggi tanpa ketergantungan pada vendor, karena Code Llama tersedia dalam berbagai ukuran hingga 70 miliar parameter dan menawarkan varian untuk kode Python dan instruksi bahasa alami.

Fitur terbaik Code Llama

Mendukung berbagai tugas pemrograman, termasuk pembangkitan kode, penyelesaian kode, dan debugging.

Aktifkan fitur prompting isi di tengah untuk mengedit kode yang sudah ada.

Tawarkan varian khusus seperti Code Llama—Python dan Code Llama—Instruct.

Mengelola jendela konteks panjang (hingga 100.000 token pada beberapa varian)

Mendukung deployment lokal dan penyesuaian halus untuk lingkungan pribadi.

Batasan Code Llama

Kekurangan alat bawaan atau lingkungan pengembangan yang dihosting.

Membutuhkan pengaturan teknis untuk inferensi dan penyajian model.

Mungkin kurang optimal dalam tugas-tugas spesifik domain dibandingkan dengan model proprietary yang telah disesuaikan.

Harga Code Llama

Gratis

Ulasan dan peringkat Code Llama

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. LLaMA (Terbaik untuk eksperimen AI sumber terbuka skala besar)

melalui LLaMA

Bagi pengembang individu dan pembuat independen, salah satu hambatan terbesar dalam AI adalah kemudahan penggunaan, seringkali disebabkan oleh kurangnya data pelatihan.

LLaMA menawarkan kemampuan penalaran, pemrograman, dan multibahasa yang kuat, namun mencapai kemampuan ini seringkali memerlukan mengatasi berbagai hambatan, seperti unduhan model, kompatibilitas kerangka kerja, batasan GPU, dan pengaturan API.

Meta memperkenalkan LLaMA sebagai alternatif open-source terdepan untuk LLM proprietary, yang mampu memahami multimodal.

Fitur terbaik LLaMA

Dukungan input multimodal (penglihatan + teks) melalui rilis pratinjau LLaMA 4.

Menyediakan kemampuan penalaran konteks panjang secara asli dengan kapasitas hingga 128K konteks.

Capai kinerja kompetitif dalam benchmark seperti LiveCodeBench dan GPQA.

Aktifkan dukungan multibahasa tingkat lanjut dan penalaran matematika.

Sediakan model open-weight untuk penyesuaian penuh dan deployment lokal.

Batasan LLaMA

Membutuhkan pengaturan yang kompleks dengan tuntutan GPU yang tinggi (disarankan menggunakan A10 atau yang lebih tinggi).

Dokumentasi dan alat pengembangan untuk pengembang masih terfragmentasi dan tidak ramah bagi pemula.

Dorongan implisit untuk menggunakan API berbayar Meta, bahkan bagi pengguna open-source.

Harga LLaMA

Gratis

Harga khusus

Peringkat dan ulasan LLaMA

G2 : 4.3/5 (140+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang LLaMA

Ulasan G2 ini menampilkan:

Meta Llama 3 telah membantu saya dalam berbagai tugas pemrograman dan membantu saya dalam menyelesaikan masalah pada tugas-tugas saya.

Meta Llama 3 telah membantu saya dalam berbagai tugas pemrograman dan membantu saya dalam menyelesaikan masalah pada tugas-tugas saya.

📖 Baca Juga: Perbedaan Antara Machine Learning dan Kecerdasan Buatan

10. Grok (Terbaik untuk penalaran super cepat dan kedalaman konteks)

melalui Grok

Jika Anda pernah menunggu alat AI untuk menyelesaikan permintaan sederhana seperti memperbaiki bug atau menyelesaikan skrip, Anda tahu betapa menjengkelkannya respons lambat dan jawaban yang dangkal. Di situlah Grok menonjol.

Dibangun oleh xAI dan terintegrasi ke dalam platform X, program ini menawarkan pemrosesan cepat dengan logika yang mirip manusia, sehingga terasa lebih seperti kolaborasi pemrograman daripada bertanya kepada chatbot.

Baik Anda sedang mendebug skrip Python, menghasilkan konten, atau menerjemahkan logika antar bahasa, Grok selalu siap membantu Anda.

Fitur terbaik Grok

Memberikan respons hampir instan untuk pertanyaan pemrograman kompleks dan teka-teki logika.

Dukungan retensi konteks lanjutan untuk kelancaran yang lebih baik dalam sesi pemrograman berulang.

Tangani dokumentasi pemrograman multibahasa dan tugas terjemahan lintas bahasa dengan mudah.

Generate potongan kode lengkap dan logika bisnis dalam alat pemrograman seperti Python atau JavaScript dengan prompt minimal.

Menganalisis tugas penalaran abstrak seperti deteksi sarkasme dan pengenalan pola dalam teks panjang.

Batasan Grok

Menghasilkan output yang terlalu hati-hati atau generik dalam kasus-kasus kritis atau kreatif.

Bergantung pada akses API berbayar atau integrasi platform untuk penggunaan tingkat produksi.

Kurang menonjol dalam kinerja pembangkitan gambar dibandingkan dengan alat khusus.

Harga Grok 3

Super Grok : $30 per bulan per pengguna

Super Grok Heavy: $300 per bulan per pengguna

Grok 3 ulasan dan penilaian

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Grok

Ulasan G2 ini menyoroti:

Dapat membuat gambar, dapat mencari di web, dapat memberikan jawaban, dapat menghasilkan konten, dapat melakukan analisis data, memiliki penelitian mendalam dan penelitian yang lebih mendalam, memiliki tier gratis yang baik. Terbaik di X.

Dapat membuat gambar, dapat mencari di web, dapat memberikan jawaban, dapat menghasilkan konten, dapat melakukan analisis data, memiliki penelitian mendalam dan penelitian yang lebih mendalam, memiliki tier gratis yang baik. Terbaik di X.

👀 Fakta Menarik: Bug pertama dalam ilmu komputer adalah secara harfiah seekor ngengat. Pada tahun 1947, para insinyur menemukan seekor ngengat terjebak di dalam relay di Harvard. Hari ini, LLMs mendebug kode tanpa pernah menyentuh hardware.

11. GitHub Copilot (Terbaik untuk otomatisasi dan pengeditan kode yang mulus di dalam IDE)

melalui GitHub

Menulis blok kode yang berulang, mendebug fungsi orang lain, atau hanya mencoba mengikuti tiket harian dapat menguras fokus Anda.

GitHub Copilot meringankan beban tersebut dengan bertindak seperti rekan tim yang selalu siap di dalam IDE Anda.

Baik Anda sedang menulis kode dari awal atau mengedit di beberapa file, alat AI ini untuk pengembang menyediakan saran real-time, secara otomatis mendeteksi efek berantai, dan memungkinkan Anda menyetujui perubahan dengan satu klik, langsung di lingkungan kerja Anda.

Fitur terbaik GitHub Copilot

Menawarkan saran kode secara real-time yang belajar gaya pemrograman Anda saat Anda bekerja.

Aktifkan mode agen untuk merencanakan, menulis, menguji, dan mengirimkan permintaan pull secara otomatis.

Mendukung prompt dalam editor untuk pengeditan multi-file dan perubahan konsisten di seluruh proyek.

Integrasi dengan IDE populer seperti VS Code, Visual Studio, Xcode, JetBrains, dan Neovim.

Mendukung berbagai opsi model, termasuk Claude Sonnet, GPT-4.1, dan Gemini 2.5 Pro.

Menyediakan kemampuan tinjauan kode yang mengidentifikasi bug dan menyarankan perbaikan sebelum pengujian kualitas (QA) manual.

Batasan GitHub Copilot

Membutuhkan struktur kode yang terorganisir untuk kinerja optimal.

Generate saran yang masih memerlukan tinjauan manusia.

Menawarkan nilai yang lebih sedikit bagi pengembang solo yang menulis dan memahami semua kode mereka sendiri.

Batasan penyelesaian dalam rencana gratis (2.000/bulan)

Harga GitHub Copilot

Gratis

Pro : $10 per bulan per pengguna

Pro+: $39 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian GitHub Copilot

G2 : 4.5/5 (140+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang GitHub Copilot

Tidak hanya menyediakan penyelesaian kode yang cepat; ia secara aktif meningkatkan alur kerja saya dengan menyarankan solusi yang dioptimalkan, terstruktur, dan berorientasi pada kinerja.

Tidak hanya menyediakan penyelesaian kode yang cepat; ia secara aktif meningkatkan alur kerja saya dengan menyarankan solusi yang dioptimalkan, terstruktur, dan berorientasi pada kinerja.

💡 Tips Pro: Menguasai Python atau JavaScript saja tidak cukup. Buku "How to Become a Better Programmer " mengungkapkan cara meningkatkan keterampilan dengan pemecahan masalah dunia nyata, kreativitas, dan pembelajaran berkelanjutan untuk menonjol di dunia teknologi yang terus berkembang pesat saat ini.

12. Tabnine (Terbaik untuk bantuan kode AI yang aman dan privat)

melalui Tabnine

Pengembang sering menghadapi masalah privasi, terutama saat berbagi kode sensitif dengan alat AI. Setiap insinyur pasti pernah mengalami momen cemas, bertanya-tanya apakah saran autocomplete berikutnya mungkin bocor logika proprietary.

Tabnine dirancang untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut. Ia menawarkan solusi on-premise yang terisolasi, sehingga kode Anda tetap berada di tempat yang Anda inginkan.

Dengan model yang dilatih secara eksklusif pada kode dengan lisensi terbuka, Tabnine adalah mitra tepercaya Anda untuk penyelesaian kode yang cepat dan sadar konteks, yang meningkatkan produktivitas pengembang.

Fitur terbaik Tabnine

Dukungan untuk deployment sepenuhnya privat dan terisolasi (air-gapped) tanpa penyimpanan data.

Generate dan jelaskan kode dengan saran yang disesuaikan dengan konteks proyek Anda.

Bangun agen AI untuk pengujian, dokumentasi, dan implementasi Jira.

Memvalidasi kode sesuai dengan standar internal menggunakan agen tinjauan kustom.

Gunakan beberapa LLM atau sesuaikan model Tabnine pada repositori Anda sendiri.

Batasan Tabnine

Fitur terbatas pada paket gratis atau dasar.

Dapat mengonsumsi lebih banyak sumber daya sistem selama eksekusi model lokal.

Membutuhkan pengaturan dan dukungan IT untuk implementasi tingkat perusahaan.

Harga Tabnine

Platform Tabnine Agentic: $59 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Tabnine

G2 : 4.0/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Tabnine

Ulasan G2 ini membagikan:

Saya benar-benar terkesan dengan seberapa baik program ini menghasilkan kode yang diharapkan. Terkadang hal ini mengejutkan saya, terutama saat berlatih DSA, program ini mengidentifikasi masalah, termasuk batasan kompleksitas waktu dan ruang, dan memberikan kode yang sesuai.

Saya benar-benar terkesan dengan seberapa baik program ini menghasilkan kode yang diharapkan. Terkadang hal ini mengejutkan saya, terutama saat berlatih DSA, program ini mampu mengidentifikasi masalah, termasuk batasan kompleksitas waktu dan ruang, dan memberikan kode yang sesuai.

🧠 Tahukah Anda: Pada tahun 2025, LLMs dapat mengotomatisasi hampir 50% dari semua pekerjaan digital. Cara Melakukan Evaluasi LLM yang Efektif untuk Hasil Optimal menunjukkan kepada Anda cara menguji dan menyesuaikan LLMs untuk kinerja yang konsisten dan andal di dunia nyata.

13. WizardLM (Terbaik untuk mengikuti instruksi dan penalaran pada tugas-tugas kode yang kompleks)

melalui WizardLM

Menulis kode yang rapi sudah cukup sulit saat harus menjelaskannya dan mengujinya. Hindari tekanan tambahan dalam memelihara kode tersebut sebanyak mungkin.

WizardLM hadir sebagai LLM sumber terbuka yang disesuaikan secara khusus untuk mengikuti instruksi dan penalaran logis, menjadikannya asisten pemrograman yang andal bagi pengembang yang menginginkan kejelasan dalam tugas-tugas kompleks tanpa bergantung pada sistem tertutup yang tidak transparan.

Fitur terbaik WizardLM

Menafsirkan prompt yang samar atau abstrak dengan penalaran logis dan bertahap.

Ikuti instruksi kompleks untuk tugas pemrograman bertahap.

Memecah logika kode bersarang menjadi format yang jelas dan mudah dibaca.

Dukungan untuk tanya jawab terbuka dan penjelasan kode di berbagai bahasa pemrograman.

Aktifkan deployment offline yang aman sebagai solusi open-source sepenuhnya.

Batasan WizardLM

Kinerja mungkin tertinggal dibandingkan model proprietary seperti GPT-4 atau Claude 3.5.

Menghadapi kesulitan dengan basis kode yang sangat spesifik domain tanpa penyesuaian halus.

Kecepatan inferensi lebih lambat pada model yang lebih besar kecuali dioptimalkan.

Harga WizardLM

Harga khusus

Ulasan dan peringkat WizardLM

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang WizardLM

Ulasan Reddit ini menyoroti:

Program ini memberikan jawaban yang akurat dan lengkap untuk pertanyaan berbasis pengetahuan dan tidak tertandingi oleh model lain yang saya uji dalam hal pemikiran inferensial dan pemecahan masalah matematika.

Program ini memberikan jawaban yang akurat dan lengkap untuk pertanyaan berbasis pengetahuan dan tidak tertandingi oleh model lain yang saya uji dalam hal pemikiran inferensial dan pemecahan masalah matematika.

📖 Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi Terbaik

Berikut adalah tiga alat LLM tambahan untuk pemrograman yang tidak dibahas dalam blog ini tetapi memiliki tujuan dan fungsi yang serupa:

Amazon CodeWhisperer : Menyediakan saran kode yang disesuaikan dengan layanan AWS, pemindaian keamanan bawaan untuk mendeteksi kerentanan, dan integrasi yang mulus dengan IDE seperti VS Code dan JetBrains.

Cody by Sourcegraph : Terintegrasi secara mendalam dengan basis kode Anda untuk menjawab pertanyaan tentang kode, menghasilkan penjelasan, dan merestrukturisasi logika.

Magic.dev : Memungkinkan Anda mendeskripsikan perangkat lunak dalam bahasa alami dan menghasilkan kerangka kode full-stack yang siap diimplementasikan.

LLM(e) Memberitahu Anda Sebuah Rahasia: Pemrograman Menjadi Lebih Mudah dengan ClickUp

LLMs telah sepenuhnya mengubah cara tim modern mendekati pengembangan perangkat lunak.

Namun, seperti yang telah ditunjukkan dalam panduan ini, tidak semua LLM sama.

Beberapa unggul dalam penalaran tetapi kesulitan dalam kolaborasi real-time. Yang lain memberikan saran kode dengan cepat tetapi kurang terintegrasi dengan alur kerja pengembangan Anda. Sebagian besar mengharuskan pengembang berpindah-pindah antara IDE, chatbot, dan manajer tugas hanya untuk mendapatkan satu output yang bersih.

ClickUp menonjol dalam hal ini.

Dengan mengintegrasikan fitur yang didukung LLM langsung ke ruang kerja proyek Anda, ClickUp memungkinkan tim untuk menghasilkan kode, mengelola tugas, dan berkolaborasi di satu tempat. ClickUp menghilangkan kebutuhan akan prompt yang terputus-putus—tidak ada pergantian konteks.

Jika alat pengembangan Anda saat ini menghambat produktivitas, mungkin saatnya untuk mendaftar ke ClickUp!