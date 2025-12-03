Cara Membangun Strategi Merek yang Menonjol

Kita semua tahu tentang perdebatan Apple vs. Android. Tapi pernahkah Anda berpikir mengapa beberapa merek mampu memicu loyalitas yang begitu kuat?

Ya, produk Apple dikenal karena desainnya yang elegan dan kinerja yang mulus. Namun, yang benar-benar membedakan mereka adalah bagaimana keseluruhan pengalaman membuat pengguna merasa—mulai dari momen membuka kemasan hingga sinkronisasi yang mudah antar perangkat.

Ini lebih dari sekadar pembelian; ini adalah bagian dari ekosistem yang dirancang dengan baik.

Kesetiaan semacam itu tidak terjadi secara kebetulan. Sekitar 81% pelanggan hanya membeli dari merek yang mereka percayai, dan kepercayaan itu dibangun melalui strategi merek yang jelas dan konsisten yang menghubungkan emosi dengan pengalaman.

Dalam artikel ini, kita akan membahas apa yang membuat strategi merek benar-benar efektif—dan bagaimana hal itu membantu orang terhubung dengan merek Anda pada tingkat yang lebih dalam.

⭐ Template Terpilih Template Manajemen Merek ClickUp mengintegrasikan rencana, ide, dan kemajuan merek Anda—membantu Anda tetap konsisten, mengukur dampak, dan mengelola pertumbuhan dengan percaya diri. Dapatkan template gratis Bantu tim Anda bergerak bersama dengan jelas menggunakan Template Manajemen Merek ClickUp

Apa itu Strategi Merek?

Strategi merek adalah rencana jangka panjang tentang bagaimana merek Anda harus diposisikan, dipersepsikan, dan dialami oleh audiens Anda.

Strategi merek yang dijalankan dengan baik memberikan visi menyeluruh tentang bagaimana Anda ingin orang melihat, merasakan, dan membicarakan merek Anda. Strategi ini mengarahkan segala hal, mulai dari kata-kata yang Anda gunakan hingga tampilan dan nuansa produk Anda.

Strategi yang kuat menghubungkan nilai inti Anda, tujuan Anda, dan cara unik Anda berinteraksi dengan audiens target Anda—didukung oleh identitas visual yang konsisten. Strategi ini membentuk cerita merek Anda, kepribadian Anda, dan emosi yang orang hubungkan dengan Anda.

Pentingnya strategi merek untuk pertumbuhan bisnis

Mengapa strategi merek begitu penting untuk pertumbuhan?

Menurut Survei Kepercayaan Bisnis Forrester, 77% calon pelanggan dan pemengaruh pembelian mempertimbangkan kesadaran merek saat memutuskan apakah akan mempercayai suatu organisasi. Cara orang melihat dan merasakan apa yang diwakili oleh merek Anda seringkali menentukan apakah mereka memilih untuk terhubung dengan Anda sama sekali.

Strategi merek yang dirancang dengan baik dapat menjadi pembeda antara menjadi sekadar nama lain di pasar dan menjadi merek yang diingat dan dikunjungi kembali oleh orang-orang. Hal ini dilakukan dengan:

Membuat identitas merek yang jelas dan konsisten yang membangun kesadaran dan kepercayaan seiring waktu

Membentuk pengalaman pelanggan sehingga setiap interaksi terasa terencana dan selaras dengan nilai-nilai merek Anda

Memberikan visi jangka panjang bagi bisnis Anda yang mendukung pertumbuhan, fleksibilitas, dan audiens target yang setia

📖 Baca Juga: Contoh dan Contoh Rencana Pemasaran yang Efektif

Perbedaan antara strategi merek dan strategi pemasaran

Strategi pemasaran merek Anda adalah cara Anda menyebarkan informasi—baik itu dengan mengunggah foto croissant yang menggugah selera di Instagram, menjalankan iklan lokal, atau mengadakan acara degustasi gratis.

Berikut hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk mengidentifikasinya dengan benar:

Aspek Strategi merek Strategi pemasaran Fokus Membangun kepercayaan, membentuk persepsi, dan menciptakan identitas merek yang kuat Mempromosikan produk atau layanan untuk menjangkau dan melibatkan target audiens Anda Tujuan Bangun reputasi jangka panjang dan nilai-nilai merek Generate leads, tingkatkan penjualan, dan dukung tujuan jangka pendek Pendekatan Menentukan posisi merek, cerita merek, nada suara, dan identitas visual Menggunakan saluran seperti media sosial, periklanan, hubungan masyarakat, dan acara untuk melaksanakan kampanye Rentang waktu Jangka panjang, berkembang secara bertahap untuk menjaga konsistensi merek Baik jangka pendek maupun berbasis kampanye, strategi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan tren yang berlaku.

Elemen Utama Strategi Merek yang Kuat

Merek Anda adalah cerita yang berkembang di seluruh titik kontak pelanggan.

– dikutip oleh Jonah Sachs

Setiap interaksi yang dilakukan seseorang dengan merek Anda menambah halaman baru dalam cerita tersebut. Strategi merek yang sukses memastikan halaman-halaman tersebut saling terhubung, menciptakan pengalaman yang berkesan bagi audiens target Anda. Berikut adalah elemen inti yang membantu membentuknya:

Tujuan: Jelaslah tentang mengapa merek Anda ada di luar sekadar menghasilkan uang. Alasan yang lebih dalam ini harus menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, menginspirasi tim Anda, dan beresonansi dengan orang-orang yang Anda layani.

📌 Contoh: Misi Patagonia untuk melindungi planet ini terintegrasi dalam cerita mereknya, mulai dari menyumbangkan keuntungan untuk penyebab lingkungan hingga menciptakan produk tahan lama yang mengurangi limbah.

Kekuatan Adaptasi: Jadilah cukup fleksibel untuk merespons perubahan budaya, pergeseran pasar, dan peluang baru sambil tetap setia pada nilai inti Anda. Kekuatan adaptasi menjaga merek Anda tetap segar dan relevan tanpa kehilangan esensinya.

Keterlibatan karyawan: Tim Anda adalah salah satu duta merek terkuat Anda. Pastikan tim internal Anda memahami suara merek, nilai-nilai, dan janji kepada pelanggan sehingga mereka dapat memberikan pengalaman yang konsisten di setiap interaksi.

Emosi: Berikan orang alasan untuk merasakan sesuatu tentang merek Anda, bukan hanya memikirkannya. Emosi adalah yang mengubah pembeli biasa menjadi penggemar setia yang akan mendukung Anda.

Konsistensi: Pastikan pesan merek, nada, dan identitas visual Anda selaras di setiap titik kontak, mulai dari situs web dan kemasan hingga media sosial dan layanan pelanggan. Konsistensi membangun kesan familiar, dan kesan familiar membangun pengenalan merek.

Loyalitas: Hadiahi dan rawat pelanggan potensial yang terus kembali. Ketika orang merasa dihargai, mereka lebih cenderung tetap setia, merekomendasikan Anda, dan berkontribusi pada kesuksesan merek Anda.

📮 ClickUp Insight: Dalam survei kami, 78% responden mengatakan mereka membuat rencana detail saat menetapkan tujuan, namun setengah dari mereka mengakui bahwa mereka tidak melacak rencana tersebut dengan alat yang tepat. ClickUp membantu Anda mengatasi kesenjangan tersebut dengan mengubah tujuan Anda menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan, yang dapat Anda selesaikan langkah demi langkah. Dengan dasbor tanpa kode kami, Anda dapat melihat kemajuan Anda dalam tampilan visual yang jelas, memberikan Anda kendali dan kejelasan yang Anda butuhkan untuk tetap berada di jalur yang benar. Lagi pula, hanya berharap yang terbaik bukanlah strategi merek yang efektif. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan bahwa mereka dapat menangani sekitar 10% lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kelelahan.

Jenis-Jenis Strategi Merek (Dengan Contoh)

Branding bukanlah sekadar teori abstrak.

Branding bukanlah sekadar teori abstrak.

Wawasan dari thread Reddit ini mengingatkan kita bahwa branding adalah tentang cerita yang mengandung makna. Mari kita bahas beberapa cara umum di mana merek hadir dalam kehidupan kita dan apa yang membuat masing-masing unik, disertai beberapa contoh strategi merek untuk memperjelasnya.

1. Branding produk

Ini semua tentang memberikan kepribadian pada produk tunggal sehingga orang langsung tahu apa itu dan mengapa itu penting.

Jika dilakukan dengan baik, branding produk dapat membuat suatu produk terasa seperti barang yang wajib dimiliki, bahkan di pasar yang ramai. Hal ini terutama efektif ketika Anda ingin menciptakan koneksi emosional yang kuat yang mengubah pembeli menjadi penggemar setia.

🧠 Tahukah Anda: Liquid Death mengambil sesuatu yang sederhana seperti air kemasan dan menjadikannya tak terlupakan. Desainnya yang edgy terasa seperti minuman energi yang pemberontak, dan humor dalam pemasarannya membuat orang membicarakannya. Pendekatan berani ini membantu mereka mengumpulkan $75 juta pada tahun 2021 dan membangun basis penggemar yang setia.

2. Branding layanan

Di sini, fokusnya bukan hanya pada apa yang Anda tawarkan, tetapi juga pada cara Anda menawarkannya.

Branding layanan menciptakan kesan yang diharapkan orang setiap kali mereka berinteraksi dengan Anda. Baik itu secara langsung, melalui telepon, atau online, intinya adalah membuat setiap titik kontak terasa konsisten dan diperhatikan.

Sebuah merek layanan yang kuat membuat hal yang tak terlihat menjadi berkesan dan autentik.

📌 Contoh: Merit Beauty diluncurkan dengan hanya beberapa produk, tetapi pengalaman pelanggan mereka terasa seperti percakapan pribadi. Kemasan yang thoughtful, pesan yang lembut, dan gambar yang hangat semuanya menciptakan kesan bahwa merek ini benar-benar peduli. Orang-orang mengatakan rasanya seperti menerima hadiah dari teman, yang membuat mereka ingin kembali.

3. Branding Korporat (utama)

Strategi korporat menggunakan nama dan identitas tunggal untuk semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan.

Strategi ini memberikan orang-orang sebuah cerita tunggal yang mudah diingat, terlepas dari produk atau layanan yang mereka gunakan. Ketika orang-orang mempercayai merek terkemuka, kepercayaan tersebut secara alami akan meluas ke hal-hal baru yang Anda ciptakan.

Hal ini juga memudahkan ekspansi ke pasar baru karena reputasi merek Anda akan mengikuti Anda.

📌 Contoh: Virgin Airlines telah menggunakan logo merah yang ceria dan semangat petualangannya di berbagai bidang, mulai dari penerbangan, musik, klub kebugaran, dan lainnya. Orang-orang di seluruh dunia mengenali merek ini dan mengasosiasikannya dengan ide-ide yang menyenangkan dan berani. Kepercayaan dan kesadaran merek ini membantu Virgin sukses di industri yang sangat berbeda satu sama lain.

4. Branding keluarga dan individu

Branding keluarga menghubungkan beberapa produk di bawah satu nama yang terpercaya, sementara branding individu memberikan identitas unik bagi setiap produk.

Banyak perusahaan menggabungkan kedua strategi ini untuk memanfaatkan kepercayaan merek yang sudah dikenal sambil memungkinkan setiap produk berdiri sendiri.

📌 Contoh: Coca-Cola menggunakan merek utamanya untuk memberikan kredibilitas pada produk seperti Diet Coke dan Coke Zero. Di sisi lain, Unilever membiarkan merek seperti Dove dan Magnum terasa sepenuhnya terpisah, masing-masing dengan audiens dan gaya sendiri. Keseimbangan ini memungkinkan kombinasi antara kesamaan dan kebebasan dalam cara produk dipasarkan.

5. Branding Sikap

Branding berbasis nilai lebih fokus pada apa yang Anda perjuangkan daripada produk yang Anda tawarkan. Hal ini menghubungkan identitas Anda dengan keyakinan atau gaya hidup bersama yang diinginkan orang untuk menjadi bagian darinya.

Alih-alih berfokus pada fitur, strategi ini berfokus pada emosi dan nilai-nilai. Jika dilakukan dengan benar, strategi ini dapat menginspirasi loyalitas karena orang-orang melihat diri mereka dalam cerita merek Anda. Seiring waktu, koneksi ini dapat bertahan lebih lama daripada tren atau bahkan produk tertentu.

📌 Contoh: Apple selalu lebih dari sekadar komputer dan ponsel. Merek ini mewakili kreativitas, kesederhanaan, dan tantangan terhadap hal-hal biasa. Visi tersebut telah membangun komunitas global pelanggan setia dan membantu Apple menjadi merek pertama yang mencapai kapitalisasi pasar $3 triliun.

6. Branding sensorik

Jenis branding ini melampaui aspek visual dan memanfaatkan indra lain seperti suara, aroma, atau sentuhan untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan.

Strategi ini sering digunakan di ruang fisik untuk membuat orang merasa nyaman atau menandakan kualitas. Jika dilakukan dengan baik, strategi ini menambahkan lapisan koneksi yang sulit ditiru.

🧠 Tahukah Anda: Singapore Airlines menggunakan aroma khas pada handuk panasnya, musik boarding yang menenangkan, dan desain unik untuk seragam awak kabinnya. Rincian sensorik ini menciptakan rasa kenyamanan dan kemewahan yang diingat oleh penumpang lama setelah penerbangan. Pendekatan ini telah membantu mereka meraih salah satu tingkat loyalitas tertinggi di industri penerbangan.

7. Branding keberlanjutan

Di sini, merek dibangun berdasarkan janji untuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini bukan sekadar pesan pemasaran, tetapi komitmen yang melintasi seluruh bisnis.

Orang-orang semakin ingin membeli dari merek yang sejalan dengan nilai-nilai mereka, dan keberlanjutan dapat menjadi cara yang efektif untuk membangun kepercayaan.

👀 Fakta Menarik: Seventh Generation membangun reputasinya melalui produk berbahan dasar tumbuhan, kemasan daur ulang, dan komunikasi yang jujur. Pada tahun 2015, perusahaan ini mencapai pendapatan sebesar $200 juta, dan setahun kemudian, Unilever mengakuisisinya dengan nilai sekitar $700 juta. Hingga kini, Seventh Generation tetap menjadi pemimpin dalam produk rumah tangga ramah lingkungan, dengan basis pelanggan yang setia.

Cara Mengembangkan Strategi Merek Langkah demi Langkah

Saat membangun merek, setiap langkah penting. Mari kita jalani proses ini bersama-sama, dengan cara yang sesuai untuk bisnis dari berbagai ukuran dan jenis.

Langkah 1: Kenali audiens Anda dengan baik

Sebelum Anda dapat membentuk merek Anda, Anda perlu mengetahui dengan tepat siapa pelanggan ideal yang Anda tuju. Jangan hanya fokus pada detail dasar seperti usia atau lokasi, tetapi gali lebih dalam hal-hal yang paling penting bagi mereka. Apa saja frustrasi sehari-hari mereka? Apa yang memicu antusiasme mereka?

Bagi merek B2B, pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin berarti memahami hambatan industri atau tekanan regulasi. Bagi startup, hal ini mungkin melibatkan identifikasi kelompok kecil namun setia dari pendukung awal.

Luangkan waktu untuk memahami dunia mereka melalui survei, forum online, atau percakapan informal untuk mengungkap wawasan yang tidak dapat ditunjukkan oleh angka-angka saja.

Salah satu cara mudah untuk mengumpulkan wawasan ini adalah melalui survei. ClickUp Forms memungkinkan Anda membuat kuesioner sederhana yang dapat dibagikan, dengan respons langsung terintegrasi ke ruang kerja Anda.

Pantau umpan balik bersamaan dengan proyek lain Anda dan mulailah mengidentifikasi pola menggunakan ClickUp Forms

💡 Tips Pro: Anggaran terbatas? Gunakan alat gratis seperti Google Trends atau diskusi di Reddit untuk mengidentifikasi tren tanpa mengeluarkan biaya.

Langkah 2: Temukan apa yang membuat Anda berbeda

Setelah Anda memahami audiens Anda, Anda dapat mendefinisikan satu hal yang membuat merek Anda menjadi pilihan yang jelas. Ini adalah posisi unik Anda di pasar. Mungkin itu adalah layanan pelanggan yang tak tertandingi, produk yang sangat spesialis, atau kepribadian yang membuat audiens Anda merasa nyaman.

Di sektor B2B, hal ini dapat merujuk pada rekam jejak yang terbukti dalam menyelesaikan masalah kompleks secara efektif. Bagi startup, hal ini seringkali bergantung pada kelincahan dan ide-ide berani.

Apa pun itu, pastikan cukup sederhana untuk dijelaskan dalam satu kalimat.

📖 Baca Juga: Bagaimana Menggunakan AI untuk Membuat Strategi Branding Anda?

Langkah 3: Buat cerita merek yang ingin diikuti orang

Fakta dapat menjelaskan siapa Anda, tetapi cerita membantu orang peduli. Cerita merek Anda menghubungkan nilai-nilai, tujuan, dan perjalanan Anda dengan cara yang mengajak orang untuk terlibat.

Bagi merek B2B, hal ini dapat berarti menonjolkan bagaimana pekerjaan Anda meningkatkan dunia klien Anda. Bagi startup, hal ini dapat melibatkan berbagi momen-momen manusiawi dan tantangan yang berkontribusi pada perkembangan merek Anda.

Ingat: Cerita yang kuat lebih tentang menunjukkan mengapa merek Anda penting dalam kehidupan audiens Anda, bukan sekadar mencantumkan prestasi.

ClickUp Brain MAX mengubah strategi merek menjadi eksekusi real-time. Saat Anda membentuk cerita merek Anda, aplikasi desktop ClickUp Brain MAX membantu Anda menangkap ide-ide begitu mereka muncul dan mengubahnya menjadi tindakan yang dapat dieksekusi — tanpa mengganggu alur kerja Anda. Talk-to-Text memungkinkan Anda mengucapkan ide kampanye, catatan positioning, atau sudut pandang pesan, dan secara instan mengubahnya menjadi tugas atau dokumen dengan konteks yang sempurna memungkinkan Anda mengucapkan ide kampanye, catatan positioning, atau sudut pandang pesan, dan secara instan mengubahnya menjadi tugas atau dokumen dengan konteks yang sempurna

Karena Brain MAX beroperasi di seluruh aplikasi Anda sambil tetap terintegrasi dengan ClickUp, pemikiran merek Anda tetap terhubung dengan proyek, jadwal, dan file kreatif Anda

Converged AI Workspace yang sesungguhnya, bukan tersebar di berbagai alat. Ini memastikan tim Anda tetap sejalan dalam sebuahyang sesungguhnya, bukan tersebar di berbagai alat. Ini adalah cara tercepat untuk beralih dari inspirasi ke implementasi sambil tetap setia pada suara merek Anda

💡 Tips Pro: Fokus pada konsistensi, bukan biaya. Bagikan cerita Anda secara teratur di saluran gratis yang berdampak besar, seperti LinkedIn atau blog Anda.

Langkah 4: Berikan identitas visual yang jelas untuk merek Anda

Visual Anda seringkali menjadi kesan pertama yang orang dapatkan tentang merek Anda. Ini mencakup warna, logo, font, dan gaya fotografi Anda. Segala hal yang Anda lakukan harus mencerminkan nilai-nilai Anda dan konsisten, di mana pun orang melihat Anda. Tampilan yang rapi dan percaya diri dapat membuat merek B2B terasa dapat diandalkan.

💡 Tips Pro: Jaga konsistensi identitas merek Anda di setiap aset. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat secara instan menghasilkan visual, judul, dan deskripsi yang sesuai dengan merek Anda—tanpa perlu berpindah-pindah alat atau menunggu ulasan desain.

Langkah 5: Hadir di tempat di mana audiens Anda menghabiskan waktu

Strategi merek tidak hanya tentang mengetahui siapa Anda, tetapi juga tentang hadir di tempat di mana audiens Anda aktif. Hal ini mungkin berarti menjadi pemimpin pemikiran di LinkedIn untuk merek B2B atau video singkat dan menarik di TikTok untuk startup yang berorientasi pada konsumen, serta menerapkan optimasi mesin pencari.

💡 Tips Pro untuk Startup: Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Mulailah dengan menguasai satu atau dua saluran yang sesuai dengan target audiens dan tujuan pendapatan Anda—lalu gunakan wawasan dari keberhasilan awal tersebut untuk memperluas secara strategis daripada menebak-nebak di mana harus berkembang selanjutnya.

Langkah 6: Tinjau dan sempurnakan secara berkala

Merek Anda harus berkembang bersama Anda untuk membangun loyalitas. Pasar berubah, pelanggan target berubah, dan strategi Anda pun harus berubah. Sisihkan waktu setiap beberapa bulan untuk mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Bagi perusahaan B2B, tugas-tugas ini mungkin berarti memeriksa apakah positioning Anda masih sesuai dengan pergeseran industri. Bagi startup, hal ini mungkin berarti menyesuaikan dengan cepat berdasarkan umpan balik dari pengguna awal.

Dashboard ClickUp dapat mempermudah proses ini. Anda dapat mengintegrasikan data dari tugas, kampanye pemasaran, dan bahkan kinerja penjualan ke dalam satu tampilan, sehingga Anda tidak perlu menebak-nebak mana upaya yang memberikan hasil. Dengan memantau metrik yang tepat secara real-time, Anda dapat menyempurnakan pendekatan Anda sebelum masalah kecil berubah menjadi peluang yang terlewatkan.

Pantau metrik penting seperti tingkat pelanggan yang kembali atau tingkat keterlibatan menggunakan Dashboard ClickUp

📖 Baca Juga: Cara Membangun Program Advokasi Pelanggan yang Mendorong Pertumbuhan

Kerangka Kerja Strategi Merek yang Dapat Digunakan

Baik Anda bekerja dengan anggaran besar atau baru memulai, langkah-langkah ini akan membimbing Anda dari ide awal hingga strategi manajemen merek yang dapat Anda terapkan dengan percaya diri.

1. Mulailah dengan alasan mengapa

Mulailah dengan alasan mendasar mengapa merek Anda ada. Perubahan apa yang ingin Anda wujudkan? Perasaan apa yang ingin Anda hubungkan dengan nama merek Anda?

📌 Contoh: TOMS membangun budaya sekitar "One for One." Untuk setiap pasang sepatu yang terjual, mereka memberikan satu pasang kepada orang yang membutuhkan. Tujuan sederhana itu menjadi inti dari cerita merek mereka dan membantu mereka memimpin gerakan yang didorong oleh tujuan di industri fashion.

2. Buat janji yang kuat

Tentukan janji yang jelas kepada pelanggan Anda: sesuatu yang dapat mereka andalkan setiap kali berinteraksi dengan merek Anda. Kemudian tepati janji tersebut.

🧠 Tahukah Anda: FedEx membangun reputasinya dengan janji “Ketika barang harus sampai keesokan harinya, tanpa kecuali.” Janji ini membangun kepercayaan baik di kalangan konsumen maupun bisnis, membantu FedEx menjadi sinonim dengan pengiriman yang andal.

3. Ceritakan kisah sehari-hari Anda

Hindari bahasa yang terlalu formal dan bicaralah seperti orang biasa. Bagikan siapa Anda, masalah apa yang Anda selesaikan, dan bagaimana rasanya menjadi bagian dari apa yang Anda bangun.

👀 Fakta Menarik: Patagonia membangun mereknya berdasarkan cerita yang sederhana dan jujur tentang perawatan lingkungan. Kampanye mereka “Jangan beli jaket ini” mendorong perbaikan daripada penggantian—dan membuat mereka mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari komunitas mereka.

4. Desain untuk pengenalan

Pilih visual yang mencerminkan identitas Anda secara sekilas—warna, logo, font, dan gambar. Pastikan setiap titik kontak terasa seperti di rumah.

5. Ukur, pelajari, ulangi

Anggaplah strategi merek Anda sebagai sesuatu yang hidup.

Perhatikan apa yang disukai audiens Anda, pesan yang mereka bagikan, gambar yang mereka simpan, dan kata-kata yang mereka kutip. Kemudian lakukan lebih banyak hal yang berhasil.

📖 Baca Juga: Contoh Kit Merek untuk Menginspirasi Pembuatan Kit Merek Anda

Contoh Strategi Merek yang Sukses

Beberapa merek telah menguasai seni menciptakan pesan yang tak terlupakan.

Mari kita lihat tiga contoh yang menunjukkan betapa kuatnya merek yang jelas dan konsisten dalam praktiknya.

Nike: Mengubah “Just Do It” menjadi gerakan

Nike menjual keyakinan bahwa siapa pun bisa menjadi atlet. Slogan “Just Do It” menjadi lebih dari sekadar kalimat pemasaran.

Dengan menyelaraskan kampanye dengan kisah nyata tentang ketekunan, mulai dari atlet lari elit hingga penggemar kebugaran sehari-hari, Nike membangun identitas merek yang berakar pada pemberdayaan.

Pada tahun 2018, kampanye mereka yang menampilkan aktivis hak asasi manusia Amerika Serikat , Colin Kaepernick, memicu perbincangan global, membuktikan bahwa merek dengan sikap yang kuat dapat mendorong loyalitas dan dampak.

📖 Baca Juga: Membuat Strategi Komunikasi Pemasaran yang Efektif

Coca-Cola: Menjual kebahagiaan dalam botol

Selama puluhan tahun, Coca-Cola lebih fokus pada perasaan yang diwakilinya—kebahagiaan, kebersamaan, dan momen bersama—daripada pada minuman itu sendiri.

Kampanye seperti “Share a Coke”, di mana botol-botol menampilkan nama-nama populer, mengajak orang untuk terhubung dengan merek secara personal. Upaya personalisasi sederhana ini meningkatkan penjualan di banyak wilayah hingga dua digit, membuktikan bahwa branding emosional dapat secara langsung mendorong hasil dan secara positif mempengaruhi persepsi merek.

Airbnb: Membangun merek yang berfokus pada rasa kebersamaan

Airbnb mengubah fokus dari “tempat Anda menginap” menjadi “bagaimana perasaan Anda saat berada di sana.”

Kampanye “Belong Anywhere” mereka memanfaatkan keinginan manusia untuk terhubung, membuat para pelancong merasa seperti di rumah sendiri di tempat-tempat yang tidak familiar.

Dengan menampilkan tuan rumah dan tamu asli dalam pemasaran mereka, mereka membangun rasa otentisitas yang memperkuat kepercayaan dan loyalitas di seluruh dunia.

📖 Baca Juga: Template Branding Gratis untuk Tim Pemasaran & Kreatif

ClickUp adalah tempat di mana produktivitas bertemu dengan personalisasi

Sementara Nike memotivasi dan Coca-Cola menghubungkan, ClickUp menyatukan semuanya dalam dunia kerja.

Pada tahap awal, ClickUp Whiteboards dan ClickUp Docs memberikan tim Anda kanvas kosong untuk brainstorming ide, mendefinisikan pilar pesan merek Anda, dan merancang tema kampanye. Karena semua hal berada dalam ruang kerja yang sama, ide-ide kreatif awal secara alami mengalir ke dalam rencana aksi tanpa kehilangan konteks.

Visualisasikan ide-ide merek Anda secara visual sehingga tim Anda dapat melihat gambaran lengkapnya sebelum mengambil langkah pertama dengan ClickUp Whiteboards

Saat waktunya untuk mengubah strategi menjadi tindakan, ClickUp Tasks dan ClickUp Automations memastikan kampanye tetap berjalan lancar tanpa perlu bertukar email berulang kali. Peta jalan pemasaran, kalender peluncuran, dan alur kerja persetujuan kreatif semuanya dapat dijalankan di ClickUp, memastikan tenggat waktu terlihat jelas dan tanggung jawab terdefinisi dengan baik.

Jaga tim Anda tetap fokus pada pekerjaan kreatif dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang menggunakan ClickUp Automations

Untuk memantau kesehatan merek secara berkelanjutan, tim pemasaran dapat menggunakan ClickUp Dashboards untuk memantau kinerja kampanye secara real-time.

Dan karena ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 200 alat —dari HubSpot hingga Figma—Anda dapat mengimpor data, aset, dan percakapan dari sistem pemasaran yang sudah ada.

📖 Baca Juga: Pilihan Perangkat Lunak Manajemen Merek Terbaik

Strategi Merek dan Integrasi Pemasaran

Ketika strategi merek dan pemasaran Anda bekerja sama, rasanya seperti musik yang harmonis.

Ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi strategi yang terkoordinasi memungkinkan orang untuk merasakan siapa Anda.

Pikirkan Dove. Melampaui produk kecantikan, kampanye Dove’s Real Beauty merayakan keaslian dalam setiap pesan, membangun kepercayaan selama bertahun-tahun.

Ketika koneksi semacam ini konsisten, hal itu menciptakan lebih dari sekadar pengenalan. Hal itu membangun rasa nyaman. Orang tahu apa yang dapat mereka harapkan dari Anda, dan mereka memilih Anda karena rasanya tepat.

Beberapa perusahaan belajar hal ini saat menghadapi perubahan besar. Ketika NortonLifeLock menggabungkan beberapa merek di bawah satu atap, mereka tidak hanya menggabungkan produk; mereka juga menyatukan pendekatan mereka. Mereka memastikan setiap pesan dan setiap titik kontak pelanggan mencerminkan nilai dan tujuan yang sama. Ini bukan hanya soal desain atau kata-kata. Ini tentang membuat orang merasa nyaman dengan merek, terlepas dari produk mana yang mereka gunakan.

Penelitian McKinsey juga mendukung hal ini, dengan mengacu pada kerangka kerja yang disebut Six S’s yang memandu integrasi merek dan pemasaran yang sukses selama merger dan akuisisi (M&A). Merek yang mengikuti langkah-langkah seperti penyelarasan cerita, segmentasi pelanggan, dan definisi merek berbasis data sering kali melihat peningkatan sinergi pendapatan sebesar 1,5 hingga 2 kali lipat.

📖 Baca Juga: KPI Kesadaran Merek

Cara Mengukur Efektivitas Strategi Merek

Tujuh dari sepuluh orang dewasa di Amerika Serikat memulai tahun dengan menetapkan tujuan pribadi, namun hanya sekitar 38% yang yakin mereka akan benar-benar menepatinya.

Hal yang sama berlaku untuk merek.

Namun, cara terbaik untuk mengetahui apakah strategi merek Anda berhasil adalah dengan keluar dari sudut pandang Anda sendiri dan melihat merek Anda seperti yang dilihat oleh audiens Anda.

✅ Tinjau bagaimana merek Anda saat ini dipersepsikan melalui audit mendetail setiap titik kontak pelanggan✅ Tetapkan visi yang jelas yang mengarahkan setiap keputusan merek dan mencerminkan tujuan Anda✅ Terjemahkan visi Anda menjadi tujuan spesifik dan terukur yang selaras dengan arah pertumbuhan merek yang diinginkan✅ Pantau metrik yang tepat seperti kesadaran merek, loyalitas, sentimen, dan posisi kompetitif untuk melihat kemajuan seiring waktu✅ Gunakan metode penelitian yang konsisten seperti survei, pemantauan media sosial, dan umpan balik pelanggan untuk menjaga wawasan Anda tetap segar dan dapat ditindaklanjuti

📖 Baca Juga: Cara Mengembangkan Identitas Merek yang Unik

Praktik Terbaik dalam Mengembangkan Strategi Merek

Terkadang, merek terbaik adalah yang tahu persis cara membuat orang merasa sesuatu saat mendengar nama mereka.

Membangun merek semacam itu merupakan hasil dari pilihan yang matang, tujuan yang jelas, dan kesediaan untuk terus menyempurnakan pendekatan Anda seiring dengan perubahan dunia.

Berikut adalah beberapa prinsip panduan untuk membantu Anda membentuk strategi merek yang benar-benar bertahan lama:

Pahami orang-orang yang Anda layani dan biarkan kebutuhan mereka membimbing keputusan Anda, mulai dari kata-kata yang Anda gunakan hingga produk yang Anda ciptakan

Tentukan apa yang membuat Anda berbeda dengan cara yang terasa autentik dan bernilai, sehingga audiens Anda tahu persis mengapa mereka harus memilih Anda

Ceritakan kisah Anda dengan cara yang membuat orang merasa terhubung, dengan menyisipkan nilai-nilai, misi, dan kepribadian Anda ke dalam setiap interaksi

Jaga konsistensi tampilan dan nuansa merek Anda di setiap titik kontak, mulai dari logo hingga posting media sosial, sehingga merek Anda menjadi langsung dikenali.

Periksa strategi Anda secara berkala, lihat apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana Anda dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas inti Anda

📖 Baca Juga: Template Pedoman Merek Gratis untuk Tim Pemasaran Anda

Bagaimana ClickUp Membantu Membangun dan Mengelola Strategi Merek

Bayangkan perusahaan Anda akan meluncurkan strategi merek yang diperbarui. Anda telah memperbarui visual, posisi yang lebih tajam, dan pesan baru yang ingin Anda terapkan di setiap aspek bisnis Anda.

Ini terdengar menarik, tetapi kenyataannya, mengimplementasikan upaya ini di seluruh tim dapat menjadi rumit dengan cepat.

Inilah cara ClickUp dapat membawa keteraturan, kejelasan, dan kolaborasi dalam proses dari awal hingga akhir.

Membuat dan menyimpan pedoman merek dengan ClickUp Docs

Simpan pedoman merek Anda dalam satu dokumen yang selalu diperbarui agar semua orang menggunakan bahasa visual dan verbal yang sama dengan ClickUp Docs

Semua dimulai dengan ClickUp Docs, pusat utama untuk semua pedoman merek dan dokumentasi Anda. Alih-alih berkas yang tersebar dan PDF yang usang, Anda dapat membuat dokumen dinamis yang mencakup identitas visual, gaya bahasa, aturan logo, dan palet warna yang disetujui.

Semua orang, mulai dari desainer hingga penulis copy, dapat melihat, memberikan komentar, dan memperbarui dokumen ini secara real-time, sehingga tidak ada yang bekerja dengan informasi yang sudah usang. Saat Anda membawa agensi baru, membagikan tautan dokumen memberi mereka akses instan ke semua yang mereka butuhkan, menghemat hari-hari perdebatan bolak-balik.

Gabungkan ClickUp Docs dan AI untuk meningkatkan strategi pemasaran dan manajemen merek Anda.

Tingkatkan pemasaran Anda dengan ClickUp AI menggunakan alat nyata dan tips praktis untuk menghemat waktu, mengoptimalkan konten, dan mempersonalisasi kampanye secara efektif.

Bekerja sama dalam penentuan posisi merek menggunakan ClickUp Mind Maps

Ubah ide besar menjadi posisi merek yang jelas dengan memetakan ide-ide tersebut secara real-time menggunakan ClickUp Mind Maps

Setelah fondasi terpasang, fokus beralih ke positioning merek, dan di sinilah ClickUp Whiteboards dan ClickUp Mind Maps menunjukkan keunggulannya. Anda mengumpulkan tim pemasaran, produk, dan kepemimpinan ke dalam satu ruang kerja visual.

Di sini, ide-ide mengalir ke catatan tempel, lanskap persaingan terbentuk melalui diagram sederhana, dan persona pelanggan menjadi hidup.

Mengkoordinasikan peluncuran branding dengan ClickUp Brain

Sekarang saatnya mewujudkan visi tersebut. Anda membagi peluncuran branding menjadi tugas-tugas yang jelas di dalam ClickUp Tasks. Setiap tugas, baik itu memperbarui situs web, merancang ulang kemasan, atau menyiapkan konten media sosial, ditugaskan kepada orang yang tepat dengan batas waktu yang spesifik.

ClickUp Automations secara otomatis mengelola proses, memberi tahu tim saat giliran mereka tiba, dan memindahkan tugas tanpa perlu pengecekan manual.

Sementara itu, ClickUp Brain menyarankan ide-ide konten, merancang siaran pers, dan bahkan menyusun caption media sosial, membantu tim Anda bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan kepribadian merek.

Ciptakan ide-ide segar, sempurnakan pesan merek Anda, dan buat konten yang tetap setia pada suara merek Anda dengan ClickUp Brain

Memantau kemajuan dan kinerja dengan Dashboard ClickUp

Saat kampanye diluncurkan ke pasar, Dashboard ClickUp memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerjanya. Pimpinan juga dapat melihat kemajuan secara langsung, sehingga lebih mudah untuk mempertahankan momentum tanpa harus mengadakan rapat yang tak berujung.

✅ Dengan semua elemen terintegrasi dalam satu platform, Anda mengelola strategi merek sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang, yang tetap selaras dengan visi dan audiens Anda.

Anda dapat mempermudah proses ini dengan memulai menggunakan templat strategi merek yang siap pakai. Templat ini memberikan awal yang terstruktur sehingga Anda dapat fokus pada kreativitas dan implementasi, bukan membangun proses dari nol.

Template Pedoman Merek ClickUp

Dapatkan template gratis Buat identitas merek yang terpadu dengan bagian yang dapat disesuaikan menggunakan Template Pedoman Merek dari ClickUp

Jika Anda ingin setiap konten, desain, dan pesan terasa khas milik Anda, Template Pedoman Merek ClickUp memungkinkan Anda:

Buat identitas merek yang terpadu dengan bagian-bagian yang dapat disesuaikan untuk identitas visual, nada suara, dan nilai-nilai merek

Bekerja sama dengan anggota tim secara real-time untuk menyempurnakan dan menyetujui pedoman

Simpan semua materi merek di satu tempat yang terorganisir dan mudah diakses untuk pengalaman pelanggan yang konsisten

Template Manajemen Merek ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan semua tim tetap sejalan dengan misi yang sama menggunakan Template Manajemen Merek ClickUp

Mengelola beberapa kampanye sambil menjaga esensi merek Anda tetap utuh bisa terasa menakutkan. Template Manajemen Merek oleh ClickUp menyatukan semuanya dalam satu tampilan yang jelas dan terkelola dengan baik, sehingga Anda dapat:

Rencanakan kampanye dengan jelas, termasuk jadwal, tonggak pencapaian, dan tanggung jawab yang ditetapkan

Pastikan semua tim sejalan dengan misi dan pernyataan posisi merek yang sama

Pantau beberapa kampanye branding secara bersamaan, memastikan mereka tetap sesuai jadwal dan pesan yang diinginkan

Simpan semua elemen merek Anda dalam satu ruang kerja ClickUp

Membangun strategi merek yang kuat membutuhkan waktu dan usaha. Mulai dari mendefinisikan cerita merek Anda hingga memastikan setiap kampanye mencerminkan nilai-nilai Anda, proses ini berjalan paling baik ketika semuanya terorganisir, mudah diakses, dan mudah untuk ditindaklanjuti.

Di situlah ClickUp benar-benar unggul. Platform ini memungkinkan Anda untuk menyimpan pedoman merek, merencanakan positioning, mengelola peluncuran, dan melacak kesuksesan kampanye tanpa terlewatkan. Ketika strategi branding Anda selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan didukung oleh upaya pemasaran yang konsisten, setiap keputusan merek akan berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang.

Baik Anda seorang pendiri tunggal atau memimpin tim pemasaran besar, ClickUp membantu Anda mengubah tujuan merek Anda menjadi hasil yang nyata sambil menjaga identitas merek Anda tetap konsisten dan kuat.

Jika Anda siap untuk mengubah strategi merek Anda dari perencanaan menjadi implementasi, daftarkan diri Anda di ClickUp hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Branding adalah ekspresi visual dari merek Anda, seperti logo, warna, dan pesan yang Anda sampaikan. Strategi merek adalah rencana di balik semua itu. Ia menunjukkan bagaimana Anda ingin merek Anda dilihat, nilai-nilai yang Anda anut, dan cara Anda akan terhubung dengan audiens Anda.

Hal ini tergantung pada ukuran bisnis Anda, kejelasan visi Anda, dan jumlah riset yang diperlukan. Beberapa perusahaan dapat membuat strategi dasar dalam beberapa minggu, sementara yang lain mungkin membutuhkan beberapa bulan untuk menyempurnakan dan menyelesaikannya.

Tentu saja. Strategi merek membantu bisnis kecil menonjol di pasar yang ramai, menarik pelanggan setia, dan bersaing dengan pemain besar. Strategi ini dapat disesuaikan dengan sumber daya Anda tanpa mengurangi dampaknya.

Anggaran bervariasi secara signifikan, tetapi investasi harus sesuai dengan peran penting yang dimainkan merek Anda dalam bisnis Anda. Beberapa perusahaan menghabiskan beberapa ribu dolar, sementara yang lain mengalokasikan dana yang jauh lebih besar untuk riset mendalam, desain, dan implementasi. Yang paling penting adalah memastikan investasi tersebut memberikan hasil yang jelas dan berkelanjutan.