Bagaimana Pengembang Dapat Mempercepat Proses Review Kode di Antara Tim

Tinjauan kode: satu-satunya tempat di mana 'LGTM' bisa berarti 'terlihat bagus bagi saya'… atau 'tolong gabungkan ini sebelum saya mempertimbangkan ulang semuanya.'

Ketika tinjauan kode berjalan dengan baik, bug dapat diatasi sebelum mengganggu pengguna Anda, tim tetap sejalan, dan pengetahuan tersebar lebih cepat selama gangguan produksi.

Dan ketika hal itu tidak berhasil? Permintaan pull Anda akan tertahan berhari-hari. Para peninjau kadang-kadang menghilang tanpa jejak atau meninggalkan komentar samar seperti ‘hmm’ dan menghilang lagi. Satu tim menuntut penjelasan rinci untuk setiap tanda titik koma, tim lain menyetujui apa pun yang dapat dikompilasi, dan tidak ada yang bisa sepakat tentang standar dasar.

Dalam posting blog ini, kita akan memahami bagaimana pengembang dapat mempermudah proses tinjauan kode di seluruh tim untuk menghindari kekacauan ini dan merilis produk yang dapat digunakan oleh pengguna.

Kami juga akan membahas bagaimana ClickUp dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja ini. 📝

Manfaat dari Proses Review Kode yang Terstandarisasi

Tinjauan yang terstandarisasi secara konsisten mengidentifikasi masalah, terlepas dari siapa yang melakukan tinjauan. Daftar periksa tinjauan kode secara sistematis mengidentifikasi kerentanan keamanan, masalah kinerja, dan perubahan yang merusak.

Berikut adalah beberapa manfaat yang semakin meningkat seiring waktu. 📈

Tinjauan yang lebih cepat: Penulis kode sudah mengetahui apa yang diharapkan sebelum menulis kode, sehingga pull requests (PR) lebih sering lolos pada upaya pertama.

Pembelajaran yang lebih baik: Pengembang junior berkembang lebih cepat ketika umpan balik konstruktif mengikuti prinsip-prinsip yang konsisten daripada preferensi pribadi para peninjau.

Kurangi gesekan: Tidak ada yang membuang waktu untuk mendiskusikan format kode saat linter Anda sudah mengontrolnya.

Hasil yang dapat diprediksi: Pengembang fokus pada penulisan kode berkualitas tinggi daripada khawatir tentang reviewer mana yang akan ditugaskan kepada mereka.

🔍 Tahukah Anda? Istilah ‘pull request’ baru populer setelah GitHub diluncurkan pada tahun 2008. Mereka memperkenalkan Pull Request Template (PRT) untuk membantu pengembang mengedit pull request dengan cara yang relevan dan konsisten. Sebelumnya, pengembang menggunakan thread email atau file patch untuk mengusulkan dan mendiskusikan perubahan.

Tantangan Umum dalam Tinjauan Kode Antar Tim

Tinjauan kode lintas tim gagal ketika batas organisasi menimbulkan kebingungan tentang tanggung jawab, mengganggu pekerjaan yang terfokus, atau memperkenalkan ekspektasi yang bertentangan.

Inilah yang biasanya menjadi masalah:

Gaya penulisan kode yang berbeda sering bertabrakan , mengubah proses tinjauan menjadi perdebatan tentang format daripada logika.

Komunikasi menjadi masalah ketika tim menggunakan alat yang berbeda atau menggunakan istilah teknis yang rumit. Pertanyaan sederhana dapat memakan waktu berhari-hari untuk dijawab, menghambat permintaan pull Anda.

Tidak ada yang tahu siapa pengambil keputusan ketika melibatkan beberapa tim. Anda akhirnya terjebak dalam ketidakpastian sambil menunggu persetujuan dari seseorang yang menganggap itu bukan tanggung jawabnya.

Perbedaan zona waktu menyebabkan masalah penundaan di mana setiap putaran umpan balik memakan waktu sehari penuh, mengubah percakapan yang seharusnya hanya 30 menit menjadi pertukaran yang memakan waktu seminggu.

Tinjauan kode formal diabaikan karena pekerjaan Anda bukan prioritas bagi tim lain. Mereka fokus pada tenggat waktu mereka sendiri sementara kode Anda menunggu di antrean.

Pemeriksa kode kekurangan konteks tentang mengapa hal-hal bekerja seperti yang mereka lakukan dalam basis kode Anda. Mereka mungkin menandai sesuatu sebagai salah saat menangani kasus tepi yang diketahui, atau melewatkan masalah sebenarnya karena mereka tidak memahami domain Anda.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain memberikan konteks yang hilang yang sering menghambat proses tinjauan kode. Karena asisten berbasis AI ini memahami ruang kerja Anda, ia dapat menjelaskan mengapa suatu fungsi ada atau apa yang dimaksudkan oleh suatu logika. Hilangkan kesenjangan konteks saat mengelola tinjauan kode dan hemat waktu dengan ClickUp Brain Misalkan seseorang menandai baris kode dalam alur checkout Anda. AI untuk tim perangkat lunak dapat memberitahu mereka bahwa itu merupakan bagian dari perbaikan kasus khusus dari sprint sebelumnya, sambil menarik dokumen dan tugas relevan dari ruang kerja untuk konteks tambahan. Dengan begitu, peninjau tidak perlu menghabiskan waktu menebak niat di balik kode tersebut. 📌 Coba prompt ini: Jelaskan tujuan logika retry dalam API checkout dan beritahu saya apakah hal itu terkait dengan bug atau pembaruan fitur sebelumnya.

Praktik Terbaik untuk Mempercepat Proses Review Kode di Antara Tim

Tinjauan kode seringkali menghambat produktivitas pengembang ketika melibatkan beberapa tim. Berikut cara pengembang dapat mempercepat tinjauan kode di seluruh tim dan menjaga produktivitas tetap berjalan lancar. 👇

Tulis deskripsi PR yang detail.

Hentikan penulisan 'Bug diperbaiki di alur pembayaran' dan mulailah menjelaskan apa yang rusak dan mengapa perbaikan Anda berfungsi. Anda juga ingin:

Sertakan tautan tiket, langkah-langkah untuk mereproduksi masalah asli, dan apa yang telah Anda uji.

Daftar tim yang Anda hubungi saat mengubah infrastruktur bersama.

Tambahkan bagian 'Fokuskan tinjauan Anda di sini' yang mengarah ke 50 baris yang penting dalam permintaan pull Anda yang terdiri dari 300 baris.

Ketika seorang peninjau dapat memahami perubahan Anda dalam dua menit daripada 20 menit, Anda akan mendapatkan umpan balik yang lebih cepat dan lebih baik.

💡 Tips Pro: Saat mengusulkan perubahan, jelaskan mengapa perubahan tersebut penting. Hal ini menciptakan jejak pengetahuan yang mengurangi pertanyaan berulang dan membantu reviewer di masa depan.

Jelaskan tanggung jawab dengan jelas

Tambahkan berkas CODEOWNERS yang secara otomatis menandai orang yang tepat.

Tambahkan tabel di README Anda: ‘Perubahan kode otentikasi → Tim Keamanan wajib, Tim Backend opsional.’ Ketika seseorang membuka PR yang melibatkan kode dari lima tim, mereka tahu persis siapa yang harus ditunggu dan siapa yang hanya ikut untuk berbagi pengetahuan.

Tegakkan waktu respons dan atasi hambatan.

Deadline tidak akan berhenti hanya karena seseorang sibuk, jadi akan sangat membantu jika seluruh tim menganggap responsivitas dalam tinjauan sebagai bagian dari alur kerja normal.

Belum mendapat tanggapan dalam 24 jam? Hubungi mereka. Jika sudah lebih dari 48 jam, escalate ke atasan mereka atau cari reviewer lain. Dan jika reviewer memberikan sepuluh komentar filosofis, Anda dapat meminta mereka untuk 'melakukan panggilan singkat dalam 10 menit' dan membahasnya secara langsung.

💡 Tips Pro: Berikan label awal pada PR berdasarkan risiko dan cakupan. Berikan label pada setiap PR sebagai risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi, dan catat apakah perubahan tersebut memengaruhi beberapa tim. Dengan cara ini, tinjauan rekan kerja dapat dilakukan lebih cepat, memastikan peninjau segera tahu di mana harus fokus, dan perubahan berisiko tinggi mendapatkan tinjauan tambahan.

Catat keputusan arsitektur

Ketika Anda membuat pilihan yang tidak jelas, seperti menggunakan Redis daripada Postgres untuk caching, catatlah dalam Architecture Decision Record (ADR) atau wiki tim. Dan pastikan Anda menyertakan tautan ke dokumen tersebut dalam pull request Anda.

Dengan sistem ini, peninjau eksternal tidak lagi mempertanyakan keputusan yang sudah dibahas dan disetujui. Selain itu, anggota tim baru dapat menghindari kesalahan yang sama.

Buat contoh pull request (PR) untuk pola umum.

Ketika seseorang berhasil membuat pull request lintas tim (deskripsi yang bagus, kode yang terstruktur dengan baik, dan menangani semua kasus khusus), simpan tautannya. Bagikan dengan orang baru dan gunakan sebagai referensi saat melakukan tinjauan.

‘Begini cara kami biasanya menangani otentikasi antar layanan’ dengan tautan lebih baik daripada menjelaskan dari awal setiap kali. Bangun perpustakaan contoh-contoh baik yang dapat dipelajari oleh organisasi Anda.

Ini adalah alat-alat terbaik untuk meningkatkan proses tinjauan kode di seluruh tim. 🧑‍💻

1. ClickUp (Terbaik untuk tinjauan kode dan komunikasi terpusat antar tim)

Buat Tugas ClickUp untuk PR Kelola setiap PR sebagai Tugas ClickUp untuk visibilitas real-time di antrian tinjauan Anda.

Solusi Manajemen Proyek Perangkat Lunak ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Bagi tim pengembang yang mengelola beberapa permintaan pull, siklus tinjauan, dan pembaruan dokumentasi, hal ini memberikan struktur dan pertanggungjawaban pada setiap tahap proses tinjauan kode.

Begini cara kerjanya untuk menjaga proses tinjauan tetap berjalan lancar dan komunikasi tetap jelas di seluruh tim. 💻

Jaga agar tinjauan tetap transparan dan berjalan lancar.

ClickUp Tasks memberikan tempat yang tepat untuk setiap pull request. Setiap tugas mencatat konteks tinjauan, penugasan peninjau, dan kemajuan dalam satu tempat, sehingga tidak ada pull request yang hilang atau terabaikan. Tim dapat menyaring tugas tinjauan berdasarkan sprint, repositori, atau status untuk dengan cepat melihat apa yang sedang menunggu.

Misalkan seorang pengembang backend mengirimkan pull request (PR) untuk optimasi respons API. Mereka membuat tugas berjudul ‘Optimize API Caching for Product Endpoints’ dan menghubungkannya dengan PR tersebut. Tugas tersebut mencakup hasil pengujian, tag peninjau, dan daftar periksa singkat tentang area yang perlu difokuskan. Peninjau dapat menambahkan catatan langsung ke dalam tugas, memperbarui status menjadi ‘Perubahan Diminta’, dan mengalihkan tugas tersebut ke tim DevOps.

Otomatiskan segala hal yang menghambat produktivitas Anda.

ClickUp Automations menghilangkan langkah-langkah manual yang membosankan yang sering menunda proses tinjauan. Mereka menangani tindakan berulang, seperti penugasan peninjau, kemajuan tugas, dan pemberitahuan tim, sehingga insinyur dapat fokus pada memberikan umpan balik yang sebenarnya.

Buat aturan otomatisasi ClickUp yang cerdas untuk memastikan tinjauan kode tetap tepat waktu dan terorganisir

Anda dapat membuat aturan otomatisasi seperti:

Tugaskan peninjau secara otomatis berdasarkan jenis file atau tim (misalnya, semua PR frontend ke peninjau UI)

Beritahu pemimpin tim pengembang jika permintaan pull (PR) tidak direview dalam waktu lebih dari 48 jam.

Buat subtugas untuk pengujian QA atau dokumentasi setelah pull request (PR) digabungkan.

Ubah kekacauan umpan balik menjadi tindakan yang jelas.

ClickUp Brain, alat AI untuk pengembang, memudahkan tindak lanjut tinjauan. Ia secara instan merangkum umpan balik peninjau, mengidentifikasi hambatan, dan mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan pemilik dan batas waktu.

Minta ClickUp Brain untuk merangkum kemajuan tim dan mengekstrak tugas yang dapat ditindaklanjuti secara instan

Bayangkan sebuah thread PR dengan 300 komentar yang penuh dengan komentar seperti ‘nit,’ ‘fix later,’ dan ‘needs testing.’ Dengan satu perintah, ClickUp Brain mengidentifikasi masalah utama, membuat subtugas seperti ‘Perbarui penanganan kesalahan API’ atau ‘Tambahkan uji unit untuk paginasi,’ dan menugaskan subtugas tersebut kepada pengembang yang tepat.

✅ Coba prompt berikut: Ringkas semua umpan balik terkait tugas ini dan tetapkan tindakan yang perlu dilakukan.

Buat pembaruan proyek dari semua komentar terkait PR selama seminggu ini.

Daftar hambatan yang disebutkan dalam thread tinjauan kode terbaru

Catat langkah selanjutnya sebelum hilang.

Diskusi tinjauan sering kali mengidentifikasi perbaikan di masa depan, seperti refaktor kecil, penyesuaian kinerja, atau kebutuhan pengujian. ClickUp AI Agents menangani hal tersebut secara otomatis, mengubah wawasan tinjauan menjadi tugas yang dapat dilacak tanpa input manual.

Biarkan ClickUp AI Agents mengubah umpan balik berulang menjadi tugas teknik yang dapat ditindaklanjuti

Anda dapat menggunakan Agen AI untuk:

Deteksi masalah yang berulang (misalnya, tes yang hilang) dan buat tugas tindak lanjut untuk masalah tersebut.

Tugaskan item backlog secara otomatis berdasarkan pola diskusi.

Identifikasi dan catat bug umum yang dilaporkan selama proses tinjauan.

Misalnya, beberapa PR menyoroti ketidakhadiran unit test di modul yang sama. Agen AI dapat membuat tugas baru bernama ‘Tambahkan Unit Test untuk UserService.js’, menugaskan tugas tersebut ke tim QA, dan menghubungkan semua PR terkait.

Fitur terbaik ClickUp

Hubungkan ke alat pihak ketiga: Hubungkan repositori seperti GitHub, GitLab, dan Bitbucket ke ruang kerja Anda. Setiap commit, PR, dan branch akan disinkronkan dengan tugas ClickUp yang sesuai melalui Hubungkan repositori seperti GitHub, GitLab, dan Bitbucket ke ruang kerja Anda. Setiap commit, PR, dan branch akan disinkronkan dengan tugas ClickUp yang sesuai melalui integrasi ClickUp

Jaga agar standar penulisan kode tetap mudah diakses: Simpan pedoman penulisan kode, daftar periksa peninjau, dan potongan kode yang dapat digunakan kembali dalam Simpan pedoman penulisan kode, daftar periksa peninjau, dan potongan kode yang dapat digunakan kembali dalam dokumen kolaboratif ClickUp untuk menghindari penyebaran pekerjaan yang tidak terkendali

Jaga dokumentasi yang jelas: Minta ClickUp Brain’s AI Writer for Work untuk merangkum PR yang panjang, mengekstrak bagian yang relevan, atau Minta ClickUp Brain’suntuk merangkum PR yang panjang, mengekstrak bagian yang relevan, atau menyusun dokumentasi kode sesuai gaya penulisan Anda.

Batasan ClickUp

Opsi penyesuaian yang luas mungkin terasa membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

📮 ClickUp Insight: Ketika sistem gagal, karyawan menjadi kreatif—tetapi itu tidak selalu hal yang baik. 17% karyawan mengandalkan solusi pribadi seperti menyimpan email, mengambil tangkapan layar, atau mencatat sendiri dengan teliti untuk melacak pekerjaan. Sementara itu, 20% karyawan tidak dapat menemukan apa yang mereka butuhkan dan terpaksa bertanya kepada rekan kerja—mengganggu waktu fokus kedua belah pihak. Dengan ClickUp, Anda dapat mengubah email menjadi tugas yang dapat dilacak, menghubungkan obrolan dengan tugas, mendapatkan jawaban dari AI, dan lebih banyak lagi dalam satu ruang kerja! 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

2. Gerrit (Terbaik untuk presisi tinjauan tingkat commit)

melalui Gerrit

Gerrit beroperasi pada sistem tinjauan berbasis patch yang memperlakukan setiap commit sebagai perubahan terpisah yang memerlukan persetujuan sebelum digabungkan. Peninjau memberikan label seperti Code-Review +2 atau Verified +1, menciptakan sistem voting yang menentukan kesiapan penggabungan. Pendekatan ini mencegah masalah 'setujui dan lupakan' yang umum terjadi di alat lain.

Fitur terbaik Gerrit

Gunakan server SSH dan HTTPS yang didukung Git untuk bekerja secara mulus bersama alur kerja Git yang sudah ada.

Lakukan iterasi pada tambalan individu melalui beberapa revisi tanpa mengotori riwayat repositori.

Pastikan setiap baris kode melewati titik pemeriksaan yang sama dengan ketat menggunakan konvensi cabang refs/for.

Batasan Gerrit

Sulit untuk menyelesaikan konflik penggabungan secara langsung dari platform karena terkadang platform tersebut keluar secara otomatis.

Harga Gerrit

Bronze: $13.000/tahun (hingga 100 pengguna)

Silver: $18.000/tahun (hingga 100 pengguna)

Gold: $39.000/tahun (hingga 100 pengguna)

Platinum: $90.000/tahun (hingga 100 pengguna)

Penilaian dan tinjauan Gerrit

G2: 4. 3/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup tinjauan

🔍 Tahukah Anda? Banyak proyek open-source, seperti Linux, masih sangat bergantung pada alur kerja tinjauan berbasis patch yang mirip dengan era 1970-an.

3. GitHub (Terbaik untuk tinjauan kode terdistribusi dan asinkron)

melalui GitHub

Pull requests menjadi tulang punggung alur kerja tinjauan GitHub, menciptakan thread diskusi seputar perubahan yang diusulkan. Pengembang dapat mengusulkan perubahan baris kode secara spesifik yang dapat diterapkan langsung oleh penulis melalui antarmuka, menghilangkan perdebatan bolak-balik seperti komentar "coba ini saja". Selain itu, pelacakan penyelesaian thread memastikan tidak ada umpan balik yang hilang dalam diskusi yang panjang.

Fitur terbaik GitHub

Dapatkan tinjauan kode yang didukung AI dengan GitHub Copilot saat pengembang menulis kode.

Otomatiskan pengalihan dengan 'peninjau yang diwajibkan' dan CODEOWNERS, memastikan orang yang tepat melihat perubahan yang memengaruhi domain mereka.

Gunakan model asinkron GitHub untuk memastikan bahwa tinjauan dilakukan secara berkelanjutan.

Batasan GitHub

Pengaturan dan izinnya membingungkan, terutama bagi organisasi perusahaan yang mengelola beberapa repositori.

Harga GitHub

Gratis

Tim: $4 per bulan per pengguna

Enterprise: $21 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan GitHub

G2: 4. 6/5 (2.600+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (6.140+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Konsep tinjauan kode bermula pada tahun 1950-an, ketika para programmer yang bekerja pada mainframe awal seperti IBM 704 secara manual memeriksa kartu pukulan satu sama lain untuk mencari kesalahan sebelum menjalankan tugas.

4. SonarQube (Terbaik untuk alur kerja pemindaian keamanan otomatis)

melalui SonarQube

SonarQube menjalankan tinjauan otomatis melalui analisis statis, menerapkan lebih dari 6.500 aturan di lebih dari 35 bahasa pemrograman untuk mendeteksi bug, kerentanan, dan celah keamanan. Agen AI untuk pemrograman terintegrasi ke dalam pipeline CI/CD Anda dan bertindak sebagai penjaga gerbang sebelum kode mencapai peninjau manusia.

Fitur terbaik SonarQube

Gunakan fitur quality gates yang menetapkan ambang batas lulus/gagal berdasarkan cakupan pengujian, duplikasi, dan peringkat keamanan.

Biarkan mesin Pengujian Keamanan Aplikasi Statis (SAST) mendeteksi kerentanan keamanan dan memberikan panduan untuk memperbaiki kesalahan sebelum pengujian dimulai.

Visualisasikan akumulasi utang teknis seiring waktu untuk menentukan pekerjaan refaktoring mana yang paling penting.

Batasan SonarQube

Ini menandai potensi masalah, tetapi tidak dapat menilai apakah logika bisnis Anda masuk akal.

Harga SonarQube

Gratis

Tim: $32/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan SonarQube

G2: 4.5/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (60+ ulasan)

🤝 Pengingat Ramah: Dorong para peninjau untuk menghabiskan 30-60 menit per sesi. Sesi yang lebih lama dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan kemungkinan terlewatnya bug yang halus.

5. CodeTogether (Terbaik untuk tinjauan pasangan secara sinkron)

melalui CodeTogether

CodeTogether menghadirkan tinjauan kode kolaboratif secara real-time langsung ke editor kode Anda, mengubah proses tinjauan asinkron biasa menjadi sesi pemrograman berpasangan secara langsung. Pengembang dapat bergabung dari Eclipse, IntelliJ, atau VS Code. Bahkan, tamu tidak perlu menggunakan IDE yang sama dengan tuan rumah dan dapat bergabung melalui browser.

Fitur terbaik CodeTogether

Gunakan fitur obrolan suara, video, dan teks yang terintegrasi langsung ke dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak.

Pertahankan preferensi editor, tema, dan pintasan Anda sendiri saat bekerja pada kode bersama.

Rekam sesi untuk tujuan dokumentasi atau pelatihan di dalam alat tersebut.

Batasan CodeTogether

Tidak memiliki kemampuan offline dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lunak lama atau bahasa pemrograman yang berbeda.

Harga CodeTogether

Paket Pemula: $10/bulan per pengguna

Rencana Bisnis: $49 per bulan per pengguna

Paket Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian CodeTogether

G2: Tidak cukup tinjauan

Capterra: Tidak cukup tinjauan

Strategi Kolaborasi Antar Tim

Inilah cara membangun kolaborasi yang berhasil meskipun terpisah jarak, jadwal yang berbeda, dan prioritas yang bersaing. 🪄

Desain untuk asinkron sejak awal

Kemungkinan besar, tim peninjau lintas tim Anda bahkan tidak akan online pada waktu yang sama dengan Anda. Daripada mencoba menyisipkan panggilan cepat, berikut cara yang lebih baik:

Sertakan semua informasi penting di deskripsi pull request: Tulis deskripsi tersebut dengan asumsi reviewer berada di belahan bumi yang berbeda dan tidak akan merespons dalam 12 jam. Masalah apa yang Anda selesaikan? Apa yang telah Anda coba tetapi tidak berhasil? Di mana bagian yang sulit?

Rekam video untuk hal-hal yang kompleks: Jelaskan perubahan Anda dalam Jelaskan perubahan Anda dalam ClickUp Clip ; ini lebih baik daripada 20+ pesan chat yang tersebar selama dua hari. Peninjau dapat menonton dengan kecepatan 2x dan memahami apa yang Anda bangun.

Jawab pertanyaan yang jelas: Pastikan pertanyaan seperti, ‘Mengapa Anda tidak menggunakan UserService yang sudah ada?’ dijawab dalam deskripsi Anda.

🚀 Keunggulan ClickUp: Tinjauan asinkron hanya berfungsi jika komunikasi tetap jelas dan mudah diikuti. ClickUp Chat menjaga percakapan tersebut terhubung dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga pembaruan tidak hilang begitu saja. Gunakan ClickUp Chat di perangkat pilihan Anda untuk mengonsolidasikan konteks Anda dapat membagikan tautan pull request, memberikan konteks singkat, dan menandai rekan tim yang perlu melakukan tinjauan. Fitur-fitur ini juga kompatibel dengan perangkat seluler.

Hentikan memperlakukan dokumentasi seperti tugas rumah.

Penulisan dokumentasi kode merupakan bagian dari proses peluncuran fitur. Setiap pull request lintas tim harus:

Link ke dokumen arsitektur yang menjelaskan mengapa layanan Anda ada dan bagaimana layanan tersebut terintegrasi.

Perbarui panduan implementasi saat Anda mengubah cara sesuatu diimplementasikan atau diskalakan.

Tambahkan diagram untuk segala hal yang melibatkan lebih dari dua layanan yang berkomunikasi satu sama lain.

Sekarang, inilah yang biasanya terjadi: permintaan pull lintas tim pertama kali terasa sulit karena tidak ada dokumentasi, dan Anda menulisnya sebagai bagian dari permintaan pull tersebut. Lima permintaan pull berikutnya berjalan lancar karena para peninjau dapat melakukannya sendiri. Pada permintaan pull ke-10, anggota tim baru dapat meninjau kode Anda dengan percaya diri karena pengetahuan tersebut kini sudah tercatat di luar kepala Anda.

Perpindahan konteks manual adalah di mana tinjauan terpengaruh. Hubungkan semuanya:

PR secara otomatis terhubung ke tiket sehingga peninjau dapat melihat konteks bisnisnya.

Tiket terhubung kembali ke PR, sehingga manajer produk dapat melihat apa yang telah dirilis.

Komentar CI/CD baik saat deployment berhasil maupun gagal.

Tujuannya adalah dengan mengklik satu tautan, Anda akan mendapatkan gambaran lengkapnya.

🚀 Keunggulan ClickUp: Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat mengintegrasikan alat-alat Anda, menghilangkan penyebaran AI yang berlebihan. Pencarian universal kontekstualnya memungkinkan Anda mengakses PR, tiket, dan dokumen terkait dari ClickUp, GitHub, bahkan Google Drive dalam hitungan detik. Gunakan perintah suara untuk membuat atau memperbarui tiket tanpa perlu beralih tab, sementara otomatisasi bertenaga AI memastikan pembaruan mengalir di seluruh ekosistem Anda.

Lakukan tinjauan berpasangan untuk hal-hal yang tidak boleh rusak.

Peninjau tunggal untuk refactoring? Bisa. Peninjau tunggal untuk perubahan autentikasi yang memengaruhi setiap microservice? Anda sedang meminta insiden pada pukul 2 pagi. Untuk sistem kritis:

Tugaskan setidaknya dua peninjau; satu untuk mendeteksi kesalahan logika, dan yang lain untuk mengidentifikasi masalah keamanan.

Jelaskan secara jelas di saluran 'Codeowners' Anda jalur mana yang memerlukan tinjauan berpasangan.

Jangan minta maaf atas pengawasan ekstra. Saat tinjauan berpasangan pertama kali menemukan bug yang bisa merusak produksi, hal itu akan terbayar seratus kali lipat.

Ya, memang lambat, tetapi insiden produksi lebih lambat.

🔍 Tahukah Anda? Michael Fagan, saat bekerja di IBM pada tahun 1970-an, mengembangkan sistem formal pertama untuk tinjauan kode oleh rekan kerja: Fagan Inspection. Proses terstruktur ini mendefinisikan peran dan langkah-langkah seperti perencanaan, persiapan, pertemuan tinjauan, perbaikan, dan tindak lanjut untuk mendeteksi cacat sedini mungkin dalam siklus pengembangan.

Rotasi tugas tinjauan lintas tim

Seseorang yang sama yang meninjau setiap pull request eksternal dapat menjadi bottleneck, yang dapat menyebabkan kelelahan. Inilah gambaran skenario ideal:

Tugaskan peninjau mingguan untuk pekerjaan lintas tim di semua tim.

Tambahkan ke kalender bersama agar orang tahu siapa yang bertugas.

Masukkan dalam perencanaan sprint; tugas tinjauan kode bukanlah 'tambahan,' melainkan bagian dari pekerjaan.

Rotasi setiap minggu atau dua minggu sekali agar pengetahuan tersebar luas.

Orang yang bertugas bergiliran tahu bahwa mereka adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatasi hambatan pada minggu itu. Sementara yang lain tahu bahwa mereka dapat fokus pada pekerjaan mereka sendiri.

Lakukan tinjauan kode secara retrospektif setiap kuartal.

Di sini, kita membahas secara khusus tentang tinjauan lintas tim:

Tampilkan pull request terburuk dari kuartal lalu dan diskusikan apa yang membuatnya menjadi masalah.

Sorot pull request terbaik dan jadikan sebagai templat yang diadopsi oleh semua orang.

Voting untuk menentukan topik yang tidak perlu diperdebatkan lagi, lalu dokumentasikan keputusan tersebut.

Identifikasi insiden yang hampir terlewat di mana tinjauan hampir tidak mendeteksi bug kritis.

Inilah tempat Anda mengubah 'kita harus menulis PR yang lebih baik' menjadi 'inilah tepatnya seperti apa PR yang baik untuk tim kita.'

Mengukur Kesuksesan Peninjauan Kode yang Dioptimalkan

Menjadi programmer yang lebih baik sulit jika Anda tidak mengukurnya. Namun, sebagian besar tim melacak metrik yang tidak menunjukkan apakah tinjauan tersebut efektif.

Inilah yang penting. 📊

Waktu penyelesaian tinjauan (tetapi lacak dengan benar)

Jika Anda hanya mengukur rata-rata, Anda harus ingat bahwa hal ini menyembunyikan PR yang tertahan selama seminggu sementara fitur Anda sedang dalam proses pengembangan. Inilah yang perlu diperhatikan:

Waktu hingga tinjauan pertama: Standar industri adalah 24 jam. Jika milik Anda tiga hari, itu adalah titik leher botol Anda.

Waktu penggabungan: Harus kurang dari 72 jam untuk sebagian besar PR, dari dibuka hingga diimplementasikan.

P95 kali, bukan rata-rata: Jika rata-rata Anda adalah dua hari tetapi persentil ke-95 Anda adalah dua minggu, setengah tim Anda terus-menerus terhalang.

Bug yang terdeteksi dalam tinjauan vs. bug di produksi

Tujuan utama dari tinjauan adalah untuk mendeteksi bug sebelum pelanggan menemukannya. Lacak:

Berapa banyak insiden P0/P1 yang dapat dilacak kembali ke kode yang baru saja digabungkan? Jika angkanya lebih dari 10%, proses tinjauan Anda tidak efektif.

Jenis bug apa yang dapat terdeteksi melalui tinjauan? Kerentanan injeksi SQL? Bagus. Tanda titik koma yang hilang? Linter Anda seharusnya dapat menangani hal itu.

Jenis apa yang lolos ke produksi? Jika tinjauan menangkap masalah gaya tetapi melewatkan kondisi balapan, Anda sedang meninjau hal yang salah.

🔍 Tahukah Anda? Kecemasan terkait tinjauan kode tidak hanya dialami oleh pengembang pemula. Sebuah studi menemukan bahwa pengembang di semua tingkat pengalaman dapat mengalami kecemasan terkait tinjauan kode. Hal ini menantang mitos umum bahwa hanya pengembang yang kurang berpengalaman yang terpengaruh.

Kepuasan pengembang

Tim Anda akan memberi tahu Anda jika tinjauan tidak efektif, tetapi hanya jika Anda menanyakannya setiap kuartal:

Apakah tinjauan ini bermanfaat atau hanya birokrasi? (Skala 1-10)

Apakah Anda merasa terhambat karena harus menunggu ulasan?

Apakah komentar tersebut konstruktif atau hanya mengkritik hal-hal kecil?

Apakah Anda merasa takut meminta tinjauan lintas tim?

Jika tingkat kepuasan menurun, metrik Anda mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi proses pengembangan Anda bermasalah. Mungkin para peninjau terlalu fokus pada detail kecil seperti nama variabel sambil mengabaikan masalah arsitektur. Mungkin tinjauan lintas tim terasa tidak ramah. Angka-angka tidak akan memberitahu Anda hal ini, tim Anda yang akan melakukannya.

💡 Tips Pro: Buat siklus umpan balik triwulanan menggunakan formulir ClickUp untuk memahami bagaimana proses tinjauan dirasakan oleh tim. Dengan menggunakan templat pengembangan perangkat lunak, Anda dapat membuat survei cepat yang menanyakan pertanyaan terfokus, seperti seberapa berguna tinjauan tersebut, apakah tinjauan tersebut menyebabkan hambatan, atau apakah umpan balik terasa konstruktif.

Kecepatan (tetapi lakukan dengan bijak)

Apakah menyederhanakan proses tinjauan benar-benar membuat Anda dapat merilis lebih cepat?

Jumlah poin cerita atau fitur per sprint sebelum dan setelah perubahan

Waktu dari commit hingga produksi di seluruh pipeline.

Namun, perhatikan juga laporan bug ; jika kecepatan pengembangan meningkat dua kali lipat tetapi insiden produksi meningkat tiga kali lipat, Anda telah "mempercepat" diri sendiri ke dalam krisis kualitas.

Tujuan di sini adalah mencapai kecepatan yang berkelanjutan sambil mempertahankan kualitas. Ukur keduanya, atau Anda hanya mengukur seberapa cepat Anda dapat merilis bug.

Bangun dasbor yang dapat dilihat oleh orang-orang.

Buat Dashboard ClickUp untuk melacak setiap permintaan pull, peninjau, dan hasilnya di satu tempat, dan lihat apa yang menghambat siklus rilis Anda.

Visualisasikan kecepatan sprint, aliran kumulatif, dan beban kerja di Dashboard ClickUp

Atur kartu yang menyoroti:

PR yang menunggu lebih dari 48 jam dengan nama pemilik (tidak ada yang lebih memotivasi daripada akuntabilitas publik)

Waktu tinjauan rata-rata per tim, sehingga titik-titik penyumbatan menjadi jelas.

Jumlah tinjauan yang diselesaikan per orang untuk mengidentifikasi anggota tim yang tidak berkontribusi.

Bug yang terdeteksi vs. yang lolos sebagai pemeriksaan kualitas

Tempelkan di papan di kantor atau bagikan dalam rapat standup hari Senin. Ketika metrik terlihat, mereka menjadi penting.

Tonton video ini untuk mempelajari cara membuat dashboard untuk manajemen proyek perangkat lunak:

Anda juga dapat menjadwalkan laporan di ClickUp untuk memastikan orang yang tepat menerima wawasan tersebut secara otomatis. Cukup tambahkan alamat email mereka, pilih frekuensi reguler (harian, mingguan, bulanan), dan mereka akan menerima ringkasan PDF.

Jadwalkan Laporan di ClickUp untuk memastikan tim berada di halaman yang sama mengenai kinerja dan kemajuan

Setelah itu, Anda dapat dengan mudah meninjau pola komentar:

Rata-rata komentar per PR: Jika jumlahnya 30 atau lebih, ada yang salah. PR terlalu besar? Standar tidak jelas? Peninjau terlalu banyak berdebat?

Putaran revisi: Jika PR rata-rata membutuhkan empat putaran revisi, Anda tidak cukup jelas dalam menjelaskan apa yang perlu diubah.

Persetujuan tanpa komentar: Jika semua hal disetujui tanpa umpan balik, tinjauan hanyalah formalitas.

Berikut ini adalah pendapat Teresa Sothcott, PMO di VMware, tentang ClickUp:

Dashboard ClickUp benar-benar mengubah permainan bagi kami karena kini kami memiliki pandangan real-time yang sesungguhnya tentang apa yang sedang terjadi. Kami dapat dengan mudah melihat pekerjaan yang telah diselesaikan dan juga pekerjaan yang sedang berlangsung

Keseimbangan tinjauan lintas tim

Apakah beberapa tim melakukan semua pekerjaan sementara yang lain menghilang?

Permintaan tinjauan vs. tinjauan yang diberikan oleh tim: Jika tim Anda mengirim 50 permintaan dan menyelesaikan lima, itu tidak berkelanjutan.

Tingkat respons: Tim mana yang secara rutin mengabaikan permintaan pull lintas tim?

Gunakan data ini untuk menyeimbangkan atau mengformalkan ekspektasi. ‘Kami meninjau kode Anda, Anda meninjau kode kami’ harus dinyatakan secara eksplisit, bukan hanya diharapkan.

Gunakan Git dengan Mudah Bersama ClickUp

Tinjauan kode yang efektif mendorong kemajuan tim. Mereka mengubah umpan balik menjadi kolaborasi, mencegah kejutan di menit-menit terakhir, dan membantu setiap pengembang merasa percaya diri sebelum melakukan penggabungan kode. Ketika proses berjalan lancar, siklus rilis secara keseluruhan terasa lebih ringan.

ClickUp memberikan peningkatan signifikan pada alur kerja tersebut. Platform ini mengintegrasikan tugas tinjauan, pembaruan tim, dan diskusi dalam ruang kerja terhubung, sementara ClickUp Brain memastikan proses berjalan lancar. Permintaan tinjauan secara otomatis menemukan orang yang tepat, komentar diubah menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, dan setiap permintaan pull tetap terlihat tanpa perlu mengejar pembaruan.

Daftar gratis di ClickUp hari ini dan lihat seberapa cepat tinjauan kode dapat dilakukan ketika semuanya (dan semua orang) bekerja dengan baik. ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Untuk mempermudah proses tinjauan kode, fokuslah pada menjaga agar permintaan pull tetap terkelola dengan membatasi perubahan kode sekitar 200-400 baris per kali. Tetapkan daftar periksa tinjauan yang jelas dan berikan umpan balik tepat waktu. Otomatisasi, seperti linting, analisis statis, dan integrasi CI/CD, dapat menangani pemeriksaan kualitas rutin.

Tugaskan peninjau berdasarkan keahlian dan gunakan alat kolaborasi untuk mengonsolidasikan komentar. ClickUp dapat membantu dengan menghubungkan PR ke tugas, sehingga semua orang tahu siapa yang meninjau apa dan batas waktu terlihat di seluruh zona waktu.

Terapkan standar penulisan kode, jalankan uji otomatis, dan gunakan alat analisis statis untuk meningkatkan kualitas kode. Lakukan tinjauan rekan kerja secara teratur dan terstruktur, serta prioritaskan kode yang bersih, mudah dibaca, dan telah diuji dengan baik. Dashboard ClickUp dapat melacak metrik kualitas, menjaga daftar periksa untuk peninjau, dan membuat laporan untuk memantau kesehatan kode.

Platform seperti GitHub, GitLab, dan Bitbucket sangat cocok untuk tinjauan lintas tim. Alat tinjauan kode seperti Danger atau SonarQube dapat mengotomatisasi pemeriksaan. Selain itu, mengintegrasikan pelacakan PR ke dalam ClickUp memastikan semua pihak tetap selaras dan mengurangi hambatan.

Secara umum, dua hingga tiga peninjau bekerja paling efektif. Salah satunya harus familiar dengan area kode, sementara yang lain dapat memberikan sudut pandang baru. Untuk perubahan rutin atau tim kecil, satu peninjau mungkin sudah cukup, sementara perubahan kritis atau besar memerlukan lebih dari tiga peninjau.

Otomatisasi dapat menjalankan tes, memeriksa gaya kode, mengidentifikasi kerentanan, dan mengirim pengingat untuk tinjauan yang tertunda. Kemampuan otomatisasi ClickUp dapat mengelola permintaan pull (PR), memperbarui status, dan memberi tahu peninjau, sehingga proses menjadi lebih cepat dan konsisten.