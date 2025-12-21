11 Alternatif Terbaik Attio yang Layak Dicoba di [tahun]

Membangun bisnis di awal-awal sudah cukup rumit tanpa harus ditambah dengan kekacauan dari CRM Anda. Anda mengunggah prospek, mengatur beberapa kolom, melibatkan tim Anda… dan kemudian sesuatu rusak. Sebuah kolom tidak sinkron, sebuah kolom tidak bisa diganti namanya, atau setengah data Anda menghilang ke dalam folder yang Anda yakini tidak pernah Anda buat.

Jika Anda telah mencoba Attio pada fase ini, hal ini mungkin relevan bagi Anda.

Ketika data pelanggan Anda menjadi lebih sulit dikelola di dalam CRM Anda daripada di spreadsheet, itu adalah tanda bahwa Anda perlu mulai mempertimbangkan alternatif Attio.

Dalam posting blog ini, kami telah menyusun daftar alternatif Attio beserta kelebihan, kelemahan, dan harga mereka, serta siapa yang paling cocok menggunakannya. Mari mulai pencariannya! 🔭

Mengapa Memilih Alternatif Attio?

Banyak pengguna Attio melaporkan mengalami kendala selama implementasi CRM, termasuk proses onboarding yang lambat, alur kerja yang terganggu, dan batasan dalam penyesuaian.

Mari kita lihat beberapa alasan umum mengapa tim mencari alternatif Attio:

Pengunggahan dan pemrosesan data yang tidak dapat diandalkan: Sistem ini gagal mengunggah dan memproses data prospek secara andal (bahkan saat berada dalam batas akun), mengakibatkan catatan yang hilang, atribut yang diabaikan, dan waktu yang terbuang selama alur kerja yang intens.

Keterbatasan fleksibilitas pada atribut objek sistem: Atribut inti seperti Perusahaan, Orang, dan lainnya tidak dapat diubah namanya, yang membatasi Atribut inti seperti Perusahaan, Orang, dan lainnya tidak dapat diubah namanya, yang membatasi perbaikan proses penjualan bagi tim dengan alur kerja niche atau non-tradisional.

Kurangnya dukungan bahasa untuk fitur AI utama: Transkripsi panggilan, pengayaan, dan fitur AI lainnya saat ini tidak mendukung bahasa Prancis, memaksa tim multibahasa untuk mengelola tugas-tugas tersebut secara manual.

Kurangnya kedalaman di balik antarmuka: Beberapa pengguna merasa bahwa meskipun Attio memiliki antarmuka yang ramah pengguna, ia kekurangan fitur CRM penting seperti AI, pemodelan data, atau analitik dan otomatisasi lanjutan

Kekurangan integrasi yang penting: Ketiadaan koneksi ke berbagai alat, seperti Amplitude, dapat menjadi hambatan bagi tim yang berorientasi produk atau berbasis data yang bergantung pada alur kerja analitik yang lancar.

🧠 Fakta Menarik: CRM modern memiliki dua pionir: Robert dan Kate Kestnbaum, yang memperkenalkan 'database marketing' pada tahun 1980-an. Ini adalah kali pertama informasi pelanggan disimpan secara digital untuk pemasaran yang ditargetkan.

11 Alternatif Attio dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan antara perangkat lunak CRM ini:

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan manajemen kerja terpadu, alur kerja yang dapat disesuaikan, dan kolaborasi terintegrasi antar proyek. CRM bawaan dengan pipeline yang dapat disesuaikan, Bidang Kustom, Tujuan, wawasan berbasis AI dengan ClickUp Brain, otomatisasi untuk pembaruan tahap dan pengingat, obrolan real-time, kolaborasi dokumen, Pencarian Perusahaan, dan dasbor visual. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. HubSpot CRM Tim penjualan dan pemasaran yang membutuhkan data bersama, otomatisasi inbound, dan pelacakan siklus hidup pelanggan. Komunikasi multi-saluran dengan Live Chat & chatbot, penilaian prospek AI, Garis Waktu Aktivitas dengan sinkronisasi otomatis email/panggilan/log, templat email, urutan email, CMS, dan otomatisasi pemasaran melalui add-on Hubs, Penulis Konten AI. Gratis; paket berbayar mulai dari $50 per pengguna per bulan. Folk Tim yang berfokus pada hubungan yang mengelola alur kerja sumber daya manusia, pendekatan pemasaran yang ramah, dan alur kerja CRM yang ringan. Smart & Magic Fields untuk interaksi yang dipersonalisasi, kampanye dan urutan otomatis, daftar kontak dan catatan yang dibagikan, serta penangkapan data dengan satu klik dari LinkedIn/Gmail/browser. Paket berbayar mulai dari $25 per pengguna per bulan. Pipedrive Tim penjualan yang menggunakan alur kerja visual, manajemen transaksi, dan alur kerja berbasis aktivitas. Asisten Penjualan AI, alur kerja yang dapat disesuaikan, formulir web dan chatbot, penjadwalan kalender, aplikasi seluler, pelacakan aktivitas, sinkronisasi email dan kalender. Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan. Affinity Tim yang berorientasi pada jaringan seperti perusahaan modal ventura (VC) dan firma investasi yang bergantung pada perkenalan dan intelijen hubungan. AI Notetaker, pemetaan hubungan, Koneksi yang Diperkirakan, data kontak/perusahaan yang diperkaya, Bidang Rumus untuk perhitungan kustom, Kursi Kolaborator Paket berbayar mulai dari $2.000 per pengguna per tahun. Bigin by Zoho CRM Usaha kecil dan freelancer yang membutuhkan alur kerja sederhana dan efisien Telepon terintegrasi, WhatsApp/SMS/saluran media sosial, alur kerja yang dapat disesuaikan, aplikasi seluler, otomatisasi berdasarkan tahap, dasbor visual, kontrol akses berdasarkan peran, dan catatan audit. Gratis; Paket berbayar mulai dari $9/bulan per pengguna Capsule CRM Pengguna individu dan tim kecil yang menginginkan manajer kontak dan penjualan yang sederhana. Profil Orang & Organisasi, Jalur untuk urutan tugas otomatis, Pipeline Kanban, pelaporan penjualan & aktivitas, dan organisasi kontak melalui ekstensi Magical. Gratis; Paket berbayar mulai dari $21 per pengguna per bulan. Salesflare Tim yang ingin penangkapan data otomatis dan penginputan manual minimal Peningkatan data otomatis dari email/kalender/profil media sosial, alur kerja seret dan lepas, pelacakan keterlibatan, urutan email, penilaian prospek AI, dan pemberitahuan Hotness. Paket berbayar mulai dari $39 per pengguna per bulan. EngageBay Tim yang berorientasi pada anggaran yang ingin memiliki CRM + otomatisasi pemasaran + alat layanan dalam satu sistem. Penjadwalan janji temu, halaman arahan & pop-up, segmentasi & penilaian, Power Dialer & perekaman panggilan, alur kerja seret-dan-lepas, pelaporan multi-modul, tiket & obrolan langsung Gratis; Paket berbayar mulai dari $14,99 per pengguna per bulan. Keap Bisnis berbasis layanan yang bergantung pada tindak lanjut otomatis dan alur kerja klien yang intensif. Segmentasi berbasis tag, perjalanan otomatis, faktur dan pembayaran bawaan, formulir checkout, garis waktu aktivitas, dan Asisten Konten AI. Harga kustom monday. com Individu dan tim yang membutuhkan alur kerja yang dapat disesuaikan pada sistem operasi kerja yang fleksibel. Papan visual, pelacakan pipeline, kotak masuk bersama, integrasi mulus dengan Google Workspace dan Outlook, ringkasan timeline AI, pemicu otomatisasi, dasbor peramalan. Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan.

👀 Tips Berguna: Tidak semua alur penjualan sama. Sesuaikan tahap alur penjualan Anda dengan proses penjualan Anda—misalnya, tahap umum meliputi Penilaian Prospek → Panggilan Penemuan → Proposal Dikirim → Negosiasi → Ditutup-Menang/Kalah. Lihat templat alur penjualan gratis ini untuk mulai membangun alur penjualan Anda dengan cepat.

Alternatif Terbaik Attio yang Dapat Digunakan

Setiap alat dalam daftar ini menawarkan pendekatan unik dalam mengelola data pelanggan, onboarding klien, melacak pipeline, dan mendukung tim penjualan atau layanan pelanggan:

1. ClickUp (Platform terpadu terbaik untuk CRM, proyek, dan kolaborasi)

Manajemen hubungan pelanggan modern berarti melacak transaksi melalui saluran penjualan yang kompleks dan mengotomatisasi alur kerja tindak lanjut. Hal ini memerlukan koordinasi antar tim pemasaran dan penjualan, mendokumentasikan interaksi pelanggan, serta menjaga sumber informasi tunggal yang akurat tentang setiap hubungan.

Ketika sistem CRM Anda terpisah dari tempat tim Anda mengelola proyek, menyimpan dokumen pelanggan, dan mengoordinasikan pekerjaan, Anda harus terus-menerus beralih antara alat-alat tersebut untuk mendapatkan gambaran lengkap.

Masuk ke ClickUp!

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja.

Buat sistem ideal Anda untuk menyimpan dan menganalisis kontak, pelanggan, dan transaksi dengan ClickUp CRM.

Platform ini berfungsi sebagai CRM penjualan yang kuat dan platform manajemen kerja yang lengkap. Pipeline penjualan, data pelanggan, otomatisasi pemasaran, dan operasi penjualan Anda berintegrasi dengan pekerjaan aktual yang dilakukan tim Anda untuk melayani pelanggan tersebut.

ClickUp menghilangkan semua bentuk Work Sprawl untuk memberikan 100% konteks, di mana pun Anda berada. Manajemen pipeline terhubung langsung dengan pengiriman proyek. Percakapan pelanggan terhubung dengan tiket dukungan dan permintaan produk. Otomatisasi penjualan memicu alur kerja di seluruh organisasi Anda, bukan hanya dalam alat CRM mandiri.

CRM di ClickUp memiliki banyak fitur tambahan di balik layar, jadi mari kita telusuri lebih dalam:

Organisir dan prioritaskan pekerjaan dengan mudah

ClickUp Tasks berada di pusat ruang kerja Anda, memberikan struktur fleksibel untuk mengonsolidasikan konteks. Setiap Tugas dapat mewakili prospek, transaksi, aktivitas, tindak lanjut, atau permintaan dukungan, memberikan visibilitas tentang apa yang perlu diperhatikan dan siapa yang bertanggung jawab.

Tambahkan Bidang Kustom ClickUp ke Tugas ClickUp Anda untuk mengurutkan dan menyaring data CRM Anda

Dengan ClickUp Custom Statuses, penugas, tanggal jatuh tempo, daftar periksa, dan otomatisasi penjualan, tim Anda dapat mengubah setiap interaksi menjadi langkah-langkah selanjutnya yang jelas.

Tambahkan Lapisan Bidang Kustom ClickUp untuk mengubah Tugas menjadi catatan CRM yang kaya dan dinamis. Misalnya, Anda dapat membuat:

Nilai transaksi (Mata uang) untuk melacak pendapatan yang diharapkan untuk setiap peluang.

Sumber prospek (Dropdown) untuk mengkategorikan asal usul setiap prospek (formulir web, rujukan, acara, dll.)

Probabilitas Penutupan (Persentase) untuk memprediksi kesehatan pipeline dengan penilaian kepercayaan.

💡 Tips Pro: Otomatiskan pemeliharaan prospek dan pelacakan kampanye dengan mengintegrasikan platform seperti Gmail, HubSpot, atau MailChimp dengan ClickUp. Aktifkan urutan email otomatis saat prospek masuk ke tahap tertentu (misalnya, saat prospek berpindah ke "Berminat," kirim studi kasus). Simpan interaksi email dalam tugas ClickUp untuk referensi yang mudah. Bawa seluruh ruang kerja Anda ke satu platform tunggal dengan lebih dari 1000 integrasi ClickUp.

Optimalkan alur kerja Anda secara instan

ClickUp Brain, asisten berbasis AI platform ini, secara aktif meringankan beban kerja Anda. Ia sepenuhnya kontekstual, artinya ia memahami Tugas, Dokumen, percakapan sebelumnya, dan aktivitas tim Anda untuk memberikan jawaban yang relevan.

Minta ClickUp Brain untuk menyusun pesan untuk komunikasi dengan klien berdasarkan konteks ruang kerja Anda

Fitur manajemen proyeknya dapat meninjau pipeline Anda, mengidentifikasi hambatan, menulis pembaruan, dan bahkan menyarankan langkah selanjutnya untuk transaksi atau kampanye.

Misalnya, jika sebuah kesepakatan tidak bergerak dalam seminggu, ClickUp Brain akan menandainya, menyusun tindak lanjut, dan memperbarui ringkasan pipeline Anda. Anda juga dapat meminta ClickUp Brain untuk menyiapkan ringkasan singkat sebelum rapat penjualan berikutnya.

Berikut adalah beberapa contoh prompt: Ringkas semua transaksi yang belum ada perkembangan dalam tujuh hari terakhir dan sarankan tindakan selanjutnya.

Buat pesan tindak lanjut untuk prospek yang berada di tahap 'Negosiasi' yang belum merespons minggu ini.

Tulis pembaruan status untuk kampanye pemasaran kuartal pertama berdasarkan aktivitas terbaru dari tim.

Dan jika Anda baru mengenal AI dalam penjualan atau merasa bahwa sebagian besar saran AI hanyalah hype—ini adalah video yang tepat untuk Anda. Mari kita bahas cara menggunakan AI untuk penjualan dengan jelas: alat-alat spesifik, prompt, dan templat yang cocok untuk tim penjualan seperti milik Anda.

Otomatisasi pekerjaan berulang dengan Automations

ClickUp Automations menangani bagian-bagian yang dapat diprediksi dan berulang dalam alur kerja Anda dengan pemicu kustom sederhana yang Anda atur. Misalnya, ketika prospek baru ditandai sebagai ‘Qualified,’ sistem secara otomatis menugaskan tugas tersebut kepada seorang perwakilan, menambahkan label ‘High Priority,’ dan memindahkannya ke tahap berikutnya.

Buat otomatisasi ClickUp kustom berdasarkan perintah sederhana 'jika ini, maka lakukan itu'

Berikut adalah beberapa contoh otomatisasi yang dapat Anda atur: Pindahkan prospek baru ke tahap yang tepat

Otomatis beritahu tim Anda ketika nilai suatu kesepakatan melebihi ambang batas tertentu.

Jaga agar transaksi yang tidak aktif tetap terlihat (jika suatu Tugas belum diperbarui selama lima hari)

Bagaimana Agen AI meningkatkan kinerja tim penjualan

Agen AI untuk penjualan seperti senjata rahasia dalam kotak alat Anda, sehingga tim Anda dapat fokus pada membangun hubungan dan strategi.

Atur pemicu kustom untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang yang memakan waktu dengan ClickUp Autopilot Agents.

Berikut adalah jenis agen yang dapat Anda atur:

Agen Penilaian Prospek : Evaluasi dan prioritaskan prospek dengan cepat berdasarkan wawasan berbasis data.

Bot Komunikasi : Kelola interaksi awal dengan pelanggan atau tindak lanjut.

Agen Analisis Data : Kumpulkan dan olah data untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Agen Intelijen dan Analisis Pesaing : Pantau tren pasar dan kinerja pesaing.

Agen Jadwal: Koordinasikan pertemuan dan kelola kalender Anda dengan mudah.

Pantau kinerja dan KPI dengan cepat

Dashboard real-time memberikan gambaran jelas tentang kinerja penjualan, kemajuan transaksi, dan keterlibatan pelanggan. Gunakan widget pelaporan untuk melacak metrik kunci dan mengidentifikasi hambatan sebelum memengaruhi hasil bisnis.

Dashboard ClickUp memberikan gambaran real-time tentang kinerja pipeline penjualan Anda.

Buat dasbor CRM yang disesuaikan dengan kartu yang dirancang khusus untuk KPI tertentu guna pengambilan keputusan berbasis data

Anda dapat membuat Dashboard kustom yang menjadi pusat komando dinamis tim Anda dengan kartu-kartu ini:

Grafik Batang atau Funnel untuk nilai transaksi berdasarkan tahap

Diagram Pie untuk pembagian status prospek

Kartu Perhitungan untuk pendapatan yang diproyeksikan

Kartu Daftar untuk perpanjangan yang akan datang

Kartu Pelacakan Waktu untuk waktu respons email

Anda juga dapat memantau durasi siklus penjualan, sentimen pelanggan, alokasi sumber daya, transaksi berisiko, dan atribusi pemasaran.

💡 Tips Pro: Manfaatkan tampilan Daftar, Papan, Tabel, dan Papan Tulis untuk memvisualisasikan data CRM Anda dengan cara yang paling sesuai untuk tim Anda. Gunakan kolom Hubungan untuk menghubungkan kontak dengan akun dan transaksi, sehingga navigasi dan pembaruan menjadi lebih lancar.

Gunakan templat untuk mengatur CRM pertama Anda dengan cepat.

Gunakan Template CRM ClickUp sebagai titik awal untuk mengelola kontak, transaksi, dan tugas di seluruh pipeline penjualan Anda. Template ini menawarkan 22 Status Kustom seperti Perlu Persetujuan, Terverifikasi, dan Jadwal, memungkinkan Anda melacak kemajuan transaksi dan pelanggan dengan detail.

Selain itu, delapan bidang kustomnya, seperti Tipe Item CRM, Nama Kontak, dan Jabatan, membantu Anda mengumpulkan data kontak dan transaksi yang detail.

Dapatkan template gratis Lacak prospek dan peluang dalam alur kerja sistematis menggunakan Template CRM ClickUp.

Fitur terbaik ClickUp

Kolaborasi secara instan: Sentralisasikan percakapan transaksi, bagikan pembaruan, dan pastikan setiap pesan terhubung langsung dengan pekerjaan yang didukungnya melalui Sentralisasikan percakapan transaksi, bagikan pembaruan, dan pastikan setiap pesan terhubung langsung dengan pekerjaan yang didukungnya melalui ClickUp Chat.

Sentralisasi dokumentasi: Buat panduan kerja yang terus diperbarui, ringkasan klien, dan basis pengetahuan internal yang terhubung dengan tugas dan alur kerja di dalam Buat panduan kerja yang terus diperbarui, ringkasan klien, dan basis pengetahuan internal yang terhubung dengan tugas dan alur kerja di dalam ClickUp Docs.

Temukan jawaban dengan cepat: Cari di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan aplikasi terhubung untuk menemukan informasi yang tepat yang Anda butuhkan dalam hitungan detik menggunakan Cari di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan aplikasi terhubung untuk menemukan informasi yang tepat yang Anda butuhkan dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Enterprise Search.

Otomatisasi tindak lanjut: Biarkan Biarkan agen AI ClickUp yang otonom memantau alur kerja, menjalankan tindakan, dan menjaga pekerjaan tetap berjalan tanpa intervensi manual.

Buat konten yang rapi: AI Writer for Work dari ClickUp Brain. Gunakan AI untuk mencatat , membuat draf email, proposal, laporan, dan ringkasan yang disesuaikan dengan peran dan konteks proyek Anda menggunakandari ClickUp Brain.

Batasan ClickUp

Opsi penyesuaian yang luas mungkin sulit bagi pengguna untuk terbiasa dengannya.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Yang paling saya sukai adalah seberapa banyak hal yang dapat saya sentralisasikan di satu tempat: tugas, dokumen, diskusi, tenggat waktu, dan dasbor untuk proyek dan tim yang berbeda. Hierarki (Workspaces → Spaces → Folders → Lists → Tasks), bidang kustom, dan tampilan (List, Board, Gantt, dll.) memungkinkan saya menyesuaikan ClickUp dengan alur kerja yang sangat berbeda tanpa perlu alat terpisah. Ini juga sangat bagus untuk kerja kolaboratif: komentar, komentar yang ditugaskan, daftar periksa, dan otomatisasi memudahkan untuk melacak siapa yang melakukan apa dan menjaga proyek kompleks tetap terkendali.

💡 Tips Pro: Manajer penjualan tidak perlu lagi secara manual menyusun laporan atau menggali data CRM untuk memahami kesehatan transaksi atau kinerja tim. ClickUp BrainGPT memberikan jawaban instan tentang status pipeline, interaksi pelanggan, dan tren penjualan berdasarkan seluruh data CRM Anda. Gunakan suara Anda untuk mendikte catatan, mengatur pengingat, dan mencari di seluruh ruang kerja Anda. Begini caranya: Cari di semua titik kontak pelanggan : Temukan percakapan pelanggan spesifik, syarat kontrak, atau komitmen sebelumnya secara instan dengan mencari di seluruh transaksi, tugas, email, catatan rapat, dan dokumen.

Wawasan pipeline instan tanpa pelaporan manual : Tanyakan kepada BrainGPT, “Transaksi mana yang berisiko gagal tercapai pada kuartal ini?” dan dapatkan jawaban instan berdasarkan tahap transaksi aktual, catatan aktivitas, dan tanggal penutupan di seluruh ruang kerja Anda.

Pembaruan CRM berbasis suara saat bepergian : Gunakan : Gunakan Talk to Text untuk mencatat panggilan pelanggan, memperbarui tahap transaksi, atau menambahkan catatan setelah pertemuan dengan klien saat mengemudi atau di antara janji temu.

Pilih model AI yang tepat untuk tugas yang berbeda: BrainGPT menawarkan berbagai model LLM, sehingga Anda dapat menggunakan Claude untuk menyusun email pemasaran yang dipersonalisasi, ChatGPT untuk menganalisis pola transaksi, atau model lain untuk tugas penjualan spesifik.

2. HubSpot CRM (Terbaik untuk sinkronisasi penjualan dan pemasaran secara besar-besaran)

melalui HubSpot

HubSpot cocok untuk tim yang ingin mengintegrasikan pekerjaan pemasaran, penjualan, dan layanan. Mulailah dengan CRM gratis yang mencakup fitur dasar: kontak, transaksi, email, dan formulir, lalu tambahkan fitur tambahan hanya jika diperlukan. Selain itu, Anda dapat membangun basis data CRM bersama yang memastikan semua orang bekerja berdasarkan informasi pelanggan yang sama.

Platform ini dibangun berdasarkan pendekatan inbound, sehingga secara alami mendukung pemeliharaan prospek berbasis konten, otomatisasi sederhana, dan tindak lanjut yang terorganisir. Dan jika kebutuhan Anda berubah, Anda dapat menambahkan Hubs untuk otomatisasi pemasaran, urutan penjualan, tiket, basis pengetahuan, sinkronisasi data, atau bahkan fitur CMS.

Fitur terbaik HubSpot CRM

Libatkan pengunjung situs web dengan Live Chat dan chatbot yang mengumpulkan informasi prospek.

Gunakan penilaian prospek dan wawasan cerdas yang didukung oleh AI untuk memprioritaskan prospek berdasarkan tingkat keterlibatan mereka.

Jaga komunikasi yang terorganisir dengan Activity Timelines yang secara otomatis mencatat email, panggilan, pertemuan, dan catatan dalam perangkat lunak basis data pelanggan.

Akses Penulis Konten AI untuk pembuatan konten cepat untuk materi pemasaran.

Batasan HubSpot CRM

Beberapa fungsi tidak cukup fleksibel dan dapat disesuaikan; misalnya, Anda hanya dapat menambahkan font jika memiliki keahlian teknis.

Desain email di dalam platform ini tidak ramah pengguna, berbeda dengan alternatif HubSpot

Harga HubSpot CRM

Gratis

Profesional: $50/bulan per pengguna

Enterprise: $75/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat HubSpot CRM

G2: 4.5/5 (14.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot CRM?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Saya menyukai bagaimana HubSpot Marketing Hub berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal kami, terintegrasi secara mulus sebagai CRM dan platform pemasaran kami. Ini memungkinkan saya mengelola kampanye pemasaran, segmen, laporan, dan email dengan efisien, menjadikannya tak tergantikan dalam operasional sehari-hari… Beberapa keterbatasan baru terlihat jelas saat bisnis berkembang. Misalnya, menskalakan konten dinamis atau membangun alur kerja multi-cabang yang kompleks dapat menjadi rumit dengan cepat…

Saya menyukai bagaimana HubSpot Marketing Hub berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal kami, terintegrasi secara mulus sebagai CRM dan platform pemasaran kami. Ini memungkinkan saya mengelola kampanye pemasaran, segmen, laporan, dan email dengan efisien, menjadikannya tak tergantikan dalam operasional sehari-hari… Beberapa keterbatasan baru terlihat jelas saat bisnis berkembang. Misalnya, menskalakan konten dinamis atau membangun alur kerja multi-cabang yang kompleks dapat menjadi rumit dengan cepat…

📮 ClickUp Insight: 16% ingin menjalankan bisnis kecil sebagai bagian dari portofolio mereka, tetapi hanya 7% yang saat ini melakukannya. Rasa takut harus melakukannya sendiri adalah salah satu dari banyak alasan yang sering menghambat orang. Jika Anda seorang pendiri tunggal, ClickUp Brain GPT bertindak sebagai mitra bisnis Anda. Minta ia untuk memprioritaskan prospek penjualan, menyusun email pemasaran, atau melacak persediaan—sementara agen AI Anda menangani tugas-tugas rutin. Setiap tugas, mulai dari pemasaran layanan Anda hingga pengiriman pesanan, dapat dikelola melalui alur kerja yang didukung AI—membebaskan Anda untuk fokus pada pengembangan bisnis, bukan hanya mengelolanya.

3. Folk (Terbaik untuk tim yang berfokus pada hubungan dan mengelola kampanye pemasaran yang hangat)

via Folk

Folk adalah CRM kolaboratif ringan yang berfokus pada hubungan, dirancang untuk individu dan tim kecil yang ingin cara mudah dan fleksibel untuk mengelola kontak. Ia menggunakan pendekatan gaya spreadsheet yang familiar seperti Airtable atau Notion, sehingga memudahkan untuk mengorganisir kontak, pipeline, dan proyek.

Platform ini mengintegrasikan semua jenis hubungan: pelanggan, calon karyawan, mitra, investor, dan kolaborator. Dengan demikian, platform ini sama efektifnya untuk perekrutan dan penggalangan dana seperti halnya untuk penjualan. Dengan fitur penangkapan kontak satu klik dari LinkedIn, Gmail, dan browser, Folk memudahkan proses membangun dan memperkaya jaringan Anda.

Fitur terbaik

Prioritaskan prospek dengan Smart Fields dan Magic Fields berbasis AI yang mengklasifikasikan prospek.

Gunakan Sequences dan Campaigns otomatis untuk mengirimkan kampanye massal yang dipersonalisasi dengan saran konten yang dihasilkan oleh AI.

Bagikan daftar kontak, catatan, dan garis waktu interaksi untuk memberikan tim Anda visibilitas terhadap percakapan dan mencegah upaya pemasaran yang berulang.

Batasan-batasan

Kurang memiliki fitur canggih untuk pelaporan dan otomatisasi yang ditawarkan oleh alternatif Folk CRM lainnya.

Pesan langsung LinkedIn (DM) tidak dapat diintegrasikan ke dalam platform.

Harga fleksibel

Standar: $25/bulan per pengguna

Premium: $50/bulan per pengguna

Kustom: $100/bulan per pengguna ke atas

Ulasan dan penilaian pengguna

G2: 4.5/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Folk?

Langsung dari ulasan:

Saya suka Folk CRM karena tidak rumit. Sistemnya mulus, menyediakan integrasi dan fitur kustom yang memudahkan operasional sehari-hari… Integrasi dengan LinkedIn kadang-kadang tidak stabil – tapi itu wajar mengingat seberapa keras LinkedIn berusaha memblokir pihak ketiga, terutama yang lebih kecil seperti Folk…

Saya suka Folk CRM karena tidak rumit. Sistemnya mulus, menyediakan integrasi dan fitur kustom yang memudahkan operasional sehari-hari… Integrasi dengan LinkedIn kadang-kadang tidak stabil – tapi itu wajar mengingat seberapa keras LinkedIn berusaha memblokir pihak ketiga, terutama yang lebih kecil seperti Folk…

🔍 Tahukah Anda? Salah satu pendahulu menarik dari CRM (setidaknya bagi pecinta sejarah) adalah Farley File, yang disimpan oleh manajer kampanye Presiden AS Franklin D. Roosevelt, James Farley. Ini adalah berkas detail berisi data pribadi dan politik tentang orang-orang yang ditemui FDR, termasuk tanggal lahir, detail keluarga, dan lainnya. Hal ini membantu FDR terlihat sangat ‘dekat’ dengan orang-orang.

💡 Tips Pro: Sebelum menyesuaikan tahap dalam CRM baru, validasi logika kualifikasi prospek Anda dengan kerangka kerja BANT (Anggaran, Otoritas, Kebutuhan, Waktu). Hal ini mencegah pipa penjualan yang terlalu padat dan memastikan CRM Anda melacak hal-hal yang benar-benar penting.

4. Pipedrive (Terbaik untuk tim penjualan yang mengandalkan alur kerja visual dan pelacakan transaksi)

melalui Pipedrive

Pipedrive adalah CRM yang berfokus pada penjualan, dibangun di sekitar pipeline visual yang membantu tim penjualan menjaga momentum dalam mengelola transaksi. Platform ini tidak berusaha menjadi solusi all-in-one; sebaliknya, ia berfokus pada kebutuhan tim penjualan, termasuk papan transaksi yang rapi, langkah selanjutnya yang jelas, dan otomatisasi ringan yang menghilangkan pekerjaan administratif.

Pipeline bergaya kanban-nya memudahkan untuk menyeret kesepakatan antar tahap, mengidentifikasi bottleneck, dan memantau funnel yang sehat dengan sekilas—pendekatan yang dibentuk oleh filosofi 'dibuat oleh tim penjualan'. Platform ini mencakup fitur-fitur esensial seperti pipeline yang dapat disesuaikan, manajemen kontak, pelacakan aktivitas, sinkronisasi email dan kalender, serta aplikasi mobile yang kuat untuk penjualan di mana saja.

Fitur terbaik Pipedrive

Gunakan Asisten Penjualan AI -nya untuk mengidentifikasi transaksi yang terhenti, mendapatkan rekomendasi tindakan, dan menangani tugas-tugas berulang.

Dapatkan prospek dengan formulir web yang disesuaikan dan chatbot.

Jadwalkan pertemuan dengan integrasi kalender, termasuk penjadwalan bergilir.

Batasan Pipedrive

Tidak dilengkapi dengan otomatisasi untuk memberi tahu penugas selama alokasi tugas.

Berbeda dengan alternatif Pipedrive , sulit untuk membangun alur kerja multi-langkah dan bersyarat.

Harga Pipedrive

Lite: $19/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $34/bulan per pengguna

Premium: $64/bulan per pengguna

Ultimate: $89/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2700+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive?

Seorang pengulas mengatakan:

Saya menghargai Pipedrive karena antarmuka pengguna yang luar biasa, yang sangat meningkatkan kemudahan penggunaan dan membuat interaksi menjadi lancar dan intuitif. Kemudahan akses dari berbagai perangkat seperti ponsel dan komputer, ditambah dengan sifatnya yang berbasis cloud, memudahkan operasional yang lancar tanpa terkendala lokasi. Saya tidak menyukai cara Pipedrive menangani beberapa transaksi untuk proyek yang sama. Sulit untuk memisahkan transaksi-transaksi ini dengan mudah untuk menghindari duplikat

Saya menghargai Pipedrive karena antarmuka pengguna yang luar biasa, yang sangat meningkatkan kemudahan penggunaan dan membuat interaksi menjadi lancar dan intuitif. Kemudahan akses dari berbagai perangkat seperti ponsel dan komputer, ditambah dengan sifatnya yang berbasis cloud, memudahkan operasional yang lancar tanpa terkendala lokasi. Saya tidak menyukai cara Pipedrive menangani beberapa transaksi untuk proyek yang sama. Sulit untuk memisahkan transaksi-transaksi ini dengan mudah untuk menghindari duplikat

📖 Baca Juga: Template Onboarding Karyawan

5. Affinity (Terbaik untuk mengelola transaksi berbasis jaringan dan intelijen hubungan)

melalui Affinity

Affinity dirancang khusus untuk tim yang sangat bergantung pada jaringan dan perkenalan yang hangat, seperti firma modal ventura, tim investasi, dan meja transaksi. Aplikasi ini secara otomatis mencatat setiap email dan acara kalender untuk membangun peta dinamis tentang siapa yang mengenal siapa, memberikan tim Anda visibilitas terhadap koneksi terkuat.

Platform ini memperkaya catatan kontak dan perusahaan Anda dengan data terbaru, termasuk perubahan pekerjaan, informasi organisasi, dan lainnya. Yang terpenting, Affinity menampilkan jalur pengenalan yang relevan, secara otomatis menyoroti koneksi internal ke pemangku kepentingan kunci, yang dapat membantu tim mempercepat penutupan transaksi.

Fitur terbaik Affinity

Rekam dan ubah diskusi rapat menjadi catatan dengan Affinity Notetaker yang didukung AI.

Ukur jaringan Anda dengan Smart Relationship Mapping dan Inferred Connections

Bekerja sama dengan tim dan mitra eksternal menggunakan Collaborator Seats

Lakukan perhitungan kustom pada dataset di dalam Affinity Lists menggunakan Formula Fields

Batasan Affinity

Tidak ada integrasi langsung dengan LinkedIn

Fitur manajemen dokumen yang buruk yang tidak terintegrasi dengan alat-alat yang sudah ada dalam stack teknologi Anda.

Penetapan harga berdasarkan kesesuaian

Esensial: $2.000/tahun per pengguna

Harga: $2.300 per tahun per pengguna

Lanjutan: $2.700/tahun per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Affinity

G2: 4. 4/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (belum cukup ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Affinity?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2:

Dibangun khusus untuk kasus penggunaan investor ventura. Terintegrasi dengan baik dengan email dan kalender Anda. Fitur pencatat catatan dan AI awal berfungsi dengan sangat baik. Aplikasi selulernya tidak terlalu berguna. Fungsi pencariannya perlu ditingkatkan lebih lanjut

Dibangun khusus untuk kasus penggunaan investor ventura. Terintegrasi dengan baik dengan email dan kalender Anda. Fitur pencatat catatan dan AI awal berfungsi dengan sangat baik. Aplikasi selulernya tidak terlalu berguna. Fungsi pencariannya perlu ditingkatkan lebih lanjut

🧠 Fakta Menarik: Beberapa tahun yang lalu, seiring dengan kemunculan Web 2.0 dan media sosial, paradigma baru bernama Social CRM (atau CRM 2.0) muncul. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan saluran media sosial (seperti Facebook, Twitter) ke dalam strategi CRM mereka.

6. Bigin by Zoho CRM (Pilihan terbaik untuk bisnis kecil yang membutuhkan alur kerja yang terorganisir)

melalui Bigin

Bigin dirancang untuk usaha kecil, freelancer, dan tim kecil yang menginginkan CRM intuitif tanpa kompleksitas yang berlebihan. Platform ini mendukung beberapa pipeline yang dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat melacak berbagai jenis perjalanan pelanggan (penjualan, onboarding, dukungan, dll.).

Selain itu, platform ini memungkinkan Anda memicu otomatisasi berdasarkan tahap. Dengan cara ini, ketika suatu kesepakatan masuk ke tahap tertentu, Anda dapat secara otomatis mengirim email, membuat tugas, atau mengevaluasi ulang bidang. Anda dapat melakukan dan melacak panggilan langsung dari CRM menggunakan penyedia yang didukung melalui Zoho’s PhoneBridge.

Fitur terbaik Bigin

Libatkan pelanggan menggunakan saluran telepon bawaan, WhatsApp, SMS, dan media sosial.

Gunakan pendekatan mobile-first dengan aplikasi iOS dan Android sehingga tim Anda dapat tetap mengontrol jadwal mereka dari mana saja.

Buat dasbor visual dan laporan detail tentang kinerja penjualan, tahap pipeline, dan aktivitas tim.

Lindungi informasi sensitif dengan kontrol akses berbasis peran, catatan audit, dan penanganan data yang aman (mendukung GDPR, SSO, dan otentikasi multi-faktor).

Batasan Bigin

Integrasi terbatas dengan aplikasi pihak ketiga yang tidak termasuk dalam suite Zoho.

Kurang fleksibel dalam pemicu otomatisasi dan dasbor.

Harga Bigin

Gratis

Express: $9/bulan per pengguna

Premier: $15/bulan per pengguna

Bigin 360: $21/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Bigin

G2: 4.6/5 (650+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (650+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bigin?

Pandangan dari seorang pengguna:

Bigin by Zoho CRM menawarkan pengalaman CRM yang bersih, intuitif, dan ringan — ideal untuk tim kecil dan yang sedang berkembang. Tampilan pipeline memudahkan pelacakan transaksi, dan aplikasi seluler memastikan aksesibilitas di mana saja. Meskipun Bigin sangat baik dalam hal kesederhanaan, fitur pelaporan lanjutan dan opsi penyesuaian alur kerja masih perlu ditingkatkan. Integrasi dengan alat pihak ketiga di luar suite Zoho juga cukup terbatas

Bigin by Zoho CRM menawarkan pengalaman CRM yang bersih, intuitif, dan ringan — ideal untuk tim kecil dan yang sedang berkembang. Tampilan pipeline memudahkan pelacakan transaksi, dan aplikasi seluler memastikan aksesibilitas di mana saja. Meskipun Bigin sangat baik dalam hal kesederhanaan, fitur pelaporan lanjutan dan opsi penyesuaian alur kerja masih perlu ditingkatkan. Integrasi dengan alat pihak ketiga di luar suite Zoho juga cukup terbatas

7. Capsule CRM (Terbaik untuk pengguna individu dan tim kecil)

melalui Capsule CRM

Capsule CRM dirancang untuk bisnis kecil hingga menengah yang membutuhkan sistem andal dan ramah pengguna untuk mengelola kontak, tugas, dan peluang penjualan. Di sisi kontak, Anda dapat menyimpan profil lengkap, seperti nama, detail perusahaan, catatan, dan bahkan tautan media sosial, serta secara otomatis memperkaya profil dengan informasi tambahan.

Manajemen pipeline mereka bersifat visual dan fleksibel. Anda dapat menyeret transaksi antar tahap di papan Kanban, mengatur beberapa pipeline untuk mencerminkan proses penjualan yang berbeda (misalnya, bisnis baru vs. penjualan tambahan), dan melacak nilai transaksi serta keterlibatan pelanggan.

Selain itu, fitur pelaporannya sangat andal, menyediakan berbagai laporan penjualan dan aktivitas (menang/kalah, pertumbuhan pipeline, ukuran transaksi rata-rata) yang dapat disaring berdasarkan tanggal, pengguna, atau tim.

Fitur terbaik Capsule CRM

Kelola peluang penjualan di tab People & Organizations dengan impor yang mudah, penandaan, dan pencatatan aktivitas.

Otomatiskan tugas rutin penjualan dan proyek dengan Tracks , memungkinkan aktivasi tugas secara berurutan.

Otomatiskan penangkapan kontak dari LinkedIn, WhatsApp, Gmail, dan Outlook menggunakan ekstensi browser Capsule ‘Magical’.

Batasan Capsule CRM

Aplikasi selulernya lambat, minim fitur, dan tidak responsif.

Anda perlu menggunakan perangkat lunak pihak ketiga seperti Zapier untuk menghubungkannya dengan alat lain dalam stack teknologi Anda; Attio tidak memiliki integrasi dengan sistem seperti APTEM, Survey Monkey, dan Force 24.

Harga Capsule CRM

Gratis

Starter: $21/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $38/bulan per pengguna

Lanjutan: $60/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Capsule CRM

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Capsule CRM?

Pandangan tentang Capsule CRM:

Saya menghargai bagaimana Capsule CRM telah berperan penting dalam menjaga catatan detail percakapan dan peluang dengan pelanggan dan prospek. Saya menemukan kesederhanaan Capsule CRM sebagai fitur unggulannya; ia berfungsi dengan baik tanpa komplikasi yang tidak perlu. Saya menyadari bahwa ada banyak fitur di Capsule CRM yang mungkin belum saya gunakan. Akan sangat membantu jika ada video tutorial untuk mempelajari cara menggunakan fitur-fitur tambahan ini dengan efektif.

Saya menghargai bagaimana Capsule CRM telah berperan penting dalam menjaga catatan detail percakapan dan peluang dengan pelanggan dan prospek. Saya menemukan kesederhanaan Capsule CRM sebagai fitur unggulannya; ia berfungsi dengan baik tanpa komplikasi yang tidak perlu. Saya menyadari bahwa ada banyak fitur di Capsule CRM yang mungkin belum saya gunakan. Akan sangat membantu jika ada video tutorial untuk mempelajari cara menggunakan fitur-fitur tambahan ini dengan efektif.

melalui Salesflare

Salesflare dirancang untuk tim yang benci entri data manual (dan hal itu terlihat jelas!). Platform ini secara otomatis mengimpor detail kontak dari email, pertemuan kalender, tanda tangan, profil media sosial, dan bahkan kunjungan situs web. Hal ini membuatnya sangat menarik bagi perusahaan B2B di mana konteks dan riwayat hubungan sangat penting.

Pipa visualnya memudahkan pengelolaan transaksi, sementara otomatisasi menangani tugas-tugas berulang: pengingat tindak lanjut, perpindahan tahap, dan urutan email. Pelacakan keterlibatan Salesflare menunjukkan siapa yang membuka email Anda, mengklik tautan, dan mengunjungi situs web Anda. Dengan demikian, membantu Anda mengoptimalkan kampanye pemeliharaan.

Fitur terbaik Salesflare

Visualisasikan proses penjualan Anda dengan Sales Pipeline seret dan lepas.

Otomatiskan alur kerja tindak lanjut dengan Email Sequences yang mengirimkan kampanye personalisasi bertahap yang dipicu oleh perilaku.

Gunakan penilaian prospek berbasis AI dan pemberitahuan tingkat keaktifan untuk memprioritaskan prospek.

Batasan Salesflare

Tidak dilengkapi dengan otomatisasi untuk mengirim dokumen langsung ke CRM, dan tidak menyediakan fitur pelaporan dan dashboard.

Integrasi asli yang terbatas, artinya Anda harus bergantung pada Zapier.

Harga Salesflare

Pertumbuhan: $39/bulan per pengguna

Pro: $64/bulan per pengguna

Enterprise: $124/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Salesflare

G2: 4.8/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesflare?

Apa yang dikatakan oleh pengguna G2:

Saya menghargai kemampuan Salesflare untuk mengumpulkan data dari email, kalender, media sosial, dan catatan panggilan telepon, yang menghemat banyak waktu saya dengan menghilangkan kebutuhan untuk pembaruan manual… Salesflare mungkin terasa sedikit terbatas untuk perusahaan atau tim yang sangat besar. Aplikasi ini terutama cocok untuk bisnis kecil dan menengah, dan saya berharap dapat digunakan juga di perusahaan besar.

Saya menghargai kemampuan Salesflare untuk mengumpulkan data dari email, kalender, media sosial, dan catatan panggilan telepon, yang menghemat banyak waktu saya dengan menghilangkan kebutuhan untuk pembaruan manual… Salesflare mungkin terasa sedikit terbatas untuk perusahaan atau tim yang sangat besar. Aplikasi ini terutama cocok untuk bisnis kecil dan menengah, dan saya berharap dapat digunakan juga di perusahaan besar.

🔍 Tahukah Anda? Bentuk awal 'CRM' secara harfiah adalah Rolodex. Ini adalah roda kartu berputar tempat para salesman menyimpan detail pelanggan, yang diciptakan oleh Arnold Neustadter dan Hildaur Neilsen dari perusahaan Zephyr American pada tahun 1956.

melalui EngageBay

EngageBay menyediakan rangkaian alat untuk CRM, otomatisasi pemasaran, alur kerja penjualan, dan dukungan pelanggan. Di sisi pemasaran, platform ini mencakup alur kerja visual untuk pemeliharaan prospek, segmentasi, penilaian, dan kampanye multikanal. Anda dapat membuat urutan yang ditargetkan yang merespons perilaku pelanggan, memungkinkan tim kecil sekalipun untuk menjalankan otomatisasi yang canggih.

Di sisi lain, CRM penjualan Attio menawarkan pipeline seret-dan-lepas, profil kontak terperinci, penjadwalan janji temu, dan telepon terintegrasi. Platform ini juga mendukung interaksi pelanggan secara real-time melalui obrolan langsung, formulir web, dan tiket dukungan, semua terintegrasi ke dalam satu catatan pelanggan.

Fitur terbaik EngageBay

Jadwalkan janji temu dan otomatisasi pengelolaan kalender dengan tautan pertemuan yang dipersonalisasi dan berbagi kalender secara tim.

Tangkap dan kembangkan prospek melalui halaman arahan yang dapat disesuaikan, formulir web, dan pop-up cerdas.

Integrasikan telepon dengan Power Dialer , perekaman panggilan, dan wawasan panggilan real-time.

Pantau saluran mana yang menghasilkan konversi, bagaimana prospek berkembang, dan di mana terjadi hambatan dengan laporan multi-modulnya.

Batasan EngageBay

Pengguna mengeluh bahwa aplikasi seluler tidak memiliki fitur yang ada di versi desktop.

Kurang memiliki integrasi khusus dan fitur pelaporan untuk perekrutan.

Harga EngageBay

Gratis

Basic: $14,99/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $64,99/bulan per pengguna

Pro: $119,99/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat EngageBay

G2: 4.7/5 (550+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (900 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang EngageBay?

Dari seorang pengulas G2:

Setiap hari kami menerima banyak pertanyaan dari mahasiswa, dan mengelola semuanya dulu cukup kacau. Dengan EngageBay, semuanya terorganisir dengan rapi—prospek, email, formulir, dan pengingat semua berada di satu tempat. Otomatisasi sangat membantu bagi kami… Saya akan menghargai jika laporan menawarkan detail lebih banyak untuk mendukung kebutuhan pendidikan, seperti melacak batch mana yang memiliki tingkat konversi lebih tinggi atau memantau bagaimana mahasiswa melewati siklus penerimaan.

Setiap hari kami menerima banyak pertanyaan dari mahasiswa, dan mengelola semuanya dulu cukup kacau. Dengan EngageBay, semuanya terorganisir dengan rapi—prospek, email, formulir, dan pengingat semua berada di satu tempat. Otomatisasi sangat membantu bagi kami… Saya akan menghargai jika laporan menawarkan detail lebih banyak untuk mendukung kebutuhan pendidikan, seperti melacak batch mana yang memiliki tingkat konversi lebih tinggi atau memantau bagaimana mahasiswa melewati siklus penerimaan.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1993, Tom Siebel meninggalkan Oracle untuk mendirikan Siebel Systems, yang menjadi pionir dalam 'Sales Force Automation' (SFA), termasuk pelacakan prospek, otomatisasi tugas penjualan, dan pengelolaan pipeline.

10. Keap (Terbaik untuk bisnis berbasis layanan yang menggunakan tindak lanjut otomatisasi intensif)

melalui Keap

Keap (sebelumnya Infusionsoft) dirancang khusus untuk usaha kecil, wirausaha tunggal, dan penyedia layanan. Platform ini mengintegrasikan kontak, pemasaran email, faktur, janji temu, dan pembayaran. Selain itu, Anda dapat mengelola klien melalui sinkronisasi email terintegrasi, catatan panggilan, dan garis waktu aktivitas.

Pembuat otomatisasi adalah fitur unggulannya. Dengan menggunakan pemicu dan tindakan, buat perjalanan pelanggan yang dipersonalisasi untuk mengirimkan tindak lanjut, menugaskan tugas, memperbarui bidang, dan memulai urutan email berdasarkan perilaku pengguna.

Fitur terbaik Keap

Pastikan pengelolaan kontak dan prospek dengan penandaan, profil detail, pelacakan interaksi, dan catatan.

Gunakan fitur Pembayaran dan Faktur bawaan untuk membuat formulir checkout, mengirim faktur, melacak pembayaran, dan mengotomatisasi penagihan.

Segmentasikan kontak dengan penyaringan berbasis tag yang fleksibel dan pemicu otomatisasi untuk mengirimkan pesan yang dipersonalisasi.

Manfaatkan Asisten Konten Bertenaga AI untuk menghasilkan salinan pemasaran yang disesuaikan.

Batasan Keap

Pengguna melaporkan fitur yang hilang, terutama di bidang e-commerce dan integrasi AI, yang membuat mereka beralih ke alternatif Keap.

Template sudah ketinggalan zaman dan kurang fleksibel.

Harga Keap

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Keap

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4. 1/5 (1250+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Keap?

Seorang pengulas mengatakan:

Saya sangat menghargai alur kerja Keap; menurut saya, mereka adalah yang terbaik di industri ini. Saya juga menyukai fitur pemasaran SMS baru mereka. Selain itu, kemampuan pengiriman email mereka sangat baik. Keap cukup mahal, yang menjadi masalah utama saya dengan perangkat lunak ini. Selain itu, hal ini bisa rumit bagi pengguna baru. Meskipun ini adalah platform yang tangguh, hal ini terkadang membuatnya sulit digunakan

Saya sangat menghargai alur kerja Keap; menurut saya, mereka adalah yang terbaik di industri ini. Saya juga menyukai fitur pemasaran SMS baru mereka. Selain itu, kemampuan pengiriman email mereka sangat baik. Keap cukup mahal, yang menjadi masalah utama saya dengan perangkat lunak ini. Selain itu, hal ini bisa rumit bagi pengguna baru. Meskipun ini adalah platform yang tangguh, hal ini terkadang membuatnya sulit digunakan

💡 Tips Pro: Jika tim Anda menangani transaksi B2B atau perusahaan, atur tahap CRM Anda berdasarkan MEDDIC (Metrik, Pembeli Ekonomi, Kriteria Keputusan, Proses Keputusan, Mengidentifikasi Masalah, dan Pihak Pendukung). Hal ini meningkatkan akurasi perkiraan dan menciptakan peluang yang lebih bersih dan didorong oleh wawasan.

11. monday.com (Terbaik untuk individu yang menginginkan alur kerja yang dapat disesuaikan di sistem operasi kerja)

Monday.com menawarkan kustomisasi fleksibel untuk pipeline, alur kerja, dan kolaborasi. Buat papan visual menggunakan grup, kolom, dan tampilan (tabel, Kanban, garis waktu) untuk melacak prospek, transaksi, dan kontak dalam struktur yang sesuai dengan kebutuhan tim Anda.

Anda akan menemukan urutan email, pengiriman email massal, pencatatan panggilan dan pertemuan, serta fitur otomatisasi untuk tugas dan pergerakan transaksi. Dashboard dan alat peramalan yang disediakan memungkinkan Anda memantau kesehatan pipeline, kinerja tim, dan hasil transaksi melalui diagram funnel, papan peringkat, dan filter.

Fitur terbaik monday.com

Sentralisasikan komunikasi dengan kotak masuk bersama dan alat kolaborasi.

Lacak komunikasi email dengan integrasi bawaan Gmail dan Outlook, memungkinkan pengiriman, penerimaan, dan pelacakan real-time.

Analisis sentimen, dapatkan saran yang disesuaikan tentang langkah-langkah yang dapat diambil, dan prediksi keberhasilan atau kegagalan transaksi dengan ringkasan timeline yang didukung AI.

Batasan monday.com

Anda tidak dapat menggunakan rumus untuk menampilkan angka, dan tidak dilengkapi dengan otomatisasi alur kerja AI untuk informasi yang disinkronkan.

Integrasi Outlook tidak membantu saat Anda mengelola beberapa kontrak dengan satu kontak, jadi carilah alternatif monday.com

Harga monday.com

Gratis

Basic: $12/bulan per pengguna

Standar: $14/bulan per pengguna

Pro: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat monday.com

G2: 4.7/5 (17.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang monday.com?

Seorang pengguna monday.com mengatakan:

Saya sangat menyukai betapa intuitif dan mudahnya menggunakan monday CRM – sangat visual dan sederhana, sehingga seluruh tim kami dapat langsung menggunakannya tanpa banyak pelatihan… Satu-satunya kelemahan bagi saya adalah saya merasa CRM ini memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang kami gunakan saat ini, dan kami mungkin baru menggores permukaan dengan fitur-fitur dasar

Saya sangat menyukai betapa intuitif dan mudahnya menggunakan monday CRM – sangat visual dan sederhana, sehingga seluruh tim kami dapat langsung menggunakannya tanpa banyak pelatihan… Satu-satunya kelemahan bagi saya adalah saya merasa CRM ini memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang kami gunakan saat ini, dan kami mungkin baru menggores permukaan dengan fitur-fitur dasar

Coba ClickUp untuk kebutuhan CRM Anda!

Saat memilih platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) berikutnya, tujuannya sederhana: temukan solusi yang tidak menghambat produktivitas Anda.

Jika Anda bosan dengan solusi CRM Attio, alternatif terbaik adalah ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan.

Ini memberikan cara yang lebih efisien untuk mengelola manajemen tugas, operasi penjualan, dan pemasaran multi-saluran dalam satu platform. Dengan ClickUp Tasks, Custom Fields, Dashboards, Automations, dan ClickUp Brain yang bekerja bersama, Anda mendapatkan platform tunggal yang menghubungkan transaksi, alur kerja, dan tim Anda.

Siap membangun hubungan pelanggan yang bermakna?