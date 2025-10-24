10 Template Notion ADHD Terbaik untuk Fokus dan Produktivitas

Sekitar 404 juta orang dewasa di seluruh dunia saat ini hidup dengan ADHD. Namun, sebagian besar sistem produktivitas tidak dirancang untuk otak mereka yang neurodivergen.

Kami tahu bagaimana rasanya menggunakan rencana harian yang kaku saat tantangan terbesar Anda adalah kesulitan mengatur waktu. Tugas-tugas terlewat, waktu berlalu begitu saja, dan apa yang terlihat seperti rencana harian sederhana tiba-tiba terasa seperti tumpukan pekerjaan yang belum selesai.

Tanpa templat yang sadar ADHD, siklus ini berulang, meninggalkan individu dengan neurodivergen terjebak dalam frustrasi alih-alih mencapai keadaan aliran.

Untuk membantu Anda menghemat waktu dan mengakses sistem yang sesuai dengan kebutuhan Anda, kami telah mengumpulkan templat Notion ADHD terbaik yang dapat Anda mulai gunakan SEKARANG.

Apa yang Membuat Template Notion ADHD yang Baik?

Tidak semua templat produktivitas bekerja dengan cara yang sama untuk semua orang, terutama jika Anda memiliki perbedaan neurologis atau mudah kewalahan oleh kompleksitas. Saat mengevaluasi templat Notion ADHD, berikut adalah faktor-faktor yang harus menjadi panduan dalam memilih:👇

Tata letak sederhana dan minimalis: Cari templat Notion yang ramah ADHD yang mengutamakan dasbor bersih, ikon minimalis, dan navigasi yang mudah. Sekilas saja harus memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena terlalu banyak warna atau widget justru menimbulkan kebingungan daripada kejelasan.

Visibilitas waktu dan tugas yang jelas: Petunjuk visual membantu mempertahankan fokus saat Anda kehilangan jejak waktu. Pilih templat Notion yang menampilkan tugas yang terhubung dengan tampilan kalender atau garis waktu, pembagian harian, atau bahkan bilah kemajuan yang mencerminkan waktu yang dihabiskan dan hasil yang dicapai.

Prioritas bawaan: Semua hal bisa terasa mendesak sekaligus, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam mengambil keputusan. Pastikan templat dasbor ramah ADHD memungkinkan Anda untuk mengurutkan tugas berdasarkan tingkat urgensi. Atau, templat tersebut harus menyoroti satu tugas 'fokus utama' untuk hari itu.

Time-blocking: Salah satu tantangan utama bagi penderita ADHD adalah kehilangan fokus di tengah pekerjaan. Anda membutuhkan templat planner digital dengan timer Pomodoro, tombol mode fokus, atau area catatan cepat untuk mencatat gangguan.

Pelacakan kebiasaan dan rutinitas: Cari planner ADHD yang dilengkapi dengan pelacak kebiasaan sederhana yang terintegrasi ke dalam dashboard harian atau mingguan. Dengan cara ini, baik Anda (sebagai pengguna) maupun pelatih ADHD Anda dapat menandai tugas dengan cepat dan memastikan akses mobile.

Integrasi: Template Notion yang ramah ADHD Anda harus terintegrasi dengan aplikasi dan alat digital lain yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melacak kemajuan dan memberikan penguatan positif.

👀 Tahukah Anda? Wanita biasanya didiagnosis dengan ADHD sekitar 4 tahun lebih lambat daripada pria. Alasan yang mungkin adalah: Harapan sosiobudaya yang meremehkan gejala ketidakmampuan berkonsentrasi.

Kriteria diagnostik yang didasarkan pada pola gejala pada pria.

Perilaku penyamaran dan kompensasi pada gadis dan wanita

Diagnosis yang salah terhadap gangguan mood sebelum ADHD teridentifikasi

Template Notion ADHD Gratis

Mari jelajahi templat Notion ramah ADHD yang gratis. Templat ini dibuat oleh mahasiswa, kreator, dan penggemar produktivitas yang memahami tantangan ADHD.

Template Notion dan planner kehidupan ADHD ini adalah titik awal. Unduh, mulailah, dan lihat apa yang cocok untuk Anda—atau sesuaikan sistemnya agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

1. Template Kit Penguasaan ADHD

melalui Notion

Template ADHD Mastery Toolkit membantu Anda fokus, terstruktur, dan mencapai kemajuan dalam kehidupan sehari-hari.

Dilengkapi dengan timer Pomodoro bawaan, sehingga Anda dapat memulai sesi kerja mendalam tanpa terganggu oleh perpindahan aplikasi. Perencana kehidupan ramah ADHD ini memiliki bagian terpisah untuk tugas pribadi dan pekerjaan profesional.

Perencana dengan mode gelap ini sangat berguna bagi individu dengan neurodivergence yang menginginkan fleksibilitas dan kemudahan dalam perencanaan mereka.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat daftar tugas ADHD untuk mengelola tanggung jawab harian dan meningkatkan manajemen waktu.

Akses wawasan terkurasi melalui wiki pengetahuan ADHD yang membawa sumber daya dan strategi ke ruang kerja Anda.

Bangun konsistensi dengan pelacak kebiasaan sederhana yang mendorong tindakan kecil dan dapat diulang setiap hari.

Catat refleksi yang bermakna menggunakan jurnal satu baris per hari yang memudahkan pencatatan kemajuan dengan cepat dan berkelanjutan.

✅ Ideal untuk: Siapa pun dengan ADHD yang membutuhkan sistem terstruktur yang menggabungkan perencanaan, pembentukan kebiasaan, dan manajemen waktu dalam satu dasbor.

2. Template Perencana ADHD/Produktivitas

melalui Notion

Ada hari-hari di mana otak Anda terasa seperti browser dengan 40 tab terbuka. Pada hari-hari seperti itu, templat Notion ADHD/Productivity Planner memberikan Anda satu jendela tenang untuk bekerja. Templat ini menambahkan struktur yang cukup untuk membantu Anda tetap fokus tanpa membuat segalanya terasa berat atau stres. Anda dapat dengan cepat mencatat hal-hal, membersihkan pikiran, dan merasa lebih terkendali.

Ada tiga komponen utama dalam rencana hidup Notion ini: Papan Brain Dump, tempat aman untuk mencatat ide-ide acak agar tidak mengganggu perhatian Anda; Daftar Tugas Harian, yang menjaga tugas-tugas tetap singkat dan mudah dicentang dengan satu klik; dan Kotak Little Joys of Today, yang secara lembut mengingatkan Anda untuk merayakan kemenangan kecil, sempurna untuk hari-hari ketika mengelola gejala terasa lebih sulit dari biasanya.

Apa arti hidup, jika Anda tidak bisa menemukan momen kebahagiaan di tengah semua keributan!

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Reset kebiasaan dengan cepat menggunakan pelacak kebiasaan yang fleksibel dan tidak menghukum hari yang terlewat.

Tetap terorganisir dengan jadwal rutin harian yang memberikan struktur yang lembut.

Gunakan tampilan kalender untuk melihat gambaran keseluruhan jadwal Anda tanpa kerumitan tambahan.

✅ Ideal untuk: Siapa saja yang menginginkan sistem yang ringan dan fleksibel yang membuat perencanaan terasa mendukung rather than overwhelming.

3. Template Pengelola Tugas ADHD

melalui Notion

Template Pengelola Tugas ADHD ini dirancang untuk orang-orang yang sering melihat daftar panjang dan tidak tahu harus mulai dari mana.

Alih-alih menumpuk semua tugas di satu halaman yang membingungkan, templat ini mengelompokkan tugas berdasarkan urgensi, pentingnya, dan bahkan durasi. Anda dapat dengan cepat melihat tugas mana yang memerlukan perhatian segera, mana yang bisa ditunda, dan mana yang layak dijadwalkan dalam blok waktu yang terfokus.

Dashboard dalam templat Notion memberikan wawasan cepat yang merangkum berapa banyak tugas yang mendesak, opsional, atau sudah selesai. Ini juga menghemat waktu Anda dari perpindahan konteks. Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah antara halaman, aplikasi, atau daftar untuk mencari apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil dengan teknik time-blocking , sehingga tugas-tugas panjang menjadi lebih mudah ditangani.

Prioritaskan tugas dengan lebih cerdas menggunakan penyortiran berdasarkan durasi, membantu Anda memilih tugas yang sesuai dengan energi yang Anda miliki saat ini.

Gunakan daftar tugas yang sudah selesai sebagai sistem penghargaan visual untuk memperkuat kemajuan dan mengurangi rasa bersalah karena tugas yang belum selesai.

✅ Ideal untuk: Individu dengan neurodivergen dan siswa yang membutuhkan alat bantu pengambilan keputusan yang terintegrasi langsung ke dalam planner mereka, sehingga lebih mudah untuk memulai tanpa terlalu banyak berpikir.

💡 Tips Pro: Bagaimana jika AI dapat membantu Anda mengidentifikasi tugas-tugas mendesak dan penting? ClickUp Brain, AI berbasis konteks dari ClickUp, memindai ruang kerja Anda untuk mengidentifikasi tugas-tugas kritis. Ia juga menyarankan urutan penyelesaiannya, beserta batas waktu yang realistis berdasarkan data historis Anda. Jadikan hidup Anda lebih mudah dengan prioritas tugas yang didukung AI di ClickUp Brain.

4. Template Jurnal Cerdas ADHD

melalui Notion

Bagi banyak orang dengan ADHD, pikiran dan emosi sering terasa tidak teratur, dan sulit untuk melihat pola-pola tersebut hingga stres mulai menumpuk. Template Jurnal Cerdas ADHD membantu mengidentifikasi pola-pola tersebut.

Perencana ADHD ini menggabungkan jurnal harian dengan pelacakan suasana hati. Apa artinya ini bagi Anda? Anda tidak hanya melacak apa yang terjadi dalam sehari, tetapi juga bagaimana perasaan Anda saat menjalani hari tersebut.

Anda mendapatkan kalender suasana hati visual dan peta panas, sehingga catatan ini lebih mudah dipahami sekilas. Lacak kapan energi Anda menurun atau motivasi meningkat, beserta pemicunya.

Yang membuatnya berguna adalah Mind Log yang didasarkan pada prinsip-prinsip Terapi Perilaku Kognitif (CBT), yang mengubah refleksi sehari-hari menjadi alat untuk kesadaran diri dan kejernihan mental.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak konsistensi Anda dengan penghitung streak yang memotivasi Anda untuk mencatat secara teratur.

Nikmati desain ramah ADHD yang tetap sederhana dan terfokus.

Organisir area kehidupan (pribadi, tujuan, perjalanan, impian) ke dalam folder khusus untuk pemisahan yang lebih jelas.

Akses tata letak yang sepenuhnya dioptimalkan untuk desktop dan mobile, sehingga penulisan jurnal tidak terikat pada satu perangkat.

✅ Ideal untuk: Individu dengan ADHD yang ingin meningkatkan kesehatan mental dan pemahaman diri dengan mencatat emosi dan membangun rencana hidup ADHD yang konsisten.

💡 Tips Pro: Meskipun templat ADHD Smart Journal di Notion adalah awal yang bagus, terkadang aplikasi jurnal digital khusus dapat memberikan fitur tambahan seperti pelacakan mood, panduan pertanyaan, atau pencatatan cepat melalui ponsel.

5. Template Pelacak Tujuan dan Penemuan ADHD

Menuliskan tujuan Anda, seperti menjadi lebih percaya diri atau menabung lebih banyak uang, sangat penting. Namun, sama pentingnya adalah memiliki sistem yang membantu Anda mengubah aspirasi ini menjadi pencapaian.

Perkenalkan: Template Pelacak Tujuan dan Penemuan ADHD. Template ini memisahkan tujuan konkret Anda (seperti menabung $5k atau melacak angka kebugaran) dari tujuan abstrak (seperti meningkatkan kepercayaan diri atau fokus), sehingga tidak ada yang terasa terlalu kabur untuk dikerjakan.

Template Notion ini dilengkapi dengan lembar kerja penemuan tujuan interaktif yang membimbing Anda dalam mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dan mengubahnya menjadi hasil yang realistis dan dapat dilacak. Template ini kompatibel dengan perangkat mobile dan desktop, dan Anda dapat berbicara ke mikrofon untuk sistem mencatat refleksi harian Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak hasil yang dapat diukur dengan Concrete Goal Tracker yang menggunakan angka dan bilah kemajuan

Tetap termotivasi dengan Pelacak Tujuan Abstrak yang mendorong tindakan harian untuk tujuan yang sulit diukur

Dapatkan akses ke komunitas yang berkembang pesat dari teman-teman ADHD

✅ Ideal untuk: individu dengan ADHD, pelajar, atau profesional yang kesulitan menetapkan tujuan yang jelas dan ingin kerangka kerja yang membuat mimpi abstrak terasa sesederhana target yang dapat diukur

6. Template Jurnal ADHD dan Pencatat Mood

melalui Notion

Template Jurnal ADHD dan Pencatat Mood menggabungkan jurnal harian ADHD untuk refleksi cepat dengan catatan gejala ADHD untuk melacak bagaimana otak dan tubuh Anda merespons sepanjang hari.

Ketika emosi negatif muncul, jurnal Pengolahan Peristiwa Negatif yang terintegrasi membantu Anda mengelola emosi tersebut daripada membiarkannya menumpuk. Dan jika Anda kekurangan waktu, catatan suasana hati 90 detik memberikan cara cepat untuk memeriksa kondisi dan mengidentifikasi pola.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan tombol dan warna yang diintegrasikan dengan elemen permainan untuk membuat pencatatan emosi terasa lebih ringan, bukan berat

Atur timer dan pengingat untuk menghindari terjebak dalam sesi jurnal yang tak berujung

Biarkan AI menganalisis entri Anda untuk merangkum perasaan dan mengungkap pola tersembunyi

Sesuaikan semuanya sesuai dengan rutinitas Anda, baik Anda lebih suka catatan singkat atau catatan detail

✅ Ideal untuk: Pengguna ADHD yang ingin sistem pengecekan mental yang seimbang antara kecepatan dan kedalaman, membantu mereka melacak emosi dan mengelola kesehatan mental

📮 ClickUp Insight: Pikirkan daftar tugas Anda sudah efektif? Pikirkan lagi. Survei kami menunjukkan bahwa 76% profesional menggunakan sistem prioritas mereka untuk manajemen tugas. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa 65% pekerja cenderung fokus pada tugas-tugas yang mudah diselesaikan daripada tugas-tugas bernilai tinggi tanpa prioritas yang efektif. Fitur Prioritas Tugas ClickUp mengubah cara Anda memvisualisasikan dan menangani proyek kompleks, dengan mudah menyoroti tugas-tugas kritis. Dengan alur kerja yang didukung AI dan bendera prioritas kustom ClickUp, Anda selalu tahu tugas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

7. Template Pelacak Kebiasaan dan Rutinitas ADHD

melalui Notion

Jika pagi Anda terasa kacau dan malam berlalu terlalu cepat, templat ADHD Habit and Routine Tracker ini membantu menstabilkan hari Anda dengan rutinitas yang dirancang khusus untuk otak Anda.

Terdapat bagian rutinitas pagi dan malam yang sudah disiapkan, dijelaskan dengan ilmu di balik mengapa hal itu efektif.

Ada juga protokol 'Anti-ADHD Rutt' untuk menghilangkan kabut otak dalam waktu kurang dari lima menit yang dapat Anda gunakan saat motivasi turun ke level terendah.

Untuk pekerjaan yang lebih mendalam, bagian ‘Get Ready for Focus’ memungkinkan Anda untuk berkonsentrasi lebih lama tanpa gangguan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan kotak centang yang diintegrasikan dengan elemen permainan dan tombol yang memicu rasa senang, sehingga mencentang kebiasaan terasa memuaskan

Tetap termotivasi dengan kata-kata motivasi bawaan saat Anda menjalani rutinitas

Akses tutorial video dan panduan teks untuk mempelajari setiap protokol dengan kecepatan Anda sendiri

✅ Ideal untuk: Siapa pun yang kesulitan dengan rutinitas yang tidak konsisten dan ingin struktur yang didukung oleh ilmu pengetahuan untuk pagi, malam, dan sesi fokus

8. Template Perencana Mingguan ADHD

melalui Notion

Template Perencana Mingguan ADHD memberikan alur pencatatan dan pengorganisasian yang jelas. Alih-alih menahan tugas di kepala Anda, catatlah dengan cepat di bagian Quick Capture, lalu susunlah ke dalam rencana harian atau mingguan.

Membahas tampilan perencanaan mingguan, Anda dapat merefleksikan minggu lalu, menyesuaikan prioritas, dan membuat rencana realistis untuk hari-hari ke depan. Hal ini mengurangi stres memulai dari nol setiap Senin.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bangun struktur dengan daftar periksa harian langkah demi langkah yang memandu perencanaan dan evaluasi

Gunakan timer Pomodoro bawaan untuk bekerja dalam sesi fokus dan tinjau kemajuan Anda di akhir hari

Atur tujuan dan pengingat dalam bagian khusus untuk visibilitas mingguan

Pantau energi dan produktivitas Anda sepanjang minggu dengan prompt tinjauan dan catatan

✅ Ideal untuk: Profesional dengan ADHD yang kesulitan mengelola waktu dan ingin sistem reset mingguan yang terstruktur namun fleksibel

9. Template Perencana Fokus Harian (ADHD & Beyond)

melalui Notion

Jika Anda mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas, templat Notion ini cocok untuk Anda. Templat Daily Focus Planner (ADHD & Beyond) memungkinkan Anda mencatat maksimal tiga tugas inti dalam templat.

Selain itu, Anda juga dapat menambahkan tugas opsional.

Zona Brain Dump pada templat ini berfungsi sebagai kotak masuk mental. Setiap ide, gangguan, atau pengingat akan langsung ditangkap sebelum mengganggu fokus Anda. Nantinya, Anda dapat memproses catatan-catatan ini menjadi tugas atau sekadar menghapusnya.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bangun konsistensi secara bertahap dengan Pelacak Kebiasaan Mingguan yang memberikan penghargaan atas kemajuan tanpa grafik yang membingungkan

Dapatkan gambaran menyeluruh tentang tujuan utama Anda untuk seminggu, terorganisir per hari untuk perencanaan yang mudah

Nikmati desain minimalis tanpa gangguan dengan format yang rapi, petunjuk emoji, dan tata letak yang menjaga fokus tetap tajam

✅ Ideal untuk: Mahasiswa, atau profesional ADHD yang ingin cara minimalis namun efektif untuk tetap fokus setiap hari, terutama jika daftar tugas yang panjang cenderung berbalik menjadi bumerang

⭐ Bonus: Ide-ide terbaik sering hilang jika tidak dicatat saat itu juga. Dengan fitur Talk to Text dari ClickUp, Anda dapat mengucapkan tugas, catatan, dan pengingat saat muncul, dan langsung ditranskrip ke ruang kerja Anda. Anda dapat mengaktifkannya di dalam aplikasi AI desktop ClickUp—ClickUp Brain MAX. Sangat cocok untuk pikiran ADHD yang sering mendapat ide di tengah tugas atau saat menggulir layar. Daripada terganggu fokus untuk mengetik, Anda bisa merekam suara untuk mencatat tugas, pikiran, atau catatan rapat, dan mengorganisirnya nanti. Selain itu, Notion terintegrasi langsung dengan ClickUp, sehingga Anda dapat mencari, merangkum, atau bahkan menugaskan apa yang telah Anda katakan.

10. Template Perencana ADHD All-In-One

melalui Notion

Bayangkan Template Perencana ADHD All-in-One sebagai dasbor perawatan diri. Template ini menggunakan Teknik Pomodoro untuk membagi jam kerja Anda menjadi interval 25 menit.

Gunakan templat ini untuk merenungkan hari Anda, melacak kebiasaan, mengelola anggaran, atau bahkan pengeluaran impulsif, serta mengelola emosi.

Template ini juga dilengkapi dengan alat-alat seru seperti daftar impian, jurnal mimpi, grafik hadiah, dan matriks Eisenhower. Semua dirancang untuk membantu Anda tetap terorganisir sambil tetap fleksibel dan mudah diikuti.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Akses lebih dari 30 kalender bawaan yang mencakup segala hal mulai dari perencanaan harian dan mingguan hingga keuangan, kesehatan, belajar, dan pelacak rumah tangga

Gunakan templat khusus ADHD seperti Rencana Fokus, Grafik Hadiah, Prioritas Tujuan, dan Daftar Periksa Pembersihan yang dirancang untuk kebutuhan pribadi individu dengan neurodivergen

Perencana harian, mingguan, dan bulanan ini dilengkapi dengan bagian-bagian seperti catatan tugas, catatan cepat, daftar belanja, dan bagian refleksi harian

✅ Ideal untuk: Siapa pun yang memiliki ADHD atau mereka yang mencari rencana hidup terstruktur all-in-one untuk tetap fokus, terorganisir, dan konsisten dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional

💡 Tips Pro: Saat Anda dihadapkan pada puluhan pikiran sekaligus, memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya bisa terasa membingungkan. Matriks Eisenhower membantu dengan membagi tugas ke dalam kategori yang jelas, seperti mendesak, penting, dan sisanya. Template Matriks Eisenhower dari ClickUp memberi Anda keunggulan awal. Dapatkan template gratis Organisasikan tugas Anda ke dalam kategori yang jelas dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting menggunakan templat ClickUp Eisenhower Matrix Bagi otak ADHD, metode ini bekerja lebih baik lagi jika dipadukan dengan: Menggunakan kode warna untuk tugas agar prioritas langsung terlihat

Membagi tugas 'urgent & penting' menjadi langkah-langkah kecil untuk menghindari kelebihan beban

Menjadwalkan tujuan 'penting tapi tidak mendesak' ke dalam kalender Anda agar tidak terlupakan

Mengatur timer cepat (gaya Pomodoro) untuk tugas-tugas yang harus segera dilakukan untuk menciptakan rasa urgensi dan fokus Dengan ini, Anda akan memiliki sistem yang memudahkan pelaksanaan dan membuatnya lebih memuaskan.

Batasan Notion

Notion adalah alat produktivitas all-in-one yang hebat, tetapi pengguna sering menyoroti beberapa kelemahan dalam ulasan mereka. Berikut adalah beberapa kelemahan umum yang perlu Anda ketahui:

Kurva pembelajaran cukup curam. Dibutuhkan waktu untuk memahami blok, basis data, dan rumus

Dapat menjadi lambat atau tersendat saat menangani halaman besar atau basis data besar, terutama di perangkat mobile

Tidak berfungsi dengan baik secara offline karena sebagian besar fitur memerlukan koneksi internet

Fitur bawaan yang terbatas seperti pelacakan waktu, grafik, atau laporan lanjutan

Rumus-rumus ini rumit dan tidak berfungsi sama seperti di Excel atau Google Sheets

Menyalin atau memindahkan konten di dalam toggle (drop-down) dapat menyulitkan

Template Notion Alternatif

Meskipun Notion populer untuk alur kerja yang ramah ADHD, banyak pengguna merasa menginginkan lebih banyak otomatisasi, pengingat, dan struktur bawaan.

Template bawaan ClickUp adalah alternatif yang bagus untuk Notion. Mereka tidak hanya mengatur tugas Anda tetapi juga:

Otomatiskan langkah-langkah rutin

Kirim pengingat cerdas untuk tugas berulang

Sesuaikan dengan gaya kerja Anda

Integrasikan kalender Anda langsung dengan daftar tugas Anda

Jangan hanya percaya kata-kata kami! Berikut ini adalah apa yang dikatakan oleh seorang pengguna dengan ADHD tentang ClickUp :

Saya hidup dengan ADHD parah, dan ClickUp benar-benar telah mengubah hidup saya. Sebelumnya, saya sering merasa kewalahan dan lupa apa yang harus dilakukan berulang kali dalam sehari. Sekarang, saya hanya membuka aplikasi—baik di laptop maupun ponsel—dan semuanya ada di sana, terorganisir dalam kategori yang telah saya atur. Diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan prioritas, hal ini membantu saya tetap fokus tanpa kekacauan mental. Dengan fitur bawaan ClickUp (yang dulu saya bayar ekstra di alat lain), saya akhirnya merasa bisa berfungsi dengan jelas dan percaya diri.

Mari kita lihat templat rencana hidup terbaik dari ClickUp yang dapat Anda gunakan untuk bekerja lebih baik dengan ADHD.

1. Template Kalender Perencana ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan tugas, acara, dan tenggat waktu di satu tempat menggunakan Template Kalender Perencana ClickUp

Pernah merasa jadwal Anda berantakan di antara catatan tempel, aplikasi, dan pikiran yang setengah diingat? Template Kalender Perencana ClickUp mengumpulkan semuanya ke dalam satu kalender berwarna-warni dan bebas gangguan yang sebenarnya membuat perencanaan terasa mungkin. Template ini memberikan tata letak visual yang jelas yang menunjukkan apa yang akan datang, apa yang mendesak, dan apa yang dapat Anda tunda dengan aman.

Bagi mereka yang memiliki ADHD, ini adalah cara untuk melihat minggu Anda secara sekilas dan menghentikan keraguan tentang apa yang layak mendapat perhatian Anda. Bagian terbaiknya adalah Anda dapat membuatnya sesederhana atau sedetail yang Anda butuhkan tanpa pernah kehilangan gambaran besarnya.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Seret dan lepas tugas atau acara langsung ke kalender untuk langsung melihat gambaran hari atau minggu Anda

Gunakan label warna untuk dengan cepat memisahkan prioritas, acara pribadi, dan komitmen tim

Saring aktivitas berdasarkan urgensi, status, atau jenis untuk menghindari kelebihan beban dan fokus hanya pada hal-hal yang penting saat ini

Ekspor atau edit massal item untuk menyederhanakan penanganan beban kerja yang lebih besar tanpa kehilangan kendali

Tambahkan lokasi acara melalui Google Maps dan lampirkan bukti pembayaran, file, atau catatan untuk menjaga semuanya terhubung

✅ Ideal untuk: Profesional dengan neurodivergen, atau siswa yang membutuhkan cara visual dan bebas gangguan untuk mengatur waktu dan mengurangi kelelahan dalam pengambilan keputusan

💡 Tips Pro: Jika Anda menyukai Template Kalender Perencana ClickUp, Anda pasti akan menyukai apa yang dapat dilakukan oleh Kalender ClickUp secara penuh. Ini adalah alat produktivitas bertenaga AI yang beradaptasi dengan prioritas Anda secara real-time. Ia secara otomatis memblokir waktu fokus, memindahkan tugas untuk menghindari konflik, dan bahkan menjadwal ulang item yang terlambat tanpa Anda perlu repot. Tidak hanya itu, Anda juga dapat: Jadwalkan otomatis tugas prioritas untuk menjaga beban kerja Anda seimbang dan tenggat waktu tanpa stres

Sinkronisasi dengan mulus ke Google Calendar dan Outlook sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan acara apa pun

Seret dan lepas tugas dari daftar tugas yang tertunda atau prioritas Anda untuk langsung mengalokasikan waktu untuk pekerjaan mendalam

Gunakan ClickUp’s AI Notetaker untuk merekam, menerjemahkan, dan menghubungkan catatan rapat langsung ke tugas dan dokumen Anda

Dapatkan tautan penjadwalan cerdas untuk menghilangkan perdebatan tak berujung saat merencanakan pertemuan

Cari dan dapatkan jawaban cepat di dalam Kalender ClickUp untuk memeriksa ketersediaan secara instan Tetap unggul dalam jadwal perencanaan Anda dengan ClickUp Calendar

🎥 Ingin melihat aksi Kalender ClickUp? Tonton video panduan singkat ini tentang cara otomatis menjadwalkan pekerjaan Anda 👇

2. Template Perencana Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Atur tugas pribadi berdasarkan tanggal jatuh tempo, lacak prioritas, dan tetap konsisten dengan tujuan harian Anda menggunakan Template Perencana Harian ClickUp

Template Perencana Harian ClickUp seperti pelatih produktivitas pribadi di saku Anda. Ia mengubah perencanaan harian menjadi sesuatu yang Anda nantikan.

Dengan penghitung streak bawaan, template ini membantu Anda tetap termotivasi untuk konsisten dengan rutinitas Anda, memberikan rasa pencapaian yang memuaskan setiap hari.

Tambahkan prioritas yang diwarnai, dan Anda tidak akan lagi membuang energi mental untuk menentukan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Semua elemen tampil secara visual, membuatnya ramah ADHD dan bebas stres.

Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Docs langsung di dalam ruang kerja yang sama. Dokumen terhubung dengan tugas, memungkinkan Anda berada di ruang berpikir dan bertindak secara bersamaan. Bagi pengguna ADHD, ini berarti lebih sedikit pergantian konteks dan lebih banyak kejernihan mental.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi tugas menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola dengan subtugas, Daftar Periksa Tugas , dan catatan untuk konteks yang lebih mendalam

Beralih antara Tampilan Daftar untuk pencatatan tugas yang cepat, atau Tampilan Kanban untuk alur visual agar Anda dapat melihat hari Anda sesuai dengan cara otak Anda bekerja

Sesuaikan perencanaan Anda dengan ClickUp Custom Fields untuk kesehatan, pekerjaan, pertumbuhan pribadi, atau area fokus lainnya

Tetap terorganisir dengan pengingat dan opsi tugas berulang untuk memastikan hal-hal penting tidak terlewatkan

✅ Ideal untuk: Siapa pun dengan ADHD yang ingin tetap terorganisir, termotivasi, dan mengelola tugas harian tanpa merasa kewalahan

3. Template Pembagian Waktu Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Atur hari Anda dengan mudah menggunakan Template Pembagian Waktu Harian ClickUp untuk mengalokasikan fokus, istirahat, dan prioritas jam demi jam

Seringkali terjadi bahwa seharian berlalu begitu saja dan Anda tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya Anda lakukan. Di situlah Template Pembagian Waktu Harian ClickUp membantu Anda mengatasi hal itu dengan memberikan tugas untuk setiap jam. Alih-alih daftar tugas yang datar, Anda akan melihat jadwal Anda dibagi menjadi blok visual dengan Bidang Kustom seperti Durasi (agar Anda tidak meremehkan waktu), Kategori (untuk memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadi), dan Fase (untuk merencanakan tingkat energi pagi, siang, dan malam).

Yang membuat pembagian waktu ini lebih efektif adalah Anda tidak lagi menebak-nebak ke mana waktu Anda pergi, melainkan melihat secara tepat bagaimana waktu tersebut digunakan. Struktur ini menciptakan ketenangan tanpa kaku. Anda tahu kapan harus fokus, kapan harus beristirahat, dan kapan hanya perlu bernapas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan seluruh hari Anda dalam blok, mulai dari pekerjaan mendalam hingga waktu istirahat

Beralih antara tampilan Harian, Mingguan, atau Bulanan untuk perencanaan yang sepenuhnya dapat disesuaikan

Tambahkan perkiraan waktu bawaan untuk menjaga tujuan tetap realistis dan menghindari kelebihan beban

Gunakan ClickUp Whiteboards dan Priority Matrix untuk menunda gangguan dan menjaga momentum

✅ Ideal untuk: Pengguna ADHD yang lebih nyaman dengan peta visual harian mereka daripada daftar yang tak berujung

▶️ Bagaimana cara kerja pembagian waktu dalam kehidupan nyata? Tonton video di bawah ini yang akan memandu Anda tentang cara memaksimalkan waktu Anda dengan membagi hari Anda menjadi blok-blok fokus.

Sempurna jika Anda baru memulai dengan time blocking atau membutuhkan penyegaran untuk meningkatkan produktivitas.

📮 ClickUp Insight: 50% pekerja masih terikat dengan kantor, meskipun 48% lebih memilih model kerja hybrid untuk keseimbangan kerja-hidup yang lebih baik. Akibatnya? Jadwal kaku, kelelahan akibat perjalanan, dan kendali batas yang buruk. 🚗💨 Dengan penjadwalan otomatis dan pembagian waktu, Kalender ClickUp membantu Anda tetap terorganisir di berbagai lingkungan kerja. Baik Anda di rumah maupun di kantor, alur kerja Anda tetap konsisten di ClickUp, dan waktu pribadi Anda tetap terlindungi! 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

4. Template Pengelolaan Tugas ClickUp

Dapatkan template gratis Optimalkan prioritas dan alur kerja tim dengan Template Pengelolaan Tugas ClickUp

Jika daftar tugas Anda terasa tak ada habisnya, Template Pengelolaan Tugas ClickUp berfungsi seperti manajer proyek pribadi untuk Anda. Template ini menggabungkan semua hal, termasuk tenggat waktu, prioritas, dan tanggung jawab tim, ke dalam tampilan yang jelas dan terorganisir, layaknya perangkat lunak pengelolaan tugas yang powerful, namun disesuaikan menjadi template siap pakai.

Anda juga dapat menambahkan detail seperti tingkat urgensi, waktu yang dibutuhkan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengetahui dengan pasti apa yang perlu diperhatikan dan kapan. Keajaiban sesungguhnya terletak pada fleksibilitasnya. Baik Anda melacak tugas harian, ide baru, atau daftar tugas yang menumpuk, templat ini menyesuaikan diri dengan gaya Anda dan membantu Anda mengubah catatan yang acak menjadi kemajuan yang jelas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak kemajuan dengan bilah persentase penyelesaian dan pembaruan real-time

Otomatiskan pembaruan berulang dengan pengingat tugas dan perubahan status

Simpan lampiran, tautan, atau anggaran langsung di dalam tugas untuk akses dengan satu klik

Beralih antara tampilan pribadi dan tampilan tim untuk menyeimbangkan fokus dan kolaborasi

✅ Ideal untuk: Freelancer, atau profesional dengan ADHD yang membutuhkan struktur visual dan sistem andal untuk mencegah kelelahan dan meningkatkan akuntabilitas

🎥 Ingin menguasai prioritas tugas? Tonton videonya untuk belajar cara membangun sistem di mana prioritas utama Anda selalu muncul di permukaan.

⭐ Bonus: Kenali Agen AI ClickUp — asisten tugas bawaan Anda yang menangani hal-hal kecil sehingga Anda dapat tetap fokus pada hal-hal besar. Dari penugasan tugas otomatis hingga menyusun pembaruan, mereka menjaga alur kerja Anda tetap berjalan bahkan saat otak Anda butuh istirahat.

5. Template Perencana Kehidupan ClickUp

Dapatkan template gratis Atur prioritas, tetapkan tujuan SMART, dan selaraskan area kehidupan dengan akuntabilitas menggunakan Template Perencana Kehidupan ClickUp untuk peta jalan yang seimbang

Hidup bisa terasa seperti badai ide, tujuan, dan tanggung jawab jika Anda memiliki ADHD. Template Perencanaan Hidup ClickUp membantu Anda menenangkan kekacauan dengan memberikan rumah yang terstruktur untuk impian besar Anda. Dari menetapkan visi hidup Anda hingga membaginya menjadi tujuan SMART, template ini menjaga Anda tetap termotivasi dan fokus tanpa membuat Anda kewalahan.

Yang membuatnya menonjol adalah kemampuannya untuk menghubungkan setiap tujuan dengan area spesifik dalam hidup Anda, seperti hubungan, kesehatan, karier, atau kesejahteraan, sehingga Anda selalu tahu ke mana energi Anda mengalir. Selain itu, fitur mitra akuntabilitas memastikan Anda tidak menjalani perjalanan ini sendirian.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan penanda berwarna untuk melihat status tugas secara instan (To Do, In Progress, Complete)

Tambahkan tag prioritas untuk petunjuk visual cepat mengenai urgensi dan pentingnya

Sesuaikan area kehidupan (karier, kesehatan, keuangan, hubungan) untuk gambaran holistik

Beralih antara tampilan Daftar dan tampilan Papan Kehidupan sesuai dengan gaya perencanaan Anda

✅ Ideal untuk: Siapa pun yang ingin menyeimbangkan tujuan hidup jangka panjang dengan kemajuan harian, sempurna untuk otak ADHD yang berkembang dengan struktur dan kejelasan visual

6. Template Jadwal Jam ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan hari Anda jam demi jam dengan templat Jadwal Jam ClickUp untuk fokus yang terstruktur

Template Jadwal Jam ClickUp membantu Anda mengendalikan kembali jadwal Anda, satu jam demi satu jam. Dengan blok waktu yang sudah ditentukan yang dapat Anda sesuaikan untuk rapat, pekerjaan mendalam, istirahat, atau bahkan tugas mendadak, template ini menjaga hari Anda tetap terstruktur tanpa terasa kaku.

Lebih baik lagi, kategori yang diwarnai dan opsi tugas berulang berarti Anda tidak perlu terus-menerus merombak rutinitas Anda. Cukup seret, lepas, dan sesuaikan saat kehidupan berjalan dan jadwal Anda menyesuaikan dengan Anda, bukan melawan Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi hari Anda menjadi segmen jam, sehingga lebih mudah untuk fokus pada satu tugas sekaligus tanpa merasa kewalahan

Sesuaikan tugas secara instan dengan tampilan kalender seret dan lepas, sehingga jadwal Anda dapat menyesuaikan dengan perubahan mendadak

Tetap konsisten dengan Tampilan Jadwal Harian, yang melacak kemajuan dan mencegah tugas terlupakan

✅ Ideal untuk: Otak ADHD yang membutuhkan kejelasan visual dan fleksibilitas real-time untuk tetap fokus pada hari-hari yang padat dan prioritas yang berubah-ubah

⚡ Arsip Template: Menemukan ritme yang tepat untuk hari Anda bisa jadi sulit, terutama bagi penderita ADHD, di mana struktur seringkali membuat perbedaan besar. Itulah mengapa kami telah mengumpulkan perpustakaan template jadwal yang dirancang untuk membantu Anda merencanakan waktu Anda dengan cara Anda sendiri melalui: Menambahkan struktur tanpa merasa terbatasi

Menjaga agar rutinitas tetap terkendali sehingga tidak ada yang terlewatkan

Membagi hari Anda menjadi blok waktu yang jelas dan terkelola dengan baik

7. Template ClickUp untuk Menjalankan Tugas

Dapatkan template gratis Terapkan sistem GTD dalam pekerjaan sehari-hari Anda untuk mengorganisir beban kerja dengan templat ClickUp Getting Things Done

Ketika segalanya terasa mendesak dan otak Anda terus berpindah-pindah antara tugas, templat ClickUp GTD Board hadir sebagai pengatur otak all-in-one Anda. Dibangun berdasarkan metode GTD David Allen, templat ini menyesuaikan diri dengan cara kerja otak Anda, memberikan berbagai cara untuk mengelola tugas. Misalnya, Anda dapat beralih ke papan Kanban untuk alur visual drag-and-drop atau menyederhanakan hari Anda dengan daftar tugas yang sederhana.

Dan ini belum berakhir. Untuk alur kerja yang padat proyek, Anda juga dapat memilih Tampilan Papan untuk mengorganisir tugas di seluruh kelompok atau departemen, atau Tampilan Dokumen, yang juga berfungsi sebagai ruang kolaboratif untuk menambahkan catatan, brainstorming ide, atau melampirkan referensi detail langsung di samping tugas Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tambahkan tag kategori seperti pekerjaan, rumah, atau pribadi ke tugas-tugas untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan dalam satu tempat

Gunakan tag konteks (telepon, email, komputer, dokumen) sehingga Anda tahu persis jenis tugas apa yang harus dikerjakan selanjutnya

Gunakan penilaian energi untuk mencocokkan tugas dengan tingkat fokus Anda. Tugas berenergi tinggi saat Anda segar, dan tugas cepat saat Anda lelah

Tetapkan perkiraan waktu untuk tugas-tugas agar Anda tidak terlalu banyak berkomitmen dalam sehari

✅ Ideal untuk: Siapa pun yang kesulitan dengan kelebihan tugas atau kelumpuhan ADHD dan membutuhkan sistem yang berwarna-warni dan fleksibel untuk memprioritaskan dengan jelas, dan akhirnya menyelesaikan tugas-tugas tersebut

8. Template Perencanaan Makanan ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan makanan dengan mudah dan seimbangkan nutrisi menggunakan Template Perencanaan Makanan ClickUp

Jika pertanyaan "Apa yang akan dimasak untuk makan malam?" terasa seperti pertanyaan paling stres dalam sehari, templat Perencanaan Makanan ClickUp siap membantu Anda. Ideal untuk otak ADHD yang berkembang dengan warna, struktur, dan kemudahan seret-dan-lepas, templat ini menghilangkan stres dengan memberikan sistem visual yang jelas untuk mengatur makanan, resep, dan daftar belanja Anda.

Anda dapat merencanakan menu makanan per minggu atau bulan, menetapkan tujuan nutrisi, dan membagi resep menjadi daftar belanja sederhana, ideal untuk menghindari kelelahan dalam pengambilan keputusan. Bidang Kustom seperti kalori, karbohidrat, protein, dan jenis makanan (sarapan, makan siang, camilan, makan malam) memudahkan pelacakan tujuan diet sambil mengurangi limbah makanan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir resep ke dalam folder yang mudah diakses untuk resep favorit yang sering digunakan

Buat daftar belanja otomatis sehingga Anda tidak pernah lupa bahan apa pun.

Beralih antar tampilan dengan mudah: Kalender Makanan untuk perencanaan jangka panjang, Papan Jenis Makanan untuk penyortiran cepat, dan Tampilan Ringkasan Mingguan untuk persiapan harian yang terfokus.

✅ Ideal untuk: Siapa pun yang menghadapi ADHD atau jadwal sibuk dan membutuhkan bantuan dalam merencanakan makanan tanpa stres, serta mengurangi kelelahan dalam pengambilan keputusan saat waktu makan.

💡 Tips Pro: Perencanaan menu tidak perlu terasa seperti menulis ulang daftar yang sama setiap minggu. Dengan Fitur Tugas Berulang ClickUp, Anda dapat mengatur menu sekali saja dan biarkan sistem mengurus sisanya. Cukup pilih hari dalam seminggu, atur sebagai tugas berulang, dan rencana menu Anda akan secara otomatis terulang sesuai jadwal. Hindari kebutuhan untuk menambahkan kembali menu yang sama setiap minggu.

Jaga perencanaan Anda tetap konsisten dan bebas stres.

Bebaskan waktu untuk kreativitas (coba resep baru daripada mengetik ulang resep lama)

Tetap terorganisir dengan menyinkronkan tugas berulang dengan tampilan kalender lengkap Anda.

9. Template Jadwal Organisasi ClickUp

Dapatkan template gratis Bawa keteraturan ke rutinitas pribadi, kerja, dan sosial Anda dengan Template Jadwal Organisasi ClickUp.

Template Jadwal Organisasi ClickUp seperti dashboard kehidupan Anda yang mengatur segala hal, termasuk tenggat waktu pekerjaan, tugas rumah tangga, rencana sosial, dan tujuan pribadi.

Template ini memastikan setiap aspek kehidupan Anda (Pribadi, Pekerjaan, Rumah, Sosial, dan bahkan Pengembangan Pribadi) memiliki jalur khusus dengan kode warna yang jelas, sehingga otak Anda langsung tahu di mana suatu tugas harus ditempatkan. Dan ketika rencana berubah (seperti biasa), kebebasan seret dan lepas memungkinkan Anda mengatur ulang jadwal dalam hitungan detik, menjaga fleksibilitas sambil tetap berada di jalur yang benar. Hal ini membantu mengurangi rasa kewalahan dan memudahkan peralihan fokus tanpa kehilangan konsentrasi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Grupkan tugas berdasarkan jenis aktivitas (Pribadi, Kerja, Rumah, Sosial, atau Pengembangan) sehingga Anda tahu persis kategori mana yang sesuai dengan energi Anda.

Tambahkan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo untuk memberikan struktur pada hari Anda sambil tetap memberikan ruang untuk fleksibilitas.

Jadwalkan kebiasaan berulang (lari pagi, tugas rumah, waktu tenang) secara otomatis tanpa perlu memasukkannya ulang setiap minggu.

✅ Ideal untuk: Orang-orang sibuk yang sering multitasking dan penderita ADHD yang membutuhkan pandangan menyeluruh tentang kehidupan mereka sambil tetap dapat fokus pada detail harian.

10. Template Rencana Proyek ClickUp untuk Orang Dewasa dengan ADHD dan Neurodivergen

Dapatkan template gratis Strukturkan tujuan kompleks menjadi langkah-langkah yang jelas dengan templat Rencana Proyek ClickUp untuk ADHD dan Dewasa dengan Neurodivergen.

Template Rencana Proyek ClickUp untuk Orang Dewasa dengan ADHD dan Neurodivergen bukanlah rencana proyek standar. Sebaliknya, template ini membantu Anda tetap fokus dan terarah dengan membagi rencana besar yang menakutkan menjadi langkah-langkah terstruktur dan berwarna yang dapat Anda ikuti. Template ini menawarkan beberapa cara kerja: Tampilan Daftar untuk fokus langkah demi langkah yang rapi, Tampilan Papan untuk organisasi visual Kanban, dan Tampilan Dokumen untuk menyimpan semua catatan, panduan, dan detail Anda di satu tempat.

Setiap kartu tugas sepenuhnya dapat diseret dan dilepas, memberi Anda kebebasan untuk mengatur ulang proyek sesuai dengan pergeseran fokus Anda sepanjang hari. Selain itu, kejelasan yang diwarnai memastikan tidak ada yang tersembunyi di latar belakang. Mata Anda langsung tahu apa yang perlu diperhatikan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sesuaikan status sesuai dengan alur kerja Anda yang sebenarnya, bukan sistem kaku orang lain.

Sentralisasikan rencana, catatan, dan sumber daya untuk menghilangkan frustrasi mencari melalui berkas-berkas yang berbeda.

Tetapkan tingkat prioritas, tanggal jatuh tempo, dan penilaian upaya untuk tugas-tugas, mengurangi kekacauan mental.

✅ Ideal untuk: Profesional dengan ADHD atau kreator neurodivergen yang menginginkan rencana proyek yang fleksibel dan disesuaikan dengan cara otak Anda sebenarnya bekerja.

Tingkatkan Alur Kerja Anda dengan ClickUp!

Template Notion ADHD adalah awal yang baik ketika Anda ingin struktur dan sedikit lebih banyak kontrol atas hari Anda. Mereka memberikan ruang yang rapi untuk merencanakan, melacak, dan mengatur.

Namun, jika Anda pernah merasa terbatas oleh pengaturan manual atau menginginkan sistem Anda dapat melakukan lebih banyak untuk Anda, ClickUp menjadi alat andalan Anda.

Template ClickUp tidak hanya membantu Anda mengatur hari/minggu/tugas Anda. Dengan fitur AI-powered Brain, Docs, Calendar, dan lainnya, mereka membantu Anda benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Bagi individu dengan neurodivergence dan siapa pun, ini berarti beban mental yang lebih ringan dan produktivitas yang lebih tinggi.

Jika Anda siap mencoba sistem yang menyesuaikan dengan Anda, bukan sebaliknya, coba ClickUp.

Daftar sekarang di ClickUp!