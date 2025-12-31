3 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Menghasilkan Proyeksi Anggaran Secara Otomatis

Anda sedang mempersiapkan siklus anggaran tahunan. CFO Anda menginginkan proyeksi anggaran yang lebih akurat untuk tahun mendatang, tetapi Anda hanya memiliki data aktual dari empat tahun terakhir.

Selain itu, ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam proses penganggaran proyek. Mulai dari pembaruan harga dan volatilitas pasar hingga pengeluaran pemasaran dan pengeluaran teknologi yang terus meningkat. Dalam situasi ini, pendekatan manual dalam perencanaan dan peramalan keuangan tidak akan memadai.

Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa perangkat lunak manajemen proyek dapat menyelesaikan hal ini untuk Anda?

Perangkat lunak manajemen proyek dapat mengotomatisasi proyeksi anggaran dengan mengotomatisasi pengumpulan data, perhitungan, analisis, dan pembangkitan laporan—menghilangkan sejumlah proses manual.

Mari kita jelajahi platform-platform ini dan bandingkan kemampuan mereka dalam hal perencanaan proyek dan manajemen keuangan.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Menghasilkan Proyeksi Anggaran Secara Otomatis

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Manajemen proyek dan kolaborasi yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) AI Kontekstual (ClickUp Brain dan BrainGPT), Dashboard, Agen AI, Manajemen Proyek Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Forecast. app Peramalan dan pelacakan keuangan pada tingkat portofolio Forecast AI, Dashboard Timeline, perangkat lunak pengakuan pendapatan Harga kustom Mavenlink (sekarang Kantata) Otomatisasi layanan profesional Perkiraan dan peramalan proyek, kesehatan proyek dan portofolio, akuntansi proyek Harga kustom

🧠 Fakta Menarik: Kata 'anggaran' berasal dari kata Prancis kuno 'bougette', yang berarti tas kecil tempat seseorang menyimpan kekayaannya.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Menghasilkan Proyeksi Anggaran Secara Otomatis?

Perangkat lunak anggaran proyek yang Anda pilih harus mampu melakukan perkiraan dinamis dan mengidentifikasi potensi masalah. Perangkat lunak tersebut harus membantu Anda menghemat waktu dalam mencari data sehingga Anda dapat fokus pada penciptaan nilai.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu diperhatikan:

100% AI kontekstual: Cari perangkat lunak pengelolaan anggaran proyek dengan Cari perangkat lunak pengelolaan anggaran proyek dengan Ambient AI , yang dapat menganalisis data proyek di seluruh ekosistem aplikasi terhubung Anda dan secara otomatis menyarankan penyesuaian anggaran.

Otomatisasi pembuatan anggaran menggunakan input proyek: Perangkat lunak manajemen proyek Anda harus dapat menghasilkan anggaran secara langsung dari definisi ruang lingkup, peran sumber daya, Perangkat lunak manajemen proyek Anda harus dapat menghasilkan anggaran secara langsung dari definisi ruang lingkup, peran sumber daya, jadwal proyek , dan pusat biaya.

Pelacakan anggaran vs. pengeluaran aktual secara real-time: Alat ini harus berfungsi ganda sebagai perangkat lunak manajemen keuangan dan menampilkan perbandingan langsung antara anggaran yang direncanakan dan pengeluaran aktual (jam kerja, biaya, dan pengadaan) sehingga tim dapat merespons dengan cepat.

Integrasi dengan berbagai sumber data: Alat anggaran harus secara otomatis mengimpor data dari sistem pelacakan waktu, sistem pengeluaran, ERP, Alat anggaran harus secara otomatis mengimpor data dari sistem pelacakan waktu, sistem pengeluaran, ERP, perangkat lunak manajemen tugas , faktur, dan sumber lain untuk memastikan akurasi data.

Peramalan proyek : Perangkat lunak anggaran proyek harus memungkinkan simulasi skenario "what-if" untuk peningkatan jam kerja, perubahan tarif, atau perubahan ruang lingkup proyek, dan secara instan mencerminkan dampak anggaran. Perangkat lunak anggaran proyek harus memungkinkan simulasi skenario "what-if" untuk peningkatan jam kerja, perubahan tarif, atau perubahan ruang lingkup proyek, dan secara instan mencerminkan dampak anggaran.

Perencanaan sumber daya perusahaan: Harus menampilkan ketersediaan sumber daya, implikasi biaya, dan bagaimana penugasan atau penugasan ulang peran akan memengaruhi anggaran dan jadwal.

Fields keuangan kustom dan rumus: Pengguna harus dapat mendefinisikan field anggaran mereka sendiri (misalnya, tingkat overhead, target margin, cadangan) dan membuat rumus yang mencerminkan model biaya spesifik bisnis.

Wawasan tingkat portofolio: Cari perangkat lunak yang menawarkan tampilan dashboard untuk beberapa proyek sehingga Anda dapat melihat eksposur anggaran, risiko biaya agregat, dan keuntungan keseluruhan di seluruh portofolio. Dashboard yang ramah pengguna dan intuitif akan memangkas kurva pembelajaran dan menghemat waktu yang biasanya dihabiskan tim keuangan untuk mempelajari cara mengoperasikan perangkat lunak, alih-alih fokus pada proses penganggaran sebenarnya.

Skalabilitas: Perangkat lunak pengelolaan anggaran proyek harus dapat beradaptasi dengan baik baik untuk tim kecil maupun perusahaan besar.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Menghasilkan Proyeksi Anggaran Secara Otomatis

Sekarang, mari kita bahas beberapa alat manajemen anggaran proyek yang membantu Anda mengelola proyeksi anggaran proyek dengan usaha minimal.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan kolaborasi yang didukung AI)

Mengelola data dari spreadsheet dan alat yang terpisah-pisah sangat melelahkan. Apalagi sekarang, karena variabel-variabel berubah lebih cepat dari sebelumnya. Anda membutuhkan sistem manajemen anggaran proyek yang tangguh, yang dapat beradaptasi secara real-time dan menghubungkan setiap elemen yang bergerak.

Kenalkan ClickUp. ClickUp menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja ke dalam satu ruang kerja AI terintegrasi. Dirancang untuk tim modern, ClickUp menghubungkan manajemen proyek berbasis AI, manajemen tugas, dan kolaborasi dalam satu sumber kebenaran tunggal.

Baik Anda melacak biaya, meramalkan pengeluaran, atau meninjau hasil kerja, semuanya tetap terhubung dan terlihat. Dengan cara ini, ClickUp menghilangkan semua bentuk Work Sprawl untuk memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja sama.

Mari lihat bagaimana perangkat lunak manajemen proyek ClickUp membantu Anda dalam melacak anggaran proyek.

Proyeksi anggaran yang didukung AI dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja ClickUp. Ia memberikan respons kontekstual, menjalankan tindakan, dan dapat mencari di seluruh ekosistem aplikasi terhubung Anda.

Sederhanakan analisis data keuangan dengan ClickUp Brain

Begini cara Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk eksekusi proyek yang didukung AI:

Pengumpulan dan ringkasan data: Asisten AI ini merangkum pembaruan status, laporan, dan bahkan komentar pada tugas.

Pembuatan tugas dan alur kerja : Jika Anda memberikan ruang lingkup proyek, AI kontekstual akan menghasilkan tugas dan subtugas beserta ketergantungan dan batas waktu.

Kontekstual berbasis pengetahuan: Karena menggunakan data aktual dari Workspace Anda, saran atau ringkasan AI didasarkan pada aktivitas organisasi Anda, sehingga proyeksi menjadi lebih akurat (asumsi data sumber terstruktur dengan baik).

Pada akhirnya, ClickUp Brain mempermudah proses pengumpulan dan analisis data tersebut, membantu Anda menghasilkan proyeksi anggaran dengan lebih cepat.

⭐ Bonus: Jika ClickUp Brain membantu Anda menganalisis data proyek di dalam Workspace Anda, ClickUp BrainGPT sangat cocok untuk pengguna yang ingin menghindari membuka tab Chrome tambahan. Ini adalah aplikasi AI desktop all-in-one yang mengintegrasikan semua masukan keuangan, dokumen, dan kueri data ke dalam satu pusat komando yang didukung AI. BrainGPT memungkinkan Anda: Cari di semua aplikasi terhubung Anda , termasuk Google Drive, Sheets, GitHub, Figma, Slack, dan Confluence, untuk langsung mengakses lembar biaya, SOW, perkiraan, data sprint sebelumnya, dan dokumen vendor tanpa perlu beralih tab.

Gunakan Talk-to-Text untuk mencatat asumsi keuangan, catatan perkiraan, dan tugas tindak lanjut saat meninjau proyeksi.

Manfaatkan model AI premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini di dalam BrainGPT untuk melakukan analisis mendalam, perencanaan skenario, atau pemeriksaan validasi biaya. Dengan BrainGPT, proyeksi anggaran Anda tidak terbatas pada data yang ada di ClickUp. Ia mengambil data dari seluruh ekosistem Anda. Artinya, konteks yang lebih kaya, lebih sedikit titik buta, dan keputusan keuangan yang lebih cepat.

Sentralisasikan data anggaran dan metrik utama

Dashboard ClickUp mengintegrasikan semua data anggaran proyek Anda. Pantau kinerja keuangan, lacak laju pengeluaran, dan identifikasi kelebihan anggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Bangun Dashboard ClickUp untuk peramalan keuangan dan pelaporan.

Dashboard diperbarui secara otomatis saat tim menyelesaikan tugas, mencatat waktu, atau mengubah status. Proyeksi anggaran Anda terhubung dengan aktivitas proyek terbaru.

Selain itu, ClickUp Cards memungkinkan Anda merancang dasbor anggaran dengan presisi. Setiap kartu mengambil data real-time dari tugas, daftar, atau seluruh Workspace dan mengubahnya menjadi tampilan yang dapat ditindaklanjuti.

Kartu dinamis untuk membuat dasbor kustom Anda.

Jenis kartu yang berguna untuk proyeksi anggaran:

Kartu Ringkasan Bidang Kustom: Gabungkan bidang biaya, anggaran, atau perkiraan di seluruh tugas atau daftar.

Kartu Pelacakan Waktu: Bandingkan jam kerja perkiraan dengan jam kerja aktual untuk mengidentifikasi kelebihan biaya sejak dini.

Kartu Beban Kerja: Visualisasikan kapasitas tim dan perkirakan di mana upaya tambahan akan meningkatkan biaya.

Kartu Grafik: Tampilkan tren biaya, pembakaran sprint, atau variasi sumber daya seiring waktu untuk wawasan keuangan.

Kartu Daftar Tugas: Sorot item berisiko tinggi, terlambat, atau memerlukan upaya besar yang dapat meningkatkan biaya proyek.

Bagi manajer proyek, pendiri startup, dan tim operasional, ClickUp bukan hanya alat pelacak tugas—ini adalah pusat kendali yang menghubungkan perencanaan proyek Anda dengan wawasan keuangan real-time.

ClickUp terintegrasi dengan alat-alat terkemuka, termasuk QuickBooks, memungkinkan Anda menyinkronkan data pengeluaran, faktur, dan aliran pendapatan langsung ke ruang kerja Anda.

Integrasikan QuickBooks dengan ClickUp untuk melacak anggaran, faktur, dan pengeluaran dalam satu platform.

Dengan integrasi ini, Anda dapat secara otomatis mengimpor data aktual, membandingkannya dengan anggaran yang direncanakan, dan mengidentifikasi selisih sebelum menjadi masalah.

💡 Tips Pro: Jelajahi integrasi API ClickUp dan Zapier untuk terhubung dengan hampir semua alat keuangan yang digunakan tim Anda, membuka lebih banyak otomatisasi dan kustomisasi untuk alur kerja anggaran Anda.

Biarkan Agen AI melakukan pekerjaan berat untuk Anda

Bayangkan memiliki asisten keuangan pribadi di samping Anda. Agen ClickUp dalam peramalan anggaran mengambil peran ini.

Misalnya, Agen Peramalan Anggaran AI ClickUp memungkinkan tim untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan perencanaan keuangan langsung dalam alur kerja manajemen proyek mereka. Atur agen peramalan AI kustom Anda dengan hanya beberapa instruksi. Dengan menghubungkan data ruang kerja Anda, agen ini dapat memicu perhitungan anggaran, memantau pengeluaran secara real-time, dan memberi peringatan proaktif tentang risiko—sehingga Anda selalu tahu kondisi keuangan proyek Anda. Dengan pemicu yang dapat disesuaikan dan tindakan otomatis, Anda dapat menyederhanakan tinjauan anggaran, persetujuan, dan pelaporan tanpa usaha manual. Berikut caranya: Aktifkan alur kerja persetujuan saat terjadi kelebihan anggaran, memastikan tim keuangan dapat meninjau dan bertindak dengan cepat.

Otomatis memicu proyeksi anggaran baru saat status proyek berubah menjadi “Dalam Proses” atau saat pengeluaran baru dicatat.

Kirim pemberitahuan instan kepada pemilik proyek jika pengeluaran melebihi persentase tertentu dari anggaran yang dialokasikan.

Jadwalkan laporan ringkasan anggaran mingguan atau bulanan untuk dihasilkan dan dibagikan kepada pemangku kepentingan.

Dan bagian terbaiknya, dengan ClickUp, Anda dapat mengatur berbagai agen peramalan anggaran, seperti:

Agen analitik prediktif : Agen-agen ini dapat menganalisis data keuangan historis untuk memprediksi tren masa depan.

Agen pelaporan otomatis : Mereka dapat mempermudah proses pembuatan laporan dengan mengambil data mentah dan mengubahnya menjadi wawasan yang mudah dipahami secara visual.

Agen perencanaan skenario: Agen-agen ini dapat mensimulasikan berbagai skenario keuangan, memungkinkan Anda untuk bersiap menghadapi perubahan ekonomi apa pun.

Dukung alur kerja terorganisir dengan templat bawaan

Gunakan Template Anggaran Proyek dengan WBS dari ClickUp untuk merencanakan semua perkiraan biaya Anda dan melacak pengeluaran di satu tempat. Ini memungkinkan Anda untuk mengorganisir data proyek Anda.

Dapatkan templat gratis Baik Anda memulai proyek baru atau mengelola proyek yang sudah ada, Template Anggaran Proyek dengan WBS dari ClickUp memastikan setiap dolar tercatat dengan baik.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tampilan Tabel Struktur Pembagian Pekerjaan (Work Breakdown Structure) membantu Anda mendapatkan gambaran umum proyek-proyek Anda yang dikelompokkan berdasarkan Fase.

Tambahkan prioritas pada setiap tugas agar anggota tim dapat fokus pada aktivitas yang paling memengaruhi jadwal, biaya tenaga kerja, dan kinerja anggaran secara keseluruhan.

Gunakan Tampilan Jadwal Proyek untuk memahami garis waktu proyek Anda dan mencegah tumpang tindih jadwal dalam perencanaan jangka panjang.

Ada juga Template Anggaran Bisnis dari ClickUp, yang memungkinkan Anda melacak pengeluaran dan pendapatan bisnis secara terpusat.

Dapatkan templat gratis Buat anggaran komprehensif dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan dengan Template Anggaran ClickUp.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai penggunaan template ini:

Pantau perbandingan antara proyeksi dan pengeluaran aktual di satu tempat untuk mengidentifikasi selisih.

Gunakan bidang yang dapat disesuaikan untuk nilai proyeksi, nilai aktual, dan selisih untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

Pantau pengeluaran berulang untuk perencanaan anggaran bulanan yang dapat diulang.

Dan saat Anda mengelola beberapa inisiatif sekaligus, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah berpindah-pindah antara alat atau spreadsheet. Template pelacakan proyek ini membantu Anda membandingkan kemajuan, meninjau anggaran, dan mengidentifikasi keterlambatan —semua dalam satu tempat.

Fitur terbaik ClickUp

Atur setiap tugas proyek dengan mudah: Gunakan Gunakan ClickUp Tasks untuk merencanakan seluruh lingkup proyek Anda, tambahkan bidang biaya, tetapkan pemilik, dan lacak kemajuan.

Bantu tim memprioritaskan: Tambahkan Tambahkan Prioritas Tugas untuk menyoroti aktivitas kritis yang memengaruhi jadwal, penggunaan sumber daya, dan hasil anggaran.

Eliminasi masalah koordinasi: Gunakan Gunakan ClickUp Dependencies untuk menentukan urutan tugas secara otomatis dan mengidentifikasi hambatan sebelum menyebabkan penundaan.

Dokumentasikan semuanya secara terpusat: Buat dan simpan rencana anggaran, asumsi keuangan, dan catatan proyek menggunakan Buat dan simpan rencana anggaran, asumsi keuangan, dan catatan proyek menggunakan ClickUp Docs

Kurangi percakapan yang tersebar: Gunakan Gunakan ClickUp Chat untuk menjaga diskusi tetap terhubung dengan tugas, Dokumen, dan fase proyek, membantu tim mengklarifikasi perubahan anggaran dan langkah selanjutnya tanpa perlu beralih aplikasi atau konteks.

Otomatisasi pekerjaan berulang: Atur Atur ClickUp Automations untuk memperbarui status, memberi tahu pemangku kepentingan, menyesuaikan bidang, atau memicu tugas tindak lanjut.

Batasan ClickUp

Rangkaian fitur yang luas ini berarti beberapa pengguna menghadapi kurva pembelajaran.

Harga ClickUp

Mengapa ClickUp cocok untuk proyeksi anggaran:

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, biaya, dan data sumber daya Anda dalam satu platform, dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengubah aktivitas proyek real-time menjadi proyeksi anggaran yang akurat. Dengan Dashboards, BrainGPT, dan AI Agents yang bekerja sama, Anda mendapatkan perkiraan instan dan peringatan dini tentang risiko biaya.

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 berbagi bagaimana ClickUp membantu mereka dalam pengelolaan anggaran proyek:

Alat peramalan dan anggaran ClickUp yang tangguh terbukti sangat berharga, memastikan alokasi sumber daya yang akurat. Sebagai game-changer untuk produktivitas, alat ini memungkinkan kami mengoptimalkan operasi dan mencapai hasil yang luar biasa.

2. Forecast. app (Terbaik untuk peramalan dan pelacakan anggaran di tingkat portofolio)

Forecast. app adalah perangkat lunak manajemen sumber daya dan manajemen proyek yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI), ideal untuk layanan dan agensi manajemen keuangan profesional. Perangkat lunak ini menawarkan visibilitas real-time, kontrol atas margin, dan operasi yang dapat diskalakan.

Dengan dashboard timeline manajemen sumber daya, Anda dapat mengidentifikasi risiko terkait sumber daya dan melakukan penyesuaian yang fleksibel pada rencana proyek. Rencanakan proyek potensial dengan tempat penanda dan pemesanan sementara. Anda juga mendapatkan gambaran real-time tentang kapasitas beban kerja semua sumber daya Anda dengan perangkat lunak anggaran dan peramalan.

Perhitungan otomatis dan jejak audit meminimalkan kesalahan manual dan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan biaya proyek. Forecast AI belajar dari proyek Anda dan memberikan rekomendasi yang relevan. Wawasan yang didukung AI juga membantu mengurangi risiko dengan peringatan dini yang canggih.

Fitur terbaik Forecast. app

Gunakan garis dasar proyek untuk menentukan lingkup proyek secara awal, menetapkan jadwal yang realistis, dan menerima pemberitahuan jika terjadi penyimpangan.

Buat laporan pemanfaatan dengan visibilitas beban kerja yang jelas untuk memantau pemanfaatan secara keseluruhan di perusahaan.

Prediksi kebutuhan kapasitas dan sumber daya di masa depan dengan garis waktu proyek menggunakan perangkat lunak manajemen proyek Gantt Chart.

Buat dan kelola daftar tarif Anda, tetapkan tarif khusus untuk proyek yang berbeda, dan pantau biaya total anggaran proyek Anda.

Pantau keuangan proyek di berbagai proyek dan lakukan penyesuaian proaktif.

Batasan aplikasi Forecast.

Jika organisasi Anda memerlukan rumus khusus (data keuangan seperti model margin, lapisan biaya multi-mata uang), Forecast mungkin memerlukan solusi alternatif atau alat tambahan.

Harga aplikasi Forecast.

Harga kustom

Mengapa Forecast. app cocok untuk proyeksi anggaran:

Karena Forecast mengintegrasikan lingkup proyek, alokasi sumber daya, jam kerja yang tercatat, dan angka anggaran menjadi satu tampilan, hal ini mendukung peramalan anggaran yang lebih cepat dan akurat, serta membantu Anda mengidentifikasi risiko biaya atau pemanfaatan lebih awal.

Forecast. Ulasan dan peringkat aplikasi

G2: 4. 2/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Forecast. app?

Seorang pengulas G2 berbagi pendapat jujur tentang aplikasi Forecast:

Forecast adalah alat utama yang kami gunakan untuk mengelola agensi kami, digunakan oleh semua anggota tim pengiriman setiap hari. Antarmuka pengguna (UX) dan antarmuka pengguna (UI) nya sederhana dan intuitif. Fitur-fiturnya yang kuat tidak membuat Anda kewalahan. Terkadang, ketergantungan antara fitur dan pelaporan bisa sedikit sulit dipahami.

3. Mavenlink (sekarang Kantata) (Terbaik untuk otomatisasi layanan profesional)

Kantata (sebelumnya Mavenlink) adalah perangkat lunak otomatisasi layanan profesional (PSA). Perangkat lunak ini mengintegrasikan manajemen proyek, perencanaan sumber daya, pelacakan waktu, penagihan, dan pelaporan ke dalam satu platform untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Anda dapat mengotomatisasi tugas akhir bulan, mengelola penagihan, dan menghasilkan faktur langsung dari entri waktu dan biaya yang disetujui. Perangkat lunak ini mendukung peramalan akurat dan pelacakan margin untuk pemangku kepentingan proyek.

Sehingga manajer proyek dan pemimpin keuangan Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi celah pendapatan atau tren pengeluaran berlebihan. Setiap jam kerja, pengeluaran, dan tonggak pencapaian yang tercatat langsung terkait dengan kinerja anggaran. Hal ini memungkinkan Anda membandingkan biaya yang direncanakan dengan biaya aktual dan memahami keuntungan secara detail.

Kantata juga telah meluncurkan rangkaian akselerator bertenaga AI-nya. Akselerator perkiraan menyediakan tim proyek dengan perkiraan pendapatan dan margin yang lebih akurat berdasarkan pola pengiriman dan hasil.

Fitur terbaik Kantata

Proyeksikan peran, keterampilan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan sebelum permintaan untuk alokasi sumber daya yang optimal.

Bandingkan perkiraan dengan realisasi secara real-time untuk menyempurnakan perencanaan keuangan.

Kelola proyek dan portofolio dengan visibilitas tingkat portofolio, wawasan kesehatan, dan pengiriman yang terstandarisasi.

Pantau anggaran versus realisasi, hubungkan biaya dengan biaya proyek, dan sesuaikan di tengah proyek untuk mempertahankan margin.

Pantau perkembangan anggaran dan perkiraan penyelesaian proyek secara real-time dengan peramalan ETC (Perkiraan hingga Penyelesaian) dan EAC (Perkiraan pada Saat Penyelesaian).

Batasan Kantata

Membuat laporan khusus memerlukan langkah tambahan di luar platform atau solusi kreatif, yang dapat mengurangi efisiensi.

Mengapa Kantata cocok untuk proyeksi anggaran:

Dengan Kantata, Anda dapat melacak keuangan proyek (biaya, pengeluaran), pemanfaatan sumber daya, dan margin dalam platform terpadu. Hal ini memudahkan untuk membuat model anggaran tidak hanya berdasarkan perkiraan tugas, tetapi juga berdasarkan data waktu/pengeluaran aktual, target margin, dan kinerja kontrak.

Penetapan harga Kantata

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Kantata

G2: 4. 2/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kantata?

Seorang pengulas G2 berbagi pengalaman pribadi dalam menggunakan Kantata:

Kantata adalah cara yang bagus untuk melacak proyek, sumber daya, dan anggaran dalam satu tempat. Saya menggunakannya untuk setiap proyek yang saya kelola. Antarmukanya mudah dinavigasi, dan sangat berguna untuk beralih dari tahap perkiraan anggaran ke tahap pelaksanaan proyek dalam ruang kerja yang sama. Akan lebih baik jika ada lebih banyak opsi untuk menyesuaikan ruang kerja dan lebih fleksibel saat membuat perkiraan anggaran.

Mention Lain yang Menonjol

Tidak setiap tim membutuhkan peramalan proyek tingkat perusahaan.

Berikut adalah beberapa alat manajemen proyek yang juga menawarkan fitur anggaran proyek:

Monday.com: Dikenal dengan papan visual yang bersih, Monday.com menawarkan pelacakan keuangan melalui bidang dan dasbor yang dapat disesuaikan. Anda dapat menghubungkan biaya proyek dengan tugas, mengatur otomatisasi untuk peringatan anggaran, dan mengintegrasikan dengan alat yang sudah ada seperti Excel atau QuickBooks. Dengan Monday Sidekick, asisten AI bawaan platform, Anda dapat mengotomatisasi tugas rutin, mengidentifikasi risiko secara dini, dan menjaga alur kerja tetap selaras dengan tenggat waktu dan tujuan utama. Dikenal dengan papan visual yang bersih, Monday.com menawarkan pelacakan keuangan melalui bidang dan dasbor yang dapat disesuaikan. Anda dapat menghubungkan biaya proyek dengan tugas, mengatur otomatisasi untuk peringatan anggaran, dan mengintegrasikan dengan alat yang sudah ada seperti Excel atau QuickBooks. Dengan Monday Sidekick, asisten AI bawaan platform, Anda dapat mengotomatisasi tugas rutin, mengidentifikasi risiko secara dini, dan menjaga alur kerja tetap selaras dengan tenggat waktu dan tujuan utama.

Wrike : Wrike dilengkapi dengan fitur manajemen keuangan seperti pelacakan waktu, Wrike dilengkapi dengan fitur manajemen keuangan seperti pelacakan waktu, peramalan sumber daya , dan pelaporan anggaran versus realisasi. Sesuaikan dasbor untuk memantau biaya dan integrasikan dengan alat akuntansi. Wrike menawarkan perencanaan sumber daya, penandaan silang, diagram Gantt, dan papan Kanban untuk menyederhanakan manajemen proyek. Wrike AI dapat menjawab pertanyaan, menilai risiko, dan memprioritaskan proyek berdasarkan kesehatan anggaran dan kapasitas beban kerja.

Hive : Hive memudahkan pengelolaan anggaran dengan pelacakan biaya proyek, pencatatan waktu, dan dasbor pelaporan. Perangkat lunak ini digunakan oleh tim yang menginginkan visibilitas anggaran dasar bersama dengan fitur kolaborasi tim. Dengan Buzz AI, Anda kini dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti rapat, balasan, dan tindak lanjut. Hive memudahkan pengelolaan anggaran dengan pelacakan biaya proyek, pencatatan waktu, dan dasbor pelaporan. Perangkat lunak ini digunakan oleh tim yang menginginkan visibilitas anggaran dasar bersama dengan fitur kolaborasi tim. Dengan Buzz AI, Anda kini dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti rapat, balasan, dan tindak lanjut.

🧠 Fakta Menarik: Meskipun kita sudah jauh melampaui Excel untuk pengelolaan anggaran proyek, semuanya bermula pada tahun 1985 ketika Microsoft meluncurkan Excel 1.0 untuk Mac. Dua tahun kemudian, versi 2.0 membawa Excel ke PC, dan saat Microsoft Office untuk Windows 95 dirilis, Excel telah menjadi alat pengelolaan anggaran default untuk tim di seluruh dunia. Microsoft Excel 1.5 untuk Mac Layar Pembuka (1985)

Cara Menghasilkan Proyeksi Anggaran (Tips + Praktik Terbaik)

Manajemen anggaran proyek merupakan hal yang kompleks, terutama jika Anda melakukannya untuk pertama kalinya. Langkah-langkah praktis ini akan membantu Anda menghasilkan proyeksi anggaran yang akurat dengan mudah.

1. Buat garis besar proyek secara bertahap

Mulailah dengan rencana proyek komprehensif yang dikembangkan bekerja sama dengan tim Anda dan semua pemangku kepentingan.

Harus mencakup semua hasil kerja dan lingkup proyek secara lengkap. Pecah hasil kerja menjadi tahapan-tahapan untuk melihat sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap subtugas hasil kerja.

2. Buat daftar sumber daya yang diperlukan

Di bawah setiap deliverable, daftar sumber daya yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya. Sumber daya tersebut dapat berupa anggota tim, perangkat lunak dan lisensi, layanan profesional, atau freelancer.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Whiteboards untuk brainstorming dan mencatat semua sumber daya yang diperlukan di setiap tahap. Kolaborasi secara langsung atau virtual dengan semua pemangku kepentingan menggunakan kanvas digital ini.

3. Tetapkan biaya untuk setiap sumber daya

Bangun model biaya komprehensif yang mencakup semua pengeluaran proyek. Identifikasi biaya tetap yang akan tetap konstan (seperti lisensi perangkat lunak) dan biaya variabel yang dapat berfluktuasi sesuai dengan produksi.

Anda juga harus memperkirakan bagaimana biaya akan berubah seiring dengan skala, misalnya, investasi infrastruktur baru yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan. Semakin rinci anggaran proyek Anda, semakin akurat proyeksi Anda.

⚒️ Tips Cepat: Gunakan AI Fields ClickUp untuk menghitung dan memperbarui biaya proyek secara otomatis berdasarkan waktu yang dilacak, tarif sumber daya, atau kemajuan tugas. Ini menghilangkan entri biaya manual dan memberikan visibilitas keuangan real-time seiring perkembangan proyek Anda. Minta AI untuk menghasilkan ringkasan dari perhitungan dan hasilnya.

4. Dokumen anggaran Anda

Alih-alih menggunakan spreadsheet statis, kami merekomendasikan untuk menggunakan alat manajemen proyek untuk mendokumentasikan anggaran Anda. Anda dapat menyimpan semua ini di ClickUp Docs atau menggunakan templat yang sudah ada.

Dokumen anggaran proyek Anda akan mencakup:

Setiap hasil kerja dan subtugasnya, dilengkapi dengan titik pemeriksaan internal dan tanggal jatuh tempo akhir.

Rincian item di bawah setiap subtugas yang mencakup semua sumber daya yang diperlukan dan perkiraan biayanya.

Jadwal pelaporan keuangan yang menunjukkan kapan setiap biaya akan dikeluarkan, sesuai dengan jadwal proyek Anda.

Bagian untuk biaya aktual dan tanggal pengeluaran, sehingga Anda dapat memperbarui proyeksi seiring berjalannya proyek.

Penetapan tanggung jawab yang jelas untuk setiap item anggaran—siapa yang memantau bukti pengeluaran perjalanan, menyetujui faktur, atau mengelola pembayaran freelancer.

Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan total biaya untuk setiap deliverable dan menghitung anggaran proyek yang diproyeksikan.

⚠️ Waspadai Penyebaran Pekerjaan: Ketika anggaran, hasil kerja, dan detail kepemilikan tersebar di berbagai alat, penyebaran pekerjaan akan terjadi. Alat dan sistem yang terputus-putus ini gagal berkomunikasi satu sama lain, mengakibatkan silo informasi dan penurunan produktivitas di seluruh organisasi.

5. Pantau dan sesuaikan anggaran Anda

Ketepatan anggaran Anda bergantung pada kualitas data yang digunakan. Setelah proyek dimulai, lacak pengeluaran, jam kerja sumber daya, dan kemajuan milestone secara real-time. Periksa anggaran versus realisasi secara berkala untuk melihat di mana perkiraan mulai menyimpang. Jika tugas atau sumber daya tertentu menghabiskan waktu atau biaya lebih dari yang direncanakan, sesuaikan alokasi sedini mungkin.

Atur dasbor otomatis di alat manajemen proyek Anda untuk memvisualisasikan kesehatan keuangan secara sekilas. Metrik seperti sisa anggaran, laju pengeluaran, dan tren variasi harus diperbarui secara otomatis saat tim Anda mencatat waktu dan pengeluaran.

💡 Tips Pro: Gunakan Bidang Kustom untuk mengidentifikasi selisih antara pengeluaran proyek dan anggaran. Jaga proyek Anda tetap pada jalurnya dengan menambahkan nilai moneter ke Bidang Kustom ClickUp.

Jaga Anggaran Tetap Terkendali dan Sesuai Rencana dengan ClickUp

Untuk layanan profesional dan konsultan, Forecast. app dan Kantata berfungsi dengan baik.

Namun, jika Anda mencari perangkat lunak manajemen anggaran proyek dengan fitur lengkap tanpa kurva pembelajaran yang rumit, ClickUp adalah pilihan terbaik.

Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, aplikasi ini mengintegrasikan perencanaan, anggaran, dan pelaporan Anda dalam satu platform.

Bangun proyeksi anggaran dinamis, lacak data aktual secara real-time, dan visualisasikan tren biaya di seluruh proyek—semua tanpa perlu berpindah antar spreadsheet atau alat keuangan.

Siap untuk memulai? Daftar di ClickUp secara gratis.